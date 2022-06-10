https://ria.ru/20220610/allergiya-1794679168.html

Аллергия: почему возникает, в чем проявляется, как ее лечить

Аллергия: симптомы, причины, признаки и лечение у взрослых

Аллергия: почему возникает, в чем проявляется, как ее лечить

Аллергия — заболевание, вызванное нежелательной реакцией иммунной системы на воздействие определенных веществ - аллергенов. Причины возникновения болезни,... РИА Новости, 10.06.2022

2022-06-10T21:25

2022-06-10T21:25

2022-06-10T21:25

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Аллергия — заболевание, вызванное нежелательной реакцией иммунной системы на воздействие определенных веществ - аллергенов. Причины возникновения болезни, диагностика, методы лечения у ребенка и взрослого, симптомы и признаки различных видов аллергий, к чему может привести отсутствие своевременного лечения, — в материале РИА Новости.АллергияПо данным ВОЗ, около 30-40% населения имеют одно и более аллергических заболеваний.ПричиныКонкретного объяснения, откуда у того или иного человека аллергия, на данный момент нет. Есть гипотезы, связанные с генетически-опосредованным наследованием аллергии, увеличением количества аллергенных продуктов питания, ростом использования высокоаллергичных материалов (полиуретан), ростом генетических перестроек после перенесенных ОРВИ и другие.В первую очередь предрасположенность к аллергии является генетической, считает Борис Никулин, кандидат медицинских наук, доцент кафедры, медицинский директор научно-лабораторного комплекса Chromolab.Женщины более подвержены аллергии из-за изменений гормонального фона, которые происходят на протяжении всей жизни. Особенно остро аллергические реакции могут проявляться во время полового созревания, когда резко повышается секреция эстрогенов. Чувствительность к аллергенам также может обостряться во время менструаций и беременности.Виды аллергииПо словам Бориса Никулина, первое проявление аллергии может быть спровоцировано различными факторами. К триггерным, то есть таким, которые запускают каскад аллергических реакций, относятся:Акушер-гинеколог Елена Коллерова рассказывает, что аллергия бывает даже на собственные гормоны - так называемая гормональная аллергия (ГА). Спровоцировать ее развитие могут различные изменения гормонального фона. Симптомы похожи на обычную пищевую или бытовую аллергию, а также на сезонные заболевания. Также у женщин возможен синдром АПД — аутоиммунный прогестероновый дерматит. При нем развивается повышенная чувствительность к прогестерону, вырабатываемому собственным организмом. В этот период женщины жалуются на гиперемию кожи, зуд и сыпь.Встречается и эстрогеновая гормональная аллергия. Эта разновидность ГА проявляется появлением дерматитов во время беременности и ПМС.На пищуЧасто причиной аллергии становится пища. Все продукты подразделяются на две группы: растительного и животного происхождения. В каждых из них есть аллергены, причем в продуктах, относящихся к одному биологическому семейству, содержатся сходные раздражители.Если аллергия на продукты животного происхождения, важно знать о их содержании в профилактических прививках, косметике."Пищевая аллергия (ПА) -это результат иммунного ответа на белки пищи. Основные клинические проявления:Существует так называемый оральный аллергический синдром pollen-food “пыльца-пища”. У пациентов с данным синдромом развивается отёк и зуд в области губ, языка, глотки, неба при употреблении определенных пищевых продуктов. Симптомы возникают в результате контактной крапивницы в ротоглотке, вызванной белками, связанными с пыльцой, в этих продуктах. Например, у человека с аллергией на пыльцу амброзии может развиваться оральный аллергический синдром после употребления банана или дыни, а у пациента на пыльцу березы - после употребления сельдерея, яблок, картофеля и так далее", - рассказывает Дарья Пескова, терапевт, аллерголог Lahta Clinic.На прививкиТяжелые аллергические реакции на прививки редки и трудно предсказуемы. Существует два вида иммунного ответа:Аллергию на прививки не следует путать с осложнениями после введения вакцин, например, повышение температуры тела и отек места прививки не говорят об аллергии на нее.На животныхРеакция на животных чаще всего проявляется симптомами респираторной аллергии (заложенность носа, чихание, насморк; зуд, покраснение глаз, слезотечение; сухой кашель, свистящие хрипы в грудной клетке, одышка, удушье), реже – кожной (зуд, покраснение кожи). Чаще всего это легкий дискомфорт, реже - угрожающие жизни приступы бронхиальной астмы. Реакция может возникнуть на перхоть животных, их слюну, мочу, шерсть. Причем кошки являются причиной аллергии чаще, чем собаки. Такие животные, как мыши, морские свинки, кролики, хорьки вызывают аллергические реакции значительно реже, чем крупный рогатый скот и лошади. Перо птиц тоже достаточно аллергенно, иммунный ответ может появиться не только на канареек, попугаев, голубей и прочих пернатых, содержащихся в квартире, но и на подушки, одеяла и перины."Безаллергенных животных не существует. Выявление реакции осуществляется путем изучения врачом анамнеза + аллергологическое тестирование. Наиболее сильные аллергены содержатся в перхоти и секретах животных", - предупреждает Дарья Пескова.На лекарстваМожет возникать только после повторного попадания аллергена в организм и относится к вторичным реакциям. Такой вид аллергии условно делится на две группы:Факторы, вызывающие лекарственную аллергию:Клинические проявления:На пыльцуПыльца ветроопыляемых растений имеет сложное строение и состоит из различных веществ. Их мелкие частицы разносятся ветром на большие расстояния и провоцируют аллергическое обострение. Аллергия на пыльцу - поллиноз сопровождается сенной лихорадкой и особенно остро проявляется весной, летом и осенью. Основные симптомы сложно спутать с другими видами аллергии:На пыльСуществуют различные виды пыли: уличная (пыльца растений, частицы земли, гравия, асфальта), строительная (угольная, цементная и прочее), бытовая (книжная, плесневые грибы, пылевые клещи).Проявления пылевой аллергии:На холодРеакция иммунитета на воздействие пониженной температуры внешней среды или воды. По какой причине происходит неадекватный ответ до конца еще не изучено, есть предположения, что в запуске механизма аллергической реакции виноваты криоглобулины (особые белки, которые вырабатываются на холоде и активируют гистамин).Признаки аллергии на холод:"Длительный холодовой контакт, например, плавание в холодной воде, может привести к системным реакциям, начиная от генерализованной крапивницы, заканчивая анафилаксией, с симптомами, затрагивающими дыхательную, желудочно-кишечную и/или сердечно-сосудистую системы. Пациенты с холодовой крапивницей, занимающиеся водной деятельностью (например, плаванием в холодной воде), подвержены риску смерти как непосредственно от анафилаксии, так и косвенно от утопления во время реакции", - предупреждает Дарья Пескова.СимптомыАллергическая реакция сопровождается различными симптомами, самыми частыми из них являются ринит, конъюнктивит, бронхообструктивный синдром, кожные высыпания.КонъюнктивитВоспалительная реакция конъюнктивы (слизистой оболочки внутренней поверхности век). Основные симптомы: зуд, жжение, отечность и покраснение глаз, слезотечение, ощущение песка за веками. При более тяжелом течении заболевания может развиться светобоязнь. В отличии от вирусного и бактериального, сильного покраснения глаз и гнойного отделяемого нет, часто слизистая остается бледно-розового цвета.По словам Дарьи Песковой, до 60 % пациентов с аллергическим ринитом имеют сопутствующий аллергический конъюнктивит.Общие признаки и симптомы риноконъюнктивита:РинитАллергический ринит может быть сезонным (чаще всего вследствие контакта с пыльцой растений) и круглогодичным (например, при аллергии на пыль, животных, клещей).При круглогодичном рините наблюдается постоянная заложенность носа, кашель и общая слабость.Контактный дерматитАллергический контактный дерматит возникает у людей, имеющих повышенную чувствительность к различным аллергенам. У таких пациентов локальный контакт с раздражителем может привести к системной реакции — обширному поражению кожи, при котором высыпания распространяются по всему телу. При этом реакция возникает, как правило, не сразу, а через 10-15 дней или при повторном контакте. Клинические проявления: после контакта с аллергеном появляется сыпь на коже ярко выраженного красного цвета с нестерпимым зудом перемежающегося характера (может появиться даже в том месте, где не было непосредственного контакта с провоцирующим фактором).Атопический дерматитАтопический дерматит – мультифакторное генетически обусловленное воспалительное заболевание кожи, характеризующееся зудом, хроническим рецидивирующим течением, возрастными особенностями локализации и морфологии очагов поражения. Чаще атопический дерматит начинается в раннем детском возрасте (до двух лет)."В развитии процесса помимо генетических факторов играет роль аллергия к клещам домашней пыли, энтеротоксинам золотистого стафилококка, плесневым грибам. Обострение может развиться также под влиянием ряда провоцирующих факторов (аллергены, раздражающие вещества, пищевые продукты, эмоциональный стресс и т.д.). По степени тяжести может быть легкое, среднетяжелое и тяжелое течение. Атопический дерматит часто осложняется присоединением вторичной инфекции (бактериальной, микотической или вирусной)", - рассказывает Юлия Щитченко, врач-дерматовенеролог центра семейной медицины "Здравица" в Новосибирске.Атопическая бронхиальная астмаХроническое неинфекционно-аллергическое поражение дыхательных путей, развивающееся под воздействием внешних аллергенов на фоне предрасположенности к атопии. Проявляется эпизодами внезапного приступообразного удушья, кашлем со скудной вязкой мокротой. Отличия аллергической (атопической) астмы от других видов:КрапивницаПоявление на коже неровных, зудящих красных волдырей обусловлено чаще всего реакцией на аллерген. Симптомы аллергической крапивницы:Причинами появления могут быть аллергия на животных, пыльцу, пищу, воздействие холода или прямых солнечных лучей, стресс, повышенное потоотделение, физические нагрузки, аутоимунные и инфекционные (мононуклеоз) заболевания.Ангионевротический отек (отек Квинке)Остро развивающийся, обычно безболезненный и относительно быстро проходящий отёк кожи и подкожной клетчатки или слизистых оболочек, связанный с увеличением проницаемости сосудов. Обычно поражает участки с рыхлой соединительной тканью, такие как лицо, губы, рот и горло, гортань, язычок, конечности и гениталии. Ангионевротический отек стенки кишки проявляется коликообразными болями в животе (тошнота, рвота, диарея).Клинически ангионевротический отек (АО) можно отличить от других форм отека по следующим характеристикам:"Можно выделить два типа АО: опосредованный тучными клетками, также называемый гистаминергическим, и брадикинин-опосредованный. Признаки и симптомы реакций, опосредованных тучными клетками, включают крапивницу, гиперемию, генерализованный зуд, бронхоспазм, чувство стеснения в горле и/или артериальную гипотензию. У пациентов с дополнительными симптомами, поражающими другие системы органов, кроме кожи, может быть анафилаксия. Такой отек обычно начинается в течение нескольких минут после контакта с аллергеном, нарастает в течение нескольких часов и проходит через 24–48 часов. Брадикинин-индуцированный АО не связан с крапивницей, бронхоспазмом или другими симптомами аллергических реакций. Он имеет несколько более длительное течение, обычно развивается в течение 24-36 часов и проходит в течение двух-четырех дней", - отмечает Дарья Пескова.Анафилактический шокАнафилаксия - это серьезная системная реакция гиперчувствительности, которая обычно быстро развивается и может привести к смерти. Тяжелая форма характеризуется потенциально опасным для жизни нарушением работы дыхательных путей и/или кровообращения и может возникать без характерных кожных проявлений.ОсложненияНаличие аллергии увеличивает риск возникновения астмы, синусита, инфекций ушей и легких, анафилаксии."Бронхообструктивный синдром может вызвать острую дыхательную недостаточность, что без своевременного оказания неотложной помощи может привести к смерти. Если разовьется аллергическая бронхиальная астма, то каждый контакт с аллергеном будет сопровождаться приступами внезапной нехватки воздуха. Отек Квинке может привести к полному перекрытию верхних дыхательных путей", - предупреждает Оксана Хамицева.Лечение аллергии у взрослых и детейК лечению аллергии стоит прибегать только после получения назначений врача. Борис Никулин советует в первую очередь провести тесты на выявление аллергена, после этого специалист ставит диагноз и подбирает стратегию лечения. По словам эксперта, наличие положительной реакции к аллергену указывает на повышенную чувствительность к нему, но не всегда говорит о клиническом проявлении аллергии.Помимо других методов лечения, эксперт советует прибегнуть к так называемому элиминационному протоколу. Суть протокола в том, что временно исключаются продукты с потенциальными аллергенами, которые чаще всего вызывают пищевую непереносимость. Используется этот метод по показаниям и на ограниченный срок (21 день).Правила протокола предлагают исключить:После 21 дня каждые трое суток возвращать один из исключенных ранее продуктов, если на один из введенных продуктов появилась реакция, исключить его из употребления минимум на 3 месяца.Медикаментозное лечениеКак правило, применяют антигистаминные препараты, глюкокортикостероиды, антагонисты лейкотрийеновых рецепторов, местно используются противовоспалительные капли в глаза, сосудосуживающие и гормональные спреи в нос, ингаляторы с комбинациями длительно- и короткодействующих бронхолитиков, - объясняет Оксана Хамицева.Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК)Это воздействие на кровь световой энергии волны определенной длины, которое должно оказывать положительное влияние на биохимические реакции и физиологические процессы в организме. Изобретенное в 1981 году советскими учеными Мешалкиным и Сергиевским, ВЛОК, по словам их последователей, положительно влияет на иммунитет, уменьшает негативные последствия после аллергических состояний, снимает отеки, но не заменяет медикаментозного лечения.Аллерген-специфическая иммунотерапияМетод лечения аллергии, при котором в организм пациента по специальной схеме вводятся возрастающие дозы аллергена. В результате к нему снижается чувствительность, а спектр аллергических реакций не расширяется, результат сохраняется в течение нескольких лет.Профилактика аллергииПо словам Бориса Никулина, профилактика заболевания заключается в следующем:Рекомендации экспертовБорис Никулин советует следить за режимом, помнить, что переизбыток сна вреден. Занятия спортом должны быть умеренными (особенно для людей с бронхиальной астмой, так как повышенная нагрузка может спровоцировать приступ). В этом случае спорт и фитнес помогают улучшить кровообращение, повысить емкость легких и в целом укрепить иммунитет. Чтобы снизить уровень стресса, можно найти время для хобби. Профилактика стресса, нормированные физические нагрузки, здоровый сон и питание — залог крепкой иммунной системы.

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Алёна Пава

аллергия, россия, здоровье, здоровье - общество, общество