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Первая помощь при обмороке: как оказать, алгоритм действий, инструкция
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Как помочь человеку при обмороке: причины и профилактика потери сознания
Первая помощь при обмороке: как оказать, алгоритм действий, инструкция
Как помочь человеку при обмороке: причины и профилактика потери сознания
Обморок - внезапная кратковременная потеря сознания, вызванная уменьшением мозгового кровотока. Как оказать первую доврачебную помощь при обмороке: алгоритм... РИА Новости, 10.11.2022
2022-11-10T15:24
2022-11-10T15:34
здоровье - общество
врачи
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Обморок - внезапная кратковременная потеря сознания, вызванная уменьшением мозгового кровотока. Как оказать первую доврачебную помощь при обмороке: алгоритм действий и что нельзя делать, когда пострадавшему необходима неотложная медицинская помощь, а в каких случаях можно без нее обойтись - в материале РИА Новости.ОбморокОбморок (синкопе) – это кратковременная потеря сознания, вызванная недостаточным поступлением кислорода к головному мозгу. Около трети людей хотя бы один раз в своей жизни сталкивались таким состоянием. В основном это связано с различными внешними факторами и не является признаком заболевания, но если ситуация часто повторяется, необходимо обратиться к врачу (кардиологу или неврологу). Максимальная частота обмороков приходится на возраст от 10 до 30 лет, причем мужчины подвержены им больше, чем женщины, но с опасными причинами синкопальные состояния чаще связаны у пожилых людей.ПризнакиЧтобы вовремя распознать приближающуюся потерю сознания и своевременно помочь человеку, необходимо знать ее симптомы. По словам Екатерины Есаковой, терапевта Европейской Юридической Службы, предвестниками обморока являются бледность кожных покровов, липкий пот, шум в ушах, головокружение, потемнение в глазах. Также в зависимости от сопутствующих состояний больного могут беспокоить боли в сердце, головная боль, одышка. Затем человек может упасть или постепенно осесть на землю.При этом если измерить показатели – пульс будет редким, давление снижено, дыхание поверхностное. Вне сознания человек, как правило, находится недолго – до 1 минуты. Далее может сохраняться слабость."Сопровождаются обмороки побледнением кожи, резким падением давления, тахикардией или брадикардией, расслаблением мышц вплоть до судорог, расширенными зрачками и сниженными рефлексами", - добавляет Михаил Кутушов, врач-токсиколог, кандидат медицинских наук.ПричиныПричины обмороков могут быть разными: психогенные факторы, заболевания сердечно-сосудистой системы, нарушения нервной регуляции сосудов, ортостатический коллапс (человек встает и теряет сознание), кислородное голодание, анемия и т.д., - объясняет Михаил Кутушов.Наиболее распространенными причинами кратковременной потери сознания являются:ПатогенезМихаил Кутушов отмечает, что механика развития обморока заключается в снижении мозгового метаболизма из-за уменьшения кровотока в мозг. Существуют обмороки разной длительности: несколько секунд, до минуты, несколько минут, до получаса.Стадии обмороковСинкопе обычно происходит в три стадии: сначала развивается предобморочное состояние, потом следует кратковременная потеря сознания и выход из обморока.ПресинкопальнаяПредвестники (пресинкопе) появляются перед обмороком, продолжительность их может составлять от нескольких секунд до нескольких минут. Обычно это: нарастание дурноты и слабости, головокружение, потемнение в глазах, нехватка воздуха, потливость, учащенное сердцебиение, жар. При медленном развитии предвестников необходимо сесть или прилечь, быстрое часто становится причиной травмирования человека при падении.ОбморокПроисходит потеря сознания разной степени глубины: дыхание становится поверхностным, мышцы полностью расслабляются, пульс ослабляется, зрачки медленно реагируют на свет, давление понижается. При глубокой потере сознания, сопровождающейся гипоксией, могут наблюдаться судороги.ПостсинкопальнаяВосстановление (постсинкопальная стадия) обычно длится от 1 до 2 часов. После возвращения сознания человек часто чувствует слабость, головокружение, сухость во рту. Давление может быть пониженным, возникает потливость и неуверенность движений. Обычно пациент помнит все, что происходило до обморока, это помогает исключить ретроградную амнезию, которая может быть вызвана черепно-мозговой травмой, полученной при падении.Виды обмороковОбмороки могут быть связаны с неврологическими расстройствами (нейрогенные) или заболеваниями сердечно-сосудистой системы.РефлекторныеНейромедиаторный или рефлекторный обморок происходит из-за сбоя в работе нервной системы: расширения сосудов и снижения частоты сердечных сокращений (брадикардии). В результате чего артериальное давление падает, а кровоснабжение мозга нарушается. Такие обмороки делятся на два типа:Обмороки при ортостатической гипотензииОртостатическая гипотензия - снижение артериального давления при смене положения тела, например, когда человек встает. Такие обмороки могут возникнуть по следующим причинам:Кардиальные обморокиСвязаны с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и могут возникнуть при любом положении тела. Резкая потеря сознания без каких-либо предвестников говорит о серьезном заболевании, которое несет угрозу жизни и здоровью пациента. Причинами кардиального обморока могут стать:Длительность обморокаКак правило, потеря сознания может длиться от нескольких секунд до 2-3 минут, в редких случаях - до получаса.Чем опасен обморокОсновная опасность синкопе состоит в том, что в результате расслабления всех мышц тела может произойти западение языка и блокировка дыхательных путей, кроме того, человек может захлебнуться рвотой. Именно поэтому пострадавшего сразу укладывают на бок. Также во время резкого падения высока вероятность получения травмы. Если обморок вызван сердечно-сосудистым заболеванием, он может быть предвестником внезапной смерти из-за обструкции аортального протока, нарушения сердечного ритма и других состояний.Первая помощь при обморокеЕкатерина Есакова советует постараться предотвратить падение и не дать человеку удариться. Лучше всего уложить его на горизонтальную поверхность. Для предотвращения западения языка нужно перевернуть человека в удобную позу на боку. Лучше расстегнуть тесную одежду на груди, открыть окна, чтобы обеспечить достаточный поток свежего воздуха. Также лучше всего вызвать скорую помощь."Можно дать понюхать нашатырный спирт (не во всех случаях, противопоказан при бронхиальной астме), при длительном приступе поднять человеку ноги вверх, чтобы кровь притекала к мозгу, умыть лицо холодной водой. Нельзя сразу пытаться привести пострадавшего в вертикальное положение", - добавляет Михаил Кутушов.Очень важно отличать обморочное состояние от остановки сердца. Последнее отличается отсутствием пульса, дыхания и требует проведения сердечно-легочной реанимации. Своевременное правильное оказание первой помощи пострадавшему поможет сохранить человеку здоровье и жизнь.Когда нужна медицинская помощьОбморок сам по себе - не повод для обращения к врачу, так как не всегда происходит в результате серьезных заболеваний, но существуют маркеры, которые должны вызвать у пострадавшего и у тех, кто стал свидетелем падения, опасения и заставить обратиться за медицинской помощью:Чего нельзя делать при обморокеЗапрещено стараться поднять или посадить человека, бить по щекам, брызгать водой, пытаться вложить в рот какие-либо медикаментозные препараты до приезда врача.ДиагностикаДля того, чтобы определить причину обморока, врач может провести опрос и задать пострадавшему несколько вопросов, например:Дополнительные исследования, которые могут понадобиться:ЛечениеНужно ли проводить лечение, зависит от причины обморока. Рефлекторные обычно не требуют никакой особенной медицинской терапии, необходимо просто исключить провоцирующие факторы. В остальных случаях врач назначит соответствующее лечение после сбора информации, проведения анализов и исследований. Оно направлено на устранение первичного недуга, который вызвал потерю сознания:Реабилитация после обморокаПосле того, как человек пришел в сознание, нужно:Профилактические мерыДля того, чтобы предотвратить обмороки, необходимо придерживаться некоторых правил:"Профилактика обмороков также заключается в стабилизации сна и питания, отказе от алкоголя и сигарет, прогулках на свежем воздухе", - говорит Михаил Кутушов.Обязательно следует один раз в год проходить диспансеризацию и своевременно лечить выявленные заболевания.
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здоровье - общество, врачи
Здоровье - Общество, врачи
15:24 10.11.2022 (обновлено: 15:34 10.11.2022)
 

Как помочь человеку при обмороке: причины и профилактика потери сознания

© Фото : FreepikДевушка без сознания. Помощь при обмороке
Девушка без сознания. Помощь при обмороке - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© Фото : Freepik
Девушка без сознания. Помощь при обмороке
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Оглавление
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Обморок - внезапная кратковременная потеря сознания, вызванная уменьшением мозгового кровотока. Как оказать первую доврачебную помощь при обмороке: алгоритм действий и что нельзя делать, когда пострадавшему необходима неотложная медицинская помощь, а в каких случаях можно без нее обойтись - в материале РИА Новости.

Обморок

Обморок (синкопе) – это кратковременная потеря сознания, вызванная недостаточным поступлением кислорода к головному мозгу. Около трети людей хотя бы один раз в своей жизни сталкивались таким состоянием. В основном это связано с различными внешними факторами и не является признаком заболевания, но если ситуация часто повторяется, необходимо обратиться к врачу (кардиологу или неврологу). Максимальная частота обмороков приходится на возраст от 10 до 30 лет, причем мужчины подвержены им больше, чем женщины, но с опасными причинами синкопальные состояния чаще связаны у пожилых людей.
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Признаки

Чтобы вовремя распознать приближающуюся потерю сознания и своевременно помочь человеку, необходимо знать ее симптомы. По словам Екатерины Есаковой, терапевта Европейской Юридической Службы, предвестниками обморока являются бледность кожных покровов, липкий пот, шум в ушах, головокружение, потемнение в глазах. Также в зависимости от сопутствующих состояний больного могут беспокоить боли в сердце, головная боль, одышка. Затем человек может упасть или постепенно осесть на землю.
При этом если измерить показатели – пульс будет редким, давление снижено, дыхание поверхностное. Вне сознания человек, как правило, находится недолго – до 1 минуты. Далее может сохраняться слабость.
"Сопровождаются обмороки побледнением кожи, резким падением давления, тахикардией или брадикардией, расслаблением мышц вплоть до судорог, расширенными зрачками и сниженными рефлексами", - добавляет Михаил Кутушов, врач-токсиколог, кандидат медицинских наук.
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Причины

Причины обмороков могут быть разными: психогенные факторы, заболевания сердечно-сосудистой системы, нарушения нервной регуляции сосудов, ортостатический коллапс (человек встает и теряет сознание), кислородное голодание, анемия и т.д., - объясняет Михаил Кутушов.
Наиболее распространенными причинами кратковременной потери сознания являются:
  • нарушение сердечного ритма (потеря сознания происходит в любом положении, часто не имеет предвестников);
  • анафилактический шок (обморок во время или после контакта с аллергеном, предвестники: липкий пот и побледнение кожных покровов);
  • низкий уровень сахара в крови (предшествуют спутанность сознания, потливость, дрожь);
  • повышенное давление в грудной клетке (может произойти во время кашля и других действий, повышающих давление в груди, перед потерей сознания обычно появляются головокружение, тошнота или потливость);
  • сильные эмоции (происходит на пике ощущений, предвестники: головокружение, тошнота, потливость);
  • мигрень (иногда предшествуют аура и чувствительность к свету);
  • долгое пребывание в положении стоя (обычно человек быстро восстанавливается, после может сохраняться слабость);
  • беременность (чаще всего обмороки происходят на ранних этапах);
  • гипервентиляция (частое дыхание может вызвать синкопе, предвестники: покалывание области вокруг рта и в пальцах);
  • прием лекарственных препаратов, снижающих давление или нарушающих сердечный ритм (потере сознания предшествуют головокружение или частое сердцебиение);
  • нарушение функции вегетативной нервной системы (может произойти в положении сидя или стоя, предшественники: головокружение);
  • длительный постельный режим (может произойти после того, как человек сядет или встанет, предшественник: головокружение);
  • анемия (происходит в положении сидя или стоя, обмороку предшествует головокружение);
  • заболевания сердечного клапана и кардиомиопатия (обморок может случиться во время или после физической нагрузки);
  • тромбоэмболия легочной артерии (предвестники: боль при дыхании, одышка, учащенное дыхание и сердцебиение);
  • инфаркт миокарда (синкопе предшествуют изжога, одышка, тошнота, дискомфорт в области груди).
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Патогенез

Михаил Кутушов отмечает, что механика развития обморока заключается в снижении мозгового метаболизма из-за уменьшения кровотока в мозг. Существуют обмороки разной длительности: несколько секунд, до минуты, несколько минут, до получаса.

Стадии обмороков

Синкопе обычно происходит в три стадии: сначала развивается предобморочное состояние, потом следует кратковременная потеря сознания и выход из обморока.

Пресинкопальная

Предвестники (пресинкопе) появляются перед обмороком, продолжительность их может составлять от нескольких секунд до нескольких минут. Обычно это: нарастание дурноты и слабости, головокружение, потемнение в глазах, нехватка воздуха, потливость, учащенное сердцебиение, жар. При медленном развитии предвестников необходимо сесть или прилечь, быстрое часто становится причиной травмирования человека при падении.
© Fotolia / Photographee.euЖенщина с головной болью
Женщина с головной болью - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© Fotolia / Photographee.eu
Женщина с головной болью

Обморок

Происходит потеря сознания разной степени глубины: дыхание становится поверхностным, мышцы полностью расслабляются, пульс ослабляется, зрачки медленно реагируют на свет, давление понижается. При глубокой потере сознания, сопровождающейся гипоксией, могут наблюдаться судороги.

Постсинкопальная

Восстановление (постсинкопальная стадия) обычно длится от 1 до 2 часов. После возвращения сознания человек часто чувствует слабость, головокружение, сухость во рту. Давление может быть пониженным, возникает потливость и неуверенность движений. Обычно пациент помнит все, что происходило до обморока, это помогает исключить ретроградную амнезию, которая может быть вызвана черепно-мозговой травмой, полученной при падении.
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Виды обмороков

Обмороки могут быть связаны с неврологическими расстройствами (нейрогенные) или заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Рефлекторные

Нейромедиаторный или рефлекторный обморок происходит из-за сбоя в работе нервной системы: расширения сосудов и снижения частоты сердечных сокращений (брадикардии). В результате чего артериальное давление падает, а кровоснабжение мозга нарушается. Такие обмороки делятся на два типа:
  • Вазовагальный (нейрокардиогенный) самый распространенный тип обморока, который часто бывает у профессиональных спортсменов и молодых людей. Часто сопровождается предобморочным состоянием и может произойти после сильного испуга, при виде крови, от сильной боли, в результате нахождения в душном помещении, на жарком солнце, после физических нагрузок и прочее. Подобные обмороки обычно не вызваны болезнью.
  • Синокаротидный обморок возникает при давлении на расширенную часть сонной артерии (каротидный синус). Это происходит при движении шеи или вызывается слишком тугим воротником.
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Обмороки при ортостатической гипотензии

Ортостатическая гипотензия - снижение артериального давления при смене положения тела, например, когда человек встает. Такие обмороки могут возникнуть по следующим причинам:
  • при обезвоживании;
  • длительном стоянии в людных, душных местах;
  • внутреннем кровотечении;
  • злоупотреблении наркотическими средствами и алкоголем;
  • приеме некоторых лекарств (антигипертензивных, антиаритмических, противорвотных, антидепрессантов и т.д.);
  • при болезни Паркинсона.
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Кардиальные обмороки

Связаны с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и могут возникнуть при любом положении тела. Резкая потеря сознания без каких-либо предвестников говорит о серьезном заболевании, которое несет угрозу жизни и здоровью пациента. Причинами кардиального обморока могут стать:
  • ишемическая болезнь сердца;
  • аритмия;
  • патологические структурные изменения сердца и сосудов.
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Длительность обморока

Как правило, потеря сознания может длиться от нескольких секунд до 2-3 минут, в редких случаях - до получаса.

Чем опасен обморок

Основная опасность синкопе состоит в том, что в результате расслабления всех мышц тела может произойти западение языка и блокировка дыхательных путей, кроме того, человек может захлебнуться рвотой. Именно поэтому пострадавшего сразу укладывают на бок. Также во время резкого падения высока вероятность получения травмы. Если обморок вызван сердечно-сосудистым заболеванием, он может быть предвестником внезапной смерти из-за обструкции аортального протока, нарушения сердечного ритма и других состояний.
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Первая помощь при обмороке

Екатерина Есакова советует постараться предотвратить падение и не дать человеку удариться. Лучше всего уложить его на горизонтальную поверхность. Для предотвращения западения языка нужно перевернуть человека в удобную позу на боку. Лучше расстегнуть тесную одежду на груди, открыть окна, чтобы обеспечить достаточный поток свежего воздуха. Также лучше всего вызвать скорую помощь.
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в медиабанкВрач скорой помощи проверяет состояние пациента с потерей сознания
Врач скорой помощи проверяет состояние пациента с потерей сознания - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Врач скорой помощи проверяет состояние пациента с потерей сознания
"Можно дать понюхать нашатырный спирт (не во всех случаях, противопоказан при бронхиальной астме), при длительном приступе поднять человеку ноги вверх, чтобы кровь притекала к мозгу, умыть лицо холодной водой. Нельзя сразу пытаться привести пострадавшего в вертикальное положение", - добавляет Михаил Кутушов.
Очень важно отличать обморочное состояние от остановки сердца. Последнее отличается отсутствием пульса, дыхания и требует проведения сердечно-легочной реанимации. Своевременное правильное оказание первой помощи пострадавшему поможет сохранить человеку здоровье и жизнь.
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Когда нужна медицинская помощь

Обморок сам по себе - не повод для обращения к врачу, так как не всегда происходит в результате серьезных заболеваний, но существуют маркеры, которые должны вызвать у пострадавшего и у тех, кто стал свидетелем падения, опасения и заставить обратиться за медицинской помощью:
  • потеря сознания длится более 3-х минут;
  • частое повторение обмороков;
  • первый обморок произошел после 40 лет;
  • во время падения получена травма;
  • пострадавший болеет сахарным диабетом или имеет заболевания сердца и сосудов;
  • беременность;
  • если появилась одышка;
  • во время обморока возникло недержание мочи или кала;
  • перед потерей сознания появилась боль в области груди, нарушение сердцебиения.
© Pixabay / PexelsБоль в груди
Боль в груди - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© Pixabay / Pexels
Боль в груди

Чего нельзя делать при обмороке

Запрещено стараться поднять или посадить человека, бить по щекам, брызгать водой, пытаться вложить в рот какие-либо медикаментозные препараты до приезда врача.

Диагностика

Для того, чтобы определить причину обморока, врач может провести опрос и задать пострадавшему несколько вопросов, например:
  • была ли тошнота и головокружение перед потерей сознания;
  • появилась ли одышка;
  • как часто случаются обмороки;
  • не предшествовал ли потере сознания прием нового лекарственного препарата;
  • хорошо ли пациент спит и ест.
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Дополнительные исследования, которые могут понадобиться:
  • анализ крови на наличие анемии или метаболических изменений;
  • электрокардиограмма (ЭКГ);
  • ЭКГ с физической нагрузкой (проверка электрической активности сердца);
  • эхокардиография;
  • тест на столе, который изменяет наклон (показывает аномальные сердечно-сосудистые рефлексы, вызывающие обморок).
  • измерение артериального давления сидя и стоя;
  • электрофизиологическое исследование проводящей системы сердца;
  • дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий;
  • электроэнцефалография.
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Лечение

Нужно ли проводить лечение, зависит от причины обморока. Рефлекторные обычно не требуют никакой особенной медицинской терапии, необходимо просто исключить провоцирующие факторы. В остальных случаях врач назначит соответствующее лечение после сбора информации, проведения анализов и исследований. Оно направлено на устранение первичного недуга, который вызвал потерю сознания:
  • при анемии выявляется ее причина;
  • при сердечных заболеваниях назначаются противоаритмические средства, в некоторых случаях требуется хирургическое вмешательство или установка кардиовертера-дефибриллятора;
  • если потеря сознания вызвана приемом лекарств, они заменяются на другие;
  • пониженное давление требует профилактики обезвоживания, а чтобы оно резко не падало при принятии вертикального положения, можно перед тем, как встать провести следующие манипуляции: скрестить ноги, напрячь мышцы, сжать кулаки.
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Реабилитация после обморока

После того, как человек пришел в сознание, нужно:
  • помочь ему расслабиться, расстегнуть стягивающую одежду;
  • не давать резко подниматься на ноги, необходимо полежать или посидеть 15-20 минут, чтобы восстановить мозговое кровоснабжение;
  • обеспечить пострадавшего свежим воздухом;
  • дать воды или еды, так как обезвоживание и голод - частые причины обморока.
© Фото : FreepikДевушка наливает воду из графина
Девушка наливает воду из графина - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
© Фото : Freepik
Девушка наливает воду из графина

Профилактические меры

Для того, чтобы предотвратить обмороки, необходимо придерживаться некоторых правил:
  • не пропускать приемы пищи;
  • пить больше жидкости;
  • избегать триггеров, которые вызывают потерю сознания;
  • не торопиться вставать при пониженном давлении;
  • избегать тесной одежды, особенно узких воротников.
"Профилактика обмороков также заключается в стабилизации сна и питания, отказе от алкоголя и сигарет, прогулках на свежем воздухе", - говорит Михаил Кутушов.
Обязательно следует один раз в год проходить диспансеризацию и своевременно лечить выявленные заболевания.
Стройная фигура - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
14 октября, 02:10
Диетолог перечислила главные ошибки худеющих
 
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