https://ria.ru/20230118/mezoterapiya-1845808548.html

Мезотерапия для лица, волос и тела: как правильно проводить процедуру

Мезотерапия: что это за процедура, чем хороша, эффект для лица и волос

Мезотерапия для лица, волос и тела: как правильно проводить процедуру

Мезотерапия — косметологическая процедура для решения широкого спектра проблем с кожей. Методика подходит для лица, области вокруг глаз, а также волос и тела... РИА Новости, 18.01.2023

2023-01-18T18:44

2023-01-18T18:44

2023-01-18T18:44

косметология

кожа

витамины

здоровье - общество

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Мезотерапия — косметологическая процедура для решения широкого спектра проблем с кожей. Методика подходит для лица, области вокруг глаз, а также волос и тела. Как работает, кому можно делать и какие проблемы решает, что выбрать: фракционный или инъекционный способ, есть ли противопоказания — в материале РИА Новости.МезотерапияМезотерапия — эффективный инструмент борьбы с уже появившимися возрастными изменениями и профилактики старения.Марианна Карапетян, врач-дерматокосметолог "Европейского медицинского центра" поясняет, что процедура мезотерапии представляет собойвведение микродоз препаратов в средний слой кожи. Французский врач Мишель Пистор изобрел этот метод в 1958 году. "Редко, мало, в нужное место" — так врач сформулировал основные принципы своей методики. Мезотерапию долгое время причисляли к альтернативной медицине и использовали внутрикожные инъекции прокаина для купирования спазмов, избавления от болей. В 1987 году Парижская медицинская академия наук официально одобрила мезотерапию и она стала одной из востребованных в косметологии процедур.Витамины, микроэлементы, пептиды, необходимые для гидратации и питания клеток, выработки коллагена, используются для обработки разных участков тела, лица, шеи, рук, улучшения состояния волос. "Методика применяется для профилактики и коррекции возрастных изменений кожи, акне, розацеи, фотостарении, целлюлите, лимфостазе, растяжках, при выпадении волос, себорее. В результате происходит стимуляция выработки коллагена и эластина, повышается упругость и тонус кожи, улучшается кровообращение и лимфоток", — говорит врач.Чем хороша и какие проблемы решаетНесбалансированное питание, неправильный уход, недостаток сна и отдыха, стресс, плохая экология приводят к различным проблемам с кожей — сухость, воспаления, отечность, появление морщин. "Организм человека нуждается в витаминах, точно так же в них нуждается и кожа, которая при насыщении определенными веществами выглядит гораздо свежее и моложе. Мезотерапия — процедура, которая позволяет насытить клетки дермы всеми необходимыми витаминами", — поясняет Вероника Государская, врач косметолог-дерматолог, врач высшей категории, заведующая отделением косметологии клиники Grandmed. По словам специалиста, процедура безболезненная, проводится под местной анестезией с помощью микроигл.Главное ее преимущество — возможность подбирать состав препарата исходя из особенностей кожи пациента и поставленной задачи. Мезотерапию при наличии показаний, как правило, назначают после 18 лет, при этом процедура не имеет предела возрастного порога.Подростки чаще всего прибегают к данной методике, чтобы сократить угревые высыпания, улучшить оттенок кожи лица, для борьбы с акне и постакне. Омолаживающие мезококтейли для женщин после 30-ти позволяют эффективно увлажнить кожу, улучшить оттенок лица, избавиться от первых морщинок и различных неровностей. В зрелом возрасте посредством мезотерапии можно увлажнить кожу, улучшить овал лица, а также предотвратить потерю волосяного покрова головы.Решение о назначении процедуры после осмотра, консультации и проведения аллергических тестов принимает косметолог. Специалист определяет тип кожи, ее общее состояние и проблемы, площадь обрабатываемой поверхности, подбирает необходимый состав мезотерапевтического коктейля, а также количество процедур. Продолжительность курса рассчитывается индивидуально — для достижения устойчивого результата проводится несколько сеансов с разницей 7–10 дней.Среди основных эффектов от мезотерапии Вероника Государская отмечает:Недостатки и противопоказания"Если говорить об относительных минусах мезотерапии, то это риск появления микрогематом в зоне введения и высокая стоимость качественных сертифицированных препаратов, которая варьируется в зависимости от степени эффективности препарата и зоны введения, — отмечает Вероника Государская. — Так, например, для стимуляции роста волос стоимость процедуры начинается от 2000–3000 рублей, а для лица может доходить до 20 000 рублей".Процедура мезотерапии имеет противопоказания, к которым относятся аллергические реакции на вещества, входящие в состав препарата, и тяжелые соматические заболевания. Кроме того, по словам специалистов, при проведении процедуры возможно появление болевых ощущений, эритемы, сосудистых реакций. А при несоблюдении правил асептики крайне редко могут возникать бактериальные инфекции.Марианна Карапетян отметила следующие противопоказания для проведения мезотерапии:ВидыМезотерапия бывает безинъекционной (аппаратной) и инъекционной (уколы ультратонкими иглами)."Из всех видов мезотерапии (кислородная, фракционная и т. д.) самой эффективной я считаю классическую инъекционную технику введения, которая позволяет максимально насытить кожу витаминами на нужной глубине. При этом выбор методики и препарата всегда определяет врач. Курс состоит из 3–5–7 процедур и может длиться от 6 до 12 месяцев, в зависимости от проблемы", — говорит Вероника Государская.Какого эффекта можно добитьсяМезотерапия подходит для усовершенствования кожного покрова на лице, теле, руках и ногах, кожи головы. Мезококтейль улучшает качество дермы, ее тонус, эластичность и цвет, замедляет процессы старения, восстанавливает гидролипидный баланс, уменьшает выраженность морщин, шрамов, рубцов, пигментных пятен и других дефектов. А мезотерапия волосистой части головы стимулирует рост волос, предотвращает выпадение, нормализует работу сальных желез, улучшает кровообращение."Мезотерапию можно делать в любое время года, как правило, ее проводят два раза в год: перед зимой (то есть осенью) и перед летом (весной), чтобы подготовить кожу к солнечным ваннам и перед наступлением холодов. Процедуру можно делать, если нет противопоказаний. Еще один нюанс – возможна аллергическая реакция. Нужно обязательно предупредить доктора об имеющейся аллергии на какой-то компонент", — говорит Лада Терентьева, врач-дерматолог, косметолог, эксперт телеканала "Доктор". Специалист отмечает, что врач всегда смотрит по проблеме: борьба с жировыми отложениями, со шрамами, растяжками, лечение постакне или если есть высыпания в подростковом периоде (но желательно после 18 лет), либо наличие мелких морщин для придания упругости кожи и наличие дряблости, темные круги под глазами. Мужчины приходят на мезотерапию для восстановления волосяного покрова.Нанесение мезококтейля на лицо способствует стимуляции фибробласты кожи, улучшению выработки коллагена и эластина, повышению клеточного метаболизма. "Происходит омоложение кожи, повышение упругости, улучшение цвета лица, разглаживаются мелкие морщины, уменьшаются пигментные пятна и выравнивается рельеф", — отмечает Марианна Карапетян.Эксперт поясняет, что при проведении мезотерапии в зоне вокруг глаз происходит уменьшение количества и глубины морщин, уплотняется кожа, уменьшается отечность и темные круги под глазами. При обработке кожи головы останавливает выпадение волос, уменьшается их ломкость и тусклость, нормализуется салоотделение.Сколько держится эффект процедурыВыбор методики и препарата определяет врач. По словам специалистов, продолжительность курса включает от 3 до 7-10 процедур и в зависимости от проблемы и достижения желаемого эффекта может длиться от 6 до 12 месяцев. При этом эффект от мезотерапии сохраняется от полугода до года.Как проходит процедура мезотерапииПо словам Марианны Карапетян, врач подбирает подходящий мезококтейль для конкретного пациента, а также нужное количество сеансов. Проблемная зона предварительно очищается и при необходимости обезболивается аппликационной анестезией (крем Эмла). На обрабатываемую зону наносится антисептик, далее шприц с препаратом вводится под кожу. А в завершение процедуры кожа повторно обрабатывается антисептиком.Ограничения после проведения процедурыЭксперты после проведения мезотерапии рекомендуют:Сравнение мезотерапии с аналогичными процедурамиМезотерапия по характеру проведения сходна с другими антиэйдж-процедурами, направленными на улучшение состояния кожи и борьбу с морщинами, например, нитевой лифтинг, инъекции ботулотоксина, липофилинг и плазмолифтинг. Одними из самых востребованных инъекционных косметологических процедур специалисты называют мезотерапию и биоревитализацию.Что лучше, мезотерапия или биоревитализация"Мезотерапия — это введение в средний слой кожи мезококтейля из аминокислот, витаминов и пептидов. Биоревитализация представляет собой введение в кожу препаратов на основе гиалуроновой кислоты", — поясняет Марианна Карапетян. Эксперт уточняет, что при биоревитализации требуется меньшее количество процедур, она эффективнее, когда нужно максимальное увлажнение кожи. Мезотерапия имеет больше показаний для применения и корректирует больше проблем с лицом, телом, волосами. В любом случае, именно врач решает какой метод и препарат подходит данному пациенту.Рекомендации экспертов"Для тех, кто боится боли, это подходящая процедура, так как можно делатьбезинъекционную мезотерапию и получить хороший эффект", — говорит Лада Терентьева. Эксперт рекомендует мезотерапию людям, которые боятся "выпасть из жизни", потому что она дает мгновенный эффект: папулы держатся сутки и пропадают без следов. "Нельзя делать процедуру во время менструации, так как есть риск появления синяков и отеков", — предупреждает врач.Для прохождения курса мезотерапии важно выбирать медицинские центры и салоны красоты, где:Несмотря на то, что видимый результат можно получить уже после второй процедуры мезотерапии, специалисты рекомендуют проходить полный курс для достижения выраженного и устойчивого эффекта. Продолжительность и периодичность сеансов на предварительной консультации определяет врач-косметолог. По рекомендации специалиста могут проводиться поддерживающие сеансы, которые помогут на длительный срок сохранить свежесть, гладкость и упругость кожи.

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https://ria.ru/20221221/starenie-1840081817.html

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

косметология, кожа, витамины, здоровье - общество, врачи