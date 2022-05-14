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Мухомор: описание гриба, его виды, как выглядит, целебные свойства и применение
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Мухомор: полезные свойства гриба, сбор и заготовка
Мухомор: описание гриба, его виды, как выглядит, целебные свойства и применение
Мухомор: полезные свойства гриба, сбор и заготовка
Красный мухомор - один из самых узнаваемых грибов, относящийся к ядовитым видам. Его яркая шляпкавыглядит угрожающе и предостерегает животных об опасности... РИА Новости, 14.05.2022
2022-05-14T08:26
2022-05-14T08:41
общество
россия
средиземноморье
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Красный мухомор - один из самых узнаваемых грибов, относящийся к ядовитым видам. Его яркая шляпкавыглядит угрожающе и предостерегает животных об опасности. Однако люди давно используют мухомор в медицине и косметологии. О том, какие есть виды мухоморов, как они выглядят, а также описание их признаков и полезных свойств - в материале РИА Новости.Гриб мухоморМухоморы (лат. Amaníta) - род пластинчатых грибов, которые считаются одними из самых ядовитых. При этом они не лишены полезных свойств, и иногда их используют как лечебное средство. Обычно они имеют красную или оранжевую шляпку, покрытую белыми бляшками. Характерная внешность делает случайную и тяжелую интоксикацию очень редкой. Но у некоторых видов цвет шляпки варьируется от зеленого до коричневого и не имеет белых точек, иногда мухоморы можно ошибочно принять за съедобные виды.ОписаниеМухомор с характерной красной шляпкой и белой ножкой, вероятно, является самым узнаваемым грибом. Он фигурируют в сказках, телевизионных шоу и даже видеоиграх. Мухомор встречается в лесах, парках и пустошах с разбросанными деревьями. Часто он растет под березами или соснами и елями. Красочные плодовые тела обычно можно увидеть в период с конца лета до начала зимы.ШляпкаДиаметр шляпки зрелого гриба - в диапазоне от 8 до 30 сантиметров. Отличительная особенность красного мухомора - цвет верхней части плодового тела, который варьируется от ярко-красного у молодых грибов до светло-оранжевого у старых. Поверхность покрыта характерными белыми хлопьями.У молодых грибов форма в основном полусферическая. С возрастом шляпка становится плоской, а иногда и вогнутой, более тусклой и светлой.ГименофорГименофор — это часть плодового тела гриба, несущая на поверхности тонкий спороносный слой — гимений. У красного мухомора гименофор пластинчатый, пластинки широкие, частые, белые, со временем слегка желтеют.НожкаНожка красного мухомора белая или слегка желтоватая, вырастает от 7 до 30 см в высоту, толщина - от 1 до 3,5 см. Она имеет цилиндрическую форму, юбочку посередине или в верхней части и клубневидное утолщением у основания. У молодых грибов ножка плотная, по мере роста она становится полой.МякотьМякоть красного мухомора белая, бледно-оранжевая или желтоватая под кожицей шляпки. Он не меняет цвет на срезе. Вкус сладковатый, запах невыразительный.Споровый порошокСпоровый порошок беловатого цвета. Споры размером 9-11 до 6-8 мкм, широкоовальные, гладкие, бесцветные. Мухомор может производить до 575 миллионов спор.Характеристика и свойстваЧеловек знаком с этим грибом по меньшей мере с XIII века. Употребление плодовых тел началось в глубокой древности и было связано с мистицизмом. Дело в том, что мухомор содержит психоактивные вещества, такие как иботеновая кислота и мускимол.Мухомор ядовит, но его случайное употребление очень редко приводит к летальному исходу. Название связано с тем, что гриб относится к таксономическому отряду Agaricales и исторически он использовался для уничтожения мух - для этого сухой порошкообразный материал из его плодовых тел разводили в молоке.Химический составХимический состав мухомора красного изучен не полностью. Согласно исследованиям, гриб содержит ядовитые алкалоиды: мускарин, буфотенин, мускаридин, мусцимол, а также хитин, эфирные масла, ксантин, холин, триметиламин, путресцин.ВидыВсего существует более 600 видов мухоморов, многие из них встречаются в России. Они отличаются по окраске, размерам шляпки, ядовитости. Вот самые часто встречающиеся.КрасныйШляпки красных мухоморов обычно полусферические (у зрелых грибов – почти плоские). Размер может достигать 20 см, у молодых грибов – около 8 см. Цвет ярко-красный с белыми чешуйками, напоминающими бородавки. Они всегда присутствуют у молодых мухоморов, у более зрелых их могут смыть дожди.ПоганковидныйГриб назван так за некоторое сходство с бледной поганкой. Имеет неприятный запах, мясистую шляпку диаметром 6-11 см бледно желтого цвета. Иногда встречаются и серо-белые или зеленовато-оливковые экземпляры.ПантерныйМолодой гриб имеет вид полусферы диаметром от 5 до 11 см. Шляпка отличается серым или бурым цветом и хлопьями с желтоватым оттенком. У взрослого гриба она становится плоской, а ее края - ребристыми. Внутри шляпки мякоть имеет водянистую консистенцию, как правило, она белого цвета.Пантерные мухоморы можно спутать с мухомором серо-розовым, съедобным двойником.КоролевскийШляпка диаметром 5-10 см сначала шаровидная, с прижатым к ножке краем, коричневого или оливкового цвета, вся усыпанная белыми или желтоватыми бляшками, затем выпукло-распростертая и распростертая, иногда с поднятым рубчатым краем. Цвет мякоти жёлто-коричневый, и при разрезе она не темнеет.ШероховатыйЭтот гриб имеет шляпку диаметром 4-11 см шоколадного, коричневого или желтого цвета, иногда с оливковым или серым оттенком. Как и у других мухоморов, форма шляпки меняется с возрастом. Края, как правило, ровные и гладкие, хотя у очень старых грибов рвутся и выворачиваются.КолючеголовыйЭто крупный гриб светлого цвета, его отличительной особенностью являются многочисленные грубые наросты на шляпке. Его можно спутать с другими видами, которые являются как съедобными, так и ядовитыми. По мере роста шляпка раскрывается, становится плоской. Диаметр - 12-15 см. Мякоть плотная, мясистая. На краю шляпки у зрелых мухоморов иногда бывают маленькие зубчики.Схожесть с другими грибамиБелый мухомор не единственный в своем роде, поэтому его легко спутать с некоторыми видами, в т.ч. съедобными. Например, его часто путают с белым зонтиком. Это связано с тем, что оба гриба имеют примерно одинакового размера мясистую плоскую шляпку с белыми чешуйками. Но зонтик обладает приятным ароматом и вкусом, в то время как мухомор имеет довольно неприятный запах гнили и кислый вкус.Внешний вид и цвет шляпки бледной поганки также напоминают шляпку вонючего мухомора. Последний отличается резким неприятным запахом и сильной токсичностью.РаспространениеВстретить красный мухомор можно в лиственных и хвойных лесах, а также на лугах, полях и в парках. Он распространился по всей России, за исключением южных регионов с сухим климатом. Предпочитает расти на кислых почвах. Его часто можно встретить под елями и березами. Чаще всего он растет группами, но может встречаться и поодиночке.Когда появляютсяМухоморы растут с начала лета до середины осени. Период плодоношения начинается в июне и заканчивается в начале ноября.Период созреванияМухомор — теплолюбивый гриб, поэтому в основном встречается с июля по октябрь.В это время его плодовые тела собирают опытные грибники (в лекарственных целях). Однако в более теплых регионах его можно встретить до декабря.Сбор и заготовкаНекоторые виды считаются условно-съедобными. Среди них мухоморы желтовато-коричневый (в народе его еще называют поплавком), шишковидный, кесарев гриб (Цезарь). Все они требуют правильной обработки и предварительного отваривания. Но начинающим грибникам лучше не рисковатьМухоморы заготавливают в лечебных целях. Берут только хорошие шляпки без гнили и червоточин у грибов, которым 3-7 дней (плодовые тела моложе или старше этих сроков брать не рекомендуется). Срезать их нужно в перчатках, чтобы токсины не попали на кожу и не вызвали раздражения. Собранные шляпки нужно разрезать вдоль и высушить их в течение продолжительного времени. Мухоморы хранят в герметичных пакетах, без проникновения воздуха в сухом темном месте, недоступном для детей.ЯдовитостьОпасность красного мухомора обусловлена высокой концентрацией различных ядов в его составе. При его употреблении серьезно страдает парасимпатическая нервная система. В химическом составе красного мухомора присутствуют яды:Содержащиеся в мухоморах алкалоиды могут вызывать расстройства в пространственном ориентировании, слуховые и визуальные галлюцинации. Мускарин, попадая в человеческий организм в больших количествах, может вызвать отравление, сопровождающееся резким снижением артериального давления, нарушением дыхания, сужением зрачков и ослаблением пульса. Смертельная доза мускарина содержится в 3 кг мухоморов.Применение в медицинеВ нетрадиционной медицине из мухоморов готовят настойки, вытяжки, мази или кремы.Микроскопические количества содержащихся в мухоморе ядов успешно используются в фармакологии для создания препаратов от бессонницы, болезней суставов, простуды, инфекционных и раковых заболеваний. Созданные с использованием мухомора препараты успешно заживляют раны, снимают боль и спазмы, повышают иммунитет, предотвращают кровотечения.В любом случае при использовании мухомора в медицинских целях следует проконсультироваться с лечащим врачом. Страдающим психическими расстройствами и беременным и кормящим матерям продукт противопоказан. Для детей, как правило, лекарства на основе мухомора не используются. Также их нельзя применять при индивидуальной непереносимости.Применение в косметологииЭкстракты мухоморов, используемые в фармакологии или косметологии, практически не содержат токсинов. Напротив, они богаты полезными ферментами, полисахаридами и антиоксидантами с высокой биологической активностью.Этот продукт способствует выработке коллагена и регенерации клеток кожи, делает ее упругой и эластичной, разглаживает мелкие морщины, улучшает цвет лица за счет осветления пигментных пятен. Кроме того, кремы, содержащие экстракт мухоморов, полезны для борьбы с целлюлитом и растяжками на коже. Такие крема также используют для разглаживания кожи на стопах.Польза и вредМухомор чрезвычайно токсичен. Употребление сырых грибов может вызвать печеночную и почечную недостаточность, а при большой порции – летальный исход. Признаки отравления появляются через час после употребления ядовитых грибов и достигают своего пика через три часа, хотя некоторые побочные эффекты могут сохраняться в течение 10 часов.При правильной детоксикации мухоморы используются в лечении некоторых заболеваний. Также они помогают выровнять поверхность кожи, стимулировать обновление клеток.ОтравлениеОтравление красным мухомором происходит редко. Чаще всего это случается из-за неправильного использования гриба в медицинских целях.При отравлении мухоморами возможно:Если после употребления в грибов появились признаки отравления, нужно срочно вызвать врача. До его прихода рекомендуется постельный режим и обильное питьё. Пить можно холодную воду, холодный крепкий чай. Также можно применить активированный уголь. Выздоровление при правильном лечении и своевременном обращении к врачу наступает обычно через сутки.Мухоморы в древних культурахВ Сибири племенные шаманы использовали мухомор в качестве опьяняющего средства, чтобы достичь состояния, подобного трансу. Во многих регионах употребление гриба было запрещено всем, за исключением служителей культа.В Средние века викинги перед военными акциями совершали ритуал, в ходе которого использовали мухомор. Считалось, что благодаря употреблению этого гриба норманны становились бесстрашными и достигали ярости берсерка.В своей книге "Сома: божественный гриб бессмертия" Джордж Уоссон предположил, что сома, ритуальный напиток в индуистской культуре, на самом деле изготавливается из Amanita muscaria (красного мухомора).Интересные фактыМухомор - один из самых узнаваемых грибов. Вот некоторые интересные факты о нем:
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общество, россия, средиземноморье
08:26 14.05.2022 (обновлено: 08:41 14.05.2022)
 

Мухомор: полезные свойства гриба, сбор и заготовка

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкМухомор
Мухомор - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Красный мухомор - один из самых узнаваемых грибов, относящийся к ядовитым видам. Его яркая шляпкавыглядит угрожающе и предостерегает животных об опасности. Однако люди давно используют мухомор в медицине и косметологии. О том, какие есть виды мухоморов, как они выглядят, а также описание их признаков и полезных свойств - в материале РИА Новости.

Гриб мухомор

Мухоморы (лат. Amaníta) - род пластинчатых грибов, которые считаются одними из самых ядовитых. При этом они не лишены полезных свойств, и иногда их используют как лечебное средство. Обычно они имеют красную или оранжевую шляпку, покрытую белыми бляшками. Характерная внешность делает случайную и тяжелую интоксикацию очень редкой. Но у некоторых видов цвет шляпки варьируется от зеленого до коричневого и не имеет белых точек, иногда мухоморы можно ошибочно принять за съедобные виды.
© Pixabay / WolfBlurМухомор
Мухомор - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© Pixabay / WolfBlur
Мухомор

Описание

Мухомор с характерной красной шляпкой и белой ножкой, вероятно, является самым узнаваемым грибом. Он фигурируют в сказках, телевизионных шоу и даже видеоиграх. Мухомор встречается в лесах, парках и пустошах с разбросанными деревьями. Часто он растет под березами или соснами и елями. Красочные плодовые тела обычно можно увидеть в период с конца лета до начала зимы.

Шляпка

Диаметр шляпки зрелого гриба - в диапазоне от 8 до 30 сантиметров. Отличительная особенность красного мухомора - цвет верхней части плодового тела, который варьируется от ярко-красного у молодых грибов до светло-оранжевого у старых. Поверхность покрыта характерными белыми хлопьями.
У молодых грибов форма в основном полусферическая. С возрастом шляпка становится плоской, а иногда и вогнутой, более тусклой и светлой.
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Гименофор

Гименофор — это часть плодового тела гриба, несущая на поверхности тонкий спороносный слой — гимений. У красного мухомора гименофор пластинчатый, пластинки широкие, частые, белые, со временем слегка желтеют.

Ножка

Ножка красного мухомора белая или слегка желтоватая, вырастает от 7 до 30 см в высоту, толщина - от 1 до 3,5 см. Она имеет цилиндрическую форму, юбочку посередине или в верхней части и клубневидное утолщением у основания. У молодых грибов ножка плотная, по мере роста она становится полой.

Мякоть

Мякоть красного мухомора белая, бледно-оранжевая или желтоватая под кожицей шляпки. Он не меняет цвет на срезе. Вкус сладковатый, запах невыразительный.
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Споровый порошок

Споровый порошок беловатого цвета. Споры размером 9-11 до 6-8 мкм, широкоовальные, гладкие, бесцветные. Мухомор может производить до 575 миллионов спор.

Характеристика и свойства

Человек знаком с этим грибом по меньшей мере с XIII века. Употребление плодовых тел началось в глубокой древности и было связано с мистицизмом. Дело в том, что мухомор содержит психоактивные вещества, такие как иботеновая кислота и мускимол.
Мухомор ядовит, но его случайное употребление очень редко приводит к летальному исходу. Название связано с тем, что гриб относится к таксономическому отряду Agaricales и исторически он использовался для уничтожения мух - для этого сухой порошкообразный материал из его плодовых тел разводили в молоке.
© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанкМухомор в Карелии
Мухомор в Карелии - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© РИА Новости / Игорь Подгорный
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Мухомор в Карелии

Химический состав

Химический состав мухомора красного изучен не полностью. Согласно исследованиям, гриб содержит ядовитые алкалоиды: мускарин, буфотенин, мускаридин, мусцимол, а также хитин, эфирные масла, ксантин, холин, триметиламин, путресцин.

Виды

Всего существует более 600 видов мухоморов, многие из них встречаются в России. Они отличаются по окраске, размерам шляпки, ядовитости. Вот самые часто встречающиеся.

Красный

Шляпки красных мухоморов обычно полусферические (у зрелых грибов – почти плоские). Размер может достигать 20 см, у молодых грибов – около 8 см. Цвет ярко-красный с белыми чешуйками, напоминающими бородавки. Они всегда присутствуют у молодых мухоморов, у более зрелых их могут смыть дожди.

Поганковидный

Гриб назван так за некоторое сходство с бледной поганкой. Имеет неприятный запах, мясистую шляпку диаметром 6-11 см бледно желтого цвета. Иногда встречаются и серо-белые или зеленовато-оливковые экземпляры.
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Пантерный

Молодой гриб имеет вид полусферы диаметром от 5 до 11 см. Шляпка отличается серым или бурым цветом и хлопьями с желтоватым оттенком. У взрослого гриба она становится плоской, а ее края - ребристыми. Внутри шляпки мякоть имеет водянистую консистенцию, как правило, она белого цвета.
Пантерные мухоморы можно спутать с мухомором серо-розовым, съедобным двойником.

Королевский

Шляпка диаметром 5-10 см сначала шаровидная, с прижатым к ножке краем, коричневого или оливкового цвета, вся усыпанная белыми или желтоватыми бляшками, затем выпукло-распростертая и распростертая, иногда с поднятым рубчатым краем. Цвет мякоти жёлто-коричневый, и при разрезе она не темнеет.

Шероховатый

Этот гриб имеет шляпку диаметром 4-11 см шоколадного, коричневого или желтого цвета, иногда с оливковым или серым оттенком. Как и у других мухоморов, форма шляпки меняется с возрастом. Края, как правило, ровные и гладкие, хотя у очень старых грибов рвутся и выворачиваются.

Колючеголовый

Это крупный гриб светлого цвета, его отличительной особенностью являются многочисленные грубые наросты на шляпке. Его можно спутать с другими видами, которые являются как съедобными, так и ядовитыми. По мере роста шляпка раскрывается, становится плоской. Диаметр - 12-15 см. Мякоть плотная, мясистая. На краю шляпки у зрелых мухоморов иногда бывают маленькие зубчики.
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Схожесть с другими грибами

Белый мухомор не единственный в своем роде, поэтому его легко спутать с некоторыми видами, в т.ч. съедобными. Например, его часто путают с белым зонтиком. Это связано с тем, что оба гриба имеют примерно одинакового размера мясистую плоскую шляпку с белыми чешуйками. Но зонтик обладает приятным ароматом и вкусом, в то время как мухомор имеет довольно неприятный запах гнили и кислый вкус.
Внешний вид и цвет шляпки бледной поганки также напоминают шляпку вонючего мухомора. Последний отличается резким неприятным запахом и сильной токсичностью.

Распространение

Встретить красный мухомор можно в лиственных и хвойных лесах, а также на лугах, полях и в парках. Он распространился по всей России, за исключением южных регионов с сухим климатом. Предпочитает расти на кислых почвах. Его часто можно встретить под елями и березами. Чаще всего он растет группами, но может встречаться и поодиночке.
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Когда появляются

Мухоморы растут с начала лета до середины осени. Период плодоношения начинается в июне и заканчивается в начале ноября.

Период созревания

Мухомор — теплолюбивый гриб, поэтому в основном встречается с июля по октябрь.
В это время его плодовые тела собирают опытные грибники (в лекарственных целях). Однако в более теплых регионах его можно встретить до декабря.
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкМухомор
Мухомор - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Мухомор

Сбор и заготовка

Некоторые виды считаются условно-съедобными. Среди них мухоморы желтовато-коричневый (в народе его еще называют поплавком), шишковидный, кесарев гриб (Цезарь). Все они требуют правильной обработки и предварительного отваривания. Но начинающим грибникам лучше не рисковать
Мухоморы заготавливают в лечебных целях. Берут только хорошие шляпки без гнили и червоточин у грибов, которым 3-7 дней (плодовые тела моложе или старше этих сроков брать не рекомендуется). Срезать их нужно в перчатках, чтобы токсины не попали на кожу и не вызвали раздражения. Собранные шляпки нужно разрезать вдоль и высушить их в течение продолжительного времени. Мухоморы хранят в герметичных пакетах, без проникновения воздуха в сухом темном месте, недоступном для детей.

Ядовитость

Опасность красного мухомора обусловлена высокой концентрацией различных ядов в его составе. При его употреблении серьезно страдает парасимпатическая нервная система. В химическом составе красного мухомора присутствуют яды:
  • мускарин;
  • холин;
  • буфотенин (ответственный за галлюциногенный эффект);
  • путресцин;
  • иботеновая кислота (раздражает слизистые оболочки).
Содержащиеся в мухоморах алкалоиды могут вызывать расстройства в пространственном ориентировании, слуховые и визуальные галлюцинации. Мускарин, попадая в человеческий организм в больших количествах, может вызвать отравление, сопровождающееся резким снижением артериального давления, нарушением дыхания, сужением зрачков и ослаблением пульса. Смертельная доза мускарина содержится в 3 кг мухоморов.
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Применение в медицине

В нетрадиционной медицине из мухоморов готовят настойки, вытяжки, мази или кремы.
Микроскопические количества содержащихся в мухоморе ядов успешно используются в фармакологии для создания препаратов от бессонницы, болезней суставов, простуды, инфекционных и раковых заболеваний. Созданные с использованием мухомора препараты успешно заживляют раны, снимают боль и спазмы, повышают иммунитет, предотвращают кровотечения.
В любом случае при использовании мухомора в медицинских целях следует проконсультироваться с лечащим врачом. Страдающим психическими расстройствами и беременным и кормящим матерям продукт противопоказан. Для детей, как правило, лекарства на основе мухомора не используются. Также их нельзя применять при индивидуальной непереносимости.

Применение в косметологии

Экстракты мухоморов, используемые в фармакологии или косметологии, практически не содержат токсинов. Напротив, они богаты полезными ферментами, полисахаридами и антиоксидантами с высокой биологической активностью.
Этот продукт способствует выработке коллагена и регенерации клеток кожи, делает ее упругой и эластичной, разглаживает мелкие морщины, улучшает цвет лица за счет осветления пигментных пятен. Кроме того, кремы, содержащие экстракт мухоморов, полезны для борьбы с целлюлитом и растяжками на коже. Такие крема также используют для разглаживания кожи на стопах.
CC BY-SA 3.0 / Andreas Gminder (mollisia) / Мухомор Шероховатый
Мухомор Шероховатый - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
CC BY-SA 3.0 / Andreas Gminder (mollisia) /
Мухомор Шероховатый

Польза и вред

Мухомор чрезвычайно токсичен. Употребление сырых грибов может вызвать печеночную и почечную недостаточность, а при большой порции – летальный исход. Признаки отравления появляются через час после употребления ядовитых грибов и достигают своего пика через три часа, хотя некоторые побочные эффекты могут сохраняться в течение 10 часов.
При правильной детоксикации мухоморы используются в лечении некоторых заболеваний. Также они помогают выровнять поверхность кожи, стимулировать обновление клеток.
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Названы ядовитые грибы, которые можно спутать со съедобными

Отравление

Отравление красным мухомором происходит редко. Чаще всего это случается из-за неправильного использования гриба в медицинских целях.
При отравлении мухоморами возможно:
  • появление бреда;
  • галлюцинации;
  • человек может впасть в состояние, граничащее с помешательством.
Если после употребления в грибов появились признаки отравления, нужно срочно вызвать врача. До его прихода рекомендуется постельный режим и обильное питьё. Пить можно холодную воду, холодный крепкий чай. Также можно применить активированный уголь. Выздоровление при правильном лечении и своевременном обращении к врачу наступает обычно через сутки.
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Не только для зрения. Какие грибы имеют лечебные свойства

Мухоморы в древних культурах

В Сибири племенные шаманы использовали мухомор в качестве опьяняющего средства, чтобы достичь состояния, подобного трансу. Во многих регионах употребление гриба было запрещено всем, за исключением служителей культа.
В Средние века викинги перед военными акциями совершали ритуал, в ходе которого использовали мухомор. Считалось, что благодаря употреблению этого гриба норманны становились бесстрашными и достигали ярости берсерка.
В своей книге "Сома: божественный гриб бессмертия" Джордж Уоссон предположил, что сома, ритуальный напиток в индуистской культуре, на самом деле изготавливается из Amanita muscaria (красного мухомора).
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В МЧС рассказали, как убедиться в съедобности гриба

Интересные факты

Мухомор - один из самых узнаваемых грибов. Вот некоторые интересные факты о нем:
  1. 1
    Есть и съедобные мухоморы – например, гриб Цезарь, который растет в Средиземноморье и Южной Европе, где считается деликатесом.
  2. 2
    Кислота, содержащаяся в мухоморах, приводит к гибели клеток головного мозга.
  3. 3
    Мухомор долгое время был единственным одурманивающим веществом, известным народам Сибири. Благодаря своей способности вызывать галлюцинации гриб часто использовался в религиозных ритуалах – например, считалось, что он помогает шаманам общаться с духами.
  4. 4
    В некоторых старых справочниках говорится, что дважды сваренный мухомор становится съедобным и безвредным, но это не получило научного подтверждения. Не стоит рисковать.
  5. 5
    Название "мухомор", характерно для большинства славянских языков.
  6. 6
    Есть такая народная примета: где красный мухомор, там белый гриб неподалеку сидит.
  7. 7
    Красный мухомор поедают многие дикие животные. Есть мнение, что таким образом они чистят кишечник от паразитов.
CC0 / Public domain / Мухомор пантерный
Мухомор пантерный - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
CC0 / Public domain /
Мухомор пантерный
 
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