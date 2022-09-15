https://ria.ru/20220915/limfotsity-1817073641.html

Лимфоциты в крови: причины отклонения от нормы у взрослых и детей

Лимфоциты в крови у взрослых: что значат, норма у мужчин и женщин, повышены, понижены

Лимфоциты в крови: причины отклонения от нормы у взрослых и детей

Анализ крови на содержание лимфоцитов — клеток иммунной системы, которые отвечают за внутреннюю защиту человеческого организма — рекомендуется делать не реже... РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-15T20:46

2022-09-15T20:46

2022-09-15T20:46

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Анализ крови на содержание лимфоцитов — клеток иммунной системы, которые отвечают за внутреннюю защиту человеческого организма — рекомендуется делать не реже раза в год. Что означают повышенные или пониженные показатели, какое количество лимфоцитов считается нормой для мужчин и женщин - в материале РИА Новости.ЛимфоцитыВ середине XVII века итальянец М. Мальпиги и голландец А. Левенгук открыли красные кровяные клетки крови эритроциты, а затем и белые – лейкоциты."Сегодня гематологи знают, что лейкоциты - однородная группа клеток белой крови (содержащих ядро, что очень важно), главнейшая часть иммунной системы человека. Продолжительность жизни этих клеток — около 120 дней. Им отводится немаловажная роль при процессах воспаления, аллергии, а также противоопухолевой защиты. Выделяют пять типов лейкоцитов: три вида гранулоцитов (эозинофилы, базофилы, нейтрофилы), моноциты и лимфоциты", - объясняет Дмитрий Окунев, терапевт, старший медицинский консультант "Теледоктор24".Основной функцией лимфоцитов является обеспечение защитной реакции организма в виде выработки антител на различные раздражители: вирусы, патогенные микроорганизмы, гистамины, внутриклеточные паразиты и прочее. Лимфоциты также отвечают за "иммунную память" организма: при повторной встрече с уже "знакомыми" биологическими агентами ему необходимо меньше времени на их уничтожение, таким образом, заболевание может не развиться или же протекать в легкой форме.По словам Олеси Генераловой, медицинского директора лаборатории НАКФФ, лимфоциты составляют от 20 до 40% от всего количества лейкоцитов. В зависимости от того, где они образуются и какую функцию выполняют, можно выделить следующие виды:Изменение лимфоцитов в кровиУровень лимфоцитов в крови может изменяться по нескольким причинам, основные из которых - возраст и наличие заболеваний. У детей количество этих клеток всегда больше, чем у взрослых, в остальных случаях заметное отклонение от нормы говорит о том, что в организме есть чужеродные агенты (опухоли, вирусы, бактерии и так далее), с которыми иммунная система вступила в борьбу.Анализ кровиВ клинико-диагностической лаборатории по направлению врача-терапевта проводят общий анализ крови с лейкоцитарной формулой – это исследование, которое дает необходимую информацию о текущем состоянии пациента.По словам Олеси Генераловой, чаще всего лечащий врач назначает данный анализ при диагностике следующих патологий:Подготовка к анализуОсобенной подготовки к сдаче крови не требуется, но Анна Горбачева советует соблюсти несколько правил:Расшифровка результатовРезультат клинического анализа крови с лейкоцитарной формулой обычно поступает в течение 1-2 дней.НормаНормальный уровень лимфоцитов одинаков для женщин и для мужчин, но зависит от возраста. У взрослых оптимальными считаются значения в рамках 1000-5000 мкл, 20-40% от всего содержания лейкоцитов.Олеся Генералова уточняет, что до 15 лет норма лимфоцитов может быть индивидуальной, затем приближается к средним значениям и при отсутствии патологий не сильно меняется на протяжении всей жизни. Но у детей до 5 лет высокие значения лимфоцитов могут быть приняты не как возрастная особенность, а как патология. Стоит также учитывать, что на уровень лимфоцитов влияют различные факторы: например, образ жизни, питание, принимаемые пациентом лекарства и добавки.У мужчинНормы лимфоцитов всегда нужно оценивать в комплексе всего клинического анализа крови и в рамках лейкоцитарной формулы (соотношение различных видов лейкоцитов и их общего количества).У женщинУ женщин: абсолютные показатели 1-3,4 х 10⁹/л, процент лимфоцитов аналогичен мужскому — 19-37%.Повышенные лимфоцитыВ случае выявления аномальных значений (повышенных или пониженных) назначаются дополнительные анализы, например, оценка иммунного статуса. Они позволяют определить количество подвидов лимфоцитов и оценить активность иммунного процесса, ответа и памяти.ПричиныДмитрий Окунев уточняет, что повышение числа лимфоцитов (называемое лимфоцитозом) может наблюдаться при острых вирусных инфекциях, инфекциях группы герпеса (ВЭБ-инфекция, ЦМВ-инфекция), при ряде бактериальных инфекций (коклюш, туберкулезная интоксикация), хронических воспалительных заболеваниях (язвенный колит), лимфолейкозе.Лимфоцитоз чаще всего не нуждается в лечении, говорит эксперт, постольку это всего лишь симптом, частой причиной которого является ОРВИ или грипп, - здесь обычно восстановление происходит самостоятельно. При бактериальных инфекциях назначают антибиотики. В других случаях потребуется дополнительная диагностика (биохимический анализ крови, УЗИ, лучевая диагностика). У детей лимфоцитоз встречается при ветрянке, кори, краснухе. Здесь речь идет об умеренном повышении значений лимфоцитов. После выздоровления параметры приходят в норму.Особняком стоит инфекционный мононуклеоз, вызываемый вирусом Эпштейна-Барр (ВЭБ), который относится к семейству герпесвирусов. Хотя ВЭБ размножается преимущественно в B-лимфоцитах, наблюдается общий лимфоцитоз (так как при рутинном исследовании различать лимфоциты не представляется возможным). Поскольку у взрослых уже сформирован иммунитет, у них заболевание протекает без выраженных симптомов. Дети от 3-х лет и старше, а также 14-15-летние подростки болеют остро, с температурой.ПоследствияОтклонение от нормы свидетельствует о том, что в организме присутствуют чужеродные агенты, которые приводят к воспалительным процессам, гибели собственных клеток. У человека в результате могут увеличиться лимфатические узлы, селезенка, печень, повыситься температура, появиться расстройство пищеварительного тракта (диарея, запор, тошнота, рвота), нервной деятельности, бессонница.Пониженные лимфоцитыНе только повышенный, но и пониженный уровень лимфоцитов требует дальнейшей диагностики, так как такое состояние небезопасно. Обычно пониженным уровнем принято считать показатели ниже границы значений 1,00 х 10⁹/л.ПричиныСнижение числа лимфоцитов (лимфопения) может быть связано с аутоиммунными заболеваниями, хроническими вирусными инфекциями (ВИЧ, вирусные гепатиты), приемом лекарственных препаратов (кортикостероиды).ПоследствияСимптомами лимфопении могут быть:Если вовремя не определить причину снижения лимфоцитов, это может привести к тяжелым последствиям для организма.Как привести уровень в нормуПри лимфоцитозе важно избавиться от источника, который его вызвал (вирус, бактерия), после адекватного лечения уровень лимфоцитов самостоятельно придет в норму.Повысить количество лимфоцитов в крови поможет белковая пища и иммуностимулирующие препараты, которые назначит лечащий врач. Это актуально только в тех случаях, если лимфопения не вызвана вирусами. В остальных лечение назначается специалистом.Лимфоциты у беременныхВо время беременности у женщин количество лимфоцитов снижается в течение первого и второго триместров — до 16-18%.По словам Анны Горбачевой, это связано с тем, что для человеческого организма эмбрион первое время является чужеродным существом, поэтому иммунная система может его отвергать. Чтобы этого не произошло, естественным образом сокращается количество лимфоцитов. Такая реакция может ослабить организм матери, чтобы улучшить самочувствие, можно использовать препараты для поддержки иммунной системы по назначению врача, а также придерживаться сбалансированной диеты. В течение третьего триместра уровень лимфоцитов начинает восстанавливаться и расти. Если же повышение лимфоцитов наблюдается на ранних сроках беременности, это может быть связано с задержкой внутриутробного развития плода.Лимфоцитоз у детейНаиболее часто лимфоцитоз встречается у детей, это связано с несовершенной иммунной системой и активным периодом ее становления. Дети чаще болеют респираторными заболеваниями по причине слабого местного иммунитета из-за особенностей физиологии — снижена функция лимфоглоточного кольца Пирогова-Вальдейера, который отвечает за иммунный барьер, и иммуноглобулин А, отвечающий за местный иммунитет.ПрофилактикаПрофилактика должна быть направлена на общее укрепление иммунитета, рациональное питание с учетом сезонности, а также регулярные физические нагрузки и прогулки на свежем воздухе. При этом нужно устранить все дефицитные состояния в организме, среди наиболее распространенных: дефицит железа, витамина Д, йододефицит, дефицит кальция и цинка, проблемы с усвоением белка, - считает Анна Горбачева."Для того, чтобы своевременно выявить любые отклонения от нормы и предупредить развитие заболевание в самом начале, необходимо сдавать анализ крови не реже одного раза в год и консультироваться со своим лечащим врачом, а также регулярно проходить профилактические осмотры", - предупреждает Олеся Генералова.

https://ria.ru/20210228/myasnikov-1599308585.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220130/1770174037.html

https://ria.ru/20220815/immunitet-1809553360.html

https://ria.ru/20210923/vetryanka-1751515379.html

https://ria.ru/20220623/anemiya-1797608384.html

https://ria.ru/20210720/vitaminy-1741993785.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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