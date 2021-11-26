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Против сухости кожи и вирусов: как выбрать хороший увлажнитель воздуха
Увлажнитель воздуха: как выбрать, какой лучше для квартиры и дома
Против сухости кожи и вирусов: как выбрать хороший увлажнитель воздуха
Спрос на увлажнители растет с началом отопительного сезона. Сухой воздух провоцирует пересыхание слизистых оболочек, что увеличивает риск заболевания... РИА Новости, 26.11.2021
2021-11-26T20:34
2021-11-26T20:34
общество
техника
здоровье - общество
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Спрос на увлажнители растет с началом отопительного сезона. Сухой воздух провоцирует пересыхание слизистых оболочек, что увеличивает риск заболевания респираторными инфекциями. Эти проблемы решают увлажнители воздуха. Как выбрать хороший, какая мощность и набор опций подойдет для квартиры — в материале РИА Новости.Увлажнитель воздухаУвлажнитель представляет собой небольшое устройство, которое насыщает воздух мельчайшими частицами воды, испаряя ее. В магазинах есть огромный выбор различных приборов этой категории, удобных в применении.Для снижения активности вирусов ученые рекомендуют пользоваться в помещениях увлажнителями воздуха и поддерживать 50-процентную влажность. Помимо прочего, прибор зимой помогает сохранить свежесть кожи и уберечь комнатные растения от пересыхания.Норма влажностиИспользовать увлажнитель стоит в том случае, если уровень насыщения воздуха водой ниже нормы. Относительная влажность в летний период должна быть в пределах от 40% до 60%, в зимний — от 40% до 50%. В холодное время года при включенном отоплении показатель снижаются до 30%.Важно правильно использовать увлажнитель, так как неверная эксплуатация может нанести вред здоровью человека. "Если вода будет некачественной, то в комнату начнет поступать пар из грязной воды, а плохой воздух, вдыхаемый человеком, может усилить проблемы с дыхательными путями, обострить аллергические реакции. Также может ухудшиться самочувствие: появятся головные боли, возникнет обострение хронических болезней", предупреждает пульмонолог-иммунолог Лариса Маркова.Виды увлажнителейНа рынке представлено три основных типа приборов для увлажнения воздуха: традиционные, ультразвуковые и паровые. Самыми распространенными являются ультразвуковые. Паровые модели практически вышли из оборота.ТрадиционныеТрадиционные увлажнители работают по принципу естественного испарения воды. Воздух проходит через кассету, фильтр или другую установку и освобождается от посторонних частиц за счет оседания пыли в воде. Приборы потребляют немного электроэнергии (до 60 кВт).К недостаткам таких устройств можно отнести невысокую производительность и необходимость часто менять фильтр. В некоторых моделях его можно многократно промывать под проточной водой, тогда обновлять придется только раз в год. К преимуществам традиционного увлажнителя можно отнести то, что он очищает воздух от пыли, хотя и умеренно, и поддерживает нормальный уровень влажности.УльтразвуковыеЭти модели являются универсальными и подходят для детских и других жилых комнат, офисов, магазинов, оранжерей, кафе и т.д. В прибор встроен пьезоэлектрический элемент, который под воздействием электрического тока создает высокочастотные колебания и преобразует воду в туман. Принцип работы заключается в следующем: вентилятор засасывает сухой воздух, пропускает его через водяное облако для увлажнения и затем рассеивает в помещении.Ультразвуковой прибор прост в использовании — нужно налить воду в резервуар и подключить к розетке. Может работать сутками без остановки, остается только периодически подливать жидкость.Уровень шума работы увлажнителя — всего 25 дБ. Приборы такого типа потребляют мало электроэнергии и хорошо увлажняют воздух (до 80%). Единственное, за чем придется следить, так это за качеством используемой воды, так как в устройстве нет фильтрующих установок. Рекомендуется использовать только дистиллированную воду.ПаровыеПаровые увлажнители работают по принципу электрочайника. Вода поступает в резервуар с нагревательным элементом, закипает и испаряется, очищаясь от вредных примесей. Такая техника помогает полноценно увлажнять воздух, вплоть до показателя в 100%. Во избежание появления сырости и плесени в помещении в прибор устанавливают гигростат (реле, которое поддерживает заданный уровень влажности, автоматически включая и выключая устройство).Фильтров и кассет в таких увлажнителях нет, что упрощает эксплуатацию. Однако владельцы приборов сталкиваются с другой проблемой — на мебели и вещах появляется пылевой налет из-за солей кальция, содержащихся в испаряемой прибором воде.Как правильно выбрать увлажнитель воздухаПри выборе техники в первую очередь необходимо ориентироваться на площадь помещения. Ставить слишком мощный прибор в маленькую комнату нет смысла — эффект сильнее не будет, а электроэнергии тратится много. И наоборот, слабая модель не сможет качественно увлажнить воздух на большой площади.Потребляемая мощностьНа рынке представлены модели с мощностью от 20 до 600 Вт. Для помещения площадью от 15 кв.м до 30 кв.м подойдет увлажнитель до 100 Вт. Если площадь комнаты до 50 кв.м, тогда следует применять прибор мощностью до 150 Вт.Объем резервуараДля небольших помещений площадью около 20 кв.м используют увлажнитель с объемом резервуара на 4-5 л. В комнату размером от 30 кв.м до 40 кв.м подойдет прибор с резервуаром на 6-7 л. Емкость на 8-9 л. подойдет для увлажнения апартаментов площадью до 60 кв.м.Тип управленияУвлажнители воздуха бывают с механическим, электронным и сенсорным управлением.В механических приборах установлены поворотные выключатели. Такие увлажнители достаточно надежны.В моделях с электронным типом управления представлен расширенный функционал. Их оснащают дисплеем, с помощью которого можно регулировать уровень влажности.На сенсорных увлажнителях есть приборная панель для удобства пользования.Дополнительные функцииСовременные увлажнители воздуха оснащаются различными опциями, оптимизирующими их работу.Для безопасности эксплуатации прибора предусмотрено автоотключение при опрокидывании резервуара. Если вода заканчивается, то увлажнитель также автоматически отключается.В приборах с ночным режимом вентилятор работает тихо, а световые элементы не такие яркие. Такой режим позволяет комфортно использовать устройство ночью. Воздух увлажняется качественно, а лишние помехи для сна отсутствуют.Специальные индикаторы сообщают о необходимости прочистки фильтра и емкостей. Иначе владельцы могут забыть об этом и увлажнитель будет работать вполсилы.ГигростатЭта опция помогает контролировать уровень влажности воздуха. Как только показатель достигает нормы, увлажнитель автоматически прекращает работать. Он включается снова тогда, когда уровень влажности в помещении снижается. Это помогает экономить электроэнергию и использовать прибор только при необходимости.ТаймерНаличие таймера позволяет регулировать работу увлажнителя без участия владельца. В установленное время прибор отключается, например, перед отходом жильцов квартиры ко сну, и включается сам в указанное время.ИонизацияНасыщенный ионами - отрицательно заряженными частицами - воздух лучше обогащает кислородом кровь. Также ионизация очищает воздух от пыли и устраняет неприятные запахи, например, табачный дым.Однако злоупотреблять ионизацией нельзя. Переизбыток отрицательно заряженных частиц в воздухе приводит к обратному эффекту - пыль задерживается в дыхательных путях в большем объеме. Взвешенные частицы быстро оседают на предметах мебели, поэтому в помещении рекомендуется своевременно проводить уборку.Очистка воздухаПо-другому эту опцию называют мойкой воздуха. Для более тщательной его очистки в увлажнитель устанавливают дополнительные фильтры. Такой опцией обычно оснащают традиционные и ультразвуковые увлажнители, но большого объема.АроматизацияВ приборы помещают ароматизированные капсулы и аромамасла для придания воздуху приятного запаха. Такая функция положительно сказывается на самочувствии и настроении человека. В приятно пахнущей комнате гораздо проще расслабиться и снять стресс.ЦенаОпределившись с типом увлажнителя и набором дополнительных опций, нужно выбрать ценовую категорию.Стоимость бюджетных моделей варьируется от 700 до 4000 рублей. Обычно это настольные небольшие по размеру увлажнители, которые часто используют для офисов или небольших комнат. Главные различия - в мощности прибора, объеме резервуара, размере и наличии дополнительных опций. Чаще всего в такой ценовой категории находятся ультразвуковые увлажнители. Небольшие по габаритам модели хорошо вписываются в интерьер квартиры.Средняя ценовая категория устройств находится в пределах от 4000 до 8000 рублей. По такой цене продаются ультразвуковые и традиционные приборы. Более дорогие увлажнители отличаются увеличенным функционалом. Такие модели оснащены дисплеями, управляются дистанционно или с помощью сенсорного экрана. Приборы довольно габаритные и используются в больших помещениях.По цене от 8000 рублей можно приобрести любой из трех типов устройств: традиционный, ультразвуковой, паровой. Применяют такие приборы для увлажнения помещений площадью свыше 40-50 кв.м. Большинство моделей оснащены опцией ароматизации, дополнительной очисткой воздуха, ионизацией и гигростатом. Увлажнение воздуха происходит гораздо быстрее, чем приборами более бюджетного сегмента. Такие модели подходят не только для квартир и домов, но и для офисных помещений.
https://radiosputnik.ria.ru/20211019/uvlazhnitel-1755024729.html
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общество, техника, здоровье - общество
20:34 26.11.2021
 

Против сухости кожи и вирусов: как выбрать хороший увлажнитель воздуха

© Depositphotos / unknownКак выбрать увлажнитель воздуха
Как выбрать увлажнитель воздуха - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© Depositphotos / unknown
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Спрос на увлажнители растет с началом отопительного сезона. Сухой воздух провоцирует пересыхание слизистых оболочек, что увеличивает риск заболевания респираторными инфекциями. Эти проблемы решают увлажнители воздуха. Как выбрать хороший, какая мощность и набор опций подойдет для квартиры — в материале РИА Новости.

Увлажнитель воздуха

Увлажнитель представляет собой небольшое устройство, которое насыщает воздух мельчайшими частицами воды, испаряя ее. В магазинах есть огромный выбор различных приборов этой категории, удобных в применении.
Для снижения активности вирусов ученые рекомендуют пользоваться в помещениях увлажнителями воздуха и поддерживать 50-процентную влажность. Помимо прочего, прибор зимой помогает сохранить свежесть кожи и уберечь комнатные растения от пересыхания.

Норма влажности

Использовать увлажнитель стоит в том случае, если уровень насыщения воздуха водой ниже нормы. Относительная влажность в летний период должна быть в пределах от 40% до 60%, в зимний — от 40% до 50%. В холодное время года при включенном отоплении показатель снижаются до 30%.
Важно правильно использовать увлажнитель, так как неверная эксплуатация может нанести вред здоровью человека. "Если вода будет некачественной, то в комнату начнет поступать пар из грязной воды, а плохой воздух, вдыхаемый человеком, может усилить проблемы с дыхательными путями, обострить аллергические реакции. Также может ухудшиться самочувствие: появятся головные боли, возникнет обострение хронических болезней", предупреждает пульмонолог-иммунолог Лариса Маркова.
CC BY 2.0 / Nenad Stojkovic / Modern air humidifier. Water vapor closeup.Увлажнитель воздуха
Увлажнитель воздуха - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
CC BY 2.0 / Nenad Stojkovic / Modern air humidifier. Water vapor closeup.
Увлажнитель воздуха

Виды увлажнителей

На рынке представлено три основных типа приборов для увлажнения воздуха: традиционные, ультразвуковые и паровые. Самыми распространенными являются ультразвуковые. Паровые модели практически вышли из оборота.

Традиционные

Традиционные увлажнители работают по принципу естественного испарения воды. Воздух проходит через кассету, фильтр или другую установку и освобождается от посторонних частиц за счет оседания пыли в воде. Приборы потребляют немного электроэнергии (до 60 кВт).
К недостаткам таких устройств можно отнести невысокую производительность и необходимость часто менять фильтр. В некоторых моделях его можно многократно промывать под проточной водой, тогда обновлять придется только раз в год. К преимуществам традиционного увлажнителя можно отнести то, что он очищает воздух от пыли, хотя и умеренно, и поддерживает нормальный уровень влажности.
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Ультразвуковые

Эти модели являются универсальными и подходят для детских и других жилых комнат, офисов, магазинов, оранжерей, кафе и т.д. В прибор встроен пьезоэлектрический элемент, который под воздействием электрического тока создает высокочастотные колебания и преобразует воду в туман. Принцип работы заключается в следующем: вентилятор засасывает сухой воздух, пропускает его через водяное облако для увлажнения и затем рассеивает в помещении.
Ультразвуковой прибор прост в использовании — нужно налить воду в резервуар и подключить к розетке. Может работать сутками без остановки, остается только периодически подливать жидкость.
Уровень шума работы увлажнителя — всего 25 дБ. Приборы такого типа потребляют мало электроэнергии и хорошо увлажняют воздух (до 80%). Единственное, за чем придется следить, так это за качеством используемой воды, так как в устройстве нет фильтрующих установок. Рекомендуется использовать только дистиллированную воду.

Паровые

Паровые увлажнители работают по принципу электрочайника. Вода поступает в резервуар с нагревательным элементом, закипает и испаряется, очищаясь от вредных примесей. Такая техника помогает полноценно увлажнять воздух, вплоть до показателя в 100%. Во избежание появления сырости и плесени в помещении в прибор устанавливают гигростат (реле, которое поддерживает заданный уровень влажности, автоматически включая и выключая устройство).
Фильтров и кассет в таких увлажнителях нет, что упрощает эксплуатацию. Однако владельцы приборов сталкиваются с другой проблемой — на мебели и вещах появляется пылевой налет из-за солей кальция, содержащихся в испаряемой прибором воде.
© Фото : Pexels/Max VakhtbovychУвлажнитель воздуха возле кровати
Увлажнитель воздуха возле кровати - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© Фото : Pexels/Max Vakhtbovych
Увлажнитель воздуха возле кровати

Как правильно выбрать увлажнитель воздуха

При выборе техники в первую очередь необходимо ориентироваться на площадь помещения. Ставить слишком мощный прибор в маленькую комнату нет смысла — эффект сильнее не будет, а электроэнергии тратится много. И наоборот, слабая модель не сможет качественно увлажнить воздух на большой площади.

Потребляемая мощность

На рынке представлены модели с мощностью от 20 до 600 Вт. Для помещения площадью от 15 кв.м до 30 кв.м подойдет увлажнитель до 100 Вт. Если площадь комнаты до 50 кв.м, тогда следует применять прибор мощностью до 150 Вт.

Объем резервуара

Для небольших помещений площадью около 20 кв.м используют увлажнитель с объемом резервуара на 4-5 л. В комнату размером от 30 кв.м до 40 кв.м подойдет прибор с резервуаром на 6-7 л. Емкость на 8-9 л. подойдет для увлажнения апартаментов площадью до 60 кв.м.
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Тип управления

Увлажнители воздуха бывают с механическим, электронным и сенсорным управлением.
В механических приборах установлены поворотные выключатели. Такие увлажнители достаточно надежны.
В моделях с электронным типом управления представлен расширенный функционал. Их оснащают дисплеем, с помощью которого можно регулировать уровень влажности.
На сенсорных увлажнителях есть приборная панель для удобства пользования.

Дополнительные функции

Современные увлажнители воздуха оснащаются различными опциями, оптимизирующими их работу.
© Pixabay / asundermeierУвлажнитель воздуха
Увлажнитель воздуха - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© Pixabay / asundermeier
Увлажнитель воздуха
Для безопасности эксплуатации прибора предусмотрено автоотключение при опрокидывании резервуара. Если вода заканчивается, то увлажнитель также автоматически отключается.
В приборах с ночным режимом вентилятор работает тихо, а световые элементы не такие яркие. Такой режим позволяет комфортно использовать устройство ночью. Воздух увлажняется качественно, а лишние помехи для сна отсутствуют.
Специальные индикаторы сообщают о необходимости прочистки фильтра и емкостей. Иначе владельцы могут забыть об этом и увлажнитель будет работать вполсилы.

Гигростат

Эта опция помогает контролировать уровень влажности воздуха. Как только показатель достигает нормы, увлажнитель автоматически прекращает работать. Он включается снова тогда, когда уровень влажности в помещении снижается. Это помогает экономить электроэнергию и использовать прибор только при необходимости.

Таймер

Наличие таймера позволяет регулировать работу увлажнителя без участия владельца. В установленное время прибор отключается, например, перед отходом жильцов квартиры ко сну, и включается сам в указанное время.
© Фото : Pexels/Chris FУвлажнитель воздуха
Увлажнитель воздуха - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© Фото : Pexels/Chris F
Увлажнитель воздуха

Ионизация

Насыщенный ионами - отрицательно заряженными частицами - воздух лучше обогащает кислородом кровь. Также ионизация очищает воздух от пыли и устраняет неприятные запахи, например, табачный дым.
Однако злоупотреблять ионизацией нельзя. Переизбыток отрицательно заряженных частиц в воздухе приводит к обратному эффекту - пыль задерживается в дыхательных путях в большем объеме. Взвешенные частицы быстро оседают на предметах мебели, поэтому в помещении рекомендуется своевременно проводить уборку.

Очистка воздуха

По-другому эту опцию называют мойкой воздуха. Для более тщательной его очистки в увлажнитель устанавливают дополнительные фильтры. Такой опцией обычно оснащают традиционные и ультразвуковые увлажнители, но большого объема.

Ароматизация

В приборы помещают ароматизированные капсулы и аромамасла для придания воздуху приятного запаха. Такая функция положительно сказывается на самочувствии и настроении человека. В приятно пахнущей комнате гораздо проще расслабиться и снять стресс.

Цена

Определившись с типом увлажнителя и набором дополнительных опций, нужно выбрать ценовую категорию.
© Pixabay / asundermeierДиффузор
Диффузор - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
© Pixabay / asundermeier
Диффузор
Стоимость бюджетных моделей варьируется от 700 до 4000 рублей. Обычно это настольные небольшие по размеру увлажнители, которые часто используют для офисов или небольших комнат. Главные различия - в мощности прибора, объеме резервуара, размере и наличии дополнительных опций. Чаще всего в такой ценовой категории находятся ультразвуковые увлажнители. Небольшие по габаритам модели хорошо вписываются в интерьер квартиры.
Средняя ценовая категория устройств находится в пределах от 4000 до 8000 рублей. По такой цене продаются ультразвуковые и традиционные приборы. Более дорогие увлажнители отличаются увеличенным функционалом. Такие модели оснащены дисплеями, управляются дистанционно или с помощью сенсорного экрана. Приборы довольно габаритные и используются в больших помещениях.
По цене от 8000 рублей можно приобрести любой из трех типов устройств: традиционный, ультразвуковой, паровой. Применяют такие приборы для увлажнения помещений площадью свыше 40-50 кв.м. Большинство моделей оснащены опцией ароматизации, дополнительной очисткой воздуха, ионизацией и гигростатом. Увлажнение воздуха происходит гораздо быстрее, чем приборами более бюджетного сегмента. Такие модели подходят не только для квартир и домов, но и для офисных помещений.
 
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