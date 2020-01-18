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Врач рассказала об опасности увлажнителей воздуха
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РИА Новости

Врач рассказала об опасности увлажнителей воздуха

03:25 18.01.2020 (обновлено: 03:32 18.01.2020)
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© Depositphotos / aa-wУправление температурой в доме
Управление температурой в доме
© Depositphotos / aa-w
Управление температурой в доме. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Пульмонолог-иммунолог Лариса Маркова рассказала, при каких условиях увлажнители воздуха могут причинить вред здоровью человека, рекомендации она дала в беседе с "Вечерней Москвой".
"Если вода в приборе будет некачественной, то в комнату начнет поступать пар из грязной воды, а плохой воздух, вдыхаемый человеком, может усилить проблемы с дыхательными путями, обострить аллергические реакции. Также может ухудшиться самочувствие: появятся головные боли, а также возникнет обострение хронических недугов", — рассказала Маркова.
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По ее словам, при условии своевременной замены воды и фильтров увлажнители воздуха являются безвредными устройствами.
При выборе изделия врач порекомендовала ориентироваться на более дорогие модели, в которых установлен гигрометр (датчик, определяющий влажность воздуха. – прим. ред.).
"Увлажнители без контроля влажности в помещении могут также негативно повлиять на ваше здоровье и даже ухудшить санитарные условия в помещении", — заключила Маркова.
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