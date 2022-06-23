https://ria.ru/20220623/astma-1797696028.html

Что такое астма: симптомы, лечение, профилактика

Бронхиальная астма: причины, клинические признаки у взрослых, симптомы и лечение

Что такое астма: симптомы, лечение, профилактика

Бронхиальная астма - это хроническое неинфекционное заболевание дыхательных путей, при котором возникают приступы удушья. О том, какие существуют симптомы и... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T20:57

2022-06-23T20:57

2022-06-23T20:57

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Бронхиальная астма - это хроническое неинфекционное заболевание дыхательных путей, при котором возникают приступы удушья. О том, какие существуют симптомы и признаки болезни, принципы лечения у взрослых и детей, методы терапии, а также клинические рекомендации и советы врача - в материале РИА Новости.Бронхиальная астмаАстма - это хроническое воспалительное заболевание органов дыхания, которое выражается в периодических приступах удушья. Они могут возникать как у взрослых, так и у детей, варьироваться по продолжительности и интенсивности. Приступы происходят, когда воздушные каналы в легких сужаются из-за воспаления и сжимания мышц вокруг малых дыхательных путей. Это вызывает симптомы астмы – кашель, хрип, одышку и чувство сдавленности в груди.По оценкам специалистов, около 360 миллионов человек в мире имеют диагноз “бронхиальная астма”. Предполагается, что к 2025 году этот недуг разовьется дополнительно у 100-150 миллионов человек. В России распространенность бронхиальной астмы среди взрослых составляет 6,9 %, среди детей и подростков колеблется от 10,6 до 16,9 % в разных регионах.ПризнакиК ранним факторам, которые могут свидетельствовать о развитии бронхиальной астмы, можно отнести:Главные признаки болезни:Симптомы проявляются чаще всего ночью, ранним утром и при контакте с провоцирующими факторами, например, аллергенами.СимптомыПо словам Андрея Кондрахина, основной симптом бронхиальной астмы - это свистящие сухие хрипы.В зависимости от степени тяжести заболевания симптомы могут быть изменчивы по тяжести, частоте и т.д.ПриступыПриступы бронхиальной астмы можно разделить на периоды с характерными клиническими проявлениями:Приступ длится в среднем 2 часа, но тяжелый эпизод может перейти в астматический статус и потребовать срочной госпитализации в больницу.ПричиныСреди факторов риска развития бронхиальной астмы выделяют наличие астматиков в семье, особенно среди близких родственников – родителей или братьев и сестер. Немаловажную роль играет и контакт человека с целым рядом аллергенов и раздражающих веществ, присутствующих в окружающей среде. Это могут быть домашняя пыль, шерсть животных, плесневые грибы, пыльца растений и т.д.Астма чаще развивается у людей, которые страдают другими аллергическими заболеваниями, например, экземой и ринитом (сенной лихорадкой). Также отмечается, что распространенность заболевания увеличивается в условиях больших городов, что связано с образом жизни и состоянием окружающей среды. Немаловажную роль играют и нарушения на раннем этапе жизни ребенка, так как они могут влиять на развитие легких и повышать риск астмы. К ним относятся недоношенность, низкая масса тела при рождении, воздействие табачного дыма и других источников загрязнения воздуха, неправильный образ жизни матери во время беременности, а также вирусные респираторные инфекции.Риск астмы увеличивается при контакте с рядом аллергенов и раздражающих веществ, которые присутствуют в окружающей среде. Например, если в помещении загрязнен воздух, есть клещи домашней пыли, споры плесени, больной регулярно контактирует с химическими веществами, выхлопными газами или пылью на производстве. Кроме этого высока вероятность развития заболевания у детей и взрослых с избыточной массой тела или ожирением.Астму могут спровоцировать лекарственные препараты, например, аспирин и другие нестероидные противовоспалительные средства, а также некоторые медикаменты, применяемые для лечения гипертонии, болезней сердца и мигрени.Механизм развитияГлавный механизм развития бронхиальной астмы – хронический воспалительный процесс в бронхах.КлассификацияБронхиальная астма классифицируется по этиологии, степени тяжести и по уровню контроля над заболеванием.ЭтиологическиеЭтиология изучает причины и условия возникновения болезней. Астма может быть аллергической (экзогенной), неаллергической (эндогенной) и смешанной природы.ЭкзогеннаяЭкзогенная астма возникает вследствие воздействия на организм внешних раздражителей - аллергенов. В ответ на них вырабатываются специфические антитела класса Е (IgE). Распространенные аллергены:ЭндогеннаяЭндогенная бронхиальная астма отличается тем, что в ее генезе не удается установить аллергическую реакцию к внешним факторам. При этой форме причиной развития заболевания могут быть респираторные инфекции, эндокринные и нервно-психические расстройства и т.д.СмешаннаяСмешанный вид сочетает в себе признаки аллергической и неаллергической астмы. Заболевание чаще встречается у детей старше 4-5 лет.По степени тяжестиСуществует четыре степени тяжести течения бронхиальной астмы: интермиттирующая, легкая персистирующая, персистирующая средней тяжести, тяжелая персистирующая.ИнтермиттирующаяИнтермиттирующая астма характеризуется тем, что приступы болезни возникают довольно редко - менее одного раза в неделю. При этом ночью они начинаются только раз в несколько месяцев.Легкая персистирующаяЭтот вид отличается тем, что симптомы бронхиальной астмы возникают чаще одного раза в неделю, но реже одного раза в день. Обострения же могут нарушать сон человека, негативно сказываться на физической активности. Ночью приступы случаются примерно два раза в месяц.Персистирующая средней тяжестиЭта астма характеризуется практически ежедневными приступами заболевания, которые нередко нарушают сон больного. В ночное время они случаются более одного раза в неделю.Тяжелая персистирующаяТяжелая персистирующая астма отличается приступами, которые возникают ежедневно. При этом в ночное время они также могут случаться практически ежедневно.По уровню контроляПри лечении бронхиальной астмы ключевой целью является достижение контроля, так как он неразрывно связан с тяжестью заболевания.Хорошо контролируемаяПри хорошо контролируемой астме приступы редкие, менее двух раз в неделю, без физических ограничений. У больного сохраняется нормальная легочная функция.Частично контролируемаяОтличается симптомами, которые появляются более двух раз в неделю с ночными приступами и снижением активности.НеконтролируемаяДля неконтролируемой астмы характерно то, что поддерживающая терапия не помогает и приступы случаются более трех раз в неделю, больному тяжело дышать из-за снижения дыхательной функции.Купирование бронхиальной астмыКупирование приступов астмы выполняется по индивидуально подобранной схеме лечения.“Пациентами с такой патологией занимается пульмонолог. Для начала нужно выявить фактор, из-за которого у человека возникает аллергия. Например, есть такое понятие, как холодовая астма, которая возникает на холоде. Ее можно убрать, если человек переедет жить в южные регионы. Другой вариант - при аспириновой астме исключить препарат. Однако сложнее, когда идет цветение какого-либо растения, при этом не поездишь каждый год из одной страны в другую, чтобы сбежать от пыльцы. Здесь есть два варианта. Первый: давать человеку аллерген в виде лекарства и постепенно наращивать дозу, чтобы организм к нему привыкал. Такой метод называется АСИТ-терапией. Другой вариант - применять гормональные лекарства против астмы или бета-адреномиметики, которые расширяют бронхи. Человек их принимает постоянно. Также могут использовать специальные антитела, которые помогают человеку выздороветь”, - объяснил Андрей Кондрахин.ОсложненияПо словам эксперта, самое опасное осложнение бронхиальной астмы - астматический статус, когда бронхи полностью закрываются, в них не попадает воздух и человек может погибнуть, если не оказать ему медицинскую помощь.“Второе - это спонтанный пневмоторакс, также могут появляться буллы (округлые воздушные образования легочной паренхимы, имеющее пониженную плотность, диаметром более 1 см. - Прим. ред.) в легких, еще есть бронхоэктатическая болезнь. Так как имеет место большая нагрузка на сердце, есть риск инфарктов”.Другие осложнения:ДиагностикаДиагноз астмы ставится на основании:Диагностика функции работы легких проводится с помощью спирометрии, пикфлоуметрии и определения гиперактивности бронхов.Клинические рекомендацииЕжегодно появляются новые научные исследования астмы, которые позволяют улучшать утвержденные рекомендации по лечению заболевания.“Клинические рекомендации обновляются раз в пять лет, но основной посыл - использовать с самого начала постановки диагноза препараты на основе гормонов, - подчеркнул Андрей Кондрахин. - Есть также комбинированная терапия на основе гормонов и бета-адреномиметиков. Посмотреть все рекомендации по лечению, утвержденные Министерством здравоохранения, можно на сайте ведомства. Вообще пульмонолог, который лечит больного, использует последние актуальные данные для терапии заболевания. Также важным документом является "GINA" — глобальная стратегия лечения и профилактики бронхиальной астмы. Там для каждой группы людей прописано, какие препараты и как применяются. Это позволяет обеспечить эффективное лечение”.ЛечениеЛечение астмы - сложный, длительный процесс, который включает поддерживающую и купирующую приступы терапию. Для этого используют лекарственные препараты, ингаляционные процедуры, дыхательную гимнастику, физиотерапию, гипоаллергенную диету и разные общеукрепляющие мероприятия.Базисная терапияПри базисной терапии лекарственные препараты применяют регулярно, чтобы уменьшить хроническое воспаление в стенках дыхательных путей и тем самым купировать приступы болезни.Для базисной терапии используют следующие средства:Небулайзерная терапияНебулайзерная терапия – это современный метод устранения тяжелых приступов астмы. Лечение происходит с помощью ингаляций лекарственного препарата.“Небулайзер позволяет веществам поступать в легкие в очень мелкодисперсном виде, в виде тумана. Так они могут очень глубоко проникать в орган, когда это необходимо. Это эффективное стационарное лечение”.Противопоказания:Дыхательная гимнастикаПри астме дыхательная гимнастика не заменяет лекарственную терапию, а дополняет ее, так как не снимает воспаление, но укрепляет легкие. Упражнения направлены на расслабление мышц и уменьшение частоты дыхания - оно должно стать плавным и медленным, без частых, глубоких вдохов.ФизиотерапияИз физиотерапевтических процедур при бронхиальной астме могут назначать:ДиетаДиета при бронхиальной астме должна быть гипоаллергенной, поэтому из рациона следует исключить:При этом рацион должен быть сбалансированным, легкоусвояемым, богатым витаминами и минералами, чтобы организм более эффективно боролся с воспалительными процессами в бронхах. Кроме этого, диета при астме показана людям с избыточным весом, так как такие больные страдают более тяжелыми приступами и одышкой.Народные способы леченияБронхиальная астма - серьезное заболевание, которое необходимо лечить только по рекомендациям врача. Самолечение категорически запрещено, так как может усугубить течение болезни и спровоцировать осложнения, отметил эксперт.ПрогнозПри астме прогноз благоприятен при правильной терапии и соблюдении режима приема лекарственных средств.“Вообще, бронхиальная астма подконтрольна, при должном лечении у человека особых проблем нет. Хотя есть ситуации, когда при тяжелой форме болезни человеку нужна госпитализация, введение препаратов через кровь, может даже потребоваться вентиляция легких. Легкая и среднетяжелая формы переносятся хорошо”, - рассказал Андрей Кондрахин.ПрофилактикаДля профилактики бронхиальной астмы следует вести здоровый образ жизни, иметь регулярную физическую активность, минимизировать вредное воздействие внешних факторов, избегать контакта с аллергенами (проветривать помещение, делать влажную уборку и т.д.), правильно питаться.“Есть такая карта цветения растений, благодаря которой можно понимать, когда и что цветет и принимать определенные меры для избежания приступов астмы. Плюс ко всему, нужно полностью отказаться от курения, ткани одежды должны быть все натуральные (лен, хлопок и т.д., но кроме шерсти). Рекомендуется использовать и увлажнители, очистители воздуха, специальные антиаллергенные подушки, следует обращать внимание на первые признаки аллергии и вовремя обращаться ко врачу”, - посоветовал кандидат медицинских наук.Инвалидность при бронхиальной астмеПри бронхиальной астме, если у больного стойкое длительное среднетяжелое и тяжелое нарушение дыхательной функции, то назначается инвалидность:

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https://radiosputnik.ria.ru/20201202/astma-1587345235.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

здоровье, здоровье - общество, россия, общество, международный астма-день