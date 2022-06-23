Что такое астма: симптомы, лечение, профилактика
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Бронхиальная астма - это хроническое неинфекционное заболевание дыхательных путей, при котором возникают приступы удушья. О том, какие существуют симптомы и признаки болезни, принципы лечения у взрослых и детей, методы терапии, а также клинические рекомендации и советы врача - в материале РИА Новости.
Бронхиальная астма
Астма - это хроническое воспалительное заболевание органов дыхания, которое выражается в периодических приступах удушья. Они могут возникать как у взрослых, так и у детей, варьироваться по продолжительности и интенсивности. Приступы происходят, когда воздушные каналы в легких сужаются из-за воспаления и сжимания мышц вокруг малых дыхательных путей. Это вызывает симптомы астмы – кашель, хрип, одышку и чувство сдавленности в груди.
“Бронхиальная астма - это повышенная реактивность бронхов в результате иммунологического дисбаланса, когда иммунная система по какой-то причине реагирует извращенно, — рассказал РИА Новости кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. — Другими словами происходит неправильное сокращение бронхов: у здорового человека при попадании в дыхательные пути чужеродных веществ (пыль, копоть и пр.), бронхи сокращаются незначительно, чтоб было легко дышать, но, если есть какие-либо иммунологические проблемы, то бронхи спазмируются, закрываются и отекают, вырабатывая тягучую слизь, поэтому больной дышать нормально не может”.
По оценкам специалистов, около 360 миллионов человек в мире имеют диагноз “бронхиальная астма”. Предполагается, что к 2025 году этот недуг разовьется дополнительно у 100-150 миллионов человек. В России распространенность бронхиальной астмы среди взрослых составляет 6,9 %, среди детей и подростков колеблется от 10,6 до 16,9 % в разных регионах.
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Признаки
К ранним факторам, которые могут свидетельствовать о развитии бронхиальной астмы, можно отнести:
- 1Наследственную предрасположенность к аллергиям.
- 2Аллергические симптомы с высыпаниями и зудом, периодическими отеками губ и век.
- 3Появление заложенности носа, слезотечения весной и летом в сухую погоду.
- 4Внезапный кашель при контакте с домашними животными, при вдыхании табачного дыма, при выполнении сельскохозяйственных работ.
- 5Слабость, вялость, повышенная усталость после физических нагрузок.
Главные признаки болезни:
- —затрудненное дыхание;
- —чувство стеснения в груди;
- —одышка без видимой причины;
- —приступ удушья;
- —усиление ночного приступообразного кашля;
- —появление свистящих хрипов.
Симптомы проявляются чаще всего ночью, ранним утром и при контакте с провоцирующими факторами, например, аллергенами.
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Симптомы
По словам Андрея Кондрахина, основной симптом бронхиальной астмы - это свистящие сухие хрипы.
“Также при болезни возникают кашель, насморк, течение из носа, глаз. Может быть постоянное першение в горле, неприятные ощущения в грудной клетке, ощущение нехватки воздуха, причем на выдохе, то есть невозможно сделать полный выдох. Вдохнуть легко, а выдохнуть - никак”, - подчеркнул специалист.
В зависимости от степени тяжести заболевания симптомы могут быть изменчивы по тяжести, частоте и т.д.
Приступы
Приступы бронхиальной астмы можно разделить на периоды с характерными клиническими проявлениями:
- 1Предвестники: покашливание, насморк, чувство першения в горле, изменение настроения (чрезмерная раздражительность), чихание.
- 2Период разгара: чувство острой нехватки воздуха, невозможность свободно сделать выдох, сухой свистящий кашель.
- 3Обратное развитие: восстанавливается нормальное дыхание, больной откашливает вязкую слизь.
Приступ длится в среднем 2 часа, но тяжелый эпизод может перейти в астматический статус и потребовать срочной госпитализации в больницу.
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Причины
Среди факторов риска развития бронхиальной астмы выделяют наличие астматиков в семье, особенно среди близких родственников – родителей или братьев и сестер. Немаловажную роль играет и контакт человека с целым рядом аллергенов и раздражающих веществ, присутствующих в окружающей среде. Это могут быть домашняя пыль, шерсть животных, плесневые грибы, пыльца растений и т.д.
Астма чаще развивается у людей, которые страдают другими аллергическими заболеваниями, например, экземой и ринитом (сенной лихорадкой). Также отмечается, что распространенность заболевания увеличивается в условиях больших городов, что связано с образом жизни и состоянием окружающей среды. Немаловажную роль играют и нарушения на раннем этапе жизни ребенка, так как они могут влиять на развитие легких и повышать риск астмы. К ним относятся недоношенность, низкая масса тела при рождении, воздействие табачного дыма и других источников загрязнения воздуха, неправильный образ жизни матери во время беременности, а также вирусные респираторные инфекции.
Риск астмы увеличивается при контакте с рядом аллергенов и раздражающих веществ, которые присутствуют в окружающей среде. Например, если в помещении загрязнен воздух, есть клещи домашней пыли, споры плесени, больной регулярно контактирует с химическими веществами, выхлопными газами или пылью на производстве. Кроме этого высока вероятность развития заболевания у детей и взрослых с избыточной массой тела или ожирением.
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Астму могут спровоцировать лекарственные препараты, например, аспирин и другие нестероидные противовоспалительные средства, а также некоторые медикаменты, применяемые для лечения гипертонии, болезней сердца и мигрени.
Механизм развития
Главный механизм развития бронхиальной астмы – хронический воспалительный процесс в бронхах.
“В организме есть клетки, которые называются тучными, - объясняет Андрей Кондрахин. - Они отвечают за воспалительную реакцию аллергической природы и их задача - предотвратить проникновение в организм каких-либо внешних аллергенов. В ответ на аллерген эти клетки выбрасывают большое количество так называемых цитокиновых ферментов, при этом бронхи также могут реагировать, потому что возникает и отек, и бронхи фактически спазмируются. То есть реакция у тучной клетки направлена на то, чтобы защитить организм от аллергена, но у кого-то бронхи нормально реагируют, а у кого-то затрудняется дыхание. Так бывает с бронхиальной астмой”.
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Классификация
Бронхиальная астма классифицируется по этиологии, степени тяжести и по уровню контроля над заболеванием.
Этиологические
Этиология изучает причины и условия возникновения болезней. Астма может быть аллергической (экзогенной), неаллергической (эндогенной) и смешанной природы.
Экзогенная
Экзогенная астма возникает вследствие воздействия на организм внешних раздражителей - аллергенов. В ответ на них вырабатываются специфические антитела класса Е (IgE). Распространенные аллергены:
- —пыльца растений;
- —шерсть животных;
- —споры плесневых грибов;
- —домашняя пыль;
- —некоторые пищевые продукты;
- —вещества с резкими запахами (парфюмерия, средства бытовой химии и т. д.)
Эндогенная
Эндогенная бронхиальная астма отличается тем, что в ее генезе не удается установить аллергическую реакцию к внешним факторам. При этой форме причиной развития заболевания могут быть респираторные инфекции, эндокринные и нервно-психические расстройства и т.д.
Смешанная
Смешанный вид сочетает в себе признаки аллергической и неаллергической астмы. Заболевание чаще встречается у детей старше 4-5 лет.
По степени тяжести
Существует четыре степени тяжести течения бронхиальной астмы: интермиттирующая, легкая персистирующая, персистирующая средней тяжести, тяжелая персистирующая.
Интермиттирующая
Интермиттирующая астма характеризуется тем, что приступы болезни возникают довольно редко - менее одного раза в неделю. При этом ночью они начинаются только раз в несколько месяцев.
Легкая персистирующая
Этот вид отличается тем, что симптомы бронхиальной астмы возникают чаще одного раза в неделю, но реже одного раза в день. Обострения же могут нарушать сон человека, негативно сказываться на физической активности. Ночью приступы случаются примерно два раза в месяц.
Персистирующая средней тяжести
Эта астма характеризуется практически ежедневными приступами заболевания, которые нередко нарушают сон больного. В ночное время они случаются более одного раза в неделю.
Тяжелая персистирующая
Тяжелая персистирующая астма отличается приступами, которые возникают ежедневно. При этом в ночное время они также могут случаться практически ежедневно.
По уровню контроля
При лечении бронхиальной астмы ключевой целью является достижение контроля, так как он неразрывно связан с тяжестью заболевания.
Хорошо контролируемая
При хорошо контролируемой астме приступы редкие, менее двух раз в неделю, без физических ограничений. У больного сохраняется нормальная легочная функция.
Частично контролируемая
Отличается симптомами, которые появляются более двух раз в неделю с ночными приступами и снижением активности.
Неконтролируемая
Для неконтролируемой астмы характерно то, что поддерживающая терапия не помогает и приступы случаются более трех раз в неделю, больному тяжело дышать из-за снижения дыхательной функции.
Купирование бронхиальной астмы
Купирование приступов астмы выполняется по индивидуально подобранной схеме лечения.
“Пациентами с такой патологией занимается пульмонолог. Для начала нужно выявить фактор, из-за которого у человека возникает аллергия. Например, есть такое понятие, как холодовая астма, которая возникает на холоде. Ее можно убрать, если человек переедет жить в южные регионы. Другой вариант - при аспириновой астме исключить препарат. Однако сложнее, когда идет цветение какого-либо растения, при этом не поездишь каждый год из одной страны в другую, чтобы сбежать от пыльцы. Здесь есть два варианта. Первый: давать человеку аллерген в виде лекарства и постепенно наращивать дозу, чтобы организм к нему привыкал. Такой метод называется АСИТ-терапией. Другой вариант - применять гормональные лекарства против астмы или бета-адреномиметики, которые расширяют бронхи. Человек их принимает постоянно. Также могут использовать специальные антитела, которые помогают человеку выздороветь”, - объяснил Андрей Кондрахин.
Осложнения
По словам эксперта, самое опасное осложнение бронхиальной астмы - астматический статус, когда бронхи полностью закрываются, в них не попадает воздух и человек может погибнуть, если не оказать ему медицинскую помощь.
“Второе - это спонтанный пневмоторакс, также могут появляться буллы (округлые воздушные образования легочной паренхимы, имеющее пониженную плотность, диаметром более 1 см. - Прим. ред.) в легких, еще есть бронхоэктатическая болезнь. Так как имеет место большая нагрузка на сердце, есть риск инфарктов”.
Другие осложнения:
- —легочное сердце (увеличение и расширение его правых отделов), вплоть до острой сердечной недостаточности;
- —эмфизема и пневмосклероз легких, дыхательная недостаточность;
- —ателектаз легких;
- —интерстициальная, подкожная эмфизема;
- —спонтанный пневмоторакс;
- —эндокринные расстройства;
- —неврологические расстройства.
Исследование внешнего дыхания
Диагностика
Диагноз астмы ставится на основании:
- 1жалоб, истории болезни пациента;
- 2обследования с оценкой обратимости бронхиальной непроходимости;
- 3специфического аллергологического обследования (кожных тестов с аллергенами и определения специфического иммуноглобулина класса Е в сыворотке крови);
- 4исключения других заболеваний.
Диагностика функции работы легких проводится с помощью спирометрии, пикфлоуметрии и определения гиперактивности бронхов.
Клинические рекомендации
Ежегодно появляются новые научные исследования астмы, которые позволяют улучшать утвержденные рекомендации по лечению заболевания.
“Клинические рекомендации обновляются раз в пять лет, но основной посыл - использовать с самого начала постановки диагноза препараты на основе гормонов, - подчеркнул Андрей Кондрахин. - Есть также комбинированная терапия на основе гормонов и бета-адреномиметиков. Посмотреть все рекомендации по лечению, утвержденные Министерством здравоохранения, можно на сайте ведомства. Вообще пульмонолог, который лечит больного, использует последние актуальные данные для терапии заболевания. Также важным документом является "GINA" — глобальная стратегия лечения и профилактики бронхиальной астмы. Там для каждой группы людей прописано, какие препараты и как применяются. Это позволяет обеспечить эффективное лечение”.
Лечение
Лечение астмы - сложный, длительный процесс, который включает поддерживающую и купирующую приступы терапию. Для этого используют лекарственные препараты, ингаляционные процедуры, дыхательную гимнастику, физиотерапию, гипоаллергенную диету и разные общеукрепляющие мероприятия.
“Бронхиальная астма - это состояние хроническое, его можно перевести в ремиссию и условное выздоровление, но нельзя вылечить окончательно, - отметил специалист. - Так как заболевание со временем может перетечь из одной в формы в другую, например, из легкой в среднетяжелую и тяжелую, главная задача врача - сократить количество приступов и продлить нормальную работу легких”.
Базисная терапия
При базисной терапии лекарственные препараты применяют регулярно, чтобы уменьшить хроническое воспаление в стенках дыхательных путей и тем самым купировать приступы болезни.
Для базисной терапии используют следующие средства:
- 1ингаляционные глюкокортикостероиды и системные кортикостероиды;
- 2комбинированные препараты (пролонгированные β2-агонисты + ингаляционные глюкокортикостероиды);
- 3пролонгированные теофиллины;
- 4антитела к IGE;
- 5антагонисты лейкотриеновых рецепторов.
Аэрозольный ингалятор для больных астмой
Небулайзерная терапия
Небулайзерная терапия – это современный метод устранения тяжелых приступов астмы. Лечение происходит с помощью ингаляций лекарственного препарата.
“Небулайзер позволяет веществам поступать в легкие в очень мелкодисперсном виде, в виде тумана. Так они могут очень глубоко проникать в орган, когда это необходимо. Это эффективное стационарное лечение”.
Противопоказания:
- —высокая температура;
- —частые обострения, когда приступы повторяются чаще 2-х раз за неделю;
- —повышенное давление;
- —опасность легочных и носовых кровотечений;
- —осложнения со стороны миокарда;
- —гнойный процесс в лёгких.
Дыхательная гимнастика
При астме дыхательная гимнастика не заменяет лекарственную терапию, а дополняет ее, так как не снимает воспаление, но укрепляет легкие. Упражнения направлены на расслабление мышц и уменьшение частоты дыхания - оно должно стать плавным и медленным, без частых, глубоких вдохов.
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМужчина во время процедуры электрофореза в поликлинике
Мужчина во время процедуры электрофореза в поликлинике
Физиотерапия
Из физиотерапевтических процедур при бронхиальной астме могут назначать:
- —ингаляции;
- —УФО-терапию;
- —электрофорез;
- —магнитотерапию;
- —аэроионотерапию;
- —озонотерапию и т.д.
Диета
Диета при бронхиальной астме должна быть гипоаллергенной, поэтому из рациона следует исключить:
- 1морепродукты;
- 2цитрусовые;
- 3ягоды;
- 4продукты пчеловодства;
- 5орехи;
- 6шоколад;
- 7алкоголь и сигареты;
- 8молочные продукты;
- 9сдобу и белый хлеб.
При этом рацион должен быть сбалансированным, легкоусвояемым, богатым витаминами и минералами, чтобы организм более эффективно боролся с воспалительными процессами в бронхах. Кроме этого, диета при астме показана людям с избыточным весом, так как такие больные страдают более тяжелыми приступами и одышкой.
Народные способы лечения
Бронхиальная астма - серьезное заболевание, которое необходимо лечить только по рекомендациям врача. Самолечение категорически запрещено, так как может усугубить течение болезни и спровоцировать осложнения, отметил эксперт.
Прогноз
При астме прогноз благоприятен при правильной терапии и соблюдении режима приема лекарственных средств.
“Вообще, бронхиальная астма подконтрольна, при должном лечении у человека особых проблем нет. Хотя есть ситуации, когда при тяжелой форме болезни человеку нужна госпитализация, введение препаратов через кровь, может даже потребоваться вентиляция легких. Легкая и среднетяжелая формы переносятся хорошо”, - рассказал Андрей Кондрахин.
Профилактика
Для профилактики бронхиальной астмы следует вести здоровый образ жизни, иметь регулярную физическую активность, минимизировать вредное воздействие внешних факторов, избегать контакта с аллергенами (проветривать помещение, делать влажную уборку и т.д.), правильно питаться.
“Есть такая карта цветения растений, благодаря которой можно понимать, когда и что цветет и принимать определенные меры для избежания приступов астмы. Плюс ко всему, нужно полностью отказаться от курения, ткани одежды должны быть все натуральные (лен, хлопок и т.д., но кроме шерсти). Рекомендуется использовать и увлажнители, очистители воздуха, специальные антиаллергенные подушки, следует обращать внимание на первые признаки аллергии и вовремя обращаться ко врачу”, - посоветовал кандидат медицинских наук.
Инвалидность при бронхиальной астме
При бронхиальной астме, если у больного стойкое длительное среднетяжелое и тяжелое нарушение дыхательной функции, то назначается инвалидность:
- —Инвалидность 3 группы назначается, если бронхиальная астма средней тяжести и частично контролируется лекарственными препаратами. Дыхательная недостаточность при этом от 40-60%, также присутствует одышка при физических нагрузках.
- —Инвалидность 2 группы положена людям с тяжелой неконтролируемой астмой с осложнениями: легочным сердцем, диабетом, расстройством кровообращения.
- —Инвалидность 1 группы. Дается пациентам с тяжелой рецидивирующей астмой, не поддающейся амбулаторному лечению, так как человек не способен к самообслуживанию и нуждается в постороннем уходе.