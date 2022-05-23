https://ria.ru/20220523/dozhdevik-1790157119.html

Гриб, который обходят стороной: как выглядит дождевик и чем он полезен

Дождевик: описание гриба, где растет, виды, съедобность, фото в лесу

Гриб, который обходят стороной: как выглядит дождевик и чем он полезен

Дождевик — полезный и вкусный съедобный гриб, который незаслуженно причисляется к непопулярным для сбора экземплярам из-за того, что часто его можно спутать с... РИА Новости, 23.05.2022

2022-05-23T14:59

2022-05-23T14:59

2022-05-23T17:29

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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Дождевик — полезный и вкусный съедобный гриб, который незаслуженно причисляется к непопулярным для сбора экземплярам из-за того, что часто его можно спутать с ядовитыми видами другого рода. О том, как выглядит шляпка и ножка дождевика, как его едят, а также фото с описанием видов — в материале РИА Новости.Гриб дождевикГриб дождевик — представитель семейства Шампиньоновых, который объединяет как съедобные, так и несъедобные виды. Такое название он получил благодаря своей уникальной способности — впитывать влагу. Причем в таком количестве, что его структура становится желеобразной.По-другому дождевик называют “пырховкой”, “дедушкиным табаком”, а также “дымчаткой”. Это связано с тем, что споры гриба “взрываются” при созревании, образуя дымку в виде рыже й пыли.Несмотря на то, что дождевик в России можно встретить практически везде, многие грибники не стремятся положить к себе в корзину хотя бы пару таких экземпляров. Вероятная причина заключается в том, что у гриба в роду немало несъедобных и ядовитых видов, с которыми можно легко перепутать вкусный и безвредный. Кроме того, любой съедобный дождевик годен к употреблению только в молодом возрасте. Однако, зная особенности съедобного гриба и правила сбора, можно собрать довольно удачный урожай ароматного дождевика.Ботаническое описаниеЧтобы хорошо отличать гриб от других опасных представителей, следует знать его подробные характеристики.Съедобные видыМолодые экземпляры определенных съедобных видов дождевика можно смело употреблять в пищу. К таким относят грушевидный, гигантский, желтоокрашенный, клочковатый, луговой, шиповатый и ежевидно-колючий.ГрушевидныйТакое название гриб получил благодаря своей грушевидной форме. Плодовое тело дождевика может достигать в ширину до 7 см, а в высоту — до 5 см. Мякоть молодого гриба белая, нежная и ломкая по текстуре. Зачастую его ножка, или “псевдоножка”, отсутствует, а если и есть, то прячется в листве.Встретить грушевидный дождевик можно на гнилой древесине в лиственных и хвойных лесах. Растет группами в период с июля до октября.ГигантскийЭтот вид отличается большими размерами плодового тела (до 35 см в диаметре) и полным отсутствием ножки. По-другому его зовут “головач” из-за того, что вес шляпки некоторых экземпляров может достигать 10 кг. В целом гигантский гриб может весить от 10 до 25 кг.Растет он чаще всего в смешанных и лиственных лесах, его можно найти в садах, городских парках, а также на пастбищах. Что касается размеров, то самые крупные грибы можно встретить лишь в тропических странах.ЖелтоокрашенныйЯркий представитель рода — желтоокрашенный дождевик. Его сложно спутать с другими съедобными видами благодаря шаровидному плодовому телу, отсутствию ножки и насыщенному желтому цвету. Найти этот гриб можно умеренном лесном поясе, однако встречается он намного реже остальных.Кроме этого, желтоокрашенный гриб отличается размерами. Высота плодового тела — 1-3 см, а ширина — от 1,3 до 3,5 см.КлочковатыйВ дубовых и грабовых лесах с теплым климатом велика вероятность заметить клочковатый дождевик. Особенность этого вида в чешуйках на его теле — велуме (оболочке), который покрывает всю поверхность и лопается с взрослением. Вдобавок этот гриб можно собирать без опаски — у него нет ядовитых двойников.Клочковатый дождевик растет одиночно и пик его появления приходится на все лето и начало осени.ЛуговойНазвание этого вида говорит само за себя — его можно встретить на лугах, полях и газонах. Поверхность у лугового дождевика мучнистая, с мелкими шипами, если присмотреться поближе. Они, к тому же, определяют и его возраст — чем старше гриб, тем меньше неровностей на экземпляре. Вырастает он не больше 3,5 см. Ножка чаще всего присутствует. Растет группами в период с июня по октябрь.ШиповатыйЧасто шиповый дождевик называют “жемчужным”. Это связано с тем, что шипы на плодовом теле гриба напоминают маленькие жемчужинки. У молодых экземпляров они покрывают всю поверхность и при касании обламываются. У старых они осыпаются сами, оставляя после себя сетчатую кожицу.Максимальная высота такого гриба — 8 см, ширина “псевдоножки” — до 4 см.Шиповатый дождевик встречается как в лесах (лиственных, хвойных), так и на лугах. А сезон плодоношения приходится на июнь-октябрь.Ежевидно-колючийДождевик этого вида может показаться несъедобным на первый взгляд, однако в молодом возрасте он пригоден для употребления в пищу, как и другие. Еще этот гриб называют “ежовым” или “шипастым”. Все дело в его экзотической внешности, а точнее в шипах на поверхности, которые напоминают ежа. При нажатии те самые “иголки” легко отпадают, оставляя после себя гладкую поверхность.В основном ежевидно-колючий дождевик можно найти в тенистых местах под хвойными деревьями, реже встречается в лиственных лесах. Плодовое тело у гриба небольшое — до 5 см.Несъедобные видыПри сборе дождевиков важно знать, что от съедобных их отличают цвет, форма и запах. Вдобавок рекомендуется различать несъедобные виды и между собой, так как некоторые из них относятся к ядовитым и могут нанести вред здоровью.Дождевик вонючийПо-другому этот дождевик называют “коричневым” из-за его цвета, что является одним из главных отличительных признаков. Кроме того, у такого гриба также есть шипы, но они слегка загибаются в обратную сторону, что также свидетельствует о несъедобности. Встретить этот экземпляр можно практически в любых лесах в период с июня по октябрь.Ложнодождевик луковичныйЖелтоватый гриб, похожий на картошку, но с мелкими чешуйками, которых становится больше с возрастом. Такой вид является слабоядовитым и может вызвать расстройство ЖКТ или аллергическую реакцию.Что касается распространенности, то именно этот ложнодождевик луковичный считается наиболее встречающимся экземпляром среди других.Ложнодождевик звездчатыйО несъедобности ложнодождевик звездчатый сигнализирует своей внешностью — она неаппетитна на первый взгляд — коричневое или ржаво-бурое тело неправильной формы раскрывается в форме звезды в момент полного созревания. Сначала мякоть у такого гриба белая, а с возрастом приобретает черный оттенок.Этот ложнодождевик растет одиночно или группами по 3-4 шт. в лиственных и хвойных лесах.Ложнодождевик бородавчатыйС виду этот гриб может напоминать шиповатый или грушевидный дождевик. Однако его главные отличия от настоящего — более жесткая мякоть и неприятный запах даже у молодых экземпляров. Он также является слабоядовитым и может вызвать отравление.Найти ложный гриб можно как в лесах и парках, так и на обочинах дорог или вдоль тропинок.Ложнодождевик обыкновенныйОдин из широко распространенных слабоядовитых дождевиков, который внешне напоминает луковичный. Кроме этого, его отличает запах сырого картофеля и цвет — бурый или светло-коричневый. С возрастом у ложнодождевика обыкновенного лопается оболочка плодового тела, а место разрыва приобретает красный оттенок.Ложнодождевик пятнистыйЭтот вид отличить от съедобных несложно — на поверхности пятнистого ложнодождевика можно заметить пятна, напоминающие леопардовый окрас. Запах у такого гриба слабый, сладковатый. Ножка у него слабовыраженная, а само тело будто лежит на земле.Энтеридиум дождевиковыйСложно сказать, что он похож на гриб. С виду он напоминает скопление белых пузырьков. Такой вид несъедобен и растет только на мертвых стволах деревьев и пнях в условиях повышенной влажности — вблизи рек, около болот и т.д. Запах у него неприятный, напоминающий гнилой картофель.РаспространениеДождевик — один из самых распространенных грибов в России. Единственное место, где вряд ли его можно встретить — это Антарктида. Основные участки обитания гриба — леса, луга, поляны, пастбищи и др.Когда появляетсяИз названия гриба понятно, что дождевик появляется после атмосферных осадков. Период созревания начинается в начале лета и заканчивается в середине осени. В зависимости от вида время появления и созревания может варьироваться.Как собиратьОдно из самых главных правил при сборе дождевика — класть в корзину только молодые экземпляры. Даже если гриб относится к вкусным видам, с возрастом они теряют свои качества и становятся непригодны.По словам эксперта, не рекомендуется собирать грибы вдоль дорог и рядом с промышленным предприятиями, так как они впитывают токсины.ВыращиваниеВырастить дождевик у себя на участке вполне возможно. Можно купить уже готовый мицелий или создать свой, собрав хотя бы немного грибов. Для этого экземпляры мелко нарезают и помещают в емкость с водой на несколько дней. Важно периодически помешивать жидкость.Как только появятся споры, можно переходить к этапу высадки в почву:Урожай можно будет получить спустя год после посева.СъедобностьБольшинство видов дождевика относят к условно-съедобным экземплярам из-за того, что их можно употреблять в пищу только в молодом возрасте, когда мякоть гриба белая, а вкус приятный.КалорийностьДождевик считается диетическим продуктом, так как обладает невысокой калорийностью — 27 ккал на 100 г. Пищевая ценность:Заготовка и хранениеДождевик, как и другие съедобные грибы можно хранить разными способами:В любых вариантах нужно правильно заготовить грибы — тщательно очистить от загрязнений и нарезать кусочками или ломтиками.Применение в кулинарииМолодой дождевик с белой мякотью благодаря своим вкусовым качествам и аромату подходит для всех видов приготовления — сушки, жарки, тушения, варки и т.д.Самые популярные блюда из этого гриба — суп, жареная картошка с грибами, жюльен и запеканка.Применение в медицинеЧаще всего в народной медицине используют уже созревшие дождевики в качестве настоя (в минимальных количествах). В нем сконцентрировано много полезных веществ, которые помогают в следующих случаях (необходима консультация врача):Кроме этого, дождевик применяется в гомеопатических препаратах для лечения щитовидной железы, дисбактериоза, а также для повышения иммунитета, подавления онкозаболеваний и др.Польза и вредМногие грибники и не догадываются, что дождевик обладает следующими полезными свойствами:Что касается вреда, то дождевик опасен только в некоторых случаях:ПротивопоказанияГриб любого возраста противопоказан людям с непереносимостью гриба (трикалазной недостаточностью, симптомы которой: диарея, тахикардия, интенсивные боли в животе, рвота и одышка после употребления гриба), детям до 12 лет, беременным и кормящим, а также людям с обострением любого заболевания и при болезнях печени и почек.Интересные фактыДождевик — интересный гриб, о котором существует немало занимательных фактов:

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https://ria.ru/20220415/priroda-1783753717.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210719/spasatel-1741900691.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, европа, леса