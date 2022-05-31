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Дерматит: как выглядит на коже, причины, симптомы, препараты для лечения
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Виды дерматита: причины возникновения и профилактика болезни
Дерматит: как выглядит на коже, причины, симптомы, препараты для лечения
Виды дерматита: причины возникновения и профилактика болезни
Дерматит - это общее название, объединяющее в себе различные воспалительные заболевания кожи, возникающие под действием внутренних или внешних факторов. Виды... РИА Новости, 31.05.2022
2022-05-31T14:21
2022-05-31T14:30
в мире
здоровье - общество
кожа
аллергия
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Дерматит - это общее название, объединяющее в себе различные воспалительные заболевания кожи, возникающие под действием внутренних или внешних факторов. Виды дерматитов, их клинические проявления, как выглядит кожа на лице у детей и взрослых во время заболевания, причины возникновения, какими препаратами проводится лечение, - в материале РИА Новости.ДерматитДерматиты — это большая группа воспалительных заболеваний кожи, имеющих разную природу и, как следствие, различные проявления и локализацию. Причиной возникновения дерматита является ослабление барьерных свойств кожи из-за снижения иммунитета, длительного или частого воздействия травмирующих факторов (каких-либо агрессивных веществ) и прочее."Термин "дерматит" не является диагнозом: в большей степени это собирательное понятие, дословно переводящееся с латинского как "воспаление на коже"", - объясняет Марина Николаева, врач-дерматолог, трихолог Lahta Clinic."Кожа человека – самый большой по площади и, наверное, самый совершенный орган. Она обладает защитными функциями. Но при длительном воздействии агрессивных факторов, при заболеваниях иммунной системы эти функции могут снизиться и возникает дерматит", - добавляет Нэя Георгиева, терапевт, старший медицинский консультант "Теледоктор24".Признаки и симптомыК основным симптомам патологии относят изменение цвета кожи (покраснение, гиперпигментация), появление высыпаний, уплотнений, отеков (инфильтрация), а также ощущение зуда, жжения или покалывания в месте поражения.По словам Игоря Старицына, врача–дерматовенеролога ФНКЦ ФМБА России, в каждом отдельном случае клиническая картина может различаться в зависимости от причины заражения, степени изменения тканей и индивидуальных особенностей здоровья пациента. Например, некоторые типы дерматита вместо локального уплотнения кожного покрова могут вызывать истончение липидного слоя, что приводит к растрескиванию, шелушению кожи, появлению чувства стянутости.Причины возникновенияПричин возникновения дерматитов две: это экзогенные и эндогенные факторы. Экзогенные (или внешние причины) – механическое, физическое воздействие на кожу (солнечное, рентгеновское), контактное (химические вещества), влияние растений (борщевик).По словам Ольги Кохас, врача дерматовенеролога, трихолога, эксперта телеканала “Доктор”, большое значение имеет состояние кишечника и впоследствии проблемы могут отразиться на коже. Повлиять на него может паразитарная флора. Риску подвержены любители сырого мяса, рыбы и те, кто не моет овощи с грядки и фрукты. Еще один фактор - стресс: иммунитет дает сбой и возникают дерматологические проблемы: экземы, нейродермиты и даже псориаз. К снижению местного иммунитета также приводит воздействие на кожу моющих средств, состав воды и в целом неправильный уход за телом. Например, на жирной коже всегда распространяются бактерии, – здесь речь уже о бактериальных дерматитах.“Многие считают авитаминоз причиной многих проблем с кожей, но наоборот передозировка витаминов влияет на печень, а это тоже влечет за собой аллергический дерматит”, - добавляет эксперт.КлассификацияСуществует множество разновидностей, типов и форм этой патологии, но объединяют их одинаковые проявления: зуд и покраснение кожи.Контактный, аллергическийСегодня выделяется несколько видов заболевания, среди которых наиболее распространенным является контактный дерматит — на него приходится как минимум 10% всех обращений к врачу-дерматологу. С этим чаще сталкиваются женщины в силу их более активного контакта с широким спектром раздражителей: косметики, бытовой химии, украшений и прочее.По словам заведующей отделением дерматовенерологии и косметологии Международного медицинского центра "СОГАЗ" Майи Парфеновой, контактный дерматит может быть простым, аллергическим и хроническим.Простой контактный дерматит возникает локально (в месте контакта с раздражителем: металлом, химическим веществом и прочее), проявляясь в виде покраснения, отека и различных высыпаний. Он может возникнуть у любого человека, причем если воздействие раздражителя было достаточно длительным и интенсивным, реакция может быть очень острой. Однако при успешном лечении и исключении дальнейших контактов с этим раздражителем такой дерматит может никогда больше не повториться.Хронический контактный дерматит развивается при регулярных контактах с раздражителем в течение длительного времени: нескольких месяцев или лет. Часто это связано с профессиональной деятельностью человека, например, врачи, сотрудники сферы услуг вынуждены постоянно соприкасаться с химическими веществами.Аллергический контактный дерматит возникает у людей, имеющих повышенную чувствительность к различным аллергенам. У таких пациентов локальный контакт с раздражителем может привести к системной реакции — обширному поражению кожи, при котором высыпания распространяются по всему телу. При этом реакция возникает, как правило, не сразу, а через 10-15 дней или при повторном контакте."Чаще всего аллергическому дерматиту подвержены люди с наследственной предрасположенностью и наличием аллергии в анамнезе. Клинические проявления: после контакта с аллергеном появляется сыпь на коже ярко выраженного красного цвета, с нестерпимым зудом перемежающегося характера (может появиться даже в том месте, где не было непосредственного контакта с провоцирующим фактором)", - добавляет Нэя Георгиева.АтопическийАтопический дерматит – мультифакторное генетически обусловленное воспалительное заболевание кожи, характеризующееся зудом, хроническим рецидивирующим течением, возрастными особенностями локализации и морфологии очагов поражения. Чаще атопический дерматит начинается в раннем детском возрасте (до двух лет)."Для негохарактерны клинические проявления, связанные с возрастными особенностями, и хроническое рецидивирующее течение с периодическими обострениями и ремиссиями. В развитии процесса помимо генетических факторов играет роль аллергия к клещам домашней пыли, энтеротоксинам золотистого стафилококка, плесневым грибам. Обострение может развиться также под влиянием ряда провоцирующих факторов (аллергены, раздражающие вещества, пищевые продукты, эмоциональный стресс и т.д.). По степени тяжести может быть легкое, среднетяжелое и тяжелое течение. Атопический дерматит часто осложняется присоединением вторичной инфекции (бактериальной, микотической или вирусной)", - рассказывает Юлия Щитченко, врач-дерматовенеролог центра семейной медицины "Здравица" в Новосибирске."Если болен один из родителей, вероятность заболевания ребенка — 50%, если оба — 80%. Практически в половине случаев дерматит развивается в первые полгода жизни, а с возрастом, как правило, наступает спонтанная ремиссия. Это не означает, что болезнь ушла (атопический дерматит — хроническое заболевание, склонное к обострению и волнообразному течению), но симптомы либо исчезают полностью, либо ослабевают настолько, что не влияют на качество жизни пациента. Добиться такого эффекта позволяет и современная терапия", - заключает Майя Парфёнова.СеборейныйСеборейный дерматит проявляется в виде зуда, покраснения и шелушения кожи волосистой части головы, красных пятен и шелушения кожи лица и тела. Иногда его называют перхотью. Одной из причин себорейного дерматита являются безобидные микроорганизмы – грибы рода Malassezia, которые "живут" в области волосяных фолликулов и питаются липидами кожи.Марина Николаева подробно рассказала, как проявляется заболевание:ЭкземаХроническое рецидивирующее аллергическое заболевание кожи, развивающееся в результате комплексного воздействия эндогенных (генетическая предрасположенность, наличие сенсибилизации к различным аллергенам) и экзогенных факторов (бытовые, профессиональные, экологические и т.д.) и характеризующееся появлением полиморфной сыпи, воспалительной реакцией.В зависимости от особенностей клинической картины выделяют следующие формы заболевания:“Каждая из них протекает остро, подостро или хронически. Острая стадия характеризуется появлением мелких пузырьков на фоне покраснения и отека, точечными эрозиями с мокнутием, серозными корочками, экскориациями (расчесами), реже – папулами и пустулами. Подострая – эритемой, инфильтрацией, чешуйками и экскориациями. Хроническая стадия характеризуется более выраженной инфильтрацией и лихенизацией (утолщением кожи), поствоспалительной гипо- и гиперпигментацией. Частым признаком экземы является зуд, усиливающийся при обострении заболевания, жжение, болезненность", - рассказывает Юлия Щитченко.ТоксидермияТоксикодермия – остро развившееся воспаление кожи и слизистых оболочек, возникшее как проявление аллергической реакции на вещество, поступившее в кровоток.Стадии развитияНа проявление симптомов дерматита влияет не только класс раздражающего вещества, но и стадия развития заболевания. Последняя стадия дерматита – некротическая. На этом этапе происходит отмирание тканей, на месте расчесов появляются струпья и язвы, а высыпания начинают распространяться на здоровые участки кожи.ОстраяНа первом эритематозном этапе появляются покраснения, незначительная отечность и дискомфорт (умеренное жжение, зуд). Следующая стадия – пузырьковая – протекает тяжелее. На коже возникают пузырьки с жидкостью внутри, зуд усиливается, а при расчесывании пораженного участка возникают мокнущие раны, которые впоследствии покрываются коркой.ХроническаяВ случае перехода болезни в хроническую форму симптомы развиваются не так бурно и соответствуют первой стадии дерматита. Пациенты могут жаловаться на огрубение кожи и легкий зуд. В тяжелых случаях может произойти потеря чувствительности в месте поражения.Факторы рискаТечение болезни во многом зависит от особенностей организма пациента и его образа жизни.ОсложненияК осложнениям дерматита относятся:К наиболее опасным осложнениям атопического дерматита у детей относится риск заболевания бронхиальной астмой.Обращение к врачуДерматиты могут иметь самые разнообразные проявления, поэтому самостоятельно поставить себе верный диагноз очень сложно. "Пациенты часто путают дерматит с герпесом, аллергией и другими заболеваниями и, занимаясь самолечением, только усугубляют его течение, провоцируя развитие осложнений. Поэтому очень важно при обнаружении первых симптомов заболевания сразу обратиться к врачу-дерматологу за профессиональной помощью", - предупреждает Майя Парфёнова.ДиагностикаДиагностировать дерматит можно по клиническим проявлениям и с помощью тщательного сбора анамнеза (наличие хронических заболеваний, контактов с раздражающими факторами, прием препаратов).ЛечениеДерматиты лечат комплексно. Для начала полностью исключают воздействие раздражающего фактора. Пациенту назначают гипоаллергенную диету (она улучшит состояние кожи при любом виде дерматита, не только аллергическом). Антигистаминные препараты предназначены для того, чтобы устранить зуд и отек кожи. Местно чаще всего назначают гормональные кремы. Мокнущие атопические дерматиты рекомендуют обрабатывать подсушивающими растворами (корой дуба, ромашкой)."В косметологии есть ряд процедур, которые уменьшают зуд и улучшают общий вид лица: криотерапия, дарсонвализация. Также для пациентов, страдающих дерматитами и сухостью кожи, идеально подходят инъекционные процедуры, такие как биоревитализация и плазмотерапия. Терапия подбирается индивидуально и обычно носит комплексный характер. Главное противопоказание – применение средств с кислотами и агрессивных химических пилингов", - рассказывает Зайнаб Мирзоева, врач-косметолог, руководитель и основатель клиники Sculptura clinic.Народные способы леченияНародная медицина для облегчения течения болезни предлагает использовать:Эти способы помогают справиться с симптомами на начальной стадии заболевания и при угасании обострения. Но прежде всего следует проконсультироваться с врачом."Я не рекомендую прибегать к методикам лечения народными способами, которые, как правило, дают осложнения основного заболевания", - говорит Юлия Щитченко.ПрогнозПри своевременном обращении к дерматологу, соблюдении всех рекомендаций врача, прогноз на выздоровление очень высок, а риск осложнений – наоборот минимален.ПрофилактикаПрофилактика дерматитов - это минимизация возможного контакта с раздражителем, своевременная диагностика и лечение основных заболеваний, правильное питание, соблюдение режима труда и отдыха, забота о состоянии нервной системы, правильный режим сна и положительные эмоции."Профилактика атопического дерматита включает в себя комплекс гипоаллергенных мероприятий: беременным женщинам с пищевой аллергией - удаление аллергенного продукта из диеты, всем детям на протяжении первых 4–6 месяцев жизни грудное вскармливание, введение прикормов с 4 месяца жизни ребенка вне зависимости от наследственной отягощенности, при необходимости для прикорма детям из группы высокого риска профилактические или лечебные (высокогидролизные) смеси, для прикорма здоровым детям без наследственной отягощенности по аллергическим заболеваниям адаптированные смеси на основе коровьего молока, - Юлия Щитченко.
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в мире, здоровье - общество, кожа, аллергия, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
14:21 31.05.2022 (обновлено: 14:30 31.05.2022)
 

Виды дерматита: причины возникновения и профилактика болезни

© Фото : Pexels/Yaroslav ShuraevДерматит
Дерматит - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© Фото : Pexels/Yaroslav Shuraev
Дерматит
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Дерматит - это общее название, объединяющее в себе различные воспалительные заболевания кожи, возникающие под действием внутренних или внешних факторов. Виды дерматитов, их клинические проявления, как выглядит кожа на лице у детей и взрослых во время заболевания, причины возникновения, какими препаратами проводится лечение, - в материале РИА Новости.

Дерматит

Дерматиты — это большая группа воспалительных заболеваний кожи, имеющих разную природу и, как следствие, различные проявления и локализацию. Причиной возникновения дерматита является ослабление барьерных свойств кожи из-за снижения иммунитета, длительного или частого воздействия травмирующих факторов (каких-либо агрессивных веществ) и прочее.
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"Термин "дерматит" не является диагнозом: в большей степени это собирательное понятие, дословно переводящееся с латинского как "воспаление на коже"", - объясняет Марина Николаева, врач-дерматолог, трихолог Lahta Clinic.
"Кожа человека – самый большой по площади и, наверное, самый совершенный орган. Она обладает защитными функциями. Но при длительном воздействии агрессивных факторов, при заболеваниях иммунной системы эти функции могут снизиться и возникает дерматит", - добавляет Нэя Георгиева, терапевт, старший медицинский консультант "Теледоктор24".
© Depositphotos / ryanking999Красные пятна
Красные пятна - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
© Depositphotos / ryanking999
Красные пятна

Признаки и симптомы

К основным симптомам патологии относят изменение цвета кожи (покраснение, гиперпигментация), появление высыпаний, уплотнений, отеков (инфильтрация), а также ощущение зуда, жжения или покалывания в месте поражения.
По словам Игоря Старицына, врача–дерматовенеролога ФНКЦ ФМБА России, в каждом отдельном случае клиническая картина может различаться в зависимости от причины заражения, степени изменения тканей и индивидуальных особенностей здоровья пациента. Например, некоторые типы дерматита вместо локального уплотнения кожного покрова могут вызывать истончение липидного слоя, что приводит к растрескиванию, шелушению кожи, появлению чувства стянутости.
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Причины возникновения

Причин возникновения дерматитов две: это экзогенные и эндогенные факторы. Экзогенные (или внешние причины) – механическое, физическое воздействие на кожу (солнечное, рентгеновское), контактное (химические вещества), влияние растений (борщевик).
"Эндогенные (или внутренние) факторы снижают защитную функцию кожи: это патологии эндокринной системы, авитаминозы, прием препаратов (антибиотики), нарушение режима питания, аутоиммунные заболевания, проблемы желудочно-кишечного тракта", - говорит Нэя Георгиева.
По словам Ольги Кохас, врача дерматовенеролога, трихолога, эксперта телеканала “Доктор”, большое значение имеет состояние кишечника и впоследствии проблемы могут отразиться на коже. Повлиять на него может паразитарная флора. Риску подвержены любители сырого мяса, рыбы и те, кто не моет овощи с грядки и фрукты. Еще один фактор - стресс: иммунитет дает сбой и возникают дерматологические проблемы: экземы, нейродермиты и даже псориаз. К снижению местного иммунитета также приводит воздействие на кожу моющих средств, состав воды и в целом неправильный уход за телом. Например, на жирной коже всегда распространяются бактерии, – здесь речь уже о бактериальных дерматитах.
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“Многие считают авитаминоз причиной многих проблем с кожей, но наоборот передозировка витаминов влияет на печень, а это тоже влечет за собой аллергический дерматит”, - добавляет эксперт.

Классификация

Существует множество разновидностей, типов и форм этой патологии, но объединяют их одинаковые проявления: зуд и покраснение кожи.

Контактный, аллергический

Сегодня выделяется несколько видов заболевания, среди которых наиболее распространенным является контактный дерматит — на него приходится как минимум 10% всех обращений к врачу-дерматологу. С этим чаще сталкиваются женщины в силу их более активного контакта с широким спектром раздражителей: косметики, бытовой химии, украшений и прочее.
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По словам заведующей отделением дерматовенерологии и косметологии Международного медицинского центра "СОГАЗ" Майи Парфеновой, контактный дерматит может быть простым, аллергическим и хроническим.
Простой контактный дерматит возникает локально (в месте контакта с раздражителем: металлом, химическим веществом и прочее), проявляясь в виде покраснения, отека и различных высыпаний. Он может возникнуть у любого человека, причем если воздействие раздражителя было достаточно длительным и интенсивным, реакция может быть очень острой. Однако при успешном лечении и исключении дальнейших контактов с этим раздражителем такой дерматит может никогда больше не повториться.
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Хронический контактный дерматит развивается при регулярных контактах с раздражителем в течение длительного времени: нескольких месяцев или лет. Часто это связано с профессиональной деятельностью человека, например, врачи, сотрудники сферы услуг вынуждены постоянно соприкасаться с химическими веществами.
Аллергический контактный дерматит возникает у людей, имеющих повышенную чувствительность к различным аллергенам. У таких пациентов локальный контакт с раздражителем может привести к системной реакции — обширному поражению кожи, при котором высыпания распространяются по всему телу. При этом реакция возникает, как правило, не сразу, а через 10-15 дней или при повторном контакте.
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Аллергия у ребенка
"Чаще всего аллергическому дерматиту подвержены люди с наследственной предрасположенностью и наличием аллергии в анамнезе. Клинические проявления: после контакта с аллергеном появляется сыпь на коже ярко выраженного красного цвета, с нестерпимым зудом перемежающегося характера (может появиться даже в том месте, где не было непосредственного контакта с провоцирующим фактором)", - добавляет Нэя Георгиева.

Атопический

Атопический дерматит – мультифакторное генетически обусловленное воспалительное заболевание кожи, характеризующееся зудом, хроническим рецидивирующим течением, возрастными особенностями локализации и морфологии очагов поражения. Чаще атопический дерматит начинается в раннем детском возрасте (до двух лет).
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"Для негохарактерны клинические проявления, связанные с возрастными особенностями, и хроническое рецидивирующее течение с периодическими обострениями и ремиссиями. В развитии процесса помимо генетических факторов играет роль аллергия к клещам домашней пыли, энтеротоксинам золотистого стафилококка, плесневым грибам. Обострение может развиться также под влиянием ряда провоцирующих факторов (аллергены, раздражающие вещества, пищевые продукты, эмоциональный стресс и т.д.). По степени тяжести может быть легкое, среднетяжелое и тяжелое течение. Атопический дерматит часто осложняется присоединением вторичной инфекции (бактериальной, микотической или вирусной)", - рассказывает Юлия Щитченко, врач-дерматовенеролог центра семейной медицины "Здравица" в Новосибирске.
"Если болен один из родителей, вероятность заболевания ребенка — 50%, если оба — 80%. Практически в половине случаев дерматит развивается в первые полгода жизни, а с возрастом, как правило, наступает спонтанная ремиссия. Это не означает, что болезнь ушла (атопический дерматит — хроническое заболевание, склонное к обострению и волнообразному течению), но симптомы либо исчезают полностью, либо ослабевают настолько, что не влияют на качество жизни пациента. Добиться такого эффекта позволяет и современная терапия", - заключает Майя Парфёнова.
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Себорейный

Себорейный дерматит проявляется в виде зуда, покраснения и шелушения кожи волосистой части головы, красных пятен и шелушения кожи лица и тела. Иногда его называют перхотью. Одной из причин себорейного дерматита являются безобидные микроорганизмы – грибы рода Malassezia, которые "живут" в области волосяных фолликулов и питаются липидами кожи.
Марина Николаева подробно рассказала, как проявляется заболевание:
  1. 1
    Зуд и шелушение кожи волосистой части головы, при тяжелом течении – появление покраснения, толстых сальных корок желтоватого цвета, редко - множественные гнойнички.
  2. 2
    Шелушащиеся высыпания красного цвета, расположенные в "себорейных зонах": кожа лица, верхняя часть груди и спины, реже - крупные складки.
  3. 3
    У маленьких детей появляются толстые желтоватые корки, чаще на коже волосистой части головы, на лице и в складках – участки покраснения с шелушением по периферии.
  4. 4
    Блефарит – покраснение края век и появление желтоватых корочек в межресничном пространстве.
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Экзема

Хроническое рецидивирующее аллергическое заболевание кожи, развивающееся в результате комплексного воздействия эндогенных (генетическая предрасположенность, наличие сенсибилизации к различным аллергенам) и экзогенных факторов (бытовые, профессиональные, экологические и т.д.) и характеризующееся появлением полиморфной сыпи, воспалительной реакцией.
В зависимости от особенностей клинической картины выделяют следующие формы заболевания:
  • экзема истинная (идиопатическая, дисгидротическая, пруригинозная, роговая);
  • микробная (нуммулярная, паратравматическая, микотическая, интертригинозная, варикозная, экзема сосков и околососкового кружка молочной железы женщин);
  • себорейная;
  • детская;
  • профессиональная.
“Каждая из них протекает остро, подостро или хронически. Острая стадия характеризуется появлением мелких пузырьков на фоне покраснения и отека, точечными эрозиями с мокнутием, серозными корочками, экскориациями (расчесами), реже – папулами и пустулами. Подострая – эритемой, инфильтрацией, чешуйками и экскориациями. Хроническая стадия характеризуется более выраженной инфильтрацией и лихенизацией (утолщением кожи), поствоспалительной гипо- и гиперпигментацией. Частым признаком экземы является зуд, усиливающийся при обострении заболевания, жжение, болезненность", - рассказывает Юлия Щитченко.
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Токсидермия

Токсикодермия – остро развившееся воспаление кожи и слизистых оболочек, возникшее как проявление аллергической реакции на вещество, поступившее в кровоток.
"Причиной токсикодермии чаще всего являются лекарственные препараты, профессиональные и пищевые аллергены. Воспаление развивается достаточно быстро, буквально за несколько дней появляется распространенная сыпь, сопровождающаяся зудом, редко – болезненностью. Тревожными симптомами является повышение температуры, недомогание, слабость, появление пузырей, геморрагических высыпаний", - говорит Марина Николаева.

Стадии развития

На проявление симптомов дерматита влияет не только класс раздражающего вещества, но и стадия развития заболевания. Последняя стадия дерматита – некротическая. На этом этапе происходит отмирание тканей, на месте расчесов появляются струпья и язвы, а высыпания начинают распространяться на здоровые участки кожи.
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Острая

На первом эритематозном этапе появляются покраснения, незначительная отечность и дискомфорт (умеренное жжение, зуд). Следующая стадия – пузырьковая – протекает тяжелее. На коже возникают пузырьки с жидкостью внутри, зуд усиливается, а при расчесывании пораженного участка возникают мокнущие раны, которые впоследствии покрываются коркой.

Хроническая

В случае перехода болезни в хроническую форму симптомы развиваются не так бурно и соответствуют первой стадии дерматита. Пациенты могут жаловаться на огрубение кожи и легкий зуд. В тяжелых случаях может произойти потеря чувствительности в месте поражения.
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Факторы риска

Течение болезни во многом зависит от особенностей организма пациента и его образа жизни.
"В группе риска люди с низким иммунитетом, диагностированными заболеваниями нервной системы и генетической предрасположенностью, а также злоупотребляющие алкоголем и никотином и регулярно подвергающиеся сильным стрессам. Поэтому чтобы снизить вероятность развития дерматита, необходимо отказаться от вредных привычек, следовать правилам здорового питания, не переутомляться, ухаживать за кожей и регулярно проходить профилактический осмотр у дерматолога. Кроме того, если человек работает в опасных условиях, подвергаясь риску прямого контакта с химическими веществами, важно обязательно использовать средства индивидуальной защиты", - отмечает Игорь Старицын.

Осложнения

К осложнениям дерматита относятся:
  • присоединение инфекции;
  • переход в хроническую форму;
  • сепсис.
К наиболее опасным осложнениям атопического дерматита у детей относится риск заболевания бронхиальной астмой.
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Обращение к врачу

Дерматиты могут иметь самые разнообразные проявления, поэтому самостоятельно поставить себе верный диагноз очень сложно. "Пациенты часто путают дерматит с герпесом, аллергией и другими заболеваниями и, занимаясь самолечением, только усугубляют его течение, провоцируя развитие осложнений. Поэтому очень важно при обнаружении первых симптомов заболевания сразу обратиться к врачу-дерматологу за профессиональной помощью", - предупреждает Майя Парфёнова.
" Бесконтрольный прием препаратов, во-первых, "смазывает" клиническую картину и вызывает в последующем трудности при диагностике, во-вторых, длительная, необоснованная терапия, в частности, глюкокортикостероидами, вызывает побочные эффекты в виде привыкания, атрофии кожи и т.д.", - добавляет Юлия Щитченко.

Диагностика

Диагностировать дерматит можно по клиническим проявлениям и с помощью тщательного сбора анамнеза (наличие хронических заболеваний, контактов с раздражающими факторами, прием препаратов).
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Лечение

Дерматиты лечат комплексно. Для начала полностью исключают воздействие раздражающего фактора. Пациенту назначают гипоаллергенную диету (она улучшит состояние кожи при любом виде дерматита, не только аллергическом). Антигистаминные препараты предназначены для того, чтобы устранить зуд и отек кожи. Местно чаще всего назначают гормональные кремы. Мокнущие атопические дерматиты рекомендуют обрабатывать подсушивающими растворами (корой дуба, ромашкой).
© Фото : Pexels/cottonbroДевушка принимает антигистаминные препараты
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© Фото : Pexels/cottonbro
Девушка принимает антигистаминные препараты
"В косметологии есть ряд процедур, которые уменьшают зуд и улучшают общий вид лица: криотерапия, дарсонвализация. Также для пациентов, страдающих дерматитами и сухостью кожи, идеально подходят инъекционные процедуры, такие как биоревитализация и плазмотерапия. Терапия подбирается индивидуально и обычно носит комплексный характер. Главное противопоказание – применение средств с кислотами и агрессивных химических пилингов", - рассказывает Зайнаб Мирзоева, врач-косметолог, руководитель и основатель клиники Sculptura clinic.

Народные способы лечения

Народная медицина для облегчения течения болезни предлагает использовать:
  • настои и отвары трав (ромашка, череда, тысячелистник);
  • мази на основе различных жиров, дегтя, облепихового масла;
  • ванны (крапива, ромашка, валериана, череда, марганцовка);
  • ароматерапию (успокаивающие масла, составы, укрепляющие иммунитет).
Эти способы помогают справиться с симптомами на начальной стадии заболевания и при угасании обострения. Но прежде всего следует проконсультироваться с врачом.
"Я не рекомендую прибегать к методикам лечения народными способами, которые, как правило, дают осложнения основного заболевания", - говорит Юлия Щитченко.
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Прогноз

При своевременном обращении к дерматологу, соблюдении всех рекомендаций врача, прогноз на выздоровление очень высок, а риск осложнений – наоборот минимален.

Профилактика

Профилактика дерматитов - это минимизация возможного контакта с раздражителем, своевременная диагностика и лечение основных заболеваний, правильное питание, соблюдение режима труда и отдыха, забота о состоянии нервной системы, правильный режим сна и положительные эмоции.
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"Профилактика атопического дерматита включает в себя комплекс гипоаллергенных мероприятий: беременным женщинам с пищевой аллергией - удаление аллергенного продукта из диеты, всем детям на протяжении первых 4–6 месяцев жизни грудное вскармливание, введение прикормов с 4 месяца жизни ребенка вне зависимости от наследственной отягощенности, при необходимости для прикорма детям из группы высокого риска профилактические или лечебные (высокогидролизные) смеси, для прикорма здоровым детям без наследственной отягощенности по аллергическим заболеваниям адаптированные смеси на основе коровьего молока, - Юлия Щитченко.
© Фото : Pexels/Karolina GrabowskaЖенщина наносит на лицо крем против зуда
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© Фото : Pexels/Karolina Grabowska
Женщина наносит на лицо крем против зуда
 
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