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Биохимия крови: показатели нормы, что можно узнать по результатам анализа

Биохимический анализ крови: основные показатели, норма и расшифровка результатов

Биохимия крови: показатели нормы, что можно узнать по результатам анализа

Биохимический анализ крови — это информативный способ проверки общего состояния организма. О том, как подготовиться к забору пробы и расшифровать показатели,... РИА Новости, 16.01.2022

2022-01-16T07:25

2022-01-16T07:25

2022-01-16T07:25

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Биохимический анализ крови — это информативный способ проверки общего состояния организма. О том, как подготовиться к забору пробы и расшифровать показатели, пределы нормы для детей и взрослых мужчин и женщин в таблицах, о чем свидетельствуют повышенные значения — в материале РИА Новости.Что такое биохимический анализБиохимический анализ крови — один из основных методов лабораторной диагностики состояния внутренних органов (печени, почек, поджелудочной железы, желчного пузыря и др.). С его помощью можно получить информацию об обмене веществ (липидов, белков, углеводов), узнать наличие или отсутствие потребности в микроэлементах.“Он показывает химические, органические процессы, происходящие внутри организма человека, различные ферменты, метаболиты распадов физиологически активных веществ до определенных состояний, — рассказал клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. — Результаты могут демонстрировать отклонения в этих структурах или, наоборот, норму”.Зачем делаютПо словам специалиста, первая причина для сдачи анализа — поиск патологии, если у человека есть какие-либо жалобы и врачу необходимо понять, чем они вызваны.“Самый простой пример — это анемия. Человек испытывает слабость, сонливость, у него нет сил, возникает одышка и т.д. В таком случае доктор назначает анализ крови, потому что одним из биохимических показателей является железо, по уровню которого можно предположить наличие этого заболевания”, — отметил Кондрахин.Эксперт также подчеркнул, что при проблемах с печенью нужно узнать уровень трансаминазы. Результаты анализа в таком случае покажут, как работает орган, накапливает ли вещества из организма, например, билирубин.Подготовка к забору кровиКровь обычно нужно сдавать между 8 и 11 часами на голодный желудок, при этом можно пить воду перед забором биологического материала. За день до анализа необходимо исключить жирную пищу, газированные напитки, крепкий кофе и чай, а также спиртное, чтобы не исказить результат исследования. Курить можно не позднее, чем за час до сдачи крови. Нелишним будет предупредить доктора о принимаемых лекарственных препаратах.Таблица показателей анализа кровиУ каждого показателя биохимического анализа есть референсные значения, показывающие норму содержания вещества в крови. Отклонение от них свидетельствует о проблемах в организме.Общий белокБелки являются главным строительным материалом для всех клеток и тканей тела и служат основой многих гормонов, ферментов, антител, влияют на свертываемость крови. Делятся они на альбумины и глобулины. Общий белок в биохимическом анализе — это сумма всех циркулирующих белков, являющаяся основной частью крови. Его показатели помогают оценить уровень белкового обмена в организме, а также помочь в диагностике и лечении различных заболеваний, например, печени, почек, костного мозга, а также при нарушениях метаболизма и питания.В норме показатели общего белка у разных половозрастных групп выглядят так:АльбуминАльбумин — это основной белок крови, вырабатываемый в печени человека. Его количество напрямую влияет на уровень осмотического давления, которое удерживает жидкость внутри кровеносных сосудов. Показатели анализов альбумина помогают при диагностике заболеваний печени и почек, ревматических, онкологических болезней. Основные его функции: поддержание давления крови, транспортировка различных химических веществ и участие в метаболизме.Норма альбумина в крови:ГлюкозаГлюкоза, также известная как “сахар” — это органическое соединение, которое является главным источником энергии для нормальной работы всего человеческого организма. По нему она разносится при помощи инсулина. Если глюкоза плохо усваивается, то у человека может развиться сахарный диабет.Для проверки уровня глюкозы кровь берут натощак и после приема пищи, при этом ее нормальные значения отличаются.Мочевая кислотаМочевая кислота образуется в организме при распаде нуклеиновых кислот и пуринов. Последние появляются после гибели клеток или поступают в организм с пищей, например, мясом, рыбой, бобовыми. Сама кислота выводится с мочой и калом. Если в организме ее производится слишком много, она накапливается и вызывает гиперурикемию. Постоянно повышенный уровень мочевой кислоты способен вызывать подагру — воспаление суставов, а также формирование камней в мочевыделительной системе.В норме содержание в крови мочевой кислоты у детей до 14 лет — 0,12-0,32 ммоль/л, у женщин 0,15–0,35 ммоль/л, у мужчин — 0,22–0,42 ммоль/л. Гиперурикемия — более 0,325 ммоль/л.МочевинаМочевина — химическое соединение, появляющееся в организме в результате распада белков до аминокислот. Этот процесс приводит к образованию токсичного аммиака, опасного для мозга. В печени аммиак преобразуется в мочевину, оттуда она поступает в кровь, циркулирует по организму и выводится почками в процессе фильтрации. Если в анализах показатель мочевины повышен, это говорит о снижении функции органа, хронических заболеваниях и т.д.Норма мочевины в сыворотке для мужчин в возрасте до 50 лет составляет 3,2-7,3 ммоль/л, для женщин — 2,6-6,7 ммоль/л, для детей до 4 лет — 1,8 - 6 ммоль/л, от 4 до 14 — 2,5 - 6 ммоль/л.По данным исследования ученых из Университета Манчестера (Великобритания), ее высокое содержание в организме может вызывать слабоумие.КреатининКреатинин образуется в мышцах человека после распада креатина, а затем попадает в кровь. Его количество позволяет оценить фильтрационную функцию почек, так как креатинин проходит через них и выводится с мочой. Если показатель выходит за пределы нормы, это говорит о наличии какого-либо хронического заболевания, например, сахарного диабета. Повышение уровня может свидетельствовать о пиелонефрите, почечной недостаточности и т.д.В норме креатинин крови находится в пределах от 53 до 97 ммоль/л у женщин, и от 62 до 115 ммоль/л у мужчин. У детей до 1 года уровень составляет 18-35 мкмоль/л, а от 1 года до 14 лет — 28-62 мкмоль/л. Показатель значительно зависит массы тела человека.Аланинаминотрансфераза (АЛТ)Аланинаминотрансфераза — фермент, который присутствует почти во всем организме, но в основном в печени и почках. При поражении печени АЛТ высвобождается в кровоток, поэтому повышенные показатели свидетельствуют о том, что орган поврежден. К этому может привести ряд заболеваний, одно из них — гепатит.Нормы в крови:Аспартатаминотрансфераза (АСТ)Этот фермент в большом количестве присутствует в клетках сердца и печени, а также в почках и мышцах. Обычно показатель АСТ довольно низок, повышенные значения свидетельствуют о повреждении печени или при таких заболеваниях, как:Щелочная фосфатазаЭта группа ферментов присутствуют практически во всех тканях организма, но в основном в печени, костях и плаценте. Основная функция фосфатазы заключается в обмене фосфора. Часто ее уровень повышается при болезнях с повреждением ткани печени, костей, почек и других органов. Повышенные показатели могут свидетельствовать и о болезнях, затрагивающих желчные ходы, поэтому такой анализ помогает определить закупорку при наличии камней в желчных протоках или опухолях поджелудочной железы.Если для детей и подростков до 14 лет нормой является 180-1200 единиц щелочной фосфатазы на литр, то для взрослых всего лишь 98-279 Ед/л.ХолестеринХолестерин – это основной стероид в организме, который входит в состав клеточных мембран и регулирует их плотность, а также участвует в синтезе многих важных веществ: витамина D, мужских и женских половых гормонов и желчи. Основная часть холестерина вырабатывается в организме."У человека он синтезируется в печени, - рассказал РИА Новости руководитель лаборатории фенотипов атеросклероза Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Минздрава России Игорь Сергиенко. - С едой поступает максимум треть от общего уровня холестерина. Снизить с помощью диеты мы сможем максимум на 15 процентов, если повезет”.Холестерин бывает “хорошим” (ЛПВП – липопротеины высокой плотности) и “плохим” (ЛПНП – липопротеины низкой плотности). Первый очищает стенки сосудов, транспортирует лишний холестерин в печень, растворяет атеросклеротические бляшки, а второй действует наоборот – приводит к их образованию.БилирубинБилирубин — это пигмент, который является основным компонентом желчи в организме. Его показатели отражают работу ферментов в печени. Если уровень повышен, то это может приводить к ряду болезней и вызывать проблемы с функционированием этого органа.Существуют нормы показателей билирубина в организме, которые варьируются в зависимости от его вида:Норма билирубина у новорожденного не должна превышать концентрацию в 60 мкмоль/литр крови.АмилазаАмилаза — это фермент пищеварения, который расщепляет крахмал до олигосахаридов, а также расщепляет углеводы. Она входит в состав панкреатического сока, который из поджелудочной железы попадает в двенадцатиперстную кишку, где помогает переварить пищу. Альфа-амилаза способствует усвоению сложных углеводов.Для взрослых:Дети:КалийКалий — это минеральное вещество, которое влияет на работу многих клеток в организме. Он регулирует водный, кислотно-щелочной баланс в организме, нормализует работу сердца, обеспечивает полноценное функционирование нервов и мышц, принимает участие во многих биохимических реакциях, обеспечивающих жизнедеятельность человека. К продуктам, богатым калием, относятся бананы, авокадо, картофель, шпинат, арбузы и т.д.В норме содержание калия в крови у взрослых колеблется от 3,5 до 5,2 ммоль/л, у детей-1,1-1,37 ммоль/л, у подростков - 0,98-1,13 ммоль/л. Если есть повышение уровня, то у человека развивается гиперкалиемия, которая может потребовать неотложной медицинской помощи.НатрийНатрий, как и калий является важным минеральным элементом, который присутствует во всех жидкостях и тканях организма, но в наибольшей концентрации – в крови и во внеклеточной жидкости. Главный его источник — соль. Это вещество выполняет ряд важных функций: необходимо для передачи импульсов в нервной системе и мышечных сокращений, регулирует водно-солевой баланс организма, играет основную роль в нормальном функционировании нервов и мышц, участвует в передачи импульсов и сокращении сердечной мышцы.Норма натрия варьируется от 136 до 145 ммоль/л, для детей от 2 до 14 лет — 7 до 22. Если показатель понижен, то у человека развивается гипонатриемия — состояние, при котором снижаются когнитивные функции, может нарушиться работа сердечно-сосудистой системы и т.д.Расшифровка результатовКак правило, результаты биохимического анализа готовы на следующий день после сдачи крови. В них указывается показатели, а в скобках референсные значения.Показатели нормыЕсли по результатам анализа показатели находятся в пределах нормы, значит человек здоров, у него не наблюдается хронических или других заболеваний, повреждений органов и т.д. Для отслеживания состояния здоровья анализы на биохимию следует сдавать каждые полгода.Отклонение показателей от нормыЛюбое, даже незначительное отклонение от нормы, может свидетельствовать о проблемах с организмом. Если показатели выше или ниже, нормативных значений, врач может назначить дополнительные обследования и подобрать лечение.Что может повлиять на результатыПо словам Андрея Кондрахина, на результаты анализа влияет пища, принятая накануне, употребление веществ, которые негативно влияют на организм — алкоголь, наркотики и т.д., недостаток сна, стресс, лекарственные препараты.Где можно сдатьБольшинство анализов можно сделать бесплатно по полису ОМС в поликлинике по месту жительства. Это биохимический анализ крови и общий, анализ мочи и т.д. Также пройти процедуру можно в платных клинико-диагностических лабораториях. В среднем биохимия в Москве обойдется в 2197 рублей: в зависимости от клиники цены могут варьироваться от 500 рублей до 4536.

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