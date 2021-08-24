https://ria.ru/20210824/glyukoza-1747054605.html

Все об уровне глюкозы в крови: норма, гипогликемия и гипергликемия

Уровень глюкозы в крови: норма у женщин и мужчин по возрасту

Все об уровне глюкозы в крови: норма, гипогликемия и гипергликемия

На уровень глюкозы — ее количество, которое есть в крови человека — влияют многие факторы. Таблица нормы глюкозы по возрасту, ее показатели у мужчин и женщин,... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T17:03

2021-08-24T17:03

2021-08-24T17:03

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. На уровень глюкозы — ее количество, которое есть в крови человека — влияют многие факторы. Таблица нормы глюкозы по возрасту, ее показатели у мужчин и женщин, кто находится в зоне риска по сахарному диабету и как правильно проводить мониторинг сахара в крови — в материале РИА Новости.Глюкоза в крови человекаКогда мы принимаем пищу, содержащиеся в ней углеводы расщепляются до глюкозы, которая служит источником энергии для организма. Глюкоза, также известная как "сахар", попадает в кровоток, а гормон инсулин помогает перенести ее в клетки. Этот процесс снижает количество глюкозы в крови. Если процесс работает эффективно, мышцы и органы получают необходимое им топливо, при этом уровень глюкозы не повышается.Показания для измерения глюкозыСахарный диабет, связанный с нарушением усвоения глюкозы, чаще всего развивается медленно, признаки бывают неочевидными или отсутствуют вообще. Может пройти до 10 лет, прежде чем человек поймет, что с его здоровьем что-то не так.Существуют факторы, при которых опасность развития диабета значительно повышается. Люди, относящиеся к группе риска, должны внимательно следить за уровнем глюкозы, чтобы не пропустить прогрессирования болезни.Следует приобрести глюкометр, если:Также к нарушению усвоения глюкозы могут привести некоторые лекарственные препараты. Во всех этих случаях необходимо внимательно контролировать содержание сахара в крови.Как измеряется уровень глюкозыУровень глюкозы в крови можно проверить несколькими способами, например, с помощью глюкометра, непрерывного мониторинга уровня глюкозы (НМГ), теста на уровень глюкозы в плазме натощак. Глюкометры и НМГ— это простые в применении домашние варианты, которые можно использовать в любой момент.ГлюкометрС помощью небольшой острой иглы (ланцета) набирается капля крови и наносится на тест-полоску, вставленную в глюкометр. Аппарат рассчитает уровень глюкозы в крови приблизительно за 10–20 секунд.Непрерывный мониторинг уровня глюкозыСистема состоит из нескольких частей: трансмиттера, сенсора и помпы для инсулина.Специальный сенсор вводится под кожу и каждые пять минут измеряет уровень глюкозы в межклеточной жидкости на протяжении пяти суток.Глюкозотолерантный тестГлюкозотолерантный тест, исследующий содержание сахара в плазме, проводится на голодный желудок в условиях клиники по направлению лечащего врача при подозрении на преддиабетное состояние или сахарный диабет.Тест на усредненное содержание глюкозы (HbA1c )Показывает концентрацию гликированного (гликозилированного) гемоглобина и также делается в лабораторных условиях.Что может повлиять на результаты измерения глюкозыЕсли измерение происходит в домашних условиях с помощью глюкометра, то необходимо знать, что этот прибор в любом случае имеет погрешность. На ее величину влияет калибровка, соблюдение правил хранения тест-полосок и сроков годности. Кроме того, устройство не даст верный результат, если у человека тяжелая инфекция, злокачественная опухоль или после употребления аскорбиновой кислоты в объеме больше одного грамма. Поэтому показания, выдаваемые глюкометром, следует воспринимать как ориентировочные и в отдельных случаях перепроверять лабораторным методом.Кроме того, на количество сахара в крови влияет образ жизни, питание и процессы, происходящие в организме. Завышенный результат будет получен, если:Снижение глюкозы в крови происходит в следующих случаях:Прием некоторых лекарственных средств может также влиять на показатели сахара.Норма глюкозы в кровиИсследования содержания глюкозы проводятся натощак и после приема пищи. Тест на HbA1c такой привязки не требует.Нормальные значения в зависимости от приема пищиДо и после приема пищи нормальные значения отличаются.НатощакНормальный уровень глюкозы в крови для взрослых, которые не ели минимум восемь часов, составляет 4-6,1 ммоль/л.Через два часа после едыЧерез два часа после еды это значение должно держаться в рамках от 5 до 7,7 ммоль/л.Усредненное содержание глюкозыОдним из методов диагностики сахарного диабета является тест на HbA1c (гликированный или гликозилированный гемоглобин), который показывает усредненное содержание глюкозы в крови в течение длительного времени. Гемоглобин A1c (HbA1c) — второстепенный компонент гемоглобина, с которым связана глюкоза. Так как на содержание гликированного гемоглобина не влияют краткосрочные колебания концентрации глюкозы в крови, анализ можно брать независимо от того, когда была принята пища.У здоровых людей уровень HbA1c составляет менее 6% от общего гемоглобина.Всемирная организация здравоохранения приводит следующие значения:Нормальные значения глюкозы в крови в зависимости от половой принадлежностиПо словам экспертов, нормальные значения глюкозы в крови у мужчин и женщин не отличаются и составляют от 3,3 до 5,5 ммоль/л при заборе крови из пальца и от 3,7 до 6,1 ммоль/л при исследовании венозной крови.Нормальные значения в зависимости от возрастаНормативные значения глюкозы в крови несколько варьируются с возрастом.ДетиОсобенно большое отличие наблюдается у детей до 14 лет. После показатели нормы совпадают со взрослыми. Например, у младенца в возрасте от двух дней до четырех недель нормальным считается содержание глюкозы в пределах от 2,8 до 4,4 ммоль/л, а от четырех недель до 14 лет — от 3,3 до 5,6 ммоль/л.ВзрослыеСогласно данным ВОЗ, референсные показатели глюкозы у людей 14-60 лет должны составлять 4,1-5,9 ммоль/л, 60-90 лет — 4,6-6,4 ммоль/л, старше 90 — 4,2-6,7 ммоль/л.Отклонение от нормы глюкозы в кровиУровень сахара в крови способен незначительно изменяться в течение дня в зависимости от приема и вида пищи, физической активности. Сильное отклонение в ту или иную сторону влечет за собой скрытые и явные опасности.Светлана Перес де Монтес Ратхерик, эксперт медицинской онлайн-академии UniProf, генетик так объясняет возникновение колебаний сахара в крови:"Чаще это состояние развивается с возрастом, но в последние годы все больше случаев раннего дебюта диабета 1, 2 и прочих типов у детей. Это связано и с нарушением питания (не по возрасту, не по нормам), и с особенностями ритма жизни.Говоря о ритме жизни, нельзя не упомянуть, что при нарушении работы поджелудочной железы запрос на выработку инсулина передается надпочечникам. Есть еще ряд полиморфизмов, которые также могут косвенно приводить к дисбалансом глюкозы, среди которых DRD3, склонность к накоплению дофамина в организме, но недостаточности его в головном мозге, в связи с чем такие люди могут "делать из мухи слона" или слишком сильно зацикливаться на каких-либо действиях/ситуациях, тем самым перегружая надпочечники. При малейшем дисбалансе в работе поджелудочной железы у таких людей сигнал на выработку инсулина надпочечниками будет снижен, соответственно, и риски развития разового или хронического гипо- или гипергликемического состояния выше. Кроме того, иногда причиной возникновения дисбаланса в уровнях глюкозы как в гипо-, так и в гиперсостоянии может быть элементарная недостаточность витамина В1 как ведущего кофактора и катализатора белкового/углеводного и жирового обменов."Светлана Перес де Монтес Ратхерик отмечает: "Глюкоза может "скакать" в ответ на нарушение обмена гистамина, усвоения белка или жиров, не говоря уже о генетическом нарушении обмена углеводов. Она будет меняться и зависеть от состояния сна и психологического равновесия. Важнее всего найти именно вашу причину — будет проще бороться со следствием."Повышение уровня глюкозы (гипергликемия)Гипергликемия — клиническое состояние, во время которого у человека резко повышается уровень глюкозы в крови. Оно возникает при нехватке инсулина или когда организм не может правильно его использовать. На ранней стадии это вызывает потерю энергии, чрезмерную жажду и мочеиспускание, снижение зрения. Со временем гипергликемия может стать хронической, в этом случае ставится вопрос о сахарном диабете.Признаки гипергликемии:Если меры для улучшения состояния не принимаются, может возникнуть диабетический кетоацидоз, когда продукты жизнедеятельности, называемые кетонами, накапливаются в крови и начинают представлять опасность для жизни.Признаки кетоацидоза:Чтобы избежать приступов гипергликемии, необходимо придерживаться некоторых рекомендаций:По словам Светланы Перес де Монтес Ратхерик, страдающим таким сосстоянием рекомендуются принимать пиколинат хрома и витамин В1, антиоксиданты (экстракты черники, зеленого чая и подобные им). В качестве скорой помощи всегда стоит иметь при себе таблетки глюкозы или что-нибудь сладкое.Понижение уровня глюкозы (гипогликемия)Гипогликемия возникает, когда уровень глюкозы в крови резко падает.Симптомы, испытываемые людьми в этом состоянии:Снижение глюкозы может вызвать обморок, судороги или кому. У людей с диабетом гипогликемическое состояние способно возникнуть неожиданно и привести к печальным последствиям. Особенно, если диабетик пропускает приемы пищи, увеличил объем физической нагрузки, пьет много алкоголя.При первых симптомах гипогликемии лучше всего незамедлительно употребить любую пищу, содержащую быстрые углеводы: фруктовый сок, конфету, мед, быстрорастворимую глюкозу в таблетках. Люди, страдающие сахарным диабетом, часто имеют при себе, помимо инсулина, еще и глюкагон (гормон-антагонист инсулина), так как состояние гипогликемии у них может возникнуть неожиданно.Как вернуть уровень глюкозы в нормуПомимо диеты и регулярных физических нагрузок, программа стабилизации глюкозы включает в себя снижение веса, если он избыточен, отказ от алкогольных напитков, здоровый сон и управление стрессом.Роман Мальков, врач-диетолог, нутрициолог, создатель программ метаболической терапии и низкоинтенсивных тренировок для пациентов разного возраста, эксперт онлайн-академии UniProf, советует придерживаться правильного питания и употреблять в пищу достаточное количество пищевых волокон.Помимо пищевых волокон, необходимо включить в рацион и сложные углеводы, так как они способствуют постепенному поступлению сахара в организм, и отдавать предпочтение продуктам с гликемическим индексом ниже 55 (бобовые, орехи, рыба, мясо).Нужно помнить, что избыточный вес вызывает увеличение числа случаев диабета и более частую резистентность к инсулину, отметил эксперт.Физическая нагрузка заставляет мышцы тела использовать глюкозу для получения энергии, а прием достаточного количества воды позволяет почкам выводить избыточный сахар.Следует избегать психических нагрузок или стараться быстрее успокоиться, например, с помощью правильного дыхания или йоги, так как гормон стресса способен повышать глюкозу в крови. Недостаток сна также влечет за собой ее резкий скачок, поэтому важно высыпаться в течение ночи.

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https://ria.ru/20210823/diabet-1746809076.html

https://ria.ru/20201201/glyukoza-1587229237.html

https://ria.ru/20190627/1555990826.html

https://ria.ru/20210602/frukty-1735257359.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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