Смертельно опасна: как выглядит бледная поганка и что делать при отравлении
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Бледная поганка — ядовитый гриб класса агарикомицеты, который можно перепутать со съедобным. О том, какая бывает поганка, а также фото гриба с описанием, основные отличия от похожих грибов, симптомы отравления и меры предосторожности — в материале РИА Новости.
Гриб бледная поганка
Бледная поганка — один из самых ядовитых грибов во всем мире. По-другому ее называют белый мухомор, потому что она относится к роду мухоморов согласно систематике:
Систематика бледной поганки
Отдел
Базидиомицеты
Подотдел
Агарикомицеты
Класс
Агарикомицеты
Подкласс
Агарикомицетовые
Порядок
Агариковые
Семейство
Аманитовые
Род
Мухомор
Вид
Бледная поганка
История
Впервые бледная поганка была официально упомянута в 19 веке в Северной Америке. Тогда американский ученый Чарльз Пек взял образцы гриба и выяснил, что он относится к мухоморам.
Распространение гриба по миру в большинстве случаев связывают с транспортировкой саженцев деревьев (в особенности каштанов), которые уже обладали на тот момент спорами бледной поганки.
Что касается случаев отравления, то первый был зафиксирован в семье древнегреческого драматурга Еврипида (480-406 г. до н.э.). Они попробовали этот гриб, перепутав со съедобным цезарским, и скончались. Ранее бледная поганка часто использовалась, чтобы отравить конкурентов на политической арене. Например, супруга римского императора Клавдия добавила ядовитый гриб в обед. После смерти политика его трон занял Нерон.
Описание
Бледная поганка обрела свое название благодаря цвету. Однако у ядовитого гриба есть и другие характерные черты, которые нужно знать, чтобы случайно не положить ее в корзину со съедобными грибами.
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Шляпка
В зависимости от возраста шляпка бледной поганки изменяется. Когда гриб молодой, она почти округлая или овальная. Спустя некоторое время она становится более выпуклой, затем плосковыпуклой и плоской ближе к концу своей жизни. Размер шляпки может варьироваться от 4 до 16 см, а цвет — от бледно-зеленого до оливкового, от желтоватого до коричневого. Кожица, в основном, гладкая и лысая. При влажной погоде она становится липкой, при сухой — блестящей.
“На шляпке молодой бледной поганки можно увидеть белые клочья, как у мухомора, но чаще всего они исчезают с возрастом”, — добавил Евгений Миронов, грибник со стажем.
CC BY-SA 3.0 / Mick E. Talbot / The Death Cap Fungus
Бледная поганка
Гименофор
Гименофор — это плоть (пластинки) под шляпкой. У бледной поганки они белые или слегка с зеленоватым оттенком, свободные, частые и широкие. Причем белыми они остаются даже у очень старого гриба — это одно из самых главных отличий от боровика.
Ножка
Высота ножки бледной поганки —от 5 до 18 см, а толщина — до 1-2,5 см. Форма — цилиндрическая, почти ровная, утолщается у основания и сужается к вершине.
Кольцо
У поганки кольцо белое и прочное, тонкое и бахромчатое, слегка свисающее, напоминающее юбку. Как правило, оно долго сохраняется на ножке.
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Вольва
Одна из отличительных особенностей этого ядовитого гриба — наличие вольвы. Это чашеобразная структура у основания ножки свободной мешковидной формы. Ее не всегда можно заметить под листвой.
Мякоть
Если разрезать поганку, то мякоть останется белой. По структуре она мясистая, упругая и плотная.
Запах
У бледной поганки практически отсутствует запах в молодом возрасте, можно лишь уловить слабый сладковатый аромат. Со временем гриб приобретает приторный и неприятный запах.
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Как отличить от съедобных грибов
Многие ядовитые грибы похожи на съедобные. Поганка не исключение — ее можно спутать с зеленушками, опятами, шампиньонами, сыроежками и поплавками.
Зеленушка
В отличие от поганки зеленушку часто встречают в хвойных лесах и песчаных почвах, в то время как ядовитый гриб любит только плодородные почвы. Кроме этого, зеленушка обладает более прямой шляпкой, а у поганки она загибается.
Опята
Основная разница между опятами и поганками — наличие у первых чешуек на шляпке. К тому же, съедобные грибы имеют приятный аромат, чего не скажешь о взрослых ядовитых.
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Шампиньон
Отличить шампиньон от бледной поганки несложно. У съедобного гриба пластинки под шляпкой розоватые или коричневые, в то время как у поганки они всегда белые. Помимо этого, у шампиньона шляпка более округлая, а у взрослой поганки плоская.
Сыроежки
Чаще всего ядовитый гриб путают с сыроежками, так как грибы между собой сильно схожи. Однако опытные грибники знают основные черты, по которым можно вычислить поганку:
“У сыроежки ножка будет обязательно прямой. Никаких колец и вольвы у нее нет. Аромат от такого гриба приятный, чем не похвастается взрослая поганка", — рассказал Евгений Миронов.
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Поплавок
Поплавок от поганки отличается маленькими размерами, более тонкой мякотью, тоненькой ножкой без кольца и грязно-серым цветом шляпки. Их часто путают между собой из-за не примечательного вида поплавка, однако он считается съедобным и безопасным.
Изменчивость бледной поганки
Коварство бледной поганки заключается в ее изменчивости в зависимости от стадии роста. В начале своей жизни гриб светлый, шляпка округлая, а запах почти отсутствует. И только со временем поганка темнеет, ее шляпка становится тоньше, а запах неприятным. Эта особенность делает ядовитый гриб похожим на других.
CC BY-SA 3.0 / JPierce / Amanita phalloidesИзменение формы шляпки на разных стадиях роста бледной поганки
CC BY-SA 3.0 / JPierce / Amanita phalloides
Изменение формы шляпки на разных стадиях роста бледной поганки
Распространение
Ядовитый гриб предпочитает лиственные и смешанные леса. Встретить его в России можно в регионах, которые находятся на территории умеренно-континентального климата, то есть на западе страны. К таким относят Московскую, Ленинградскую, Волгоградскую область и др.
“Ядовитый гриб любит плодородную и влажную почву, поэтому не удивляйтесь, если увидите его у себя в саду или в парке”, — добавил грибник.
Когда появляется
Сезон бледной поганки приходится на период с июня по октябрь. Как раз в то время, когда растут съедобные грибы. Пик роста ядовитого гриба отмечается со второй половины августа до середины сентября.
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Ядовитость
Всего 30 г съеденного гриба могут привести к необратимым последствиям для здоровья и даже к смерти. Кроме этого, всего один гриб может заразить все лукошко съедобных грибов, в которое он был помещен.
Такие свойства связаны с тем, что поганка содержит сразу несколько видов смертельных ядов: фаллоидин, аманитины и фаллаин, которые сконцентрированны в соке и спорах гриба.
Отравление бледной поганкой
Опасные токсины бледной поганки способны вызвать тяжелое отравление в организме человека. Достаточно съесть половину или треть гриба, чтобы запустить процесс.
Симптомы и признаки отравления
Отравление бледными поганками опасно тем, что поначалу сложно понять, отравился человек или нет. Первые симптомы, такие как слабость, головная боль, нарушения ЖКТ (боли в животе, рвота, понос) возникают с 6 до 24 часов после употребления гриба. Если не обратиться к врачу, к вышеперечисленным проблемам присоединяется частый стул с примесями крови (до 25 раз в сутки), а затем обезвоживание, судороги, нарушение зрения и потеря голоса.
Такие симптомы могут продолжаться в течение нескольких дней, после чего появляется резкая слабость, начинает страдать нервная система, сердце, печень и почки. Повышается потоотделение, кожа приобретает синюшный оттенок, конечности холодеют, а температура тела снижается до 35 градусов.
Действие яда на организм человека
Яд, содержащийся в поганке, тормозит процесс работы каждой клетки организма, из-за этого возникают проблемы на всех “фронтах”. Начинается отравление с безобидной усталости и разбитости, затем возникает острый гастроэнтерит (воспалительный процесс ЖКТ) с тахикардией, судорогами и ухудшением зрения. После наступает мнимое улучшение, в то время как анализы крови могут показать серьезные нарушения. Конечный итог — поражение внутренних органов — повреждение сердечной мышцы, острая почечная и печеночная недостаточности, которые приводят к летальному исходу.
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Первая помощь при отравлении
Согласно информации МЧС, при отравлении ядовитым грибом необходимо выполнить ряд действий:
- —вызвать скорую помощь;
- —промыть желудок — выпить три раза по два стакана воды не растягивая, а затем вызвать рвоту (самый простой способ — надавить пальцами на корень языка). Такую процедуру необходимо выполнить до пяти-шести раз;
- —принять любой сорбент, подойдет и обычный активированный уголь (около пяти таблеток);
- —до прибытия медиков обеспечить обильное питье — чистой водой или теплым чаем (запрещено пить молоко, так как оно усиливает всасывание токсинов в кровь). Это важно для восстановления баланса воды в организме;
- —лечь на кровать в прохладном помещении. При ознобе можно укутаться.
Также можно принять антибиотик “Левомицетин”, который снижает действие токсинов.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАптечка на подстанции скорой и неотложной медицинской помощи
Аптечка на подстанции скорой и неотложной медицинской помощи
Если промывание делали спустя 6 часов и более после употребления ядовитого продукта, оно может не помочь должным образом, так как часть токсинов уже попала в кровь. Именно поэтому важно следить за своим состоянием после употребления грибов (даже если они были собраны профессионалом) и в случае даже легкого ухудшения самочувствия сразу начать предпринимать меры.
Если есть возможность, лучше сохранить экземпляр, предположительно от которого было отравление, чтобы показать врачам и провести исследование.
Меры предосторожности
Для того чтобы случайно не сорвать и не съесть ядовитый гриб, следует руководствоваться следующими правилами:
- —собирать только те грибы, в которых уверены.
- —избегать старых и червивых грибов;
- —не пробовать сырой гриб на вкус;
- —каждый собранный экземпляр внимательно осматривать на наличие характерных черт, прежде чем положить в общую корзину.
“Даже если вы различаете грибы, не стоит собирать съедобные экземпляры, если вблизи растут бледные поганки”, — уточнил грибник.
Народные приметы
Не всегда народные приметы помогают в сборе грибов, и чаще наоборот — могут стать причиной роковой ошибки. Существует несколько примет, которые являются заблуждениями:
- —Ядовитые грибы имеют неприятный запах, а съедобные — приятный. Это не всегда так. Например, бледная поганка(в особенности молодая) может походить запахом на шампиньон или вовсе не иметь никакого аромата;
- —Насекомые не живут в ядовитых грибах. Это не верно. Так же как и в съедобных, насекомые могут обитать в той же бледной поганке.
- —Молодые грибы, даже если они ядовитые, можно есть. Это сильное заблуждение. Бледная поганка опасна на любом этапе роста.
- —В отваре ядовитого гриба всегда темнеет серебро. Это также не верно. Такая примета работает не всегда и не со всеми грибами.
Интересные факты
Несмотря на свои отрицательные свойства, бледная поганка — уникальный гриб. Это доказывают интересные факты о ней:
- —любые способы обработки гриба не снижают его ядовитость;
- —споры поганки способны заражать другие съедобные грибы, растущие рядом;
- —проникая в организм, яд начинает смертельно необратимое разрушение, а человек еще не понимает, что отравился.
- —многих диких животных бледная поганка не опасна, так как их желудки способны переваривать яд.