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Билирубин в крови: что означают повышенные показатели
Повышенный билирубин в крови: что значит, норма показателей
Билирубин в крови: что означают повышенные показатели
Билирубин — это вещество, которое образуется в печени человека в результате расщепления белков. О том, что значит повышенный билирубин в крови, каковы причины... РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-20T21:30
2021-08-20T21:30
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Билирубин — это вещество, которое образуется в печени человека в результате расщепления белков. О том, что значит повышенный билирубин в крови, каковы причины этого, норма показателей, чем отличаются общий, прямой и свободный билирубин — в материале РИА Новости.Билирубин что это?Билирубин — это пигмент, который является основным компонентом желчи в организме. Его показатели отражают работу ферментов в печени. Если его уровень повышен, то это может приводить к ряду болезней и вызывать проблемы с функционированием этого органа.Образование билирубинаБилирубин появляется в организме как результат расщепления белков гемоглобина и т.д. В результате он выводится с помощью желчи.Нормы показателейСуществуют нормы показателей билирубина в организме, которые варьируются в зависимости от его вида:Прямой и непрямой (свободный) билирубинПрямой билирубин — это вещество, которое прошло через печень, связалось с глюкуроновой кислотой и потеряло токсичность. Оно выводится организмом с помощью кишечника и почек."Прямой билирубин в минимальных концентрациях присутствует в организме, потому что эритроциты в небольших количествах могут разрушаться в селезенке, сосудах, тканях, а не только в печени, — пояснил эксперт. — Но если его уровень превышает норму, это значит, что организм не связал его с глюкуроновой кислотой и превратил его в непрямой билирубин. Свободный билирубин является токсичным веществом для всех органов, в том числе, для головного мозга. Он очень хорошо проникает в клетки, нарушая их жизнедеятельность, и в ткани, окрашивая их. Желтушный цвет кожи при гепатитах — это как раз и есть результат действия свободного билирубина. Если вещество попало в мозг, то это самое худшее, потому что он не может вывести билирубин, так как не предназначен для этого. Тогда возникает вероятность развития билирубиновой комы. Человек отключается, потому что в организме такое высокое количество вещества, что он ничего не может с этим сделать, и потом погибает. Поэтому превышения свободного билирубина в организме быть не должно, а только в пределах минимальной концентрации".Общий билирубинОбщий билирубин состоит из непрямого и прямого."Анализ на общий билирубин используется для скрининга, в случае, если у человека есть какое-либо заболевание печени, связанное с нарушением билирубина, — добавил клинический фармаколог. — Это могут быть гепатиты (A, B, C и т.д.), нарушения работы печени, связанные с медикаментами, лекарственный гепатит. В общем, когда есть заболевания печени, билирубин всегда проявляет себя".Как сдать анализыСдать анализы на билирубин можно в поликлинике по полису ОМС. Для этого сначала нужно посетить участкового терапевта, чтобы он дал направление на исследование."Есть три анализа — кровь, моча и кал, — рассказал Андрей Кондрахин. — В крови определяют общий билирубин, в моче — уробилиноген (бесцветный продукт восстановления билирубина, формирующийся под действием кишечных бактерий — Прим.ред.). Повышенные показатели говорят о том, что есть проблемы с печенью, связанные с обменом билирубина. При этом в 90% случаев люди сталкиваются с заболеваниями печени".Причины повышенных показателей билирубинаПовышенный билирубин может появляться из-за того, что ускоряется распад эритроцитов в крови, формируется первичный билиарный цирроз, развивается желчнокаменная болезнь или возникают другие патологии, которые препятствуют оттоку желчи из организма, образуется опухоль в печени, в организме заводятся гельминты, вырабатывается недостаточное количество ферментов и т.д. Кроме этого, высокое содержание желчного пигмента также может быть связано с инфекционным воспалением, интоксикацией, гепатитом. По словам Андрея Кондрахина, на повышенный билирубин способно влиять разрушение эритроцитов.Новая коронавирусная инфекция также влияет на работу печени, поэтому после перенесенной болезни следует пройти обследование, сдать анализ на уровень билирубина в организме.Последствия повышенных показателейПовышенный уровень билирубина оказывает негативное, токсическое воздействие на организм. Это ведет к нарушению функционирования органов, у пациентов развивается желтуха, пигмент способен проникать в ткани головного мозга, вызывать поражение нервной системы (энцефалопатию), которая может проявляться нарушением сознания, синдромом гипервозбудимости, судорогами, задержкой в психомоторном развитии.Симптомы повышенных показателей"Самый первый симптом и, пожалуй, ведущий, до того, как кожа начнет желтеть, — это появление мочи темного цвета, либо она, наоборот, становится, как вода, — прокомментировал Андрей Кондрахин. — Это все зависит от того, какая желтуха возникла. Если это механическая желтуха, то билирубин не поступает в кишечник, поэтому цвет мочи и кала светлый. Если это гепатит — то экскременты будут темными".При высоком содержании билирубина в крови возможны следующие проявления:ЛечениеЧтобы привести в норму содержание билирубина в крови, требуется устранить основное заболевание. Для этого врач может назначить инфузионную терапию, когда в организм вводят глюкозу и солевые растворы, лекарственные препараты, фототерапию облучением, также следует поменять рацион питания."Есть желчекаменная болезнь, когда камень образуется в желчном пузыре, — добавил клинический фармаколог. — Конечный этап выхода билирубина — это желчь. Когда камень образовался, он закупорил проток, вся желчь начинает обратно всасываться в кровь вместе с билирубином, появляется механическая желтуха. Если больного вовремя не прооперировать, то билирубин начнет застаиваться в желчных протоках, в дальнейшем это приведет к увеличению печени, произойдет цирроз — разрушение ее клеток. При такой желтухе врачи удаляют камень, либо желчный пузырь. После процедуры желчь никуда не всасывается и организм начинает нормально работать. Если говорить про инфекционные заболевания, то их лечат инфекционисты, например, все гепатиты. Больным назначают различные препараты, в том числе, те, что улучшают функцию печени".
https://rsport.ria.ru/20210707/pechen-1740128807.html
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21:30 20.08.2021
 

Билирубин в крови: что означают повышенные показатели

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкВрач берет анализ крови у пациента
Врач берет анализ крови у пациента - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Билирубин — это вещество, которое образуется в печени человека в результате расщепления белков. О том, что значит повышенный билирубин в крови, каковы причины этого, норма показателей, чем отличаются общий, прямой и свободный билирубин — в материале РИА Новости.

Билирубин что это?

Билирубин — это пигмент, который является основным компонентом желчи в организме. Его показатели отражают работу ферментов в печени. Если его уровень повышен, то это может приводить к ряду болезней и вызывать проблемы с функционированием этого органа.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛаборатория исследования крови
Лаборатория исследования крови - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Лаборатория исследования крови

Образование билирубина

Билирубин появляется в организме как результат расщепления белков гемоглобина и т.д. В результате он выводится с помощью желчи.
"Билирубин образуется в печени, когда эритроциты стареют и разрушаются, — рассказал РИА Новости кандидат медицинских наук, клинический фармаколог Андрей Кондрахин. — В это время в органе происходит расщепление их белковой части и железа — оно идет дальше на строительство другого эритроцита, а все остальное в виде желчного пигмента в организме начинает связываться. В результате билирубин утилизируется через кал и мочу. Билирубин — это токсичное вещество, поэтому он считается одним из главных маркеров состояния печени".
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛабораторная центрифуга
Лабораторная центрифуга - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Лабораторная центрифуга

Нормы показателей

Существуют нормы показателей билирубина в организме, которые варьируются в зависимости от его вида:
  • прямой билирубин. Его нормальный уровень в крови от 0 до 5,1 мкмоль/л;
  • непрямой (свободный) билирубин. Его уровень в плазме крови не должен быть выше 16,4 мкмоль/л;
  • общий билирубин. У здорового человека его норма в крови — от 0,5 до 20,5 мкмоль/л
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Прямой и непрямой (свободный) билирубин

Прямой билирубин — это вещество, которое прошло через печень, связалось с глюкуроновой кислотой и потеряло токсичность. Оно выводится организмом с помощью кишечника и почек.
"Прямой билирубин в минимальных концентрациях присутствует в организме, потому что эритроциты в небольших количествах могут разрушаться в селезенке, сосудах, тканях, а не только в печени, — пояснил эксперт. — Но если его уровень превышает норму, это значит, что организм не связал его с глюкуроновой кислотой и превратил его в непрямой билирубин. Свободный билирубин является токсичным веществом для всех органов, в том числе, для головного мозга. Он очень хорошо проникает в клетки, нарушая их жизнедеятельность, и в ткани, окрашивая их. Желтушный цвет кожи при гепатитах — это как раз и есть результат действия свободного билирубина. Если вещество попало в мозг, то это самое худшее, потому что он не может вывести билирубин, так как не предназначен для этого. Тогда возникает вероятность развития билирубиновой комы. Человек отключается, потому что в организме такое высокое количество вещества, что он ничего не может с этим сделать, и потом погибает. Поэтому превышения свободного билирубина в организме быть не должно, а только в пределах минимальной концентрации".
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛаборатория исследования крови
Лаборатория исследования крови - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Лаборатория исследования крови

Общий билирубин

Общий билирубин состоит из непрямого и прямого.
"Анализ на общий билирубин используется для скрининга, в случае, если у человека есть какое-либо заболевание печени, связанное с нарушением билирубина, — добавил клинический фармаколог. — Это могут быть гепатиты (A, B, C и т.д.), нарушения работы печени, связанные с медикаментами, лекарственный гепатит. В общем, когда есть заболевания печени, билирубин всегда проявляет себя".
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Как сдать анализы

Сдать анализы на билирубин можно в поликлинике по полису ОМС. Для этого сначала нужно посетить участкового терапевта, чтобы он дал направление на исследование.
"Есть три анализа — кровь, моча и кал, — рассказал Андрей Кондрахин. — В крови определяют общий билирубин, в моче — уробилиноген (бесцветный продукт восстановления билирубина, формирующийся под действием кишечных бактерий — Прим.ред.). Повышенные показатели говорят о том, что есть проблемы с печенью, связанные с обменом билирубина. При этом в 90% случаев люди сталкиваются с заболеваниями печени".
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Причины повышенных показателей билирубина

Повышенный билирубин может появляться из-за того, что ускоряется распад эритроцитов в крови, формируется первичный билиарный цирроз, развивается желчнокаменная болезнь или возникают другие патологии, которые препятствуют оттоку желчи из организма, образуется опухоль в печени, в организме заводятся гельминты, вырабатывается недостаточное количество ферментов и т.д. Кроме этого, высокое содержание желчного пигмента также может быть связано с инфекционным воспалением, интоксикацией, гепатитом. По словам Андрея Кондрахина, на повышенный билирубин способно влиять разрушение эритроцитов.
"Оно может возникнуть из-за отравления грибами, суррогатными напитками. Есть такая болезнь, как гемолитическая болезнь новорожденных, когда собственные антитела матери борются с эритроцитами ребенка, разрушая их. Гемолиз может возникать и из-за отравления внешними ядами, например, ацетоном, краской, то есть, если превысить концентрацию, эритроциты начнут гибнуть. Также это могут быть химические вещества, которые употребляют внутрь, радиационные поражения, резус-конфликт между матерью и ребенком, врожденные заболевания, малярия, при которой также распадаются эритроциты", — пояснил специалист.
Новая коронавирусная инфекция также влияет на работу печени, поэтому после перенесенной болезни следует пройти обследование, сдать анализ на уровень билирубина в организме.
"Сейчас, если человек болеет коронавирусной инфекцией, он принимает много препаратов, также токсическое действие вируса приводит к нарушению функции печени, — добавил клинический фармаколог. — Из-за этого у некоторых людей билирубин может повышаться. Кроме этого, у злоупотребляющих алкоголем людей печень нагружена, за счет этого орган становится большим и рыхлым, может возникнуть жировой гепатоз. В таком случае появляется нарушение белкового обмена, поэтому прямой билирубин перестает связывать с белком, из-за этого у человека может развиться алкогольный гепатит".

Последствия повышенных показателей

Повышенный уровень билирубина оказывает негативное, токсическое воздействие на организм. Это ведет к нарушению функционирования органов, у пациентов развивается желтуха, пигмент способен проникать в ткани головного мозга, вызывать поражение нервной системы (энцефалопатию), которая может проявляться нарушением сознания, синдромом гипервозбудимости, судорогами, задержкой в психомоторном развитии.
© Depositphotos / Alena1919Глаза человека с повышенным билирубином в крови
Глаза человека с повышенным билирубином в крови - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© Depositphotos / Alena1919
Глаза человека с повышенным билирубином в крови

Симптомы повышенных показателей

"Самый первый симптом и, пожалуй, ведущий, до того, как кожа начнет желтеть, — это появление мочи темного цвета, либо она, наоборот, становится, как вода, — прокомментировал Андрей Кондрахин. — Это все зависит от того, какая желтуха возникла. Если это механическая желтуха, то билирубин не поступает в кишечник, поэтому цвет мочи и кала светлый. Если это гепатит — то экскременты будут темными".
При высоком содержании билирубина в крови возможны следующие проявления:
  • появляется неестественный оттенок кожи — от ярко-желтого до зеленоватого;
  • возникает кожный зуд;
  • ощущается горький привкус во рту;
  • кал становится белым;
  • нарушается память;
  • печень увеличивается в размерах, ощущается тяжесть в правом боку;
  • желтеют белки глаз;
  • ощущается слабость.
© Fotolia / spflaumЛаборатория
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
© Fotolia / spflaum
Лаборатория

Лечение

Чтобы привести в норму содержание билирубина в крови, требуется устранить основное заболевание. Для этого врач может назначить инфузионную терапию, когда в организм вводят глюкозу и солевые растворы, лекарственные препараты, фототерапию облучением, также следует поменять рацион питания.
"Есть желчекаменная болезнь, когда камень образуется в желчном пузыре, — добавил клинический фармаколог. — Конечный этап выхода билирубина — это желчь. Когда камень образовался, он закупорил проток, вся желчь начинает обратно всасываться в кровь вместе с билирубином, появляется механическая желтуха. Если больного вовремя не прооперировать, то билирубин начнет застаиваться в желчных протоках, в дальнейшем это приведет к увеличению печени, произойдет цирроз — разрушение ее клеток. При такой желтухе врачи удаляют камень, либо желчный пузырь. После процедуры желчь никуда не всасывается и организм начинает нормально работать. Если говорить про инфекционные заболевания, то их лечат инфекционисты, например, все гепатиты. Больным назначают различные препараты, в том числе, те, что улучшают функцию печени".
 
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