https://ria.ru/20220505/pomosch-1787050267.html

Первая помощь: правила реанимации, алгоритм действий и советы врачей

Оказание первой помощи пострадавшему: алгоритм и последовательность действий

Первая помощь: правила реанимации, алгоритм действий и советы врачей

Первая медицинская помощь — это срочные мероприятия, которые выполняют при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, угрожающих жизни и... РИА Новости, 05.05.2022

2022-05-05T18:32

2022-05-05T18:32

2022-05-05T18:32

россия

медицина

медицинская помощь

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Первая медицинская помощь — это срочные мероприятия, которые выполняют при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, угрожающих жизни и здоровью человека. О том, как проводить реанимацию, последовательность действий и правила оказания помощи пострадавшему, рекомендации экспертов — в материале РИА Новости.Оказание первой медицинской помощиПервая доврачебная помощь направлена на восстановление или сохранение жизни и здоровья пострадавшего при несчастных случаях и внезапных заболеваниях. Ее оказывают до прибытия медиков или до помещения больного в медицинское учреждение. Ее цель состоит в том, чтобы устранить явления, угрожающие жизни, предупредить дальнейшие повреждения и возможные осложнения. В России перечень ситуаций, при которых выполняют первую помощь, утвержден приказом Минздравсоцразвития РФ от 4 мая 2012 г. № 477н.ПравилаПри оказании первой помощи запрещается:Признаки для оказания помощиСогласно приказу Минздравсоцразвития РФ от 4 мая 2012 г. № 477н к состояниям, при которых требуется доврачебная медицинская помощь, относятся:Реанимационные мероприятияРеанимационные мероприятия проводятся, когда пострадавший находится без сознания, у него отсутствуют дыхание, пульс, кожные покровы синюшные, а зрачки расширенные. Чтобы восстановить жизненно важные функции организма, необходимо сделать искусственное дыхание и наружный массаж сердца.Искусственное дыханиеНаиболее эффективным методом искусственного дыхания является способ "изо рта в рот" или "изо рта в нос" — таким образом в легкие поступает достаточный объем воздуха. Если дыхание не обнаружено или постоянно ухудшается, следует незамедлительно провести искусственную вентиляцию легких. Техника:Массаж сердцаЕсли вместе с дыханием отсутствует пульс, необходимо сделать непрямой массаж сердца:Грудным детям реанимационные мероприятия проводят указательным и средним пальцем одной руки, подросткам — ладонью. После того, как у пострадавшего запустится сердце, выполняют искусственное дыхание. Можно также использовать альтернативный метод реанимации: 30 компрессий и два вдоха, после чего повторить процедуру.Алгоритм оказания первой помощиМЧС России рекомендует действовать по следующему универсальному алгоритму при оказании доврачебной помощи:1. Оценить обстановку и обеспечить безопасные условия для оказания первой помощи:2. Вызвать скорую, другие специальные службы, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь.3. Определить наличие сознания у пострадавшего.4. Восстановить проходимость дыхательных путей и определить признаки жизни у пострадавшего:5. Провести сердечно-легочную реанимацию до появления признаков жизни:6. Поддержать проходимость дыхательных путей:7. Провести обзорный осмотр пострадавшего и временно остановить наружное кровотечение:8. Подробно осмотреть пострадавшего, найти признаки травм, отравлений и других состояний, угрожающих жизни и здоровью, и оказать первую помощь, если какое-то из состояний будет выявлено:9. Придать пострадавшему оптимальное положение тела.10. Контролировать состояние пострадавшего (сознание, дыхание, кровообращение) и оказать психологическую поддержку.11. Передать пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь.При кровотеченииСразу после обнаружения ран, ссадин или порезов важно провести их первичную обработку, чтобы избежать риска гнойного воспаления или ухудшения течения восстановительного периода. Обычно поверхностное повреждение промывают под проточной водой, можно использовать хозяйственное мыло. Также важно обработать рану трехпроцентным раствором перекиси водорода, чтобы удалить остатки разрушенных клеток, остановить кровь и устранить бактерии. Кожу вокруг пострадавшего места следует обработать антисептиками — йодом 5 % или спиртовым “зеленки”.При оказании первой помощи используются следующие способы временной остановки кровотечения:При кровотечении из носа пострадавшему нельзя ложиться на спину и запрокидывать голову — это может вызвать резкий скачок давления и рвоту. Следует держать голову прямо, приложить что-то холодное и закрыть ноздри поочередно на 15 минут каждую, указательным и большим пальцем. Дышать при этом нужно ртом.Наложение жгутаДля остановки кровотечения используется жгут. Его можно накладывать и на голую кожу, и поверх одежды. В этом качестве подойдет любая широкая прочная лента — кусок ткани, пояс и т.д.Техника наложения кровоостанавливающего жгута:Жгут держат максимум 60 минут в теплое время года и 30 — в холодное, после чего его следует немного ослабить на 10-15 минут. Если кровь не останавливается, жгут можно затянуть, но не более чем на 15 минут. Чрезмерное или ненужное передавливание конечности чревато в дальнейшем ампутацией, поэтому такой метод используют только при артериальном кровотечении при ранении плеча и бедра. В остальных случаях достаточно наложить повязку из чистой ткани или стерильной марли на рану.При растяженииРастяжение мышц — это микротравматизация мышечных волокон. Такое повреждение связано с резким натяжением тканей, при котором мышцы и связки теряют свою эластичность и удлиняются. После получения растяжения следует сразу же прекратить физические нагрузки, обеспечить покой для больной части тела, присесть или прилечь, немного приподняв конечность. Как отметил врач-травматолог Виталий Черкасов, на место повреждения необходимо приложить холод, который снизит болевые ощущения, поможет остановить внутреннее кровотечение, если оно есть, замедлит развитие воспаления и образование отечности.Если травма серьезная, имеется сильная боль, то при первой помощи пострадавшему накладывают шину (ее можно сделать из подручных материалов) или прибинтовывают конечность к телу так, чтобы она доставляла меньше болезненных ощущений. При сильной боли можно принять нестероидные противовоспалительные средства (НПВС). Также следует как можно скорее обратиться ко врачу.При растяжении мышц запрещено прикладывать теплое к пострадавшей части тела, растирать ее, употреблять алкоголь, потому что он усилит отек и внутреннее кровотечение, продолжать физические нагрузки или работу через боль, поднимать тяжелое.При переломеПерелом — полное или частичное повреждение кости, которое вызвано внешним воздействием. При такой травме у пострадавшего:Повреждение может быть закрытым или открытым, но в любом случае требует срочного вмешательства врачей, поэтому следует незамедлительно доставить пострадавшего в медицинское учреждение или вызвать скорую. Алгоритм оказания первой помощи:При травмах позвоночника нельзя переносить пострадавшего или менять положение его тела. Если перелом открытый, то шину не накладывают.При ожогеНезначительные поражения (ожоги первой-второй степени) необходимо охладить водой или смоченным в прохладной воде бинтом (чистым полотенцем, тканью) пока не утихнет боль. Если на теле есть прилипшие к коже остатки сожженной одежды, нельзя пытаться удалить их самостоятельно.О первой помощи при разных видах повреждений рассказала Нэя Георгиева, терапевт, старший медицинский консультант "Теледоктор24":Специалист отметила, что на термический ожог можно нанести пену или спрей с декспантенолом. Для снятия боли подойдет нестероидный противовоспалительный препарат в дозировке согласно возрасту, который купирует болевой синдром и снимет воспаление.Необходимо незамедлительно обратиться за первой медицинской помощью, если:При электротравмеЭлектротравма возникает, если на человека оказывает воздействие высокий разряд электрического тока — бытового или атмосферного (молния). В таких случаях по возможности необходимо отключить источник электроэнергии или отодвинуть от пострадавшего предметом, который не проводит электричество. При этом важно учитывать, что тело человека, через которое прошел ток, проводит его так же, как и электропровод, поэтому не следует дотрагиваться до открытых частей тела, а лучше всего надеть резиновые перчатки и обмотать их сухой тканью. Идти к пострадавшему нужно маленькими шагами (10 см).Алгоритм действий:Что категорически нельзя делать при электротравме:При отравленииСамыми распространенными видами отравлений сегодня считаются пищевое, химическое, алкогольное, наркотическое, лекарствами, угарным газом."Основа первой помощи при пищевом отравлении — промывание желудка: пострадавшего нужно напоить двумя-тремя стаканами воды и вызвать рвоту, повторять до выхода из желудка чистой жидкости. Затем необходимо связать токсины – принять адсорбент: смекту, полисорб, энтеросгель или активированный уголь. Очень важно поддерживать водный баланс и отпаивать человека большим количеством воды до приезда скорой помощи", — отмечает Нэя Георгиева.При вдыхании ядовитых паров и попадании химических веществ в легкие прежде всего нужно вынести человека на свежий воздух. Освободить трахею и остальные дыхательные пути в случае необходимости, поместить человека в удобное безопасное положение. Если токсичные вещества попали в желудок, необходимо выпить большое количество воды и постараться вызвать рвоту. Промывание разрешается, только если пострадавший в сознании.Оказывая первую помощь при отравлении угарным газом, важно обеспечить пострадавшему доступ кислорода и свободное дыхание: вынести на свежий воздух, расстегнуть одежду, уложить, приподнять ноги.Чтобы привести человека в сознание, можно дать понюхать нашатырь, растереть грудную клетку. Если потребуется, провести элементарные реанимационные действия – сделать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца в случае отсутствия пульса.При отравлении лекарствами до приезда медиков следует по необходимости перевернуть пострадавшего на бок, чтобы он не захлебнулся рвотными массами, если он потерял сознание. Если нет — давать обильное питье и вызвать рвоту. Лекарства до приезда медиков запрещаются.Когда отравление случается из-за алкоголя, Нэя Георгиева советует:При обморокеКогда человек теряет сознание, нужно проверить присутствие пульса и дыхание. Далее пострадавшего следует уложить на спину и приподнять ноги. Такое положение обеспечит приток крови к голове и устранит недостаточное кровообращение головного мозга. Также необходимо обеспечить доступ воздуха в помещение. После того, как человек придет в сознание, не стоит позволять ему сразу подниматься на ноги, он должен немного полежать и полностью восстановиться. После можно выпить сладкий чай или простую воду.Что не следует делать:При раненииОбщая последовательность оказания первой помощи при ранении подразумевает следующий алгоритм действий:Запрещается:При утоплении и солнечном удареАлгоритм оказания помощи при утоплении:Если человек получил солнечный удар, нужно обеспечить нормальный доступ кислорода к телу и восстановить теплообмен, для этого следует снять с него лишнюю одежду. Также можно приложить к голове холодный компресс и охладить водой. "Если человек потерял сознание и поднялась температура, обратитесь к врачу. Пока едет скорая, пострадавшего надо увести в тень, дать ему воды и, если есть возможность, любое успокоительное лекарство, например, корвалол", - рассказала РИА Новости ответственный врач смены московской станции скорой помощи Ирина Кондратьева.При переохлаждении или обмороженииОказание первой помощи при переохлаждении с отморожениями:При обморожении нужно укрыть поврежденные конечности и участки тела теплоизолирующим материалом, а также обездвижить их. При этом пораженные части нельзя активно растирать, опускать в теплую воду и т.д.Психологическая помощьПсихологическая поддержка помогает окружающим, которые оказались в экстремальной ситуации, справиться с психологическими реакциями. Тот, кто ее оказывает, должен сохранять спокойствие и быть готовым к различным реакциям пострадавшего.Если человек плачет, следует выразить ему поддержку и сочувствие, дать возможность говорить о своих чувствах, также лучше воздержаться от советов, избегать в речи частицу “не”, а также исключить такие слова как “паника”, “катастрофа”, “ужас”. Если плач затянулся, нужно отвлечь пострадавшего. Для этого используют концентрацию на глубоком и ровном дыхании.При истероидной реакции важно сохранять спокойствие и говорить с человеком, постепенно снижая темп и громкость своей речи. Необходимо избегать эмоциональных реакций. Если человек готов, чтобы его успокоить, следует дать ему выговориться и включить его в деятельность, связанную с физической нагрузкой.Когда человек испытывает сильный страх, необходимо предоставить ему чувство безопасности, поэтому нельзя оставлять его одного. Для снижения эмоциональной реакции можно использовать концентрацию на спокойном медленном дыхании. Когда степень страха снизилась, лучше дать пострадавшему выговориться, при этом не нагнетая эмоции.

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Артем Смирнов

россия, медицина, медицинская помощь