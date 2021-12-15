Увеличивает риск тромбоза: повышение эритроцитов — симптомы и лечение
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Повышенные эритроциты в анализе крови сигнализируют о нарушениях в организме. Что означает отклонение показателей у взрослых, какие могут быть причины высокого уровня эритроцитов у женщин и мужчин, как проводить диагностику и лечение, — в материале РИА Новости.
Эритроциты в крови и их функции
Эритроциты — это красные кровяные тельца, самая многочисленная разновидность клеток крови. Они выполняют две важных функции: транспортировку кислорода от легких к тканям и выведение углекислого газа из организма.
Кроме того, красные клетки крови обладают защитной функцией, улучшая иммунную реакцию организма с помощью переноса иммуноглобулинов, а также участвуют в образовании гемоглобина в крови.
Нормальное содержание
Пробирки с пробами крови в лаборатории
Допустимые значения количества эритроцитов в крови в выглядят следующим образом.
Норма эритроцитов в крови у детей
Возраст
Пол
10^12 клеток/л
1-3 день
4,0-6,6
4-7 день
3,9-6,3
8-14 день
3,6-6,2
15-30 день
3,0-5,4
2 месяца
2,7-4,9
3-5 месяцев
3,1-4,5
0,5-2 года
мальчики
3,4-5,0
0,5-2 года
девочки
3,7-5,2
3-6 лет
3,9-5,3
7-12 лет
4,0-5,2
13-18 лет
мальчики
4,5-5,3
13-18 лет
девочки
4,1-5,1
Норма эритроцитов в крови у взрослых
Возраст
Пол
10^12 клеток/л
18-45 лет
мужчины
4,3-5,7
18-45 лет
женщины
3,8-5,1
45-65 лет
мужчины
4,2-5,6
45-65 лет
женщины
3,8-5,3
65+
мужчины
3,8-5,8
65+
женщины
3,8-5,2
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Повышенное содержание
Повышенное количество эритроцитов в крови называется эритроцитозом. Увеличение показателей свидетельствует о физиологических и/или патологических нарушениях. На наличие эритроцитоза у подростков и взрослых указывают показатели от 6 1012/л эритроцитов и от 170 г/л гемоглобина.
Также повышенное содержание эритроцитов может быть связано с полицитемией:
“У людей с полицитемией наблюдается повышение гемоглобина, гематокрита или количества эритроцитов выше нормальных пределов. О полицитемии обычно сообщают с точки зрения повышенного гематокрита (отношение объема эритроцитов к общему объему крови) или концентрации гемоглобина”, — поясняет Светлана Перес де Монтес Ратхерик, эксперта Академии врачей UniProf, клинический генетик.
По ее словам, полицитемию диагностируют, когда гематокрит превышает 48% у женщин и 52% у мужчин, а уровень гемоглобина превышает 165 г/л у женщин и 185 г/л у мужчин.
Пониженное содержание
Эритроцитопения — пониженное содержание эритроцитов в крови. Очень часто оно сопровождается падением уровня гемоглобина. Количество клеток ниже нормы приводит к кислородному голоданию организма и недостатку питательных веществ, поэтому при обнаружении эритроцитопении в большинстве случаев ставится диагноз “малокровие” или “анемия”.
Симптомы повышения
CC BY-SA 3.0 / Zephyris / Человеческие эритроциты, показанные с помощью фазово-контрастной световой микроскопии при гипертоническом, изотоническом и гипотоническом состояниях
CC BY-SA 3.0 / Zephyris /
Человеческие эритроциты, показанные с помощью фазово-контрастной световой микроскопии при гипертоническом, изотоническом и гипотоническом состояниях
Самостоятельно определить повышенное содержание эритроцитов в крови затруднительно, так как часто симптомы эритроцитоза принимаются за усталость и недомогание. Главными признаками увеличения количества этих клеток в крови считаются:
- —постоянный упадок сил и слабость в теле;
- —ухудшение качества сна (несмотря на его нормальную продолжительность наблюдается постоянный недосып);
- —появление одышки даже во время незначительной активности;
- —кожный зуд или сильная сухость (как признак недостатка влаги в организме);
- —боль в области суставов;
- —головные боли и др.
Помимо этого, у людей с критическим уровнем эритроцитов цвет кожи может приобрести красноватый оттенок.
Причины повышения
Повышение эритроцитов в крови может быть вызвано разными причинами, имеющими физиологическую или патологическую природу.
Физиологический эритроцитоз часто обусловлен местом проживания, где уровень кислорода снижен, или наблюдаться у новорожденных детей, которые получали меньшее количество кислорода через кровь в утробе матери, чем в первые дни после рождения.
Список патологических причин повышения уровня красных клеток крови шире: обезвоживание организма, заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной систем, полицитемия, онкология, проблемы с почками и костным мозгом, ожоги и др.
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Обезвоживание организма
Эта причина встречается чаще всего и является самой “безобидной”. Но к ней все равно стоит относиться серьезно, чтобы остановить повышение показателей эритроцитов.
Обезвоживание — сокращение объема жидкости в организме, которое приводит к сгущению крови. Это состояние может быть вызвано усиленной рвотой, частым и жидким стулом, продолжительным повышением температуры тела, а также чрезвычайно низким потреблением воды.
Тяжелая степень обезвоженности может угрожать жизни человека. Большая потеря жидкости (более 20%) приводит к нарушению клеточных процессов в организме и необратимым изменениям.
Степени обезвоженности организма
Степень
Потерянная жидкость в пересчете на массу тела (в %)
I
2-3%
II
3-6%
III
6-9%
IV
больше 9-10%
Основными признаками обезвоживания считаются:
- —жажда и сухость во рту;
- —слабость;
- —низкое давление;
- —учащенное сердцебиение;
- —спазмы в мышцах;
- —редкое мочеиспускание и темный цвет мочи;
- —предобморочное состояние.
При умеренном обезвоживании у детей могут проявляться такие симптомы как возбужденное состояние, запавшие глаза, кожа синего оттенка, сухие слизистые оболочки. При выраженном обезвоживании кожа становится более синей, появляется сильная сухость глаз и кожных покровов, повышается риск потери сознания.
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Сердечная недостаточность
Врожденные и приобретенные заболевания сердца считаются более серьезными причинами повышения эритроцитов. Из-за слабой работы этого органа кровь хуже снабжает ткани кислородом. Как следствие — растет количество красных телец.
Дыхательная недостаточность
Человек нуждается в постоянном поступлении кислорода, поэтому организм запускает механизм компенсации, пытаясь восполнить недостаток кислорода за счет производства большего количества эритроцитов.
Полицитемия
Хроническое заболевание, при котором костный мозг вырабатывает больше эритроцитов, чем нужно. Из-за патологических процессов кровь становится вязкой и густой, что провоцирует возникновение других проблем, таких как образование тромбов и т.д. К проявлениям полицитемии относят:
- —покраснение кожных покровов;
- —зуд по всему телу;
- —повышенное давление;
- —ухудшение зрения;
- —тяжесть и боль в голове;
- —кратковременные сильные боли в конечностях;
- —болезненность плоских костей: лопатки, ключицы, грудины, костей таза, ребер (в некоторых случаях).
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСотрудница больницы устанавливает катетер для забора плазмы пациенту
Сотрудница больницы устанавливает катетер для забора плазмы пациенту
Онкология
Опухолевые заболевания (в особенности лейкоз и рак почек) в большинстве случаев сигнализируют о себе повышенным количеством эритроцитов, которому предшествует избыточное образование эритропоэтина (гормона почек).
Почечные патологии
Заболевания почек, в том числе ишемия, различные воспаления, кисты и опухоли сопровождаются повышением того же гормона эритропоэтина, который служит стимулом для создания новых эритроцитов.
Патологии в костном мозге
Костный мозг — главный производитель эритроцитов. Любые нарушения в нем, например, недостаточность костного мозга, лучевая болезнь (из-за экстремального облучения) и т.д. влекут за собой повышение показателей красных клеток крови.
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкПробирки с образцами крови в лаборатории онкологического диспансера
Пробирки с образцами крови в лаборатории онкологического диспансера
Массивные ожоги
В целом, все обширные травмы кожного покрова сопровождаются повышением эритроцитов. Ожоги тела более 15% вызывают дополнительные осложнения из-за обильной потери жидкости, запуская процесс сгущения крови и, как следствие, эритроцитоза.
Диагностика
Чтобы диагностировать или исключить повышенное количество эритроцитов, в первую очередь необходимо сдать общий анализ крови, который предполагает определение различных характеристик клеток, в том числе и их объем. Он достаточно информативен и позволяет увидеть общую картину, а также выявить нарушения, происходящие на фоне различных заболеваний.
Клинический генетик Светлана Перес де Монтес Ратхерик поделилась рекомендациями по диагностике повышения уровня эритроцитов:
“Для уточнения этиологии причины роста эритроцитов необходимо выполнить дополнительные анализы, основные из которых: определение уровня ретикулоцитов — незрелых эритроцитов, железо/ферритин — количество главного вещества для создания красных кровяных телец и переносчика кислорода, витамин В12 и В9 (по моче), а также гомоцистеин (по крови) — состояние работы фолатно-метионинового цикла”.
По словам врача, также полезно сделать анализ на общую железосвязывающую способность сыворотки крови, для того чтобы оценить качество обмена железа в организме.
Пробирки с биоматериалом в лаборатории
Лечение
Лечение эритроцитоза зависит от причины его возникновения. Например, если повышение эритроцитов было вызвано инфекционными заболеваниями, приводящими к обезвоживанию, то в первую очередь необходимо устранить возбудитель, нормализовать общее состояние организма и восполнить недостаток жидкости.
В случае физиологического эритроцитоза назначается кислородная терапия, если человек долгое время находился в горах или часто летал на самолете.
При наличии сложных и хронических заболеваний назначается необходимый комплекс препаратов, выбираются определенные методы лечения болезни (вплоть до хирургического вмешательства) с учетом особенностей организма и общей клинической картины.
Кроме того, лечение любой формы эритроцитоза требует коррекции в питании. Зачастую рекомендуется исключить жирные и железосодержащие продукты из рациона. Особенно это касается людей с повышенной массой тела — в этом случае необходима консультация диетолога и постепенная нормализация веса.
Последствия повышения
Увеличение количества эритроцитов крови — процесс, не свойственный для организма. Потому за повышением следуют и другие изменения:
- —сгущение крови, что ухудшает работу сосудов и увеличивает риск возникновения тромбов;
- —замедление кровотока, которое отрицательно влияет на работу всех органов;
- —общее плохое самочувствие.
Пробирки с кровью
По словам Светланы Перес де Монтес Ратхерик, повышенное образование эритроцитов также провоцирует:
- —головную боль (вследствие гипоксии — пониженного содержания кислорода в организме);
- —головокружение;
- —проблемы со зрением (вследствие повышенной свертываемости крови);
- —одышку (из-за нехватки кислорода);
- —сонливость;
- —повышенное кровяное давление и шум в ушах.
Факторы риска
Оказать влияние на увеличение уровня эритроцитов в крови, по мнению эксперта, могут генетические причины, врожденные синдромы (например, гипотиреоз — недостаток гормонов щитовидной железы) или нарушение чувствительности к кислороду. К дополнительным факторам риска также относят повышение температуры окружающей среды и избыточный хронический стресс. Это обусловлено увеличенным запросом на активацию метаболических процессов, где эритроциты являются "переносчиками" активных веществ.
К эритроцитозу может привести постоянная интоксикация организма. Например, никотин провоцирует нарушение кровообращения и приводит к гипоксии.
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Профилактика повышения
Рекомендациями по профилактике повышения эритроцитов в крови поделилась Светлана Перес де Монтес Ратхерик:
“Повышение эритроцитов, вызванное вторичной причиной, такой как длительное курение или воздействие угарного газа, можно предотвратить, если исключить эти риски. Также снижение факторов риска сердечной недостаточности, таких как высокое давление и сахарный диабет, потенциально может снизить риск увеличения уровня красных кровяных телец в крови”, — утверждает эксперт.
Не помешают и другие общие профилактические меры, например, потребление достаточного количества чистой воды (1,5-2 литра в день) и разнообразный рацион из большого количества овощей и фруктов. Предупредить повышение эритроцитов также поможет уменьшение количества кофеина и нормализация режима физических нагрузок.