Лимфоциты в крови: причины отклонения от нормы у взрослых и детей
© Depositphotos / yacobchuk1Лимфоциты
© Depositphotos / yacobchuk1
Лимфоциты
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Анализ крови на содержание лимфоцитов — клеток иммунной системы, которые отвечают за внутреннюю защиту человеческого организма — рекомендуется делать не реже раза в год. Что означают повышенные или пониженные показатели, какое количество лимфоцитов считается нормой для мужчин и женщин - в материале РИА Новости.
Лимфоциты
В середине XVII века итальянец М. Мальпиги и голландец А. Левенгук открыли красные кровяные клетки крови эритроциты, а затем и белые – лейкоциты.
"Сегодня гематологи знают, что лейкоциты - однородная группа клеток белой крови (содержащих ядро, что очень важно), главнейшая часть иммунной системы человека. Продолжительность жизни этих клеток — около 120 дней. Им отводится немаловажная роль при процессах воспаления, аллергии, а также противоопухолевой защиты. Выделяют пять типов лейкоцитов: три вида гранулоцитов (эозинофилы, базофилы, нейтрофилы), моноциты и лимфоциты", - объясняет Дмитрий Окунев, терапевт, старший медицинский консультант "Теледоктор24".
Основной функцией лимфоцитов является обеспечение защитной реакции организма в виде выработки антител на различные раздражители: вирусы, патогенные микроорганизмы, гистамины, внутриклеточные паразиты и прочее. Лимфоциты также отвечают за "иммунную память" организма: при повторной встрече с уже "знакомыми" биологическими агентами ему необходимо меньше времени на их уничтожение, таким образом, заболевание может не развиться или же протекать в легкой форме.
По словам Олеси Генераловой, медицинского директора лаборатории НАКФФ, лимфоциты составляют от 20 до 40% от всего количества лейкоцитов. В зависимости от того, где они образуются и какую функцию выполняют, можно выделить следующие виды:
- 1Т-клеточная популяция лимфоцитов (Т-лимфоциты, тимусзависимые) – группа белых кровяных клеток, которые вырабатываются в костном мозге и созревают в тимусе и далее перемещаются в периферические лимфоидные органы (лимфатические узлы, селезенка). Т-лимфоциты выполняют функцию регуляции иммунитета, так как они являются клетками памяти и срок жизни некоторых составляет полный жизненный цикл человека, а также участвуют в разрушении пораженных клеток, инфицированных вирусами или опухолевых клеток.
- 2В-клеточная популяция лимфоцитов (В-лимфоциты, миелоидные) вырабатываются и созревают в костном мозге. В результате иммунного ответа происходит активация В-лимфоцитов. На них имеются рецепторы, на поверхности которых образуются иммуноглобулин (Ig М, IgG, IgE, IgA), которые распознают чужеродные структуры (антигены).
- 3NK-клетки (Natural Killer, естественные киллеры). Они участвуют в противовирусном и противоопухолевом контроле, запуская в клетках-мишенях апоптоз (разрушение). Большая часть локализуются в печени и селезенке, незначительная часть встречается в лимфатических узлах, легких, лимфоидных фолликулах тонкой кишки.
Изменение лимфоцитов в крови
Уровень лимфоцитов в крови может изменяться по нескольким причинам, основные из которых - возраст и наличие заболеваний. У детей количество этих клеток всегда больше, чем у взрослых, в остальных случаях заметное отклонение от нормы говорит о том, что в организме есть чужеродные агенты (опухоли, вирусы, бактерии и так далее), с которыми иммунная система вступила в борьбу.
Анализ крови
В клинико-диагностической лаборатории по направлению врача-терапевта проводят общий анализ крови с лейкоцитарной формулой – это исследование, которое дает необходимую информацию о текущем состоянии пациента.
По словам Олеси Генераловой, чаще всего лечащий врач назначает данный анализ при диагностике следующих патологий:
- —общие воспалительные процессы в острой и хронической форме;
- —инфекционные, вирусные или грибковые поражения;
- —онкологические заболевания;
- —аутоиммунные заболевания;
- —заболевания кровеносной системы;
- —патологии лимфатической системы;
- —внутреннее кровотечение;
- —нагноение и сепсис;
- —аллергические реакции;
- —патологическое протекание беременности;
- —контроль эффективности показанного лечения.
"Также есть более глубокий и узкопрофильный метод — иммунограмма, она детально оценивает иммунную систему, с ее помощью можно отдельно оценить каждый вид лимфоцитов и сопоставить с другими показателями, как правило ее выполняют врачи-иммунологи по определенным показаниям", - уточняет Анна Горбачева, врач превентивной медицины, наставник по здоровью сервиса Health Buddy.
Подготовка к анализу
Особенной подготовки к сдаче крови не требуется, но Анна Горбачева советует соблюсти несколько правил:
- —Кровь желательно сдавать утром, натощак, минимум через 8-12 часов после приема пищи, так как если сдавать анализ сразу после еды, есть вероятность повышения показателей.
- —По возможности отменить (по согласованию с лечащим врачом) некоторые лекарства, нутрицевтики (биодобавки), которые также могут влиять на результат. В том числе стоит предупредить врача о применении антибиотиков и анальгетиков.
- —Не курить, не принимать алкоголь минимум 72 часа до сдачи анализа.
- —Не стоит сдавать анализ на лимфоциты, если накануне был испытан сильный стресс или тяжелые физические нагрузки.
Расшифровка результатов
Результат клинического анализа крови с лейкоцитарной формулой обычно поступает в течение 1-2 дней.
"Важно отметить, что результаты врач сопоставляет с имеющимися клиническими данными, без которых изменения можно считать косвенными признаками заболевания. Если выявлен лимфоцитоз в крови, можно говорить о наличии воспаления. Если при этом обнаруживают пониженные нейтрофилы, это может указывать на восстановительный период после острого заболевания", - уточняет Дмитрий Окунев.
Норма
Нормальный уровень лимфоцитов одинаков для женщин и для мужчин, но зависит от возраста. У взрослых оптимальными считаются значения в рамках 1000-5000 мкл, 20-40% от всего содержания лейкоцитов.
Олеся Генералова уточняет, что до 15 лет норма лимфоцитов может быть индивидуальной, затем приближается к средним значениям и при отсутствии патологий не сильно меняется на протяжении всей жизни. Но у детей до 5 лет высокие значения лимфоцитов могут быть приняты не как возрастная особенность, а как патология. Стоит также учитывать, что на уровень лимфоцитов влияют различные факторы: например, образ жизни, питание, принимаемые пациентом лекарства и добавки.
У мужчин
© Depositphotos / tonodiazВзятие анализа крови у мужчины
© Depositphotos / tonodiaz
Взятие анализа крови у мужчины
Нормы лимфоцитов всегда нужно оценивать в комплексе всего клинического анализа крови и в рамках лейкоцитарной формулы (соотношение различных видов лейкоцитов и их общего количества).
"Для корректной оценки смотреть анализы должен врач, - предупреждает Анна Горбачева, - ориентироваться стоит на середину референсных значений. У мужчин норма: абсолютные показатели 1-4,8 х 10⁹/л, процент лимфоцитов 19-37%".
У женщин
У женщин: абсолютные показатели 1-3,4 х 10⁹/л, процент лимфоцитов аналогичен мужскому — 19-37%.
Повышенные лимфоциты
В случае выявления аномальных значений (повышенных или пониженных) назначаются дополнительные анализы, например, оценка иммунного статуса. Они позволяют определить количество подвидов лимфоцитов и оценить активность иммунного процесса, ответа и памяти.
Причины
Дмитрий Окунев уточняет, что повышение числа лимфоцитов (называемое лимфоцитозом) может наблюдаться при острых вирусных инфекциях, инфекциях группы герпеса (ВЭБ-инфекция, ЦМВ-инфекция), при ряде бактериальных инфекций (коклюш, туберкулезная интоксикация), хронических воспалительных заболеваниях (язвенный колит), лимфолейкозе.
Лимфоцитоз чаще всего не нуждается в лечении, говорит эксперт, постольку это всего лишь симптом, частой причиной которого является ОРВИ или грипп, - здесь обычно восстановление происходит самостоятельно. При бактериальных инфекциях назначают антибиотики. В других случаях потребуется дополнительная диагностика (биохимический анализ крови, УЗИ, лучевая диагностика). У детей лимфоцитоз встречается при ветрянке, кори, краснухе. Здесь речь идет об умеренном повышении значений лимфоцитов. После выздоровления параметры приходят в норму.
Особняком стоит инфекционный мононуклеоз, вызываемый вирусом Эпштейна-Барр (ВЭБ), который относится к семейству герпесвирусов. Хотя ВЭБ размножается преимущественно в B-лимфоцитах, наблюдается общий лимфоцитоз (так как при рутинном исследовании различать лимфоциты не представляется возможным). Поскольку у взрослых уже сформирован иммунитет, у них заболевание протекает без выраженных симптомов. Дети от 3-х лет и старше, а также 14-15-летние подростки болеют остро, с температурой.
"Лимфоциты часто бывают повышенными также в фазу перехода острого воспалительного процесса в подострый или хронический, и когда воспаление идет на спад, а процесс начинает затихать", - добавляет Олеся Генералова.
Последствия
Отклонение от нормы свидетельствует о том, что в организме присутствуют чужеродные агенты, которые приводят к воспалительным процессам, гибели собственных клеток. У человека в результате могут увеличиться лимфатические узлы, селезенка, печень, повыситься температура, появиться расстройство пищеварительного тракта (диарея, запор, тошнота, рвота), нервной деятельности, бессонница.
Медицинский работник проводит забор крови
Пониженные лимфоциты
Не только повышенный, но и пониженный уровень лимфоцитов требует дальнейшей диагностики, так как такое состояние небезопасно. Обычно пониженным уровнем принято считать показатели ниже границы значений 1,00 х 10⁹/л.
Причины
Снижение числа лимфоцитов (лимфопения) может быть связано с аутоиммунными заболеваниями, хроническими вирусными инфекциями (ВИЧ, вирусные гепатиты), приемом лекарственных препаратов (кортикостероиды).
"Низкое содержание лимфоцитов может свидетельствовать также об анемии различного генеза: железодефицитной, В12-дефицитной, фолиеводефицитной или же о наличии заболеваний костного мозга", - объясняет Анна Горбачева.
Последствия
Симптомами лимфопении могут быть:
- —значительное уменьшение лимфатических узлов и миндалин;
- —различные заболевания кожи (экзема, алопеция, пиодермия и прочие);
- —бледность или желтый цвет кожи, язвы на слизистой оболочке рта.
Если вовремя не определить причину снижения лимфоцитов, это может привести к тяжелым последствиям для организма.
Как привести уровень в норму
При лимфоцитозе важно избавиться от источника, который его вызвал (вирус, бактерия), после адекватного лечения уровень лимфоцитов самостоятельно придет в норму.
Повысить количество лимфоцитов в крови поможет белковая пища и иммуностимулирующие препараты, которые назначит лечащий врач. Это актуально только в тех случаях, если лимфопения не вызвана вирусами. В остальных лечение назначается специалистом.
Лимфоциты у беременных
© Depositphotos / AndreyPopovЗабор крови у беременной женщины
© Depositphotos / AndreyPopov
Забор крови у беременной женщины
Во время беременности у женщин количество лимфоцитов снижается в течение первого и второго триместров — до 16-18%.
По словам Анны Горбачевой, это связано с тем, что для человеческого организма эмбрион первое время является чужеродным существом, поэтому иммунная система может его отвергать. Чтобы этого не произошло, естественным образом сокращается количество лимфоцитов. Такая реакция может ослабить организм матери, чтобы улучшить самочувствие, можно использовать препараты для поддержки иммунной системы по назначению врача, а также придерживаться сбалансированной диеты. В течение третьего триместра уровень лимфоцитов начинает восстанавливаться и расти. Если же повышение лимфоцитов наблюдается на ранних сроках беременности, это может быть связано с задержкой внутриутробного развития плода.
Лимфоцитоз у детей
Наиболее часто лимфоцитоз встречается у детей, это связано с несовершенной иммунной системой и активным периодом ее становления. Дети чаще болеют респираторными заболеваниями по причине слабого местного иммунитета из-за особенностей физиологии — снижена функция лимфоглоточного кольца Пирогова-Вальдейера, который отвечает за иммунный барьер, и иммуноглобулин А, отвечающий за местный иммунитет.
Профилактика
Профилактика должна быть направлена на общее укрепление иммунитета, рациональное питание с учетом сезонности, а также регулярные физические нагрузки и прогулки на свежем воздухе. При этом нужно устранить все дефицитные состояния в организме, среди наиболее распространенных: дефицит железа, витамина Д, йододефицит, дефицит кальция и цинка, проблемы с усвоением белка, - считает Анна Горбачева.
"Для того, чтобы своевременно выявить любые отклонения от нормы и предупредить развитие заболевание в самом начале, необходимо сдавать анализ крови не реже одного раза в год и консультироваться со своим лечащим врачом, а также регулярно проходить профилактические осмотры", - предупреждает Олеся Генералова.
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