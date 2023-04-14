https://ria.ru/20230414/yaytsa-1865424346.html

Перепелиные яйца: польза для здоровья, как выбирать и готовить

Перепелиные яйца: польза и вред, как правильно употреблять

Перепелиные яйца: польза для здоровья, как выбирать и готовить

Чем полезны перепелиные яйца для организма мужчин, женщин и детей, питательные свойства и калорийность, возможный вред, как их выбирать, готовить и хранить –... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T18:38

2023-04-14T18:38

2023-04-14T18:38

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общество

яйца

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Чем полезны перепелиные яйца для организма мужчин, женщин и детей, питательные свойства и калорийность, возможный вред, как их выбирать, готовить и хранить – советы экспертов в материале РИА Новости.Перепелиные яйца"Перепелиные яйца часто называют "пищей богов" из-за их высокой пищевой ценности и пользы для здоровья", – говорит нутрициолог и диетолог Ольга Деккер. Они содержат белки, жиры, углеводы, а также множество витаминов и минералов, богаты лейцином – аминокислотой, которая является ключевым элементом для образования белка в организме человека. Яйца имеют тонкую светлую скорлупу с характерными темными пятнами. Вес одного яйца составляет примерно 12-18 г.Состав, витамины и калорийность"В 100 граммах продукта содержится половина суточной дозы витаминовA и B12, треть суточной нормы B2 и B5. Есть в яйцах перепёлки витамины D и B3, а также важнейшие минералы, например, цинк, селен, магний, железо. При этом калорийность продукта невысока — 168 ккал на 100 граммов", – объясняет Антон Брыкин, врач-спортивный диетолог, нутрициолог. А в одном перепелином яйце содержится примерно 13 ккал.ПользаПерепелиные яйца имеют множество полезных свойств. Они помогают улучшить состояние кожи, волос и ногтей, а также укрепить иммунитет, снизить холестерин, нормализовать пищеварение и уменьшить вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний.Полезные свойства перепелиных яиц перечислила Ольга Деккер:Особые свойстваПерепелиные яйца — источник белка и микроэлементов для людей любого возраста и пола. Антон Брыкин рекомендует включать этот продукт в рацион как минимум несколько раз в неделю.Для женщинОльга Деккер дополняет, что перепелиные яйца могут помочь уменьшить симптомы предменструального синдрома, а также укрепить здоровье во время беременности и после родов.Для мужчинПерепелиные яйца помогают повысить уровень тестостерона и улучшить качество спермы.Для детей"Перепелиные яйца богаты питательными веществами и могут помочь улучшить здоровье растущего организма. А также — снизить вероятность возникновения аллергии у детей. Однако перед введением перепелиных яиц в рацион ребенка необходимо проконсультироваться с педиатром", – советует Ольга Деккер.Противопоказания и вред для организма"Перепелиные яйца можно есть всем людям, у которых нет на них аллергии. По данным исследований, у 70% людей с аллергией на куриные яйца есть и непереносимость перепелиных яиц", – говорит Антон Брыкин.Несмотря на всю пользу перепелиных яиц, есть несколько важных нюансов, которые нужно знать при их употреблении. Ольга Деккер поясняет, что:Как лучше употреблять перепелиные яйцаНорма потребления перепелиных яиц для взрослого человека составляет до 5-6 штук в день. Можно есть их вареными, жареными, запеченными или добавлять в салаты и другие блюда. Однако необходимо учитывать, что жарка может повысить содержание жира и калорийности продукта.Антон Брыкин отмечает, что оптимальный способ приготовления перепелиных яиц — варка в течение трех минут. Полезные свойства продукта усилит сочетание с зеленью и свежими овощами в салате."Распространено мнение, что полезно есть перепелиные яйца сырыми, но научных подтверждений этой теории пока нет. Кроме того, сырой белок способен связывать витамин B7 (биотин) в кишечнике, мешая его усвоению организмом", - говорит эксперт.Ольга Деккер рекомендует употреблять яйца, которые правильно хранились и были термически обработаны до готовности, чтобы избежать риска заражения сальмонеллезом. С особой осторожностью стоит включать в рацион перепелиные яйца беременным, пожилым людям и тем, кто имеет ослабленную иммунную систему.Применение перепелиных яицВ кулинарии яйца перепелки применяются в различных блюдах, таких как салаты, закуски, горячие блюда и выпечка. Их можно употреблять в свежем виде, вареными, жареными, запеченными и т.д. Также они используются в медицине и косметологии.По словам Ольги Деккер, перепелиные яйца рекомендуется включать в рацион при различных заболеваниях, таких как аллергии, анемия, диабет, гепатит, гастрит, панкреатит и других недугах желудочно-кишечного тракта. Также они могут улучшать общее состояние организма, повышать иммунитет, уменьшать уровень холестерина в крови.Как отмечает Ольга Деккер, перепелиные яйца используются в качестве ингредиента в различных косметических средствах для ухода за кожей, волосами и ногтями. Они содержат витамины, минералы и белки, которые могут улучшать состояние кожи, делая ее более упругой и эластичной, а также способны укреплять волосы и ногти.Как выбрать и хранить перепелиные яйцаЕсли доверия к маркировке нет, то проверить свежесть продукта можно дома, положив его в подсоленную воду. Свежее яйцо опустится на дно, то, что хранилось долго — всплывет.Хранить яйца нужно в холодильнике до 25 дней, желательно не вынимать их из оригинальной упаковки, чтобы точно знать срок годности. Антон Брыкин советует класть яйца в основное отделение холодильника, а не в дверцу — это убережет продукт от перепада температур.Не рекомендуется замораживать перепелиные яйца, так как это может привести к изменению их текстуры и вкуса.

https://radiosputnik.ria.ru/20230116/yaytsa-1844574164.html

https://ria.ru/20210318/yaytsa-1601870491.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230112/yaytsa-1843957922.html

https://ria.ru/20230309/krashenki-1856777187.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

светлое христово воскресение. пасха, общество, яйца