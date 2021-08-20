https://ria.ru/20210820/bilirubin-1746630823.html

Билирубин в крови: что означают повышенные показатели

Повышенный билирубин в крови: что значит, норма показателей

Билирубин в крови: что означают повышенные показатели

Билирубин — это вещество, которое образуется в печени человека в результате расщепления белков. О том, что значит повышенный билирубин в крови, каковы причины... РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-20T21:30

2021-08-20T21:30

2021-08-20T21:30

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Билирубин — это вещество, которое образуется в печени человека в результате расщепления белков. О том, что значит повышенный билирубин в крови, каковы причины этого, норма показателей, чем отличаются общий, прямой и свободный билирубин — в материале РИА Новости.Билирубин что это?Билирубин — это пигмент, который является основным компонентом желчи в организме. Его показатели отражают работу ферментов в печени. Если его уровень повышен, то это может приводить к ряду болезней и вызывать проблемы с функционированием этого органа.Образование билирубинаБилирубин появляется в организме как результат расщепления белков гемоглобина и т.д. В результате он выводится с помощью желчи.Нормы показателейСуществуют нормы показателей билирубина в организме, которые варьируются в зависимости от его вида:Прямой и непрямой (свободный) билирубинПрямой билирубин — это вещество, которое прошло через печень, связалось с глюкуроновой кислотой и потеряло токсичность. Оно выводится организмом с помощью кишечника и почек."Прямой билирубин в минимальных концентрациях присутствует в организме, потому что эритроциты в небольших количествах могут разрушаться в селезенке, сосудах, тканях, а не только в печени, — пояснил эксперт. — Но если его уровень превышает норму, это значит, что организм не связал его с глюкуроновой кислотой и превратил его в непрямой билирубин. Свободный билирубин является токсичным веществом для всех органов, в том числе, для головного мозга. Он очень хорошо проникает в клетки, нарушая их жизнедеятельность, и в ткани, окрашивая их. Желтушный цвет кожи при гепатитах — это как раз и есть результат действия свободного билирубина. Если вещество попало в мозг, то это самое худшее, потому что он не может вывести билирубин, так как не предназначен для этого. Тогда возникает вероятность развития билирубиновой комы. Человек отключается, потому что в организме такое высокое количество вещества, что он ничего не может с этим сделать, и потом погибает. Поэтому превышения свободного билирубина в организме быть не должно, а только в пределах минимальной концентрации".Общий билирубинОбщий билирубин состоит из непрямого и прямого."Анализ на общий билирубин используется для скрининга, в случае, если у человека есть какое-либо заболевание печени, связанное с нарушением билирубина, — добавил клинический фармаколог. — Это могут быть гепатиты (A, B, C и т.д.), нарушения работы печени, связанные с медикаментами, лекарственный гепатит. В общем, когда есть заболевания печени, билирубин всегда проявляет себя".Как сдать анализыСдать анализы на билирубин можно в поликлинике по полису ОМС. Для этого сначала нужно посетить участкового терапевта, чтобы он дал направление на исследование."Есть три анализа — кровь, моча и кал, — рассказал Андрей Кондрахин. — В крови определяют общий билирубин, в моче — уробилиноген (бесцветный продукт восстановления билирубина, формирующийся под действием кишечных бактерий — Прим.ред.). Повышенные показатели говорят о том, что есть проблемы с печенью, связанные с обменом билирубина. При этом в 90% случаев люди сталкиваются с заболеваниями печени".Причины повышенных показателей билирубинаПовышенный билирубин может появляться из-за того, что ускоряется распад эритроцитов в крови, формируется первичный билиарный цирроз, развивается желчнокаменная болезнь или возникают другие патологии, которые препятствуют оттоку желчи из организма, образуется опухоль в печени, в организме заводятся гельминты, вырабатывается недостаточное количество ферментов и т.д. Кроме этого, высокое содержание желчного пигмента также может быть связано с инфекционным воспалением, интоксикацией, гепатитом. По словам Андрея Кондрахина, на повышенный билирубин способно влиять разрушение эритроцитов.Новая коронавирусная инфекция также влияет на работу печени, поэтому после перенесенной болезни следует пройти обследование, сдать анализ на уровень билирубина в организме.Последствия повышенных показателейПовышенный уровень билирубина оказывает негативное, токсическое воздействие на организм. Это ведет к нарушению функционирования органов, у пациентов развивается желтуха, пигмент способен проникать в ткани головного мозга, вызывать поражение нервной системы (энцефалопатию), которая может проявляться нарушением сознания, синдромом гипервозбудимости, судорогами, задержкой в психомоторном развитии.Симптомы повышенных показателей"Самый первый симптом и, пожалуй, ведущий, до того, как кожа начнет желтеть, — это появление мочи темного цвета, либо она, наоборот, становится, как вода, — прокомментировал Андрей Кондрахин. — Это все зависит от того, какая желтуха возникла. Если это механическая желтуха, то билирубин не поступает в кишечник, поэтому цвет мочи и кала светлый. Если это гепатит — то экскременты будут темными".При высоком содержании билирубина в крови возможны следующие проявления:ЛечениеЧтобы привести в норму содержание билирубина в крови, требуется устранить основное заболевание. Для этого врач может назначить инфузионную терапию, когда в организм вводят глюкозу и солевые растворы, лекарственные препараты, фототерапию облучением, также следует поменять рацион питания."Есть желчекаменная болезнь, когда камень образуется в желчном пузыре, — добавил клинический фармаколог. — Конечный этап выхода билирубина — это желчь. Когда камень образовался, он закупорил проток, вся желчь начинает обратно всасываться в кровь вместе с билирубином, появляется механическая желтуха. Если больного вовремя не прооперировать, то билирубин начнет застаиваться в желчных протоках, в дальнейшем это приведет к увеличению печени, произойдет цирроз — разрушение ее клеток. При такой желтухе врачи удаляют камень, либо желчный пузырь. После процедуры желчь никуда не всасывается и организм начинает нормально работать. Если говорить про инфекционные заболевания, то их лечат инфекционисты, например, все гепатиты. Больным назначают различные препараты, в том числе, те, что улучшают функцию печени".

https://rsport.ria.ru/20210707/pechen-1740128807.html

https://rsport.ria.ru/20210711/pechen-1740765705.html

https://ria.ru/20210712/starenie-1740943711.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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