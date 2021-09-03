О каких болезнях можно узнать по уровню лейкоцитов — мнение врача
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Лейкоциты - белые кровяные тельца, отвечающие за иммунитет человека. От чего зависит их количество в крови у женщин и у мужчин, показатели лейкоцитов - норма и уровень по возрасту в таблицах - в материале РИА Новости.
Что такое лейкоциты в крови
Лейкоциты – это элементы крови, отвечающие за противодействие инфекциям. Количество таких клеток в тысячи раз меньше, чем эритроцитов, и меняется в зависимости от возраста, здоровья и даже эмоционального состояния человека. За выработку лейкоцитов отвечает костный мозг.
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Роль лейкоцитов
Основная функция белых кровяных телец— сопротивляться агрессивной внешней среде и выводить шлаки. Они защищают организм от вредоносных вирусов, бактерий, грибков, восстанавливают поврежденные ткани и избавляют организм от собственных изношенных и мутировавших клеток.
Виды лейкоцитов
Разные виды лейкоцитов имеют различные задачи. Одни опознают опасность, другие ее уничтожают, третьи формируют иммунную память. В общем анализе крови рассматриваются пять видов лейкоцитов.
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Базофилы
Эта разновидность контролирует кровоток в мелких сосудах, стимулируют строительство новых капилляров и движение других белых кровяных телец. Базофилы предотвращают аллергические реакции, избавляются от аллергенов, токсинов и ядов, влияют на свертываемость крови.
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСтаршая медицинская сестра держит пробирки после забора крови
Старшая медицинская сестра держит пробирки после забора крови
Эозинофилы
Опознают чужеродные элементы, борются с бактериями и многоклеточными паразитами.
Нейтрофилы
Самая крупная группа лейкоцитов, занимают около 80% от общего объема. Нейтрофилы уничтожают опасные элементы, расщепляя их активными ферментами.
Моноциты
Моноциты избавляются от бактерий и микробов, очищают кровь от уже отработавших клеток и производят интерферон. Передают информацию о виде вредоносных вирусов, с которыми столкнулся организм, лимфоцитам.
Лимфоциты
Этот вид эритроцитов отвечает за клеточный и гуморальный иммунитет. Лимфоциты вырабатывают защитные антитела и контролируют деятельность остальных белых телец. Можно разделить лейкоциты на 3 группы в зависимости от их целей и задач:
- —T-лимфоциты. Именно они отвечают за клеточный иммунитет.
- —B-лимфоциты. Они вырабатывают антитела – иммуноглобулины. Это белок, который связывается с патологическим агентом и нейтрализует его.
- —NK-лимфоциты. Они способны распознавать клетки, которые находятся в процессе перерождения в раковые. NK-лимфоциты нарушают целостность потенциально опасной клетки. В результате в неё начинает поступать вода и натрий до тех пор, пока мембрана не разорвется.
Норма лейкоцитов в крови
Нормальное количество лейкоцитов в крови у взрослых – от 4 до 9x109 Ед/л (единиц на литр). Содержание лейкоцитов в крови у детей выше. У новорожденных, например, от 9,2 до 13,8х109 Ед/л. У десятилетнего ребенка от 6,1 до 11,4 х109 Ед/л.
Лаборатория иммуноферментных исследований
У женщин во время беременности уровень лейкоцитов часто может повышаться из-за большой нагрузки на организм. У пожилых людей количество лейкоцитов уменьшается на 2-3%, а их защитные функции снижаются почти в 2 раза.
Значительное отклонение лейкоцитов в большую или меньшую сторону от нормы является показателем проблем со здоровьем.
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Повышенные лейкоциты в крови
– Рост числа иммунных клеток крови называется лейкоцитозом. Физиологический лейкоцитоз связан с какими-то внешними причинами и может появиться у каждого абсолютно здорового человека. Как правило, он не сигнализирует о заболеваниях и проблемах со здоровьем. Например, повышение лейкоцитов в крови у новорожденного не исключено при изменении рациона кормления. У взрослых людей возможна реакция на солнечные ожоги, психологическую или умственную нагрузку, стресс, тяжелую физическую работу, смену часового пояса и даже на перемену погоды. У женщин лейкоциты могут повышаться во время менструации, – пояснил РИА Новости врач-терапевт Анатолий Канищев.
Превышение лейкоцитов в несколько раз свидетельствует об активной защитной реакции организма и считается патологическим.
Лейкоцитоз можно назвать физиологическим, если все виды лейкоцитов увеличились одновременно в одинаковом процентном содержании в крови. Если рост иммунных клеток является следствием болезни или воспаления, отклонение каждого вида лейкоцитов от нормы будет разное.
Пробирки с образцами крови
Лейкоцитоз может появиться из-за инфекционных, вирусных и онкологических заболеваний, хронических воспалений, аллергических реакций, паразитов в организме, кровопотери и нарушений защитного барьера кожи. Например, при обширных ожогах и обморожениях.
Выделяют следующие патологические состояния:
- —Базофильный лейкоцитоз. Часто появляется во время беременности, а также может говорить о проблемах с желудком, кишечником, щитовидной железой или селезенкой. При этом для женщин в положении повышенное количество базофилов считается нормальным.
- —Эозинофильный лейкоцитоз. Возникает в результате аллергической реакции.
- —Нейтрофильный лейкоцитоз. Он начинается при заражении бактериальной инфекцией, остром воспалительном процессе, отравлении, кровопотере, инфаркте миокарда. Специфических симптомов нейтрофильного лейкоцитоза нет, так как он появляется только в ответ на проблемы со здоровьем.
- —Моноцитарный лейкоцитоз. Наблюдается у пациентов, недавно перенесших инфекционное заболевание. Однако он может указывать и на более серьезные причины, например, на туберкулез или онкологический диагноз.
- —Лимфоцитарный лейкоцитоз. Предупреждает о вирусных инфекциях: гриппе, гепатите C, кори, ветрянке, краснухе и т.п.
Так как увеличение лейкоцитов в крови - это не самостоятельная проблема со здоровьем, а только симптом какой-либо болезни, необходимо установить и устранить причину лейкоцитоза.
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Пониженные лейкоциты в крови
– Недостаточное количество лейкоцитов в крови называется лейкопенией. Если она появляется кратковременно, не стоит волноваться. Стабильно низкие показатели свидетельствуют о серьезных патологиях и низком иммунитете – организм пациента не в состоянии самостоятельно противостоять болезнетворным агентам, – объяснил Анатолий Канищев.
Пониженные лейкоциты предупреждают о каком-либо заболевании. Три основные причины дефицита лейкоцитов в крови:
- —Недостаток необходимых компонентов для строительства новых клеток. В большинстве случаев это сопровождается и падением уровня эритроцитов, и гемоглобина, так как для их синтеза требуются те же самые вещества: фолиевая кислота, железо, медь и витамины группы B. Для избавления от проблемы часто бывает достаточным изменить рацион питания. Медикаментозное лечение, стимулирующее рост новых лейкоцитов, требуется довольно редко. Если в течение нескольких исследований в крови стабильно наблюдаются бластные (незрелые) клетки, пациенту рекомендуется пройти обследование у онколога.
- —Гибель лейкоцитов. Даже если они вырабатываются в нормальном количестве, но длительно борются с инфекцией либо воспалением, то в процессе устранения проблемы разрушаются почти полностью. Также они исчезают при длительной интоксикации. Например, в результате бактериальной инфекции, тяжелых формах гриппа или гепатита.
- —Нарушение функций костного мозга. В костном мозге формируются все виды лейкоцитов. Если он не в состоянии производить необходимое белых кровяных телец, появляется лейкопения. Причины могут быть разные: химиотерапия, отравление, аутоиммунные повреждения, опухоли и метастазы.
Таким образом, причиной лейкопении может послужить поражение костного мозга, нарушение в циркуляции крови, быстрый распад лейкоцитов, химиотерапия и прием некоторых медицинских препаратов, аутоиммунное заболевание и голодная, несбалансированная диета.
Показания к проведению анализов
Анализы назначаются при диагностике и лечении самых разных диагнозов и во время профилактического обследования пациентов. Решение о необходимости исследования принимает врач.
Общий анализ крови на лейкоциты
Уровень лейкоцитов показывает классический общий анализ крови – самое распространенное исследование в современной медицине.
Расшифровка результатов анализа
Нормальные показатели лейкоцитов у взрослого и здорового человека следующие:
Вид лимфоцитов
Содержание
нейтрофилы палочкоядерные
от 1 до 5%,
нейтрофилы сегментоядерные
от 40 до 70%;
лимфоциты
от 20 до 45%;
моноциты
от 3 до 8%;
эозинофилы
от 1 до 5%;
базофилы
от 0 до 1%.
Чтобы определить норму, необходимо учитывать возраст пациента — число лейкоцитов в крови существенно меняется:
Возраст
Число лейкоцитов (Ед/л)
новорожденные в первые 3 дня жизни
от 7 до 32 × 109
менее года
от 6 до 17,5 × 109
от 1 до 2 лет
от 6 до 17 × 109
от 2 до 6 лет
от 5 до 15,5 × 109
от 6 до 16 лет
4,5 до 13,5 × 109
от 16 до 21 года
от 4,5 до 11 × 109
взрослые (мужчины)
от 4,2 до 9 × 109
взрослые (женщины)
от 3,98 до 10,4 × 109
пожилые (мужчины)
от 3,9 до 8,5 × 109
пожилые (женщины)
от 3,7 до 9 × 109
Интересные факты
- —Белые кровяные тельца различаются по продолжительности жизни. Нейтрофилы, например, существуют от 4 до 20 дней, а тканевые макрофаги – годы. Клетки, функционирующие в крови, живут тех, что находятся в тканях.
- —Лейкоциты обмениваются информаций между собой, контролируют работу друг друга, определяют собственное количество и утилизацию.
- —Лейкоциты называют "белыми тельцами", но они прозрачные.
- —От страха в крови может увеличиться число лейкоцитов. Таким образом организм настраивается на защиту себя – готовится лечить раны, нейтрализовать действие вредных факторов.
- —Лейкоциты играют важную роль в беременности – помогают в строительстве кровеносных сосудов в яичниках, что имеет большое значение для производства гормона прогестерона.
- —Без лейкоцитов человек не сможет жить в естественной среде.
Центрифугирование крови