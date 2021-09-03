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О каких болезнях можно узнать по уровню лейкоцитов — мнение врача
Лейкоциты: норма у женщин и мужчин в таблицах по возрасту
О каких болезнях можно узнать по уровню лейкоцитов — мнение врача
Лейкоциты - белые кровяные тельца, отвечающие за иммунитет человека. От чего зависит их количество в крови у женщин и у мужчин, показатели лейкоцитов - норма и... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T13:18
2021-09-03T13:18
лейкоциты
кровь
в мире
общество
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МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Лейкоциты - белые кровяные тельца, отвечающие за иммунитет человека. От чего зависит их количество в крови у женщин и у мужчин, показатели лейкоцитов - норма и уровень по возрасту в таблицах - в материале РИА Новости.Что такое лейкоциты в кровиЛейкоциты – это элементы крови, отвечающие за противодействие инфекциям. Количество таких клеток в тысячи раз меньше, чем эритроцитов, и меняется в зависимости от возраста, здоровья и даже эмоционального состояния человека. За выработку лейкоцитов отвечает костный мозг.Роль лейкоцитовОсновная функция белых кровяных телец— сопротивляться агрессивной внешней среде и выводить шлаки. Они защищают организм от вредоносных вирусов, бактерий, грибков, восстанавливают поврежденные ткани и избавляют организм от собственных изношенных и мутировавших клеток.Виды лейкоцитовРазные виды лейкоцитов имеют различные задачи. Одни опознают опасность, другие ее уничтожают, третьи формируют иммунную память. В общем анализе крови рассматриваются пять видов лейкоцитов.БазофилыЭта разновидность контролирует кровоток в мелких сосудах, стимулируют строительство новых капилляров и движение других белых кровяных телец. Базофилы предотвращают аллергические реакции, избавляются от аллергенов, токсинов и ядов, влияют на свертываемость крови.ЭозинофилыОпознают чужеродные элементы, борются с бактериями и многоклеточными паразитами.НейтрофилыСамая крупная группа лейкоцитов, занимают около 80% от общего объема. Нейтрофилы уничтожают опасные элементы, расщепляя их активными ферментами.МоноцитыМоноциты избавляются от бактерий и микробов, очищают кровь от уже отработавших клеток и производят интерферон. Передают информацию о виде вредоносных вирусов, с которыми столкнулся организм, лимфоцитам.ЛимфоцитыЭтот вид эритроцитов отвечает за клеточный и гуморальный иммунитет. Лимфоциты вырабатывают защитные антитела и контролируют деятельность остальных белых телец. Можно разделить лейкоциты на 3 группы в зависимости от их целей и задач:Норма лейкоцитов в кровиНормальное количество лейкоцитов в крови у взрослых – от 4 до 9x109 Ед/л (единиц на литр). Содержание лейкоцитов в крови у детей выше. У новорожденных, например, от 9,2 до 13,8х109 Ед/л. У десятилетнего ребенка от 6,1 до 11,4 х109 Ед/л.У женщин во время беременности уровень лейкоцитов часто может повышаться из-за большой нагрузки на организм. У пожилых людей количество лейкоцитов уменьшается на 2-3%, а их защитные функции снижаются почти в 2 раза.Значительное отклонение лейкоцитов в большую или меньшую сторону от нормы является показателем проблем со здоровьем.Повышенные лейкоциты в кровиПревышение лейкоцитов в несколько раз свидетельствует об активной защитной реакции организма и считается патологическим.Лейкоцитоз можно назвать физиологическим, если все виды лейкоцитов увеличились одновременно в одинаковом процентном содержании в крови. Если рост иммунных клеток является следствием болезни или воспаления, отклонение каждого вида лейкоцитов от нормы будет разное.Лейкоцитоз может появиться из-за инфекционных, вирусных и онкологических заболеваний, хронических воспалений, аллергических реакций, паразитов в организме, кровопотери и нарушений защитного барьера кожи. Например, при обширных ожогах и обморожениях.Выделяют следующие патологические состояния:Так как увеличение лейкоцитов в крови - это не самостоятельная проблема со здоровьем, а только симптом какой-либо болезни, необходимо установить и устранить причину лейкоцитоза.Пониженные лейкоциты в кровиПониженные лейкоциты предупреждают о каком-либо заболевании. Три основные причины дефицита лейкоцитов в крови:Таким образом, причиной лейкопении может послужить поражение костного мозга, нарушение в циркуляции крови, быстрый распад лейкоцитов, химиотерапия и прием некоторых медицинских препаратов, аутоиммунное заболевание и голодная, несбалансированная диета.Показания к проведению анализовАнализы назначаются при диагностике и лечении самых разных диагнозов и во время профилактического обследования пациентов. Решение о необходимости исследования принимает врач.Общий анализ крови на лейкоцитыУровень лейкоцитов показывает классический общий анализ крови – самое распространенное исследование в современной медицине.Расшифровка результатов анализаНормальные показатели лейкоцитов у взрослого и здорового человека следующие:Чтобы определить норму, необходимо учитывать возраст пациента — число лейкоцитов в крови существенно меняется:Интересные факты
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лейкоциты, кровь, в мире, общество
13:18 03.09.2021
 

О каких болезнях можно узнать по уровню лейкоцитов — мнение врача

© РИА Новости / Максим БлиновМедицинский работник проводит забор крови
Медицинский работник проводит забор крови - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Лейкоциты - белые кровяные тельца, отвечающие за иммунитет человека. От чего зависит их количество в крови у женщин и у мужчин, показатели лейкоцитов - норма и уровень по возрасту в таблицах - в материале РИА Новости.

Что такое лейкоциты в крови

Лейкоциты – это элементы крови, отвечающие за противодействие инфекциям. Количество таких клеток в тысячи раз меньше, чем эритроцитов, и меняется в зависимости от возраста, здоровья и даже эмоционального состояния человека. За выработку лейкоцитов отвечает костный мозг.
Медицинский работник проводит забор крови - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
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Роль лейкоцитов

Основная функция белых кровяных телец— сопротивляться агрессивной внешней среде и выводить шлаки. Они защищают организм от вредоносных вирусов, бактерий, грибков, восстанавливают поврежденные ткани и избавляют организм от собственных изношенных и мутировавших клеток.

Виды лейкоцитов

Разные виды лейкоцитов имеют различные задачи. Одни опознают опасность, другие ее уничтожают, третьи формируют иммунную память. В общем анализе крови рассматриваются пять видов лейкоцитов.
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Базофилы

Эта разновидность контролирует кровоток в мелких сосудах, стимулируют строительство новых капилляров и движение других белых кровяных телец. Базофилы предотвращают аллергические реакции, избавляются от аллергенов, токсинов и ядов, влияют на свертываемость крови.
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСтаршая медицинская сестра держит пробирки после забора крови
Старшая медицинская сестра держит пробирки после забора крови - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Старшая медицинская сестра держит пробирки после забора крови

Эозинофилы

Опознают чужеродные элементы, борются с бактериями и многоклеточными паразитами.

Нейтрофилы

Самая крупная группа лейкоцитов, занимают около 80% от общего объема. Нейтрофилы уничтожают опасные элементы, расщепляя их активными ферментами.

Моноциты

Моноциты избавляются от бактерий и микробов, очищают кровь от уже отработавших клеток и производят интерферон. Передают информацию о виде вредоносных вирусов, с которыми столкнулся организм, лимфоцитам.
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Лимфоциты

Этот вид эритроцитов отвечает за клеточный и гуморальный иммунитет. Лимфоциты вырабатывают защитные антитела и контролируют деятельность остальных белых телец. Можно разделить лейкоциты на 3 группы в зависимости от их целей и задач:
  • T-лимфоциты. Именно они отвечают за клеточный иммунитет.
  • B-лимфоциты. Они вырабатывают антитела – иммуноглобулины. Это белок, который связывается с патологическим агентом и нейтрализует его.
  • NK-лимфоциты. Они способны распознавать клетки, которые находятся в процессе перерождения в раковые. NK-лимфоциты нарушают целостность потенциально опасной клетки. В результате в неё начинает поступать вода и натрий до тех пор, пока мембрана не разорвется.

Норма лейкоцитов в крови

Нормальное количество лейкоцитов в крови у взрослых от 4 до 9x109 Ед/л (единиц на литр). Содержание лейкоцитов в крови у детей выше. У новорожденных, например, от 9,2 до 13,8х109 Ед/л. У десятилетнего ребенка от 6,1 до 11,4 х109 Ед/л.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛаборатория иммуноферментных исследований
Лаборатория иммуноферментных исследований - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Лаборатория иммуноферментных исследований
У женщин во время беременности уровень лейкоцитов часто может повышаться из-за большой нагрузки на организм. У пожилых людей количество лейкоцитов уменьшается на 2-3%, а их защитные функции снижаются почти в 2 раза.
Значительное отклонение лейкоцитов в большую или меньшую сторону от нормы является показателем проблем со здоровьем.
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Повышенные лейкоциты в крови

Рост числа иммунных клеток крови называется лейкоцитозом. Физиологический лейкоцитоз связан с какими-то внешними причинами и может появиться у каждого абсолютно здорового человека. Как правило, он не сигнализирует о заболеваниях и проблемах со здоровьем. Например, повышение лейкоцитов в крови у новорожденного не исключено при изменении рациона кормления. У взрослых людей возможна реакция на солнечные ожоги, психологическую или умственную нагрузку, стресс, тяжелую физическую работу, смену часового пояса и даже на перемену погоды. У женщин лейкоциты могут повышаться во время менструации, пояснил РИА Новости врач-терапевт Анатолий Канищев.
Превышение лейкоцитов в несколько раз свидетельствует об активной защитной реакции организма и считается патологическим.
Лейкоцитоз можно назвать физиологическим, если все виды лейкоцитов увеличились одновременно в одинаковом процентном содержании в крови. Если рост иммунных клеток является следствием болезни или воспаления, отклонение каждого вида лейкоцитов от нормы будет разное.
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкПробирки с образцами крови
Пробирки с образцами крови - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Пробирки с образцами крови
Лейкоцитоз может появиться из-за инфекционных, вирусных и онкологических заболеваний, хронических воспалений, аллергических реакций, паразитов в организме, кровопотери и нарушений защитного барьера кожи. Например, при обширных ожогах и обморожениях.
Выделяют следующие патологические состояния:
  • Базофильный лейкоцитоз. Часто появляется во время беременности, а также может говорить о проблемах с желудком, кишечником, щитовидной железой или селезенкой. При этом для женщин в положении повышенное количество базофилов считается нормальным.
  • Эозинофильный лейкоцитоз. Возникает в результате аллергической реакции.
  • Нейтрофильный лейкоцитоз. Он начинается при заражении бактериальной инфекцией, остром воспалительном процессе, отравлении, кровопотере, инфаркте миокарда. Специфических симптомов нейтрофильного лейкоцитоза нет, так как он появляется только в ответ на проблемы со здоровьем.
  • Моноцитарный лейкоцитоз. Наблюдается у пациентов, недавно перенесших инфекционное заболевание. Однако он может указывать и на более серьезные причины, например, на туберкулез или онкологический диагноз.
  • Лимфоцитарный лейкоцитоз. Предупреждает о вирусных инфекциях: гриппе, гепатите C, кори, ветрянке, краснухе и т.п.
Так как увеличение лейкоцитов в крови - это не самостоятельная проблема со здоровьем, а только симптом какой-либо болезни, необходимо установить и устранить причину лейкоцитоза.
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Пониженные лейкоциты в крови

Недостаточное количество лейкоцитов в крови называется лейкопенией. Если она появляется кратковременно, не стоит волноваться. Стабильно низкие показатели свидетельствуют о серьезных патологиях и низком иммунитете – организм пациента не в состоянии самостоятельно противостоять болезнетворным агентам, объяснил Анатолий Канищев.
Пониженные лейкоциты предупреждают о каком-либо заболевании. Три основные причины дефицита лейкоцитов в крови:
  • Недостаток необходимых компонентов для строительства новых клеток. В большинстве случаев это сопровождается и падением уровня эритроцитов, и гемоглобина, так как для их синтеза требуются те же самые вещества: фолиевая кислота, железо, медь и витамины группы B. Для избавления от проблемы часто бывает достаточным изменить рацион питания. Медикаментозное лечение, стимулирующее рост новых лейкоцитов, требуется довольно редко. Если в течение нескольких исследований в крови стабильно наблюдаются бластные (незрелые) клетки, пациенту рекомендуется пройти обследование у онколога.
  • Гибель лейкоцитов. Даже если они вырабатываются в нормальном количестве, но длительно борются с инфекцией либо воспалением, то в процессе устранения проблемы разрушаются почти полностью. Также они исчезают при длительной интоксикации. Например, в результате бактериальной инфекции, тяжелых формах гриппа или гепатита.
  • Нарушение функций костного мозга. В костном мозге формируются все виды лейкоцитов. Если он не в состоянии производить необходимое белых кровяных телец, появляется лейкопения. Причины могут быть разные: химиотерапия, отравление, аутоиммунные повреждения, опухоли и метастазы.
Таким образом, причиной лейкопении может послужить поражение костного мозга, нарушение в циркуляции крови, быстрый распад лейкоцитов, химиотерапия и прием некоторых медицинских препаратов, аутоиммунное заболевание и голодная, несбалансированная диета.

Показания к проведению анализов

Анализы назначаются при диагностике и лечении самых разных диагнозов и во время профилактического обследования пациентов. Решение о необходимости исследования принимает врач.
© Fotolia / Big FaceЗабор крови для анализов
Забор крови для анализов - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© Fotolia / Big Face
Забор крови для анализов

Общий анализ крови на лейкоциты

Уровень лейкоцитов показывает классический общий анализ крови – самое распространенное исследование в современной медицине.

Расшифровка результатов анализа

Нормальные показатели лейкоцитов у взрослого и здорового человека следующие:

Вид лимфоцитов

Содержание

нейтрофилы палочкоядерные

от 1 до 5%,

нейтрофилы сегментоядерные

от 40 до 70%;

лимфоциты

от 20 до 45%;

моноциты

от 3 до 8%;

эозинофилы

от 1 до 5%;

базофилы

от 0 до 1%.

Чтобы определить норму, необходимо учитывать возраст пациента — число лейкоцитов в крови существенно меняется:

Возраст

Число лейкоцитов (Ед/л)

новорожденные в первые 3 дня жизни

от 7 до 32 × 109

менее года

от 6 до 17,5 × 109

от 1 до 2 лет

от 6 до 17 × 109

от 2 до 6 лет

от 5 до 15,5 × 109

от 6 до 16 лет

4,5 до 13,5 × 109

от 16 до 21 года

от 4,5 до 11 × 109

взрослые (мужчины)

от 4,2 до 9 × 109

взрослые (женщины)

от 3,98 до 10,4 × 109

пожилые (мужчины)

от 3,9 до 8,5 × 109

пожилые (женщины)

от 3,7 до 9 × 109

Интересные факты

  • Белые кровяные тельца различаются по продолжительности жизни. Нейтрофилы, например, существуют от 4 до 20 дней, а тканевые макрофаги – годы. Клетки, функционирующие в крови, живут тех, что находятся в тканях.
  • Лейкоциты обмениваются информаций между собой, контролируют работу друг друга, определяют собственное количество и утилизацию.
  • Лейкоциты называют "белыми тельцами", но они прозрачные.
  • От страха в крови может увеличиться число лейкоцитов. Таким образом организм настраивается на защиту себя готовится лечить раны, нейтрализовать действие вредных факторов.
  • Лейкоциты играют важную роль в беременности помогают в строительстве кровеносных сосудов в яичниках, что имеет большое значение для производства гормона прогестерона.
  • Без лейкоцитов человек не сможет жить в естественной среде.
© Depositphotos / ktsdesignЦентрифугирование крови
Центрифугирование крови - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© Depositphotos / ktsdesign
Центрифугирование крови
 
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