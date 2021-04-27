https://ria.ru/20210427/orekhi-1730206917.html

Орехи: суперфуд для здоровья сердца, сосудов и мозга

Орехи: суперфуд для здоровья сердца, сосудов и мозга

Орехи — незаменимый питательный продукт, необходимый человеку. В чем польза и вред орехов для организма женщин, мужчин и детей, можно ли их есть каждый день,... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T19:44

2021-04-27T19:44

2021-04-27T20:20

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Орехи — незаменимый питательный продукт, необходимый человеку. В чем польза и вред орехов для организма женщин, мужчин и детей, можно ли их есть каждый день, какие сорта самые безопасные, а также как правильно есть орехи, чтобы похудеть — в материале РИА Новости.Виды ореховОрехи — это плоды некоторых растений со съедобным ядром и твердой скорлупой. Наиболее популярные виды:Некоторые орехи с точки зрения ботаники таковыми не являются. Например, арахис — это на самом деле боб. Какие вещества содержатся в орехахОрехи — это высококалорийный продукт: его энергетическая ценность достигает 500−700 ккал на 100 грамм.Польза ореховОрехи полезны для профилактики анемии, снижения уровня стресса, нормализации артериального давления. Они улучшают здоровье щитовидной железы, помогают усвоению железа, образованию гемоглобина. За счет витаминов и минералов укрепляют костную ткань. Благодаря содержанию Омега-3 орехи могут снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и воспалительных процессов в организме. Фундук уменьшает уровень "плохого" холестерина, бразильский орех помогает справляться с оксидантным стрессом, а арахис благодаря витамину В3 положительно влияет на нервную систему. "Миндаль содержит больше клетчатки, витамина Е и кальция, чем любой другой орех, — сообщила эксперт. — Он являются естественным источником 15 питательных веществ, включая полезные жиры, клетчатку, магний, медь, рибофлавин, фосфор и марганец, а также калий, железо, фолиевую кислоту, цинк, ниацин и тиамин. По некоторым данным, миндаль может иметь терапевтический эффект при слабости, вызванной диабетом. Кроме этого, исследование, опубликованное в Медицинском журнале Новой Англии, показало, что у тех, кто ел орехи, такие как миндаль, по крайней мере семь раз в неделю, уровень смертности был ниже на 20%, чем у тех, кто их не ел".Для сосудовОрехи способны улучшать работу кровеносных сосудов. "Они являются отличным источником растительных жиров и не содержат холестерина, — отметила Галина Агеенкова. — В жирных кислотах есть полезные мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры, которые помогают транспортировать холестерин в крови. Грецкий орех обладает способностью снижать холестерин, особенно если мы говорим о масле из него. Он также уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, богат калием, фосфором, магнием и витамином А".Для иммунитетаВ кедровых орехах много цинка, который играет важную роль в работе иммунной системы. Другие полезные вещества в составе продукта повышают сопротивляемость организма вирусам. Также орехи рекомендуют в восстановительный период после болезней. Для мозгаИз-за высокого содержания витамина B1 орехи положительно влияют на работу мозга. Например, грецкие за счет полифенолов и Омега-3 улучшают память, концентрацию внимания и другие ключевые когнитивные функции, а также снижают тревогу. Витамин Е, который является мощным антиоксидантом, защищает нервные клетки от разрушения и снижает риск развития болезни Альцгеймера. Для кожиАнтиоксиданты в составе орехов замедляют процессы старения организма, препятствуют преждевременному появлению морщин. Также они улучшают цвет лица, борются с пигментацией. Масло грецкого ореха широко используется в косметологии: оно питает и подтягивает кожу, помогает от шелушения на губах. При нанесении на волосы ускоряет их рост. Масло макадамии увлажняет сухой эпидермис, оказывает смягчающее действие, нормализует работу сальных желез.Какие орехи полезнее всегоУ разных видов орехов похожий состав, однако в некоторых концентрация полезных веществ выше. Вред орехов и противопоказанияПри передозировке продукта могут возникнуть:Какой орех самый вредный"С орешками следует быть осторожными: арахис, особенно тот, что используется для коммерческого изготовления арахисового масла, часто бывает заражен грибком аспергиллом, из-за чего продукт может иметь канцерогенный эффект", — отметила эксперт. Арахис растет в земле, в сырости, которая способствует развитию плесени. За счет этого он способен поражать клетки печени и провоцировать развитие опасных болезней, вплоть до цирроза. Жареный и соленый продукт также не принесет пользы организму. Какие орехи полезны для женского организмаОдними из самых полезных орехов для женщин считаются кедровые: они помогают в профилактике дерматологических заболеваний и увеличивают количество молока в организме кормящей матери. Миндаль, в свою очередь, улучшает пищеварение и тем самым помогает при похудении. Регулярное потребление орехов успокаивает нервную систему, снижает риск развития депрессии, препятствует преждевременному старению, положительно влияет на состояние кожи, волос и ногтей. Во время беременностиИспанские ученые выяснили, что употребление орехов во время беременности влияет на умственные способности ребенка. В эксперименте использовали грецкие и кедровые орехи, миндаль, арахис и фундук. Если женщины в первые 12 недель беременности ели достаточно орехов, их дети впоследствии лучше справлялись с тестами на интеллект. У них также были выше когнитивные функции — память, концентрация внимания. Такой эффект объясняется высоким содержанием фолиевой кислоты, жирных кислот Омега-3 и Омега-6, которые положительно влияют на развитие плода. В день достаточно употреблять 30 грамм продукта.Во избежание негативных реакций со стороны организма лучше проконсультироваться с врачом перед включением орехов в рацион.После 40-50 летЗа счет витамина В9 грецкий орех помогает при бессоннице, снижает уровень стресса, полезен для профилактики остеопороза и артрита. Однако его не рекомендуют при риске тромбозов. Кешью укрепляет кости, которые с возрастом становятся более хрупкими. Орехи снижают уровень холестерина, что важно для правильной работы сердечно-сосудистой системы, нормализуют настроение во время климакса. Как правильно есть орехиМакадамию следует вымачивать 2-4 часа, кешью — 6, фундук, пекан, грецкие и кедровые орехи — 8. Миндаль нужно держать в воде дольше всего — 12 часов.Можно ли есть орехи каждый деньОрехи в разумных дозах можно есть каждый день. При регулярном употреблении отмечается благотворное влияние продукта на организм, а люди, которые съедают ежедневно горсть орехов, реже сталкиваются с ишемической болезнью сердца. Сколько орехов можно есть в день взрослым и детям"Орехи очень калорийны, поэтому следует употреблять их в умеренном количестве. Средняя порция орехов в день для взрослого человека — столько, сколько помещается в вашу руку, горсть или ¼ чашки. Приблизительно это 30 грамм". Превышать эту норму не стоит, особенно тем, кто сидит на диете. Максимальная суточная доза — 100 г орехов. Детям до трех лет давать орехи не стоит, потому что они не усваиваются, также есть риск аллергии. Детям старше трех лет можно употреблять 50 г продукта 1-2 раза в неделю без вреда для здоровья.Почему нельзя много ореховИз-за высокой калорийности чрезмерное употребление орехов приводит к набору веса. У детей продукт может спровоцировать развитие экземы и псориаза. Орехи способны вызывать сильнейшую аллергию, ими можно отравиться при передозировке. Например, фундук в большом количестве негативно действует на сосуды мозга, а миндаль — на почки. Способствовать отравлению могут плесень, пестициды в составе ореховКакие орехи можно при сахарном диабетеСогласно научным данным, орехи могут стабилизировать уровень глюкозы в крови и позитивно влиять на гликированный гемоглобин — средний уровень сахара в крови за период до трех месяцев. Ими лучше заменять очищенные углеводы. Среди самых полезных орехов для диабетиков выделяют: миндаль, бразильский, кешью, каштаны, кокосовый, пекан, фундук, макадамию, грецкие и кедровые, фисташки.Орехи при похуденииНесмотря на то, что орехи высококалорийны, они хорошо насыщают и снижают чувство голода. В них практически нет углеводов, но зато есть белки, которые способствуют снижению веса. Причем до 35% жиров в составе продукта не усваиваются в организме и не откладываются в лишние килограммы. Орехами можно перекусывать во время диеты, но превышать суточную норму в 30 грамм не следует. Как выбирать и хранить орехиСкорлупа качественных орехов должна быть цельной, без механических повреждений, а сами плоды — без плесени и пятен. Лучше всего покупать орехи в герметичной упаковке, потому что на развес они могут быть залежавшимися и не самыми вкусными. Хранить их следует в сухом прохладном месте, иначе высокая влажность воздуха приведет к быстрой порче продукта. Очищенные орехи можно поместить в пакет и положить его в холодильник.

https://ria.ru/20201113/makadamiya-1584542862.html

https://rsport.ria.ru/20210208/mindal-1596526302.html

https://ria.ru/20201120/orekh-1585577147.html

https://ria.ru/20201201/pekan-1587155876.html

https://ria.ru/20201119/orekh-1585396336.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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