Первая помощь: правила реанимации, алгоритм действий и советы врачей
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Первая медицинская помощь — это срочные мероприятия, которые выполняют при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, угрожающих жизни и здоровью человека. О том, как проводить реанимацию, последовательность действий и правила оказания помощи пострадавшему, рекомендации экспертов — в материале РИА Новости.
Оказание первой медицинской помощи
Первая доврачебная помощь направлена на восстановление или сохранение жизни и здоровья пострадавшего при несчастных случаях и внезапных заболеваниях. Ее оказывают до прибытия медиков или до помещения больного в медицинское учреждение. Ее цель состоит в том, чтобы устранить явления, угрожающие жизни, предупредить дальнейшие повреждения и возможные осложнения. В России перечень ситуаций, при которых выполняют первую помощь, утвержден приказом Минздравсоцразвития РФ от 4 мая 2012 г. № 477н.
Правила
При оказании первой помощи запрещается:
- 1Трогать пострадавшего, если не требуется оказывать срочную медицинскую помощь, и перетаскивать на другое место, если ему не угрожает огонь, обвал здания и т.п.
- 2Вправлять выпавшие органы при повреждении грудной и брюшной полостей.
- 3Давать воду или лекарство для приема внутрь, когда пострадавший находится без сознания.
- 4Прикасаться к ране руками или какими-либо предметами.
- 5Удалять видимые инородные тела из раны брюшной, грудной или черепной полостей. При попытке их извлечения возможны значительные кровотечения или другие осложнения.
- 6Оставлять на спине пострадавшего, который находится без сознания, особенно при рвоте. В зависимости от состояния его нужно положить на бок или, в крайнем случае, повернуть вбок голову больного.
- 7Снимать одежду и обувь у пострадавшего в тяжелом состоянии (разрешается только разорвать или разрезать их).
Признаки для оказания помощи
Согласно приказу Минздравсоцразвития РФ от 4 мая 2012 г. № 477н к состояниям, при которых требуется доврачебная медицинская помощь, относятся:
- —отсутствие сознания;
- —остановка дыхания и кровообращения;
- —наружные кровотечения;
- —инородные тела в верхних дыхательных путях;
- —травмы различных областей тела;
- —ожоги, эффекты воздействия высоких температур, теплового излучения;
- —отморожение и другие эффекты воздействия низких температур;
- —отравления.
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСотрудник бригады интенсивной терапии оказывает медицинскую помощь пациенту
Сотрудник бригады интенсивной терапии оказывает медицинскую помощь пациенту
Реанимационные мероприятия
Реанимационные мероприятия проводятся, когда пострадавший находится без сознания, у него отсутствуют дыхание, пульс, кожные покровы синюшные, а зрачки расширенные. Чтобы восстановить жизненно важные функции организма, необходимо сделать искусственное дыхание и наружный массаж сердца.
Искусственное дыхание
Наиболее эффективным методом искусственного дыхания является способ "изо рта в рот" или "изо рта в нос" — таким образом в легкие поступает достаточный объем воздуха. Если дыхание не обнаружено или постоянно ухудшается, следует незамедлительно провести искусственную вентиляцию легких. Техника:
- 1Обеспечить проходимость дыхательных путей. Если необходимо, удалить пальцем из полости рта слизь, кровь, инородные предметы, перед этим повернув голову пострадавшего набок. Также следует проверить носовые проходы пострадавшего.
- 2Положить руку под шею пострадавшего и запрокинуть его голову, чтобы язык освободил вход в гортань. Если у человека травма позвоночника, менять положение головы нельзя.
- 3Зажать нос пострадавшего пальцами, сделать ртом глубокий вдох, полностью плотно обхватить губами открытый рот и энергично выдохнуть, с некоторым усилием вдувая воздух. Нужно следить за грудной клеткой — она должна приподниматься.
- 4Как только грудная клетка приподнялась, вдувание воздуха приостанавливают, чтобы человек произвел пассивный выдох. Чтобы он был более глубоким, можно несильно надавить на грудную клетку.
- 5Частота вдуваний должна составлять 12-18 раз в минуту, то есть на каждый цикл нужно тратить 4-5 секунд.
- 6Прекращают искусственное дыхание после восстановления у пострадавшего достаточно глубокого и ритмичного самостоятельного дыхания.
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Массаж сердца
Если вместе с дыханием отсутствует пульс, необходимо сделать непрямой массаж сердца:
- 1При остановке сердца пострадавшего следует незамедлительно поместить на ровную, жесткую поверхность. На кровати проводить реанимацию нельзя.
- 2Положить ладонь на середину грудины пострадавшего (на два пальца выше мечевидного отростка, то есть окончания грудины), а вторую ладонь — на первую, перпендикулярно ей.
- 3Осуществить ритмичные надавливания руками в область грудной клетки. Частота – 100-110 нажатий в минуту, грудная клетка должна прогибаться на 3-4 см. Указанное движение приводит к сдавливанию сердца, и оно может начать выполнять свою насосную функцию – выталкивать кровь в аорту и легочную артерию при сдавливании, а при расправлении всасывать венозную кровь. При проведении процедуры нужно учитывать, что слишком сильное надавливание может сломать ребра пострадавшего, а это чревато повреждением легких и сердца.
Грудным детям реанимационные мероприятия проводят указательным и средним пальцем одной руки, подросткам — ладонью. После того, как у пострадавшего запустится сердце, выполняют искусственное дыхание. Можно также использовать альтернативный метод реанимации: 30 компрессий и два вдоха, после чего повторить процедуру.
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Алгоритм оказания первой помощи
МЧС России рекомендует действовать по следующему универсальному алгоритму при оказании доврачебной помощи:
1. Оценить обстановку и обеспечить безопасные условия для оказания первой помощи:
- —определить факторы, угрожающие собственной жизни и здоровью;
- —определить факторы, угрожающие жизни и здоровью пострадавшего;
- —устранить угрожающие факторы для жизни и здоровья;
- —прекратить действия повреждающих факторов на пострадавшего;
- —оценить количество пострадавших;
- —извлечь пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест;
- —переместить пострадавшего при необходимости.
2. Вызвать скорую, другие специальные службы, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь.
3. Определить наличие сознания у пострадавшего.
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4. Восстановить проходимость дыхательных путей и определить признаки жизни у пострадавшего:
- —запрокинуть голову с подъемом подбородка;
- —выдвинуть нижнюю челюсть;
- —определить, есть ли дыхание с помощью слуха, зрения и осязания;
- —определить наличие кровообращения, проверить пульс на магистральных артериях.
5. Провести сердечно-легочную реанимацию до появления признаков жизни:
- —сделать непрямой массаж сердца;
- —сделать искусственное дыхание "рот ко рту", "рот к носу" или с использованием устройства для искусственного дыхания.
На курсах по оказанию первой медицинской помощи
6. Поддержать проходимость дыхательных путей:
- —придать устойчивое боковое положение;
- —запрокинуть голову с подъемом подбородка;
- —выдвинуть нижнюю челюсть.
7. Провести обзорный осмотр пострадавшего и временно остановить наружное кровотечение:
- —осмотреть пострадавшего на наличие кровотечений;
- —пальцами прижать артерию;
- —наложить жгут;
- —максимально согнуть конечность в суставе;
- —обеспечить прямое давление на рану;
- —наложить давящую повязку.
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8. Подробно осмотреть пострадавшего, найти признаки травм, отравлений и других состояний, угрожающих жизни и здоровью, и оказать первую помощь, если какое-то из состояний будет выявлено:
- —осмотреть голову, шею, грудь, спину, живот и таз, конечности;
- —наложить повязку при травмах различных областей тела, в том числе герметизирующую при ранении грудной клетки;
- —провести иммобилизацию (создание неподвижности тела или поврежденной конечности) при переломах с помощью подручных средств или медицинских изделий;
- —зафиксировать при переломе шейный отдел позвоночника вручную, подручными средствами или с использованием медицинских изделий;
- —прекратить воздействие опасных химических веществ на пострадавшего: промыть желудок путем приема воды и вызова рвоты, а также удалить токсичный агент с поврежденной поверхности и промыть ее проточной водой;
- —охладить место повреждения при травмах, термических ожогах и иных воздействиях высоких температур и теплового излучения;
- —термоизолировать место повреждения при отморожениях и других эффектах воздействия низких температур.
9. Придать пострадавшему оптимальное положение тела.
10. Контролировать состояние пострадавшего (сознание, дыхание, кровообращение) и оказать психологическую поддержку.
11. Передать пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь.
При кровотечении
Сразу после обнаружения ран, ссадин или порезов важно провести их первичную обработку, чтобы избежать риска гнойного воспаления или ухудшения течения восстановительного периода. Обычно поверхностное повреждение промывают под проточной водой, можно использовать хозяйственное мыло. Также важно обработать рану трехпроцентным раствором перекиси водорода, чтобы удалить остатки разрушенных клеток, остановить кровь и устранить бактерии. Кожу вокруг пострадавшего места следует обработать антисептиками — йодом 5 % или спиртовым “зеленки”.
При оказании первой помощи используются следующие способы временной остановки кровотечения:
- 1Прямое давление на рану.
- 2Наложение давящей повязки.
- 3Пальцевое прижатие артерии.
- 4Максимальное сгибание конечности в суставе.
- 5Наложение кровоостанавливающего жгута.
При кровотечении из носа пострадавшему нельзя ложиться на спину и запрокидывать голову — это может вызвать резкий скачок давления и рвоту. Следует держать голову прямо, приложить что-то холодное и закрыть ноздри поочередно на 15 минут каждую, указательным и большим пальцем. Дышать при этом нужно ртом.
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Наложение жгута
Для остановки кровотечения используется жгут. Его можно накладывать и на голую кожу, и поверх одежды. В этом качестве подойдет любая широкая прочная лента — кусок ткани, пояс и т.д.
Техника наложения кровоостанавливающего жгута:
- 1Наложить жгут на одежду или мягкую подкладку чуть выше раны.
- 2Затянуть и проверить пульсацию сосудов: кровотечение должно прекратиться, а кожа ниже жгута — побледнеть.
- 3Наложить повязку на место повреждения.
- 4Записать точное время, когда наложен жгут.
Жгут держат максимум 60 минут в теплое время года и 30 — в холодное, после чего его следует немного ослабить на 10-15 минут. Если кровь не останавливается, жгут можно затянуть, но не более чем на 15 минут. Чрезмерное или ненужное передавливание конечности чревато в дальнейшем ампутацией, поэтому такой метод используют только при артериальном кровотечении при ранении плеча и бедра. В остальных случаях достаточно наложить повязку из чистой ткани или стерильной марли на рану.
Жгуты для оказания первой помощи
При растяжении
Растяжение мышц — это микротравматизация мышечных волокон. Такое повреждение связано с резким натяжением тканей, при котором мышцы и связки теряют свою эластичность и удлиняются. После получения растяжения следует сразу же прекратить физические нагрузки, обеспечить покой для больной части тела, присесть или прилечь, немного приподняв конечность. Как отметил врач-травматолог Виталий Черкасов, на место повреждения необходимо приложить холод, который снизит болевые ощущения, поможет остановить внутреннее кровотечение, если оно есть, замедлит развитие воспаления и образование отечности.
Если травма серьезная, имеется сильная боль, то при первой помощи пострадавшему накладывают шину (ее можно сделать из подручных материалов) или прибинтовывают конечность к телу так, чтобы она доставляла меньше болезненных ощущений. При сильной боли можно принять нестероидные противовоспалительные средства (НПВС). Также следует как можно скорее обратиться ко врачу.
При растяжении мышц запрещено прикладывать теплое к пострадавшей части тела, растирать ее, употреблять алкоголь, потому что он усилит отек и внутреннее кровотечение, продолжать физические нагрузки или работу через боль, поднимать тяжелое.
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При переломе
Перелом — полное или частичное повреждение кости, которое вызвано внешним воздействием. При такой травме у пострадавшего:
- —появляется сильная боль в поврежденной области;
- —происходят изменения в форме конечности, ее положение необычно;
- —нарушается двигательная функция;
- —развивается отечность в травмированном месте, под кожей могут образовываться сгустки крови.
Повреждение может быть закрытым или открытым, но в любом случае требует срочного вмешательства врачей, поэтому следует незамедлительно доставить пострадавшего в медицинское учреждение или вызвать скорую. Алгоритм оказания первой помощи:
- 1Оценить тяжесть состояния пострадавшего, определить локализацию перелома.
- 2Остановить кровотечение при его наличии.
- 3Определить, возможно ли перемещение пострадавшего до прибытия специалистов.
- 4Обеспечить неподвижность кости в области перелома. Для этого необходимо обездвижить суставы, расположенные выше и ниже перелома.
- 5Наложить шину. Для этого можно использовать плоские палки, доски, линейки, прутья и т.д. Шину необходимо плотно, но не туго зафиксировать бинтами или тканью.
При травмах позвоночника нельзя переносить пострадавшего или менять положение его тела. Если перелом открытый, то шину не накладывают.
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При ожоге
Незначительные поражения (ожоги первой-второй степени) необходимо охладить водой или смоченным в прохладной воде бинтом (чистым полотенцем, тканью) пока не утихнет боль. Если на теле есть прилипшие к коже остатки сожженной одежды, нельзя пытаться удалить их самостоятельно.
О первой помощи при разных видах повреждений рассказала Нэя Георгиева, терапевт, старший медицинский консультант "Теледоктор24":
- —Термический ожог, который даже после прекращения прямого воздействия фактора может разрушать ткани из-за их нагрева, необходимо промыть холодной водой или протереть льдом.
- —Химический следует обильно промыть водой, если было воздействие щелочью, его нейтрализуют кислотой (лимонной, например), в обратном случае — содой.
Специалист отметила, что на термический ожог можно нанести пену или спрей с декспантенолом. Для снятия боли подойдет нестероидный противовоспалительный препарат в дозировке согласно возрасту, который купирует болевой синдром и снимет воспаление.
Необходимо незамедлительно обратиться за первой медицинской помощью, если:
- —пострадал ребенок или пожилой человек;
- —ожог находится в области лица, дыхательных путей, паховой зоны;
- —невозможно снять болевой синдром или человек потерял сознание;
- —площадь поражения составляет более 10% тела (при первой степени);
- —травмированный участок занимает около 1% поверхности тела (при второй степени);
- —получен ожог третьей-четвертой степеней, а также химический или электрический ожог;
- —растет температура тела и ощущается недомогание.
При электротравме
Электротравма возникает, если на человека оказывает воздействие высокий разряд электрического тока — бытового или атмосферного (молния). В таких случаях по возможности необходимо отключить источник электроэнергии или отодвинуть от пострадавшего предметом, который не проводит электричество. При этом важно учитывать, что тело человека, через которое прошел ток, проводит его так же, как и электропровод, поэтому не следует дотрагиваться до открытых частей тела, а лучше всего надеть резиновые перчатки и обмотать их сухой тканью. Идти к пострадавшему нужно маленькими шагами (10 см).
Алгоритм действий:
- 1Пострадавшего положить на ровную поверхность, перевернуть на бок, расстегнуть одежду, обеспечить хороший приток свежего воздуха, оценить степень повреждения организма.
- 2Если человек без сознания, нужно проверить пульс и дыхание. При отсутствии — провести сердечно-легочную реанимацию.
- 3Независимо от того, случилась или нет потеря сознания, важно срочно вызвать скорую помощь. Пока врачи едут, важно находиться рядом с пострадавшим.
- 4На ожоги кожных покровов наложить стерильную сухую повязку и приложить холод. Если у пострадавшего есть другие повреждения, вызванные падением после удара тока (например, ушибы или переломы), оказать соответствующую помощь.
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Что категорически нельзя делать при электротравме:
- 1Прикасаться к пострадавшему мокрыми и не изолированными руками и предметами, если источник тока не отключен. Браться за одежду пострадавшего, если она мокрая или не отделяется от тела.
- 2Оставлять травмированного в одиночестве.
- 3Поить пострадавшего горячими напитками.
- 4Отказываться от госпитализации. Нередко поражение электрическим током, даже легкое, не сразу дает осложнения, поэтому важно получить профессиональную медицинскую помощь и находиться под наблюдением врачей.
При отравлении
Самыми распространенными видами отравлений сегодня считаются пищевое, химическое, алкогольное, наркотическое, лекарствами, угарным газом.
"Основа первой помощи при пищевом отравлении — промывание желудка: пострадавшего нужно напоить двумя-тремя стаканами воды и вызвать рвоту, повторять до выхода из желудка чистой жидкости. Затем необходимо связать токсины – принять адсорбент: смекту, полисорб, энтеросгель или активированный уголь. Очень важно поддерживать водный баланс и отпаивать человека большим количеством воды до приезда скорой помощи", — отмечает Нэя Георгиева.
При вдыхании ядовитых паров и попадании химических веществ в легкие прежде всего нужно вынести человека на свежий воздух. Освободить трахею и остальные дыхательные пути в случае необходимости, поместить человека в удобное безопасное положение. Если токсичные вещества попали в желудок, необходимо выпить большое количество воды и постараться вызвать рвоту. Промывание разрешается, только если пострадавший в сознании.
Оказывая первую помощь при отравлении угарным газом, важно обеспечить пострадавшему доступ кислорода и свободное дыхание: вынести на свежий воздух, расстегнуть одежду, уложить, приподнять ноги.
Чтобы привести человека в сознание, можно дать понюхать нашатырь, растереть грудную клетку. Если потребуется, провести элементарные реанимационные действия – сделать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца в случае отсутствия пульса.
При отравлении лекарствами до приезда медиков следует по необходимости перевернуть пострадавшего на бок, чтобы он не захлебнулся рвотными массами, если он потерял сознание. Если нет — давать обильное питье и вызвать рвоту. Лекарства до приезда медиков запрещаются.
Когда отравление случается из-за алкоголя, Нэя Георгиева советует:
"Посадите человека и не давайте ему уснуть. Предложите воды, если он сможет пить. При потере сознания поверните пострадавшего на бок, лицом к себе, наклоните голову так, чтобы лежащий мог свободно дышать даже в случае рвоты, и следите за ним, — советует Нэя Георгиева. — Если человек в сознании, промойте желудок с помощью большого количества воды или “Регидрона”, дайте энтеросорбенты".
При обмороке
Когда человек теряет сознание, нужно проверить присутствие пульса и дыхание. Далее пострадавшего следует уложить на спину и приподнять ноги. Такое положение обеспечит приток крови к голове и устранит недостаточное кровообращение головного мозга. Также необходимо обеспечить доступ воздуха в помещение. После того, как человек придет в сознание, не стоит позволять ему сразу подниматься на ноги, он должен немного полежать и полностью восстановиться. После можно выпить сладкий чай или простую воду.
Что не следует делать:
- —хлопать по щекам, так как удары не приведут в чувство, но могут вызвать ушиб мягких тканей;
- —давать лекарственные препараты до оказания специализированной медицинской помощи;
- —давать нюхать нашатырный спирт, если человек без сознания — это может привести к ожогу слизистой носа.
При ранении
Общая последовательность оказания первой помощи при ранении подразумевает следующий алгоритм действий:
- 1Нужно осмотреть пострадавшего, визуально оценить его состояние.
- 2Вызвать бригаду неотложной помощи.
- 3Пока медики в пути, попытаться остановить кровотечение.
- 4По необходимости наложить повязку и придать телу пострадавшего безопасное положение с учетом характера травмы.
- 5Контролировать состояние пострадавшего, пока не приедут врачи.
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Запрещается:
- —вправлять выпавшие органы;
- —удалять из раны торчащие костные отломки и инородные тела;
- —накладывать холод на выпавшие органы;
- —накладывать давящую повязку на выпавшие органы и инородные тела, которые стали причиной ранения;
- —поить пострадавшего при травме живота, в бессознательном состоянии;
- —накладывать на рану вату, мазевые повязки, засыпать в нее порошки лекарственных препаратов, заливать спиртовые растворы.
При утоплении и солнечном ударе
Алгоритм оказания помощи при утоплении:
- 1Извлечь пострадавшего из воды. Держать его нужно за волосы или подмышки, чтобы лицо находилось над поверхностью воды.
- 2Положить его животом на колено, чтобы голова была внизу.
- 3Очистить ротовую полость от инородных тел (слизь, рвотные массы, водоросли).
- 4Проверить наличие признаков жизни.
- 5При отсутствии пульса и дыхания следует немедленно приступить к ИВЛ и непрямому массажу сердца.
- 6После восстановления дыхания и работы сердца положить пострадавшего набок, укрыть и обеспечить комфорт до прибытия врачей.
Если человек получил солнечный удар, нужно обеспечить нормальный доступ кислорода к телу и восстановить теплообмен, для этого следует снять с него лишнюю одежду. Также можно приложить к голове холодный компресс и охладить водой. "Если человек потерял сознание и поднялась температура, обратитесь к врачу. Пока едет скорая, пострадавшего надо увести в тень, дать ему воды и, если есть возможность, любое успокоительное лекарство, например, корвалол", - рассказала РИА Новости ответственный врач смены московской станции скорой помощи Ирина Кондратьева.
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При переохлаждении или обморожении
Оказание первой помощи при переохлаждении с отморожениями:
- —поменять одежду пострадавшего на теплую и сухую, укутать его подручными средствами (например, одеялом), переместить в более теплое помещение, дать теплое питье (если он находится в сознании);
- —в помещении можно направить на пострадавшего поток теплого воздуха.
При обморожении нужно укрыть поврежденные конечности и участки тела теплоизолирующим материалом, а также обездвижить их. При этом пораженные части нельзя активно растирать, опускать в теплую воду и т.д.
Психологическая помощь
Психологическая поддержка помогает окружающим, которые оказались в экстремальной ситуации, справиться с психологическими реакциями. Тот, кто ее оказывает, должен сохранять спокойствие и быть готовым к различным реакциям пострадавшего.
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Если человек плачет, следует выразить ему поддержку и сочувствие, дать возможность говорить о своих чувствах, также лучше воздержаться от советов, избегать в речи частицу “не”, а также исключить такие слова как “паника”, “катастрофа”, “ужас”. Если плач затянулся, нужно отвлечь пострадавшего. Для этого используют концентрацию на глубоком и ровном дыхании.
При истероидной реакции важно сохранять спокойствие и говорить с человеком, постепенно снижая темп и громкость своей речи. Необходимо избегать эмоциональных реакций. Если человек готов, чтобы его успокоить, следует дать ему выговориться и включить его в деятельность, связанную с физической нагрузкой.
Когда человек испытывает сильный страх, необходимо предоставить ему чувство безопасности, поэтому нельзя оставлять его одного. Для снижения эмоциональной реакции можно использовать концентрацию на спокойном медленном дыхании. Когда степень страха снизилась, лучше дать пострадавшему выговориться, при этом не нагнетая эмоции.
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