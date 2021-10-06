15:15 06.10.2021 (обновлено: 16:04 06.10.2021)
Пылевые клещи в квартире: чем опасны для человека и как от них избавиться
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Пылевые клещи — это микроскопические паразиты, которые встречаются почти во всех жилищах и способны вызывать аллергию. О том, где они обитают, чем опасны для человека и как от них избавиться в домашних условиях, — в материале РИА Новости.
Пылевые клещи
Одной из распространенных причин аллергии являются пылевые клещи — паразиты, которые обитают в частицах пыли, в основном в жилищах людей. Диагностические тесты и клинические исследования показали, что клещ домашней пыли — наиболее частая причина аллергией у астматиков и может провоцировать развитие астмы у маленьких детей. Научные данные показывают, что по крайней мере 45 процентов молодых людей с астмой страдают аллергией на паразитов. В отличие от сезонной аллергии, вызванной плесенью и пыльцой, у людей, чей организм реагирует на пылевых клещей, симптомы часто возникают круглый год.
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Продолжительность жизни паразита — около 80 дней. Обычно они обитают колониями от десяти до двух тысяч насекомых на один грамм пыли, размножаются, откладывая яйца: самки успевают произвести на свет до 70 яиц потомства.
Виды
В домашней пыли водится около 150 видов клещей. Самые распространенные из них:
- 1Чесоточный. Обычно развивается в теплой влажной среде. Паразитирует только на эпидермисе человека, вызывает заболевание — чесотку.
- 2Волосатый. Встречается в продуктах питания. Лучшие условия для развития — температура окружающей среды около плюс 25 градусов. Этот вид может вызвать у человека воспалительные поражения кожи.
- 3Куриный. Встречается в местах обитания и экскрементах кур. При попадании на кожу человека может на ней паразитировать, вызывая сильный зуд.
- 4Крысиный. В основном живет на эпидермисе грызунов, но может переселиться и на человека. Чаще всего встречается в сельской местности.
- 5Пылевой. Пылевые клещи поедают органические вещества, такие как клетки кожи людей, и вместо того, чтобы пить воду, поглощают ее из влаги в атмосфере. Человека не кусают, в небольшом количестве не нанесут вреда, но при увеличении популяции могут вызвать аллергические реакции.
Пылевые клещи
Среда обитания
Пылевые клещи обитают в домах, поэтому иначе называются "клещи домашней пыли". Они встречаются по всему миру, но чаще во влажных регионах. Пылевой клещ был обнаружен примерно в 84 процентах обследованных домов в США. В Европе его нашли в 68 процентах жилищ. Идеальной средой обитания является квартира с температурой 18-25 градусов.
Они могут обитать:
- —в подушках с натуральным пером;
- —в пуховых и ватных одеялах;
- —в матрасах;
- —в ковровых покрытиях с натуральным ворсом;
- —в постельном белье;
- —в обивке диванов, кресел, стульев;
- —в мягких игрушках;
- —в неиспользуемой одежде;
- —в портьерах и шторах;
- —на пыльных книжных полках;
- —в мешке для сбора пыли в пылесосе.
Скандинавский интерьер
Причины появления
Пылевые клещи есть везде, где есть пыль. Причинами их появления могут быть нерегулярная влажная уборка помещений, массивные нагромождения вещей, залежи старого постельного белья или его редкая стирка, тяжелые и плотные шторы и так далее. Также паразиты активно размножаются, если не уделяется достаточное внимание обработке углов, поверхностям под мебелью. Фактором риска является запыленность района, в котором находится квартира.
Внешний вид и размер
Клещи домашней пыли из-за их очень маленького размера и полупрозрачного тела практически не видны невооруженным глазом. Типичный паразит имеет длину 0,2-0,3 миллиметра.
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Насколько опасны пылевые клещи
Сами пылевые клещи не паразитируют на теле человека, не кусают его. Наибольшую опасность представляют продукты их жизнедеятельности. Паукообразные оставляют после себя фекалии диаметром около 30 микрометров, содержащие пищеварительные энзимы (белки Der f1 и Der p1) и антиген P1. Энзимы способствуют разрушению клеток человеческой кожи, которой питаются эти микроскопические существа. В результате иммунная система начинает срабатывать на них как на аллерген, провоцируя сильнейшую аллергическую реакцию, особенно если человек к ней генетически предрасположен.
У него могут появиться:
- —аллергический ринит;
- —респираторные аллергозы — при периодическом вдыхании клещей и их экскрементов;
- —атопический дерматит;
- —конъюнктивит;
- —акародерматиты — при укусах пылевых клещей;
- —риноконъюнктивит;
- —отек Квинке;
- —бронхиальная астма.
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Аллергия
Аллергия — это хроническое заболевание, вызванное неадекватной и неожиданной реакцией иммунной системы на воздействие веществ, которые организм ложно определил как опасные, хотя они и не наносят вреда здоровью. Это могут быть продукты питания, пыльца, лекарственные препараты, яд насекомых, косметические средства. Проявления аллергии разнообразные: например, расстройства пищеварения, кашель, одышка, чихание, зуд, слезотечение, покраснение глаз, сыпь на коже.
Девушка с носовым платком
Симптомы:
- —кашель;
- —боль на лице;
- —зудящие, красные или слезящиеся глаза;
- —зуд в носу, на небе или в горле;
- —заложенность носа;
- —выделения из носа;
- —насморк, чихание;
- —опухшая синяя кожа под глазами.
Если аллергия на пылевого клеща сопутствует астме:
- —слышен свист или хрипящий звук при выдохе;
- —есть приступы кашля или свистящего дыхания, которые усугубляются респираторным вирусом, например простудой или гриппом;
- —стеснение в груди или боль;
- —затрудненное дыхание;
- —проблемы со сном, вызванные одышкой, кашлем или хрипом.
Риск развития аллергии на пылевых клещей повышают следующие факторы:
- 1Наличие в семейном анамнезе аллергии. В таком случае с большей вероятностью разовьется чувствительность к пылевым клещам, особенно если несколько близких родственников страдают аллергией.
- 2Работа в запыленных помещениях, где уборка проходит нерегулярно.
- 3Возраст. У человека больше шансов заболеть аллергией на пылевых клещей в детстве или в раннем взрослом возрасте.
Как лечится аллергия
Некоторые лекарства, отпускаемые без рецепта или по рецепту, могут помочь и уменьшить симптомы аллергии на пылевых клещей.
- 1Антигистаминные препараты доступны в виде таблеток, жидкостей или спреев для носа. Они могут облегчить чихание и зуд в носу и глазах, уменьшить насморк и, в меньшей степени, заложенность носа.
- 2Назальные кортикостероиды — это разновидность спрея для носа. Они уменьшают отек в носу и блокируют аллергические реакции. Являются наиболее эффективным лекарством от аллергического ринита, поскольку могут уменьшить все симптомы, включая заложенность носа.
- 3Антагонисты лейкотриеновых рецепторов блокируют действие важных химических соединений (кроме гистамина), участвующих в аллергических реакциях.
- 4Кромолин натрия — это спрей для носа, который блокирует выделение химических веществ, вызывающих симптомы аллергии, включая гистамин и лейкотриены.
- 5Противоотечные средства выпускаются в виде таблеток, жидкостей, спреев для носа или капель. Они помогают уменьшить слизистую носовых ходов и заложенность носа. Использовать противозастойные капли и спреи для носа можно только в течение короткого времени. Пероральные деконгестанты могут вызывать у некоторых людей такие побочные эффекты, как бессонница и повышение артериального давления. Перед использованием следует проконсультироваться с врачом.
Как избавиться от пылевых клещей
Полностью очистить дом от клещей вряд ли удастся, но сократить их количество до минимума можно: это снизит вероятность аллергии или ее симптомов. Чтобы избавиться от пылевого клеща, необходимо провести тщательную влажную уборку помещения и создать условия, при которых паразит не сможет комфортно существовать.
В домашних условиях
Лучше отказаться в помещении от ковров. Такие покрытия могут накапливать большое количество различных органических остатков и в итоге стать рассадником пылевых клещей. Тем, кто не готов полностью отказаться от этого предмета интерьера, рекомендуется регулярно отдавать в химчистку ковровые покрытия.
Чтобы избавиться от пылевых клещей, необходимо принять следующие меры:
- 1Регулярно избавляться от пыли в помещениях, особенно в местах ее наибольшего скопления и самых труднодоступных.
- 2Паразиты любят высокую влажность. Если снизить показатель в помещении, клещи погибнут.
- 3Следует избавиться от старых и ненужных вещей.
- 4Убрать тяжелый текстиль с окон, заменив его на легкий, тюлевый.
- 5Стирать постельное белье лучше каждую неделю при температуре не менее 55 градусов.
- 6Можно установить очиститель воздуха, который способен улавливать частицы до 30 микрон.
- 7Пылесос лучше покупать с аквафильтром или с HEPA-фильтром, который снижает выброс всасываемой пыли. Также есть модели, которые специально предназначены для борьбы с пылевыми клещами.
- 8Старые подушки и одеяла, а также мягкие игрушки лучше выбросить.
- 9Можно вынести белье на улицу под солнечные лучи — под воздействием света паразиты погибают.
- 10Пылевые клещи боятся холода, поэтому некоторые вещи можно положить в морозильную камеру, предварительно завернув в пакет.
- 11Заменить пуховые и перьевые постельные принадлежности (подушки и одеяла) на синтетические.
- 12Лучше отказаться от мебели с мягкой обивкой и выбрать обтянутую кожей или ее заменителем.
Химическая обработка
Есть специальные препараты для борьбы с клещами, которые эффективно помогают их вывести и остановить появление новых особей. Для этих целей применяются специальные спреи, порошки, которыми обрабатываются зараженные поверхности. Подобные средства не самые дешевые: их стоимость начинается от 1,5 тысячи рублей. Лучше всего обратиться к профессиональным дезинфекторам, которые проводят обработку с помощью горячего или холодного тумана. Гарантия у процедуры — до года.
Народные методы
Есть несколько народных средств, которые помогают против пылевых паразитов. Обработку поверхностей можно делать с помощью солевого раствора. Для этого нужно на 1 литр воды — 200 граммов соли. Также может пригодиться масло чайного дерева, которое обладает антисептическими свойствами: одну чайную нужно налить в пульверизатор, взболтать его и обработать поверхности. Другой вариант — нашатырный спирт, но с ним нужно быть аккуратным и не использовать, если в помещении есть дети или беременные женщины. Для приготовления раствора следует смешать воду и аммиак в равных пропорциях, добавить пару капель эфирного масла и из пульверизатора опрыскать поверхности.
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Профилактика пылевых клещей
В первую очередь необходимо регулярно проводить тщательную уборку дома с использованием мыльного или соляного раствора, стирать белье и полотенца как можно чаще. Постоянно следить, чтобы книги, абажуры, картины, особенно вышитые, и так далее, не покрывались слоем пыли. Также следует протирать листья растений, потому что на них также могут размножаться пылевые клещи. Сейчас продаются наматрасники и подушки, разработанные специально против клещей, поэтому они будут препятствовать развитию аллергии.