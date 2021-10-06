https://ria.ru/20211006/kleschi-1753335132.html

Пылевые клещи в квартире: чем опасны для человека и как от них избавиться

Домашние пылевые клещи: как избавиться в квартире, чем опасны, как выглядят

Пылевые клещи в квартире: чем опасны для человека и как от них избавиться

Пылевые клещи — это микроскопические паразиты, которые встречаются почти во всех жилищах и способны вызывать аллергию. О том, где они обитают, чем опасны для... РИА Новости, 06.10.2021

2021-10-06T15:15

2021-10-06T15:15

2021-10-06T16:04

в мире

аллергия

клещ

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Пылевые клещи — это микроскопические паразиты, которые встречаются почти во всех жилищах и способны вызывать аллергию. О том, где они обитают, чем опасны для человека и как от них избавиться в домашних условиях, — в материале РИА Новости.Пылевые клещиОдной из распространенных причин аллергии являются пылевые клещи — паразиты, которые обитают в частицах пыли, в основном в жилищах людей. Диагностические тесты и клинические исследования показали, что клещ домашней пыли — наиболее частая причина аллергией у астматиков и может провоцировать развитие астмы у маленьких детей. Научные данные показывают, что по крайней мере 45 процентов молодых людей с астмой страдают аллергией на паразитов. В отличие от сезонной аллергии, вызванной плесенью и пыльцой, у людей, чей организм реагирует на пылевых клещей, симптомы часто возникают круглый год.Продолжительность жизни паразита — около 80 дней. Обычно они обитают колониями от десяти до двух тысяч насекомых на один грамм пыли, размножаются, откладывая яйца: самки успевают произвести на свет до 70 яиц потомства.ВидыВ домашней пыли водится около 150 видов клещей. Самые распространенные из них:Среда обитанияПылевые клещи обитают в домах, поэтому иначе называются "клещи домашней пыли". Они встречаются по всему миру, но чаще во влажных регионах. Пылевой клещ был обнаружен примерно в 84 процентах обследованных домов в США. В Европе его нашли в 68 процентах жилищ. Идеальной средой обитания является квартира с температурой 18-25 градусов.Они могут обитать:Причины появленияПылевые клещи есть везде, где есть пыль. Причинами их появления могут быть нерегулярная влажная уборка помещений, массивные нагромождения вещей, залежи старого постельного белья или его редкая стирка, тяжелые и плотные шторы и так далее. Также паразиты активно размножаются, если не уделяется достаточное внимание обработке углов, поверхностям под мебелью. Фактором риска является запыленность района, в котором находится квартира.Внешний вид и размерКлещи домашней пыли из-за их очень маленького размера и полупрозрачного тела практически не видны невооруженным глазом. Типичный паразит имеет длину 0,2-0,3 миллиметра.Насколько опасны пылевые клещиСами пылевые клещи не паразитируют на теле человека, не кусают его. Наибольшую опасность представляют продукты их жизнедеятельности. Паукообразные оставляют после себя фекалии диаметром около 30 микрометров, содержащие пищеварительные энзимы (белки Der f1 и Der p1) и антиген P1. Энзимы способствуют разрушению клеток человеческой кожи, которой питаются эти микроскопические существа. В результате иммунная система начинает срабатывать на них как на аллерген, провоцируя сильнейшую аллергическую реакцию, особенно если человек к ней генетически предрасположен.У него могут появиться:АллергияАллергия — это хроническое заболевание, вызванное неадекватной и неожиданной реакцией иммунной системы на воздействие веществ, которые организм ложно определил как опасные, хотя они и не наносят вреда здоровью. Это могут быть продукты питания, пыльца, лекарственные препараты, яд насекомых, косметические средства. Проявления аллергии разнообразные: например, расстройства пищеварения, кашель, одышка, чихание, зуд, слезотечение, покраснение глаз, сыпь на коже.Симптомы:Если аллергия на пылевого клеща сопутствует астме:Риск развития аллергии на пылевых клещей повышают следующие факторы:Как лечится аллергияНекоторые лекарства, отпускаемые без рецепта или по рецепту, могут помочь и уменьшить симптомы аллергии на пылевых клещей.Как избавиться от пылевых клещейПолностью очистить дом от клещей вряд ли удастся, но сократить их количество до минимума можно: это снизит вероятность аллергии или ее симптомов. Чтобы избавиться от пылевого клеща, необходимо провести тщательную влажную уборку помещения и создать условия, при которых паразит не сможет комфортно существовать.В домашних условияхЛучше отказаться в помещении от ковров. Такие покрытия могут накапливать большое количество различных органических остатков и в итоге стать рассадником пылевых клещей. Тем, кто не готов полностью отказаться от этого предмета интерьера, рекомендуется регулярно отдавать в химчистку ковровые покрытия.Чтобы избавиться от пылевых клещей, необходимо принять следующие меры:Химическая обработкаЕсть специальные препараты для борьбы с клещами, которые эффективно помогают их вывести и остановить появление новых особей. Для этих целей применяются специальные спреи, порошки, которыми обрабатываются зараженные поверхности. Подобные средства не самые дешевые: их стоимость начинается от 1,5 тысячи рублей. Лучше всего обратиться к профессиональным дезинфекторам, которые проводят обработку с помощью горячего или холодного тумана. Гарантия у процедуры — до года.Народные методыЕсть несколько народных средств, которые помогают против пылевых паразитов. Обработку поверхностей можно делать с помощью солевого раствора. Для этого нужно на 1 литр воды — 200 граммов соли. Также может пригодиться масло чайного дерева, которое обладает антисептическими свойствами: одну чайную нужно налить в пульверизатор, взболтать его и обработать поверхности. Другой вариант — нашатырный спирт, но с ним нужно быть аккуратным и не использовать, если в помещении есть дети или беременные женщины. Для приготовления раствора следует смешать воду и аммиак в равных пропорциях, добавить пару капель эфирного масла и из пульверизатора опрыскать поверхности.Профилактика пылевых клещейВ первую очередь необходимо регулярно проводить тщательную уборку дома с использованием мыльного или соляного раствора, стирать белье и полотенца как можно чаще. Постоянно следить, чтобы книги, абажуры, картины, особенно вышитые, и так далее, не покрывались слоем пыли. Также следует протирать листья растений, потому что на них также могут размножаться пылевые клещи. Сейчас продаются наматрасники и подушки, разработанные специально против клещей, поэтому они будут препятствовать развитию аллергии.

https://ria.ru/20210920/klopy-1751050211.html

https://ria.ru/20210918/parazity-1750637882.html

https://ria.ru/20210909/kleschi-1749300197.html

https://ria.ru/20210828/dgtu-1747531807.html

https://realty.ria.ru/20200611/1572800558.html

https://ria.ru/20210615/kuritsa-1737011897.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, аллергия, клещ