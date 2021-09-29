https://ria.ru/20210929/krovotechenie-1752404316.html

Врач рассказал о неожиданных причинах венозного кровотечения

Венозное кровотечение: признаки, способы остановки и первая помощь

Врач рассказал о неожиданных причинах венозного кровотечения

Венозное кровотечение — опасная для здоровья ситуация, которая требует оперативного оказания первой медицинской помощи. Каковы его характерные признаки, как... РИА Новости, 29.09.2021

2021-09-29T21:22

2021-09-29T21:22

2021-09-29T21:45

общество

кровь

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первая помощь

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Венозное кровотечение — опасная для здоровья ситуация, которая требует оперативного оказания первой медицинской помощи. Каковы его характерные признаки, как остановить кровопотерю, как накладывать повязку (способы и наглядный пример) — в материале РИА Новости.Что такое венозное кровотечениеВенозное кровотечение — постоянное и равномерное истечение крови темного цвета, вызванное повреждением вен мелких или крупных размеров. Если в первом случае кровь может остановиться спонтанно за счет активной работы тромбоцитов, то во втором — возрастает риск большой кровопотери, что несет серьезную угрозу здоровью.По сравнению с интенсивным артериальным кровотечением венозное относительно безопаснее для человека. Тем не менее медлить нельзя. Первое, что важно определить, — в каком месте поврежден сосуд. К примеру, ранение вены шеи может быть причиной остановки сердца из-за эмболии — попадания в сосуды воздуха, который способен вызвать закупорку.От локализации травмы зависят дальнейшие действия. В большинстве случаев кровь из вены можно остановить благодаря специальной технике наложения повязки, но только если помощь оказана правильно и своевременно.После того, как приняты экстренные меры, в зависимости от состояния больного нужно вызвать скорую или обратиться в медучреждение.ПричиныКровопотери из вены часто вызваны травмами и сильными порезами. Другими причинами, по словам эксперта, могут быть:ПризнакиДиагностика кровоизлияния из вены обычно не составляет труда, так как всегда проявляется наружно. Венозное кровотечение сопровождается следующими признаками:Способы остановкиМеры по остановке крови полностью зависят от того, слабое кровотечение или сильное. В первом случае рекомендовано наложение давящей повязки, во втором, когда повязка не помогает, — наложение жгута. Если под рукой ничего нет, то можно придавить рану пальцами.Во время остановки венозного кровотечения необходимо соблюдать общие принципы:Наложение давящей повязкиДавящая повязка — материал из нескольких слоев бинта или марлевых салфеток, который фиксируется бинтом. Правила наложения:Наложение жгутаЖгут — полоска из прочного материала (резины, джута и так далее), которая используется в качестве крайней меры при сильных кровотечениях. Главный принцип — использование жгута на расстоянии трех-пяти сантиметров от места появления крови. Методика подразумевает прижатие крупного сосуда к кости. Прежде чем накладывать материал, рану обязательно закрывают бинтом или марлей.Пальцевое прижатиеВ крайнем случае, когда ситуация не позволяет применить подручные средства, можно применить способ пальцевого прижатия. Поврежденная вена силой закрывается пальцами до остановки крови или прибытия врачей.Первая помощьКак утверждает Ирина Юзуп — врач, кандидат медицинских наук и сооснователь Академии врачей UniProf, на интенсивность кровотечения и тип помощи влияет диаметр поврежденного сосуда.По словам врача, если наложение повязки оказалось неэффективным, при сильном кровотечении можно наложить жгут выше раны (его могут заменить подручные средства: полотенце, галстук, ремень и так далее). Под него нужно положить мягкую ткань и записку со временем применения (в холодное время года максимальное время наложения жгута — один час, в теплое — два часа). Жгут нельзя использовать на средней трети плеча и нижней трети бедра.После оказания первой помощи пострадавшего необходимо незамедлительно доставить в больницу.Чего нельзя делатьПри оказании первой помощи пострадавшему с венозным кровотечением важно не ухудшить его состояние, поэтому запрещено:ЛечениеЛечение венозного кровотечения подразумевает полную остановку потери крови — помимо наложения повязки, может понадобиться назначение кровоостанавливающих препаратов и дезинфицирующих средств. Кроме того, необходима комплексная врачебная оценка состояния пострадавшего — для того, чтобы выяснить точные причины кровотечения, провести полную диагностику организма и нормализовать общее состояние.ПрофилактикаМеры профилактики венозного кровотечения зависят от вида кровопотери:

https://ria.ru/20200408/1569725565.html

https://ria.ru/20210929/anevrizma-1752326053.html

https://ria.ru/20210825/gemoglobin-1747256451.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, кровь, здоровье, первая помощь