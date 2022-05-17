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Бледная поганка: описание ядовитого гриба, где растет, что делать при отравлении
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Смертельно опасна: как выглядит бледная поганка и что делать при отравлении
Бледная поганка: описание ядовитого гриба, где растет, что делать при отравлении
Смертельно опасна: как выглядит бледная поганка и что делать при отравлении
Бледная поганка — ядовитый гриб класса агарикомицеты, который можно перепутать со съедобным. О том, какая бывает поганка, а также фото гриба с описанием,... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T15:46
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россия
в мире
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Бледная поганка — ядовитый гриб класса агарикомицеты, который можно перепутать со съедобным. О том, какая бывает поганка, а также фото гриба с описанием, основные отличия от похожих грибов, симптомы отравления и меры предосторожности — в материале РИА Новости.Гриб бледная поганкаБледная поганка — один из самых ядовитых грибов во всем мире. По-другому ее называют белый мухомор, потому что она относится к роду мухоморов согласно систематике:ИсторияВпервые бледная поганка была официально упомянута в 19 веке в Северной Америке. Тогда американский ученый Чарльз Пек взял образцы гриба и выяснил, что он относится к мухоморам.Распространение гриба по миру в большинстве случаев связывают с транспортировкой саженцев деревьев (в особенности каштанов), которые уже обладали на тот момент спорами бледной поганки.Что касается случаев отравления, то первый был зафиксирован в семье древнегреческого драматурга Еврипида (480-406 г. до н.э.). Они попробовали этот гриб, перепутав со съедобным цезарским, и скончались. Ранее бледная поганка часто использовалась, чтобы отравить конкурентов на политической арене. Например, супруга римского императора Клавдия добавила ядовитый гриб в обед. После смерти политика его трон занял Нерон.ОписаниеБледная поганка обрела свое название благодаря цвету. Однако у ядовитого гриба есть и другие характерные черты, которые нужно знать, чтобы случайно не положить ее в корзину со съедобными грибами.ШляпкаВ зависимости от возраста шляпка бледной поганки изменяется. Когда гриб молодой, она почти округлая или овальная. Спустя некоторое время она становится более выпуклой, затем плосковыпуклой и плоской ближе к концу своей жизни. Размер шляпки может варьироваться от 4 до 16 см, а цвет — от бледно-зеленого до оливкового, от желтоватого до коричневого. Кожица, в основном, гладкая и лысая. При влажной погоде она становится липкой, при сухой — блестящей.“На шляпке молодой бледной поганки можно увидеть белые клочья, как у мухомора, но чаще всего они исчезают с возрастом”, — добавил Евгений Миронов, грибник со стажем.ГименофорГименофор — это плоть (пластинки) под шляпкой. У бледной поганки они белые или слегка с зеленоватым оттенком, свободные, частые и широкие. Причем белыми они остаются даже у очень старого гриба — это одно из самых главных отличий от боровика.НожкаВысота ножки бледной поганки —от 5 до 18 см, а толщина — до 1-2,5 см. Форма — цилиндрическая, почти ровная, утолщается у основания и сужается к вершине.КольцоУ поганки кольцо белое и прочное, тонкое и бахромчатое, слегка свисающее, напоминающее юбку. Как правило, оно долго сохраняется на ножке.ВольваОдна из отличительных особенностей этого ядовитого гриба — наличие вольвы. Это чашеобразная структура у основания ножки свободной мешковидной формы. Ее не всегда можно заметить под листвой.МякотьЕсли разрезать поганку, то мякоть останется белой. По структуре она мясистая, упругая и плотная.ЗапахУ бледной поганки практически отсутствует запах в молодом возрасте, можно лишь уловить слабый сладковатый аромат. Со временем гриб приобретает приторный и неприятный запах.Как отличить от съедобных грибовМногие ядовитые грибы похожи на съедобные. Поганка не исключение — ее можно спутать с зеленушками, опятами, шампиньонами, сыроежками и поплавками.ЗеленушкаВ отличие от поганки зеленушку часто встречают в хвойных лесах и песчаных почвах, в то время как ядовитый гриб любит только плодородные почвы. Кроме этого, зеленушка обладает более прямой шляпкой, а у поганки она загибается.ОпятаОсновная разница между опятами и поганками — наличие у первых чешуек на шляпке. К тому же, съедобные грибы имеют приятный аромат, чего не скажешь о взрослых ядовитых.ШампиньонОтличить шампиньон от бледной поганки несложно. У съедобного гриба пластинки под шляпкой розоватые или коричневые, в то время как у поганки они всегда белые. Помимо этого, у шампиньона шляпка более округлая, а у взрослой поганки плоская.СыроежкиЧаще всего ядовитый гриб путают с сыроежками, так как грибы между собой сильно схожи. Однако опытные грибники знают основные черты, по которым можно вычислить поганку:“У сыроежки ножка будет обязательно прямой. Никаких колец и вольвы у нее нет. Аромат от такого гриба приятный, чем не похвастается взрослая поганка", — рассказал Евгений Миронов.ПоплавокПоплавок от поганки отличается маленькими размерами, более тонкой мякотью, тоненькой ножкой без кольца и грязно-серым цветом шляпки. Их часто путают между собой из-за не примечательного вида поплавка, однако он считается съедобным и безопасным.Изменчивость бледной поганкиКоварство бледной поганки заключается в ее изменчивости в зависимости от стадии роста. В начале своей жизни гриб светлый, шляпка округлая, а запах почти отсутствует. И только со временем поганка темнеет, ее шляпка становится тоньше, а запах неприятным. Эта особенность делает ядовитый гриб похожим на других.РаспространениеЯдовитый гриб предпочитает лиственные и смешанные леса. Встретить его в России можно в регионах, которые находятся на территории умеренно-континентального климата, то есть на западе страны. К таким относят Московскую, Ленинградскую, Волгоградскую область и др.Когда появляетсяСезон бледной поганки приходится на период с июня по октябрь. Как раз в то время, когда растут съедобные грибы. Пик роста ядовитого гриба отмечается со второй половины августа до середины сентября.ЯдовитостьВсего 30 г съеденного гриба могут привести к необратимым последствиям для здоровья и даже к смерти. Кроме этого, всего один гриб может заразить все лукошко съедобных грибов, в которое он был помещен.Такие свойства связаны с тем, что поганка содержит сразу несколько видов смертельных ядов: фаллоидин, аманитины и фаллаин, которые сконцентрированны в соке и спорах гриба.Отравление бледной поганкойОпасные токсины бледной поганки способны вызвать тяжелое отравление в организме человека. Достаточно съесть половину или треть гриба, чтобы запустить процесс.Симптомы и признаки отравленияОтравление бледными поганками опасно тем, что поначалу сложно понять, отравился человек или нет. Первые симптомы, такие как слабость, головная боль, нарушения ЖКТ (боли в животе, рвота, понос) возникают с 6 до 24 часов после употребления гриба. Если не обратиться к врачу, к вышеперечисленным проблемам присоединяется частый стул с примесями крови (до 25 раз в сутки), а затем обезвоживание, судороги, нарушение зрения и потеря голоса.Такие симптомы могут продолжаться в течение нескольких дней, после чего появляется резкая слабость, начинает страдать нервная система, сердце, печень и почки. Повышается потоотделение, кожа приобретает синюшный оттенок, конечности холодеют, а температура тела снижается до 35 градусов.Действие яда на организм человекаЯд, содержащийся в поганке, тормозит процесс работы каждой клетки организма, из-за этого возникают проблемы на всех “фронтах”. Начинается отравление с безобидной усталости и разбитости, затем возникает острый гастроэнтерит (воспалительный процесс ЖКТ) с тахикардией, судорогами и ухудшением зрения. После наступает мнимое улучшение, в то время как анализы крови могут показать серьезные нарушения. Конечный итог — поражение внутренних органов — повреждение сердечной мышцы, острая почечная и печеночная недостаточности, которые приводят к летальному исходу.Первая помощь при отравленииСогласно информации МЧС, при отравлении ядовитым грибом необходимо выполнить ряд действий:Также можно принять антибиотик “Левомицетин”, который снижает действие токсинов.Если промывание делали спустя 6 часов и более после употребления ядовитого продукта, оно может не помочь должным образом, так как часть токсинов уже попала в кровь. Именно поэтому важно следить за своим состоянием после употребления грибов (даже если они были собраны профессионалом) и в случае даже легкого ухудшения самочувствия сразу начать предпринимать меры.Если есть возможность, лучше сохранить экземпляр, предположительно от которого было отравление, чтобы показать врачам и провести исследование.Меры предосторожностиДля того чтобы случайно не сорвать и не съесть ядовитый гриб, следует руководствоваться следующими правилами:“Даже если вы различаете грибы, не стоит собирать съедобные экземпляры, если вблизи растут бледные поганки”, — уточнил грибник.Народные приметыНе всегда народные приметы помогают в сборе грибов, и чаще наоборот — могут стать причиной роковой ошибки. Существует несколько примет, которые являются заблуждениями:Интересные фактыНесмотря на свои отрицательные свойства, бледная поганка — уникальный гриб. Это доказывают интересные факты о ней:
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россия, в мире
15:46 17.05.2022
 

Смертельно опасна: как выглядит бледная поганка и что делать при отравлении

© Pixabay / adegeБледная поганка
Бледная поганка - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© Pixabay / adege
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Бледная поганка — ядовитый гриб класса агарикомицеты, который можно перепутать со съедобным. О том, какая бывает поганка, а также фото гриба с описанием, основные отличия от похожих грибов, симптомы отравления и меры предосторожности — в материале РИА Новости.

Гриб бледная поганка

Бледная поганка — один из самых ядовитых грибов во всем мире. По-другому ее называют белый мухомор, потому что она относится к роду мухоморов согласно систематике:
Систематика бледной поганки

Отдел

Базидиомицеты

Подотдел

Агарикомицеты

Класс

Агарикомицеты

Подкласс

Агарикомицетовые

Порядок

Агариковые

Семейство

Аманитовые

Род

Мухомор

Вид

Бледная поганка

История

Впервые бледная поганка была официально упомянута в 19 веке в Северной Америке. Тогда американский ученый Чарльз Пек взял образцы гриба и выяснил, что он относится к мухоморам.
Распространение гриба по миру в большинстве случаев связывают с транспортировкой саженцев деревьев (в особенности каштанов), которые уже обладали на тот момент спорами бледной поганки.
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Что касается случаев отравления, то первый был зафиксирован в семье древнегреческого драматурга Еврипида (480-406 г. до н.э.). Они попробовали этот гриб, перепутав со съедобным цезарским, и скончались. Ранее бледная поганка часто использовалась, чтобы отравить конкурентов на политической арене. Например, супруга римского императора Клавдия добавила ядовитый гриб в обед. После смерти политика его трон занял Нерон.

Описание

Бледная поганка обрела свое название благодаря цвету. Однако у ядовитого гриба есть и другие характерные черты, которые нужно знать, чтобы случайно не положить ее в корзину со съедобными грибами.
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Шляпка

В зависимости от возраста шляпка бледной поганки изменяется. Когда гриб молодой, она почти округлая или овальная. Спустя некоторое время она становится более выпуклой, затем плосковыпуклой и плоской ближе к концу своей жизни. Размер шляпки может варьироваться от 4 до 16 см, а цвет — от бледно-зеленого до оливкового, от желтоватого до коричневого. Кожица, в основном, гладкая и лысая. При влажной погоде она становится липкой, при сухой — блестящей.
“На шляпке молодой бледной поганки можно увидеть белые клочья, как у мухомора, но чаще всего они исчезают с возрастом”, — добавил Евгений Миронов, грибник со стажем.
CC BY-SA 3.0 / Mick E. Talbot / The Death Cap FungusБледная поганка
Бледная поганка - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
CC BY-SA 3.0 / Mick E. Talbot / The Death Cap Fungus
Бледная поганка

Гименофор

Гименофор — это плоть (пластинки) под шляпкой. У бледной поганки они белые или слегка с зеленоватым оттенком, свободные, частые и широкие. Причем белыми они остаются даже у очень старого гриба — это одно из самых главных отличий от боровика.

Ножка

Высота ножки бледной поганки —от 5 до 18 см, а толщина — до 1-2,5 см. Форма — цилиндрическая, почти ровная, утолщается у основания и сужается к вершине.

Кольцо

У поганки кольцо белое и прочное, тонкое и бахромчатое, слегка свисающее, напоминающее юбку. Как правило, оно долго сохраняется на ножке.
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Вольва

Одна из отличительных особенностей этого ядовитого гриба — наличие вольвы. Это чашеобразная структура у основания ножки свободной мешковидной формы. Ее не всегда можно заметить под листвой.

Мякоть

Если разрезать поганку, то мякоть останется белой. По структуре она мясистая, упругая и плотная.

Запах

У бледной поганки практически отсутствует запах в молодом возрасте, можно лишь уловить слабый сладковатый аромат. Со временем гриб приобретает приторный и неприятный запах.
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Как отличить от съедобных грибов

Многие ядовитые грибы похожи на съедобные. Поганка не исключение — ее можно спутать с зеленушками, опятами, шампиньонами, сыроежками и поплавками.

Зеленушка

В отличие от поганки зеленушку часто встречают в хвойных лесах и песчаных почвах, в то время как ядовитый гриб любит только плодородные почвы. Кроме этого, зеленушка обладает более прямой шляпкой, а у поганки она загибается.

Опята

Основная разница между опятами и поганками — наличие у первых чешуек на шляпке. К тому же, съедобные грибы имеют приятный аромат, чего не скажешь о взрослых ядовитых.
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Шампиньон

Отличить шампиньон от бледной поганки несложно. У съедобного гриба пластинки под шляпкой розоватые или коричневые, в то время как у поганки они всегда белые. Помимо этого, у шампиньона шляпка более округлая, а у взрослой поганки плоская.

Сыроежки

Чаще всего ядовитый гриб путают с сыроежками, так как грибы между собой сильно схожи. Однако опытные грибники знают основные черты, по которым можно вычислить поганку:
“У сыроежки ножка будет обязательно прямой. Никаких колец и вольвы у нее нет. Аромат от такого гриба приятный, чем не похвастается взрослая поганка", — рассказал Евгений Миронов.
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Поплавок

Поплавок от поганки отличается маленькими размерами, более тонкой мякотью, тоненькой ножкой без кольца и грязно-серым цветом шляпки. Их часто путают между собой из-за не примечательного вида поплавка, однако он считается съедобным и безопасным.

Изменчивость бледной поганки

Коварство бледной поганки заключается в ее изменчивости в зависимости от стадии роста. В начале своей жизни гриб светлый, шляпка округлая, а запах почти отсутствует. И только со временем поганка темнеет, ее шляпка становится тоньше, а запах неприятным. Эта особенность делает ядовитый гриб похожим на других.
CC BY-SA 3.0 / JPierce / Amanita phalloidesИзменение формы шляпки на разных стадиях роста бледной поганки
Изменение формы шляпки на разных стадиях роста бледной поганки - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
CC BY-SA 3.0 / JPierce / Amanita phalloides
Изменение формы шляпки на разных стадиях роста бледной поганки

Распространение

Ядовитый гриб предпочитает лиственные и смешанные леса. Встретить его в России можно в регионах, которые находятся на территории умеренно-континентального климата, то есть на западе страны. К таким относят Московскую, Ленинградскую, Волгоградскую область и др.
“Ядовитый гриб любит плодородную и влажную почву, поэтому не удивляйтесь, если увидите его у себя в саду или в парке”, — добавил грибник.

Когда появляется

Сезон бледной поганки приходится на период с июня по октябрь. Как раз в то время, когда растут съедобные грибы. Пик роста ядовитого гриба отмечается со второй половины августа до середины сентября.
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Ядовитость

Всего 30 г съеденного гриба могут привести к необратимым последствиям для здоровья и даже к смерти. Кроме этого, всего один гриб может заразить все лукошко съедобных грибов, в которое он был помещен.
Такие свойства связаны с тем, что поганка содержит сразу несколько видов смертельных ядов: фаллоидин, аманитины и фаллаин, которые сконцентрированны в соке и спорах гриба.

Отравление бледной поганкой

Опасные токсины бледной поганки способны вызвать тяжелое отравление в организме человека. Достаточно съесть половину или треть гриба, чтобы запустить процесс.
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Симптомы и признаки отравления

Отравление бледными поганками опасно тем, что поначалу сложно понять, отравился человек или нет. Первые симптомы, такие как слабость, головная боль, нарушения ЖКТ (боли в животе, рвота, понос) возникают с 6 до 24 часов после употребления гриба. Если не обратиться к врачу, к вышеперечисленным проблемам присоединяется частый стул с примесями крови (до 25 раз в сутки), а затем обезвоживание, судороги, нарушение зрения и потеря голоса.
Такие симптомы могут продолжаться в течение нескольких дней, после чего появляется резкая слабость, начинает страдать нервная система, сердце, печень и почки. Повышается потоотделение, кожа приобретает синюшный оттенок, конечности холодеют, а температура тела снижается до 35 градусов.

Действие яда на организм человека

Яд, содержащийся в поганке, тормозит процесс работы каждой клетки организма, из-за этого возникают проблемы на всех “фронтах”. Начинается отравление с безобидной усталости и разбитости, затем возникает острый гастроэнтерит (воспалительный процесс ЖКТ) с тахикардией, судорогами и ухудшением зрения. После наступает мнимое улучшение, в то время как анализы крови могут показать серьезные нарушения. Конечный итог — поражение внутренних органов — повреждение сердечной мышцы, острая почечная и печеночная недостаточности, которые приводят к летальному исходу.
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Первая помощь при отравлении

Согласно информации МЧС, при отравлении ядовитым грибом необходимо выполнить ряд действий:
  • вызвать скорую помощь;
  • промыть желудок — выпить три раза по два стакана воды не растягивая, а затем вызвать рвоту (самый простой способ — надавить пальцами на корень языка). Такую процедуру необходимо выполнить до пяти-шести раз;
  • принять любой сорбент, подойдет и обычный активированный уголь (около пяти таблеток);
  • до прибытия медиков обеспечить обильное питье — чистой водой или теплым чаем (запрещено пить молоко, так как оно усиливает всасывание токсинов в кровь). Это важно для восстановления баланса воды в организме;
  • лечь на кровать в прохладном помещении. При ознобе можно укутаться.
Также можно принять антибиотик “Левомицетин”, который снижает действие токсинов.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАптечка на подстанции скорой и неотложной медицинской помощи
Аптечка на подстанции скорой и неотложной медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Аптечка на подстанции скорой и неотложной медицинской помощи
Если промывание делали спустя 6 часов и более после употребления ядовитого продукта, оно может не помочь должным образом, так как часть токсинов уже попала в кровь. Именно поэтому важно следить за своим состоянием после употребления грибов (даже если они были собраны профессионалом) и в случае даже легкого ухудшения самочувствия сразу начать предпринимать меры.
Если есть возможность, лучше сохранить экземпляр, предположительно от которого было отравление, чтобы показать врачам и провести исследование.

Меры предосторожности

Для того чтобы случайно не сорвать и не съесть ядовитый гриб, следует руководствоваться следующими правилами:
  • собирать только те грибы, в которых уверены.
  • избегать старых и червивых грибов;
  • не пробовать сырой гриб на вкус;
  • каждый собранный экземпляр внимательно осматривать на наличие характерных черт, прежде чем положить в общую корзину.
“Даже если вы различаете грибы, не стоит собирать съедобные экземпляры, если вблизи растут бледные поганки”, — уточнил грибник.
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Народные приметы

Не всегда народные приметы помогают в сборе грибов, и чаще наоборот — могут стать причиной роковой ошибки. Существует несколько примет, которые являются заблуждениями:
  • Ядовитые грибы имеют неприятный запах, а съедобные — приятный. Это не всегда так. Например, бледная поганка(в особенности молодая) может походить запахом на шампиньон или вовсе не иметь никакого аромата;
  • Насекомые не живут в ядовитых грибах. Это не верно. Так же как и в съедобных, насекомые могут обитать в той же бледной поганке.
  • Молодые грибы, даже если они ядовитые, можно есть. Это сильное заблуждение. Бледная поганка опасна на любом этапе роста.
  • В отваре ядовитого гриба всегда темнеет серебро. Это также не верно. Такая примета работает не всегда и не со всеми грибами.
CC BY 3.0 / Holger Krisp / Death Cap, Amanita phalloides, Family: Amanitaceae, Location: Germany, Erbach, RingingenБледные поганки
Бледные поганки - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
CC BY 3.0 / Holger Krisp / Death Cap, Amanita phalloides, Family: Amanitaceae, Location: Germany, Erbach, Ringingen
Бледные поганки

Интересные факты

Несмотря на свои отрицательные свойства, бледная поганка — уникальный гриб. Это доказывают интересные факты о ней:
  • любые способы обработки гриба не снижают его ядовитость;
  • споры поганки способны заражать другие съедобные грибы, растущие рядом;
  • проникая в организм, яд начинает смертельно необратимое разрушение, а человек еще не понимает, что отравился.
  • многих диких животных бледная поганка не опасна, так как их желудки способны переваривать яд.
 
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