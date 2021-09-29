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https://ria.ru/20210929/krovotechenie-1752404316.html
Врач рассказал о неожиданных причинах венозного кровотечения
Венозное кровотечение: признаки, способы остановки и первая помощь
Врач рассказал о неожиданных причинах венозного кровотечения
Венозное кровотечение — опасная для здоровья ситуация, которая требует оперативного оказания первой медицинской помощи. Каковы его характерные признаки, как... РИА Новости, 29.09.2021
2021-09-29T21:22
2021-09-29T21:45
общество
кровь
здоровье
первая помощь
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Венозное кровотечение — опасная для здоровья ситуация, которая требует оперативного оказания первой медицинской помощи. Каковы его характерные признаки, как остановить кровопотерю, как накладывать повязку (способы и наглядный пример) — в материале РИА Новости.Что такое венозное кровотечениеВенозное кровотечение — постоянное и равномерное истечение крови темного цвета, вызванное повреждением вен мелких или крупных размеров. Если в первом случае кровь может остановиться спонтанно за счет активной работы тромбоцитов, то во втором — возрастает риск большой кровопотери, что несет серьезную угрозу здоровью.По сравнению с интенсивным артериальным кровотечением венозное относительно безопаснее для человека. Тем не менее медлить нельзя. Первое, что важно определить, — в каком месте поврежден сосуд. К примеру, ранение вены шеи может быть причиной остановки сердца из-за эмболии — попадания в сосуды воздуха, который способен вызвать закупорку.От локализации травмы зависят дальнейшие действия. В большинстве случаев кровь из вены можно остановить благодаря специальной технике наложения повязки, но только если помощь оказана правильно и своевременно.После того, как приняты экстренные меры, в зависимости от состояния больного нужно вызвать скорую или обратиться в медучреждение.ПричиныКровопотери из вены часто вызваны травмами и сильными порезами. Другими причинами, по словам эксперта, могут быть:ПризнакиДиагностика кровоизлияния из вены обычно не составляет труда, так как всегда проявляется наружно. Венозное кровотечение сопровождается следующими признаками:Способы остановкиМеры по остановке крови полностью зависят от того, слабое кровотечение или сильное. В первом случае рекомендовано наложение давящей повязки, во втором, когда повязка не помогает, — наложение жгута. Если под рукой ничего нет, то можно придавить рану пальцами.Во время остановки венозного кровотечения необходимо соблюдать общие принципы:Наложение давящей повязкиДавящая повязка — материал из нескольких слоев бинта или марлевых салфеток, который фиксируется бинтом. Правила наложения:Наложение жгутаЖгут — полоска из прочного материала (резины, джута и так далее), которая используется в качестве крайней меры при сильных кровотечениях. Главный принцип — использование жгута на расстоянии трех-пяти сантиметров от места появления крови. Методика подразумевает прижатие крупного сосуда к кости. Прежде чем накладывать материал, рану обязательно закрывают бинтом или марлей.Пальцевое прижатиеВ крайнем случае, когда ситуация не позволяет применить подручные средства, можно применить способ пальцевого прижатия. Поврежденная вена силой закрывается пальцами до остановки крови или прибытия врачей.Первая помощьКак утверждает Ирина Юзуп — врач, кандидат медицинских наук и сооснователь Академии врачей UniProf, на интенсивность кровотечения и тип помощи влияет диаметр поврежденного сосуда.По словам врача, если наложение повязки оказалось неэффективным, при сильном кровотечении можно наложить жгут выше раны (его могут заменить подручные средства: полотенце, галстук, ремень и так далее). Под него нужно положить мягкую ткань и записку со временем применения (в холодное время года максимальное время наложения жгута — один час, в теплое — два часа). Жгут нельзя использовать на средней трети плеча и нижней трети бедра.После оказания первой помощи пострадавшего необходимо незамедлительно доставить в больницу.Чего нельзя делатьПри оказании первой помощи пострадавшему с венозным кровотечением важно не ухудшить его состояние, поэтому запрещено:ЛечениеЛечение венозного кровотечения подразумевает полную остановку потери крови — помимо наложения повязки, может понадобиться назначение кровоостанавливающих препаратов и дезинфицирующих средств. Кроме того, необходима комплексная врачебная оценка состояния пострадавшего — для того, чтобы выяснить точные причины кровотечения, провести полную диагностику организма и нормализовать общее состояние.ПрофилактикаМеры профилактики венозного кровотечения зависят от вида кровопотери:
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общество, кровь, здоровье, первая помощь
21:22 29.09.2021 (обновлено: 21:45 29.09.2021)
 

Врач рассказал о неожиданных причинах венозного кровотечения

© Depositphotos / budabarОказание первой помощи
Оказание первой помощи - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© Depositphotos / budabar
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Венозное кровотечение — опасная для здоровья ситуация, которая требует оперативного оказания первой медицинской помощи. Каковы его характерные признаки, как остановить кровопотерю, как накладывать повязку (способы и наглядный пример) — в материале РИА Новости.

Что такое венозное кровотечение

Венозное кровотечение — постоянное и равномерное истечение крови темного цвета, вызванное повреждением вен мелких или крупных размеров. Если в первом случае кровь может остановиться спонтанно за счет активной работы тромбоцитов, то во втором — возрастает риск большой кровопотери, что несет серьезную угрозу здоровью.
По сравнению с интенсивным артериальным кровотечением венозное относительно безопаснее для человека. Тем не менее медлить нельзя. Первое, что важно определить, — в каком месте поврежден сосуд. К примеру, ранение вены шеи может быть причиной остановки сердца из-за эмболии — попадания в сосуды воздуха, который способен вызвать закупорку.
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От локализации травмы зависят дальнейшие действия. В большинстве случаев кровь из вены можно остановить благодаря специальной технике наложения повязки, но только если помощь оказана правильно и своевременно.
После того, как приняты экстренные меры, в зависимости от состояния больного нужно вызвать скорую или обратиться в медучреждение.

Причины

Кровопотери из вены часто вызваны травмами и сильными порезами. Другими причинами, по словам эксперта, могут быть:
  • варикозное расширение вен из-за истончения стенок сосудов (в этом случае спусковым крючком могут стать внешние факторы, вплоть до сильного кашля);
  • надрыв вен из-за физических нагрузок;
  • повреждения в процессе физиологических родов (из-за натуживания);
  • слишком тесная одежда, которая вызывает венозное давление и разрыв сосудов.

Признаки

Диагностика кровоизлияния из вены обычно не составляет труда, так как всегда проявляется наружно. Венозное кровотечение сопровождается следующими признаками:
  • кровь темно-вишневого цвета;
  • кровотечение "ручьем" или со слабой пульсацией;
  • частое дыхание и учащенное сердцебиение;
  • слабость и бледность кожных покровов;
  • головокружение;
  • мушки перед глазами;
  • чувство жажды (при сильной кровопотере).
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Способы остановки

Меры по остановке крови полностью зависят от того, слабое кровотечение или сильное. В первом случае рекомендовано наложение давящей повязки, во втором, когда повязка не помогает, — наложение жгута. Если под рукой ничего нет, то можно придавить рану пальцами.
Во время остановки венозного кровотечения необходимо соблюдать общие принципы:
  • убедиться в том, что у пострадавшего есть признаки жизни;
  • обеспечить безопасные условия для оказания помощи;
  • провести осмотр и определить тип кровопотери;
  • обмыть чистой водой или продезинфицировать руки перед контактом с пострадавшим;
  • использовать стерильные материалы (бинт, марля), в крайнем случае — подручные средства (ткань, пакет).
© РИА Новости / Владимир АстапковичМарлевые повязки в крови
Марлевые повязки в крови - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Марлевые повязки в крови

Наложение давящей повязки

Давящая повязка — материал из нескольких слоев бинта или марлевых салфеток, который фиксируется бинтом. Правила наложения:
  • поврежденная конечность фиксируется в положении, в котором будет находится после процедуры;
  • повязка начинается и заканчивается несколькими витками бинта, которые перекрывают друг друга наполовину;
  • бинтование выполняется слева направо двумя руками;
  • натяжение повязки умеренное, не нарушающее кровообращение;
  • конец бинта закрепляется узлом.

Наложение жгута

© Depositphotos / blinow61Жгуты для оказания первой помощи
Жгуты для оказания первой помощи - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© Depositphotos / blinow61
Жгуты для оказания первой помощи
Жгут — полоска из прочного материала (резины, джута и так далее), которая используется в качестве крайней меры при сильных кровотечениях. Главный принцип — использование жгута на расстоянии трех-пяти сантиметров от места появления крови. Методика подразумевает прижатие крупного сосуда к кости. Прежде чем накладывать материал, рану обязательно закрывают бинтом или марлей.

Пальцевое прижатие

В крайнем случае, когда ситуация не позволяет применить подручные средства, можно применить способ пальцевого прижатия. Поврежденная вена силой закрывается пальцами до остановки крови или прибытия врачей.

Первая помощь

Как утверждает Ирина Юзуп — врач, кандидат медицинских наук и сооснователь Академии врачей UniProf, на интенсивность кровотечения и тип помощи влияет диаметр поврежденного сосуда.

"Первая помощь подразумевает закрытие раны стерильной марлевой салфеткой (ее складывают в несколько раз и делают из нее плотный валик, чтобы прижать края раны) и наложение давящей повязки из нескольких слоев бинта или прочной ткани. Давящая повязка сужает просвет вен и способствует образованию кровяного сгустка. При этом поврежденной конечности нужно придать возвышенное положение", — пояснила Ирина Юзуп.

По словам врача, если наложение повязки оказалось неэффективным, при сильном кровотечении можно наложить жгут выше раны (его могут заменить подручные средства: полотенце, галстук, ремень и так далее). Под него нужно положить мягкую ткань и записку со временем применения (в холодное время года максимальное время наложения жгута — один час, в теплое — два часа). Жгут нельзя использовать на средней трети плеча и нижней трети бедра.
После оказания первой помощи пострадавшего необходимо незамедлительно доставить в больницу.
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВрачи станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С.Пучкова в Москве подготавливают сумку-укладку перед выездом
Врачи станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С.Пучкова в Москве подготавливают сумку-укладку перед выездом - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Врачи станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С.Пучкова в Москве подготавливают сумку-укладку перед выездом

Чего нельзя делать

При оказании первой помощи пострадавшему с венозным кровотечением важно не ухудшить его состояние, поэтому запрещено:
  • промывать рану;
  • прикасаться к месту повреждения (за исключением случая, когда необходимо пальцевое прижатие);
  • удалять сгустки крови и инородные тела;
  • обрабатывать центр раны йодом или зеленкой (можно только вокруг);
  • накладывать жгут на кожу без повязки;
  • снимать жгут раньше или позже разрешенного времени.

Лечение

Лечение венозного кровотечения подразумевает полную остановку потери крови — помимо наложения повязки, может понадобиться назначение кровоостанавливающих препаратов и дезинфицирующих средств. Кроме того, необходима комплексная врачебная оценка состояния пострадавшего — для того, чтобы выяснить точные причины кровотечения, провести полную диагностику организма и нормализовать общее состояние.
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Профилактика

Меры профилактики венозного кровотечения зависят от вида кровопотери:
  • Чтобы предотвратить повреждение вен из-за травм и ранений, стоит аккуратно пользоваться острыми предметами, соблюдать технику безопасности во время работ на производстве или активного отдыха, избегать мест повышенной опасности.
  • Если человек страдает венозным расширением вен, то требуется консультация врача и применение специальных мер: ношение компрессионного белья, прием лекарств, хирургическое вмешательство и так далее.
  • В процессе родов во избежание надрыва вен часто рекомендуется применение компрессионных чулок.
  • Физические нагрузки, в особенности тяжелая атлетика, должны быть согласованы с врачом и выполняться в меру, с учетом всех правил безопасности.
 
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