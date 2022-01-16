https://ria.ru/zdorovye/biokhimiya-krovi/
Биохимия крови: что входит в анализ, нормы и расшифровка
Биохимический анализ крови: что входит — полный список показателей
Биохимия крови: что входит в анализ, нормы и расшифровка
Биохимический анализ крови — это информативный способ проверки общего состояния организма. О том, как подготовиться к забору пробы и расшифровать показатели,... РИА Новости, 09.12.2025
2022-01-16T07:25:00+03:00
2022-01-16T07:25:00+03:00
2025-12-09T15:41:00+03:00
общество
всемирный день борьбы с сахарным диабетом
москва
андрей кондрахин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0e/1767926383_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_d538b35e4ab35e31304b74ac5c0c73bd.jpg
https://ria.ru/20210228/myasnikov-1599308585.html
https://ria.ru/20211112/sol-1758674985.html
/20210602/kholesterin-1735180319.html
https://ria.ru/20211015/pechen-1754817524.html
/20210318/kaliy-1601695434.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0e/1767926383_236:0:2965:2047_1920x0_80_0_0_c00d479c1a82c7ca7dc5f9a16d08ff73.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, всемирный день борьбы с сахарным диабетом, москва, андрей кондрахин
Общество, Всемирный день борьбы с сахарным диабетом, Москва, Андрей Кондрахин
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Биохимический анализ крови — это информативный способ проверки общего состояния организма. О том, как подготовиться к забору пробы и расшифровать показатели, пределы нормы для детей и взрослых мужчин и женщин в таблицах, о чем свидетельствуют повышенные значения — в материале РИА Новости.
Что входит в биохимию крови: полный список показателей
Биохимический анализ крови — один из основных методов лабораторной диагностики состояния внутренних органов (печени, почек, поджелудочной железы, желчного пузыря и др.). С его помощью можно получить информацию об обмене веществ (липидов, белков, углеводов), узнать наличие или отсутствие потребности в микроэлементах.
“Он показывает химические, органические процессы, происходящие внутри организма человека, различные ферменты, метаболиты распадов физиологически активных веществ до определенных состояний, — рассказал клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин
. — Результаты могут демонстрировать отклонения в этих структурах или, наоборот, норму”.
По словам специалиста, первая причина для сдачи анализа — поиск патологии, если у человека есть какие-либо жалобы и врачу необходимо понять, чем они вызваны.
“Самый простой пример — это анемия. Человек испытывает слабость, сонливость, у него нет сил, возникает одышка и т.д. В таком случае доктор назначает анализ крови, потому что одним из биохимических показателей является железо, по уровню которого можно предположить наличие этого заболевания”, — отметил Кондрахин.
Эксперт также подчеркнул, что при проблемах с печенью нужно узнать уровень трансаминазы. Результаты анализа в таком случае покажут, как работает орган, накапливает ли вещества из организма, например, билирубин.
Подготовка к забору крови
Кровь обычно нужно сдавать между 8 и 11 часами на голодный желудок, при этом можно пить воду перед забором биологического материала. За день до анализа необходимо исключить жирную пищу, газированные напитки, крепкий кофе и чай, а также спиртное, чтобы не исказить результат исследования. Курить можно не позднее, чем за час до сдачи крови. Нелишним будет предупредить доктора о принимаемых лекарственных препаратах.
Нормы биохимии крови у взрослых и детей
У каждого показателя биохимического анализа есть референсные значения, показывающие норму содержания вещества в крови. Отклонение от них свидетельствует о проблемах в организме.
Белки являются главным строительным материалом для всех клеток и тканей тела и служат основой многих гормонов, ферментов, антител, влияют на свертываемость крови. Делятся они на альбумины и глобулины. Общий белок в биохимическом анализе — это сумма всех циркулирующих белков, являющаяся основной частью крови. Его показатели помогают оценить уровень белкового обмена в организме, а также помочь в диагностике и лечении различных заболеваний, например, печени, почек, костного мозга, а также при нарушениях метаболизма и питания.
В норме показатели общего белка у разных половозрастных групп выглядят так:
Возраст
Женщины, г/л
Мужчины, г/л
1 день – 4 недели
42–62
41–63
4 недели – 6 месяцев
44–66
47–67
6–12 месяцев
56–79
55–70
12–24 месяца
56–75
56–75
24 месяца – 14 лет
60–80
60–80
14–60 лет
64–83
64–83
> 60 лет
62–81
62–81
Альбумин — это основной белок крови, вырабатываемый в печени человека. Его количество напрямую влияет на уровень осмотического давления, которое удерживает жидкость внутри кровеносных сосудов. Показатели анализов альбумина помогают при диагностике заболеваний печени и почек, ревматических, онкологических болезней. Основные его функции: поддержание давления крови, транспортировка различных химических веществ и участие в метаболизме.
- у детей до 14 лет нормой является 28-54 г/л, а для детей до двух месяцев – 28-44 г/л;
- для взрослых — 35-53 г/л;
- для людей пожилого возраста характерно снижение до 32-46 г/л.
Глюкоза,
также известная как “сахар” — это органическое соединение, которое является главным источником энергии для нормальной работы всего человеческого организма. По нему она разносится при помощи инсулина. Если глюкоза плохо усваивается, то у человека может развиться сахарный диабет.
Для проверки уровня глюкозы кровь берут натощак и после приема пищи, при этом ее нормальные значения отличаются.
Время забора крови
Венозная кровь, ммоль/л
Капиллярная кровь, ммоль/л
Натощак
4,0 — 6,1
3,3 — 5,5
Через два часа после еды
менее 7,8
менее 7,8
Мочевая кислота образуется в организме при распаде нуклеиновых кислот и пуринов. Последние появляются после гибели клеток или поступают в организм с пищей, например, мясом, рыбой, бобовыми. Сама кислота выводится с мочой и калом. Если в организме ее производится слишком много, она накапливается и вызывает гиперурикемию. Постоянно повышенный уровень мочевой кислоты способен вызывать подагру — воспаление суставов, а также формирование камней в мочевыделительной системе.
В норме содержание в крови мочевой кислоты у детей до 14 лет — 0,12-0,32 ммоль/л, у женщин 0,15–0,35 ммоль/л, у мужчин — 0,22–0,42 ммоль/л. Гиперурикемия — более 0,325 ммоль/л.
Мочевина — химическое соединение, появляющееся в организме в результате распада белков до аминокислот. Этот процесс приводит к образованию токсичного аммиака, опасного для мозга. В печени аммиак преобразуется в мочевину, оттуда она поступает в кровь, циркулирует по организму и выводится почками в процессе фильтрации. Если в анализах показатель мочевины повышен, это говорит о снижении функции органа, хронических заболеваниях и т.д.
Норма мочевины в сыворотке для мужчин в возрасте до 50 лет составляет 3,2-7,3 ммоль/л, для женщин — 2,6-6,7 ммоль/л, для детей до 4 лет — 1,8 - 6 ммоль/л, от 4 до 14 — 2,5 - 6 ммоль/л.
По данным исследования
ученых из Университета Манчестера
(Великобритания
), ее высокое содержание в организме может вызывать слабоумие.
Креатинин
образуется в мышцах человека после распада креатина, а затем попадает в кровь. Его количество позволяет оценить фильтрационную функцию почек, так как креатинин проходит через них и выводится с мочой. Если показатель выходит за пределы нормы, это говорит о наличии какого-либо хронического заболевания, например, сахарного диабета. Повышение уровня может свидетельствовать о пиелонефрите, почечной недостаточности и т.д.
В норме креатинин крови находится в пределах от 53 до 97 ммоль/л у женщин, и от 62 до 115 ммоль/л у мужчин. У детей до 1 года уровень составляет 18-35 мкмоль/л, а от 1 года до 14 лет — 28-62 мкмоль/л. Показатель значительно зависит массы тела человека.
Аланинаминотрансфераза (АЛТ)
Аланинаминотрансфераза — фермент, который присутствует почти во всем организме, но в основном в печени и почках. При поражении печени АЛТ высвобождается в кровоток, поэтому повышенные показатели свидетельствуют о том, что орган поврежден. К этому может привести ряд заболеваний, одно из них — гепатит.
- дети до 1 года: 13 – 45 Ед/л;
- мужчины 1 – 60 лет: 10 – 40 Ед/л;
- женщины 1 – 60 лет: 7 – 35 Ед/л.
Аспартатаминотрансфераза (АСТ)
Этот фермент в большом количестве присутствует в клетках сердца и печени, а также в почках и мышцах. Обычно показатель АСТ довольно низок, повышенные значения свидетельствуют о повреждении печени или при таких заболеваниях, как:
- инфаркт миокарда;
- вирусный, токсический, алкогольный гепатит;
- стенокардия;
- острый панкреатит;
- рак печени;
- острый ревмокардит;
- тяжелая физическая нагрузка;
- сердечная недостаточность.
Возраст, пол
Референсные значения
0 - 1 год
< 58 Ед/л
1 - 4 года
< 59 Ед/л
4 - 7 лет
< 48 Ед/л
7 - 13 лет
< 44 Ед/л
13 - 18 лет
< 39 Ед/л
> 18 лет (мужчины)
< 40 Ед/л
> 18 лет (женщины)
< 32 Ед/л
Эта группа ферментов присутствуют практически во всех тканях организма, но в основном в печени, костях и плаценте. Основная функция фосфатазы заключается в обмене фосфора. Часто ее уровень повышается при болезнях с повреждением ткани печени, костей, почек и других органов. Повышенные показатели могут свидетельствовать и о болезнях, затрагивающих желчные ходы, поэтому такой анализ помогает определить закупорку при наличии камней в желчных протоках или опухолях поджелудочной железы.
Если для детей и подростков до 14 лет нормой является 180-1200 единиц щелочной фосфатазы на литр, то для взрослых всего лишь 98-279 Ед/л.
Холестерин – это основной стероид в организме, который входит в состав клеточных мембран и регулирует их плотность, а также участвует в синтезе многих важных веществ: витамина D, мужских и женских половых гормонов и желчи. Основная часть холестерина вырабатывается в организме.
"У человека он синтезируется в печени, - рассказал
РИА Новости руководитель лаборатории фенотипов атеросклероза Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Минздрава России Игорь Сергиенко. - С едой поступает максимум треть от общего уровня холестерина. Снизить с помощью диеты мы сможем максимум на 15 процентов, если повезет”.
Холестерин бывает “хорошим” (ЛПВП – липопротеины высокой плотности) и “плохим” (ЛПНП – липопротеины низкой плотности). Первый очищает стенки сосудов, транспортирует лишний холестерин в печень, растворяет атеросклеротические бляшки, а второй действует наоборот – приводит к их образованию.
Норма общего холестерина (ммоль/л)
Возраст
Женщины, минимум
Женщины, максимум
Мужчины, минимум
Мужчины, максимум
20-30 лет
3,16
5,75
3,16
6,32
30-40 лет
3,37
6,27
3,57
6,99
40-50 лет
3,81
6,86
3,91
7,15
50-60 лет
4,20
7,77
4,09
7,15
60-70 лет
4,45
7,85
4,12
7,10
71 год и старше
4,48
7,25
3,73
6,86
Нормальные показатели общего холестерина для детей:
Возраст
Минимум (ммоль/л)
Максимум (ммоль/л)
0-5
2,9
5,2
5-10
2,8
5,1
10-18
3,0
5,1
Билирубин
— это пигмент, который является основным компонентом желчи в организме. Его показатели отражают работу ферментов в печени. Если уровень повышен, то это может приводить к ряду болезней и вызывать проблемы с функционированием этого органа.
Существуют нормы показателей билирубина в организме, которые варьируются в зависимости от его вида:
- прямой билирубин. Его нормальный уровень в крови от 0 до 5,1 мкмоль/л;
- непрямой (свободный) билирубин. Его уровень в плазме крови не должен быть выше 16,4 мкмоль/л;
- общий билирубин. У здорового человека его норма в крови — от 0,5 до 20,5 мкмоль/л.
Норма билирубина у новорожденного не должна превышать концентрацию в 60 мкмоль/литр крови.
Амилаза — это фермент пищеварения, который расщепляет крахмал до олигосахаридов, а также расщепляет углеводы. Она входит в состав панкреатического сока, который из поджелудочной железы попадает в двенадцатиперстную кишку, где помогает переварить пищу. Альфа-амилаза способствует усвоению сложных углеводов.
- норма альфа-амилазы: 28-100 ед/л;
- норма панкреатической амилазы: 0-50 ед/л.
- альфа-амилаза (до 1 года) 5-65 Ед/л;
- панкреатическая (до 18 лет) — 0-39 Ед\л.
Калий — это минеральное вещество, которое влияет на работу многих клеток в организме. Он регулирует водный, кислотно-щелочной баланс в организме, нормализует работу сердца, обеспечивает полноценное функционирование нервов и мышц, принимает участие во многих биохимических реакциях, обеспечивающих жизнедеятельность человека. К продуктам, богатым калием, относятся бананы, авокадо, картофель, шпинат, арбузы и т.д.
В норме содержание калия в крови у взрослых колеблется от 3,5 до 5,2 ммоль/л, у детей-1,1-1,37 ммоль/л, у подростков - 0,98-1,13 ммоль/л. Если есть повышение уровня, то у человека развивается гиперкалиемия, которая может потребовать неотложной медицинской помощи.
Натрий, как и калий является важным минеральным элементом, который присутствует во всех жидкостях и тканях организма, но в наибольшей концентрации – в крови и во внеклеточной жидкости. Главный его источник — соль. Это вещество выполняет ряд важных функций: необходимо для передачи импульсов в нервной системе и мышечных сокращений, регулирует водно-солевой баланс организма, играет основную роль в нормальном функционировании нервов и мышц, участвует в передачи импульсов и сокращении сердечной мышцы.
Норма натрия варьируется от 136 до 145 ммоль/л, для детей от 2 до 14 лет — 7 до 22. Если показатель понижен, то у человека развивается гипонатриемия — состояние, при котором снижаются когнитивные функции, может нарушиться работа сердечно-сосудистой системы и т.д.
Как расшифровать биохимию крови: что означают отклонения
Как правило, результаты биохимического анализа готовы на следующий день после сдачи крови. В них указывается показатели, а в скобках референсные значения.
Если по результатам анализа показатели находятся в пределах нормы, значит человек здоров, у него не наблюдается хронических или других заболеваний, повреждений органов и т.д. Для отслеживания состояния здоровья анализы на биохимию следует сдавать каждые полгода.
Отклонение показателей от нормы
Любое, даже незначительное отклонение от нормы, может свидетельствовать о проблемах с организмом. Если показатели выше или ниже, нормативных значений, врач может назначить дополнительные обследования и подобрать лечение.
Что может повлиять на результаты
По словам Андрея Кондрахина, на результаты анализа влияет пища, принятая накануне, употребление веществ, которые негативно влияют на организм — алкоголь, наркотики и т.д., недостаток сна, стресс, лекарственные препараты.
Большинство анализов можно сделать бесплатно по полису ОМС в поликлинике по месту жительства. Это биохимический анализ крови и общий, анализ мочи и т.д. Также пройти процедуру можно в платных клинико-диагностических лабораториях. В среднем биохимия в Москве
обойдется в 2197 рублей: в зависимости от клиники цены могут варьироваться от 500 рублей до 4536.