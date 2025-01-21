20:12 21.01.2025 (обновлено: 16:51 16.04.2026)
Как избавиться от пылевых клещей в квартире: проверенные методы

Оглавление
Пылевые клещи – это микроскопические паразиты, которые встречаются во многих жилых помещениях. Нередко они становятся причиной аллергии. О том, где они обитают, чем опасны для человека и как от них избавиться в домашних условиях, – в материале РИА Новости.

Пылевые клещи: что это и почему появляются в квартире

Пылевые клещи относятся к классу членистоногих. Они живут в домашней пыли и питаются частичками отмершей кожи человека.
Всего в одном грамме домашней пыли может находиться до нескольких тысяч клещей. При благоприятных условиях их численность быстро увеличивается. Причина этого явления – их жизненный цикл (около двух-трех месяцев). Также нужно учитывать, что самки способны откладывать десятки яиц.
Хотя сами клещи не кусают человека и не питаются кровью, продукты их жизнедеятельности могут вызывать аллергические реакции и заболевания дыхательных путей.

Виды пылевых клещей в домашней пыли

В домашней пыли насчитывается более 100 видов клещей. Наиболее распространенными считаются представители рода Dermatophagoides – так клещи домашней пыли.
Помимо них встречаются и другие виды клещей:
  • чесоточные клещи – являются возбудителями чесотки и паразитируют на коже человека;
  • крысиные клещи – паразитируют на грызунах и иногда попадают в жилые помещения;
  • куриные клещи – обитают в местах содержания домашней птицы и в хозяйственных постройках;
  • клещи-сапрофиты – питаются органическими остатками и микроорганизмами.
Наиболее часто аллергию вызывают именно клещи домашней пыли.
Среда обитания пылевых клещей в квартире

Клещи домашней пыли обычно появляются в теплой и влажной среде. Оптимальная температура для их размножения – 18-25 °C.
Наиболее активно они размножаются при повышенной влажности воздуха. Если влажность опускается ниже примерно 45%, условия становятся менее благоприятными для их выживания.
Чаще всего подобных клещей можно встретить в местах, где скапливаются пыль и текстиль:
  • матрасы и подушки;
  • постельное белье;
  • мягкая мебель;
  • ковры и ковровые покрытия;
  • шторы и покрывала;
  • мягкие игрушки;
  • книжные полки;
  • одежда, долго лежащая в шкафу.
Такие места создают идеальные условия для размножения клещей, поскольку там накапливаются не только пыль, но и частицы кожи человека – их основной источник питания.

Причины появления пылевых клещей

Пылевые клещи могут появиться практически в любой квартире. Однако существуют факторы, которые значительно повышают вероятность их размножения.
Основные причины появления клещей:
  • высокая влажность воздуха;
  • редкая уборка помещения;
  • большое количество текстиля в интерьере;
  • старые подушки и одеяла;
  • накопление пыли в труднодоступных местах;
  • хранение большого количества вещей.
Каждый день человек теряет примерно несколько граммов частиц кожи, которые становятся основной пищей для клещей. Если подобных частиц становится слишком много, то и шансы появления пылевых клещей сильно увеличиваются.

Как выглядят пылевые клещи и можно ли их увидеть

Пылевые клещи очень маленькие – примерно 0,1–0,5 миллиметра. Рассмотреть их невооруженным глазом практически невозможно. Под микроскопом они выглядят как маленькие паукообразные с овальным телом и тонкими конечностями. Цвет тела у них обычно светлый или близкий к полупрозрачному.

Чем опасны пылевые клещи для человека

Основную опасность представляют не сами клещи, а продукты их жизнедеятельности. В пыли накапливаются микроскопические частицы, содержащие белки-аллергены.
Попадая в дыхательные пути человека, такие частицы могут вызывать различные аллергические реакции.
К заболеваниям, связанным с пылевыми клещами, относятся:
  • аллергический ринит;
  • бронхиальная астма;
  • атопический дерматит;
  • конъюнктивит;
  • респираторные аллергические заболевания.
По данным исследований, у значительной части людей с бронхиальной астмой наблюдается повышенная чувствительность именно к аллергенам пылевых клещей.
Аллергия на пылевых клещей

Аллергия на клещей домашней пыли считается одной из форм бытовой аллергии. Она может возникать у людей любого возраста, но чаще проявляется у детей и людей с наследственной предрасположенностью.
Главную роль в развитии аллергической реакции играют ферменты, которые клещи используют для переваривания кератина – белка, содержащегося в коже человека. Эти ферменты могут повреждать клетки эпидермиса и слизистых оболочек.
Аллергены пылевых клещей содержатся в их фекалиях и частицах хитинового покрова. Эти вещества легко поднимаются вместе с пылью и попадают в дыхательные пути человека.
Размер таких частиц составляет всего несколько микрометров, поэтому они долго остаются в воздухе и могут попадать глубоко в дыхательные пути.

Симптомы аллергии на пылевых клещей

Симптомы аллергии могут напоминать обычную простуду. Однако они появляются регулярно и чаще всего возникают в помещении.
К наиболее распространенным признакам относятся:
  • чихание;
  • заложенность носа;
  • насморк;
  • зуд в носу и горле;
  • слезотечение;
  • покраснение глаз;
  • кашель;
  • кожный зуд.
Нередко симптомы усиливаются ночью или сразу после пробуждения, когда человек длительное время контактирует с постельными принадлежностями, где концентрация клещей особенно высока.
У людей с бронхиальной астмой контакт с аллергенами клещей может вызывать приступы удушья и одышку.

Как лечится аллергия на пылевых клещей

Лечение подобной аллергии включает в себя комплекс мер. Прежде всего – снижение контакта с аллергеном. Также успех зависит от правильно подобранной медикаментозной терапии.
Врач может назначить:
  • антигистаминные препараты – они уменьшают основные симптомы аллергии (зуд, насморк, слезотечение и чихание);
  • назальные спреи с кортикостероидами – помогают снять воспаление слизистой носа и облегчить дыхание;
  • противоаллергические препараты – используются для контроля симптомов и предотвращения обострений;
  • аллерген-специфическую иммунотерапию (АСИТ) – метод лечения, при котором организм постепенно "приучают" к аллергену с помощью небольших доз вещества.
Важно не только уменьшить контакты с аллергеном, но и снизить их количество и вероятность последующего появления в доме. В этом поможет регулярная уборка, своевременная замена постельных принадлежностей и использования защитных чехлов на мебель.
Как обнаружить пылевых клещей в квартире

Из-за крайне маленького размера пылевых клещей, их невозможно увидеть без микроскопа. Определить их наличие можно только косвенно. На присутствие клещей могут указывать:
  • частые аллергические симптомы дома;
  • усиление симптомов во время сна;
  • кашель или чихание во время уборки;
  • большое количество пыли в помещении.
Как избавиться от пылевых клещей

Полностью уничтожить клещей в квартире практически невозможно. Однако можно значительно сократить их количество.

Удаление пылевых клещей в домашних условиях

Наиболее эффективными считаются простые бытовые меры.
Рекомендуется:
  • проводить влажную уборку не реже двух раз в неделю;
  • стирать постельное белье при температуре не ниже 60 °C;
  • использовать пылесосы с HEPA-фильтрами, которые задерживают даже очень мелкие частицы пыли;
  • регулярно проветривать помещение;
  • снижать влажность воздуха.
Также желательно минимизировать количество предметов, накапливающих пыль.
Химическая обработка и специальные средства

Для борьбы с клещами применяются специальные препараты – акарициды.
Они выпускаются в разных формах:
  • спреев;
  • порошков;
  • добавок для стирки.
Такие средства помогают снизить численность клещей, однако применять их следует строго по инструкции, чтобы избежать негативных последствий для здоровья.

Народные способы борьбы с пылевыми клещами

Некоторые домашние методы могут быть не менее или даже более эффективными, чем профессиональные. Например:
  • обработка поверхностей солевым раствором;
  • использование эфирных масел;
  • обработка вещей холодом;
  • воздействие солнечных лучей.

Профессиональная обработка квартиры

Если аллергия выражена сильно, может потребоваться профессиональная дезинфекция помещения.
Специалисты используют использовать:
  • парогенераторы – устройства, которые подают горячий пар и помогают уничтожать клещей и их яйца в мягкой мебели, коврах и матрасах;
  • ультрафиолетовые лампы – приборы, излучающие ультрафиолетовый свет, который используется для обеззараживания поверхностей и уменьшения количества микроорганизмов;
  • озонацию – обработка помещения озоном, специальным газом, который помогает уничтожать микроорганизмы и снижать количество аллергенов;
  • специальные акарицидные препараты – химические средства предназначенные для борьбы с клещами и другими микроскопическими паразитами.

Профилактика появления пылевых клещей

Профилактика играет ключевую роль в борьбе с пылевыми клещами.
Основные рекомендации специалистов сводятся к простым бытовым правилам:
  • регулярно проводить влажную уборку;
  • стирать постельное белье каждую неделю;
  • использовать защитные чехлы для матрасов;
  • поддерживать влажность воздуха на уровне 40-50%;
  • регулярно проветривать комнаты;
  • очищать мягкую мебель и ковры.

Главное: как избавиться от клещей в доме и квартире

Пылевые клещи – распространенные микроскопические обитатели домашней пыли. Они не кусают человека, но их аллергены могут вызывать насморк, кашель, кожные реакции и даже бронхиальную астму.
Полностью избавиться от пылевых клещей в обычных условиях практически невозможно, однако регулярная уборка и контроль влажности позволяют значительно сократить их популяцию и снизить риск аллергических реакций.
