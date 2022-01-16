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Биохимия крови: показатели нормы, что можно узнать по результатам анализа
Биохимический анализ крови: основные показатели, норма и расшифровка результатов
Биохимия крови: показатели нормы, что можно узнать по результатам анализа
Биохимический анализ крови — это информативный способ проверки общего состояния организма. О том, как подготовиться к забору пробы и расшифровать показатели,... РИА Новости, 16.01.2022
2022-01-16T07:25
2022-01-16T07:25
общество
всемирный день борьбы с сахарным диабетом
манчестер
москва
великобритания
андрей кондрахин
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Биохимический анализ крови — это информативный способ проверки общего состояния организма. О том, как подготовиться к забору пробы и расшифровать показатели, пределы нормы для детей и взрослых мужчин и женщин в таблицах, о чем свидетельствуют повышенные значения — в материале РИА Новости.Что такое биохимический анализБиохимический анализ крови — один из основных методов лабораторной диагностики состояния внутренних органов (печени, почек, поджелудочной железы, желчного пузыря и др.). С его помощью можно получить информацию об обмене веществ (липидов, белков, углеводов), узнать наличие или отсутствие потребности в микроэлементах.“Он показывает химические, органические процессы, происходящие внутри организма человека, различные ферменты, метаболиты распадов физиологически активных веществ до определенных состояний, — рассказал клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. — Результаты могут демонстрировать отклонения в этих структурах или, наоборот, норму”.Зачем делаютПо словам специалиста, первая причина для сдачи анализа — поиск патологии, если у человека есть какие-либо жалобы и врачу необходимо понять, чем они вызваны.“Самый простой пример — это анемия. Человек испытывает слабость, сонливость, у него нет сил, возникает одышка и т.д. В таком случае доктор назначает анализ крови, потому что одним из биохимических показателей является железо, по уровню которого можно предположить наличие этого заболевания”, — отметил Кондрахин.Эксперт также подчеркнул, что при проблемах с печенью нужно узнать уровень трансаминазы. Результаты анализа в таком случае покажут, как работает орган, накапливает ли вещества из организма, например, билирубин.Подготовка к забору кровиКровь обычно нужно сдавать между 8 и 11 часами на голодный желудок, при этом можно пить воду перед забором биологического материала. За день до анализа необходимо исключить жирную пищу, газированные напитки, крепкий кофе и чай, а также спиртное, чтобы не исказить результат исследования. Курить можно не позднее, чем за час до сдачи крови. Нелишним будет предупредить доктора о принимаемых лекарственных препаратах.Таблица показателей анализа кровиУ каждого показателя биохимического анализа есть референсные значения, показывающие норму содержания вещества в крови. Отклонение от них свидетельствует о проблемах в организме.Общий белокБелки являются главным строительным материалом для всех клеток и тканей тела и служат основой многих гормонов, ферментов, антител, влияют на свертываемость крови. Делятся они на альбумины и глобулины. Общий белок в биохимическом анализе — это сумма всех циркулирующих белков, являющаяся основной частью крови. Его показатели помогают оценить уровень белкового обмена в организме, а также помочь в диагностике и лечении различных заболеваний, например, печени, почек, костного мозга, а также при нарушениях метаболизма и питания.В норме показатели общего белка у разных половозрастных групп выглядят так:АльбуминАльбумин — это основной белок крови, вырабатываемый в печени человека. Его количество напрямую влияет на уровень осмотического давления, которое удерживает жидкость внутри кровеносных сосудов. Показатели анализов альбумина помогают при диагностике заболеваний печени и почек, ревматических, онкологических болезней. Основные его функции: поддержание давления крови, транспортировка различных химических веществ и участие в метаболизме.Норма альбумина в крови:ГлюкозаГлюкоза, также известная как “сахар” — это органическое соединение, которое является главным источником энергии для нормальной работы всего человеческого организма. По нему она разносится при помощи инсулина. Если глюкоза плохо усваивается, то у человека может развиться сахарный диабет.Для проверки уровня глюкозы кровь берут натощак и после приема пищи, при этом ее нормальные значения отличаются.Мочевая кислотаМочевая кислота образуется в организме при распаде нуклеиновых кислот и пуринов. Последние появляются после гибели клеток или поступают в организм с пищей, например, мясом, рыбой, бобовыми. Сама кислота выводится с мочой и калом. Если в организме ее производится слишком много, она накапливается и вызывает гиперурикемию. Постоянно повышенный уровень мочевой кислоты способен вызывать подагру — воспаление суставов, а также формирование камней в мочевыделительной системе.В норме содержание в крови мочевой кислоты у детей до 14 лет — 0,12-0,32 ммоль/л, у женщин 0,15–0,35 ммоль/л, у мужчин — 0,22–0,42 ммоль/л. Гиперурикемия — более 0,325 ммоль/л.МочевинаМочевина — химическое соединение, появляющееся в организме в результате распада белков до аминокислот. Этот процесс приводит к образованию токсичного аммиака, опасного для мозга. В печени аммиак преобразуется в мочевину, оттуда она поступает в кровь, циркулирует по организму и выводится почками в процессе фильтрации. Если в анализах показатель мочевины повышен, это говорит о снижении функции органа, хронических заболеваниях и т.д.Норма мочевины в сыворотке для мужчин в возрасте до 50 лет составляет 3,2-7,3 ммоль/л, для женщин — 2,6-6,7 ммоль/л, для детей до 4 лет — 1,8 - 6 ммоль/л, от 4 до 14 — 2,5 - 6 ммоль/л.По данным исследования ученых из Университета Манчестера (Великобритания), ее высокое содержание в организме может вызывать слабоумие.КреатининКреатинин образуется в мышцах человека после распада креатина, а затем попадает в кровь. Его количество позволяет оценить фильтрационную функцию почек, так как креатинин проходит через них и выводится с мочой. Если показатель выходит за пределы нормы, это говорит о наличии какого-либо хронического заболевания, например, сахарного диабета. Повышение уровня может свидетельствовать о пиелонефрите, почечной недостаточности и т.д.В норме креатинин крови находится в пределах от 53 до 97 ммоль/л у женщин, и от 62 до 115 ммоль/л у мужчин. У детей до 1 года уровень составляет 18-35 мкмоль/л, а от 1 года до 14 лет — 28-62 мкмоль/л. Показатель значительно зависит массы тела человека.Аланинаминотрансфераза (АЛТ)Аланинаминотрансфераза — фермент, который присутствует почти во всем организме, но в основном в печени и почках. При поражении печени АЛТ высвобождается в кровоток, поэтому повышенные показатели свидетельствуют о том, что орган поврежден. К этому может привести ряд заболеваний, одно из них — гепатит.Нормы в крови:Аспартатаминотрансфераза (АСТ)Этот фермент в большом количестве присутствует в клетках сердца и печени, а также в почках и мышцах. Обычно показатель АСТ довольно низок, повышенные значения свидетельствуют о повреждении печени или при таких заболеваниях, как:Щелочная фосфатазаЭта группа ферментов присутствуют практически во всех тканях организма, но в основном в печени, костях и плаценте. Основная функция фосфатазы заключается в обмене фосфора. Часто ее уровень повышается при болезнях с повреждением ткани печени, костей, почек и других органов. Повышенные показатели могут свидетельствовать и о болезнях, затрагивающих желчные ходы, поэтому такой анализ помогает определить закупорку при наличии камней в желчных протоках или опухолях поджелудочной железы.Если для детей и подростков до 14 лет нормой является 180-1200 единиц щелочной фосфатазы на литр, то для взрослых всего лишь 98-279 Ед/л.ХолестеринХолестерин – это основной стероид в организме, который входит в состав клеточных мембран и регулирует их плотность, а также участвует в синтезе многих важных веществ: витамина D, мужских и женских половых гормонов и желчи. Основная часть холестерина вырабатывается в организме."У человека он синтезируется в печени, - рассказал РИА Новости руководитель лаборатории фенотипов атеросклероза Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Минздрава России Игорь Сергиенко. - С едой поступает максимум треть от общего уровня холестерина. Снизить с помощью диеты мы сможем максимум на 15 процентов, если повезет”.Холестерин бывает “хорошим” (ЛПВП – липопротеины высокой плотности) и “плохим” (ЛПНП – липопротеины низкой плотности). Первый очищает стенки сосудов, транспортирует лишний холестерин в печень, растворяет атеросклеротические бляшки, а второй действует наоборот – приводит к их образованию.БилирубинБилирубин — это пигмент, который является основным компонентом желчи в организме. Его показатели отражают работу ферментов в печени. Если уровень повышен, то это может приводить к ряду болезней и вызывать проблемы с функционированием этого органа.Существуют нормы показателей билирубина в организме, которые варьируются в зависимости от его вида:Норма билирубина у новорожденного не должна превышать концентрацию в 60 мкмоль/литр крови.АмилазаАмилаза — это фермент пищеварения, который расщепляет крахмал до олигосахаридов, а также расщепляет углеводы. Она входит в состав панкреатического сока, который из поджелудочной железы попадает в двенадцатиперстную кишку, где помогает переварить пищу. Альфа-амилаза способствует усвоению сложных углеводов.Для взрослых:Дети:КалийКалий — это минеральное вещество, которое влияет на работу многих клеток в организме. Он регулирует водный, кислотно-щелочной баланс в организме, нормализует работу сердца, обеспечивает полноценное функционирование нервов и мышц, принимает участие во многих биохимических реакциях, обеспечивающих жизнедеятельность человека. К продуктам, богатым калием, относятся бананы, авокадо, картофель, шпинат, арбузы и т.д.В норме содержание калия в крови у взрослых колеблется от 3,5 до 5,2 ммоль/л, у детей-1,1-1,37 ммоль/л, у подростков - 0,98-1,13 ммоль/л. Если есть повышение уровня, то у человека развивается гиперкалиемия, которая может потребовать неотложной медицинской помощи.НатрийНатрий, как и калий является важным минеральным элементом, который присутствует во всех жидкостях и тканях организма, но в наибольшей концентрации – в крови и во внеклеточной жидкости. Главный его источник — соль. Это вещество выполняет ряд важных функций: необходимо для передачи импульсов в нервной системе и мышечных сокращений, регулирует водно-солевой баланс организма, играет основную роль в нормальном функционировании нервов и мышц, участвует в передачи импульсов и сокращении сердечной мышцы.Норма натрия варьируется от 136 до 145 ммоль/л, для детей от 2 до 14 лет — 7 до 22. Если показатель понижен, то у человека развивается гипонатриемия — состояние, при котором снижаются когнитивные функции, может нарушиться работа сердечно-сосудистой системы и т.д.Расшифровка результатовКак правило, результаты биохимического анализа готовы на следующий день после сдачи крови. В них указывается показатели, а в скобках референсные значения.Показатели нормыЕсли по результатам анализа показатели находятся в пределах нормы, значит человек здоров, у него не наблюдается хронических или других заболеваний, повреждений органов и т.д. Для отслеживания состояния здоровья анализы на биохимию следует сдавать каждые полгода.Отклонение показателей от нормыЛюбое, даже незначительное отклонение от нормы, может свидетельствовать о проблемах с организмом. Если показатели выше или ниже, нормативных значений, врач может назначить дополнительные обследования и подобрать лечение.Что может повлиять на результатыПо словам Андрея Кондрахина, на результаты анализа влияет пища, принятая накануне, употребление веществ, которые негативно влияют на организм — алкоголь, наркотики и т.д., недостаток сна, стресс, лекарственные препараты.Где можно сдатьБольшинство анализов можно сделать бесплатно по полису ОМС в поликлинике по месту жительства. Это биохимический анализ крови и общий, анализ мочи и т.д. Также пройти процедуру можно в платных клинико-диагностических лабораториях. В среднем биохимия в Москве обойдется в 2197 рублей: в зависимости от клиники цены могут варьироваться от 500 рублей до 4536.
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общество, всемирный день борьбы с сахарным диабетом, манчестер, москва, великобритания, андрей кондрахин
07:25 16.01.2022
 

Биохимия крови: показатели нормы, что можно узнать по результатам анализа

© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в фотобанкМедицинский работник работает с анализом крови
Медицинский работник работает с анализом крови - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
© РИА Новости / Александр Мельников
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Биохимический анализ крови — это информативный способ проверки общего состояния организма. О том, как подготовиться к забору пробы и расшифровать показатели, пределы нормы для детей и взрослых мужчин и женщин в таблицах, о чем свидетельствуют повышенные значения — в материале РИА Новости.

Что такое биохимический анализ

Биохимический анализ крови — один из основных методов лабораторной диагностики состояния внутренних органов (печени, почек, поджелудочной железы, желчного пузыря и др.). С его помощью можно получить информацию об обмене веществ (липидов, белков, углеводов), узнать наличие или отсутствие потребности в микроэлементах.
“Он показывает химические, органические процессы, происходящие внутри организма человека, различные ферменты, метаболиты распадов физиологически активных веществ до определенных состояний, — рассказал клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. — Результаты могут демонстрировать отклонения в этих структурах или, наоборот, норму”.
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
28 февраля 2021, 13:45
Мясников рассказал, как правильно сдавать анализ крови

Зачем делают

По словам специалиста, первая причина для сдачи анализа — поиск патологии, если у человека есть какие-либо жалобы и врачу необходимо понять, чем они вызваны.
“Самый простой пример — это анемия. Человек испытывает слабость, сонливость, у него нет сил, возникает одышка и т.д. В таком случае доктор назначает анализ крови, потому что одним из биохимических показателей является железо, по уровню которого можно предположить наличие этого заболевания”, — отметил Кондрахин.
Эксперт также подчеркнул, что при проблемах с печенью нужно узнать уровень трансаминазы. Результаты анализа в таком случае покажут, как работает орган, накапливает ли вещества из организма, например, билирубин.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПробирки с кровью пациентов в лаборатории по исследованию биохимического анализа крови
Пробирки с кровью пациентов в лаборатории по исследованию биохимического анализа крови - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Пробирки с кровью пациентов в лаборатории по исследованию биохимического анализа крови

Подготовка к забору крови

Кровь обычно нужно сдавать между 8 и 11 часами на голодный желудок, при этом можно пить воду перед забором биологического материала. За день до анализа необходимо исключить жирную пищу, газированные напитки, крепкий кофе и чай, а также спиртное, чтобы не исказить результат исследования. Курить можно не позднее, чем за час до сдачи крови. Нелишним будет предупредить доктора о принимаемых лекарственных препаратах.

Таблица показателей анализа крови

У каждого показателя биохимического анализа есть референсные значения, показывающие норму содержания вещества в крови. Отклонение от них свидетельствует о проблемах в организме.

Общий белок

Белки являются главным строительным материалом для всех клеток и тканей тела и служат основой многих гормонов, ферментов, антител, влияют на свертываемость крови. Делятся они на альбумины и глобулины. Общий белок в биохимическом анализе — это сумма всех циркулирующих белков, являющаяся основной частью крови. Его показатели помогают оценить уровень белкового обмена в организме, а также помочь в диагностике и лечении различных заболеваний, например, печени, почек, костного мозга, а также при нарушениях метаболизма и питания.
В норме показатели общего белка у разных половозрастных групп выглядят так:

Возраст

Женщины, г/л

Мужчины, г/л

1 день – 4 недели

42–62

41–63

4 недели – 6 месяцев

44–66

47–67

6–12 месяцев

56–79

55–70

12–24 месяца

56–75

56–75

24 месяца – 14 лет

60–80

60–80

14–60 лет

64–83

64–83

> 60 лет

62–81

62–81

Альбумин

Альбумин — это основной белок крови, вырабатываемый в печени человека. Его количество напрямую влияет на уровень осмотического давления, которое удерживает жидкость внутри кровеносных сосудов. Показатели анализов альбумина помогают при диагностике заболеваний печени и почек, ревматических, онкологических болезней. Основные его функции: поддержание давления крови, транспортировка различных химических веществ и участие в метаболизме.
Норма альбумина в крови:
  • у детей до 14 лет нормой является 28-54 г/л, а для детей до двух месяцев – 28-44 г/л;
  • для взрослых — 35-53 г/л;
  • для людей пожилого возраста характерно снижение до 32-46 г/л.

Глюкоза

Глюкоза, также известная как “сахар” — это органическое соединение, которое является главным источником энергии для нормальной работы всего человеческого организма. По нему она разносится при помощи инсулина. Если глюкоза плохо усваивается, то у человека может развиться сахарный диабет.
Для проверки уровня глюкозы кровь берут натощак и после приема пищи, при этом ее нормальные значения отличаются.

Время забора крови

Венозная кровь, ммоль/л

Капиллярная кровь, ммоль/л

Натощак

4,0 — 6,1

3,3 — 5,5

Через два часа после еды

менее 7,8

менее 7,8

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛаборатория биохимических и иммунохимических исследований
Лаборатория биохимических и иммунохимических исследований - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Лаборатория биохимических и иммунохимических исследований

Мочевая кислота

Мочевая кислота образуется в организме при распаде нуклеиновых кислот и пуринов. Последние появляются после гибели клеток или поступают в организм с пищей, например, мясом, рыбой, бобовыми. Сама кислота выводится с мочой и калом. Если в организме ее производится слишком много, она накапливается и вызывает гиперурикемию. Постоянно повышенный уровень мочевой кислоты способен вызывать подагру — воспаление суставов, а также формирование камней в мочевыделительной системе.
В норме содержание в крови мочевой кислоты у детей до 14 лет — 0,12-0,32 ммоль/л, у женщин 0,15–0,35 ммоль/л, у мужчин — 0,22–0,42 ммоль/л. Гиперурикемия — более 0,325 ммоль/л.
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12 ноября 2021, 02:12
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Мочевина

Мочевина — химическое соединение, появляющееся в организме в результате распада белков до аминокислот. Этот процесс приводит к образованию токсичного аммиака, опасного для мозга. В печени аммиак преобразуется в мочевину, оттуда она поступает в кровь, циркулирует по организму и выводится почками в процессе фильтрации. Если в анализах показатель мочевины повышен, это говорит о снижении функции органа, хронических заболеваниях и т.д.
Норма мочевины в сыворотке для мужчин в возрасте до 50 лет составляет 3,2-7,3 ммоль/л, для женщин — 2,6-6,7 ммоль/л, для детей до 4 лет — 1,8 - 6 ммоль/л, от 4 до 14 — 2,5 - 6 ммоль/л.
По данным исследования ученых из Университета Манчестера (Великобритания), ее высокое содержание в организме может вызывать слабоумие.

Креатинин

Креатинин образуется в мышцах человека после распада креатина, а затем попадает в кровь. Его количество позволяет оценить фильтрационную функцию почек, так как креатинин проходит через них и выводится с мочой. Если показатель выходит за пределы нормы, это говорит о наличии какого-либо хронического заболевания, например, сахарного диабета. Повышение уровня может свидетельствовать о пиелонефрите, почечной недостаточности и т.д.
В норме креатинин крови находится в пределах от 53 до 97 ммоль/л у женщин, и от 62 до 115 ммоль/л у мужчин. У детей до 1 года уровень составляет 18-35 мкмоль/л, а от 1 года до 14 лет — 28-62 мкмоль/л. Показатель значительно зависит массы тела человека.
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСтаршая медицинская сестра держит пробирку после забора крови
Старшая медицинская сестра держит пробирку после забора крови - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Старшая медицинская сестра держит пробирку после забора крови

Аланинаминотрансфераза (АЛТ)

Аланинаминотрансфераза — фермент, который присутствует почти во всем организме, но в основном в печени и почках. При поражении печени АЛТ высвобождается в кровоток, поэтому повышенные показатели свидетельствуют о том, что орган поврежден. К этому может привести ряд заболеваний, одно из них — гепатит.
Нормы в крови:
  • дети до 1 года: 13 – 45 Ед/л;
  • мужчины 1 – 60 лет: 10 – 40 Ед/л;
  • женщины 1 – 60 лет: 7 – 35 Ед/л.

Аспартатаминотрансфераза (АСТ)

Этот фермент в большом количестве присутствует в клетках сердца и печени, а также в почках и мышцах. Обычно показатель АСТ довольно низок, повышенные значения свидетельствуют о повреждении печени или при таких заболеваниях, как:
  • инфаркт миокарда;
  • вирусный, токсический, алкогольный гепатит;
  • стенокардия;
  • острый панкреатит;
  • рак печени;
  • острый ревмокардит;
  • тяжелая физическая нагрузка;
  • сердечная недостаточность.

Возраст, пол

Референсные значения

0 - 1 год

< 58 Ед/л

1 - 4 года

< 59 Ед/л

4 - 7 лет

< 48 Ед/л

7 - 13 лет

< 44 Ед/л

13 - 18 лет

< 39 Ед/л

> 18 лет (мужчины)

< 40 Ед/л

> 18 лет (женщины)

< 32 Ед/л

Щелочная фосфатаза

Эта группа ферментов присутствуют практически во всех тканях организма, но в основном в печени, костях и плаценте. Основная функция фосфатазы заключается в обмене фосфора. Часто ее уровень повышается при болезнях с повреждением ткани печени, костей, почек и других органов. Повышенные показатели могут свидетельствовать и о болезнях, затрагивающих желчные ходы, поэтому такой анализ помогает определить закупорку при наличии камней в желчных протоках или опухолях поджелудочной железы.
Если для детей и подростков до 14 лет нормой является 180-1200 единиц щелочной фосфатазы на литр, то для взрослых всего лишь 98-279 Ед/л.
Пряные колбаски гриль - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
2 июня 2021, 05:10ЗОЖ
Чем "плохой" холестерин отличается от "хорошего"?

Холестерин

Холестерин – это основной стероид в организме, который входит в состав клеточных мембран и регулирует их плотность, а также участвует в синтезе многих важных веществ: витамина D, мужских и женских половых гормонов и желчи. Основная часть холестерина вырабатывается в организме.
"У человека он синтезируется в печени, - рассказал РИА Новости руководитель лаборатории фенотипов атеросклероза Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Минздрава России Игорь Сергиенко. - С едой поступает максимум треть от общего уровня холестерина. Снизить с помощью диеты мы сможем максимум на 15 процентов, если повезет”.
Холестерин бывает “хорошим” (ЛПВП – липопротеины высокой плотности) и “плохим” (ЛПНП – липопротеины низкой плотности). Первый очищает стенки сосудов, транспортирует лишний холестерин в печень, растворяет атеросклеротические бляшки, а второй действует наоборот – приводит к их образованию.
Норма общего холестерина (ммоль/л)

Возраст

Женщины, минимум

Женщины, максимум

Мужчины, минимум

Мужчины, максимум

20-30 лет

3,16

5,75

3,16

6,32

30-40 лет

3,37

6,27

3,57

6,99

40-50 лет

3,81

6,86

3,91

7,15

50-60 лет

4,20

7,77

4,09

7,15

60-70 лет

4,45

7,85

4,12

7,10

71 год и старше

4,48

7,25

3,73

6,86

Нормальные показатели общего холестерина для детей:

Возраст

Минимум (ммоль/л)

Максимум (ммоль/л)

0-5

2,9

5,2

5-10

2,8

5,1

10-18

3,0

5,1

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник проводит забор крови
Медицинский работник проводит забор крови - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Медицинский работник проводит забор крови

Билирубин

Билирубин — это пигмент, который является основным компонентом желчи в организме. Его показатели отражают работу ферментов в печени. Если уровень повышен, то это может приводить к ряду болезней и вызывать проблемы с функционированием этого органа.
Существуют нормы показателей билирубина в организме, которые варьируются в зависимости от его вида:
  • прямой билирубин. Его нормальный уровень в крови от 0 до 5,1 мкмоль/л;
  • непрямой (свободный) билирубин. Его уровень в плазме крови не должен быть выше 16,4 мкмоль/л;
  • общий билирубин. У здорового человека его норма в крови — от 0,5 до 20,5 мкмоль/л.
Норма билирубина у новорожденного не должна превышать концентрацию в 60 мкмоль/литр крови.
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Амилаза

Амилаза — это фермент пищеварения, который расщепляет крахмал до олигосахаридов, а также расщепляет углеводы. Она входит в состав панкреатического сока, который из поджелудочной железы попадает в двенадцатиперстную кишку, где помогает переварить пищу. Альфа-амилаза способствует усвоению сложных углеводов.
Для взрослых:
  • норма альфа-амилазы: 28-100 ед/л;
  • норма панкреатической амилазы: 0-50 ед/л.
Дети:
  • альфа-амилаза (до 1 года) 5-65 Ед/л;
  • панкреатическая (до 18 лет) — 0-39 Ед\л.
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЗабор крови
Забор крови - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Забор крови

Калий

Калий — это минеральное вещество, которое влияет на работу многих клеток в организме. Он регулирует водный, кислотно-щелочной баланс в организме, нормализует работу сердца, обеспечивает полноценное функционирование нервов и мышц, принимает участие во многих биохимических реакциях, обеспечивающих жизнедеятельность человека. К продуктам, богатым калием, относятся бананы, авокадо, картофель, шпинат, арбузы и т.д.
В норме содержание калия в крови у взрослых колеблется от 3,5 до 5,2 ммоль/л, у детей-1,1-1,37 ммоль/л, у подростков - 0,98-1,13 ммоль/л. Если есть повышение уровня, то у человека развивается гиперкалиемия, которая может потребовать неотложной медицинской помощи.
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Натрий

Натрий, как и калий является важным минеральным элементом, который присутствует во всех жидкостях и тканях организма, но в наибольшей концентрации – в крови и во внеклеточной жидкости. Главный его источник — соль. Это вещество выполняет ряд важных функций: необходимо для передачи импульсов в нервной системе и мышечных сокращений, регулирует водно-солевой баланс организма, играет основную роль в нормальном функционировании нервов и мышц, участвует в передачи импульсов и сокращении сердечной мышцы.
Норма натрия варьируется от 136 до 145 ммоль/л, для детей от 2 до 14 лет — 7 до 22. Если показатель понижен, то у человека развивается гипонатриемия — состояние, при котором снижаются когнитивные функции, может нарушиться работа сердечно-сосудистой системы и т.д.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник возле пробирок с кровью
Медицинский работник возле пробирок с кровью - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Медицинский работник возле пробирок с кровью

Расшифровка результатов

Как правило, результаты биохимического анализа готовы на следующий день после сдачи крови. В них указывается показатели, а в скобках референсные значения.

Показатели нормы

Если по результатам анализа показатели находятся в пределах нормы, значит человек здоров, у него не наблюдается хронических или других заболеваний, повреждений органов и т.д. Для отслеживания состояния здоровья анализы на биохимию следует сдавать каждые полгода.

Отклонение показателей от нормы

Любое, даже незначительное отклонение от нормы, может свидетельствовать о проблемах с организмом. Если показатели выше или ниже, нормативных значений, врач может назначить дополнительные обследования и подобрать лечение.

Что может повлиять на результаты

По словам Андрея Кондрахина, на результаты анализа влияет пища, принятая накануне, употребление веществ, которые негативно влияют на организм — алкоголь, наркотики и т.д., недостаток сна, стресс, лекарственные препараты.
Где можно сдать
Большинство анализов можно сделать бесплатно по полису ОМС в поликлинике по месту жительства. Это биохимический анализ крови и общий, анализ мочи и т.д. Также пройти процедуру можно в платных клинико-диагностических лабораториях. В среднем биохимия в Москве обойдется в 2197 рублей: в зависимости от клиники цены могут варьироваться от 500 рублей до 4536.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗабор крови
Забор крови - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Забор крови
 
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