Как избавиться от пылевых клещей в квартире: проверенные методы

Пылевые клещи – это микроскопические паразиты, которые встречаются во многих жилых помещениях. Нередко они становятся причиной аллергии. О том, где они обитают, чем опасны для человека и как от них избавиться в домашних условиях, – в материале РИА Новости.

Пылевые клещи: что это и почему появляются в квартире

Пылевые клещи относятся к классу членистоногих. Они живут в домашней пыли и питаются частичками отмершей кожи человека.

Всего в одном грамме домашней пыли может находиться до нескольких тысяч клещей. При благоприятных условиях их численность быстро увеличивается. Причина этого явления – их жизненный цикл (около двух-трех месяцев). Также нужно учитывать, что самки способны откладывать десятки яиц.

Хотя сами клещи не кусают человека и не питаются кровью, продукты их жизнедеятельности могут вызывать аллергические реакции и заболевания дыхательных путей.

Виды пылевых клещей в домашней пыли

В домашней пыли насчитывается более 100 видов клещей. Наиболее распространенными считаются представители рода Dermatophagoides – так клещи домашней пыли.

Помимо них встречаются и другие виды клещей:

чесоточные клещи – являются возбудителями чесотки и паразитируют на коже человека;

– являются возбудителями чесотки и паразитируют на коже человека; крысиные клещи – паразитируют на грызунах и иногда попадают в жилые помещения;

– паразитируют на грызунах и иногда попадают в жилые помещения; куриные клещи – обитают в местах содержания домашней птицы и в хозяйственных постройках;

– обитают в местах содержания домашней птицы и в хозяйственных постройках; клещи-сапрофиты – питаются органическими остатками и микроорганизмами.

Наиболее часто аллергию вызывают именно клещи домашней пыли.

Среда обитания пылевых клещей в квартире

Клещи домашней пыли обычно появляются в теплой и влажной среде. Оптимальная температура для их размножения – 18-25 °C.

Наиболее активно они размножаются при повышенной влажности воздуха. Если влажность опускается ниже примерно 45%, условия становятся менее благоприятными для их выживания.

Чаще всего подобных клещей можно встретить в местах, где скапливаются пыль и текстиль:

матрасы и подушки;

постельное белье;

мягкая мебель;

ковры и ковровые покрытия;

шторы и покрывала;

мягкие игрушки;

книжные полки;

одежда, долго лежащая в шкафу.

Такие места создают идеальные условия для размножения клещей, поскольку там накапливаются не только пыль, но и частицы кожи человека – их основной источник питания.

Причины появления пылевых клещей

Пылевые клещи могут появиться практически в любой квартире. Однако существуют факторы, которые значительно повышают вероятность их размножения.

Основные причины появления клещей:

высокая влажность воздуха;

редкая уборка помещения;

большое количество текстиля в интерьере;

старые подушки и одеяла;

накопление пыли в труднодоступных местах;

хранение большого количества вещей.

Каждый день человек теряет примерно несколько граммов частиц кожи, которые становятся основной пищей для клещей. Если подобных частиц становится слишком много, то и шансы появления пылевых клещей сильно увеличиваются.

Как выглядят пылевые клещи и можно ли их увидеть

Пылевые клещи очень маленькие – примерно 0,1–0,5 миллиметра. Рассмотреть их невооруженным глазом практически невозможно. Под микроскопом они выглядят как маленькие паукообразные с овальным телом и тонкими конечностями. Цвет тела у них обычно светлый или близкий к полупрозрачному.

Чем опасны пылевые клещи для человека

Основную опасность представляют не сами клещи, а продукты их жизнедеятельности. В пыли накапливаются микроскопические частицы, содержащие белки-аллергены.

Попадая в дыхательные пути человека, такие частицы могут вызывать различные аллергические реакции.

К заболеваниям, связанным с пылевыми клещами, относятся:

аллергический ринит;

бронхиальная астма;

атопический дерматит;

конъюнктивит;

респираторные аллергические заболевания.

По данным исследований, у значительной части людей с бронхиальной астмой наблюдается повышенная чувствительность именно к аллергенам пылевых клещей.

Аллергия на пылевых клещей

Аллергия на клещей домашней пыли считается одной из форм бытовой аллергии. Она может возникать у людей любого возраста, но чаще проявляется у детей и людей с наследственной предрасположенностью.

Главную роль в развитии аллергической реакции играют ферменты, которые клещи используют для переваривания кератина – белка, содержащегося в коже человека. Эти ферменты могут повреждать клетки эпидермиса и слизистых оболочек.

Аллергены пылевых клещей содержатся в их фекалиях и частицах хитинового покрова. Эти вещества легко поднимаются вместе с пылью и попадают в дыхательные пути человека.

Размер таких частиц составляет всего несколько микрометров, поэтому они долго остаются в воздухе и могут попадать глубоко в дыхательные пути.

Симптомы аллергии на пылевых клещей

Симптомы аллергии могут напоминать обычную простуду. Однако они появляются регулярно и чаще всего возникают в помещении.

К наиболее распространенным признакам относятся:

чихание;

заложенность носа;

насморк;

зуд в носу и горле;

слезотечение;

покраснение глаз;

кашель;

кожный зуд.

Нередко симптомы усиливаются ночью или сразу после пробуждения, когда человек длительное время контактирует с постельными принадлежностями, где концентрация клещей особенно высока.

У людей с бронхиальной астмой контакт с аллергенами клещей может вызывать приступы удушья и одышку.

Как лечится аллергия на пылевых клещей

Лечение подобной аллергии включает в себя комплекс мер. Прежде всего – снижение контакта с аллергеном. Также успех зависит от правильно подобранной медикаментозной терапии.

Врач может назначить:

антигистаминные препараты – они уменьшают основные симптомы аллергии (зуд, насморк, слезотечение и чихание);

– они уменьшают основные симптомы аллергии (зуд, насморк, слезотечение и чихание); назальные спреи с кортикостероидами – помогают снять воспаление слизистой носа и облегчить дыхание;

– помогают снять воспаление слизистой носа и облегчить дыхание; противоаллергические препараты – используются для контроля симптомов и предотвращения обострений;

– используются для контроля симптомов и предотвращения обострений; аллерген-специфическую иммунотерапию (АСИТ) – метод лечения, при котором организм постепенно "приучают" к аллергену с помощью небольших доз вещества.

Важно не только уменьшить контакты с аллергеном, но и снизить их количество и вероятность последующего появления в доме. В этом поможет регулярная уборка, своевременная замена постельных принадлежностей и использования защитных чехлов на мебель.

Как обнаружить пылевых клещей в квартире

Из-за крайне маленького размера пылевых клещей, их невозможно увидеть без микроскопа. Определить их наличие можно только косвенно. На присутствие клещей могут указывать:

частые аллергические симптомы дома;

усиление симптомов во время сна;

кашель или чихание во время уборки;

большое количество пыли в помещении.

Как избавиться от пылевых клещей

Полностью уничтожить клещей в квартире практически невозможно. Однако можно значительно сократить их количество.

Удаление пылевых клещей в домашних условиях

Наиболее эффективными считаются простые бытовые меры.

Рекомендуется:

проводить влажную уборку не реже двух раз в неделю;

стирать постельное белье при температуре не ниже 60 °C;

использовать пылесосы с HEPA-фильтрами, которые задерживают даже очень мелкие частицы пыли;

регулярно проветривать помещение;

снижать влажность воздуха.

Также желательно минимизировать количество предметов, накапливающих пыль.

Химическая обработка и специальные средства

Для борьбы с клещами применяются специальные препараты – акарициды.

Они выпускаются в разных формах:

спреев;

порошков;

добавок для стирки.

Такие средства помогают снизить численность клещей, однако применять их следует строго по инструкции, чтобы избежать негативных последствий для здоровья.

Народные способы борьбы с пылевыми клещами

Некоторые домашние методы могут быть не менее или даже более эффективными, чем профессиональные. Например:

обработка поверхностей солевым раствором;

использование эфирных масел;

обработка вещей холодом;

воздействие солнечных лучей.

Профессиональная обработка квартиры

Если аллергия выражена сильно, может потребоваться профессиональная дезинфекция помещения.

Специалисты используют использовать:

парогенераторы – устройства, которые подают горячий пар и помогают уничтожать клещей и их яйца в мягкой мебели, коврах и матрасах;

– устройства, которые подают горячий пар и помогают уничтожать клещей и их яйца в мягкой мебели, коврах и матрасах; ультрафиолетовые лампы – приборы, излучающие ультрафиолетовый свет, который используется для обеззараживания поверхностей и уменьшения количества микроорганизмов;

– приборы, излучающие ультрафиолетовый свет, который используется для обеззараживания поверхностей и уменьшения количества микроорганизмов; озонацию – обработка помещения озоном, специальным газом, который помогает уничтожать микроорганизмы и снижать количество аллергенов;

– обработка помещения озоном, специальным газом, который помогает уничтожать микроорганизмы и снижать количество аллергенов; специальные акарицидные препараты – химические средства предназначенные для борьбы с клещами и другими микроскопическими паразитами.

Профилактика появления пылевых клещей

Профилактика играет ключевую роль в борьбе с пылевыми клещами.

Основные рекомендации специалистов сводятся к простым бытовым правилам:

регулярно проводить влажную уборку;

стирать постельное белье каждую неделю;

использовать защитные чехлы для матрасов;

поддерживать влажность воздуха на уровне 40-50%;

регулярно проветривать комнаты;

очищать мягкую мебель и ковры.

Главное: как избавиться от клещей в доме и квартире

Пылевые клещи – распространенные микроскопические обитатели домашней пыли. Они не кусают человека, но их аллергены могут вызывать насморк, кашель, кожные реакции и даже бронхиальную астму.