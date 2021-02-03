Как убрать растяжки на теле: домашние и салонные процедуры
МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. С растяжками сталкиваются не только женщины, но и мужчины. И хотя они не приносят неприятных ощущений, у многих их наличие вызывает дискомфорт. О том, как избавиться от растяжек на теле — в материале РИА Новости.
Что такое растяжки
Растяжки, которые в медицине называются "стрии" — это дефект в виде узких волнистых полос, которые появляются в местах сильного растяжения кожи. Они могут возникать на бедрах, ягодицах, животе, груди, а у спортсменов — на руках.
В зависимости от времени появления стрии могут быть красными и белыми с перламутровым отливом.
"Красно-багровый цвет имеют свежие стрии, на первой стадии развития, а белые — уже зрелые, — рассказала РИА Новости врач-дерматовенеролог, косметолог Александра Зубенко. — Это важно учитывать при подборе тактики лечения. Также на выбор метода коррекции и его эффективность влияет размер, ступенчатость стрий и занимаемая ими площадь. Единичную мелкую и поверхностною растяжку можно сделать практически незаметной, а вот обширное поражение лечить сложнее".
Почему возникают растяжки
Дело в том, что кожа не настолько эластична, чтобы подстраиваться под быстрое увеличение массы тела, поэтому возникают атрофические полосы, которые являются следствием внутреннего повреждения тканей. Также к растяжкам на коже могут привести некоторые заболевания: гиперкортицизм, болезнь Иценко-Кушинга и синдром Марфана.
Среди других причин выделяют:
- —беременность;
- —кормление грудью, в результате чего грудь может увеличиваться на 1-2 размера;
- —резкий набор веса;
- —быстрые скачки роста у подростков;
- —прием гормонов у спортсменов;
- —резкое наращивание мышечной массы;
- —самолечение гормональными препаратами;
- —адреналовая гиперплазия и некоторые другие заболевания.
Считается, что один из самых распространенных факторов развития растяжек — это снижение синтеза коллагена и эластина, которые отвечают за способность кожных покровов растягиваться и сокращаться. В результате ткани разрываются, образуя атрофические рубцы.
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Как избавиться от растяжек
"С багровыми полосами можно работать различными методиками врачебной косметологии с достаточно высокой эффективностью, а вот белые стрии более устойчивы к терапии и требуют более избирательного подхода, — отметила эксперт. — Наибольшую результативность дают лазерные технологии — фракционный неаблятивный фототермолиз, Nd:YAG лазер, CO2 лазер, а также системы IPL (интенсивный импульсный свет). Часто применяются химические пилинги с гликолевой, трихлоруксусной кислотами, RF-лифтинг, которые будут стимулировать синтез коллагена и эластина. А для достижения лучших результатов я рекомендую вводить препараты на основе гиалуроновой кислоты и коллагена, которые давно зарекомендовали себя как высокоэффективные в нише инъекционной косметологии, особенно в сочетании с аппаратными методиками. Выбор тактики ведения и метода воздействия определяет только врач на приеме совместно с пациентом.
Дополнительно в домашний уход могут назначаться препараты аптечного ряда, содержащие альфа-гидроксикислоты, ферменты, стимуляторы регенерации тканей."
Лазерное лечение
Это один из самых популярных способов избавления от растяжек. В результате лазерного воздействия кожа полностью обновляется за счет того, что организм начинает активно вырабатывать коллаген. Благодаря этому поврежденная ткань заменяется на здоровую. Процедура безболезненна, однако после нее кожа темнеет и начинает шелушиться. Это проходит через 3-4 дня.
Мезотерапия
Мезотерапия уступает по эффективности лазерному удалению стрий. Во время сеанса под кожу вводят инъекции со специальным мезококтейлем. После процедуры свежие растяжки почти полностью исчезают, также выравнивается тон и рельеф кожи. Такой метод не подходит для старых стрий.
Химический пилинг
Часто используются и другие виды пилинга — гликолевый и трихлоруксусный (ТСА) глубокий пилинг. Первый проводится с помощью нанесения на кожу гликолевой кислоты, обычно курс включает несколько процедур. ТСА предполагает обработку кожи 15-40% раствором трихлоруксусной кислоты, которая стимулирует обновление эпидермиса.
Инъекции коллагена
Коллаген при введении заполняет пустоты и глубокие провалы в коже, которые образуются при растяжках, а также помогает тканям восстанавливаться и заживать. В результате стрии сглаживаются, становятся менее заметными.
Игольчатый RF-лифтинг
Этот метод работает за счет воздействия на кожу электромагнитных импульсов высоких частот. В результате активизируются фибробласты и активно вырабатывается коллаген и эластин. Это помогает разгладить кожу и уменьшить растяжки.
Озонотерапия
Эффект этой процедуры достигается путем стимуляции обменных процессов в соединительных тканях с помощью озона. В сочетании с основным методом лечения помогает убрать свежие растяжки и заметно уменьшить видимость старых.
Профилактика
Полностью избавиться от растяжек на теле практически невозможно, однако профилактические меры позволят не допустить их появления.
"Беременным стоит подобрать специальное белье — бюстгальтер и бандаж, которые растягивается по мере увеличения молочных желез и живота. Это в значительной степени предотвращает растяжение тканей", — порекомендовала Александра Зубенко.
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Лицам, страдающим избыточной массой тела следует вести активный образ жизни, заниматься спортом. Для предотвращения образования стрий абсолютно всем рекомендовано:
- —придерживаться здорового сбалансированного питания, с достаточным потреблением витаминов, макро- и микроэлементов, клетчатки.
- —применение контрастного душа. С осторожностью у беременных женщин — начинать с крайних температур не следует. Такой метод стимулирует кожу.
- —применение масел или кремов, способствующих питанию, увлажнению и повышению эластичности кожи. Они могут быть аптечными или профессиональными, сейчас много линеек, разработанных специально для беременных.
Помогают и водорослевые обертывания, щипковый массаж, ванны с экстрактом хвои, масел. Все это делает кожу более эластичной, улучшает ее кровоснабжение, за счет чего риск появления стрий уменьшается.