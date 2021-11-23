https://ria.ru/20211123/tsellyulit-1760436090.html

Как избавиться от "апельсиновой корки": способы лечения целлюлита

Как избавиться от целлюлита на ногах, ягодицах: причины появления, стадии и лечение

Как избавиться от "апельсиновой корки": способы лечения целлюлита

Целлюлит — это косметические дефекты, проявляющиеся в виде бугорков на коже . Почему "апельсиновая корка" бывает чаще у женщин, основные причины возникновения,... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T22:09

2021-11-23T22:09

2021-11-23T22:09

первый мгму имени сеченова

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Целлюлит — это косметические дефекты, проявляющиеся в виде бугорков на коже . Почему "апельсиновая корка" бывает чаще у женщин, основные причины возникновения, как ее убрать на ногах, бедрах и ягодицах, какие существуют стадии заболевания, как правильно избавиться от целлюлита, — в материале РИА Новости.Что такое целлюлитВ медицинской терминологии под целлюлитом понимается острое гнойное воспаление подкожной жировой клетчатки (гиподермы). Болезнь проявляется гипертермией, покраснением, отеком, болью и общими симптомами интоксикации.Однако сейчас этот термин чаще употребляется в другом значении. Во вневрачебной среде, говоря о целлюлите, обычно подразумевают косметические дефекты на поверхности кожи (рябь, бугристость, втяжения). А это уже гиноидная липодистрофия, в основе которой лежит нарушение обменных процессов в гиподерме. Дальше речь пойдет о целлюлите именно как о косметическом дефекте, который не является заболеванием.Бугорки на коже встречаются у 85-95% женщин из-за особенностей строения организма и работы половых органов. У женщин более толстая жировая прослойка и тонкая кожа, чем у мужчин, поэтому целлюлит сильно меняет рельеф наружных покровов. Волокна, составляющие основу подкожно-жировой клетчатки, сформированы в виде перегородок. Таким образом получается ячеистая структура. Не все полные дамы, как принято считать, страдают целлюлитом, так как структура гиподермы определяется на генетическом уровне.На каких частях тела появляется целлюлит чаще всегоВ образовании целлюлита важную роль играет нарушение кровообращения и большое скопление жировых клеток. Заболевание проявляется именно там, где их изначально больше, то есть на животе, бедрах и ягодицах. У людей, страдающих лишним весом, "апельсиновая корка" встречается чаще, хотя и стройные тоже от этого не застрахованы.При малоподвижном образе жизни накопление жировой прослойки усиливается, что способствует прогрессированию гиноидной липодистрофии.Половая принадлежностьТолько 10% мужчин страдают от целлюлита. Причина этого в генетических особенностях строения организма: более толстой коже и тонкой жировой прослойке.Тестостерон делает наружные покровы более плотными и способствует выработке большого количества коллагеновых волокон, придающих коже эластичность и упругость. Отличается и структура жировой клетчатки, поэтому малейшие бугорки на коже практически не заметны.Ирина Решетова, врач австрийского центра здоровья Verba Mayr, отмечает: "Подкожная клетчатка у мужчин имеет особенное строение: адипоциты — это жировые клетки, которые, разрастаясь, приводят к целлюлиту, у мужчин расположены не гроздьями, как у женщин, а поодиночке. Кроме того, они значительно меньших размеров и не имеют явной чувствительности к жиру".Как появляетсяВ жировых клетках задерживается жидкость и токсины. Белковые волокна заполняют пространство между клетками, вследствие чего нарушается микроциркуляция. Из-за скопления влаги возникает отечность, увеличивается давление на соединительную ткань. Для снижения пресса организм вырабатывает больше коллагена, со временем проявляется венозная сетка.Чем опасенЦеллюлит опасен не столько для здоровья, сколько для женской самооценки. В 1973 году Николь Ронсар, владелица косметического, салона опубликовала книгу, ставшую бестселлером, "Целлюлит: эти комочки, шишечки и бугорки, от которых вы не могли избавиться раньше". В ней рассказывалось о том, как бороться с "апельсиновой коркой" на теле.После этого маркетологи и косметологи запустили рекламную кампанию, имевшую большой резонанс. Ягодицы и бедра моделей на снимках стали обрабатывать в фоторедакторах, чтобы скрыть бугорки на коже. Продажи кремов и скрабов от целлюлита подскочили на сотни процентов. О том, что женская природа предрасположена к этому проявлению в силу своей генетики, как-то “забыли”.Между тем, например, врач и телеведущий Александр Мясников называет "бредом" беспокойство по поводу "апельсиновой корки" на бедрах. По его мнению, такой тип кожи не является отклонением от нормы.Причины появленияСтроение жировой ткани у женщин и выработка эстрогенов способствует развитию целлюлита. Провоцировать его появление могут и другие факторы.Причины появления целлюлита:По мнению кандидата медицинских наук, врача-диетолога Риммы Мойсенко, появлению целлюлита может способствовать недостаток магния в организме:“Если будет мало магния, межклеточное пространство будет наполняться лишней жидкостью, а это склонность к отечности, лишний вес и целлюлит”.Диетолог Елена Кален считает, что целлюлит может образовываться из-за частого употребления кофеиносодержащих продуктов: кофе, какао, крепкого чая, газированных напитков:"Избыток кофеина нарушает кровоснабжение. В итоге подкожная клетчатка, и так страдающая от нарушения микроциркуляции при приеме кофе, будет усиливать образование целлюлита", — подчеркнула специалист.СимптоматикаНа начальной стадии симптомы целлюлита мало заметны, поэтому пациент их не замечает или не придает им значения. К первым признакам проявления можно отнести наличие небольшой неровности на пораженных участках, снижение эластичности и температуры в этих местах.Со временем становится заметно, как появляется венозная сетка, многочисленные микроаневризмы (расширение капилляров) и мелкие кровоизлияния. В области пораженных участков может ощущаться болезненность. Эпидермис истончается, что и приводит к сосудистым изменениям.ПатогенезЖенской фигуре присуща грушевидная форма с преобладанием жировых накоплений в области бедер и ягодиц. Так задумано природой для того, чтобы можно было выносить здорового ребенка.При этом физиология целлюлита изучена мало. К основным причинам относят различные особенности строения кожи у женщин, изменения в сосудах и соединительной ткани, гормональные изменения и воспаления на клеточном уровне.Генетическая предрасположенность лишь частично объясняет процесс развития целлюлита.Стадии развитияВыделяют несколько стадий развития липодистрофии:КлассификацияУчитывая, что раньше липодистрофия считалась нормальной чертой женского организма, даже сейчас иногда сложно отличить ее обычные проявления от патологических.Специалисты классифицируют основные виды целлюлита для назначения оптимального лечения.ТвердыйВ этом случае речь идет о воспалительном процессе, при котором образуются сильные уплотнения с плотной консистенцией. Если кожные складки сдавить, то уплотнения не увеличиваются в размере. Чаще всего наблюдается у женщин, ведущих активный образ жизни или профессионально занимающихся спортом. Появляется в области бедер и ягодиц. Встречается в возрасте от 15 до 25 лет.ВялыйКожа становится дряблой, отличается бугристыми образованиями. Расположение "целлюлитных" очагов меняется при изменении положения тела. Жидкость в тканях задерживается, а микроциркуляция нарушается. В основном причиной служит резкое похудение.ОтечныйЖидкость застаивается во внутренних тканях, наблюдается варикозное расширение вен. Если надавить на кожу в пораженной области, образуется ямка. Такая форма патологии лечится довольно тяжело.СмешанныйВстречается у 90% пациентов. Смешанный целлюлит совмещает в себе несколько типов заболевания. При этом у пациента могут диагностировать вялый и отечный типы или твердый и вялый.ДиагностикаЧтобы диагностировать целлюлит в домашних условиях, достаточно сжать кожу пальцами в области бедер или ягодиц. При липодистрофии становятся видны бугорки и "апельсиновая корка".Для полноценного исследования используют и другие способы.ЛечениеМедики назначают различное лечение в зависимости от стадии целлюлита.При первой стадии следует выполнять антицеллюлитные упражнения и заниматься спортом. Важно нормализовать обмен веществ в организме. Подобрать правильную диету поможет специалист. Антицеллюлитный массаж лучше проводить с использованием специального масла. Посещение сауны поможет вывести шлаки из организма и очищает межклеточное пространство. Лимфодренаж на первой стадии надолго избавит от целлюлита.На второй стадии, когда при сжатии участка кожи проявляются болезненные ощущения, нужно выполнять специальные антицеллюлитные упражнения, совмещая их с интенсивными физическими нагрузками. Специалист назначит антицеллюлитную диету.Хороший эффект дают, специальные массажи, однако их стоимость достаточно высока. Если нет возможности посещать специалиста, процедуру можно проводить самостоятельно. Антицеллюлитные обертывания и ванны также оказывают положительное воздействие.На третьей стадии рекомендуют применять силовой массаж, который эффективно разрушает образовавшуюся соединительную ткань. Вместе с тем, негативное воздействие оказывается на капилляры и нервные окончания.Эффективным методом избавления от целлюлита на третьей стадии считается воздействие ультразвуком на специальном аппарате и строгая антицеллюлитная диета.На четвертой стадии врачи назначают липосакцию — операцию по удалению лишней жировой ткани.Женщины, которые хотят быстро избавиться от неприятной жировой прослойки, изнуряют себя диетами и массажами. Но подход должен быть комплексным, считает ассистент кафедры кожных и венерических болезней имени Рахманова лечебного факультета Первого МГМУ имени И. М. Сеченова Людмила Смирнова. Как подчеркнула врач, первые результаты появятся уже через пару недель, при этом частота занятий спортом и соблюдение диеты должны строго соблюдаться, а массаж следует делать два раза в неделю. По ее словам, нужно исключить из питания углеводы, так как это позволит снизить вес и уменьшить количество жировых отложений.Она уточнила, что антицеллюлитные кремы могут помочь, только если пользоваться ими постоянно во время массажа, однако результата не будет, если просто намазаться кремом и ждать, когда целлюлит пройдет сам.Сопутствующие заболеванияПоявление гиноидной липодистрофии может сопровождать следующие состояния:Особенности появления целлюлита у беременныхВ период вынашивания ребенка организм женщины работает в усиленном режиме. Вместе с ростом малыша в утробе матери увеличивается матка, которая давит на лимфатические узлы. Лимфа медленнее выходит из тканей, вследствие чего скапливается жидкость, которая способствует образованию целлюлита. Причиной отложения жировой ткани в области бедер, ягодиц и живота становится повышенное образование эстрогенов и прогестеронов.Часть йода, участвующая в клеточном обмене веществ, уходит из организма женщины к плоду, и недостаток микроэлемента является одной из основных причин целлюлита во время беременности. После рождения ребенка специалисты могут назначить медикаменты с повышенным содержанием йода.Во время беременности женщины могут увеличивать объем потребляемой пищи. Неправильное питание приводит к образованию дополнительной жировой прослойки. В связи с чем появляется ожирение, оказывающее негативное влияние и на плод, и на организм будущей мамы в целом.ПрофилактикаДля профилактики косметологической проблемы диетологи рекомендуют придерживаться простых правил:“Физическая нагрузка усиливает кровообращение, лимфоток. Она не убирает целлюлит, но способствует выравниванию поверхности кожи, дополнительно повышается тонус самой кожи и подкожно-жировой клетчатки. В дополнение к физической нагрузке все лимфодренажные процедуры, массажи, аппаратные методы будут тоже очень хорошо помогать в борьбе с целлюлитом", — считает диетолог-эндокринолог Анастасия Тараско.Специалист отмечает, что нормализация массы тела, уменьшение жировой прослойки с помощью сбалансированного рационального питания — это стандартная рекомендация. Речь о рационе, который содержит большое количество (4-5-8 порций) овощей, качественный, легкоусвояемый нежирный белок, растительные масла и орехи.

https://rsport.ria.ru/20210809/tsellyulit-1744997438.html

https://rsport.ria.ru/20211122/dieta-1760241724.html

https://ria.ru/20211109/eda-1758146785.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

первый мгму имени сеченова, здоровье - общество, здоровье, римма мойсенко, александр мясников (врач)