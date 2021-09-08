https://ria.ru/20210908/beremennost-1749176437.html

Что важно знать о каждом триместре беременности: советы эксперта

Триместры беременности по неделям и месяцам: особенности, сроки и период родов

Что важно знать о каждом триместре беременности: советы эксперта

Триместры беременности - это периоды, на которые делится развитие плода в животе у женщины до родов. О том, сколько длится каждый триместр, как во время... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T13:51

2021-09-08T13:51

2021-09-08T13:51

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Триместры беременности - это периоды, на которые делится развитие плода в животе у женщины до родов. О том, сколько длится каждый триместр, как во время беременности изменяется состояние будущей матери по неделям, какие сроки беременности считаются нормой, что значат физиологические изменения в организме - в материале РИА Новости.Что такое триместрВ среднем беременность женщины длится 9 месяцев, но ее разделяют на три триместра. В каждом из них происходит ряд функциональных изменений в организме не только будущего ребенка, но и матери. Сроки у триместров такие:За редким исключением беременность может длиться до 42-х недель и закончиться благополучным родоразрешением. В таком случае роды считаются запоздалыми.Первый триместрЭто самый важный период в беременности, потому что происходит формирование основ организма будущего ребенка.В этот период особенно важны:Во время всей беременности очень важно соблюдать правильный и сбалансированный рацион, в котором будет достаточно витаминов и минералов. Вот что следует исключить:Вместо этого следует включать в рацион побольше овощей и фруктов, мяса.Первый осмотр в женской консультацииПосле того как женщина узнала, что станет мамой, она должна посетить врача-гинеколога. Он проведет необходимый осмотр и, скорее всего, назначит анализы или обследования, которые обычно проводят в первом триместре. Например, общий анализ мочи, крови, исследование на ВИЧ, сифилис, гепатит и т.д. Также он может посоветовать витамины и отрегулировать или отменить лекарства, если женщина их принимает.Недомогание и токсикозТоксикоз, при котором чаще всего у женщины возникает рвота, может начаться уже на самых ранних этапах беременности. У каждой он проходит по-разному: кого-то слегка тошнит, но нет рвоты, а кого-то может рвать несколько раз за день. Продолжительность этого состояния тоже варьируется. Оно может кончиться в конце первого триместра или позже.Пищевые аномалии и пристрастияТо, что у женщины появляются необычные желания в пище, а какие-то вкусы могут вызывать отвращение - нормальная реакция.Физиологические измененияС момента наступления беременности формируются система тесно взаимосвязанных между собой плода и матери, в ее организме происходят существенные изменения.“Увеличивается уровень прогестерона - главного гормона, отвечающего за вынашивание, при этом эстроген снижается, - поясняет эксперт. - Они отвечают за тонус матки. Если гормонов будет слишком много, может произойти выкидыш. В период беременности сердце и почки работают с повышенной нагрузкой. Они выводят мочу матери и плода. Щитовидная и паращитовидная железы увеличиваются в размерах, нарушается выработка кальция, поэтому у беременных часто возникают ломкость ногтей, выпадение волос, могут крошиться зубы. Из-за этого необходимо регулярно проверяться у стоматолога на наличие кариеса. Это источник инфекции, который может привести к заражению плода”.Первое УЗ-исследование эмбрионаПеред первым УЗИ обязательно сдается биохимический анализ крови. Он нужен, чтобы определить уровень двух гормонов — свободного b-ХГЧ и PAPP-A, которые могут сигнализировать о том, что у плода есть отклонения. Не менее важен и УЗ-скрининг на раннем сроке беременности. Он позволяет выявить отклонения в развитии эмбриона.Развитие плодаСначала у зародыша образуется позвоночник, потом такие органы как мозг, сердце и легкие, к восьмой неделе формируются основные черты лица - нос, глаза, рот, появляются пальцы на руках и ногах.Декретный отпускПо нормам законодательства женщины уходят в декретный отпуск на 30-й неделе беременности. Он составляет от 70 до 84 дней до родов и от 70 до 110 после. А отпуск по уходу за ребенком длится до тех пор, пока малышу не исполнится три года. Чтобы оформить отпуск по беременности и родам, нужно написать заявление в отделе кадров и предоставить больничный лист из женской консультации.Второй триместрВторой триместр считается самым спокойным, потому что у женщины проходит токсикоз, нормализуется гормональный фон, за счет чего выравнивается настроение, поэтому она может отдохнуть и расслабиться.Тест на толерантность к глюкозеЭто важный плановый анализ, который может выявить нарушения углеводного обмена, так называемый сахарный диабет беременных. Когда женщина вынашивает ребенка, то у нее должно вырабатываться больше инсулина. Если есть какие-то неполадки в этом процессе, то нарушается регулирование уровня сахара в крови, что может вызвать опасное для здоровья состояние.Общее состояние беременнойПримерно к 20-й неделе беременности у женщины может возникать заложенность носа, из-за того, что сосуды теряют упругость под воздействием прогестерона. В этом случае нельзя заниматься самолечением, нужно посетить отоларинголога. Также могут отекать конечности, а из-за того, что увеличивается живот - болеть спина. Чтобы облегчить боли, следует делать специальные упражнения и стараться чаще расслаблять спину. Еще один неприятный симптом - изжога, которая часто сопровождает второй триместр беременности. Чтобы избавиться от нее, можно пить короткими курсами антацидные препараты.Ощущение шевелений и определение пола ребенкаПо словам преподавателя акушерства и гинекологии Светланы Ивановой, малыш с 20-й недели уже может шевелиться, а с 18-й - это происходит у повторнородящих. Уже с 16-18 недели можно узнать пол будущего ребенка, если в клинике есть современное оборудование.Физическая активность беременнойФизическая активность должна присутствовать в жизни женщины, но не чрезмерная - чтобы дополнительно не нагружать организм. Интенсивно заниматься спортом не стоит - это может стать угрозой для ребенка и матери.Развитие плодаВ этот период происходит активный рост ребенка, его вес увеличивается примерно до 1200 грамм, рост - до 35 сантиметров. Кроме этого, идет процесс кроветворения, в крови образуются лейкоциты, активно развиваются легкие. На этом этапе матери особенно нужны витамины и минералы, например, железо, Омега-3 жирные кислоты, кальций. Зачастую женщины принимают такие полезные добавки на протяжении всей беременности, прекращать их прием не следует, иначе может возникнуть дефицит.Третий триместрТретий триместр - это уже подготовка к родам после 30-й недели. У плода все органы уже сформированы, остается дозревание. У матери может появиться учащенное мочеиспускание, из-за большого живота возможны проблемы со сном, которые способствуют дополнительной усталости женщины. Именно поэтому третий триместр наиболее выматывающий. В этот период необходимо проходить процедуру кардиотокографии (КТГ), при которой регистрируются сердцебиения плода. Отслеживание помогает определить, нет ли у него кислородного голодания, оценить его состояние и т.д. На КТГ придется ходить раз в две недели. Также многим рекомендуется носить специальный бандаж, который снижает нагрузку на спину и способствует более здоровому протеканию беременности, часто - после кесарева сечения, если это вторая беременность.Тонус маткиКогда у матери повышенный тонус матки, это может быть опасно и для нее, и для ребенка.Курсы подготовки к родамПо словам Светланы Ивановой, есть специальные группы здоровья - “Школы матерей”, которые проходятся в женских консультациях. Там рассказывают о физических упражнения, самой подготовке к родам и т.д. Также можно записаться на курс самостоятельно и выбрать, например, технику родов, кормление грудью, уход за новорожденным.Развитие плодаС 28 по 40 неделю ребенок начинает видеть, у него появляются вкусовые ощущения, развиваются рефлексы, а также вырабатываются собственные гормоны. Он активно растет и набирает вес, постепенно формируется тонкая жировая прослойка.Общие рекомендацииСветлана Иванова поделилась с РИА Новости некоторыми рекомендациями, которые нужно соблюдать во время беременности:- Половая жизнь в начале и в конце беременности противопоказана. В первые три месяца это может привести к выкидышу, а в последние два - к преждевременным родам. Подмываться нужно два раза в день, душ принимать - каждый день. Ванна нежелательна для женщин, потому что грязная вода может попасть в половые органы как лишняя инфекция. Кроме этого, горячая вода может расслабить матку, что приведет к кровотечению. Несмотря на это, бассейн и аквааэробика не противопоказаны, но тоже на определенных сроках, если нет никаких для этого противопоказаний. Рекомендуется обговорить этот вопрос с гинекологом. Если летом купаться, то лучше не в стоячей воде, а в проточной, то есть не в озерах, а в реках, либо в водоемах с ключевой водой, где она циркулирует. Обязательный питьевой режим для женщины - полтора или два литра, можно и больше, если нет противопоказаний, особенно в жаркое время. Кофе и чай желательно некрепкий, лучше заменить их какао. Нельзя употреблять жирное, жареное, копченое, бобовые - они вызывают лишнее вздутие кишечника, бурление, а это может передаваться на матку и повышать ее тонус. Физическая активность должна быть, чтобы поддерживать общее состояние будущей матери.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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