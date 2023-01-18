Мезотерапия для лица, волос и тела: как правильно проводить процедуру
© iStock.com / macniakМезотерапия
© iStock.com / macniak
Мезотерапия
Оглавление
- Мезотерапия
- Чем хороша и какие проблемы решает
- Недостатки и противопоказания
- Виды
- Какого эффекта можно добиться
- Сколько держится эффект процедуры
- Как проходит процедура мезотерапии
- Ограничения после проведения процедуры
- Сравнение мезотерапии с аналогичными процедурами
- Что лучше, мезотерапия или биоревитализация
- Рекомендации экспертов
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Мезотерапия — косметологическая процедура для решения широкого спектра проблем с кожей. Методика подходит для лица, области вокруг глаз, а также волос и тела. Как работает, кому можно делать и какие проблемы решает, что выбрать: фракционный или инъекционный способ, есть ли противопоказания — в материале РИА Новости.
Мезотерапия
Мезотерапия — эффективный инструмент борьбы с уже появившимися возрастными изменениями и профилактики старения.
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Марианна Карапетян, врач-дерматокосметолог "Европейского медицинского центра" поясняет, что процедура мезотерапии представляет собойвведение микродоз препаратов в средний слой кожи. Французский врач Мишель Пистор изобрел этот метод в 1958 году. "Редко, мало, в нужное место" — так врач сформулировал основные принципы своей методики. Мезотерапию долгое время причисляли к альтернативной медицине и использовали внутрикожные инъекции прокаина для купирования спазмов, избавления от болей. В 1987 году Парижская медицинская академия наук официально одобрила мезотерапию и она стала одной из востребованных в косметологии процедур.
Витамины, микроэлементы, пептиды, необходимые для гидратации и питания клеток, выработки коллагена, используются для обработки разных участков тела, лица, шеи, рук, улучшения состояния волос. "Методика применяется для профилактики и коррекции возрастных изменений кожи, акне, розацеи, фотостарении, целлюлите, лимфостазе, растяжках, при выпадении волос, себорее. В результате происходит стимуляция выработки коллагена и эластина, повышается упругость и тонус кожи, улучшается кровообращение и лимфоток", — говорит врач.
© iStock.com / Rattankun ThongbunВыпадение волос
© iStock.com / Rattankun Thongbun
Выпадение волос
Чем хороша и какие проблемы решает
Несбалансированное питание, неправильный уход, недостаток сна и отдыха, стресс, плохая экология приводят к различным проблемам с кожей — сухость, воспаления, отечность, появление морщин. "Организм человека нуждается в витаминах, точно так же в них нуждается и кожа, которая при насыщении определенными веществами выглядит гораздо свежее и моложе. Мезотерапия — процедура, которая позволяет насытить клетки дермы всеми необходимыми витаминами", — поясняет Вероника Государская, врач косметолог-дерматолог, врач высшей категории, заведующая отделением косметологии клиники Grandmed. По словам специалиста, процедура безболезненная, проводится под местной анестезией с помощью микроигл.
Главное ее преимущество — возможность подбирать состав препарата исходя из особенностей кожи пациента и поставленной задачи. Мезотерапию при наличии показаний, как правило, назначают после 18 лет, при этом процедура не имеет предела возрастного порога.
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Подростки чаще всего прибегают к данной методике, чтобы сократить угревые высыпания, улучшить оттенок кожи лица, для борьбы с акне и постакне. Омолаживающие мезококтейли для женщин после 30-ти позволяют эффективно увлажнить кожу, улучшить оттенок лица, избавиться от первых морщинок и различных неровностей. В зрелом возрасте посредством мезотерапии можно увлажнить кожу, улучшить овал лица, а также предотвратить потерю волосяного покрова головы.
Решение о назначении процедуры после осмотра, консультации и проведения аллергических тестов принимает косметолог. Специалист определяет тип кожи, ее общее состояние и проблемы, площадь обрабатываемой поверхности, подбирает необходимый состав мезотерапевтического коктейля, а также количество процедур. Продолжительность курса рассчитывается индивидуально — для достижения устойчивого результата проводится несколько сеансов с разницей 7–10 дней.
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Среди основных эффектов от мезотерапии Вероника Государская отмечает:
- —улучшение тонуса и эластичности кожи лица и тела;
- —профилактику старения;
- —разглаживание морщин;
- —лечение акне, розацеа;
- —улучшение цвета лица;
- —лечение растяжек, рубцов;
- —избавление от целлюлита и избыточных жировых отложений;
- —решение проблем с волосами, кожей головы и многое другое.
© iStock.com / dimid_86Мезотерапия кожи головы
© iStock.com / dimid_86
Мезотерапия кожи головы
Недостатки и противопоказания
"Если говорить об относительных минусах мезотерапии, то это риск появления микрогематом в зоне введения и высокая стоимость качественных сертифицированных препаратов, которая варьируется в зависимости от степени эффективности препарата и зоны введения, — отмечает Вероника Государская. — Так, например, для стимуляции роста волос стоимость процедуры начинается от 2000–3000 рублей, а для лица может доходить до 20 000 рублей".
Процедура мезотерапии имеет противопоказания, к которым относятся аллергические реакции на вещества, входящие в состав препарата, и тяжелые соматические заболевания. Кроме того, по словам специалистов, при проведении процедуры возможно появление болевых ощущений, эритемы, сосудистых реакций. А при несоблюдении правил асептики крайне редко могут возникать бактериальные инфекции.
Марианна Карапетян отметила следующие противопоказания для проведения мезотерапии:
- —заболевания кожи,
- —нефропатии,
- —хроническая почечная недостаточность,
- —хронические сосудистые патологии,
- —лихорадка,
- —желчекаменная болезнь,
- —беременность и лактация,
- —прием антикоагулянтов,
- —герпес в стадии обострения.
© iStock.com / vgajicБеременная девушка
© iStock.com / vgajic
Беременная девушка
Виды
Мезотерапия бывает безинъекционной (аппаратной) и инъекционной (уколы ультратонкими иглами).
- —Фракционная — щадящая методика без применения игл. Мезококтейль наносят на предварительно очищенные кожные покровы. Вещества впитываются глубоко в кожу с помощью сонофореза.
- —Инъекционная — препарат вводится в средний слой кожи при помощи шприца с тончайшей иглой.
- —Аппаратная — мезококтейль наносится на кожу, затем обрабатывается насадкой аппарата. Плюс данного вида мезотерапии в отсутствии боли и гематом.
- —Мезороллером — процедура осуществляется с помощью специального валика с тончайшими иглами (мезороллер). Прокатывая его по лицу вводятся препараты через невидимые каналы, исчезающие через два часа.
- —Лазерная — проводником для мезококтейля является лазерное излучение, которое усиливает его действие.
- —Кислородная — кожа обрабатывается кислородом, который проникает внутрь под давлением методом нагнетания.
"Из всех видов мезотерапии (кислородная, фракционная и т. д.) самой эффективной я считаю классическую инъекционную технику введения, которая позволяет максимально насытить кожу витаминами на нужной глубине. При этом выбор методики и препарата всегда определяет врач. Курс состоит из 3–5–7 процедур и может длиться от 6 до 12 месяцев, в зависимости от проблемы", — говорит Вероника Государская.
© iStock.com / PyroskyМезотерапия
© iStock.com / Pyrosky
Мезотерапия
Какого эффекта можно добиться
Мезотерапия подходит для усовершенствования кожного покрова на лице, теле, руках и ногах, кожи головы. Мезококтейль улучшает качество дермы, ее тонус, эластичность и цвет, замедляет процессы старения, восстанавливает гидролипидный баланс, уменьшает выраженность морщин, шрамов, рубцов, пигментных пятен и других дефектов. А мезотерапия волосистой части головы стимулирует рост волос, предотвращает выпадение, нормализует работу сальных желез, улучшает кровообращение.
"Мезотерапию можно делать в любое время года, как правило, ее проводят два раза в год: перед зимой (то есть осенью) и перед летом (весной), чтобы подготовить кожу к солнечным ваннам и перед наступлением холодов. Процедуру можно делать, если нет противопоказаний. Еще один нюанс – возможна аллергическая реакция. Нужно обязательно предупредить доктора об имеющейся аллергии на какой-то компонент", — говорит Лада Терентьева, врач-дерматолог, косметолог, эксперт телеканала "Доктор". Специалист отмечает, что врач всегда смотрит по проблеме: борьба с жировыми отложениями, со шрамами, растяжками, лечение постакне или если есть высыпания в подростковом периоде (но желательно после 18 лет), либо наличие мелких морщин для придания упругости кожи и наличие дряблости, темные круги под глазами. Мужчины приходят на мезотерапию для восстановления волосяного покрова.
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Нанесение мезококтейля на лицо способствует стимуляции фибробласты кожи, улучшению выработки коллагена и эластина, повышению клеточного метаболизма. "Происходит омоложение кожи, повышение упругости, улучшение цвета лица, разглаживаются мелкие морщины, уменьшаются пигментные пятна и выравнивается рельеф", — отмечает Марианна Карапетян.
Эксперт поясняет, что при проведении мезотерапии в зоне вокруг глаз происходит уменьшение количества и глубины морщин, уплотняется кожа, уменьшается отечность и темные круги под глазами. При обработке кожи головы останавливает выпадение волос, уменьшается их ломкость и тусклость, нормализуется салоотделение.
"Используется методика в разных зонах тела (живот, внутренняя поверхность плеч, спина, ягодицы, бедра). Отмечается уменьшение объема в зоне введения, уменьшается дряблость кожи, повышается ее упругость. Растяжки становятся менее выраженные, рельеф кожи выравнивается, повышается увлажнение кожи. Кожа в целом становится более плотной и упругой, — поясняет Марианна Карапетян. — При мезотерапии деликатной зоны декольте уменьшаются морщины и пигментные пятна, повышается увлажнение и тонус кожи".
Сколько держится эффект процедуры
Выбор методики и препарата определяет врач. По словам специалистов, продолжительность курса включает от 3 до 7-10 процедур и в зависимости от проблемы и достижения желаемого эффекта может длиться от 6 до 12 месяцев. При этом эффект от мезотерапии сохраняется от полугода до года.
Как проходит процедура мезотерапии
© Depositphotos.com / macniakМезотерапия живота
© Depositphotos.com / macniak
Мезотерапия живота
По словам Марианны Карапетян, врач подбирает подходящий мезококтейль для конкретного пациента, а также нужное количество сеансов. Проблемная зона предварительно очищается и при необходимости обезболивается аппликационной анестезией (крем Эмла). На обрабатываемую зону наносится антисептик, далее шприц с препаратом вводится под кожу. А в завершение процедуры кожа повторно обрабатывается антисептиком.
Ограничения после проведения процедуры
Эксперты после проведения мезотерапии рекомендуют:
- —на протяжении 6 часов не умываться и не пользоваться декоративной косметикой;
- —в течение 48 часов воздержаться от занятий спортом и употребления алкоголя;
- —на неделю нужно исключить посещение бани и сауны, не загорать.
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Сравнение мезотерапии с аналогичными процедурами
Мезотерапия по характеру проведения сходна с другими антиэйдж-процедурами, направленными на улучшение состояния кожи и борьбу с морщинами, например, нитевой лифтинг, инъекции ботулотоксина, липофилинг и плазмолифтинг. Одними из самых востребованных инъекционных косметологических процедур специалисты называют мезотерапию и биоревитализацию.
Что лучше, мезотерапия или биоревитализация
"Мезотерапия — это введение в средний слой кожи мезококтейля из аминокислот, витаминов и пептидов. Биоревитализация представляет собой введение в кожу препаратов на основе гиалуроновой кислоты", — поясняет Марианна Карапетян. Эксперт уточняет, что при биоревитализации требуется меньшее количество процедур, она эффективнее, когда нужно максимальное увлажнение кожи. Мезотерапия имеет больше показаний для применения и корректирует больше проблем с лицом, телом, волосами. В любом случае, именно врач решает какой метод и препарат подходит данному пациенту.
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Рекомендации экспертов
"Для тех, кто боится боли, это подходящая процедура, так как можно делать
безинъекционную мезотерапию и получить хороший эффект", — говорит Лада Терентьева. Эксперт рекомендует мезотерапию людям, которые боятся "выпасть из жизни", потому что она дает мгновенный эффект: папулы держатся сутки и пропадают без следов. "Нельзя делать процедуру во время менструации, так как есть риск появления синяков и отеков", — предупреждает врач.
© iStock.com / puhhhaМезотерапия бедра
© iStock.com / puhhha
Мезотерапия бедра
Для прохождения курса мезотерапии важно выбирать медицинские центры и салоны красоты, где:
- —работают квалифицированные опытные специалисты, которые подбирают процедуры индивидуально для каждого пациента;
- —созданы максимально комфортные условия для пациента и применяются современные аппараты, безопасные одноразовые мезоиглы;
- —используют в составе мезококтейлей безопасные и действенные вещества, имеющие сертификат качества;
- —соблюдают выверенный протокол действий, обрабатывают зону воздействия и делают проколы на нужную глубину, доставляя лечебные вещества в проблемной зоне.
Несмотря на то, что видимый результат можно получить уже после второй процедуры мезотерапии, специалисты рекомендуют проходить полный курс для достижения выраженного и устойчивого эффекта. Продолжительность и периодичность сеансов на предварительной консультации определяет врач-косметолог. По рекомендации специалиста могут проводиться поддерживающие сеансы, которые помогут на длительный срок сохранить свежесть, гладкость и упругость кожи.
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