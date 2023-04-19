https://ria.ru/20230419/krov-1866424207.html
Общий анализ крови: расшифровка основных показателей, нормальные значения
Общий анализ крови (ОАК): расшифровка, таблица нормы показателей для женщин и мужчин
Общий анализ крови: расшифровка основных показателей, нормальные значения
Общий анализ крови применяется при диагностике многих заболеваний. Что входит в ОАК, на какие патологии могут указывать отклонения от нормы, расшифровка... РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T19:02
2023-04-19T19:02
2023-04-19T19:02
здоровье - общество
россия
кровь
врачи
иммунитет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/13/1866420991_0:0:3365:1893_1920x0_80_0_0_ed70d521400cb2c8f56c238e3d59c6e3.jpg
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Общий анализ крови применяется при диагностике многих заболеваний. Что входит в ОАК, на какие патологии могут указывать отклонения от нормы, расшифровка основных показателей, как правильно сдавать этот анализ – в материале РИА Новости.Общий анализ крови (ОАК)Общий анализ крови – одно из самых часто назначаемых исследований. Оно не имеет специфического предназначения, поэтому иногда люди сдают его по собственной инициативе в рамках мониторинга общего состояния организма. ОАК является частью диагностики при выявлении многих заболеваний, при этом его результаты редко становятся основополагающими для постановки конкретного диагноза. Такой анализ лишь помогает отследить изменения в составе крови, которые могут помочь врачу определить, в каком направлении проводить диагностику дальше.Для чего нужен и что показываетОАК помогает провести количественную и качественную оценку составляющих крови. Его чаще всего назначают для понимания, протекают ли в организме воспалительные процессы и есть ли признаки инфекции, а если есть, то какой именно – бактериальной или вирусной. Также с помощью общего анализа крови можно установить анемию и ее характер.Расшифровка аббревиатур показателейВнешний вид бланка с результатами анализа может отличаться в зависимости от лаборатории. Некоторые расшифровывают все показатели, но чаще всего каждый элемент указан аббревиатурой или названием на английском языке:Таблицы норм показателей общего анализа крови для женщин, мужчин и детейКаждый показатель имеет свои нормальные значения, которые могут отличаться в зависимости от пола возраста.ГемоглобинГемоглобин – это белок, один из составляющих эритроцита (красного кровяного тельца). Именно гемоглобин "связывается" с кислородом и углекислым газом, что позволяет доставлять кислород из легких и ткани всего организма, а углекислый газ наоборот – возвращать обратно. В состав этого белка входит железо, которое и дает характерный красный цвет эритроцитам и, соответственно, крови.Нормальные показатели гемоглобина:Низкие значения гемоглобина указывают на анемию и гипергидратацию организма (повышенное потребление жидкости). Если гемоглобин выше нормы, то это говорит о сгущении крови, а значит – об обезвоживании организма. Оно может быть как физиологическим (например, после физических нагрузок), так и патологическим. Высокий показатель гемоглобина – типичный признак эритремии. Так называется нарушение кровообразования, при котором производится повышенное количество эритроцитов.ЭритроцитыЭритроциты – это красные кровяные тельца и в крови их содержится больше, чем всех остальных элементов вместе взятых. За счет содержащегося в их составе гемоглобина они принимают важное участие в процессе кислородного обмена в организме.Норма эритроцитов зависит от пола и возраста:Если эритроциты ниже нормы, это может свидетельствовать об анемии, кровотечении и гипергидратации. Также низкие показатели могут быть вариантом нормы при беременности. Если же эритроциты превышают норму, то это может говорить об обезвоживании организма и эритремии, а также опухолевых заболеваниях, указывать на кисту почки или водянку почечных лоханок.Цветовой показательЭто соотношение уровня гемоглобина и числа эритроцитов. Нормальный показатель находится в пределах 0,85–1,05. Отклонения от нормы наблюдаются при анемиях, а то, в какую сторону происходит изменение, помогает определить характер состояния. К примеру, если цветной показатель ниже нормы, то это сигнализирует о железодефицитной анемии, для других форм характерен повышенный цветной показатель.ТромбоцитыТромбоциты отвечают за свертываемость крови, они также участвуют в иммунном ответе на попавшую в организм инфекцию.Норма тромбоцитов в крови определяется в зависимости от возраста:Низкий уровень тромбоцитов может говорить о тяжелом воспалительном процессе или аутоиммунном заболевании. Повышенный показатель, как правило, бывает после значительной кровопотери, а также при раковых заболеваниях или атрофии селезенки.ГематокритЭто количество эритроцитов в плазме крови, которое выражается в процентах. Гематокрит помогает установить степень тяжести железодефицитной анемии.Норма этого показателя зависит как от возраста, так и от пола:У детейУ взрослыхПовышенный уровень гематокрита может свидетельствовать о таких состояниях, как:Уровень гематокрита снижается при:ЛейкоцитыЛейкоциты – это белые кровяные тельца. Они защищают организм от патогенов и удаляют продукты разрушения тканей.Нормальные значения уровня лейкоцитов зависят от возраста:Уровень лейкоцитов повышается при иммунном ответе организма, что наблюдается при инфекционных заболеваниях, аллергических реакциях и воспалительных процессах. Также высокие значения могут быть следствием перенесенных кровотечений, опухолевых процессов, стрессов и других патологий.Низкий уровень лейкоцитов сигнализирует о плохом состоянии иммунной системы. Иногда это может быть связано с аутоиммунными заболеваниями, сепсисом, токсикозом, вирусными инфекциями, заболеваниями кроветворных органов, лучевой болезнью и т.д.РетикулоцитыТак называются молодые, еще не созревшие формы эритроцитов. Так как процесс образования последних в организме непрерывен, ретикулоциты есть в составе крови постоянно. Их уровень показывает активность формирования и дифференцировки красных кровяных телец.Значения нормы зависят от возраста:Повышенный уровень ретикулоцитов может говорить о том, что организм нуждается в увеличении количества эритроцитов, особенно вследствие большой кровопотери или их быстрого разрушения под воздействием различных факторов. Низкий показатель свойственен, как правило, для анемии, онкологии, лучевой болезни и т.д.НейтрофилыЭто клетки неспецифического иммунного ответа, задача которых – "связывать" проникшие в организм возбудители инфекции.Нормальные значения нейтрофилов зависят от возраста:Значительное увеличение нейтрофилов указывает на наличие инфекции и воспалительный процесс. Также причинами могут стать стресс, интоксикация или раковое заболевание.ЭозинофилыГлавная задача эозинофилов – попасть в очаг воспаления и активировать клеточные рецепторы, которые ответственны за противопаразитарный иммунитет.Норма эозинофилов варьируется в зависимости от возраста:Увеличение количества эозинофилов, как правило, свидетельствует об аллергической реакции или указывает на паразитарную инфекцию.БазофилыЭто крупные лейкоциты, которые участвуют в уничтожении аллергенов и токсинов. Их норма в крови не меняется из-за возраста или пола и имеет постоянное значение – 0–1,2 % от общего числа лейкоцитов.Повышенное значение базофилов может наблюдаться при аллергических реакциях, хронических инфекциях, онкологических, воспалительных и паразитарных заболеваниях.ЛимфоцитыЭто основные клетки иммунной системы. Именно они распознают проникший в организм чужеродный агент и уничтожают его.Значения нормального количества лимфоцитов зависит от возраста:Повышение количества лимфоцитов в крови свидетельствует о попадании вирусной инфекции в организм, а также может отмечаться при туберкулезе, токсоплазмозе и сифилисе. Уровень ниже нормы говорит об угнетенном состоянии иммунной системы.МоноцитыЭто крупные лейкоцит, которые в крови находятся примерно 30 часов, после чего переходят в ткани, где становятся макрофагами, чья задача – очищать место воспаления для последующей регенерации посредством окончательного уничтожения бактерий и погибших тканей.Нормальные значения моноцитов в крови находятся в промежутке 3–11 % от общего числа лейкоцитов.Количество моноцитов повышается, как правило, при вялотекущих и длительных заболеваниях. К примеру, такое может наблюдаться при туберкулезе, сифилисе и саркоидозе. Также показатель выше нормы является специфическим признаком мононуклеоза.Скорость оседания эритроцитов (СОЭ)Эритроциты являются более тяжелой фракцией крови в сравнении с плазмой, поэтому, если пробирку с кровью поставить вертикально, они вскоре осядут вниз. Именно то, с какой скоростью эритроциты будут оседать и отражает данный показатель. СОЭ может определяться несколькими методами, в зависимости от этого будут отличаться нормальные значения.Норма СОЭ по методу Панченкова:Норма СОЭ по методу Вестергрена:Скорость оседания увеличивается, когда эритроциты начинают сильнее склеиваться между собой. Такое может происходить под влиянием самых разных факторов, наиболее частой причиной является наличие воспалительного процесса, а также ряд заболеваний и состояний:Низкий показатель СОЭ наблюдается при избыточном содержании воды в организме, снижении мышечной массы и приеме кортикостероидов.Как сдавать общий анализ кровиПроцесс сдачи общего анализа крови не имеет специфических особенностей. Он занимает мало времени и позволяет получить результат в короткие сроки.Откуда берут кровьДля общего анализа крови забор материала могут производить как из пальца, так и из вены.Из пальцаКровь берут из четвертого (безымянного) пальца. Считается, что он несет наименьшую нагрузку при работе рук. Но при этом такой способ может привести к некорректному показателю лейкоцитов, поэтому чаще всего у взрослых берут кровь из вены, а у детей – из пальца.Из веныВо избежание искажения результатов взрослым рекомендуется сдавать именно венозную кровь.Можно ли есть и пить перед анализомЕвгений Титов, врач общей практики и семейный врач ФГБУ Объединенная больница с поликлиникой Управления делами Президента РФ, отмечает, что пить можно, но только обычную питьевую воду. Различные добавки могут обладать раздражающим эффектом или изменять естественные процессы. Чай, кофе и прочие тонизирующие напитки оказывают эффект на работу почек и сердца. Газированная вода влияет на слизистую желудочно-кишечного тракта, приводя к воспалению и изменяя скорость работы. Минеральные и витаминные добавки запускают свой каскад заложенных в них функций меняя кровь согласно их месту в регуляции организма.Также, по словам эксперта, сдавать анализ стоит натощак. Все указанные для жидкости эффекты присущи и пище, но пища, помимо воздействия запахом и составом, оказывает и механическое стимулирование, запуская дополнительные процессы пищеварения, связанные с выработкой ферментов и взаимодействия со слизистыми."Любые напитки и пища в меньшей степени могут внести вклад и исказить данные, но в случае острой необходимости этим можно пренебречь, дайте врачу информацию о всех факторах он учтет это при интерпретации результатов.Для тонкой оценки вашего состояния исключите употребление жирной, острой и иной раздражающей пищи за 24–72 часа. Нельзя сдавать анализ, пока в крови могут находиться токсические вещества, поэтому необходимо исключить алкоголь минимум за 24 часа до сдачи и курение за 2 часа. Сдавать кровь желательно утром после 20–30 минут покоя", – дополнил эксперт.
https://ria.ru/20230124/dispanserizatsiya-1847106075.html
https://ria.ru/20221216/gripp-1839311645.html
https://ria.ru/20221108/krov-1830040837.html
https://ria.ru/20220930/kislota-1820648454.html
https://ria.ru/20230127/dispanserizatsiya-1847968412.html
https://ria.ru/20220930/soe-1820768216.html
https://ria.ru/20220623/anemiya-1797608384.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/13/1866420991_554:0:3285:2048_1920x0_80_0_0_7ef966aa2542d26fe91e5e797f5fabcb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, кровь, врачи, иммунитет
Здоровье - Общество, Россия, Кровь, врачи, Иммунитет
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Общий анализ крови применяется при диагностике многих заболеваний. Что входит в ОАК, на какие патологии могут указывать отклонения от нормы, расшифровка основных показателей, как правильно сдавать этот анализ – в материале РИА Новости.
Общий анализ крови – одно из самых часто назначаемых исследований. Оно не имеет специфического предназначения, поэтому иногда люди сдают его по собственной инициативе в рамках мониторинга общего состояния организма. ОАК является частью диагностики при выявлении многих заболеваний, при этом его результаты редко становятся основополагающими для постановки конкретного диагноза. Такой анализ лишь помогает отследить изменения в составе крови, которые могут помочь врачу определить, в каком направлении проводить диагностику дальше.
Диспансеризация-2023: как пройти, какие обследования включает
Для чего нужен и что показывает
ОАК помогает провести количественную и качественную оценку составляющих крови. Его чаще всего назначают для понимания, протекают ли в организме воспалительные процессы и есть ли признаки инфекции, а если есть, то какой именно – бактериальной или вирусной. Также с помощью общего анализа крови можно установить анемию и ее характер.
Расшифровка аббревиатур показателей
Внешний вид бланка с результатами анализа может отличаться в зависимости от лаборатории. Некоторые расшифровывают все показатели, но чаще всего каждый элемент указан аббревиатурой или названием на английском языке:
- hemoglobin (HGB) – гемоглобин;
- red blood cells (RBC) – эритроциты;
- mean corpuscular volume (MCV) – средний объем эритроцитов;
- red cell distribution (RDW) – индекс распределения эритроцитов;
- mean concentration hemoglobin (MCH) – среднее содержание гемоглобина в эритроците;
- mean corpuscular hemoglobin concentration (MCHC) – средняя концентрация гемоглобина в эритроците;
- platelets (PLT) – тромбоциты;
- mean platelets volume (MPV) – средний объем тромбоцитов;
- hematocrit (HTC) – гематокрит;
- thrombocrit (PTC) – тромбокрит;
- white blood cells (WBC) – лейкоциты;
- neutrophil (NEU) – нейтрофилы;
- eosinophils (EO) – эозинофилы;
- basophil (Baso) – базофилы;
- lymphocyte (LYMP) – лимфоциты;
- monocytes (MONO) – моноциты.
Таблицы норм показателей общего анализа крови для женщин, мужчин и детей
Каждый показатель имеет свои нормальные значения, которые могут отличаться в зависимости от пола возраста.
Гемоглобин – это белок, один из составляющих эритроцита (красного кровяного тельца). Именно гемоглобин "связывается" с кислородом и углекислым газом, что позволяет доставлять кислород из легких и ткани всего организма, а углекислый газ наоборот – возвращать обратно. В состав этого белка входит железо, которое и дает характерный красный цвет эритроцитам и, соответственно, крови.
Нормальные показатели гемоглобина:
У взрослых (в зависимости от пола) в г/л
Мужчины
130–160
Женщины
120–140
У детей (в зависимости от возраста) в г/л
до 2-х недель
135–200
2 недели – 1 месяц
115–180
1–2 месяца
90–130
2–6 месяцев
95–140
6–12 месяцев
105–140
1–5 лет
100–140
5–12 лет
115–145
12–15 лет
112–152
15–18 лет
115–153
Низкие значения гемоглобина указывают на анемию и гипергидратацию организма (повышенное потребление жидкости). Если гемоглобин выше нормы, то это говорит о сгущении крови, а значит – об обезвоживании организма. Оно может быть как физиологическим (например, после физических нагрузок), так и патологическим. Высокий показатель гемоглобина – типичный признак эритремии. Так называется нарушение кровообразования, при котором производится повышенное количество эритроцитов.
Свиной грипп 2022-2023: симптомы, чем опасен, как лечить
Эритроциты – это красные кровяные тельца и в крови их содержится больше, чем всех остальных элементов вместе взятых. За счет содержащегося в их составе гемоглобина они принимают важное участие в процессе кислородного обмена в организме.
Норма эритроцитов зависит от пола и возраста:
Возраст
Женщины (*1012/л)
Мужчины (*1012/л)
1–3 дня
4,0–6,6
4,0–6,6
1 неделя
3,9–6,3
3,9–6,3
2 недели
3,6–6,2
3,6–6,2
1 месяц
3,0–5,4
3,0–5,4
2 месяца
2,7–4,9
2,7–4,9
3–6 месяцев
3,1–4,5
3,1–4,5
6 месяцев – 2 года
3,7–5,2
3,4–5,2
3–12 лет
3,5–5,0
3,9–5,0
13–16 лет
3,5–5,0
4,1–5,5
17–19 лет
3,5–5,0
3,9–5,6
20–29 лет
3,5–5,0
4,2–5,6
30–39 лет
3,5–5,0
4,2–5,6
40–49 лет
3,6–5,1
4,0–5,6
50–59 лет
3,6–5,1
3,9–5,6
60–65 лет
3,5–5,2
3,9–5,3
Более 65 лет
3,4–5,2
3,1–5,7
Если эритроциты ниже нормы, это может свидетельствовать об анемии, кровотечении и гипергидратации. Также низкие показатели могут быть вариантом нормы при беременности. Если же эритроциты превышают норму, то это может говорить об обезвоживании организма и эритремии, а также опухолевых заболеваниях, указывать на кисту почки или водянку почечных лоханок.
Это соотношение уровня гемоглобина и числа эритроцитов. Нормальный показатель находится в пределах 0,85–1,05. Отклонения от нормы наблюдаются при анемиях, а то, в какую сторону происходит изменение, помогает определить характер состояния. К примеру, если цветной показатель ниже нормы, то это сигнализирует о железодефицитной анемии, для других форм характерен повышенный цветной показатель.
Тромбоциты отвечают за свертываемость крови, они также участвуют в иммунном ответе на попавшую в организм инфекцию.
Норма тромбоцитов в крови определяется в зависимости от возраста:
Возраст
Показатель в *109/л
До 16 лет
160–390
16–25 лет
180–380
26–35 лет
180–400
36–60 лет
180–340
Более 65 лет
180–320
Низкий уровень тромбоцитов может говорить о тяжелом воспалительном процессе или аутоиммунном заболевании. Повышенный показатель, как правило, бывает после значительной кровопотери, а также при раковых заболеваниях или атрофии селезенки.
Это количество эритроцитов в плазме крови, которое выражается в процентах. Гематокрит помогает установить степень тяжести железодефицитной анемии.
Норма этого показателя зависит как от возраста, так и от пола:
Возраст
Показатель в %
До 2-х недель
41–65
2–4 недели
33–55
5–8 недель
28–42
9 недель – 4 месяца
32–44
4–6 месяцев
31–41
6–9 месяцев
32–40
9–12 месяцев
33–41
1–3 года
32–40
3–6 лет
32–42
6–9 лет
33–41
9–12 лет
34–43
Возраст
Мужчины
Женщины
12–15 лет
35–45
34–44
15–18 лет
37–48
34–44
18–45 лет
42–50
38–47
45–65 лет
39–50
35–47
Более 65 лет
37–51
35–47
Повышенный уровень гематокрита может свидетельствовать о таких состояниях, как:
- перитонит;
- обезвоживание;
- тяжелые обширные ожоги;
- полицитемия.
Уровень гематокрита снижается при:
- патологиях сердца;
- железодефицитной анемии;
- заболеваниях сосудов;
- патологиях почек;
- хронической гиперазотемии.
Лейкоциты – это белые кровяные тельца. Они защищают организм от патогенов и удаляют продукты разрушения тканей.
Нормальные значения уровня лейкоцитов зависят от возраста:
Возраст
Значение в *109 ед/л
Меньше 1 года
6,0–17,5
1–2 года
6,0–17,0
2–4 года
5,5–15,5
4–6 лет
5,0–14,5
6–10 лет
4,5–13,5
10–16 лет
4,5–13,0
Старше 16 лет
4,0–10,0
Уровень лейкоцитов повышается при иммунном ответе организма, что наблюдается при инфекционных заболеваниях, аллергических реакциях и воспалительных процессах. Также высокие значения могут быть следствием перенесенных кровотечений, опухолевых процессов, стрессов и других патологий.
Низкий уровень лейкоцитов сигнализирует о плохом состоянии иммунной системы. Иногда это может быть связано с аутоиммунными заболеваниями, сепсисом, токсикозом, вирусными инфекциями, заболеваниями кроветворных органов, лучевой болезнью и т.д.
Объем крови в организме: норма по возрасту и полу, как восполнить
Так называются молодые, еще не созревшие формы эритроцитов. Так как процесс образования последних в организме непрерывен, ретикулоциты есть в составе крови постоянно. Их уровень показывает активность формирования и дифференцировки красных кровяных телец.
Значения нормы зависят от возраста:
Возраст
Значение в %
2 месяца – 1 год
0,39–1,25
1–4 года
0,3–1,03
4–15 лет
0,3–0,98
Более 15 лет
0,2–1,2
Повышенный уровень ретикулоцитов может говорить о том, что организм нуждается в увеличении количества эритроцитов, особенно вследствие большой кровопотери или их быстрого разрушения под воздействием различных факторов. Низкий показатель свойственен, как правило, для анемии, онкологии, лучевой болезни и т.д.
Это клетки неспецифического иммунного ответа, задача которых – "связывать" проникшие в организм возбудители инфекции.
Нормальные значения нейтрофилов зависят от возраста:
Возраст
Значение в %
Меньше 1 года
16–45
1–2 года
28–48
2–4 года
32–55
4–6 лет
32–58
6–10 лет
38–60
10–16 лет
43–60
Старше 16 лет
47–72
Значительное увеличение нейтрофилов указывает на наличие инфекции и воспалительный процесс. Также причинами могут стать стресс, интоксикация или раковое заболевание.
Главная задача эозинофилов – попасть в очаг воспаления и активировать клеточные рецепторы, которые ответственны за противопаразитарный иммунитет.
Норма эозинофилов варьируется в зависимости от возраста:
Возраст
Значение в %
Меньше 1 года
1–6
1–2 года
1–7
2–4 года
1–6
Старше 4-х лет
1–5
Увеличение количества эозинофилов, как правило, свидетельствует об аллергической реакции или указывает на паразитарную инфекцию.
Это крупные лейкоциты, которые участвуют в уничтожении аллергенов и токсинов. Их норма в крови не меняется из-за возраста или пола и имеет постоянное значение – 0–1,2 % от общего числа лейкоцитов.
Повышенное значение базофилов может наблюдаться при аллергических реакциях, хронических инфекциях, онкологических, воспалительных и паразитарных заболеваниях.
Мочевая кислота в крови: о чем говорят результаты анализов
Это основные клетки иммунной системы. Именно они распознают проникший в организм чужеродный агент и уничтожают его.
Значения нормального количества лимфоцитов зависит от возраста:
Возраст
Значение в %
Меньше 1 года
45–75
1–2 года
37–60
2–4 года
33–55
4–6 лет
33–50
6–10 лет
30–46
10–16 лет
30–45
Старше 16 лет
19–37
Повышение количества лимфоцитов в крови свидетельствует о попадании вирусной инфекции в организм, а также может отмечаться при туберкулезе, токсоплазмозе и сифилисе. Уровень ниже нормы говорит об угнетенном состоянии иммунной системы.
Это крупные лейкоцит, которые в крови находятся примерно 30 часов, после чего переходят в ткани, где становятся макрофагами, чья задача – очищать место воспаления для последующей регенерации посредством окончательного уничтожения бактерий и погибших тканей.
Нормальные значения моноцитов в крови находятся в промежутке 3–11 % от общего числа лейкоцитов.
Диспансеризация детей-2023: как проходит в зависимости от возраста
Количество моноцитов повышается, как правило, при вялотекущих и длительных заболеваниях. К примеру, такое может наблюдаться при туберкулезе, сифилисе и саркоидозе. Также показатель выше нормы является специфическим признаком мононуклеоза.
Скорость оседания эритроцитов (СОЭ)
Эритроциты являются более тяжелой фракцией крови в сравнении с плазмой, поэтому, если пробирку с кровью поставить вертикально, они вскоре осядут вниз. Именно то, с какой скоростью эритроциты будут оседать и отражает данный показатель. СОЭ может определяться несколькими методами, в зависимости от этого будут отличаться нормальные значения.
Норма СОЭ по методу Панченкова:
Категория пациентов
Значение в мм/ч
Дети (до 17 лет)
4–11
Мужчины
2–10
Женщины
2–15
Норма СОЭ по методу Вестергрена:
Категория пациентов
Значение в мм/ч
Дети (до 17 лет)
2–10
Мужчины (17–50 лет)
2–15
Мужчины (более 50 лет)
2–20
Женщины (17–50 лет)
2–20
Женщины (более 50 лет)
2–30
Скорость оседания увеличивается, когда эритроциты начинают сильнее склеиваться между собой. Такое может происходить под влиянием самых разных факторов, наиболее частой причиной является наличие воспалительного процесса, а также ряд заболеваний и состояний:
- различные заболевания печени и желчевыводящих путей;
- процессы, связанные с отмиранием тканей. Например, злокачественные опухоли, инсульты и инфаркты, туберкулез и т.д.;
- эндокринные заболевания;
- аутоиммунные заболевания;
- заболевания крови и др.
Низкий показатель СОЭ наблюдается при избыточном содержании воды в организме, снижении мышечной массы и приеме кортикостероидов.
Почему меняется СОЭ: причины, последствия и какая норма у мужчин и женщин
Как сдавать общий анализ крови
Процесс сдачи общего анализа крови не имеет специфических особенностей. Он занимает мало времени и позволяет получить результат в короткие сроки.
Для общего анализа крови забор материала могут производить как из пальца, так и из вены.
Кровь берут из четвертого (безымянного) пальца. Считается, что он несет наименьшую нагрузку при работе рук. Но при этом такой способ может привести к некорректному показателю лейкоцитов, поэтому чаще всего у взрослых берут кровь из вены, а у детей – из пальца.
Во избежание искажения результатов взрослым рекомендуется сдавать именно венозную кровь.
Можно ли есть и пить перед анализом
Евгений Титов, врач общей практики и семейный врач ФГБУ Объединенная больница с поликлиникой Управления делами Президента РФ, отмечает, что пить можно, но только обычную питьевую воду. Различные добавки могут обладать раздражающим эффектом или изменять естественные процессы. Чай, кофе и прочие тонизирующие напитки оказывают эффект на работу почек и сердца. Газированная вода влияет на слизистую желудочно-кишечного тракта, приводя к воспалению и изменяя скорость работы. Минеральные и витаминные добавки запускают свой каскад заложенных в них функций меняя кровь согласно их месту в регуляции организма.
Также, по словам эксперта, сдавать анализ стоит натощак. Все указанные для жидкости эффекты присущи и пище, но пища, помимо воздействия запахом и составом, оказывает и механическое стимулирование, запуская дополнительные процессы пищеварения, связанные с выработкой ферментов и взаимодействия со слизистыми.
Анемия: симптомы, причины и методы лечения малокровия
"Любые напитки и пища в меньшей степени могут внести вклад и исказить данные, но в случае острой необходимости этим можно пренебречь, дайте врачу информацию о всех факторах он учтет это при интерпретации результатов.
Для тонкой оценки вашего состояния исключите употребление жирной, острой и иной раздражающей пищи за 24–72 часа. Нельзя сдавать анализ, пока в крови могут находиться токсические вещества, поэтому необходимо исключить алкоголь минимум за 24 часа до сдачи и курение за 2 часа. Сдавать кровь желательно утром после 20–30 минут покоя", – дополнил эксперт.