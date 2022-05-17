https://ria.ru/20220517/poganka-1789044444.html

Смертельно опасна: как выглядит бледная поганка и что делать при отравлении

Бледная поганка: описание ядовитого гриба, где растет, что делать при отравлении

Смертельно опасна: как выглядит бледная поганка и что делать при отравлении

Бледная поганка — ядовитый гриб класса агарикомицеты, который можно перепутать со съедобным. О том, какая бывает поганка, а также фото гриба с описанием,... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T15:46

2022-05-17T15:46

2022-05-17T15:46

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в мире

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Бледная поганка — ядовитый гриб класса агарикомицеты, который можно перепутать со съедобным. О том, какая бывает поганка, а также фото гриба с описанием, основные отличия от похожих грибов, симптомы отравления и меры предосторожности — в материале РИА Новости.Гриб бледная поганкаБледная поганка — один из самых ядовитых грибов во всем мире. По-другому ее называют белый мухомор, потому что она относится к роду мухоморов согласно систематике:ИсторияВпервые бледная поганка была официально упомянута в 19 веке в Северной Америке. Тогда американский ученый Чарльз Пек взял образцы гриба и выяснил, что он относится к мухоморам.Распространение гриба по миру в большинстве случаев связывают с транспортировкой саженцев деревьев (в особенности каштанов), которые уже обладали на тот момент спорами бледной поганки.Что касается случаев отравления, то первый был зафиксирован в семье древнегреческого драматурга Еврипида (480-406 г. до н.э.). Они попробовали этот гриб, перепутав со съедобным цезарским, и скончались. Ранее бледная поганка часто использовалась, чтобы отравить конкурентов на политической арене. Например, супруга римского императора Клавдия добавила ядовитый гриб в обед. После смерти политика его трон занял Нерон.ОписаниеБледная поганка обрела свое название благодаря цвету. Однако у ядовитого гриба есть и другие характерные черты, которые нужно знать, чтобы случайно не положить ее в корзину со съедобными грибами.ШляпкаВ зависимости от возраста шляпка бледной поганки изменяется. Когда гриб молодой, она почти округлая или овальная. Спустя некоторое время она становится более выпуклой, затем плосковыпуклой и плоской ближе к концу своей жизни. Размер шляпки может варьироваться от 4 до 16 см, а цвет — от бледно-зеленого до оливкового, от желтоватого до коричневого. Кожица, в основном, гладкая и лысая. При влажной погоде она становится липкой, при сухой — блестящей.“На шляпке молодой бледной поганки можно увидеть белые клочья, как у мухомора, но чаще всего они исчезают с возрастом”, — добавил Евгений Миронов, грибник со стажем.ГименофорГименофор — это плоть (пластинки) под шляпкой. У бледной поганки они белые или слегка с зеленоватым оттенком, свободные, частые и широкие. Причем белыми они остаются даже у очень старого гриба — это одно из самых главных отличий от боровика.НожкаВысота ножки бледной поганки —от 5 до 18 см, а толщина — до 1-2,5 см. Форма — цилиндрическая, почти ровная, утолщается у основания и сужается к вершине.КольцоУ поганки кольцо белое и прочное, тонкое и бахромчатое, слегка свисающее, напоминающее юбку. Как правило, оно долго сохраняется на ножке.ВольваОдна из отличительных особенностей этого ядовитого гриба — наличие вольвы. Это чашеобразная структура у основания ножки свободной мешковидной формы. Ее не всегда можно заметить под листвой.МякотьЕсли разрезать поганку, то мякоть останется белой. По структуре она мясистая, упругая и плотная.ЗапахУ бледной поганки практически отсутствует запах в молодом возрасте, можно лишь уловить слабый сладковатый аромат. Со временем гриб приобретает приторный и неприятный запах.Как отличить от съедобных грибовМногие ядовитые грибы похожи на съедобные. Поганка не исключение — ее можно спутать с зеленушками, опятами, шампиньонами, сыроежками и поплавками.ЗеленушкаВ отличие от поганки зеленушку часто встречают в хвойных лесах и песчаных почвах, в то время как ядовитый гриб любит только плодородные почвы. Кроме этого, зеленушка обладает более прямой шляпкой, а у поганки она загибается.ОпятаОсновная разница между опятами и поганками — наличие у первых чешуек на шляпке. К тому же, съедобные грибы имеют приятный аромат, чего не скажешь о взрослых ядовитых.ШампиньонОтличить шампиньон от бледной поганки несложно. У съедобного гриба пластинки под шляпкой розоватые или коричневые, в то время как у поганки они всегда белые. Помимо этого, у шампиньона шляпка более округлая, а у взрослой поганки плоская.СыроежкиЧаще всего ядовитый гриб путают с сыроежками, так как грибы между собой сильно схожи. Однако опытные грибники знают основные черты, по которым можно вычислить поганку:“У сыроежки ножка будет обязательно прямой. Никаких колец и вольвы у нее нет. Аромат от такого гриба приятный, чем не похвастается взрослая поганка", — рассказал Евгений Миронов.ПоплавокПоплавок от поганки отличается маленькими размерами, более тонкой мякотью, тоненькой ножкой без кольца и грязно-серым цветом шляпки. Их часто путают между собой из-за не примечательного вида поплавка, однако он считается съедобным и безопасным.Изменчивость бледной поганкиКоварство бледной поганки заключается в ее изменчивости в зависимости от стадии роста. В начале своей жизни гриб светлый, шляпка округлая, а запах почти отсутствует. И только со временем поганка темнеет, ее шляпка становится тоньше, а запах неприятным. Эта особенность делает ядовитый гриб похожим на других.РаспространениеЯдовитый гриб предпочитает лиственные и смешанные леса. Встретить его в России можно в регионах, которые находятся на территории умеренно-континентального климата, то есть на западе страны. К таким относят Московскую, Ленинградскую, Волгоградскую область и др.Когда появляетсяСезон бледной поганки приходится на период с июня по октябрь. Как раз в то время, когда растут съедобные грибы. Пик роста ядовитого гриба отмечается со второй половины августа до середины сентября.ЯдовитостьВсего 30 г съеденного гриба могут привести к необратимым последствиям для здоровья и даже к смерти. Кроме этого, всего один гриб может заразить все лукошко съедобных грибов, в которое он был помещен.Такие свойства связаны с тем, что поганка содержит сразу несколько видов смертельных ядов: фаллоидин, аманитины и фаллаин, которые сконцентрированны в соке и спорах гриба.Отравление бледной поганкойОпасные токсины бледной поганки способны вызвать тяжелое отравление в организме человека. Достаточно съесть половину или треть гриба, чтобы запустить процесс.Симптомы и признаки отравленияОтравление бледными поганками опасно тем, что поначалу сложно понять, отравился человек или нет. Первые симптомы, такие как слабость, головная боль, нарушения ЖКТ (боли в животе, рвота, понос) возникают с 6 до 24 часов после употребления гриба. Если не обратиться к врачу, к вышеперечисленным проблемам присоединяется частый стул с примесями крови (до 25 раз в сутки), а затем обезвоживание, судороги, нарушение зрения и потеря голоса.Такие симптомы могут продолжаться в течение нескольких дней, после чего появляется резкая слабость, начинает страдать нервная система, сердце, печень и почки. Повышается потоотделение, кожа приобретает синюшный оттенок, конечности холодеют, а температура тела снижается до 35 градусов.Действие яда на организм человекаЯд, содержащийся в поганке, тормозит процесс работы каждой клетки организма, из-за этого возникают проблемы на всех “фронтах”. Начинается отравление с безобидной усталости и разбитости, затем возникает острый гастроэнтерит (воспалительный процесс ЖКТ) с тахикардией, судорогами и ухудшением зрения. После наступает мнимое улучшение, в то время как анализы крови могут показать серьезные нарушения. Конечный итог — поражение внутренних органов — повреждение сердечной мышцы, острая почечная и печеночная недостаточности, которые приводят к летальному исходу.Первая помощь при отравленииСогласно информации МЧС, при отравлении ядовитым грибом необходимо выполнить ряд действий:Также можно принять антибиотик “Левомицетин”, который снижает действие токсинов.Если промывание делали спустя 6 часов и более после употребления ядовитого продукта, оно может не помочь должным образом, так как часть токсинов уже попала в кровь. Именно поэтому важно следить за своим состоянием после употребления грибов (даже если они были собраны профессионалом) и в случае даже легкого ухудшения самочувствия сразу начать предпринимать меры.Если есть возможность, лучше сохранить экземпляр, предположительно от которого было отравление, чтобы показать врачам и провести исследование.Меры предосторожностиДля того чтобы случайно не сорвать и не съесть ядовитый гриб, следует руководствоваться следующими правилами:“Даже если вы различаете грибы, не стоит собирать съедобные экземпляры, если вблизи растут бледные поганки”, — уточнил грибник.Народные приметыНе всегда народные приметы помогают в сборе грибов, и чаще наоборот — могут стать причиной роковой ошибки. Существует несколько примет, которые являются заблуждениями:Интересные фактыНесмотря на свои отрицательные свойства, бледная поганка — уникальный гриб. Это доказывают интересные факты о ней:

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https://ria.ru/20220513/smorchok-1788448962.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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Артем Смирнов

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