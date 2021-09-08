Что важно знать о каждом триместре беременности: советы эксперта
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкБеременная девушка в защитной маске сидит на лавке
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Триместры беременности - это периоды, на которые делится развитие плода в животе у женщины до родов. О том, сколько длится каждый триместр, как во время беременности изменяется состояние будущей матери по неделям, какие сроки беременности считаются нормой, что значат физиологические изменения в организме - в материале РИА Новости.
Что такое триместр
В среднем беременность женщины длится 9 месяцев, но ее разделяют на три триместра. В каждом из них происходит ряд функциональных изменений в организме не только будущего ребенка, но и матери. Сроки у триместров такие:
- —1 триместр - с 1 по 13 неделю;
- —2 триместр - с 14 по 27 неделю;
- —3 триместр - с 28 по 40 неделю;
За редким исключением беременность может длиться до 42-х недель и закончиться благополучным родоразрешением. В таком случае роды считаются запоздалыми.
Женщина держит тест на беременность
Первый триместр
Это самый важный период в беременности, потому что происходит формирование основ организма будущего ребенка.
“Если говорить о физиологии и самой женщины и плода, то в первый триместр происходит закладка всех систем и органов у будущего малыша, а женский организм приспосабливается к новой жизни, - рассказала РИА Новости Светлана Иванова, преподаватель акушерства и гинекологии высшей категории. - Этот период может сопровождаться раздражительностью, перепадами настроения, плаксивостью, тошнотой и рвотой, то есть появляются признаки отторжения. Что такое плод для женщины? Это инородное тело, естественно реакция может быть такая. Однако иммунная система срабатывает таким образом, что отторжения не происходит, вместо этого идет приспособление материнского организма к ребенку”.
В этот период особенно важны:
- —прием витаминов и минералов, чтобы организму хватило полезных веществ для развития плода;
- —профилактика инфекционных и вирусных заболеваний;
- —отсутствие чрезмерных нагрузок, которые могут вызвать выкидыш;
- —умеренная физическая активность.
Во время всей беременности очень важно соблюдать правильный и сбалансированный рацион, в котором будет достаточно витаминов и минералов. Вот что следует исключить:
- —фастфуд;
- —острую пищу;
- —консервы;
- —вредные снеки (чипсы, сухарики и т.д.);
- —сырое мясо и рыбу;
- —сладкую газированную воду (минеральной тоже лучше не злоупотреблять);
- —пакетированные нектары и соки - в них много сахара;
- —алкоголь (в обязательном порядке).
Вместо этого следует включать в рацион побольше овощей и фруктов, мяса.
Первый осмотр в женской консультации
После того как женщина узнала, что станет мамой, она должна посетить врача-гинеколога. Он проведет необходимый осмотр и, скорее всего, назначит анализы или обследования, которые обычно проводят в первом триместре. Например, общий анализ мочи, крови, исследование на ВИЧ, сифилис, гепатит и т.д. Также он может посоветовать витамины и отрегулировать или отменить лекарства, если женщина их принимает.
Кабинет акушера-гинеколога
Недомогание и токсикоз
Токсикоз, при котором чаще всего у женщины возникает рвота, может начаться уже на самых ранних этапах беременности. У каждой он проходит по-разному: кого-то слегка тошнит, но нет рвоты, а кого-то может рвать несколько раз за день. Продолжительность этого состояния тоже варьируется. Оно может кончиться в конце первого триместра или позже.
Пищевые аномалии и пристрастия
То, что у женщины появляются необычные желания в пище, а какие-то вкусы могут вызывать отвращение - нормальная реакция.
“Во всех системах организма будущей матери происходят изменения, также меняются и вкусовые пристрастия, - объяснила эксперт. - Например, хочется чего-то соленого или необычно, бывает, из-за нехватки кальция возникает желание поесть мела, потому что идет построение костей будущего ребенка. В таком случае лучше обратиться ко врачу, чтобы он назначил витамины”.
Физиологические изменения
С момента наступления беременности формируются система тесно взаимосвязанных между собой плода и матери, в ее организме происходят существенные изменения.
“Увеличивается уровень прогестерона - главного гормона, отвечающего за вынашивание, при этом эстроген снижается, - поясняет эксперт. - Они отвечают за тонус матки. Если гормонов будет слишком много, может произойти выкидыш. В период беременности сердце и почки работают с повышенной нагрузкой. Они выводят мочу матери и плода. Щитовидная и паращитовидная железы увеличиваются в размерах, нарушается выработка кальция, поэтому у беременных часто возникают ломкость ногтей, выпадение волос, могут крошиться зубы. Из-за этого необходимо регулярно проверяться у стоматолога на наличие кариеса. Это источник инфекции, который может привести к заражению плода”.
Первое УЗ-исследование эмбриона
Перед первым УЗИ обязательно сдается биохимический анализ крови. Он нужен, чтобы определить уровень двух гормонов — свободного b-ХГЧ и PAPP-A, которые могут сигнализировать о том, что у плода есть отклонения. Не менее важен и УЗ-скрининг на раннем сроке беременности. Он позволяет выявить отклонения в развитии эмбриона.
Женщина держит в руках снимок УЗИ
Развитие плода
Сначала у зародыша образуется позвоночник, потом такие органы как мозг, сердце и легкие, к восьмой неделе формируются основные черты лица - нос, глаза, рот, появляются пальцы на руках и ногах.
“Этот период опасен тем, что могут быть выкидыши, - отметила Светлана Иванова. - Любые неблагоприятные воздействия оказывают влияние на формирование плода. Например, вредные привычки, лекарственные вещества, инфекции. Это может привести к развитию патологий. Например, если женщина на раннем сроке беременности заболела краснухой, то в 80% случаев у нее будет выкидыш, если не это, то у плода развивается тот или иной порок. Чаще всего - дефекты сердца и головного мозга. Сейчас краснуха считается показанием для прерывания беременности. Если женщина отказывается, то ей рекомендовано сделать прививку от этой болезни”.
Декретный отпуск
По нормам законодательства женщины уходят в декретный отпуск на 30-й неделе беременности. Он составляет от 70 до 84 дней до родов и от 70 до 110 после. А отпуск по уходу за ребенком длится до тех пор, пока малышу не исполнится три года. Чтобы оформить отпуск по беременности и родам, нужно написать заявление в отделе кадров и предоставить больничный лист из женской консультации.
Второй триместр
Второй триместр считается самым спокойным, потому что у женщины проходит токсикоз, нормализуется гормональный фон, за счет чего выравнивается настроение, поэтому она может отдохнуть и расслабиться.
“Во втором триместре все, что уже заложено у будущего ребенка, должно правильно сформироваться, идет рост и развитие плода, - прокомментировала специалист. - Женщина становится спокойнее, она приспособилась к тому, что внутри нее живет маленький человек, и все ее мысли направлены на то, чтобы правильно его выносить. Также со второго триметра начинает расти живот”.
Тест на толерантность к глюкозе
Это важный плановый анализ, который может выявить нарушения углеводного обмена, так называемый сахарный диабет беременных. Когда женщина вынашивает ребенка, то у нее должно вырабатываться больше инсулина. Если есть какие-то неполадки в этом процессе, то нарушается регулирование уровня сахара в крови, что может вызвать опасное для здоровья состояние.
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Общее состояние беременной
Примерно к 20-й неделе беременности у женщины может возникать заложенность носа, из-за того, что сосуды теряют упругость под воздействием прогестерона. В этом случае нельзя заниматься самолечением, нужно посетить отоларинголога. Также могут отекать конечности, а из-за того, что увеличивается живот - болеть спина. Чтобы облегчить боли, следует делать специальные упражнения и стараться чаще расслаблять спину. Еще один неприятный симптом - изжога, которая часто сопровождает второй триместр беременности. Чтобы избавиться от нее, можно пить короткими курсами антацидные препараты.
Ощущение шевелений и определение пола ребенка
По словам преподавателя акушерства и гинекологии Светланы Ивановой, малыш с 20-й недели уже может шевелиться, а с 18-й - это происходит у повторнородящих. Уже с 16-18 недели можно узнать пол будущего ребенка, если в клинике есть современное оборудование.
Физическая активность беременной
Физическая активность должна присутствовать в жизни женщины, но не чрезмерная - чтобы дополнительно не нагружать организм. Интенсивно заниматься спортом не стоит - это может стать угрозой для ребенка и матери.
“Физическая активность в каждом триместре должна быть разная, она не противопоказана, если женщина здорова, - рассказала Светлана Иванова. - Есть упражнения ЛФК, в первом триместре они будут направлены на дыхательную мускулатуру, на верхний плечевой пояс и верхнюю часть спины. Во втором триместре следует делать упражнения на расслабление спины, потому что позвоночник устает, когда живот растет. Прибавка за беременность составляет 10-12 килограммов. В третьем триместре женщины делают упражнения на укрепление мышц тазового дна, чтобы было легче рожать. Также и дыхательные упражнения, чтобы женщина правильно дышала во время схваток и родов”.
Развитие плода
В этот период происходит активный рост ребенка, его вес увеличивается примерно до 1200 грамм, рост - до 35 сантиметров. Кроме этого, идет процесс кроветворения, в крови образуются лейкоциты, активно развиваются легкие. На этом этапе матери особенно нужны витамины и минералы, например, железо, Омега-3 жирные кислоты, кальций. Зачастую женщины принимают такие полезные добавки на протяжении всей беременности, прекращать их прием не следует, иначе может возникнуть дефицит.
Третий триместр
Третий триместр - это уже подготовка к родам после 30-й недели. У плода все органы уже сформированы, остается дозревание. У матери может появиться учащенное мочеиспускание, из-за большого живота возможны проблемы со сном, которые способствуют дополнительной усталости женщины. Именно поэтому третий триместр наиболее выматывающий. В этот период необходимо проходить процедуру кардиотокографии (КТГ), при которой регистрируются сердцебиения плода. Отслеживание помогает определить, нет ли у него кислородного голодания, оценить его состояние и т.д. На КТГ придется ходить раз в две недели. Также многим рекомендуется носить специальный бандаж, который снижает нагрузку на спину и способствует более здоровому протеканию беременности, часто - после кесарева сечения, если это вторая беременность.
Тонус матки
Когда у матери повышенный тонус матки, это может быть опасно и для нее, и для ребенка.
“Тонус матки - это ее возбудимость, - объяснила преподаватель акушерства и гинекологии. - Она должна быть расслаблена. Если она становится как бы “твердой”, то это может привести к выкидышу на ранних сроках или к преждевременным родам - на поздних. Чтобы этого не случилось, женщине назначается режим дня, сна, отдыха, даются другие рекомендации. Если уже повысился тонус, то назначается медикаментозное лечение спазмолитиками”.
Курсы подготовки к родам
По словам Светланы Ивановой, есть специальные группы здоровья - “Школы матерей”, которые проходятся в женских консультациях. Там рассказывают о физических упражнения, самой подготовке к родам и т.д. Также можно записаться на курс самостоятельно и выбрать, например, технику родов, кормление грудью, уход за новорожденным.
В магазине игрушек
Развитие плода
С 28 по 40 неделю ребенок начинает видеть, у него появляются вкусовые ощущения, развиваются рефлексы, а также вырабатываются собственные гормоны. Он активно растет и набирает вес, постепенно формируется тонкая жировая прослойка.
Общие рекомендации
Светлана Иванова поделилась с РИА Новости некоторыми рекомендациями, которые нужно соблюдать во время беременности:
- Половая жизнь в начале и в конце беременности противопоказана. В первые три месяца это может привести к выкидышу, а в последние два - к преждевременным родам. Подмываться нужно два раза в день, душ принимать - каждый день. Ванна нежелательна для женщин, потому что грязная вода может попасть в половые органы как лишняя инфекция. Кроме этого, горячая вода может расслабить матку, что приведет к кровотечению. Несмотря на это, бассейн и аквааэробика не противопоказаны, но тоже на определенных сроках, если нет никаких для этого противопоказаний. Рекомендуется обговорить этот вопрос с гинекологом. Если летом купаться, то лучше не в стоячей воде, а в проточной, то есть не в озерах, а в реках, либо в водоемах с ключевой водой, где она циркулирует. Обязательный питьевой режим для женщины - полтора или два литра, можно и больше, если нет противопоказаний, особенно в жаркое время. Кофе и чай желательно некрепкий, лучше заменить их какао. Нельзя употреблять жирное, жареное, копченое, бобовые - они вызывают лишнее вздутие кишечника, бурление, а это может передаваться на матку и повышать ее тонус. Физическая активность должна быть, чтобы поддерживать общее состояние будущей матери.