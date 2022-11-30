Гормональный сбой у женщин и мужчин: как проявляется и как с ним бороться
Гормональный сбой
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Симптомы нарушений гормонального фона знакомы прежде всего женщинам, но и для мужчин дисбаланс гормонов может стать проблемой, нуждающейся в серьезном лечении. Что такое гормональный сбой и его признаки, сколько занимает нормализация показателей и основные способы восстановить работу организма - в материале РИА Новости.
Гормональный фон
Кортизол, эстроген, прогестерон, пролактин, инсулин, тестостерон - вот лишь некоторые из тех гормонов, которые образуются в организме человека. Эти биологически активные вещества влияют на очень многие протекающие в человеческом теле процессы, а само слово “гормон” произошло от греческого “приводить в движение”.
По большей части за производство всех необходимых организму человека гормонов отвечают железы внутренней секреции. К таковым относится щитовидная железа, надпочечники, гипофиз и другие. Небольшое количество гормонов также вырабатывается в печени и других органах.
Совокупность всех гормонов, которые вырабатываются в организме человека, и носит название “гормональный фон”.
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Гормональный сбой
В норме гормонов в организме вырабатывается ровно столько, сколько необходимо для его функционирования. Когда данный баланс нарушается, это может отразиться не только на внешнем виде и самочувствии человека, но и привести к серьезным последствиям.
"Понятия “гормональный сбой” в медицине не существует, как и “гормонального фона”. Это термины используются пациентами для описания своего состояния, которое чаще всего не имеет никакой связи с патологией гормональной системы, - говорит гинеколог-эндокринолог Мария Филатова. - Есть уровень гормонов крови, который мы можем измерить. Есть эндокринные заболевания и синдромы, при которых происходит клинически значимое изменение уровня гормонов крови, есть симптомы, благодаря которым мы можем заподозрить наличие заболевания".
Норма и патология
Каждому гормону в теле человека отведена своя роль. Так, процесс лактации у новоиспеченной матери регулирует гормон пролактин, а продуцируемые щитовидной железой гормоны участвуют, помимо прочего, в формировании скелета и нужны для нормальной работы нервной системы. Гормоны также необходимы для нормального обмена веществ, иммунитета, полноценной половой функции и так далее.
На сегодняшний день врачам известно несколько десятков гормональных нарушений, появление которых может быть обусловлено самыми разными факторами. По статистике, чаще с данной проблемой сталкиваются женщины, к тому же гормональный дисбаланс может быть связан с определенным периодом в жизни человека.
Причины
Существует немало причин, которые могут вызывать те или иные гормональные нарушения. Например, сбои в работе желез, отвечающих за выработку гормонов. Один из наиболее ярких примеров - сахарный диабет 1 типа (также известный как инсулинозависимый).
Сюда же относятся различные опухоли головного мозга, нарушения в работе гипофиза и другие патологии головного мозга, а также изменение функции рецепторов гормонов в тканях (так, ожирение считается одним из основных факторов, повышающих риск развития сахарного диабета 2 типа, при котором клетки тела перестают "видеть" инсулин в обычном количестве).
Помимо этого уровень гормонов в организме человека может измениться и на фоне сильного и продолжительного стресса. На самом деле человеческий организм способен достаточно неплохо справиться практически с любой стрессовой ситуацией, однако постоянно находиться в состоянии такой “боевой готовности” для него чревато неприятными последствиями. Например, в подобных ситуациях заметно повышается уровень кортизола.
"На фоне стресса происходит закономерное изменение уровня гормонов. Так, у женщин на фоне повышенных физических и эмоциональных перегрузок часто изменяется менструальный цикл, месячные могут приходить с задержкой или вовсе прекратиться на какое-то время, - объясняет Мария Филатова. - Существует даже такой термин - “аменорея военного времени”. Реакция организма на стресс не является патологией, а все происходящие на данном фоне гормональные изменения носят обратимый характер".
Причиной гормонального сбоя также может стать неправильный образ жизни, в том числе - питание. Неправильное питание нередко приводит к появлению лишнего веса, а уже на этом фоне могут развиваться эндокринные патологии.
© Фото : Pexels / Andres AyrtonЛишний вес
© Фото : Pexels / Andres Ayrton
Лишний вес
Когда происходит
Существует несколько периодов в жизни человека. когда риск столкнуться с гормональными нарушениями особенно высок. Гормональные изменения происходят в подростковом возрасте, в период полового созревания, у женщин - во время беременности, а также в период менопаузы.
“В момент становления и угасания репродуктивной функции женщины менструальная функция является особенно уязвимой, и в этот период менструации могут сильно измениться на фоне стресса, - говорит Мария Филатова. - При приёме гормональных контрацептивов некоторые женщины сталкиваются с побочными эффектами данных препаратов, которые часто принимают за “гормональный сбой” - увеличение или уменьшение веса, нагрубание и болезненность молочных желез, изменение настроения и характера менструаций".
Симптомы
Проявления гормональных нарушений могут быть самыми разнообразными, в зависимости от того, баланс каких гормонов оказался нарушен. И все же существует ряд признаков, которые позволяют еще на раннем этапе заподозрить патологию. К их числу относятся:
- —необъяснимое изменение веса, а также изменение пропорций тела;
- —отеки лица и тела;
- —проблемы с зачатием и нарушение половой функции (в том числе - снижение либидо);
- —появление большого количества волос на теле;
- —нарушение менструального цикла у женщин;
- —нервозность, перепады настроения, проблемы со сном;
- —проблемы с кожей (высыпания, сухость и так далее);
- —постоянная слабость;
- —головная боль.
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Последствия
Если человек игнорирует тревожные симптомы, которые могут свидетельствовать о возможных нарушениях в работе органов эндокринной системы, то со временем это может спровоцировать появления серьезных проблем со здоровьем. У женщины дисбаланс важнейших гормонов опасен в первую очередь тем, что способен отразиться на репродуктивной функции. В частности - привести к бесплодию.
Появление как доброкачественных, так и злокачественных новообразований, сердечно-сосудистые заболевания, проблемы с ЖКТ - вот лишь неполный перечень тех недугов, к которым могут привести гормональные сбои.
Типы нарушений гормонального фона
В целом в организме мужчин и женщин содержится примерно одинаковый набор гормонов, а вот их соотношение заметно отличается. Прежде всего, речь идет о так называемых половых гормонах. У женщин преобладает эстрогены и прогестерон, у мужчин - тестостерон. Именно они ответственны за нормальное функционирование репродуктивной системы.
К эндокринным заболеваниям, которые могут встречаться как у женщин, так и у мужчин, относятся:
- —синдром Иценко-Кушинга;
- —гипотиреоз;
- —акромегалия;
- —сахарный диабет;
- —недостаточность надпочечников;
- —опухоли надпочечников.
У женщин
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Гормональный фон женщины может значительно меняться даже в течение месяца. К наиболее распространенным явлениям, которые тесно связаны с уровнем гормонов в организме, принято относить:
- аменорею - полное отсутствие менструаций. В некоторые периоды (например, во время беременности или в период лактации) данное состояние не является патологией, однако в других случаях может свидетельствовать о серьезном сбое в работе женского организма;
- ПМС (или предменструальный симптом). Проявляется за несколько дней или недель до старта менструального цикла отеками, чувствительностью и даже болезненностью молочных желез, перепадами настроения, нарушениями в работе ЖКТ и другими симптомами. При этом, по словам эксперта, ПМС не является гормональным расстройством, а его развитие связано с аномальной реакцией головного мозга на нормальные изменения гормонального фона. “У 80% женщин есть ген ESR1, из-за которого нормальные колебания уровня эстрогенов вызывают аномальные колебания уровня серотонина и связанные с этим уже перечисленные изменения”, - говорит Мария Филатова;
- климакс - постепенное угасание репродуктивной функции, которое вызвано снижением уровня соответствующих гормонов. Его проявления - приливы, повышенная потливость, учащенное сердцебиение, появление чувства постоянной тревожности, снижение прочности костей и так далее. “Предрасположенность к климактерическому синдрому является генетической и обусловлена тем же геном ESR1”, - уточняет Мария Филатова.
Помимо этого к эндокринным заболеваниям женской репродуктивной сферы относятся синдром поликистоза яичников, гиперпролактинемия, преждевременное половое созревание, синдром преждевременного истощения яичников и другие.
У мужчин
У мужчин гормональный сбой чаще всего связан с изменением количества тестостерона. Как правило, снижение его уровня происходит с возрастом, постепенно, но может усугубляться проблемами со здоровьем, неблагоприятной наследственностью и другими факторами. Снижение тестостерона ниже приемлемого уровня не только чревато снижением половой функции, но и вызывает выпадение волос, повышает риск переломов и даже может привести к депрессии.
Когда обращаться к эндокринологу
Если человек заметил у себя один из симптомов, которые могут свидетельствовать о наличии гормональных нарушений - это веский повод обратиться за консультацией к врачу. Постановкой диагноза в тех случаях, когда подозрение падает на патологии эндокринной системы, занимается эндокринолог, однако женщины также могут обратиться за первичной консультацией к гинекологу.
Диагностика
Диагностику возможных гормональных нарушений врач начинает с осмотра пациента и сбора анамнеза. Для постановки точного диагноза в данном случае может понадобиться и анализ крови на гормоны. Какие именно показатели нуждаются в проверке у конкретного пациента - определит доктор.
Также врач может назначить и дополнительные исследования, например, УЗИ внутренних органов, общий анализ крови и так далее. При необходимости пациента направляют на консультацию к другим специалистам.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСотрудник лаборатории проводит диагностическое исследование
Сотрудник лаборатории проводит диагностическое исследование
Лечение
Лечение основного заболевания, которое вызвало гормональный дисбаланс, должно проводиться исключительно под контролем врача. Самостоятельно назначать себе препараты не просто нежелательно, но и потенциально опасно: человек рискует не только не решить уже существующую проблему, но и усугубить ситуацию. Особенно если лечение проводится при помощи гормональных препаратов, в случае с которыми очень важно грамотно подобрать нужную дозировку, а при необходимости - и скорректировать ее.
"В наше время реклама пестрит различными вариантами “чудодейственных” препаратов, витаминов, БАДов, в том числе - с подробным описанием, показаниями и правилами приема, - говорит врач-эндокринолог Европейского медицинского центра Камиля Табеева. - И нередки случаи, когда пациенты начинают принимать данные препараты, увидев в показаниях свои симптомы или следуя совету знакомых. К сожалению, это не всегда приводит к желаемому результату, даже если коллега по работе принимает то же самое. Очень важно при наличии жалоб в первую очередь исключить те самые гормональные нарушения, определить, что именно сейчас требуется организму. И здесь необходима консультация врача. Например, такой микроэлемент, как йод, одному человеку нужно и можно принимать, а другому прием йода, да еще в больших количествах, может навредить".
Нередко врачи советуют пациентам также изменить свой образ жизни: постараться избавиться от вредных привычек, уменьшить, по возможности, количество стрессовых ситуаций, наладить питание, не забывать про умеренные физические нагрузки, контролировать индекс массы тела, нормализовать сон и так далее.
Профилактика
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Значительную роль в предупреждении любых недугов (и гормональных сбоев в том числе) играют регулярные обследования и посещение врача. Особенно это актуально для тех, у кого в семье уже есть случаи гормональных патологий. Женщинам также стоит регулярно посещать гинеколога.
“Полноценной и адекватной работе эндокринной системы способствует здоровый образ жизни. Кроме того, полноценный сон и правильное питание могут профилактировать ожирение и такие заболевания, связанные с ним, как сахарный диабет 2 типа, артериальную гипертензию, метаболический синдром и т.д.”, - напоминает Мария Филатова.
Жизнь современного человека сложно представить полностью свободной от стресса, но минимизировать такие факторы и ситуации - очень важная задача, если речь идет о поддержании здорового гормонального баланса.