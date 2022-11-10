https://ria.ru/20221110/obmorok-1830500917.html

Как помочь человеку при обмороке: причины и профилактика потери сознания

Первая помощь при обмороке: как оказать, алгоритм действий, инструкция

Как помочь человеку при обмороке: причины и профилактика потери сознания

Обморок - внезапная кратковременная потеря сознания, вызванная уменьшением мозгового кровотока. Как оказать первую доврачебную помощь при обмороке: алгоритм... РИА Новости, 10.11.2022

2022-11-10T15:24

2022-11-10T15:24

2022-11-10T15:34

здоровье - общество

врачи

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Обморок - внезапная кратковременная потеря сознания, вызванная уменьшением мозгового кровотока. Как оказать первую доврачебную помощь при обмороке: алгоритм действий и что нельзя делать, когда пострадавшему необходима неотложная медицинская помощь, а в каких случаях можно без нее обойтись - в материале РИА Новости.ОбморокОбморок (синкопе) – это кратковременная потеря сознания, вызванная недостаточным поступлением кислорода к головному мозгу. Около трети людей хотя бы один раз в своей жизни сталкивались таким состоянием. В основном это связано с различными внешними факторами и не является признаком заболевания, но если ситуация часто повторяется, необходимо обратиться к врачу (кардиологу или неврологу). Максимальная частота обмороков приходится на возраст от 10 до 30 лет, причем мужчины подвержены им больше, чем женщины, но с опасными причинами синкопальные состояния чаще связаны у пожилых людей.ПризнакиЧтобы вовремя распознать приближающуюся потерю сознания и своевременно помочь человеку, необходимо знать ее симптомы. По словам Екатерины Есаковой, терапевта Европейской Юридической Службы, предвестниками обморока являются бледность кожных покровов, липкий пот, шум в ушах, головокружение, потемнение в глазах. Также в зависимости от сопутствующих состояний больного могут беспокоить боли в сердце, головная боль, одышка. Затем человек может упасть или постепенно осесть на землю.При этом если измерить показатели – пульс будет редким, давление снижено, дыхание поверхностное. Вне сознания человек, как правило, находится недолго – до 1 минуты. Далее может сохраняться слабость."Сопровождаются обмороки побледнением кожи, резким падением давления, тахикардией или брадикардией, расслаблением мышц вплоть до судорог, расширенными зрачками и сниженными рефлексами", - добавляет Михаил Кутушов, врач-токсиколог, кандидат медицинских наук.ПричиныПричины обмороков могут быть разными: психогенные факторы, заболевания сердечно-сосудистой системы, нарушения нервной регуляции сосудов, ортостатический коллапс (человек встает и теряет сознание), кислородное голодание, анемия и т.д., - объясняет Михаил Кутушов.Наиболее распространенными причинами кратковременной потери сознания являются:ПатогенезМихаил Кутушов отмечает, что механика развития обморока заключается в снижении мозгового метаболизма из-за уменьшения кровотока в мозг. Существуют обмороки разной длительности: несколько секунд, до минуты, несколько минут, до получаса.Стадии обмороковСинкопе обычно происходит в три стадии: сначала развивается предобморочное состояние, потом следует кратковременная потеря сознания и выход из обморока.ПресинкопальнаяПредвестники (пресинкопе) появляются перед обмороком, продолжительность их может составлять от нескольких секунд до нескольких минут. Обычно это: нарастание дурноты и слабости, головокружение, потемнение в глазах, нехватка воздуха, потливость, учащенное сердцебиение, жар. При медленном развитии предвестников необходимо сесть или прилечь, быстрое часто становится причиной травмирования человека при падении.ОбморокПроисходит потеря сознания разной степени глубины: дыхание становится поверхностным, мышцы полностью расслабляются, пульс ослабляется, зрачки медленно реагируют на свет, давление понижается. При глубокой потере сознания, сопровождающейся гипоксией, могут наблюдаться судороги.ПостсинкопальнаяВосстановление (постсинкопальная стадия) обычно длится от 1 до 2 часов. После возвращения сознания человек часто чувствует слабость, головокружение, сухость во рту. Давление может быть пониженным, возникает потливость и неуверенность движений. Обычно пациент помнит все, что происходило до обморока, это помогает исключить ретроградную амнезию, которая может быть вызвана черепно-мозговой травмой, полученной при падении.Виды обмороковОбмороки могут быть связаны с неврологическими расстройствами (нейрогенные) или заболеваниями сердечно-сосудистой системы.РефлекторныеНейромедиаторный или рефлекторный обморок происходит из-за сбоя в работе нервной системы: расширения сосудов и снижения частоты сердечных сокращений (брадикардии). В результате чего артериальное давление падает, а кровоснабжение мозга нарушается. Такие обмороки делятся на два типа:Обмороки при ортостатической гипотензииОртостатическая гипотензия - снижение артериального давления при смене положения тела, например, когда человек встает. Такие обмороки могут возникнуть по следующим причинам:Кардиальные обморокиСвязаны с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и могут возникнуть при любом положении тела. Резкая потеря сознания без каких-либо предвестников говорит о серьезном заболевании, которое несет угрозу жизни и здоровью пациента. Причинами кардиального обморока могут стать:Длительность обморокаКак правило, потеря сознания может длиться от нескольких секунд до 2-3 минут, в редких случаях - до получаса.Чем опасен обморокОсновная опасность синкопе состоит в том, что в результате расслабления всех мышц тела может произойти западение языка и блокировка дыхательных путей, кроме того, человек может захлебнуться рвотой. Именно поэтому пострадавшего сразу укладывают на бок. Также во время резкого падения высока вероятность получения травмы. Если обморок вызван сердечно-сосудистым заболеванием, он может быть предвестником внезапной смерти из-за обструкции аортального протока, нарушения сердечного ритма и других состояний.Первая помощь при обморокеЕкатерина Есакова советует постараться предотвратить падение и не дать человеку удариться. Лучше всего уложить его на горизонтальную поверхность. Для предотвращения западения языка нужно перевернуть человека в удобную позу на боку. Лучше расстегнуть тесную одежду на груди, открыть окна, чтобы обеспечить достаточный поток свежего воздуха. Также лучше всего вызвать скорую помощь."Можно дать понюхать нашатырный спирт (не во всех случаях, противопоказан при бронхиальной астме), при длительном приступе поднять человеку ноги вверх, чтобы кровь притекала к мозгу, умыть лицо холодной водой. Нельзя сразу пытаться привести пострадавшего в вертикальное положение", - добавляет Михаил Кутушов.Очень важно отличать обморочное состояние от остановки сердца. Последнее отличается отсутствием пульса, дыхания и требует проведения сердечно-легочной реанимации. Своевременное правильное оказание первой помощи пострадавшему поможет сохранить человеку здоровье и жизнь.Когда нужна медицинская помощьОбморок сам по себе - не повод для обращения к врачу, так как не всегда происходит в результате серьезных заболеваний, но существуют маркеры, которые должны вызвать у пострадавшего и у тех, кто стал свидетелем падения, опасения и заставить обратиться за медицинской помощью:Чего нельзя делать при обморокеЗапрещено стараться поднять или посадить человека, бить по щекам, брызгать водой, пытаться вложить в рот какие-либо медикаментозные препараты до приезда врача.ДиагностикаДля того, чтобы определить причину обморока, врач может провести опрос и задать пострадавшему несколько вопросов, например:Дополнительные исследования, которые могут понадобиться:ЛечениеНужно ли проводить лечение, зависит от причины обморока. Рефлекторные обычно не требуют никакой особенной медицинской терапии, необходимо просто исключить провоцирующие факторы. В остальных случаях врач назначит соответствующее лечение после сбора информации, проведения анализов и исследований. Оно направлено на устранение первичного недуга, который вызвал потерю сознания:Реабилитация после обморокаПосле того, как человек пришел в сознание, нужно:Профилактические мерыДля того, чтобы предотвратить обмороки, необходимо придерживаться некоторых правил:"Профилактика обмороков также заключается в стабилизации сна и питания, отказе от алкоголя и сигарет, прогулках на свежем воздухе", - говорит Михаил Кутушов.Обязательно следует один раз в год проходить диспансеризацию и своевременно лечить выявленные заболевания.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

здоровье - общество, врачи