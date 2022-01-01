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Угарный газ, грибы, спиртное: первая помощь при отравлении — советы врача
Первая помощь при отравлениях: как оказывать и что делать
Угарный газ, грибы, спиртное: первая помощь при отравлении — советы врача
Последовательность действий во время оказания первой помощи при отравлениях зависит от того, какие ядовитые вещества попали в организм человека. Так, при... РИА Новости, 01.01.2022
2022-01-01T09:30
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Последовательность действий во время оказания первой помощи при отравлениях зависит от того, какие ядовитые вещества попали в организм человека. Так, при небольшом пищевом расстройстве можно обойтись своими силами, но в отдельных случаях медицинское вмешательство необходимо, чтобы спасти жизнь. В чем заключается суть первой помощи при отравлениях и как избежать тяжелых последствий — в материале РИА Новости.Первая помощь при отравленияхСамыми распространенными видами отравлений сегодня считаются пищевое, химическое, алкогольное, наркотическое, угарным газом, грибами, лекарствами и ботулиническим токсином.Большинство из них имеют длительные неприятные симптомы, которые трудно пропустить — общее плохое самочувствие часто сопровождаются тошнотой, головокружением, потерей сознания. При отсутствии своевременной медицинской помощи особенно тяжелые случаи могут закончиться смертью человека.Как грамотно оказать первую помощь отравившемуся, РИА Новости рассказала врач-терапевт, старший медицинский консультант сервиса "Теледоктор24" Нэя Георгиева.При пищевом отравленииПищевое отравление чаще всего связано с употреблением некачественных, просроченных продуктов, зараженных различными микроорганизмами и их токсинами.По словам врача, самые опасные в этом плане — продукты животного происхождения: свежая рыба, мясо, "молочка".Первые симптомы пищевого отравления могут появиться через 30 минут, два-четыре часа или 20–26 часов после приема пищи, в зависимости от организма человека, продукта, вызвавшего расстройство и дозы вредных веществ в нем.Основные признаки:Также может подняться температура и участиться сердцебиение."Основа первой помощи в таких случаях — промывание желудка: пострадавшего нужно напоить двумя-тремя стаканами воды и вызвать рвоту, повторять до выхода из желудка чистой жидкости. Затем необходимо связать токсины – принять адсорбент: смекту, полисорб, энтеросгель или активированный уголь. Очень важно поддерживать водный баланс и отпаивать человека большим количеством воды до приезда скорой помощи", — отмечает Нэя Георгиева.При химическом отравленииХимическое отравление дома можно получить, например, используя бытовую химию, лаки, краски и так далее.Способ проникновения химикатов в организм и их основные симптомы приведены в таблице.При вдыхании ядовитых паров и попадании химических веществ в легкие прежде всего нужно вынести человека на свежий воздух. Освободить трахею и остальные дыхательные пути в случае необходимости, поместить человека в удобное безопасное положение.Если токсичные вещества попали в желудок, необходимо выпить большое количество воды и постараться вызвать рвоту. Врач отмечает, что промывание разрешается, только если пострадавший в сознании.Отравление химическими веществами очень опасно, поэтому при первых симптомах необходимо вызвать скорую помощь.При алкогольном отравленииВо время употребления алкогольных напитков в организме человека образуются токсичные вещества, которые в большом количестве способны вызвать отравление.Основные симптомы:"Посадите человека и не давайте ему уснуть. Предложите воды, если он сможет пить. При потере сознания поверните пострадавшего на бок, лицом к себе, наклоните голову так, чтобы лежащий мог свободно дышать даже в случае рвоты, и следите за ним", — советует Нэя Георгиева. — Если человек в сознании, промойте желудок с помощью большого количества воды или “Регидрона”, дайте энтеросорбенты".При остановке дыхания нужно сразу начать делать искусственную вентиляцию легких. Продолжать эту первичную реанимацию нужно вплоть до прибытия скорой помощи, либо пока у человека не восстановится кровообращение и он не начнет дышать сам.При отравлении угарным газомУгарный газ сложно почувствовать, так как он не имеет запаха и цвета, легко распространяется через стены, окна. Отравление им считается одним из самых опасных.Основные симптомы:Оказывая первую помощь, здесь также важно обеспечить пострадавшему доступ кислорода и свободное дыхание: вынести пострадавшего на свежий воздух, расстегнуть одежду, уложить, приподнять ноги."Человека нужно привести в сознание, дать понюхать нашатырь, растереть грудную клетку. Если потребуется, провести элементарные реанимационные действия – сделать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца в случае отсутствия пульса", — говорит врач.Чем быстрее будет оказана помощь человеку при отравлении угарным газом, тем выше шансы на его восстановление.При отравлении грибамиТяжесть состояния съевшего ядовитый гриб зависит от его разновидности. Среди распространенных на территории России самые сильные отравления могут вызвать поганки и мухоморы.Общие признаки отравления:По словам терапевта, при первых признаках отравления грибами нужно позвонить в скорую помощь и попробовать вывести их остатки из пищевого тракта.Для этого нужно вызвать рвоту, дать адсорбенты (полисорб, активированный уголь, энтеросгель) и напоить человека большим количеством воды. Сразу после очищения желудка уложить пострадавшего в постель, если его знобит – укутать одеялом и приложить грелку к ногам.При отравлении лекарствамиОтравиться лекарствами можно, если нарушить дозировку, бесконтрольно принимать их или сочетать несовместимые препараты.Симптомы в таких случаях различны и зависят от вида медикаментов.При отравлении лекарствами врач-терапевт советует сразу же вызывать скорую помощь, а до приезда медиков, если человек без сознания – находиться рядом, при необходимости перевернуть пострадавшего на бок, чтобы он не захлебнулся рвотными массами."Если отравившийся в сознании, необходимо вызвать рвоту и давать обильное питье. До приезда врача самостоятельно давать какие-либо препараты категорически запрещено!" — предупреждает врач.При наркотическом отравленииНаркотическое отравление происходит из-за передозировки. Первая помощь зависит от типа вещества, поэтому первое, что нужно сделать — попытаться выяснить, что человек принимал. Нэя Георгиева рассказала о последовательности действий при отравлении самыми распространенными видами наркотиков.Отравление ботулиническим токсиномРедкое, смертельно опасное тяжелое пищевое отравление токсичными ботулиническими микробами, которые содержатся в консервированной продукции, вяленой рыбе, копченостях.По словам терапевта, основной симптом ботулизма – вялый паралич мышц: внезапный, симметричный. У человека двоится в глазах, он теряет голос, не может выполнять глотательные движения, чувствует сухость во рту и сильнейшую усталость."Основное и единственное лечение – введение ботулинического анатоксина. До оказания специализированной помощи необходима элиминация ботулотоксина из ЖКТ – промывание желудка и глубокая клизма обычной водой", — говорит Нэя Георгиева.ПрофилактикаЧтобы избежать ситуаций, в которых возможны различные виды отравлений, нужно помнить об элементарных правилах:
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09:30 01.01.2022 (обновлено: 09:35 01.01.2022)
 

Угарный газ, грибы, спиртное: первая помощь при отравлении — советы врача

© Pixabay / HansMartinPauПервая помощь при отравлениях
Первая помощь при отравлениях - РИА Новости, 1920, 01.01.2022
© Pixabay / HansMartinPau
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Последовательность действий во время оказания первой помощи при отравлениях зависит от того, какие ядовитые вещества попали в организм человека. Так, при небольшом пищевом расстройстве можно обойтись своими силами, но в отдельных случаях медицинское вмешательство необходимо, чтобы спасти жизнь. В чем заключается суть первой помощи при отравлениях и как избежать тяжелых последствий — в материале РИА Новости.

Первая помощь при отравлениях

Самыми распространенными видами отравлений сегодня считаются пищевое, химическое, алкогольное, наркотическое, угарным газом, грибами, лекарствами и ботулиническим токсином.
Мифы о первой помощи, которые губят жизни. - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
16 июля 2021, 13:26Не верю!
Мифы о первой помощи, которые губят жизни Нужно ли стучать по спине, если человек поперхнулся и задыхается? Засовывать ложку в зубы при эпилептическом припадке? Что делать, если человек потерял сознание или не дышит (и правда ли, что сломанные ребра — показатель качественного массажа сердца)? Вредные мифы о первой помощи при ожогах, отравлениях и других несчастных случаях.
Большинство из них имеют длительные неприятные симптомы, которые трудно пропустить — общее плохое самочувствие часто сопровождаются тошнотой, головокружением, потерей сознания. При отсутствии своевременной медицинской помощи особенно тяжелые случаи могут закончиться смертью человека.
Как грамотно оказать первую помощь отравившемуся, РИА Новости рассказала врач-терапевт, старший медицинский консультант сервиса "Теледоктор24" Нэя Георгиева.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДевушка набирает воду в тазик
Девушка набирает воду в тазик - РИА Новости, 1920, 01.01.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Девушка набирает воду в тазик

При пищевом отравлении

Пищевое отравление чаще всего связано с употреблением некачественных, просроченных продуктов, зараженных различными микроорганизмами и их токсинами.
По словам врача, самые опасные в этом плане — продукты животного происхождения: свежая рыба, мясо, "молочка".
Первые симптомы пищевого отравления могут появиться через 30 минут, два-четыре часа или 20–26 часов после приема пищи, в зависимости от организма человека, продукта, вызвавшего расстройство и дозы вредных веществ в нем.
Основные признаки:
  • тошнота;
  • рвота;
  • снижение артериального давления и пульса;
  • бледность;
  • спазмы;
  • диарея;
  • судороги и предобморочные состояния;
  • слабость, общее недомогание.
Также может подняться температура и участиться сердцебиение.
"Основа первой помощи в таких случаях — промывание желудка: пострадавшего нужно напоить двумя-тремя стаканами воды и вызвать рвоту, повторять до выхода из желудка чистой жидкости. Затем необходимо связать токсины – принять адсорбент: смекту, полисорб, энтеросгель или активированный уголь. Очень важно поддерживать водный баланс и отпаивать человека большим количеством воды до приезда скорой помощи", — отмечает Нэя Георгиева.
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При химическом отравлении

Химическое отравление дома можно получить, например, используя бытовую химию, лаки, краски и так далее.
Способ проникновения химикатов в организм и их основные симптомы приведены в таблице.

Способ отравления

Основные симптомы

Ядовитыми парами — через вдыхание

Потеря сознания

Галлюцинации

Затрудненное дыхание

Химический ожог верхних дыхательных путей

Бледное лицо

Жидкостями — через рот

Тошнота

Рвота с кровью

Диарея с кровотечением

Боль в горле, желудке

Обезвоживание

При вдыхании ядовитых паров и попадании химических веществ в легкие прежде всего нужно вынести человека на свежий воздух. Освободить трахею и остальные дыхательные пути в случае необходимости, поместить человека в удобное безопасное положение.
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Если токсичные вещества попали в желудок, необходимо выпить большое количество воды и постараться вызвать рвоту. Врач отмечает, что промывание разрешается, только если пострадавший в сознании.
Отравление химическими веществами очень опасно, поэтому при первых симптомах необходимо вызвать скорую помощь.
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудница больницы
Сотрудница больницы - РИА Новости, 1920, 01.01.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудница больницы

При алкогольном отравлении

Во время употребления алкогольных напитков в организме человека образуются токсичные вещества, которые в большом количестве способны вызвать отравление.
Основные симптомы:
  • спутанное сознание;
  • рвота;
  • бледность;
  • нарушения дыхания;
  • судороги.
"Посадите человека и не давайте ему уснуть. Предложите воды, если он сможет пить. При потере сознания поверните пострадавшего на бок, лицом к себе, наклоните голову так, чтобы лежащий мог свободно дышать даже в случае рвоты, и следите за ним", — советует Нэя Георгиева. — Если человек в сознании, промойте желудок с помощью большого количества воды или “Регидрона”, дайте энтеросорбенты".
При остановке дыхания нужно сразу начать делать искусственную вентиляцию легких. Продолжать эту первичную реанимацию нужно вплоть до прибытия скорой помощи, либо пока у человека не восстановится кровообращение и он не начнет дышать сам.
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При отравлении угарным газом

Угарный газ сложно почувствовать, так как он не имеет запаха и цвета, легко распространяется через стены, окна. Отравление им считается одним из самых опасных.
Основные симптомы:
  • слабость;
  • боль в области лба и висков;
  • учащенное сердцебиение;
  • потеря сознания;
  • рвота;
  • мышечные спазмы;
  • непроизвольное мочеиспускание;
  • покраснение кожи;
  • шум в ушах.
Оказывая первую помощь, здесь также важно обеспечить пострадавшему доступ кислорода и свободное дыхание: вынести пострадавшего на свежий воздух, расстегнуть одежду, уложить, приподнять ноги.
"Человека нужно привести в сознание, дать понюхать нашатырь, растереть грудную клетку. Если потребуется, провести элементарные реанимационные действия – сделать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца в случае отсутствия пульса", — говорит врач.
Чем быстрее будет оказана помощь человеку при отравлении угарным газом, тем выше шансы на его восстановление.
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При отравлении грибами

Тяжесть состояния съевшего ядовитый гриб зависит от его разновидности. Среди распространенных на территории России самые сильные отравления могут вызвать поганки и мухоморы.
Общие признаки отравления:
  • головная боль;
  • слабость;
  • тошнота;
  • рвота;
  • колющие боли в области живота, кишечника;
  • диарея;
  • судороги;
  • обильное потоотделение.
По словам терапевта, при первых признаках отравления грибами нужно позвонить в скорую помощь и попробовать вывести их остатки из пищевого тракта.
Для этого нужно вызвать рвоту, дать адсорбенты (полисорб, активированный уголь, энтеросгель) и напоить человека большим количеством воды. Сразу после очищения желудка уложить пострадавшего в постель, если его знобит – укутать одеялом и приложить грелку к ногам.
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При отравлении лекарствами

Отравиться лекарствами можно, если нарушить дозировку, бесконтрольно принимать их или сочетать несовместимые препараты.
Симптомы в таких случаях различны и зависят от вида медикаментов.

Вид лекарственного препарата

Симптомы отравления

Для лечения сердечно-сосудистой патологии

Нарушение ритма работы сердца

Тошнота

Рвота

Диарея

Жаропонижающие

Нарушение работы центральной нервной системы (ЦНС) — проблемы с координацией движений, органами чувств, потеря сознания, тремор и др.

Антигистаминные

Общая слабость

Расширение зрачков

Галлюцинации

Беспричинное психическое возбуждение

Транквилизаторы

Нарушение сердечного ритма

Нарушение работы ЦНС

Затрудненное дыхание

Судороги

Тремор рук и ног

Галлюцинации

При отравлении лекарствами врач-терапевт советует сразу же вызывать скорую помощь, а до приезда медиков, если человек без сознания – находиться рядом, при необходимости перевернуть пострадавшего на бок, чтобы он не захлебнулся рвотными массами.
"Если отравившийся в сознании, необходимо вызвать рвоту и давать обильное питье. До приезда врача самостоятельно давать какие-либо препараты категорически запрещено!" — предупреждает врач.
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При наркотическом отравлении

Наркотическое отравление происходит из-за передозировки. Первая помощь зависит от типа вещества, поэтому первое, что нужно сделать — попытаться выяснить, что человек принимал. Нэя Георгиева рассказала о последовательности действий при отравлении самыми распространенными видами наркотиков.

Виды наркотических веществ

Симптомы передозировки

Первая помощь

Опиоиды

Ослабление дыхания

Спутанность сознания

Бледность кожных покровов

Сужение зрачков

Нарушение моторики кишечника

"Основной и самый действенный метод первой помощи при передозировке опиатами — это инъекция налоксона. Если его нет, сначала вызываем рвоту, промываем желудок, потом не даем человеку уснуть, отпаиваем сладким чаем до приезда врачей", — говорит терапевт.

Курительные смеси

Спутанность сознания

Сухость во рту

Тошнота

Галлюцинации

Сонливость

Нарушение чувствительности

Повышение давления

Эффект ухудшения зрения

Прием большого количества воды, мочегонных препаратов, при наличии повышенного пульса и давления – симптоматическая терапия антигипертензивными и заряжающими пульс препаратами.

Психостимуляторы

Повышенное давление

Учащенное сердцебиение

Расширение зрачков

Повышенная температура

Выраженная тревога (вплоть до сильной паранойи)

Раздражительность

Неусидчивость

Спазмы

"Нужно дать пострадавшему клофелин или нитроглицерин под язык — это поможет улучшить питание сердечной мышцы и снизит риск инфаркта. Для предупреждения обезвоживания и восстановления нехватки жидкости в организме нужно обильное питье", — отмечает врач.

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Отравление ботулиническим токсином

Редкое, смертельно опасное тяжелое пищевое отравление токсичными ботулиническими микробами, которые содержатся в консервированной продукции, вяленой рыбе, копченостях.
По словам терапевта, основной симптом ботулизма – вялый паралич мышц: внезапный, симметричный. У человека двоится в глазах, он теряет голос, не может выполнять глотательные движения, чувствует сухость во рту и сильнейшую усталость.
"Основное и единственное лечение – введение ботулинического анатоксина. До оказания специализированной помощи необходима элиминация ботулотоксина из ЖКТ – промывание желудка и глубокая клизма обычной водой", — говорит Нэя Георгиева.
© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкГрибы дождевики
Грибы дождевики - РИА Новости, 1920, 01.01.2022
© РИА Новости / Илья Тимин
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Грибы дождевики

Профилактика

Чтобы избежать ситуаций, в которых возможны различные виды отравлений, нужно помнить об элементарных правилах:
  • тщательно мыть руки перед любым приемом пищи;
  • не пить воду из-под крана;
  • есть только в вызывающих доверие местах;
  • мыть фрукты и овощи в кипяченой воде;
  • следить за сроком годности продуктов;
  • принимать лекарства строго в соответствии с инструкцией по применению;
  • не собирать грибы самостоятельно, если мало опыта;
  • не держать вредные вещества (кислоты, щелочи) в доме;
  • во время уборки с применением средств бытовой химии открывать окна и двери для циркуляции воздуха;
  • регулярно проверять исправность газовых печей, труб.
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Врач рассказал, какие продукты чаще всего вызывают отравление
 
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