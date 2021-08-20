Билирубин в крови: что означают повышенные показатели
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Билирубин — это вещество, которое образуется в печени человека в результате расщепления белков. О том, что значит повышенный билирубин в крови, каковы причины этого, норма показателей, чем отличаются общий, прямой и свободный билирубин — в материале РИА Новости.
Билирубин что это?
Билирубин — это пигмент, который является основным компонентом желчи в организме. Его показатели отражают работу ферментов в печени. Если его уровень повышен, то это может приводить к ряду болезней и вызывать проблемы с функционированием этого органа.
Лаборатория исследования крови
Образование билирубина
Билирубин появляется в организме как результат расщепления белков гемоглобина и т.д. В результате он выводится с помощью желчи.
"Билирубин образуется в печени, когда эритроциты стареют и разрушаются, — рассказал РИА Новости кандидат медицинских наук, клинический фармаколог Андрей Кондрахин. — В это время в органе происходит расщепление их белковой части и железа — оно идет дальше на строительство другого эритроцита, а все остальное в виде желчного пигмента в организме начинает связываться. В результате билирубин утилизируется через кал и мочу. Билирубин — это токсичное вещество, поэтому он считается одним из главных маркеров состояния печени".
Лабораторная центрифуга
Нормы показателей
Существуют нормы показателей билирубина в организме, которые варьируются в зависимости от его вида:
- —прямой билирубин. Его нормальный уровень в крови от 0 до 5,1 мкмоль/л;
- —непрямой (свободный) билирубин. Его уровень в плазме крови не должен быть выше 16,4 мкмоль/л;
- —общий билирубин. У здорового человека его норма в крови — от 0,5 до 20,5 мкмоль/л
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Прямой и непрямой (свободный) билирубин
Прямой билирубин — это вещество, которое прошло через печень, связалось с глюкуроновой кислотой и потеряло токсичность. Оно выводится организмом с помощью кишечника и почек.
"Прямой билирубин в минимальных концентрациях присутствует в организме, потому что эритроциты в небольших количествах могут разрушаться в селезенке, сосудах, тканях, а не только в печени, — пояснил эксперт. — Но если его уровень превышает норму, это значит, что организм не связал его с глюкуроновой кислотой и превратил его в непрямой билирубин. Свободный билирубин является токсичным веществом для всех органов, в том числе, для головного мозга. Он очень хорошо проникает в клетки, нарушая их жизнедеятельность, и в ткани, окрашивая их. Желтушный цвет кожи при гепатитах — это как раз и есть результат действия свободного билирубина. Если вещество попало в мозг, то это самое худшее, потому что он не может вывести билирубин, так как не предназначен для этого. Тогда возникает вероятность развития билирубиновой комы. Человек отключается, потому что в организме такое высокое количество вещества, что он ничего не может с этим сделать, и потом погибает. Поэтому превышения свободного билирубина в организме быть не должно, а только в пределах минимальной концентрации".
Лаборатория исследования крови
Общий билирубин
Общий билирубин состоит из непрямого и прямого.
"Анализ на общий билирубин используется для скрининга, в случае, если у человека есть какое-либо заболевание печени, связанное с нарушением билирубина, — добавил клинический фармаколог. — Это могут быть гепатиты (A, B, C и т.д.), нарушения работы печени, связанные с медикаментами, лекарственный гепатит. В общем, когда есть заболевания печени, билирубин всегда проявляет себя".
Как сдать анализы
Сдать анализы на билирубин можно в поликлинике по полису ОМС. Для этого сначала нужно посетить участкового терапевта, чтобы он дал направление на исследование.
"Есть три анализа — кровь, моча и кал, — рассказал Андрей Кондрахин. — В крови определяют общий билирубин, в моче — уробилиноген (бесцветный продукт восстановления билирубина, формирующийся под действием кишечных бактерий — Прим.ред.). Повышенные показатели говорят о том, что есть проблемы с печенью, связанные с обменом билирубина. При этом в 90% случаев люди сталкиваются с заболеваниями печени".
Причины повышенных показателей билирубина
Повышенный билирубин может появляться из-за того, что ускоряется распад эритроцитов в крови, формируется первичный билиарный цирроз, развивается желчнокаменная болезнь или возникают другие патологии, которые препятствуют оттоку желчи из организма, образуется опухоль в печени, в организме заводятся гельминты, вырабатывается недостаточное количество ферментов и т.д. Кроме этого, высокое содержание желчного пигмента также может быть связано с инфекционным воспалением, интоксикацией, гепатитом. По словам Андрея Кондрахина, на повышенный билирубин способно влиять разрушение эритроцитов.
"Оно может возникнуть из-за отравления грибами, суррогатными напитками. Есть такая болезнь, как гемолитическая болезнь новорожденных, когда собственные антитела матери борются с эритроцитами ребенка, разрушая их. Гемолиз может возникать и из-за отравления внешними ядами, например, ацетоном, краской, то есть, если превысить концентрацию, эритроциты начнут гибнуть. Также это могут быть химические вещества, которые употребляют внутрь, радиационные поражения, резус-конфликт между матерью и ребенком, врожденные заболевания, малярия, при которой также распадаются эритроциты", — пояснил специалист.
Новая коронавирусная инфекция также влияет на работу печени, поэтому после перенесенной болезни следует пройти обследование, сдать анализ на уровень билирубина в организме.
"Сейчас, если человек болеет коронавирусной инфекцией, он принимает много препаратов, также токсическое действие вируса приводит к нарушению функции печени, — добавил клинический фармаколог. — Из-за этого у некоторых людей билирубин может повышаться. Кроме этого, у злоупотребляющих алкоголем людей печень нагружена, за счет этого орган становится большим и рыхлым, может возникнуть жировой гепатоз. В таком случае появляется нарушение белкового обмена, поэтому прямой билирубин перестает связывать с белком, из-за этого у человека может развиться алкогольный гепатит".
Последствия повышенных показателей
Повышенный уровень билирубина оказывает негативное, токсическое воздействие на организм. Это ведет к нарушению функционирования органов, у пациентов развивается желтуха, пигмент способен проникать в ткани головного мозга, вызывать поражение нервной системы (энцефалопатию), которая может проявляться нарушением сознания, синдромом гипервозбудимости, судорогами, задержкой в психомоторном развитии.
Глаза человека с повышенным билирубином в крови
Симптомы повышенных показателей
"Самый первый симптом и, пожалуй, ведущий, до того, как кожа начнет желтеть, — это появление мочи темного цвета, либо она, наоборот, становится, как вода, — прокомментировал Андрей Кондрахин. — Это все зависит от того, какая желтуха возникла. Если это механическая желтуха, то билирубин не поступает в кишечник, поэтому цвет мочи и кала светлый. Если это гепатит — то экскременты будут темными".
При высоком содержании билирубина в крови возможны следующие проявления:
- —появляется неестественный оттенок кожи — от ярко-желтого до зеленоватого;
- —возникает кожный зуд;
- —ощущается горький привкус во рту;
- —кал становится белым;
- —нарушается память;
- —печень увеличивается в размерах, ощущается тяжесть в правом боку;
- —желтеют белки глаз;
- —ощущается слабость.
Лечение
Чтобы привести в норму содержание билирубина в крови, требуется устранить основное заболевание. Для этого врач может назначить инфузионную терапию, когда в организм вводят глюкозу и солевые растворы, лекарственные препараты, фототерапию облучением, также следует поменять рацион питания.
"Есть желчекаменная болезнь, когда камень образуется в желчном пузыре, — добавил клинический фармаколог. — Конечный этап выхода билирубина — это желчь. Когда камень образовался, он закупорил проток, вся желчь начинает обратно всасываться в кровь вместе с билирубином, появляется механическая желтуха. Если больного вовремя не прооперировать, то билирубин начнет застаиваться в желчных протоках, в дальнейшем это приведет к увеличению печени, произойдет цирроз — разрушение ее клеток. При такой желтухе врачи удаляют камень, либо желчный пузырь. После процедуры желчь никуда не всасывается и организм начинает нормально работать. Если говорить про инфекционные заболевания, то их лечат инфекционисты, например, все гепатиты. Больным назначают различные препараты, в том числе, те, что улучшают функцию печени".