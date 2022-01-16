Биохимия крови: что входит в анализ, нормы и расшифровка

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Биохимический анализ крови — это информативный способ проверки общего состояния организма. О том, как подготовиться к забору пробы и расшифровать показатели, пределы нормы для детей и взрослых мужчин и женщин в таблицах, о чем свидетельствуют повышенные значения — в материале РИА Новости.

Что входит в биохимию крови: полный список показателей

Биохимический анализ крови — один из основных методов лабораторной диагностики состояния внутренних органов (печени, почек, поджелудочной железы, желчного пузыря и др.). С его помощью можно получить информацию об обмене веществ (липидов, белков, углеводов), узнать наличие или отсутствие потребности в микроэлементах.

“Он показывает химические, органические процессы, происходящие внутри организма человека, различные ферменты, метаболиты распадов физиологически активных веществ до определенных состояний, — рассказал клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин . — Результаты могут демонстрировать отклонения в этих структурах или, наоборот, норму”.

Зачем делают

По словам специалиста, первая причина для сдачи анализа — поиск патологии, если у человека есть какие-либо жалобы и врачу необходимо понять, чем они вызваны.

“Самый простой пример — это анемия. Человек испытывает слабость, сонливость, у него нет сил, возникает одышка и т.д. В таком случае доктор назначает анализ крови, потому что одним из биохимических показателей является железо, по уровню которого можно предположить наличие этого заболевания”, — отметил Кондрахин.

Эксперт также подчеркнул, что при проблемах с печенью нужно узнать уровень трансаминазы. Результаты анализа в таком случае покажут, как работает орган, накапливает ли вещества из организма, например, билирубин.

Подготовка к забору крови

Кровь обычно нужно сдавать между 8 и 11 часами на голодный желудок, при этом можно пить воду перед забором биологического материала. За день до анализа необходимо исключить жирную пищу, газированные напитки, крепкий кофе и чай, а также спиртное, чтобы не исказить результат исследования. Курить можно не позднее, чем за час до сдачи крови. Нелишним будет предупредить доктора о принимаемых лекарственных препаратах.

Нормы биохимии крови у взрослых и детей

У каждого показателя биохимического анализа есть референсные значения, показывающие норму содержания вещества в крови. Отклонение от них свидетельствует о проблемах в организме.

Общий белок

Белки являются главным строительным материалом для всех клеток и тканей тела и служат основой многих гормонов, ферментов, антител, влияют на свертываемость крови. Делятся они на альбумины и глобулины. Общий белок в биохимическом анализе — это сумма всех циркулирующих белков, являющаяся основной частью крови. Его показатели помогают оценить уровень белкового обмена в организме, а также помочь в диагностике и лечении различных заболеваний, например, печени, почек, костного мозга, а также при нарушениях метаболизма и питания.

В норме показатели общего белка у разных половозрастных групп выглядят так:

Возраст Женщины, г/л Мужчины, г/л 1 день – 4 недели 42–62 41–63 4 недели – 6 месяцев 44–66 47–67 6–12 месяцев 56–79 55–70 12–24 месяца 56–75 56–75 24 месяца – 14 лет 60–80 60–80 14–60 лет 64–83 64–83 > 60 лет 62–81 62–81

Альбумин

Альбумин — это основной белок крови, вырабатываемый в печени человека. Его количество напрямую влияет на уровень осмотического давления, которое удерживает жидкость внутри кровеносных сосудов. Показатели анализов альбумина помогают при диагностике заболеваний печени и почек, ревматических, онкологических болезней. Основные его функции: поддержание давления крови, транспортировка различных химических веществ и участие в метаболизме.

Норма альбумина в крови:

у детей до 14 лет нормой является 28-54 г/л, а для детей до двух месяцев – 28-44 г/л;

для взрослых — 35-53 г/л;

для людей пожилого возраста характерно снижение до 32-46 г/л.

Глюкоза

Глюкоза , также известная как “сахар” — это органическое соединение, которое является главным источником энергии для нормальной работы всего человеческого организма. По нему она разносится при помощи инсулина. Если глюкоза плохо усваивается, то у человека может развиться сахарный диабет.

Для проверки уровня глюкозы кровь берут натощак и после приема пищи, при этом ее нормальные значения отличаются.

Время забора крови Венозная кровь, ммоль/л Капиллярная кровь, ммоль/л Натощак 4,0 — 6,1 3,3 — 5,5 Через два часа после еды менее 7,8 менее 7,8

Мочевая кислота

Мочевая кислота образуется в организме при распаде нуклеиновых кислот и пуринов. Последние появляются после гибели клеток или поступают в организм с пищей, например, мясом, рыбой, бобовыми. Сама кислота выводится с мочой и калом. Если в организме ее производится слишком много, она накапливается и вызывает гиперурикемию. Постоянно повышенный уровень мочевой кислоты способен вызывать подагру — воспаление суставов, а также формирование камней в мочевыделительной системе.

В норме содержание в крови мочевой кислоты у детей до 14 лет — 0,12-0,32 ммоль/л, у женщин 0,15–0,35 ммоль/л, у мужчин — 0,22–0,42 ммоль/л. Гиперурикемия — более 0,325 ммоль/л.

Мочевина

Мочевина — химическое соединение, появляющееся в организме в результате распада белков до аминокислот. Этот процесс приводит к образованию токсичного аммиака, опасного для мозга. В печени аммиак преобразуется в мочевину, оттуда она поступает в кровь, циркулирует по организму и выводится почками в процессе фильтрации. Если в анализах показатель мочевины повышен, это говорит о снижении функции органа, хронических заболеваниях и т.д.

Норма мочевины в сыворотке для мужчин в возрасте до 50 лет составляет 3,2-7,3 ммоль/л, для женщин — 2,6-6,7 ммоль/л, для детей до 4 лет — 1,8 - 6 ммоль/л, от 4 до 14 — 2,5 - 6 ммоль/л.

По данным ученых из Университета Манчестера (Великобритания), ее высокое содержание в организме может вызывать слабоумие.

Креатинин

Креатинин образуется в мышцах человека после распада креатина, а затем попадает в кровь. Его количество позволяет оценить фильтрационную функцию почек, так как креатинин проходит через них и выводится с мочой. Если показатель выходит за пределы нормы, это говорит о наличии какого-либо хронического заболевания, например, сахарного диабета. Повышение уровня может свидетельствовать о пиелонефрите, почечной недостаточности и т.д.

В норме креатинин крови находится в пределах от 53 до 97 ммоль/л у женщин, и от 62 до 115 ммоль/л у мужчин. У детей до 1 года уровень составляет 18-35 мкмоль/л, а от 1 года до 14 лет — 28-62 мкмоль/л. Показатель значительно зависит массы тела человека.

Аланинаминотрансфераза (АЛТ)

Аланинаминотрансфераза — фермент, который присутствует почти во всем организме, но в основном в печени и почках. При поражении печени АЛТ высвобождается в кровоток, поэтому повышенные показатели свидетельствуют о том, что орган поврежден. К этому может привести ряд заболеваний, одно из них — гепатит.

Нормы в крови:

дети до 1 года: 13 – 45 Ед/л;

мужчины 1 – 60 лет: 10 – 40 Ед/л;

женщины 1 – 60 лет: 7 – 35 Ед/л.

Аспартатаминотрансфераза (АСТ)

Этот фермент в большом количестве присутствует в клетках сердца и печени, а также в почках и мышцах. Обычно показатель АСТ довольно низок, повышенные значения свидетельствуют о повреждении печени или при таких заболеваниях, как:

инфаркт миокарда;

вирусный, токсический, алкогольный гепатит;

стенокардия;

острый панкреатит;

рак печени;

острый ревмокардит;

тяжелая физическая нагрузка;

сердечная недостаточность.

Возраст, пол Референсные значения 0 - 1 год < 58 Ед/л 1 - 4 года < 59 Ед/л 4 - 7 лет < 48 Ед/л 7 - 13 лет < 44 Ед/л 13 - 18 лет < 39 Ед/л > 18 лет (мужчины) < 40 Ед/л > 18 лет (женщины) < 32 Ед/л

Щелочная фосфатаза

Эта группа ферментов присутствуют практически во всех тканях организма, но в основном в печени, костях и плаценте. Основная функция фосфатазы заключается в обмене фосфора. Часто ее уровень повышается при болезнях с повреждением ткани печени, костей, почек и других органов. Повышенные показатели могут свидетельствовать и о болезнях, затрагивающих желчные ходы, поэтому такой анализ помогает определить закупорку при наличии камней в желчных протоках или опухолях поджелудочной железы.

Если для детей и подростков до 14 лет нормой является 180-1200 единиц щелочной фосфатазы на литр, то для взрослых всего лишь 98-279 Ед/л.

Холестерин

Холестерин – это основной стероид в организме, который входит в состав клеточных мембран и регулирует их плотность, а также участвует в синтезе многих важных веществ: витамина D, мужских и женских половых гормонов и желчи. Основная часть холестерина вырабатывается в организме.

"У человека он синтезируется в печени, - рассказал РИА Новости руководитель лаборатории фенотипов атеросклероза Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Минздрава России Игорь Сергиенко. - С едой поступает максимум треть от общего уровня холестерина. Снизить с помощью диеты мы сможем максимум на 15 процентов, если повезет".

Холестерин бывает “хорошим” (ЛПВП – липопротеины высокой плотности) и “плохим” (ЛПНП – липопротеины низкой плотности). Первый очищает стенки сосудов, транспортирует лишний холестерин в печень, растворяет атеросклеротические бляшки, а второй действует наоборот – приводит к их образованию.

Норма общего холестерина (ммоль/л) Возраст Женщины, минимум Женщины, максимум Мужчины, минимум Мужчины, максимум 20-30 лет 3,16 5,75 3,16 6,32 30-40 лет 3,37 6,27 3,57 6,99 40-50 лет 3,81 6,86 3,91 7,15 50-60 лет 4,20 7,77 4,09 7,15 60-70 лет 4,45 7,85 4,12 7,10 71 год и старше 4,48 7,25 3,73 6,86

Нормальные показатели общего холестерина для детей: Возраст Минимум (ммоль/л) Максимум (ммоль/л) 0-5 2,9 5,2 5-10 2,8 5,1 10-18 3,0 5,1

Билирубин

Билирубин — это пигмент, который является основным компонентом желчи в организме. Его показатели отражают работу ферментов в печени. Если уровень повышен, то это может приводить к ряду болезней и вызывать проблемы с функционированием этого органа. — это пигмент, который является основным компонентом желчи в организме. Его показатели отражают работу ферментов в печени. Если уровень повышен, то это может приводить к ряду болезней и вызывать проблемы с функционированием этого органа.

Существуют нормы показателей билирубина в организме, которые варьируются в зависимости от его вида:

прямой билирубин. Его нормальный уровень в крови от 0 до 5,1 мкмоль/л;

непрямой (свободный) билирубин. Его уровень в плазме крови не должен быть выше 16,4 мкмоль/л;

общий билирубин. У здорового человека его норма в крови — от 0,5 до 20,5 мкмоль/л.

Норма билирубина у новорожденного не должна превышать концентрацию в 60 мкмоль/литр крови.

Амилаза

Амилаза — это фермент пищеварения, который расщепляет крахмал до олигосахаридов, а также расщепляет углеводы. Она входит в состав панкреатического сока, который из поджелудочной железы попадает в двенадцатиперстную кишку, где помогает переварить пищу. Альфа-амилаза способствует усвоению сложных углеводов.

Для взрослых:

норма альфа-амилазы: 28-100 ед/л;

норма панкреатической амилазы: 0-50 ед/л.

Дети:

альфа-амилаза (до 1 года) 5-65 Ед/л;

панкреатическая (до 18 лет) — 0-39 Ед\л.

Калий

Калий — это минеральное вещество, которое влияет на работу многих клеток в организме. Он регулирует водный, кислотно-щелочной баланс в организме, нормализует работу сердца, обеспечивает полноценное функционирование нервов и мышц, принимает участие во многих биохимических реакциях, обеспечивающих жизнедеятельность человека. К продуктам, богатым калием, относятся бананы, авокадо, картофель, шпинат, арбузы и т.д.

В норме содержание калия в крови у взрослых колеблется от 3,5 до 5,2 ммоль/л, у детей-1,1-1,37 ммоль/л, у подростков - 0,98-1,13 ммоль/л. Если есть повышение уровня, то у человека развивается гиперкалиемия, которая может потребовать неотложной медицинской помощи.

Натрий

Натрий, как и калий является важным минеральным элементом, который присутствует во всех жидкостях и тканях организма, но в наибольшей концентрации – в крови и во внеклеточной жидкости. Главный его источник — соль. Это вещество выполняет ряд важных функций: необходимо для передачи импульсов в нервной системе и мышечных сокращений, регулирует водно-солевой баланс организма, играет основную роль в нормальном функционировании нервов и мышц, участвует в передачи импульсов и сокращении сердечной мышцы.

Норма натрия варьируется от 136 до 145 ммоль/л, для детей от 2 до 14 лет — 7 до 22. Если показатель понижен, то у человека развивается гипонатриемия — состояние, при котором снижаются когнитивные функции, может нарушиться работа сердечно-сосудистой системы и т.д.

Как расшифровать биохимию крови: что означают отклонения

Как правило, результаты биохимического анализа готовы на следующий день после сдачи крови. В них указывается показатели, а в скобках референсные значения.

Показатели нормы

Если по результатам анализа показатели находятся в пределах нормы, значит человек здоров, у него не наблюдается хронических или других заболеваний, повреждений органов и т.д. Для отслеживания состояния здоровья анализы на биохимию следует сдавать каждые полгода.

Отклонение показателей от нормы

Любое, даже незначительное отклонение от нормы, может свидетельствовать о проблемах с организмом. Если показатели выше или ниже, нормативных значений, врач может назначить дополнительные обследования и подобрать лечение.

Что может повлиять на результаты

По словам Андрея Кондрахина, на результаты анализа влияет пища, принятая накануне, употребление веществ, которые негативно влияют на организм — алкоголь, наркотики и т.д., недостаток сна, стресс, лекарственные препараты.

