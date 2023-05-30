https://ria.ru/20230530/allergiya-1794679168.html

Аллергия: причины, симптомы, профилактика и способы лечения

Аллергия: симптомы у взрослых, признаки, как проявляется, причины, лечение

Аллергия: причины, симптомы, профилактика и способы лечения

Аллергия — это заболевание, с которым можно столкнуться в любое время года, у многих проявляется весной, в сезон цветения растений. В чем суть и причины... РИА Новости, 30.05.2023

2023-05-30T14:08

2023-05-30T14:08

2023-05-30T14:08

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общество

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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Аллергия — это заболевание, с которым можно столкнуться в любое время года, у многих проявляется весной, в сезон цветения растений. В чем суть и причины болезни, как проявляется сильная аллергия у взрослых и детей, как выглядят ее симптомы, признаки различных видов аллергий, к чему может привести отсутствие своевременного лечения, — в материале РИА Новости.АллергияПо данным ВОЗ, около 30-40% населения имеют одно и более аллергических заболеваний. При этом горожане чаще подвержены различным видам аллергии, чем жители сельских территорий."Аллергия (др.-греч. ἄλλος — "другой, иной, чужой" и ἔργον — "воздействие") — гиперчувствительность иммунной системы организма при повторных воздействиях аллергена. Проще говоря, это неадекватная реакция иммунной системы на чужеродный агент", - объясняет Оксана Хамицева, врач-терапевт СПБ ГБУЗ “Городская поликлиника № 86”.Женщины более подвержены аллергии из-за изменений гормонального фона, которые происходят на протяжении всей жизни. Особенно остро аллергические реакции могут проявляться во время полового созревания, когда резко повышается секреция эстрогенов. Чувствительность к аллергенам также может обостряться во время менструаций и беременности.ПричиныВ первую очередь предрасположенность к аллергии является генетической, говорит Борис Никулин, кандидат медицинских наук, доцент кафедры медицинской генетики и клинической биохимии МГМСУ, медицинский директор научно-лабораторного комплекса Chromolab."Если у одного из родителей есть аллергия, вероятность ее развития у ребенка составляет 50%. Если аллергией страдают и мама, и папа — вероятность болезни прогрессирует до 75%. Важно понимать, что передается не само заболевание, а лишь предрасположенность к нему", - отмечает эксперт.К развитию аллергии может привести и негативное влияние окружающей среды, прежде всего - плохая экология. Свою роль могут сыграть курение, неправильное питание и низкое качество употребляемых продуктов, слишком частые случаи ОРВИ и других вирусных инфекций, а также прием большого количества лекарственных препаратов, например, антибиотиков.Проявления аллергии могут усиливаться на фоне сильного или продолжительного стресса.СимптомыСреди симптомов, сопровождающих аллергическую реакцию, самыми частыми являются:Так, у пациентов с аллергическим контактным дерматитом даже локальный контакт с раздражителем может привести к обширному поражению кожи, при котором высыпания распространяются по всему телу. При этом реакция возникает, как правило, не сразу, а через 10-15 дней или при повторном контакте.Помимо этого контакт с различными аллергенами может выступать провоцирующим фактором при атопическом дерматите - хроническом заболевании кожи. “Основными симптомами атопического дерматита являются зуд, характерные высыпания и рецидивирующее течение”, - говорит Айшат Идармачева. Чаще всего атопический дерматит начинается в раннем детском возрасте (до 2 лет), при этом зачастую триггером выступают продукты (например, молоко, рыба, яйцо, арахис и так далее)."В развитии процесса помимо генетических факторов играет роль аллергия к клещам домашней пыли, энтеротоксинам золотистого стафилококка, плесневым грибам. Обострение может развиться также под влиянием ряда провоцирующих факторов (аллергены, раздражающие вещества, пищевые продукты, эмоциональный стресс и т.д.). По степени тяжести может быть легкое, среднетяжелое и тяжелое течение. Атопический дерматит часто осложняется присоединением вторичной инфекции (бактериальной, микотической или вирусной)", - рассказывает Юлия Щитченко, врач-дерматовенеролог центра семейной медицины "Здравица" в Новосибирске.ПризнакиПроявления аллергии порой можно спутать с симптомами других заболеваний, например, ОРВИ и других вирусных инфекций. Однако существует ряд отличий, которые помогают в постановке правильного диагноза.Например, при аллергическом конъюнктивите, в отличии от вирусного и бактериального, сильного покраснения глаз и гнойного отделяемого нет, часто слизистая остается бледно-розового цвета."Как понять - аллергия или простуда? При простуде кашель и насморк сопровождаются температурой и симптомами интоксикации: слабостью, тошнотой, головной болью; при аллергии, если это ринит, течет из носа и глаз, но остальных симптомов нет или они слабо выражены", - говорит Михаил Кутушов, врач-токсиколог, доктор медицинских наук.Виды аллергииНа сегодняшний день известно много разновидностей аллергии в зависимости от того, какие аллергены стали причиной постановки данного диагноза.Среди основных видов аллергии выделяются:- пищевая аллергия. В данном случае нежелательные реакции вызывают те или иные продукты питания, причем как животного, так и растительного происхождения. Она может проявиться в разном возрасте, среди наиболее распространенных аллергенов - орехи, морепродукты, соя и другие.“Один из главных пищевых аллергенов - это белок коровьего молока. Пищевая аллергия, которая сохраняется у пациентов и во взрослом возрасте, чаще всего вызвана употреблением в пищу молока или рыбы, либо сочетанием этих продуктов.Основные проявления пищевой аллергии - высыпания на коже и симптомы со стороны ЖКТ, реже - анафилактические реакции и ангионевротический отек с крапивницей”, - отмечает аллерголог-иммунолог Ульяна Чемова.“Существует так называемый оральный аллергический синдром pollen-food “пыльца-пища”. У пациентов с данным синдромом развивается отёк и зуд в области губ, языка, глотки, неба при употреблении определенных пищевых продуктов. Симптомы возникают в результате контактной крапивницы в ротоглотке, вызванной белками, связанными с пыльцой, в этих продуктах. Например, у человека с аллергией на пыльцу амброзии может развиваться оральный аллергический синдром после употребления банана или дыни, а у пациента с аллергией на пыльцу березы - после употребления сельдерея, яблок, картофеля и так далее", - рассказывает Дарья Пескова, терапевт, аллерголог Lahta Clinic.- лекарственная аллергия. Проявляется после приема лекарственных препаратов (например, антибиотиков или гормональных препаратов) или, например, после проведения прививок. Аллергическая реакция при этом может развиваться как немедленно, в течение часа (отек Квинке, анафилактический шок и другие), так и через несколько часов или даже дней (лихорадка, аллергический васкулит, полиартрит, нефрит и так далее).Аллергию на прививки не следует путать с осложнениями после вакцинации. Например, повышение температуры тела и отек в месте введения вакцины не говорит о том, что человек страдает от аллергии.- аллергия на животных. Реакция на животных чаще всего проявляется симптомами респираторной аллергии (заложенность носа, чихание, насморк; зуд, покраснение глаз, слезотечение; сухой кашель, свистящие хрипы в грудной клетке, одышка, удушье), реже – кожной (зуд, покраснение кожи). Чаще всего это легкий дискомфорт, реже - угрожающие жизни приступы бронхиальной астмы. Реакция может возникнуть на перхоть животных, их слюну, мочу или шерсть. Причем кошки являются причиной аллергии чаще, чем собаки. Такие животные, как мыши, морские свинки, кролики, хорьки вызывают аллергические реакции значительно реже, чем крупный рогатый скот и лошади. Перо птиц тоже достаточно аллергенно, иммунный ответ может появиться не только на канареек, попугаев, голубей и прочих пернатых, содержащихся в квартире, но и на подушки, одеяла и перины."Безаллергенных животных не существует. Выявление реакции осуществляется путем изучения врачом анамнеза + аллергологическое тестирование. Наиболее сильные аллергены содержатся в перхоти и секретах животных", - предупреждает Дарья Пескова.- аллергия на пыльцу. Данный вид аллергии вызывает пыльца ветроопыляемых растений, мелкие частицы которой разносятся ветром на большие расстояния и провоцируют аллергическое обострение. Аллергия на пыльцу, также именуемая поллиноз или сенная лихорадка, особенно остро проявляется весной, летом и осенью. Ей основные симптомы сложно спутать с другими видами аллергии: к ним относятся насморк с обильным выделением слизи, частое чихание, заложенность носа, зуд в носоглотке и конъюнктивит.При поллинозе велик риск развития так называемой перекрестной аллергии, когда негативная реакция организма на пыльцу сочетается с аллергией на определенные продукты питания.- аллергия на пыль. Существуют различные виды пыли: уличная (пыльца растений, частицы земли, гравия, асфальта), строительная (угольная, цементная и прочее), бытовая (книжная, пылевые клещи).Проявления пылевой аллергии:- аллергия на холод. Так называется реакция иммунитета не только на воздействие пониженной температуры внешней среды, но и при контакте с холодной водой или при употреблении слишком холодных продуктов. По какой причине происходит неадекватный ответ, до конца еще не изучено, есть предположения, что в запуске механизма аллергической реакции виноваты криоглобулины (особые белки, которые вырабатываются на холоде и активируют гистамин).Наиболее характерные проявления данного вида аллергии - это дерматологические симптомы (крапивница, дерматит и так далее). Также при холодовой аллергии может отмечаться покраснение глаз и слезотечение, кашель, чихание, заложенность носа и так далее."Длительный холодовой контакт, например, плавание в холодной воде, может привести к системным реакциям, начиная от генерализованной крапивницы, заканчивая анафилаксией, с симптомами, затрагивающими дыхательную, желудочно-кишечную и/или сердечно-сосудистую системы. Пациенты с холодовой крапивницей, занимающиеся водной деятельностью (например, плаванием в холодной воде), подвержены риску смерти как непосредственно от анафилаксии, так и косвенно от утопления во время реакции", - предупреждает Дарья Пескова.Конечно, данным перечнем список возможных видов аллергии не ограничивается. Акушер-гинеколог Елена Коллерова рассказывает, что аллергия бывает даже на собственные гормоны - так называемая гормональная аллергия (ГА). Спровоцировать ее развитие могут различные изменения гормонального фона. Симптомы похожи на обычную пищевую или бытовую аллергию, а также на сезонные заболевания. Также у женщин возможен синдром АПД — аутоиммунный прогестероновый дерматит. При нем развивается повышенная чувствительность к прогестерону, вырабатываемому собственным организмом. В этот период женщины жалуются на гиперемию кожи, зуд и сыпь.Встречается и эстрогеновая гормональная аллергия. Эта разновидность ГА проявляется появлением дерматитов во время беременности и ПМС.Осложнения и последствияПорой граждане склонны воспринимать аллергию скорее как неприятное явление, которое существенно осложняет жизнь. Однако этот недуг может представлять серьезную угрозу не только для здоровья, но и для жизни человека.Одним из наиболее опасных проявлений аллергии является ангионевротический отек (также известный как отек Квинке). Это остро развивающийся, обычно безболезненный и относительно быстро проходящий отёк кожи и подкожной клетчатки или слизистых оболочек. Обычно поражает лицо, губы, рот и горло, гортань, язычок, конечности и гениталии. Человек при этом может испытывать сложности в процессе глотания или дыхания.Проявления ангионевротического отека нарастают стремительно, зачастую - в течение нескольких минут. Для них характерно асимметричное распределение.Еще более грозное явление представляет собой анафилактический шок, или анафилаксия - серьезная системная реакция гиперчувствительности, которая обычно быстро развивается и может привести к смерти. Тяжелая форма характеризуется потенциально опасным для жизни нарушением работы дыхательных путей и/или кровообращения и может возникать без характерных кожных проявлений."Бывает двухфазная анафилаксия - повторение симптомов, после казалось бы полного разрешения первого эпизода острой реакции. Довольно редко, но бывает такое явление, как затяжная анафилаксия - реакция, которая может длиться часами, днями, неделями. Мультисистемная - это значит, что затрагивается несколько систем органов. Но тяжелые симптомы могут проявляться только в одной из них", - говорит Дарья Пескова.Помимо этого наличие аллергии увеличивает риск возникновения астмы, синусита, инфекций ушей и легких."Бронхообструктивный синдром может вызвать острую дыхательную недостаточность, что без своевременного оказания неотложной помощи может привести к смерти. Если разовьется аллергическая бронхиальная астма, то каждый контакт с аллергеном будет сопровождаться приступами внезапной нехватки воздуха. Отек Квинке может привести к полному перекрытию верхних дыхательных путей", - предупреждает Оксана Хамицева.Когда следует обратиться к врачуПоявление на теле подозрительной сыпи, длительное чихание или насморк, проблемы с пищеварением - все это является вескими причинами для обращения к врачу. Для начала можно записаться на прием к врачу-терапевту, а если подозрение падает именно на аллергию - то к аллергологу.Если человек в прошлом уже сталкивался с проявлением аллергии и вновь заметил у себя характерные симптомы, это также повод для визита к специалисту.ДиагностикаОдин из самых важных этапов в процессе диагностики аллергии - это определить, какой именно аллерген вызывает столь сильную реакцию организма. Для этого могут проводиться как неспецифические исследования (общий анализ крови, анализ крови на определение уровня эозинофилов или выявление сывороточного иммуноглобулина E) и специфические тесты (кожные пробы и анализы крови как на отдельные аллергены, так и на целые панели).Также во время осмотра врач постарается собрать как можно более полный анамнез пациента. Если человек страдает от пищевой аллергии, ему может быть рекомендовано ведение дневника питания.ЛечениеК лечению аллергии стоит прибегать лишь после того, как врач сформулирует для пациента свои назначения. Борис Никулин советует в первую очередь провести тесты на выявление аллергена, после этого специалист ставит диагноз и подбирает стратегию лечения. По словам эксперта, наличие положительной реакции к аллергену указывает на повышенную чувствительность к нему, но не всегда говорит о клиническом проявлении аллергии."Раздражитель может быть неожиданным: экзотические плоды, которые не свойственны данной местности, одежда, привезенная из жарких и не очень стран, сувениры, вплоть до любимой подушки или домашнего питомца", - предупреждает Михаил Кутушов.В первую очередь необходимо ограничить все возможные контакты пациента с “опасными” аллергенами. Так, эксперт советует прибегнуть к так называемому элиминационному протоколу, когда гражданину рекомендуется временно исключить из своего меню продукты с потенциальными аллергенами, которые чаще всего вызывают пищевую непереносимость.“Существует 14 продуктов, которые чаще всего вызывают аллергию, а потенциальным аллергеном может быть что угодно, В этом вопросе нужно подходить индивидуально и в этом случае ведение пищевого дневника поможет выявить аллерген для конкретного пациента, - отмечает Айшат Идармачева.Медикаментозное лечениеКак правило, для лечения аллергии и снятия основных симптомом применяют антигистаминные препараты, глюкокортикостероиды, антагонисты лейкотрийеновых рецепторов, местно используются противовоспалительные капли в глаза, сосудосуживающие и гормональные спреи в нос, ингаляторы с комбинациями длительно- и короткодействующих бронхолитиков, - объясняет Оксана Хамицева.“Все больше современная медицина нацелена на создание эффективной терапии с меньшим количеством побочных эффектов. Для лечения аллергических заболеваний – это препараты, направленные на блокировку веществ, ответственных за развитие аллергии – IgE, интерлейкин 4, интерлейкин 13 и другие”, - говорит Айшат Идармачева.Аллерген-специфическая иммунотерапияМетод лечения аллергии, при котором в организм пациента по специальной схеме вводятся возрастающие дозы аллергена. В результате к нему снижается чувствительность, а спектр аллергических реакций не расширяется, результат сохраняется в течение нескольких лет."Это самый главный и единственный способ лечения аллергии. Всё остальное - симптоматическая терапия для облегчения состояния, но кардинально не влияющая на аллергию и её прогноз", - отмечает Ульяна Чемова.Домашние средства леченияАллергия может быть чревата серьезными осложнениями, поэтому любые методы лечения должен назначать врач. Однако нередко граждане прибегают и к так называемой альтернативной терапии. Например, пытаются бороться с аллергией при помощи определенных трав и специй. Последние, к слову, вполне могут и сами стать причиной аллергической реакции, поэтому к таким методам стоит относиться с особой осторожностью.Также во время опасного периода (например, во время активного цветения тех растений, которые вызывают сильную аллергическую реакцию) рекомендуется не только чаще умываться и принимать душ, но и промывать нос.Мифы и опасные заблуждения в лечении аллергииНесмотря на тот факт, что аллергия - весьма распространенное заболевание, вокруг этого недуга по-прежнему существует немало мифов. Вот лишь некоторые из них:ПрофилактикаПо словам Бориса Никулина, профилактика заболевания заключается в следующем:Рекомендации врачейБорис Никулин советует следить за режимом, помнить, что переизбыток сна вреден. Занятия спортом должны быть умеренными (особенно для людей с бронхиальной астмой, так как повышенная нагрузка может спровоцировать приступ). В этом случае спорт и фитнес помогают улучшить кровообращение, повысить емкость легких и в целом укрепить иммунитет. Чтобы снизить уровень стресса, можно найти время для хобби. Профилактика стресса, нормированные физические нагрузки, здоровый сон и питание — залог крепкой иммунной системы.“Для профилактики пищевой аллергии исследованиями рекомендуется беременной, кормящей и ребенку до 1 года употреблять разнообразные продукты и не рекомендуется обрабатывать кожу уходовыми средствами с содержанием пищевых продуктов (различные растительные масла из авокадо, арахиса и других). Проблема в том, что при первичном поступлении аллергена через кожу, а не через рот, риск развития аллергии намного выше. В то же время полный отказ от продукта может привести к потере толерантности и развитию аллергии, если изначально аллергии на него не было”, - рекомендует Айшат Идармачева.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

аллергия, россия, здоровье, здоровье - общество, общество