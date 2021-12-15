https://ria.ru/20211215/eritrotsity-1763862986.html

Увеличивает риск тромбоза: повышение эритроцитов — симптомы и лечение

Повышенные эритроциты в крови у женщин и мужчин: причины, диагностика и лечение

Увеличивает риск тромбоза: повышение эритроцитов — симптомы и лечение

Повышенные эритроциты в анализе крови сигнализируют о нарушениях в организме. Что означает отклонение показателей у взрослых, какие могут быть причины высокого... РИА Новости, 15.12.2021

2021-12-15T20:22

2021-12-15T20:22

2021-12-15T20:22

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Повышенные эритроциты в анализе крови сигнализируют о нарушениях в организме. Что означает отклонение показателей у взрослых, какие могут быть причины высокого уровня эритроцитов у женщин и мужчин, как проводить диагностику и лечение, — в материале РИА Новости.Эритроциты в крови и их функцииЭритроциты — это красные кровяные тельца, самая многочисленная разновидность клеток крови. Они выполняют две важных функции: транспортировку кислорода от легких к тканям и выведение углекислого газа из организма.Кроме того, красные клетки крови обладают защитной функцией, улучшая иммунную реакцию организма с помощью переноса иммуноглобулинов, а также участвуют в образовании гемоглобина в крови.Нормальное содержаниеДопустимые значения количества эритроцитов в крови в выглядят следующим образом.Повышенное содержаниеПовышенное количество эритроцитов в крови называется эритроцитозом. Увеличение показателей свидетельствует о физиологических и/или патологических нарушениях. На наличие эритроцитоза у подростков и взрослых указывают показатели от 6 1012/л эритроцитов и от 170 г/л гемоглобина.Также повышенное содержание эритроцитов может быть связано с полицитемией:По ее словам, полицитемию диагностируют, когда гематокрит превышает 48% у женщин и 52% у мужчин, а уровень гемоглобина превышает 165 г/л у женщин и 185 г/л у мужчин.Пониженное содержаниеЭритроцитопения — пониженное содержание эритроцитов в крови. Очень часто оно сопровождается падением уровня гемоглобина. Количество клеток ниже нормы приводит к кислородному голоданию организма и недостатку питательных веществ, поэтому при обнаружении эритроцитопении в большинстве случаев ставится диагноз “малокровие” или “анемия”.Симптомы повышенияСамостоятельно определить повышенное содержание эритроцитов в крови затруднительно, так как часто симптомы эритроцитоза принимаются за усталость и недомогание. Главными признаками увеличения количества этих клеток в крови считаются:Помимо этого, у людей с критическим уровнем эритроцитов цвет кожи может приобрести красноватый оттенок.Причины повышенияПовышение эритроцитов в крови может быть вызвано разными причинами, имеющими физиологическую или патологическую природу.Физиологический эритроцитоз часто обусловлен местом проживания, где уровень кислорода снижен, или наблюдаться у новорожденных детей, которые получали меньшее количество кислорода через кровь в утробе матери, чем в первые дни после рождения.Список патологических причин повышения уровня красных клеток крови шире: обезвоживание организма, заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной систем, полицитемия, онкология, проблемы с почками и костным мозгом, ожоги и др.Обезвоживание организмаЭта причина встречается чаще всего и является самой “безобидной”. Но к ней все равно стоит относиться серьезно, чтобы остановить повышение показателей эритроцитов.Обезвоживание — сокращение объема жидкости в организме, которое приводит к сгущению крови. Это состояние может быть вызвано усиленной рвотой, частым и жидким стулом, продолжительным повышением температуры тела, а также чрезвычайно низким потреблением воды.Тяжелая степень обезвоженности может угрожать жизни человека. Большая потеря жидкости (более 20%) приводит к нарушению клеточных процессов в организме и необратимым изменениям.Основными признаками обезвоживания считаются:При умеренном обезвоживании у детей могут проявляться такие симптомы как возбужденное состояние, запавшие глаза, кожа синего оттенка, сухие слизистые оболочки. При выраженном обезвоживании кожа становится более синей, появляется сильная сухость глаз и кожных покровов, повышается риск потери сознания.Сердечная недостаточностьВрожденные и приобретенные заболевания сердца считаются более серьезными причинами повышения эритроцитов. Из-за слабой работы этого органа кровь хуже снабжает ткани кислородом. Как следствие — растет количество красных телец.Дыхательная недостаточностьЧеловек нуждается в постоянном поступлении кислорода, поэтому организм запускает механизм компенсации, пытаясь восполнить недостаток кислорода за счет производства большего количества эритроцитов.ПолицитемияХроническое заболевание, при котором костный мозг вырабатывает больше эритроцитов, чем нужно. Из-за патологических процессов кровь становится вязкой и густой, что провоцирует возникновение других проблем, таких как образование тромбов и т.д. К проявлениям полицитемии относят:ОнкологияОпухолевые заболевания (в особенности лейкоз и рак почек) в большинстве случаев сигнализируют о себе повышенным количеством эритроцитов, которому предшествует избыточное образование эритропоэтина (гормона почек).Почечные патологииЗаболевания почек, в том числе ишемия, различные воспаления, кисты и опухоли сопровождаются повышением того же гормона эритропоэтина, который служит стимулом для создания новых эритроцитов.Патологии в костном мозгеКостный мозг — главный производитель эритроцитов. Любые нарушения в нем, например, недостаточность костного мозга, лучевая болезнь (из-за экстремального облучения) и т.д. влекут за собой повышение показателей красных клеток крови.Массивные ожогиВ целом, все обширные травмы кожного покрова сопровождаются повышением эритроцитов. Ожоги тела более 15% вызывают дополнительные осложнения из-за обильной потери жидкости, запуская процесс сгущения крови и, как следствие, эритроцитоза.ДиагностикаЧтобы диагностировать или исключить повышенное количество эритроцитов, в первую очередь необходимо сдать общий анализ крови, который предполагает определение различных характеристик клеток, в том числе и их объем. Он достаточно информативен и позволяет увидеть общую картину, а также выявить нарушения, происходящие на фоне различных заболеваний.Клинический генетик Светлана Перес де Монтес Ратхерик поделилась рекомендациями по диагностике повышения уровня эритроцитов:По словам врача, также полезно сделать анализ на общую железосвязывающую способность сыворотки крови, для того чтобы оценить качество обмена железа в организме.ЛечениеЛечение эритроцитоза зависит от причины его возникновения. Например, если повышение эритроцитов было вызвано инфекционными заболеваниями, приводящими к обезвоживанию, то в первую очередь необходимо устранить возбудитель, нормализовать общее состояние организма и восполнить недостаток жидкости.В случае физиологического эритроцитоза назначается кислородная терапия, если человек долгое время находился в горах или часто летал на самолете.При наличии сложных и хронических заболеваний назначается необходимый комплекс препаратов, выбираются определенные методы лечения болезни (вплоть до хирургического вмешательства) с учетом особенностей организма и общей клинической картины.Кроме того, лечение любой формы эритроцитоза требует коррекции в питании. Зачастую рекомендуется исключить жирные и железосодержащие продукты из рациона. Особенно это касается людей с повышенной массой тела — в этом случае необходима консультация диетолога и постепенная нормализация веса.Последствия повышенияУвеличение количества эритроцитов крови — процесс, не свойственный для организма. Потому за повышением следуют и другие изменения:По словам Светланы Перес де Монтес Ратхерик, повышенное образование эритроцитов также провоцирует:Факторы рискаОказать влияние на увеличение уровня эритроцитов в крови, по мнению эксперта, могут генетические причины, врожденные синдромы (например, гипотиреоз — недостаток гормонов щитовидной железы) или нарушение чувствительности к кислороду. К дополнительным факторам риска также относят повышение температуры окружающей среды и избыточный хронический стресс. Это обусловлено увеличенным запросом на активацию метаболических процессов, где эритроциты являются "переносчиками" активных веществ.К эритроцитозу может привести постоянная интоксикация организма. Например, никотин провоцирует нарушение кровообращения и приводит к гипоксии.Профилактика повышенияРекомендациями по профилактике повышения эритроцитов в крови поделилась Светлана Перес де Монтес Ратхерик:Не помешают и другие общие профилактические меры, например, потребление достаточного количества чистой воды (1,5-2 литра в день) и разнообразный рацион из большого количества овощей и фруктов. Предупредить повышение эритроцитов также поможет уменьшение количества кофеина и нормализация режима физических нагрузок.

https://ria.ru/20210831/trombotsity-1748024351.html

https://ria.ru/20210825/gemoglobin-1747256451.html

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кровь, здоровье - общество, здоровье, россия