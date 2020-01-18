Врач рассказала об опасности увлажнителей воздуха

МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Пульмонолог-иммунолог Лариса Маркова рассказала, при каких условиях увлажнители воздуха могут причинить вред здоровью человека, рекомендации она дала в беседе с " Пульмонолог-иммунолог Лариса Маркова рассказала, при каких условиях увлажнители воздуха могут причинить вред здоровью человека, рекомендации она дала в беседе с " Вечерней Москвой ".

"Если вода в приборе будет некачественной, то в комнату начнет поступать пар из грязной воды, а плохой воздух, вдыхаемый человеком, может усилить проблемы с дыхательными путями, обострить аллергические реакции. Также может ухудшиться самочувствие: появятся головные боли, а также возникнет обострение хронических недугов", — рассказала Маркова.

По ее словам, при условии своевременной замены воды и фильтров увлажнители воздуха являются безвредными устройствами.

При выборе изделия врач порекомендовала ориентироваться на более дорогие модели, в которых установлен гигрометр (датчик, определяющий влажность воздуха. – прим. ред.).