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Общий анализ крови: расшифровка основных показателей, нормальные значения

Общий анализ крови (ОАК): расшифровка, таблица нормы показателей для женщин и мужчин

Общий анализ крови: расшифровка основных показателей, нормальные значения

Общий анализ крови применяется при диагностике многих заболеваний. Что входит в ОАК, на какие патологии могут указывать отклонения от нормы, расшифровка... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T19:02

2023-04-19T19:02

2023-04-19T19:02

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Общий анализ крови применяется при диагностике многих заболеваний. Что входит в ОАК, на какие патологии могут указывать отклонения от нормы, расшифровка основных показателей, как правильно сдавать этот анализ – в материале РИА Новости.Общий анализ крови (ОАК)Общий анализ крови – одно из самых часто назначаемых исследований. Оно не имеет специфического предназначения, поэтому иногда люди сдают его по собственной инициативе в рамках мониторинга общего состояния организма. ОАК является частью диагностики при выявлении многих заболеваний, при этом его результаты редко становятся основополагающими для постановки конкретного диагноза. Такой анализ лишь помогает отследить изменения в составе крови, которые могут помочь врачу определить, в каком направлении проводить диагностику дальше.Для чего нужен и что показываетОАК помогает провести количественную и качественную оценку составляющих крови. Его чаще всего назначают для понимания, протекают ли в организме воспалительные процессы и есть ли признаки инфекции, а если есть, то какой именно – бактериальной или вирусной. Также с помощью общего анализа крови можно установить анемию и ее характер.Расшифровка аббревиатур показателейВнешний вид бланка с результатами анализа может отличаться в зависимости от лаборатории. Некоторые расшифровывают все показатели, но чаще всего каждый элемент указан аббревиатурой или названием на английском языке:Таблицы норм показателей общего анализа крови для женщин, мужчин и детейКаждый показатель имеет свои нормальные значения, которые могут отличаться в зависимости от пола возраста.ГемоглобинГемоглобин – это белок, один из составляющих эритроцита (красного кровяного тельца). Именно гемоглобин "связывается" с кислородом и углекислым газом, что позволяет доставлять кислород из легких и ткани всего организма, а углекислый газ наоборот – возвращать обратно. В состав этого белка входит железо, которое и дает характерный красный цвет эритроцитам и, соответственно, крови.Нормальные показатели гемоглобина:Низкие значения гемоглобина указывают на анемию и гипергидратацию организма (повышенное потребление жидкости). Если гемоглобин выше нормы, то это говорит о сгущении крови, а значит – об обезвоживании организма. Оно может быть как физиологическим (например, после физических нагрузок), так и патологическим. Высокий показатель гемоглобина – типичный признак эритремии. Так называется нарушение кровообразования, при котором производится повышенное количество эритроцитов.ЭритроцитыЭритроциты – это красные кровяные тельца и в крови их содержится больше, чем всех остальных элементов вместе взятых. За счет содержащегося в их составе гемоглобина они принимают важное участие в процессе кислородного обмена в организме.Норма эритроцитов зависит от пола и возраста:Если эритроциты ниже нормы, это может свидетельствовать об анемии, кровотечении и гипергидратации. Также низкие показатели могут быть вариантом нормы при беременности. Если же эритроциты превышают норму, то это может говорить об обезвоживании организма и эритремии, а также опухолевых заболеваниях, указывать на кисту почки или водянку почечных лоханок.Цветовой показательЭто соотношение уровня гемоглобина и числа эритроцитов. Нормальный показатель находится в пределах 0,85–1,05. Отклонения от нормы наблюдаются при анемиях, а то, в какую сторону происходит изменение, помогает определить характер состояния. К примеру, если цветной показатель ниже нормы, то это сигнализирует о железодефицитной анемии, для других форм характерен повышенный цветной показатель.ТромбоцитыТромбоциты отвечают за свертываемость крови, они также участвуют в иммунном ответе на попавшую в организм инфекцию.Норма тромбоцитов в крови определяется в зависимости от возраста:Низкий уровень тромбоцитов может говорить о тяжелом воспалительном процессе или аутоиммунном заболевании. Повышенный показатель, как правило, бывает после значительной кровопотери, а также при раковых заболеваниях или атрофии селезенки.ГематокритЭто количество эритроцитов в плазме крови, которое выражается в процентах. Гематокрит помогает установить степень тяжести железодефицитной анемии.Норма этого показателя зависит как от возраста, так и от пола:У детейУ взрослыхПовышенный уровень гематокрита может свидетельствовать о таких состояниях, как:Уровень гематокрита снижается при:ЛейкоцитыЛейкоциты – это белые кровяные тельца. Они защищают организм от патогенов и удаляют продукты разрушения тканей.Нормальные значения уровня лейкоцитов зависят от возраста:Уровень лейкоцитов повышается при иммунном ответе организма, что наблюдается при инфекционных заболеваниях, аллергических реакциях и воспалительных процессах. Также высокие значения могут быть следствием перенесенных кровотечений, опухолевых процессов, стрессов и других патологий.Низкий уровень лейкоцитов сигнализирует о плохом состоянии иммунной системы. Иногда это может быть связано с аутоиммунными заболеваниями, сепсисом, токсикозом, вирусными инфекциями, заболеваниями кроветворных органов, лучевой болезнью и т.д.РетикулоцитыТак называются молодые, еще не созревшие формы эритроцитов. Так как процесс образования последних в организме непрерывен, ретикулоциты есть в составе крови постоянно. Их уровень показывает активность формирования и дифференцировки красных кровяных телец.Значения нормы зависят от возраста:Повышенный уровень ретикулоцитов может говорить о том, что организм нуждается в увеличении количества эритроцитов, особенно вследствие большой кровопотери или их быстрого разрушения под воздействием различных факторов. Низкий показатель свойственен, как правило, для анемии, онкологии, лучевой болезни и т.д.НейтрофилыЭто клетки неспецифического иммунного ответа, задача которых – "связывать" проникшие в организм возбудители инфекции.Нормальные значения нейтрофилов зависят от возраста:Значительное увеличение нейтрофилов указывает на наличие инфекции и воспалительный процесс. Также причинами могут стать стресс, интоксикация или раковое заболевание.ЭозинофилыГлавная задача эозинофилов – попасть в очаг воспаления и активировать клеточные рецепторы, которые ответственны за противопаразитарный иммунитет.Норма эозинофилов варьируется в зависимости от возраста:Увеличение количества эозинофилов, как правило, свидетельствует об аллергической реакции или указывает на паразитарную инфекцию.БазофилыЭто крупные лейкоциты, которые участвуют в уничтожении аллергенов и токсинов. Их норма в крови не меняется из-за возраста или пола и имеет постоянное значение – 0–1,2 % от общего числа лейкоцитов.Повышенное значение базофилов может наблюдаться при аллергических реакциях, хронических инфекциях, онкологических, воспалительных и паразитарных заболеваниях.ЛимфоцитыЭто основные клетки иммунной системы. Именно они распознают проникший в организм чужеродный агент и уничтожают его.Значения нормального количества лимфоцитов зависит от возраста:Повышение количества лимфоцитов в крови свидетельствует о попадании вирусной инфекции в организм, а также может отмечаться при туберкулезе, токсоплазмозе и сифилисе. Уровень ниже нормы говорит об угнетенном состоянии иммунной системы.МоноцитыЭто крупные лейкоцит, которые в крови находятся примерно 30 часов, после чего переходят в ткани, где становятся макрофагами, чья задача – очищать место воспаления для последующей регенерации посредством окончательного уничтожения бактерий и погибших тканей.Нормальные значения моноцитов в крови находятся в промежутке 3–11 % от общего числа лейкоцитов.Количество моноцитов повышается, как правило, при вялотекущих и длительных заболеваниях. К примеру, такое может наблюдаться при туберкулезе, сифилисе и саркоидозе. Также показатель выше нормы является специфическим признаком мононуклеоза.Скорость оседания эритроцитов (СОЭ)Эритроциты являются более тяжелой фракцией крови в сравнении с плазмой, поэтому, если пробирку с кровью поставить вертикально, они вскоре осядут вниз. Именно то, с какой скоростью эритроциты будут оседать и отражает данный показатель. СОЭ может определяться несколькими методами, в зависимости от этого будут отличаться нормальные значения.Норма СОЭ по методу Панченкова:Норма СОЭ по методу Вестергрена:Скорость оседания увеличивается, когда эритроциты начинают сильнее склеиваться между собой. Такое может происходить под влиянием самых разных факторов, наиболее частой причиной является наличие воспалительного процесса, а также ряд заболеваний и состояний:Низкий показатель СОЭ наблюдается при избыточном содержании воды в организме, снижении мышечной массы и приеме кортикостероидов.Как сдавать общий анализ кровиПроцесс сдачи общего анализа крови не имеет специфических особенностей. Он занимает мало времени и позволяет получить результат в короткие сроки.Откуда берут кровьДля общего анализа крови забор материала могут производить как из пальца, так и из вены.Из пальцаКровь берут из четвертого (безымянного) пальца. Считается, что он несет наименьшую нагрузку при работе рук. Но при этом такой способ может привести к некорректному показателю лейкоцитов, поэтому чаще всего у взрослых берут кровь из вены, а у детей – из пальца.Из веныВо избежание искажения результатов взрослым рекомендуется сдавать именно венозную кровь.Можно ли есть и пить перед анализомЕвгений Титов, врач общей практики и семейный врач ФГБУ Объединенная больница с поликлиникой Управления делами Президента РФ, отмечает, что пить можно, но только обычную питьевую воду. Различные добавки могут обладать раздражающим эффектом или изменять естественные процессы. Чай, кофе и прочие тонизирующие напитки оказывают эффект на работу почек и сердца. Газированная вода влияет на слизистую желудочно-кишечного тракта, приводя к воспалению и изменяя скорость работы. Минеральные и витаминные добавки запускают свой каскад заложенных в них функций меняя кровь согласно их месту в регуляции организма.Также, по словам эксперта, сдавать анализ стоит натощак. Все указанные для жидкости эффекты присущи и пище, но пища, помимо воздействия запахом и составом, оказывает и механическое стимулирование, запуская дополнительные процессы пищеварения, связанные с выработкой ферментов и взаимодействия со слизистыми."Любые напитки и пища в меньшей степени могут внести вклад и исказить данные, но в случае острой необходимости этим можно пренебречь, дайте врачу информацию о всех факторах он учтет это при интерпретации результатов.Для тонкой оценки вашего состояния исключите употребление жирной, острой и иной раздражающей пищи за 24–72 часа. Нельзя сдавать анализ, пока в крови могут находиться токсические вещества, поэтому необходимо исключить алкоголь минимум за 24 часа до сдачи и курение за 2 часа. Сдавать кровь желательно утром после 20–30 минут покоя", – дополнил эксперт.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

здоровье - общество, россия, кровь, врачи, иммунитет