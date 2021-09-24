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Железо в крови: анемия и гемохроматоз, как лечить, советы врачей
Железо в крови у женщин и мужчин: норма по уровню содержания и причины отклонения показателей
Железо в крови: анемия и гемохроматоз, как лечить, советы врачей
Какой уровень железа в крови должен быть у человека: таблица норм для мужчин и женщин, показатели повышенного и пониженного содержания — в материале РИА... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T21:09
2021-09-24T21:09
2021-09-24T23:31
воз
здоровье - общество
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Какой уровень железа в крови должен быть у человека: таблица норм для мужчин и женщин, показатели повышенного и пониженного содержания — в материале РИА Новости.Роль железа в крови и его функцииЖелезо — важный элемент для всех живых организмов, так как участвует в широком спектре метаболических процессов, включая транспорт кислорода и электронов, синтез дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК).Обменные процессыОдна из важнейших функций железа — синтез соединения, которое образует гемоглобин (белок, содержащийся в красных кровяных тельцах). Основная роль гемоглобина заключается в транспортировке кислорода из легких в ткани тела для поддержания основных жизненных функций. Без здоровых эритроцитов человек не может получать достаточно кислорода, что приводит к падению сил, ощущению усталости и истощенности.Микроэлемент также необходим для создания и роста иммунных клеток, он обеспечивает максимальную работоспособность мозга, поддерживая его когнитивные функции, такие как память, концентрация, обучение и способность решать проблемы.ЭнергияЧеловеческим клеткам железо требуется для преобразования энергии пищи в АТФ (аденозинтрифосфорную кислоту), являющуюся основным источником энергии для организма. Низкое содержание железа означает, что производится меньше АТФ, недостаток которой приводит к быстрому утомлению.Норма железаАктивность клеточного дыхания и, соответственно, потребность в железе зависит от многих факторов: гендерной принадлежности, возраста, роста, веса, физической и умственной нагрузки, скорости обмена веществ. Но существуют общепринятые усредненные нормы, утвержденные ВОЗ.У мужчинУ здоровых мужчин норма железа выше, чем у женщин, и составляет от 12 до 31 мкмоль/л при содержании гемоглобина от 126 до 174 г/л. Это связано с выработкой тестостерона. У спортсменов, летчиков и жителей высокогорья гемоглобин, как правило, незначительно превышен, что, впрочем, не сказывается на их самочувствии.У женщинНорма для женщин составляет от 9 до 30 мкмоль/л при гемоглобине от 117 до 161 г/л. Беременные женщины имеют пониженный уровень железа, так как все запасы организма уходят на формирование плода и поддержание его жизнедеятельности, потому так важно во время беременности следить за уровнем железа в крови.У детейТак как дети активно растут и потребность в Fe (железе) у них выше, нормой для младенцев до года считаются показатели 7,2-18 мкмоль/л (гемоглобин 220 г/л), от года до 14 лет — 9-21,5 мкмоль/л (гемоглобин 110-150 г/л).Дефицит железаНарушения обмена железа в организме встречаются довольно часто и влекут за собой широкий спектр заболеваний с различными клиническими проявлениями: от анемии до перегрузки железом и нейродегенеративных изменений."Анемия, которую в просторечье называют малокровием, представляет собой снижение количества красных клеток крови (эритроцитов), переносящих кислород, и (или) уровня белка (гемоглобина) ниже определенного уровня ", — добавляет она.ПричиныДефицит Fe больше проявляется у женщин, чем у мужчин. Представительницы слабого пола чаще придерживаются диет и теряют определенное количество крови во время менструаций, что приводит к снижению уровня железа.Так как этот микроэлемент не синтезируется человеческим организмом, его необходимо употреблять с пищей. Однако анемия может быть обусловлена не только неправильным питанием, но и недостаточным усвоением железа. У некоторых пациентов с тяжелыми патологиями может быть снижено всасывание Fe, даже если оно в достаточном количестве поступает в организм.Выделяют следующие причины анемии:Признаки и симптомыСимптомы анемии первоначально могут быть настолько легкими, что большинство людей не связывают их с недостатком железа, списывая недомогание на чрезмерную нагрузку на рабочем месте, неподходящие погодные условия, стресс и сопутствующие заболевания.Признаки железодефицитной анемии от умеренной до тяжелой:ДиагностикаНедостаток железа в крови диагностируется несколькими видами лабораторных анализов крови.Измеряет количество всех компонентов в крови, в том числе: красные кровяные тельца (эритроциты), лейкоциты, гемоглобин, гематокрит, тромбоциты.Информация, по которой выявляется анемия:Нормальный диапазон гематокрита составляет от 34,9 до 44,5% для женщин и от 38,8 до 50% для мужчин.При железодефицитной анемии уровни гематокрита и гемоглобина низкие, а размер эритроцитов меньше нормы.Если врач выявил отклонение от нормы, он может назначить более детальный анализ крови:Кроме того, необходимо выяснить, не является ли причиной анемии внутреннее кровотечение.ЛечениеВажной составляющей лечения анемии является диета и прием пищевых добавок, содержащих Fe.ДиетаК продуктам с высоким содержанием железа относятся:Ирина Юзуп замечает: "Железо из этих продуктов будет лучше усваиваться, если употреблять их вместе с витамином С (томаты, лимонный, апельсиновый соки, овсянка). Вегетарианцам для поддержания нужного уровня Fe в организме необходимо употреблять продукты с повышенным содержанием железа вприкуску с продуктами, богатыми витамином С".К продуктам с высоким содержанием витамина С относятся:Также для утилизации железа необходимы такие вещества, как коэнзим Q10, витамин В2, кобальт, марганец, медь.Лекарственные препаратыПероральныеЧаще всего для избавления от железодефицитной анемии назначают средства, принимаемые перорально (через рот). К ним относятся различные препараты железа, витамины В2, В9, В12, коэнзим Q10.При выборе средств важно знать о фундаментальном отличии двухвалентного и трехвалентного железа. Всасывание двухвалентного Fe более интенсивное, так как эритроциты могут усваивать его через белки-транспортеры двухвалентных металлов.Как правило, врачи рекомендуют принимать добавки с двухвалентным железом, поскольку они лучше усваиваются, не вызывают сильных побочных эффектов, разрешены беременным женщинам. Такие добавки обычно имеют высокую дозировку (80-100 мг железа в одной таблетке).Самолечение при нехватке железа может привести к нежелательным последствиям, поэтому такие препараты должен назначать лечащий врач на основе анализов. Обычно назначают по одной-две таблетки в день (зависит от тяжести анемии) до еды, в идеале — на голодный желудок.Препараты трехвалентного железа выпускаются в дозировке 30-60 мг, их прием не привязан к пище, они хуже усваиваются, имеют более низкую биодоступность, эффект от таких препаратов будет ниже. Форма выпуска — капсулы, таблетки, сироп.Сульфаты железа (железный купорос), неорганические соединения железа (хлориды и оксиды) относят к первому поколению железосодержащих препаратов. Они имеют доказанные временем негативные эффекты со стороны ЖКТ, начиная с тошноты и диареи, заканчивая слущением и некрозом эпителия кишечника. Сульфаты железа могут угнетать выработку желудком защитной слизи и приводить к ожогам ЖКТ, ведущим к потерям железа через микрокровоизлияния, что нежелательно для лиц пожилого возраста.Такие железосодержащие препараты гепатотоксичны, противопоказаны беременным, поскольку могут провоцировать врожденные аномалии плода. Последствиями их приема могут стать тяжелые осложнения со стороны кожи, аллергические реакции вплоть до анафилактического шока, они нарушают защиту мозга от интоксикации неорганическим железом, изменяя эмоциональный фон, становятся причиной нарушения поведения, в значительной мере снижают когнитивные функции.К этой группе препаратов относятся: "Актиферрин", "Гемофер", "Сорбифер Дурулес", "Феррум-Лек", "Конферон", "Феррофольгамма", "Фенюльс", "Ферроградумент", "Ферроплекс", "Мальтофер", "Фефол"."Эти препараты устарели и постепенно исчезают с отечественного рынка. Во многих европейских странах они запрещены к применению", — обращает внимание эксперт.Более совершенные добавки основаны на органических соединениях (чаще на солях) и легко переносятся.Это два вида соединений железа:К ним относятся следующие добавки: "Тотема", "Ферретаб", "Ферронал", "Ферронат", "Глобирон Н", "Хеферол", "Гемсинерал ТД", "Гемостимулин" (железа лактат), "Ферлатум Фол" (железа протеин сукцинилат).ПарентеральныеПарентеральные препараты предполагают введение веществ в организм человека, минуя желудочно-кишечный тракт, чаще всего с помощью внутривенной инфузии.В каких случаях назначаются:Последствия железодефицитаПри недостаточном лечении и долгом течении железодефицитной анемии возникает кислородное голодание во всех тканях человеческого организма. В первую очередь страдают головной мозг и почки как наиболее нуждающиеся в кислороде органы. А также возможно:Лечение анемии занимает не менее четырех-шести месяцев до устойчивого полного восстановления показателей. Ни в коем случае нельзя останавливать прием лекарственных средств, как только анализы показывают повышение гемоглобина. Может начаться рецидив, и лечение займет больше времени, предупреждает эксперт.ПрофилактикаПрофилактика включает в себя полноценное питание, ежегодную диспансеризацию, скорейшее устранение заболеваний, которые могут стать источником кровопотери, пациентам из группы риска назначается периодический курс железосодержащих препаратов.Избыток железаУ здорового человека кишечник регулирует всасывание железа из пищи и организм усваивает минерал в том количестве, которое необходимо для жизнедеятельности. В некоторых случаях процесс нарушается и человек получает избыточное количество Fe.Так как лишнее железо не может быстро утилизироваться, оно накапливается в тканях органов, в основном в печени, сердце и поджелудочной железе.Есть несколько типов расстройств, связанных с перегрузкой железом, имеющих общее название гемохроматоз: наследственный (первичный), вторичный, ювенильный и неонатальный.Наследственный гемохроматоз возникает из-за мутации гена HFE, отвечающего за усвоение железа.Вторичный гемохроматоз развивается в результате некоторых видов анемий, вызванных заболеваниями печени, либо при переливании крови и бесконтрольном приеме железосодержащих препаратов.Ювенильный гемохроматоз — наследственное заболевание, при котором поражается ген HJV. Симптомы проявляются в возрасте от 15 до 30 лет и включают в себя диабет, проблемы с половым созреванием. Без лечения такое состояние может привести к летальному исходу.Неонатальный гемохроматоз новорожденных развивается настолько быстро, что ребенок может погибнуть в утробе матери либо в первые месяцы после рождения.Симптомы избытка железа:Со временем гемохроматоз может привести к возникновению гипотиреоза, диабета, панкреатита, цирроза печени, артрита и к патологиям сердечно-сосудистой системы.Сывороточное железоСывороточное железо поступает в организм с пищей, белок трансферрин, синтезируемый в печени, переносит его в ткани человеческого тела. Концентрация железа в сыворотке зависит от способности желудочно-кишечного тракта усваивать этот микроэлемент. Показатели в течение дня колеблются, наиболее высокий уровень наблюдается в утренние часы. Анализ на сывороточное железо важен для диагностики анемии и оценки эффективности лечения.Уровень железа во время беременностиВо время беременности железо расходуется очень активно, так как организм должен производить больше крови и кислорода, чтобы обеспечивать плод.В первом и последнем триместрах беременности уровень гемоглобина должен быть в пределах 11 г/дл, между третьим и шестым месяцами небольшое снижение до 10,5 г/дл считается нормальным.Если значения иные, лечащий врач обязан исключить подозрение на анемию и гемохроматоз. Анемия во время беременности увеличивает риск преждевременных родов, рождения ребенка с низкой массой тела, повышенный риск младенческой смерти непосредственно до или после рождения и послеродовой депрессии.Как часто проверять железоОбщий и биохимический анализы крови нужно сдавать минимум один раз в год.Продукты с железомПищевое железо может быть гемовым и негемовым. Гемовое — это форма, в которой ион железа окружен кольцевой молекулой, называемой порфирином, им обогащен животный белок. Растительные продукты содержат негемовое железо. Гемовое железо наиболее полно и качественно усваивается человеческим организмом.Продукты с гемовым железом:Растительные продукты, содержащие негемовое железо:
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Какой уровень железа в крови должен быть у человека: таблица норм для мужчин и женщин, показатели повышенного и пониженного содержания — в материале РИА Новости.
Роль железа в крови и его функции
Железо — важный элемент для всех живых организмов, так как участвует в широком спектре метаболических процессов, включая транспорт кислорода и электронов, синтез дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК).
Обменные процессы
Одна из важнейших функций железа — синтез соединения, которое образует гемоглобин (белок, содержащийся в красных кровяных тельцах). Основная роль гемоглобина заключается в транспортировке кислорода из легких в ткани тела для поддержания основных жизненных функций. Без здоровых эритроцитов человек не может получать достаточно кислорода, что приводит к падению сил, ощущению усталости и истощенности.
Микроэлемент также необходим для создания и роста иммунных клеток, он обеспечивает максимальную работоспособность мозга, поддерживая его когнитивные функции, такие как память, концентрация, обучение и способность решать проблемы.
Энергия
Человеческим клеткам железо требуется для преобразования энергии пищи в АТФ (аденозинтрифосфорную кислоту), являющуюся основным источником энергии для организма. Низкое содержание железа означает, что производится меньше АТФ, недостаток которой приводит к быстрому утомлению.
Норма железа
Активность клеточного дыхания и, соответственно, потребность в железе зависит от многих факторов: гендерной принадлежности, возраста, роста, веса, физической и умственной нагрузки, скорости обмена веществ. Но существуют общепринятые усредненные нормы, утвержденные ВОЗ
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Норма железа
Мужчины
Женщины
Дети
Сывороточное
0,6-1,7 мг/л
0,5-1,6 мг/л
до 2-х лет: 0,4 мг/л
7-16 лет: 0,5-1,2 мг/л
ОЖСС
250-425 мкг/дл
250-425 мкг/дл
до 2-х лет: 100-400 мкг/дл
от 2-х лет: 250-425 мкг/дл
Трансферрин
2,0-4,0 г/л
2,0-4,0 г/л
1,3-2,75 г/л
Ферритин
20-250 мкг/л
12-150 мкг/л
до 1 мес.: 25-250 мкг/л
1 мес.: 200-600 мкг/л
2-5 мес.: 50-200 мкг/л
6 мес. — 16 лет: 7-140 мкг/л
Гемоглобин
126-174 г/л
117-161 г/л
до 1 года: 220 г/л
1 год — 14 лет: 110-150 г/л
У мужчин
У здоровых мужчин норма железа выше, чем у женщин, и составляет от 12 до 31 мкмоль/л при содержании гемоглобина от 126 до 174 г/л. Это связано с выработкой тестостерона. У спортсменов, летчиков и жителей высокогорья гемоглобин, как правило, незначительно превышен, что, впрочем, не сказывается на их самочувствии.
У женщин
Норма для женщин составляет от 9 до 30 мкмоль/л при гемоглобине от 117 до 161 г/л. Беременные женщины имеют пониженный уровень железа, так как все запасы организма уходят на формирование плода и поддержание его жизнедеятельности, потому так важно во время беременности следить за уровнем железа в крови.
У детей
Так как дети активно растут и потребность в Fe (железе) у них выше, нормой для младенцев до года считаются показатели 7,2-18 мкмоль/л (гемоглобин 220 г/л), от года до 14 лет — 9-21,5 мкмоль/л (гемоглобин 110-150 г/л).
Дефицит железа
Нарушения обмена железа в организме встречаются довольно часто и влекут за собой широкий спектр заболеваний с различными клиническими проявлениями: от анемии до перегрузки железом и нейродегенеративных изменений.
"Существует несколько типов анемий, среди которых наиболее распространена железодефицитная. Она возникает вследствие недостатка железа в организме. Именно этот элемент является важной составляющей переносчика кислорода — гемоглобина (Hb)," — комментирует Ирина Юзуп, кандидат медицинских наук, врач-педиатр, нутрициолог, специалист интегративной, превентивной и конвенциональной медицины, сооснователь Академии врачей UniProf.
"Анемия, которую в просторечье называют малокровием, представляет собой снижение количества красных клеток крови (эритроцитов), переносящих кислород, и (или) уровня белка (гемоглобина) ниже определенного уровня ", — добавляет она.
Причины
Дефицит Fe больше проявляется у женщин, чем у мужчин. Представительницы слабого пола чаще придерживаются диет и теряют определенное количество крови во время менструаций, что приводит к снижению уровня железа.
Так как этот микроэлемент не синтезируется человеческим организмом, его необходимо употреблять с пищей. Однако анемия может быть обусловлена не только неправильным питанием, но и недостаточным усвоением железа. У некоторых пациентов с тяжелыми патологиями может быть снижено всасывание Fe, даже если оно в достаточном количестве поступает в организм.
Выделяют следующие причины анемии:
—кровопотери;
—патологии почек;
—дефицит витаминов В9 и В12, необходимых для синтеза гемоглобина.
"Чаще всего дефицит В12 встречается у людей, страдающих заболеваниями желудка, злоупотребляющих алкоголем, жестких вегетарианцев, а также пациентов с некоторыми генетическими отклонениями", — рассказывает Ирина Юзуп.
Признаки и симптомы
Симптомы анемии первоначально могут быть настолько легкими, что большинство людей не связывают их с недостатком железа, списывая недомогание на чрезмерную нагрузку на рабочем месте, неподходящие погодные условия, стресс и сопутствующие заболевания.
Признаки железодефицитной анемии от умеренной до тяжелой:
—общая усталость;
—слабость;
—бледная кожа;
—сбивчивое дыхание;
—головокружение;
—желание съесть то, что не является едой, например лед, мел или глину;
—ощущение покалывания или "мурашек" в ногах;
—отек или болезненность языка;
—холодные руки и ноги;
—быстрое или нерегулярное сердцебиение;
—ломкие ногти;
—головные боли.
Диагностика
Недостаток железа в крови диагностируется несколькими видами лабораторных анализов крови.
Измеряет количество всех компонентов в крови, в том числе: красные кровяные тельца (эритроциты), лейкоциты, гемоглобин, гематокрит, тромбоциты.
Информация, по которой выявляется анемия:
—уровень гематокрита, представляющий собой процент объема крови, состоящего из эритроцитов;
—уровень гемоглобина;
—размер эритроцитов.
Нормальный диапазон гематокрита составляет от 34,9 до 44,5% для женщин и от 38,8 до 50% для мужчин.
При железодефицитной анемии уровни гематокрита и гемоглобина низкие, а размер эритроцитов меньше нормы.
Если врач выявил отклонение от нормы, он может назначить более детальный анализ крови:
—2. Тест на сывороточное железо, который определяет общую железосвязывающую способность сыворотки (ОЖСС).
—3. Тест на трансферрин (процентное содержание белка-трансферрина, связанного с железом). К нормальным показателям относятся 204-360 мг/дл.
—4. Общая связывающая способность железа. Нормальный уровень для мужчин и женщин 250-425 мкг/дл.
Кроме того, необходимо выяснить, не является ли причиной анемии внутреннее кровотечение.
Лечение
"Железодефицитная анемия — это синдром, а не болезнь. Она может возникать при самых разных заболеваниях и состояниях. Для коррекции или лечения необходимо в первую очередь устранить причину дефицита железа, потом заняться восполнением его запасов. Чаще всего для выявления причины необходимо обратиться за помощью к смежным специалистам, например к гинекологу — при обильных менструациях, гастроэнтерологу, если кровотечение желудочно-кишечное", — советует Ирина Юзуп.
Важной составляющей лечения анемии является диета и прием пищевых добавок, содержащих Fe.
Диета
К продуктам с высоким содержанием железа относятся:
—мясо (баранина, свинина, курица, говядина);
—бобы;
—тыква;
—листовая зелень, например шпинат;
—изюм и другие сухофрукты;
—яйца;
—морепродукты (моллюски, сардины, креветки и устрицы);
—обогащенные железом сухие и быстрорастворимые злаки.
Ирина Юзуп замечает: "Железо из этих продуктов будет лучше усваиваться, если употреблять их вместе с витамином С (томаты, лимонный, апельсиновый соки, овсянка). Вегетарианцам для поддержания нужного уровня Fe в организме необходимо употреблять продукты с повышенным содержанием железа вприкуску с продуктами, богатыми витамином С".
К продуктам с высоким содержанием витамина С относятся:
—фрукты, такие как апельсины, грейпфруты, клубника, киви, гуава, папайя, ананасы, дыни и манго;
—брокколи;
—красный и зеленый сладкий перец;
—брюссельская и цветная капуста;
—помидоры;
—зелень (петрушка, укроп).
Также для утилизации железа необходимы такие вещества, как коэнзим Q10, витамин В2, кобальт, марганец, медь.
Лекарственные препараты
"Употребление БАДов, содержащих железо, сопровождается улучшением работоспособности, повышением энергии, кожа начинает выглядеть здоровой, а организм становится более устойчивым к вирусным заболеваниям," — отмечает Ирина Юзуп.
Пероральные
Чаще всего для избавления от железодефицитной анемии назначают средства, принимаемые перорально (через рот). К ним относятся различные препараты железа, витамины В2, В9, В12, коэнзим Q10.
При выборе средств важно знать о фундаментальном отличии двухвалентного и трехвалентного железа. Всасывание двухвалентного Fe более интенсивное, так как эритроциты могут усваивать его через белки-транспортеры двухвалентных металлов.
Как правило, врачи рекомендуют принимать добавки с двухвалентным железом, поскольку они лучше усваиваются, не вызывают сильных побочных эффектов, разрешены беременным женщинам. Такие добавки обычно имеют высокую дозировку (80-100 мг железа в одной таблетке).
Самолечение при нехватке железа может привести к нежелательным последствиям, поэтому такие препараты должен назначать лечащий врач на основе анализов. Обычно назначают по одной-две таблетки в день (зависит от тяжести анемии) до еды, в идеале — на голодный желудок.
Препараты трехвалентного железа выпускаются в дозировке 30-60 мг, их прием не привязан к пище, они хуже усваиваются, имеют более низкую биодоступность, эффект от таких препаратов будет ниже. Форма выпуска — капсулы, таблетки, сироп.
"Кальций препятствует усвоению железа. В его присутствии Fe может усвоиться чуть больше, чем наполовину. Поэтому не стоит запивать железосодержащие средства молоком или его продуктами. Если приходится принимать два этих минерала, то лучше разделить их прием по времени. Препятствуют всасыванию железа также антибиотики (тетрациклин, левомицетин), антациды (альмагель) и продукты, в которых содержатся танины (кофе, чай)", — предупреждает Ирина Юзуп.
Сульфаты железа (железный купорос), неорганические соединения железа (хлориды и оксиды) относят к первому поколению железосодержащих препаратов. Они имеют доказанные временем негативные эффекты со стороны ЖКТ, начиная с тошноты и диареи, заканчивая слущением и некрозом эпителия кишечника. Сульфаты железа могут угнетать выработку желудком защитной слизи и приводить к ожогам ЖКТ, ведущим к потерям железа через микрокровоизлияния, что нежелательно для лиц пожилого возраста.
Такие железосодержащие препараты гепатотоксичны, противопоказаны беременным, поскольку могут провоцировать врожденные аномалии плода. Последствиями их приема могут стать тяжелые осложнения со стороны кожи, аллергические реакции вплоть до анафилактического шока, они нарушают защиту мозга от интоксикации неорганическим железом, изменяя эмоциональный фон, становятся причиной нарушения поведения, в значительной мере снижают когнитивные функции.
К этой группе препаратов относятся: "Актиферрин", "Гемофер", "Сорбифер Дурулес", "Феррум-Лек", "Конферон", "Феррофольгамма", "Фенюльс", "Ферроградумент", "Ферроплекс", "Мальтофер", "Фефол".
"Эти препараты устарели и постепенно исчезают с отечественного рынка. Во многих европейских странах они запрещены к применению", — обращает внимание эксперт.
Более совершенные добавки основаны на органических соединениях (чаще на солях) и легко переносятся.
Это два вида соединений железа:
—с глюконовой кислотой (железа глюконат);
—с фумаровой кислотой (железа фумарат).
К ним относятся следующие добавки: "Тотема", "Ферретаб", "Ферронал", "Ферронат", "Глобирон Н", "Хеферол", "Гемсинерал ТД", "Гемостимулин" (железа лактат), "Ферлатум Фол" (железа протеин сукцинилат).
Парентеральные
Парентеральные препараты предполагают введение веществ в организм человека, минуя желудочно-кишечный тракт, чаще всего с помощью внутривенной инфузии.
В каких случаях назначаются:
—неэффективность пероральных средств;
—при анемии высокой тяжести для ускорения эффекта;
—при заболеваниях кишечника, препятствующих усвоению железа;
—индивидуальной непереносимости;
—во время приема эритропоэтина.
Последствия железодефицита
При недостаточном лечении и долгом течении железодефицитной анемии возникает кислородное голодание во всех тканях человеческого организма. В первую очередь страдают головной мозг и почки как наиболее нуждающиеся в кислороде органы. А также возможно:
—снижение иммунитета;
—нарушения в работе сердечно-сосудистой системы (дистрофия миокарда, сердечно-сосудистая недостаточность);
—ухудшение работы печени;
—для женщин сбои в менструальном цикле;
—осложнения со стороны нервной системы;
—гипоксическая кома.
Лечение анемии занимает не менее четырех-шести месяцев до устойчивого полного восстановления показателей. Ни в коем случае нельзя останавливать прием лекарственных средств, как только анализы показывают повышение гемоглобина. Может начаться рецидив, и лечение займет больше времени, предупреждает эксперт.
Профилактика
Профилактика включает в себя полноценное питание, ежегодную диспансеризацию, скорейшее устранение заболеваний, которые могут стать источником кровопотери, пациентам из группы риска назначается периодический курс железосодержащих препаратов.
Избыток железа
У здорового человека кишечник регулирует всасывание железа из пищи и организм усваивает минерал в том количестве, которое необходимо для жизнедеятельности. В некоторых случаях процесс нарушается и человек получает избыточное количество Fe.
Так как лишнее железо не может быстро утилизироваться, оно накапливается в тканях органов, в основном в печени, сердце и поджелудочной железе.
Есть несколько типов расстройств, связанных с перегрузкой железом, имеющих общее название гемохроматоз: наследственный (первичный), вторичный, ювенильный и неонатальный.
Наследственный гемохроматоз возникает из-за мутации гена HFE, отвечающего за усвоение железа.
Вторичный гемохроматоз развивается в результате некоторых видов анемий, вызванных заболеваниями печени, либо при переливании крови и бесконтрольном приеме железосодержащих препаратов.
Ювенильный гемохроматоз — наследственное заболевание, при котором поражается ген HJV. Симптомы проявляются в возрасте от 15 до 30 лет и включают в себя диабет, проблемы с половым созреванием. Без лечения такое состояние может привести к летальному исходу.
Неонатальный гемохроматоз новорожденных развивается настолько быстро, что ребенок может погибнуть в утробе матери либо в первые месяцы после рождения.
—усталость;
—слабость;
—потеря веса;
—боли в животе;
—высокий уровень сахара в крови;
—гиперпигментация, кожа приобретает бронзовый цвет;
—снижение либидо.
Со временем гемохроматоз может привести к возникновению гипотиреоза, диабета, панкреатита, цирроза печени, артрита и к патологиям сердечно-сосудистой системы.
Сывороточное железо
Сывороточное железо поступает в организм с пищей, белок трансферрин, синтезируемый в печени, переносит его в ткани человеческого тела. Концентрация железа в сыворотке зависит от способности желудочно-кишечного тракта усваивать этот микроэлемент. Показатели в течение дня колеблются, наиболее высокий уровень наблюдается в утренние часы. Анализ на сывороточное железо важен для диагностики анемии и оценки эффективности лечения.
Уровень железа во время беременности
Во время беременности железо расходуется очень активно, так как организм должен производить больше крови и кислорода, чтобы обеспечивать плод.
В первом и последнем триместрах беременности уровень гемоглобина должен быть в пределах 11 г/дл, между третьим и шестым месяцами небольшое снижение до 10,5 г/дл считается нормальным.
Если значения иные, лечащий врач обязан исключить подозрение на анемию и гемохроматоз. Анемия во время беременности увеличивает риск преждевременных родов, рождения ребенка с низкой массой тела, повышенный риск младенческой смерти непосредственно до или после рождения и послеродовой депрессии.
Как часто проверять железо
Общий и биохимический анализы крови нужно сдавать минимум один раз в год.
Продукты с железом
Пищевое железо может быть гемовым и негемовым. Гемовое — это форма, в которой ион железа окружен кольцевой молекулой, называемой порфирином, им обогащен животный белок. Растительные продукты содержат негемовое железо. Гемовое железо наиболее полно и качественно усваивается человеческим организмом.
Продукты с гемовым железом:
—субпродукты (печень, сердце, почки, мозг);
—моллюски;
—красное мясо;
—рыба.
Растительные продукты, содержащие негемовое железо:
—бобы;
—брокколи;
—шпинат;
—орехи;
—изюм;
—рис.