Перепелиные яйца: польза для здоровья, как выбирать и готовить
© iStock.com / Flavia NovaisПерепелиные яйца
© iStock.com / Flavia Novais
Перепелиные яйца
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Чем полезны перепелиные яйца для организма мужчин, женщин и детей, питательные свойства и калорийность, возможный вред, как их выбирать, готовить и хранить – советы экспертов в материале РИА Новости.
Перепелиные яйца
"Перепелиные яйца часто называют "пищей богов" из-за их высокой пищевой ценности и пользы для здоровья", – говорит нутрициолог и диетолог Ольга Деккер. Они содержат белки, жиры, углеводы, а также множество витаминов и минералов, богаты лейцином – аминокислотой, которая является ключевым элементом для образования белка в организме человека. Яйца имеют тонкую светлую скорлупу с характерными темными пятнами. Вес одного яйца составляет примерно 12-18 г.
© iStock.com / Ilia NesolenyiПерепелиные яйца
© iStock.com / Ilia Nesolenyi
Перепелиные яйца
Состав, витамины и калорийность
"В 100 граммах продукта содержится половина суточной дозы витаминовA и B12, треть суточной нормы B2 и B5. Есть в яйцах перепёлки витамины D и B3, а также важнейшие минералы, например, цинк, селен, магний, железо. При этом калорийность продукта невысока — 168 ккал на 100 граммов", – объясняет Антон Брыкин, врач-спортивный диетолог, нутрициолог. А в одном перепелином яйце содержится примерно 13 ккал.
Польза
Перепелиные яйца имеют множество полезных свойств. Они помогают улучшить состояние кожи, волос и ногтей, а также укрепить иммунитет, снизить холестерин, нормализовать пищеварение и уменьшить вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний.
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Полезные свойства перепелиных яиц перечислила Ольга Деккер:
- богаты белком и содержат все необходимые аминокислоты, которые организм не может производить самостоятельно;
- содержат множество витаминов и минералов, таких как витамины А, D, Е, В2, В12, железо, фосфор и цинк, необходимых для поддержания здоровья;
- помогают улучшить зрение, благодаря высокому содержанию витамина А;
- снижают уровень "плохого" холестерина и повышают уровень "хорошего" благодаря наличию лецитина;
- улучшают иммунную систему благодаря наличию в составе иммуноглобулина.
Особые свойства
Перепелиные яйца — источник белка и микроэлементов для людей любого возраста и пола. Антон Брыкин рекомендует включать этот продукт в рацион как минимум несколько раз в неделю.
© iStock.com / Anna_AnikinaПерепелиные яйца на Пасху
© iStock.com / Anna_Anikina
Перепелиные яйца на Пасху
Для женщин
Ольга Деккер дополняет, что перепелиные яйца могут помочь уменьшить симптомы предменструального синдрома, а также укрепить здоровье во время беременности и после родов.
Для мужчин
Перепелиные яйца помогают повысить уровень тестостерона и улучшить качество спермы.
Для детей
"Перепелиные яйца богаты питательными веществами и могут помочь улучшить здоровье растущего организма. А также — снизить вероятность возникновения аллергии у детей. Однако перед введением перепелиных яиц в рацион ребенка необходимо проконсультироваться с педиатром", – советует Ольга Деккер.
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Противопоказания и вред для организма
"Перепелиные яйца можно есть всем людям, у которых нет на них аллергии. По данным исследований, у 70% людей с аллергией на куриные яйца есть и непереносимость перепелиных яиц", – говорит Антон Брыкин.
Несмотря на всю пользу перепелиных яиц, есть несколько важных нюансов, которые нужно знать при их употреблении. Ольга Деккер поясняет, что:
- из-за высокого содержания холестерина их не рекомендуется употреблять больше 2-3 яиц в день для здоровых людей, а людям, страдающим гиперхолестеринемией, лучше ограничить потребление до одного яйца в день;
- нужно следить за количеством перепелиных яиц, чтобы избежать избытка калорий и набора веса;
- перед употреблением лучше всего проконсультироваться с диетологом или другим врачом, особенно если у вас есть какие-либо заболевания или аллергии.
© iStock.com / KarisssaПерепелиные яйца
© iStock.com / Karisssa
Перепелиные яйца
Как лучше употреблять перепелиные яйца
Норма потребления перепелиных яиц для взрослого человека составляет до 5-6 штук в день. Можно есть их вареными, жареными, запеченными или добавлять в салаты и другие блюда. Однако необходимо учитывать, что жарка может повысить содержание жира и калорийности продукта.
Антон Брыкин отмечает, что оптимальный способ приготовления перепелиных яиц — варка в течение трех минут. Полезные свойства продукта усилит сочетание с зеленью и свежими овощами в салате.
"Распространено мнение, что полезно есть перепелиные яйца сырыми, но научных подтверждений этой теории пока нет. Кроме того, сырой белок способен связывать витамин B7 (биотин) в кишечнике, мешая его усвоению организмом", - говорит эксперт.
Ольга Деккер рекомендует употреблять яйца, которые правильно хранились и были термически обработаны до готовности, чтобы избежать риска заражения сальмонеллезом. С особой осторожностью стоит включать в рацион перепелиные яйца беременным, пожилым людям и тем, кто имеет ослабленную иммунную систему.
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Применение перепелиных яиц
В кулинарии яйца перепелки применяются в различных блюдах, таких как салаты, закуски, горячие блюда и выпечка. Их можно употреблять в свежем виде, вареными, жареными, запеченными и т.д. Также они используются в медицине и косметологии.
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"Врач не назначит перепелиные яйца для лечения, но они подходят для профилактики железодефицитной анемии: в 100 граммах продукта содержится ⅕ суточной нормы железа", – комментирует Антон Брыкин.
По словам Ольги Деккер, перепелиные яйца рекомендуется включать в рацион при различных заболеваниях, таких как аллергии, анемия, диабет, гепатит, гастрит, панкреатит и других недугах желудочно-кишечного тракта. Также они могут улучшать общее состояние организма, повышать иммунитет, уменьшать уровень холестерина в крови.
© iStock.com / 5PHПерепелиные яйца
© iStock.com / 5PH
Перепелиные яйца
Как отмечает Ольга Деккер, перепелиные яйца используются в качестве ингредиента в различных косметических средствах для ухода за кожей, волосами и ногтями. Они содержат витамины, минералы и белки, которые могут улучшать состояние кожи, делая ее более упругой и эластичной, а также способны укреплять волосы и ногти.
Как выбрать и хранить перепелиные яйца
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"Выбирать перепелиные яйца нужно так же, как и куриные: следует убедиться, что на них нет трещин и грязи, изучить маркировку на упаковке. Чем свежее продукт — тем он полезнее. Например, диетическими считаются яйца, которые хранились не более семи дней от даты производства, после яйца переходят в категорию столовых", – отмечает Антон Брыкин.
Если доверия к маркировке нет, то проверить свежесть продукта можно дома, положив его в подсоленную воду. Свежее яйцо опустится на дно, то, что хранилось долго — всплывет.
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Хранить яйца нужно в холодильнике до 25 дней, желательно не вынимать их из оригинальной упаковки, чтобы точно знать срок годности. Антон Брыкин советует класть яйца в основное отделение холодильника, а не в дверцу — это убережет продукт от перепада температур.
Не рекомендуется замораживать перепелиные яйца, так как это может привести к изменению их текстуры и вкуса.