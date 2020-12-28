https://ria.ru/20201228/skoraya-1591245118.html

Как вызвать скорую помощь с мобильного телефона: правила и рекомендации

Как вызвать скорую помощь с мобильного телефона: правила и рекомендации

Несчастный случай или болезнь могут настигнуть в самый неожиданный момент. Как вызвать скорую помощь с мобильного телефона в РФ – в материале РИА Новости. РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T16:13

2020-12-28T16:13

2020-12-28T16:13

общество

россия

скорая помощь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/147995/07/1479950747_0:320:3280:2165_1920x0_80_0_0_92b8197bb22b9f2a21807a7679cfd394.jpg

МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Несчастный случай или болезнь могут настигнуть в самый неожиданный момент. Как вызвать скорую помощь с мобильного телефона в РФ – в материале РИА Новости.Номер телефона скорой - "03". На него сейчас можно позвонить со стационарного аппарата или уличного таксофона. А вот связаться с экстренными службами по сотовому получится только по трехзначным номерам. Чтобы осуществить вызов скорой с мобильного, нужно набрать "103". Этот номер скорой для звонка с мобильного действует с SIM-карт любого оператора в России.Телефоны других экстренных служб для вызова с мобильного также являются едиными трехзначными. Чтобы вызвать полицию с мобильного, нужно набрать "102", чтобы вызвать пожарных – "101", газовую службу - "104". Также вызвать скорую с мобильного можно и по единому номеру службы спасения "112".Звонки на эти единые номера бесплатны и принимаются круглосуточно. Соединение с оператором произойдет даже при отсутствии денег на счете, или если не вставлена сим-карта.Что нужно рассказать диспетчеру при вызове скорой помощи?При обращении по номерам 103 и 112 важно в первую очередь сообщить, что случилось: ответить максимально полно на вопросы, которые задаст диспетчер. Это поможет определить, какая бригада (скорой или неотложной помощи) нужна больному, или же достаточно консультации врача по телефону. Затем нужно назвать номер, с которого исходит звонок, а также адрес, где находится больной (указать четкие ориентиры; ближайшее к пациенту место для остановки машины медиков, упомянуть номер подъезда, этаж, код домофона).После нужно назвать фамилию, имя, отчество, дату рождения или возраст пациента, если известно, и фамилию вызывающего.Четкие и полные ответы на данные вопросы помогут бригаде скорой быстрее приехать к больному или пострадавшему.Как вызвать врача на дом?Если человек не может сам придти в поликлинику и получить помощь, если он считает, что своим визитом навредит медикам и пациентам (например, во время эпидемии вирусного заболевания), врач должен приехать к нему на дом.Терапевт прибывает при наличии у вызывающего острых заболеваний, при рецидивах хронических патологий с заметным ухудшением самочувствия или в случае инфекционных болезней. Также вызвать врача могут льготные категории населения: прикованные к кровати больные; участники и инвалиды войн; блокадники Ленинграда; вдовы инвалидов ВОВ; инвалиды любой группы. При себе нужно иметь удостоверение личности (паспорт); полис OMC; CHИЛC; при наличии льгот — подтверждающий документ. Для вызова врача домой нужно позвонить в поликлинику, к которой прикреплен пациент, или же оставить заявку на официальном сайте медицинского учреждения. Также вызов может оформить родственник больного при визите в поликлинику. При оставлении заявки в каждом из трех указанных случаев необходимо назвать личные данные пациента (ФИО, дату рождения, домашний адрес), а также перечислить его жалобы. При вызове через интернет потребуется указать еще и номер полиса ОМСПо закону врач, вызванный на дом, должен прийти в течение 24 часов.В каких случаях скорая помощь приедетПо закону скорая медицинская помощь должна оказываться всем, кто находится на территории России и нуждается в срочном медицинском вмешательстве. При этом значения не имеют гражданство, место жительства, наличие документов и страхового полиса, возраст и социальный статус. После звонка пациента бригада медиков, согласно нормативу, должна прибыть не позднее чем через 20 минут. В регионах этот норматив властям разрешено менять по уважительным причинам, например, увеличивать в разумных пределах в тех районах, где имеются сложности с транспортной доступностью. На вызов к больному может прибыть не только реанимобиль, но и вертолет санитарной авиации.Если нет угрозы жизни пациента и окружающих, то на вызов приезжает неотложка. Эта круглосуточная служба, в отличие от скорой, может назначить лечение, выписать рецепт, а также выдать документы для оформления больничного. Она приезжает при головной боли на фоне мигрени, повышенной температуры, изменения артериального давления; боли в груди, связанной с движением, дыханием, кашлем; фантомных болях или болях под гипсом; болевом синдроме в суставах, позвоночнике, после перенесенной травмы, при онкологии; боли на фоне трофических язв или пролежней, боли в животе на фоне хронического гастрита, язвы 12-перстной кишки (без признаков прободения и кровотечения); боли в горле, ухе, зубе, повышенной температуре и болях в мышцах на ее фоне. Время прибытия бригады неотложной помощи – не более 2 часов.В каких случаях скорая помощь не придетСотрудники скорой и неотложки не обязаны приезжать к больным, которым требуется поликлиническая помощь, а не срочное вмешательство. Также они не обязаны прибывать на вызов, если, например, прохожие просят забрать бездомного в приют или пенсионер обращается с просьбой доставить ему медикаменты.Кроме того, скорая не транспортирует пациентов в медицинское учреждение в случае их плановой госпитализации, а также не доставляет врачей для консультирования больных.Также врачи скорой медпомощи не оказывают стоматологическую помощь, не избавляют от похмелья, не выводят из состояния алкогольного опьянения, не делают плановые перевязки ран, уколы, ингаляции и прочее. Они не оформляют больничные листы и рецепты, не выдают заключения о состоянии здоровья.Какая разница между "скорой помощью" и "неотложкой" — кого вызвать?Решение о том, какую бригаду высылать, принимает диспетчер на основании той информации, которую ему предоставил звонивший. Экстренная помощь требуется пациенту, если при его состоянии есть угроза жизни и требуется немедленное вмешательство. А вот бригада неотложной помощи направляется пациенту при остром заболевании или состоянии, когда обострился хронический недуг, требуется срочное вмешательство, но при этом угрозы жизни нет.

https://ria.ru/20201223/medpomosch-1590570545.html

https://ria.ru/20201222/pirotekhnika-1590409653.html

https://ria.ru/20201225/nomer-1590916960.html

https://ria.ru/20201225/vytrezviteli-1590933527.html

https://ria.ru/20201222/ekonomika-1590360988.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, россия, скорая помощь