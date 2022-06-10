Аллергия: почему возникает, в чем проявляется, как ее лечить
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Аллергия — заболевание, вызванное нежелательной реакцией иммунной системы на воздействие определенных веществ - аллергенов. Причины возникновения болезни, диагностика, методы лечения у ребенка и взрослого, симптомы и признаки различных видов аллергий, к чему может привести отсутствие своевременного лечения, — в материале РИА Новости.
Аллергия
По данным ВОЗ, около 30-40% населения имеют одно и более аллергических заболеваний.
"Аллергия (др.-греч. ἄλλος — "другой, иной, чужой" и ἔργον — "воздействие") — гиперчувствительность иммунной системы организма при повторных воздействиях аллергена на ранее сенсибилизированный этим аллергеном организм. Проще говоря, это неадекватная реакция иммунной системы на чужеродный агент", - объясняет Оксана Хамицева, врач-терапевт СПБ ГБУЗ “Городская поликлиника № 86”.
18 мая, 12:00Правда тела"Правда тела". Аллергии. Как продукты становятся "врагами"Аллергия на молоко, на фундук… часто мы думаем, что реакцию вызывает определенный продукт. Но аллерген - это почти всегда белок, который входит в состав продукта. А как же аллергия на пыльцу? И почему те, кто ей страдает, чувствуют зуд во рту, когда едят яблоки? Что происходит с организмом при аллергии, и зависит ли она от цвета продуктов.
Причины
Конкретного объяснения, откуда у того или иного человека аллергия, на данный момент нет. Есть гипотезы, связанные с генетически-опосредованным наследованием аллергии, увеличением количества аллергенных продуктов питания, ростом использования высокоаллергичных материалов (полиуретан), ростом генетических перестроек после перенесенных ОРВИ и другие.
В первую очередь предрасположенность к аллергии является генетической, считает Борис Никулин, кандидат медицинских наук, доцент кафедры, медицинский директор научно-лабораторного комплекса Chromolab.
"Если у одного из родителей есть аллергия, вероятность ее развития у ребенка составляет 50%. Если аллергией страдают и мама, и папа — вероятность болезни прогрессирует до 75%. Важно понимать, что передается не само заболевание, а лишь предрасположенность к нему", - отмечает эксперт.
Женщины более подвержены аллергии из-за изменений гормонального фона, которые происходят на протяжении всей жизни. Особенно остро аллергические реакции могут проявляться во время полового созревания, когда резко повышается секреция эстрогенов. Чувствительность к аллергенам также может обостряться во время менструаций и беременности.
Виды аллергии
По словам Бориса Никулина, первое проявление аллергии может быть спровоцировано различными факторами. К триггерным, то есть таким, которые запускают каскад аллергических реакций, относятся:
- —неблагоприятная экологическая обстановка;
- —продукты питания;
- —пыльца растений;
- —аллергены животных (шерсть, перья, пух, экскременты и др.);
- —лекарства, в частности, неконтролируемый прием антибиотиков;
- —домашняя пыль, в том числе пылевые клещи;
- —плесневые грибы;
- —дисбактериоз, паразитарные инфекции и другие заболевания желудочно-кишечного тракта.
Акушер-гинеколог Елена Коллерова рассказывает, что аллергия бывает даже на собственные гормоны - так называемая гормональная аллергия (ГА). Спровоцировать ее развитие могут различные изменения гормонального фона. Симптомы похожи на обычную пищевую или бытовую аллергию, а также на сезонные заболевания. Также у женщин возможен синдром АПД — аутоиммунный прогестероновый дерматит. При нем развивается повышенная чувствительность к прогестерону, вырабатываемому собственным организмом. В этот период женщины жалуются на гиперемию кожи, зуд и сыпь.
Встречается и эстрогеновая гормональная аллергия. Эта разновидность ГА проявляется появлением дерматитов во время беременности и ПМС.
Девушка с носовым платком
На пищу
Часто причиной аллергии становится пища. Все продукты подразделяются на две группы: растительного и животного происхождения. В каждых из них есть аллергены, причем в продуктах, относящихся к одному биологическому семейству, содержатся сходные раздражители.
Если аллергия на продукты животного происхождения, важно знать о их содержании в профилактических прививках, косметике.
"Пищевая аллергия (ПА) -это результат иммунного ответа на белки пищи. Основные клинические проявления:
- —эритема,
- —зуд,
- —ринит,
- —конъюнктивит,
- —отек гортани,
- —отек слизистой полости рта,
- —кашель,
- —бронхоспазм,
- —тошнота,
- —рвота,
- —боль в животе,
- —диарея.
30 мая, 20:21ЗОЖВрач объяснила, кому запрещено есть мороженое
Существует так называемый оральный аллергический синдром pollen-food “пыльца-пища”. У пациентов с данным синдромом развивается отёк и зуд в области губ, языка, глотки, неба при употреблении определенных пищевых продуктов. Симптомы возникают в результате контактной крапивницы в ротоглотке, вызванной белками, связанными с пыльцой, в этих продуктах. Например, у человека с аллергией на пыльцу амброзии может развиваться оральный аллергический синдром после употребления банана или дыни, а у пациента на пыльцу березы - после употребления сельдерея, яблок, картофеля и так далее", - рассказывает Дарья Пескова, терапевт, аллерголог Lahta Clinic.
На прививки
Тяжелые аллергические реакции на прививки редки и трудно предсказуемы. Существует два вида иммунного ответа:
- —немедленный (возникает в течение часа, опосредован иммуноглобулином E (IgE), если пациент столкнется с этим аллергеном повторно, может возникнуть анафилактический шок, опасный для жизни);
- —отсроченный (может появиться через несколько часов или дней, редко связаны с E (IgE)).
Аллергию на прививки не следует путать с осложнениями после введения вакцин, например, повышение температуры тела и отек места прививки не говорят об аллергии на нее.
12 мая, 12:33Вы страдаете от сезонной аллергии?
На животных
Реакция на животных чаще всего проявляется симптомами респираторной аллергии (заложенность носа, чихание, насморк; зуд, покраснение глаз, слезотечение; сухой кашель, свистящие хрипы в грудной клетке, одышка, удушье), реже – кожной (зуд, покраснение кожи). Чаще всего это легкий дискомфорт, реже - угрожающие жизни приступы бронхиальной астмы. Реакция может возникнуть на перхоть животных, их слюну, мочу, шерсть. Причем кошки являются причиной аллергии чаще, чем собаки. Такие животные, как мыши, морские свинки, кролики, хорьки вызывают аллергические реакции значительно реже, чем крупный рогатый скот и лошади. Перо птиц тоже достаточно аллергенно, иммунный ответ может появиться не только на канареек, попугаев, голубей и прочих пернатых, содержащихся в квартире, но и на подушки, одеяла и перины.
"Безаллергенных животных не существует. Выявление реакции осуществляется путем изучения врачом анамнеза + аллергологическое тестирование. Наиболее сильные аллергены содержатся в перхоти и секретах животных", - предупреждает Дарья Пескова.
На лекарства
Может возникать только после повторного попадания аллергена в организм и относится к вторичным реакциям. Такой вид аллергии условно делится на две группы:
- —приобретенная (на определенные препараты, которые начал принимать пациент);
- —профессиональная (возникает из-за постоянного контакта с лекарствами, встречается у врачей, фармацевтов и пр.).
Девушка с таблетками и кружкой воды
Факторы, вызывающие лекарственную аллергию:
- —постоянный контакт с лекарствами;
- —длительное их применение;
- —наследственность;
- —склонность к грибковым заболеваниям;
- —наличие астмы, поллиноза;
- —склонность к пищевой аллергии.
Клинические проявления:
- —Мгновенные (в течение часа после контакта с аллергеном): отек Квинке, острая крапивница, анафилактический шок, бронхиальные спазмы.
- —Отложенные (в течение суток): лихорадка, макуло-папулезная экзантема, тромбоцитопения.
- —Затяжные (в течение нескольких суток): аллергический васкулит, полиартрит, аллергический гепатит, нефрит.
На пыльцу
Пыльца ветроопыляемых растений имеет сложное строение и состоит из различных веществ. Их мелкие частицы разносятся ветром на большие расстояния и провоцируют аллергическое обострение. Аллергия на пыльцу - поллиноз сопровождается сенной лихорадкой и особенно остро проявляется весной, летом и осенью. Основные симптомы сложно спутать с другими видами аллергии:
- —насморк с обильным выделением слизи;
- —частое чихание;
- —заложенность носа;
- —зуд в носоглотке;
- —конъюнктивит.
На пыль
Существуют различные виды пыли: уличная (пыльца растений, частицы земли, гравия, асфальта), строительная (угольная, цементная и прочее), бытовая (книжная, плесневые грибы, пылевые клещи).
Проявления пылевой аллергии:
- —ринит (заложенность носа, чихание, выделение слизи);
- —конъюнктивит (отечность, покраснение глаз, слезотечение);
- —дерматит (сухость кожи, высыпания);
- —крапивница (волдыри на поверхности кожи);
- —трещины в уголках губ.
На холод
CC BY-SA 3.0 / Bangerth /
Проявления холодовой аллергии на коже человека
Реакция иммунитета на воздействие пониженной температуры внешней среды или воды. По какой причине происходит неадекватный ответ до конца еще не изучено, есть предположения, что в запуске механизма аллергической реакции виноваты криоглобулины (особые белки, которые вырабатываются на холоде и активируют гистамин).
- —высыпания на коже, зуд, жжение;
- —припухлость губ и языка;
- —покраснение глаз, слезотечение;
- —кашель, чихание, заложенность;
- —озноб, головная боль.
"Длительный холодовой контакт, например, плавание в холодной воде, может привести к системным реакциям, начиная от генерализованной крапивницы, заканчивая анафилаксией, с симптомами, затрагивающими дыхательную, желудочно-кишечную и/или сердечно-сосудистую системы. Пациенты с холодовой крапивницей, занимающиеся водной деятельностью (например, плаванием в холодной воде), подвержены риску смерти как непосредственно от анафилаксии, так и косвенно от утопления во время реакции", - предупреждает Дарья Пескова.
Симптомы
Аллергическая реакция сопровождается различными симптомами, самыми частыми из них являются ринит, конъюнктивит, бронхообструктивный синдром, кожные высыпания.
Конъюнктивит
Воспалительная реакция конъюнктивы (слизистой оболочки внутренней поверхности век). Основные симптомы: зуд, жжение, отечность и покраснение глаз, слезотечение, ощущение песка за веками. При более тяжелом течении заболевания может развиться светобоязнь. В отличии от вирусного и бактериального, сильного покраснения глаз и гнойного отделяемого нет, часто слизистая остается бледно-розового цвета.
По словам Дарьи Песковой, до 60 % пациентов с аллергическим ринитом имеют сопутствующий аллергический конъюнктивит.
Общие признаки и симптомы риноконъюнктивита:
- —Нос: водянистые выделения, затрудненное дыхание, чихание, зуд, выделения, потеря вкуса, давление или боль в лице.
- —Глаза: зуд, покраснение, ощущение песка, отек и темное обесцвечивание кожи под глазами (так называемые "аллергические блестки").
- —Горло и уши: боль в горле, хриплый голос, заложенность или хлопанье в ушах, зуд в горле или ушах.
- —Сон: дыхание ртом, частые пробуждения, дневная усталость, трудности при выполнении обычных действий (например, при работе).
22 декабря 2021, 15:53Ринит: чем опасен насморк и как его лечить - рекомендации врача
Ринит
Аллергический ринит может быть сезонным (чаще всего вследствие контакта с пыльцой растений) и круглогодичным (например, при аллергии на пыль, животных, клещей).
При круглогодичном рините наблюдается постоянная заложенность носа, кашель и общая слабость.
"Как понять - аллергия или простуда? При простуде кашель и насморк сопровождаются температурой и симптомами интоксикации: слабостью, тошнотой, головной болью; при аллергии, если это ринит, течет из носа и глаз, но остальных симптомов нет или они слабо выражены", - говорит Михаил Кутушов, врач-токсиколог, доктор медицинских наук.
Контактный дерматит
Аллергический контактный дерматит возникает у людей, имеющих повышенную чувствительность к различным аллергенам. У таких пациентов локальный контакт с раздражителем может привести к системной реакции — обширному поражению кожи, при котором высыпания распространяются по всему телу. При этом реакция возникает, как правило, не сразу, а через 10-15 дней или при повторном контакте. Клинические проявления: после контакта с аллергеном появляется сыпь на коже ярко выраженного красного цвета с нестерпимым зудом перемежающегося характера (может появиться даже в том месте, где не было непосредственного контакта с провоцирующим фактором).
Женщина с аллергической реакцией на лице
Атопический дерматит
Атопический дерматит – мультифакторное генетически обусловленное воспалительное заболевание кожи, характеризующееся зудом, хроническим рецидивирующим течением, возрастными особенностями локализации и морфологии очагов поражения. Чаще атопический дерматит начинается в раннем детском возрасте (до двух лет).
"В развитии процесса помимо генетических факторов играет роль аллергия к клещам домашней пыли, энтеротоксинам золотистого стафилококка, плесневым грибам. Обострение может развиться также под влиянием ряда провоцирующих факторов (аллергены, раздражающие вещества, пищевые продукты, эмоциональный стресс и т.д.). По степени тяжести может быть легкое, среднетяжелое и тяжелое течение. Атопический дерматит часто осложняется присоединением вторичной инфекции (бактериальной, микотической или вирусной)", - рассказывает Юлия Щитченко, врач-дерматовенеролог центра семейной медицины "Здравица" в Новосибирске.
Атопическая бронхиальная астма
Хроническое неинфекционно-аллергическое поражение дыхательных путей, развивающееся под воздействием внешних аллергенов на фоне предрасположенности к атопии. Проявляется эпизодами внезапного приступообразного удушья, кашлем со скудной вязкой мокротой. Отличия аллергической (атопической) астмы от других видов:
- —Наследственная предрасположенность. Возникает у тех, чьи родные страдают от аллергии.
- —Приступ возникает через несколько минут (иногда часов) после контакта с аллергеном.
- —Помимо классических симптомов астмы, присутствуют признаки риноконъюнктивита, реже - сыпь, понос, боли в животе.
- —Пациенты часто имеют другие аллергические заболевания.
3 мая, 00:31Международный астма-день
Крапивница
Появление на коже неровных, зудящих красных волдырей обусловлено чаще всего реакцией на аллерген. Симптомы аллергической крапивницы:
- —красные или бесцветные отечные полосы на коже с четкими краями, могут увеличиваться в размере и сливаться, образуя обширные пораженные участки, при надавливании остается белый след;
- —зуд, жжение.
Причинами появления могут быть аллергия на животных, пыльцу, пищу, воздействие холода или прямых солнечных лучей, стресс, повышенное потоотделение, физические нагрузки, аутоимунные и инфекционные (мононуклеоз) заболевания.
Ангионевротический отек (отек Квинке)
Остро развивающийся, обычно безболезненный и относительно быстро проходящий отёк кожи и подкожной клетчатки или слизистых оболочек, связанный с увеличением проницаемости сосудов. Обычно поражает участки с рыхлой соединительной тканью, такие как лицо, губы, рот и горло, гортань, язычок, конечности и гениталии. Ангионевротический отек стенки кишки проявляется коликообразными болями в животе (тошнота, рвота, диарея).
Клинически ангионевротический отек (АО) можно отличить от других форм отека по следующим характеристикам:
- —начало от минут до часов и спонтанное разрешение от часов до нескольких дней;
- —асимметричное распределение;
- —вовлечение лица, губ, гортани и кишечника.
"Можно выделить два типа АО: опосредованный тучными клетками, также называемый гистаминергическим, и брадикинин-опосредованный. Признаки и симптомы реакций, опосредованных тучными клетками, включают крапивницу, гиперемию, генерализованный зуд, бронхоспазм, чувство стеснения в горле и/или артериальную гипотензию. У пациентов с дополнительными симптомами, поражающими другие системы органов, кроме кожи, может быть анафилаксия. Такой отек обычно начинается в течение нескольких минут после контакта с аллергеном, нарастает в течение нескольких часов и проходит через 24–48 часов. Брадикинин-индуцированный АО не связан с крапивницей, бронхоспазмом или другими симптомами аллергических реакций. Он имеет несколько более длительное течение, обычно развивается в течение 24-36 часов и проходит в течение двух-четырех дней", - отмечает Дарья Пескова.
Анафилактический шок
Анафилаксия - это серьезная системная реакция гиперчувствительности, которая обычно быстро развивается и может привести к смерти. Тяжелая форма характеризуется потенциально опасным для жизни нарушением работы дыхательных путей и/или кровообращения и может возникать без характерных кожных проявлений.
"Бывает двухфазная анафилаксия - повторение симптомов, после казалось бы полного разрешения первого эпизода острой реакции. Довольно редко, но бывает такое явление, как затяжная анафилаксия - реакция, которая может длиться часами, днями, неделями. Мультисистемная - это значит, что затрагивается несколько систем органов. Но тяжелые симптомы могут проявляться только в одной из них", - говорит Дарья Пескова.
Осложнения
Наличие аллергии увеличивает риск возникновения астмы, синусита, инфекций ушей и легких, анафилаксии.
"Бронхообструктивный синдром может вызвать острую дыхательную недостаточность, что без своевременного оказания неотложной помощи может привести к смерти. Если разовьется аллергическая бронхиальная астма, то каждый контакт с аллергеном будет сопровождаться приступами внезапной нехватки воздуха. Отек Квинке может привести к полному перекрытию верхних дыхательных путей", - предупреждает Оксана Хамицева.
Лечение аллергии у взрослых и детей
К лечению аллергии стоит прибегать только после получения назначений врача. Борис Никулин советует в первую очередь провести тесты на выявление аллергена, после этого специалист ставит диагноз и подбирает стратегию лечения. По словам эксперта, наличие положительной реакции к аллергену указывает на повышенную чувствительность к нему, но не всегда говорит о клиническом проявлении аллергии.
"Раздражитель может быть неожиданным: экзотические плоды, которые не свойственны данной местности, одежда, привезенная из жарких и не очень стран, сувениры, вплоть до любимой подушки или домашнего питомца", - предупреждает Михаил Кутушов.
Помимо других методов лечения, эксперт советует прибегнуть к так называемому элиминационному протоколу. Суть протокола в том, что временно исключаются продукты с потенциальными аллергенами, которые чаще всего вызывают пищевую непереносимость. Используется этот метод по показаниям и на ограниченный срок (21 день).
Правила протокола предлагают исключить:
- —злаки (содержащие глютен);
- —бобовые, в том числе сою и арахис;
- —семена и орехи;
- —молочные продукты;
- —яйца;
- —пасленовые (перец, томаты, баклажаны, картофель);
- —рафинированные сахара;
- —полуфабрикаты;
- —шоколад, мед, цитрусовые.
После 21 дня каждые трое суток возвращать один из исключенных ранее продуктов, если на один из введенных продуктов появилась реакция, исключить его из употребления минимум на 3 месяца.
Медикаментозное лечение
Как правило, применяют антигистаминные препараты, глюкокортикостероиды, антагонисты лейкотрийеновых рецепторов, местно используются противовоспалительные капли в глаза, сосудосуживающие и гормональные спреи в нос, ингаляторы с комбинациями длительно- и короткодействующих бронхолитиков, - объясняет Оксана Хамицева.
Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК)
Это воздействие на кровь световой энергии волны определенной длины, которое должно оказывать положительное влияние на биохимические реакции и физиологические процессы в организме. Изобретенное в 1981 году советскими учеными Мешалкиным и Сергиевским, ВЛОК, по словам их последователей, положительно влияет на иммунитет, уменьшает негативные последствия после аллергических состояний, снимает отеки, но не заменяет медикаментозного лечения.
Аллерген-специфическая иммунотерапия
Метод лечения аллергии, при котором в организм пациента по специальной схеме вводятся возрастающие дозы аллергена. В результате к нему снижается чувствительность, а спектр аллергических реакций не расширяется, результат сохраняется в течение нескольких лет.
"На данный момент этот метод очень зарекомендовал себя, не просто убирая симптомы аллергии, а избавляя пациентов от самого формирования неадекватной реакции на тот или иной аллерген", - отмечает Оксана Хамицева.
17 апреля, 01:15Россиянам рассказали, как бороться с сезонной аллергией
Профилактика аллергии
По словам Бориса Никулина, профилактика заболевания заключается в следующем:
- —регулярная влажная уборка в квартире;
- —не использовать ковровое покрытие, заменить его ламинатом или линолеумом, которые легко мыть;
- —для стирки и уборки применять гипоаллергенные средства;
- —шторы в комнате заменить жалюзи;
- —не курить в квартире;
- —следить за влажностью в доме чтобы не допустить увеличения концентрации грибковых и клещевых аллергенов;
- —удалять плесень, которая любит "селиться" на кафельной плитке в ванной комнате;
- —не использовать аэрозольные дезодоранты-освежители воздуха;
- —хранить порошок и другие моющие средства бытовой химии в плотно закрытой коробке.
Рекомендации экспертов
Борис Никулин советует следить за режимом, помнить, что переизбыток сна вреден. Занятия спортом должны быть умеренными (особенно для людей с бронхиальной астмой, так как повышенная нагрузка может спровоцировать приступ). В этом случае спорт и фитнес помогают улучшить кровообращение, повысить емкость легких и в целом укрепить иммунитет. Чтобы снизить уровень стресса, можно найти время для хобби. Профилактика стресса, нормированные физические нагрузки, здоровый сон и питание — залог крепкой иммунной системы.
"Наиболее доступный вариант борьбы с аллергией на кошку – смена питания вашего любимца. Существуют специальные корма, содержащие антитела с формулой, уменьшающей степень реакции на белок-аллерген кошек. Иногда причинами аллергии может быть недостаточный или неправильно подобранный уход. Так, реакцию на какой-либо компонент в составе зоо-шампуня или ветеринарного препарата можно запросто спутать с аллергией на животного", - говорит Юлия Бубликова, ветеринарный консультант сети зоомагазинов "Сами с Усами".