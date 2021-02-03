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Как убрать растяжки на теле: домашние и салонные процедуры
Как убрать растяжки на теле: домашние и салонные процедуры
С растяжками сталкиваются не только женщины, но и мужчины. И хотя они не приносят неприятных ощущений, у многих их наличие вызывает дискомфорт. О том, как... РИА Новости, 03.02.2021
2021-02-03T19:46
2021-02-03T19:46
кожа
беременность
здоровье
общество
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. С растяжками сталкиваются не только женщины, но и мужчины. И хотя они не приносят неприятных ощущений, у многих их наличие вызывает дискомфорт. О том, как избавиться от растяжек на теле — в материале РИА Новости. Что такое растяжкиРастяжки, которые в медицине называются "стрии" — это дефект в виде узких волнистых полос, которые появляются в местах сильного растяжения кожи. Они могут возникать на бедрах, ягодицах, животе, груди, а у спортсменов — на руках. В зависимости от времени появления стрии могут быть красными и белыми с перламутровым отливом.Почему возникают растяжкиДело в том, что кожа не настолько эластична, чтобы подстраиваться под быстрое увеличение массы тела, поэтому возникают атрофические полосы, которые являются следствием внутреннего повреждения тканей. Также к растяжкам на коже могут привести некоторые заболевания: гиперкортицизм, болезнь Иценко-Кушинга и синдром Марфана. Среди других причин выделяют:Считается, что один из самых распространенных факторов развития растяжек — это снижение синтеза коллагена и эластина, которые отвечают за способность кожных покровов растягиваться и сокращаться. В результате ткани разрываются, образуя атрофические рубцы. Как избавиться от растяжек"С багровыми полосами можно работать различными методиками врачебной косметологии с достаточно высокой эффективностью, а вот белые стрии более устойчивы к терапии и требуют более избирательного подхода, — отметила эксперт. — Наибольшую результативность дают лазерные технологии — фракционный неаблятивный фототермолиз, Nd:YAG лазер, CO2 лазер, а также системы IPL (интенсивный импульсный свет). Часто применяются химические пилинги с гликолевой, трихлоруксусной кислотами, RF-лифтинг, которые будут стимулировать синтез коллагена и эластина. А для достижения лучших результатов я рекомендую вводить препараты на основе гиалуроновой кислоты и коллагена, которые давно зарекомендовали себя как высокоэффективные в нише инъекционной косметологии, особенно в сочетании с аппаратными методиками. Выбор тактики ведения и метода воздействия определяет только врач на приеме совместно с пациентом.Дополнительно в домашний уход могут назначаться препараты аптечного ряда, содержащие альфа-гидроксикислоты, ферменты, стимуляторы регенерации тканей."Лазерное лечениеЭто один из самых популярных способов избавления от растяжек. В результате лазерного воздействия кожа полностью обновляется за счет того, что организм начинает активно вырабатывать коллаген. Благодаря этому поврежденная ткань заменяется на здоровую. Процедура безболезненна, однако после нее кожа темнеет и начинает шелушиться. Это проходит через 3-4 дня. МезотерапияМезотерапия уступает по эффективности лазерному удалению стрий. Во время сеанса под кожу вводят инъекции со специальным мезококтейлем. После процедуры свежие растяжки почти полностью исчезают, также выравнивается тон и рельеф кожи. Такой метод не подходит для старых стрий. Химический пилингЧасто используются и другие виды пилинга — гликолевый и трихлоруксусный (ТСА) глубокий пилинг. Первый проводится с помощью нанесения на кожу гликолевой кислоты, обычно курс включает несколько процедур. ТСА предполагает обработку кожи 15-40% раствором трихлоруксусной кислоты, которая стимулирует обновление эпидермиса. Инъекции коллагенаКоллаген при введении заполняет пустоты и глубокие провалы в коже, которые образуются при растяжках, а также помогает тканям восстанавливаться и заживать. В результате стрии сглаживаются, становятся менее заметными. Игольчатый RF-лифтингЭтот метод работает за счет воздействия на кожу электромагнитных импульсов высоких частот. В результате активизируются фибробласты и активно вырабатывается коллаген и эластин. Это помогает разгладить кожу и уменьшить растяжки.ОзонотерапияЭффект этой процедуры достигается путем стимуляции обменных процессов в соединительных тканях с помощью озона. В сочетании с основным методом лечения помогает убрать свежие растяжки и заметно уменьшить видимость старых. ПрофилактикаПолностью избавиться от растяжек на теле практически невозможно, однако профилактические меры позволят не допустить их появления. Лицам, страдающим избыточной массой тела следует вести активный образ жизни, заниматься спортом. Для предотвращения образования стрий абсолютно всем рекомендовано:Помогают и водорослевые обертывания, щипковый массаж, ванны с экстрактом хвои, масел. Все это делает кожу более эластичной, улучшает ее кровоснабжение, за счет чего риск появления стрий уменьшается.
https://ria.ru/20201013/molodost-1579518823.html
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кожа, беременность, здоровье, общество

Как убрать растяжки на теле: домашние и салонные процедуры

19:46 03.02.2021
 
© Depositphotos / andreyshevchukПроцедура лазерного удаления растяжек на ноге
Процедура лазерного удаления растяжек на ноге - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© Depositphotos / andreyshevchuk
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. С растяжками сталкиваются не только женщины, но и мужчины. И хотя они не приносят неприятных ощущений, у многих их наличие вызывает дискомфорт. О том, как избавиться от растяжек на теле — в материале РИА Новости.

Что такое растяжки

Растяжки, которые в медицине называются "стрии" — это дефект в виде узких волнистых полос, которые появляются в местах сильного растяжения кожи. Они могут возникать на бедрах, ягодицах, животе, груди, а у спортсменов — на руках.
В зависимости от времени появления стрии могут быть красными и белыми с перламутровым отливом.
"Красно-багровый цвет имеют свежие стрии, на первой стадии развития, а белые — уже зрелые, — рассказала РИА Новости врач-дерматовенеролог, косметолог Александра Зубенко. — Это важно учитывать при подборе тактики лечения. Также на выбор метода коррекции и его эффективность влияет размер, ступенчатость стрий и занимаемая ими площадь. Единичную мелкую и поверхностною растяжку можно сделать практически незаметной, а вот обширное поражение лечить сложнее".
© Depositphotos / macniakМезотерапия живота
Мезотерапия живота - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
© Depositphotos / macniak
Мезотерапия живота

Почему возникают растяжки

Дело в том, что кожа не настолько эластична, чтобы подстраиваться под быстрое увеличение массы тела, поэтому возникают атрофические полосы, которые являются следствием внутреннего повреждения тканей. Также к растяжкам на коже могут привести некоторые заболевания: гиперкортицизм, болезнь Иценко-Кушинга и синдром Марфана.
Среди других причин выделяют:
  • беременность;
  • кормление грудью, в результате чего грудь может увеличиваться на 1-2 размера;
  • резкий набор веса;
  • быстрые скачки роста у подростков;
  • прием гормонов у спортсменов;
  • резкое наращивание мышечной массы;
  • самолечение гормональными препаратами;
  • адреналовая гиперплазия и некоторые другие заболевания.
Считается, что один из самых распространенных факторов развития растяжек — это снижение синтеза коллагена и эластина, которые отвечают за способность кожных покровов растягиваться и сокращаться. В результате ткани разрываются, образуя атрофические рубцы.
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Как избавиться от растяжек

"С багровыми полосами можно работать различными методиками врачебной косметологии с достаточно высокой эффективностью, а вот белые стрии более устойчивы к терапии и требуют более избирательного подхода, — отметила эксперт. — Наибольшую результативность дают лазерные технологии — фракционный неаблятивный фототермолиз, Nd:YAG лазер, CO2 лазер, а также системы IPL (интенсивный импульсный свет). Часто применяются химические пилинги с гликолевой, трихлоруксусной кислотами, RF-лифтинг, которые будут стимулировать синтез коллагена и эластина. А для достижения лучших результатов я рекомендую вводить препараты на основе гиалуроновой кислоты и коллагена, которые давно зарекомендовали себя как высокоэффективные в нише инъекционной косметологии, особенно в сочетании с аппаратными методиками. Выбор тактики ведения и метода воздействия определяет только врач на приеме совместно с пациентом.
Дополнительно в домашний уход могут назначаться препараты аптечного ряда, содержащие альфа-гидроксикислоты, ферменты, стимуляторы регенерации тканей."

Лазерное лечение

Это один из самых популярных способов избавления от растяжек. В результате лазерного воздействия кожа полностью обновляется за счет того, что организм начинает активно вырабатывать коллаген. Благодаря этому поврежденная ткань заменяется на здоровую. Процедура безболезненна, однако после нее кожа темнеет и начинает шелушиться. Это проходит через 3-4 дня.
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Мезотерапия

Мезотерапия уступает по эффективности лазерному удалению стрий. Во время сеанса под кожу вводят инъекции со специальным мезококтейлем. После процедуры свежие растяжки почти полностью исчезают, также выравнивается тон и рельеф кожи. Такой метод не подходит для старых стрий.

Химический пилинг

Часто используются и другие виды пилинга — гликолевый и трихлоруксусный (ТСА) глубокий пилинг. Первый проводится с помощью нанесения на кожу гликолевой кислоты, обычно курс включает несколько процедур. ТСА предполагает обработку кожи 15-40% раствором трихлоруксусной кислоты, которая стимулирует обновление эпидермиса.

Инъекции коллагена

Коллаген при введении заполняет пустоты и глубокие провалы в коже, которые образуются при растяжках, а также помогает тканям восстанавливаться и заживать. В результате стрии сглаживаются, становятся менее заметными.
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Игольчатый RF-лифтинг

Этот метод работает за счет воздействия на кожу электромагнитных импульсов высоких частот. В результате активизируются фибробласты и активно вырабатывается коллаген и эластин. Это помогает разгладить кожу и уменьшить растяжки.

Озонотерапия

Эффект этой процедуры достигается путем стимуляции обменных процессов в соединительных тканях с помощью озона. В сочетании с основным методом лечения помогает убрать свежие растяжки и заметно уменьшить видимость старых.

Профилактика

Полностью избавиться от растяжек на теле практически невозможно, однако профилактические меры позволят не допустить их появления.
"Беременным стоит подобрать специальное белье — бюстгальтер и бандаж, которые растягивается по мере увеличения молочных желез и живота. Это в значительной степени предотвращает растяжение тканей", — порекомендовала Александра Зубенко.
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Лицам, страдающим избыточной массой тела следует вести активный образ жизни, заниматься спортом. Для предотвращения образования стрий абсолютно всем рекомендовано:
  • придерживаться здорового сбалансированного питания, с достаточным потреблением витаминов, макро- и микроэлементов, клетчатки.
  • применение контрастного душа. С осторожностью у беременных женщин — начинать с крайних температур не следует. Такой метод стимулирует кожу.
  • применение масел или кремов, способствующих питанию, увлажнению и повышению эластичности кожи. Они могут быть аптечными или профессиональными, сейчас много линеек, разработанных специально для беременных.
Помогают и водорослевые обертывания, щипковый массаж, ванны с экстрактом хвои, масел. Все это делает кожу более эластичной, улучшает ее кровоснабжение, за счет чего риск появления стрий уменьшается.
 
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