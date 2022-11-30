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Гормональный сбой у женщин и мужчин: симптомы нарушения, признаки, лечение
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Гормональный сбой у женщин и мужчин: как проявляется и как с ним бороться
Гормональный сбой у женщин и мужчин: симптомы нарушения, признаки, лечение
Гормональный сбой у женщин и мужчин: как проявляется и как с ним бороться
Симптомы нарушений гормонального фона знакомы прежде всего женщинам, но и для мужчин дисбаланс гормонов может стать проблемой, нуждающейся в серьезном лечении... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T19:13
2022-11-30T19:13
здоровье - общество
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Симптомы нарушений гормонального фона знакомы прежде всего женщинам, но и для мужчин дисбаланс гормонов может стать проблемой, нуждающейся в серьезном лечении. Что такое гормональный сбой и его признаки, сколько занимает нормализация показателей и основные способы восстановить работу организма - в материале РИА Новости.Гормональный фонКортизол, эстроген, прогестерон, пролактин, инсулин, тестостерон - вот лишь некоторые из тех гормонов, которые образуются в организме человека. Эти биологически активные вещества влияют на очень многие протекающие в человеческом теле процессы, а само слово “гормон” произошло от греческого “приводить в движение”.По большей части за производство всех необходимых организму человека гормонов отвечают железы внутренней секреции. К таковым относится щитовидная железа, надпочечники, гипофиз и другие. Небольшое количество гормонов также вырабатывается в печени и других органах.Совокупность всех гормонов, которые вырабатываются в организме человека, и носит название “гормональный фон”.Гормональный сбойВ норме гормонов в организме вырабатывается ровно столько, сколько необходимо для его функционирования. Когда данный баланс нарушается, это может отразиться не только на внешнем виде и самочувствии человека, но и привести к серьезным последствиям."Понятия “гормональный сбой” в медицине не существует, как и “гормонального фона”. Это термины используются пациентами для описания своего состояния, которое чаще всего не имеет никакой связи с патологией гормональной системы, - говорит гинеколог-эндокринолог Мария Филатова. - Есть уровень гормонов крови, который мы можем измерить. Есть эндокринные заболевания и синдромы, при которых происходит клинически значимое изменение уровня гормонов крови, есть симптомы, благодаря которым мы можем заподозрить наличие заболевания".Норма и патологияКаждому гормону в теле человека отведена своя роль. Так, процесс лактации у новоиспеченной матери регулирует гормон пролактин, а продуцируемые щитовидной железой гормоны участвуют, помимо прочего, в формировании скелета и нужны для нормальной работы нервной системы. Гормоны также необходимы для нормального обмена веществ, иммунитета, полноценной половой функции и так далее.На сегодняшний день врачам известно несколько десятков гормональных нарушений, появление которых может быть обусловлено самыми разными факторами. По статистике, чаще с данной проблемой сталкиваются женщины, к тому же гормональный дисбаланс может быть связан с определенным периодом в жизни человека.ПричиныСуществует немало причин, которые могут вызывать те или иные гормональные нарушения. Например, сбои в работе желез, отвечающих за выработку гормонов. Один из наиболее ярких примеров - сахарный диабет 1 типа (также известный как инсулинозависимый).Сюда же относятся различные опухоли головного мозга, нарушения в работе гипофиза и другие патологии головного мозга, а также изменение функции рецепторов гормонов в тканях (так, ожирение считается одним из основных факторов, повышающих риск развития сахарного диабета 2 типа, при котором клетки тела перестают "видеть" инсулин в обычном количестве).Помимо этого уровень гормонов в организме человека может измениться и на фоне сильного и продолжительного стресса. На самом деле человеческий организм способен достаточно неплохо справиться практически с любой стрессовой ситуацией, однако постоянно находиться в состоянии такой “боевой готовности” для него чревато неприятными последствиями. Например, в подобных ситуациях заметно повышается уровень кортизола.Причиной гормонального сбоя также может стать неправильный образ жизни, в том числе - питание. Неправильное питание нередко приводит к появлению лишнего веса, а уже на этом фоне могут развиваться эндокринные патологии.Когда происходитСуществует несколько периодов в жизни человека. когда риск столкнуться с гормональными нарушениями особенно высок. Гормональные изменения происходят в подростковом возрасте, в период полового созревания, у женщин - во время беременности, а также в период менопаузы.СимптомыПроявления гормональных нарушений могут быть самыми разнообразными, в зависимости от того, баланс каких гормонов оказался нарушен. И все же существует ряд признаков, которые позволяют еще на раннем этапе заподозрить патологию. К их числу относятся:ПоследствияЕсли человек игнорирует тревожные симптомы, которые могут свидетельствовать о возможных нарушениях в работе органов эндокринной системы, то со временем это может спровоцировать появления серьезных проблем со здоровьем. У женщины дисбаланс важнейших гормонов опасен в первую очередь тем, что способен отразиться на репродуктивной функции. В частности - привести к бесплодию.Появление как доброкачественных, так и злокачественных новообразований, сердечно-сосудистые заболевания, проблемы с ЖКТ - вот лишь неполный перечень тех недугов, к которым могут привести гормональные сбои.Типы нарушений гормонального фонаВ целом в организме мужчин и женщин содержится примерно одинаковый набор гормонов, а вот их соотношение заметно отличается. Прежде всего, речь идет о так называемых половых гормонах. У женщин преобладает эстрогены и прогестерон, у мужчин - тестостерон. Именно они ответственны за нормальное функционирование репродуктивной системы.К эндокринным заболеваниям, которые могут встречаться как у женщин, так и у мужчин, относятся:У женщинГормональный фон женщины может значительно меняться даже в течение месяца. К наиболее распространенным явлениям, которые тесно связаны с уровнем гормонов в организме, принято относить:- аменорею - полное отсутствие менструаций. В некоторые периоды (например, во время беременности или в период лактации) данное состояние не является патологией, однако в других случаях может свидетельствовать о серьезном сбое в работе женского организма;- ПМС (или предменструальный симптом). Проявляется за несколько дней или недель до старта менструального цикла отеками, чувствительностью и даже болезненностью молочных желез, перепадами настроения, нарушениями в работе ЖКТ и другими симптомами. При этом, по словам эксперта, ПМС не является гормональным расстройством, а его развитие связано с аномальной реакцией головного мозга на нормальные изменения гормонального фона. “У 80% женщин есть ген ESR1, из-за которого нормальные колебания уровня эстрогенов вызывают аномальные колебания уровня серотонина и связанные с этим уже перечисленные изменения”, - говорит Мария Филатова;- климакс - постепенное угасание репродуктивной функции, которое вызвано снижением уровня соответствующих гормонов. Его проявления - приливы, повышенная потливость, учащенное сердцебиение, появление чувства постоянной тревожности, снижение прочности костей и так далее. “Предрасположенность к климактерическому синдрому является генетической и обусловлена тем же геном ESR1”, - уточняет Мария Филатова.Помимо этого к эндокринным заболеваниям женской репродуктивной сферы относятся синдром поликистоза яичников, гиперпролактинемия, преждевременное половое созревание, синдром преждевременного истощения яичников и другие.У мужчинУ мужчин гормональный сбой чаще всего связан с изменением количества тестостерона. Как правило, снижение его уровня происходит с возрастом, постепенно, но может усугубляться проблемами со здоровьем, неблагоприятной наследственностью и другими факторами. Снижение тестостерона ниже приемлемого уровня не только чревато снижением половой функции, но и вызывает выпадение волос, повышает риск переломов и даже может привести к депрессии.Когда обращаться к эндокринологуЕсли человек заметил у себя один из симптомов, которые могут свидетельствовать о наличии гормональных нарушений - это веский повод обратиться за консультацией к врачу. Постановкой диагноза в тех случаях, когда подозрение падает на патологии эндокринной системы, занимается эндокринолог, однако женщины также могут обратиться за первичной консультацией к гинекологу.ДиагностикаДиагностику возможных гормональных нарушений врач начинает с осмотра пациента и сбора анамнеза. Для постановки точного диагноза в данном случае может понадобиться и анализ крови на гормоны. Какие именно показатели нуждаются в проверке у конкретного пациента - определит доктор.Также врач может назначить и дополнительные исследования, например, УЗИ внутренних органов, общий анализ крови и так далее. При необходимости пациента направляют на консультацию к другим специалистам.ЛечениеЛечение основного заболевания, которое вызвало гормональный дисбаланс, должно проводиться исключительно под контролем врача. Самостоятельно назначать себе препараты не просто нежелательно, но и потенциально опасно: человек рискует не только не решить уже существующую проблему, но и усугубить ситуацию. Особенно если лечение проводится при помощи гормональных препаратов, в случае с которыми очень важно грамотно подобрать нужную дозировку, а при необходимости - и скорректировать ее."В наше время реклама пестрит различными вариантами “чудодейственных” препаратов, витаминов, БАДов, в том числе - с подробным описанием, показаниями и правилами приема, - говорит врач-эндокринолог Европейского медицинского центра Камиля Табеева. - И нередки случаи, когда пациенты начинают принимать данные препараты, увидев в показаниях свои симптомы или следуя совету знакомых. К сожалению, это не всегда приводит к желаемому результату, даже если коллега по работе принимает то же самое. Очень важно при наличии жалоб в первую очередь исключить те самые гормональные нарушения, определить, что именно сейчас требуется организму. И здесь необходима консультация врача. Например, такой микроэлемент, как йод, одному человеку нужно и можно принимать, а другому прием йода, да еще в больших количествах, может навредить".Нередко врачи советуют пациентам также изменить свой образ жизни: постараться избавиться от вредных привычек, уменьшить, по возможности, количество стрессовых ситуаций, наладить питание, не забывать про умеренные физические нагрузки, контролировать индекс массы тела, нормализовать сон и так далее.ПрофилактикаЗначительную роль в предупреждении любых недугов (и гормональных сбоев в том числе) играют регулярные обследования и посещение врача. Особенно это актуально для тех, у кого в семье уже есть случаи гормональных патологий. Женщинам также стоит регулярно посещать гинеколога.“Полноценной и адекватной работе эндокринной системы способствует здоровый образ жизни. Кроме того, полноценный сон и правильное питание могут профилактировать ожирение и такие заболевания, связанные с ним, как сахарный диабет 2 типа, артериальную гипертензию, метаболический синдром и т.д.”, - напоминает Мария Филатова.Жизнь современного человека сложно представить полностью свободной от стресса, но минимизировать такие факторы и ситуации - очень важная задача, если речь идет о поддержании здорового гормонального баланса.
https://ria.ru/20220215/gormony-1772943569.html
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здоровье - общество
Здоровье - Общество
19:13 30.11.2022
 

Гормональный сбой у женщин и мужчин: как проявляется и как с ним бороться

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в медиабанкГормональный сбой
Гормональный сбой - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Гормональный сбой
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Оглавление
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Симптомы нарушений гормонального фона знакомы прежде всего женщинам, но и для мужчин дисбаланс гормонов может стать проблемой, нуждающейся в серьезном лечении. Что такое гормональный сбой и его признаки, сколько занимает нормализация показателей и основные способы восстановить работу организма - в материале РИА Новости.

Гормональный фон

Кортизол, эстроген, прогестерон, пролактин, инсулин, тестостерон - вот лишь некоторые из тех гормонов, которые образуются в организме человека. Эти биологически активные вещества влияют на очень многие протекающие в человеческом теле процессы, а само слово “гормон” произошло от греческого “приводить в движение”.
По большей части за производство всех необходимых организму человека гормонов отвечают железы внутренней секреции. К таковым относится щитовидная железа, надпочечники, гипофиз и другие. Небольшое количество гормонов также вырабатывается в печени и других органах.
Совокупность всех гормонов, которые вырабатываются в организме человека, и носит название “гормональный фон”.
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Гормональный сбой

В норме гормонов в организме вырабатывается ровно столько, сколько необходимо для его функционирования. Когда данный баланс нарушается, это может отразиться не только на внешнем виде и самочувствии человека, но и привести к серьезным последствиям.
"Понятия “гормональный сбой” в медицине не существует, как и “гормонального фона”. Это термины используются пациентами для описания своего состояния, которое чаще всего не имеет никакой связи с патологией гормональной системы, - говорит гинеколог-эндокринолог Мария Филатова. - Есть уровень гормонов крови, который мы можем измерить. Есть эндокринные заболевания и синдромы, при которых происходит клинически значимое изменение уровня гормонов крови, есть симптомы, благодаря которым мы можем заподозрить наличие заболевания".

Норма и патология

Каждому гормону в теле человека отведена своя роль. Так, процесс лактации у новоиспеченной матери регулирует гормон пролактин, а продуцируемые щитовидной железой гормоны участвуют, помимо прочего, в формировании скелета и нужны для нормальной работы нервной системы. Гормоны также необходимы для нормального обмена веществ, иммунитета, полноценной половой функции и так далее.
На сегодняшний день врачам известно несколько десятков гормональных нарушений, появление которых может быть обусловлено самыми разными факторами. По статистике, чаще с данной проблемой сталкиваются женщины, к тому же гормональный дисбаланс может быть связан с определенным периодом в жизни человека.
© Fotolia / kieferpixЖенщина, переживающая стресс
Женщина, переживающая стресс - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© Fotolia / kieferpix
Женщина, переживающая стресс

Причины

Существует немало причин, которые могут вызывать те или иные гормональные нарушения. Например, сбои в работе желез, отвечающих за выработку гормонов. Один из наиболее ярких примеров - сахарный диабет 1 типа (также известный как инсулинозависимый).
Сюда же относятся различные опухоли головного мозга, нарушения в работе гипофиза и другие патологии головного мозга, а также изменение функции рецепторов гормонов в тканях (так, ожирение считается одним из основных факторов, повышающих риск развития сахарного диабета 2 типа, при котором клетки тела перестают "видеть" инсулин в обычном количестве).
Помимо этого уровень гормонов в организме человека может измениться и на фоне сильного и продолжительного стресса. На самом деле человеческий организм способен достаточно неплохо справиться практически с любой стрессовой ситуацией, однако постоянно находиться в состоянии такой “боевой готовности” для него чревато неприятными последствиями. Например, в подобных ситуациях заметно повышается уровень кортизола.
"На фоне стресса происходит закономерное изменение уровня гормонов. Так, у женщин на фоне повышенных физических и эмоциональных перегрузок часто изменяется менструальный цикл, месячные могут приходить с задержкой или вовсе прекратиться на какое-то время, - объясняет Мария Филатова. - Существует даже такой термин - “аменорея военного времени”. Реакция организма на стресс не является патологией, а все происходящие на данном фоне гормональные изменения носят обратимый характер".
Причиной гормонального сбоя также может стать неправильный образ жизни, в том числе - питание. Неправильное питание нередко приводит к появлению лишнего веса, а уже на этом фоне могут развиваться эндокринные патологии.
© Фото : Pexels / Andres AyrtonЛишний вес
Лишний вес - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© Фото : Pexels / Andres Ayrton
Лишний вес

Когда происходит

Существует несколько периодов в жизни человека. когда риск столкнуться с гормональными нарушениями особенно высок. Гормональные изменения происходят в подростковом возрасте, в период полового созревания, у женщин - во время беременности, а также в период менопаузы.
“В момент становления и угасания репродуктивной функции женщины менструальная функция является особенно уязвимой, и в этот период менструации могут сильно измениться на фоне стресса, - говорит Мария Филатова. - При приёме гормональных контрацептивов некоторые женщины сталкиваются с побочными эффектами данных препаратов, которые часто принимают за “гормональный сбой” - увеличение или уменьшение веса, нагрубание и болезненность молочных желез, изменение настроения и характера менструаций".

Симптомы

Проявления гормональных нарушений могут быть самыми разнообразными, в зависимости от того, баланс каких гормонов оказался нарушен. И все же существует ряд признаков, которые позволяют еще на раннем этапе заподозрить патологию. К их числу относятся:
  • необъяснимое изменение веса, а также изменение пропорций тела;
  • отеки лица и тела;
  • проблемы с зачатием и нарушение половой функции (в том числе - снижение либидо);
  • появление большого количества волос на теле;
  • нарушение менструального цикла у женщин;
  • нервозность, перепады настроения, проблемы со сном;
  • проблемы с кожей (высыпания, сухость и так далее);
  • постоянная слабость;
  • головная боль.
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Последствия

Если человек игнорирует тревожные симптомы, которые могут свидетельствовать о возможных нарушениях в работе органов эндокринной системы, то со временем это может спровоцировать появления серьезных проблем со здоровьем. У женщины дисбаланс важнейших гормонов опасен в первую очередь тем, что способен отразиться на репродуктивной функции. В частности - привести к бесплодию.
Появление как доброкачественных, так и злокачественных новообразований, сердечно-сосудистые заболевания, проблемы с ЖКТ - вот лишь неполный перечень тех недугов, к которым могут привести гормональные сбои.

Типы нарушений гормонального фона

В целом в организме мужчин и женщин содержится примерно одинаковый набор гормонов, а вот их соотношение заметно отличается. Прежде всего, речь идет о так называемых половых гормонах. У женщин преобладает эстрогены и прогестерон, у мужчин - тестостерон. Именно они ответственны за нормальное функционирование репродуктивной системы.
К эндокринным заболеваниям, которые могут встречаться как у женщин, так и у мужчин, относятся:
  • синдром Иценко-Кушинга;
  • гипотиреоз;
  • акромегалия;
  • сахарный диабет;
  • недостаточность надпочечников;
  • опухоли надпочечников.

У женщин

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Гормональный фон женщины может значительно меняться даже в течение месяца. К наиболее распространенным явлениям, которые тесно связаны с уровнем гормонов в организме, принято относить:
- аменорею - полное отсутствие менструаций. В некоторые периоды (например, во время беременности или в период лактации) данное состояние не является патологией, однако в других случаях может свидетельствовать о серьезном сбое в работе женского организма;
- ПМС (или предменструальный симптом). Проявляется за несколько дней или недель до старта менструального цикла отеками, чувствительностью и даже болезненностью молочных желез, перепадами настроения, нарушениями в работе ЖКТ и другими симптомами. При этом, по словам эксперта, ПМС не является гормональным расстройством, а его развитие связано с аномальной реакцией головного мозга на нормальные изменения гормонального фона. “У 80% женщин есть ген ESR1, из-за которого нормальные колебания уровня эстрогенов вызывают аномальные колебания уровня серотонина и связанные с этим уже перечисленные изменения”, - говорит Мария Филатова;
- климакс - постепенное угасание репродуктивной функции, которое вызвано снижением уровня соответствующих гормонов. Его проявления - приливы, повышенная потливость, учащенное сердцебиение, появление чувства постоянной тревожности, снижение прочности костей и так далее. “Предрасположенность к климактерическому синдрому является генетической и обусловлена тем же геном ESR1”, - уточняет Мария Филатова.
Помимо этого к эндокринным заболеваниям женской репродуктивной сферы относятся синдром поликистоза яичников, гиперпролактинемия, преждевременное половое созревание, синдром преждевременного истощения яичников и другие.
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У мужчин

У мужчин гормональный сбой чаще всего связан с изменением количества тестостерона. Как правило, снижение его уровня происходит с возрастом, постепенно, но может усугубляться проблемами со здоровьем, неблагоприятной наследственностью и другими факторами. Снижение тестостерона ниже приемлемого уровня не только чревато снижением половой функции, но и вызывает выпадение волос, повышает риск переломов и даже может привести к депрессии.

Когда обращаться к эндокринологу

Если человек заметил у себя один из симптомов, которые могут свидетельствовать о наличии гормональных нарушений - это веский повод обратиться за консультацией к врачу. Постановкой диагноза в тех случаях, когда подозрение падает на патологии эндокринной системы, занимается эндокринолог, однако женщины также могут обратиться за первичной консультацией к гинекологу.

Диагностика

Диагностику возможных гормональных нарушений врач начинает с осмотра пациента и сбора анамнеза. Для постановки точного диагноза в данном случае может понадобиться и анализ крови на гормоны. Какие именно показатели нуждаются в проверке у конкретного пациента - определит доктор.
Также врач может назначить и дополнительные исследования, например, УЗИ внутренних органов, общий анализ крови и так далее. При необходимости пациента направляют на консультацию к другим специалистам.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСотрудник лаборатории проводит диагностическое исследование
Сотрудник лаборатории проводит диагностическое исследование - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Сотрудник лаборатории проводит диагностическое исследование

Лечение

Лечение основного заболевания, которое вызвало гормональный дисбаланс, должно проводиться исключительно под контролем врача. Самостоятельно назначать себе препараты не просто нежелательно, но и потенциально опасно: человек рискует не только не решить уже существующую проблему, но и усугубить ситуацию. Особенно если лечение проводится при помощи гормональных препаратов, в случае с которыми очень важно грамотно подобрать нужную дозировку, а при необходимости - и скорректировать ее.
"В наше время реклама пестрит различными вариантами “чудодейственных” препаратов, витаминов, БАДов, в том числе - с подробным описанием, показаниями и правилами приема, - говорит врач-эндокринолог Европейского медицинского центра Камиля Табеева. - И нередки случаи, когда пациенты начинают принимать данные препараты, увидев в показаниях свои симптомы или следуя совету знакомых. К сожалению, это не всегда приводит к желаемому результату, даже если коллега по работе принимает то же самое. Очень важно при наличии жалоб в первую очередь исключить те самые гормональные нарушения, определить, что именно сейчас требуется организму. И здесь необходима консультация врача. Например, такой микроэлемент, как йод, одному человеку нужно и можно принимать, а другому прием йода, да еще в больших количествах, может навредить".
Нередко врачи советуют пациентам также изменить свой образ жизни: постараться избавиться от вредных привычек, уменьшить, по возможности, количество стрессовых ситуаций, наладить питание, не забывать про умеренные физические нагрузки, контролировать индекс массы тела, нормализовать сон и так далее.

Профилактика

© Фото : Unsplash/Avrielle SuleimanУпражнение для правильной осанки
Упражнение для правильной осанки - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© Фото : Unsplash/Avrielle Suleiman
Упражнение для правильной осанки
Значительную роль в предупреждении любых недугов (и гормональных сбоев в том числе) играют регулярные обследования и посещение врача. Особенно это актуально для тех, у кого в семье уже есть случаи гормональных патологий. Женщинам также стоит регулярно посещать гинеколога.
“Полноценной и адекватной работе эндокринной системы способствует здоровый образ жизни. Кроме того, полноценный сон и правильное питание могут профилактировать ожирение и такие заболевания, связанные с ним, как сахарный диабет 2 типа, артериальную гипертензию, метаболический синдром и т.д.”, - напоминает Мария Филатова.
Жизнь современного человека сложно представить полностью свободной от стресса, но минимизировать такие факторы и ситуации - очень важная задача, если речь идет о поддержании здорового гормонального баланса.
 
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