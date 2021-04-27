Орехи: суперфуд для здоровья сердца, сосудов и мозга
19:44 27.04.2021 (обновлено: 20:20 27.04.2021)
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Орехи — незаменимый питательный продукт, необходимый человеку. В чем польза и вред орехов для организма женщин, мужчин и детей, можно ли их есть каждый день, какие сорта самые безопасные, а также как правильно есть орехи, чтобы похудеть — в материале РИА Новости.
Виды орехов
Орехи — это плоды некоторых растений со съедобным ядром и твердой скорлупой. Наиболее популярные виды:
- —арахис;
- —бразильский орех;
- —грецкий орех;
- —кедровый орех;
- —кешью ;
- —макадамия;
- —миндаль;
- —фундук;
- —пекан;
- —фисташка.
Некоторые орехи с точки зрения ботаники таковыми не являются. Например, арахис — это на самом деле боб.
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Какие вещества содержатся в орехах
Орехи — это высококалорийный продукт: его энергетическая ценность достигает 500−700 ккал на 100 грамм.
"Орехи — отличный источник протеина, клетчатки, витамина Е, магния, цинка, меди, селена, калия, фосфора, витамина В2 (рибофлавина) и биотина, а также железа, других фитонутриентов и жиров, — рассказала РИА Новости нутрициолог Галина Агеенкова. — Все орехи содержат достаточно высокий уровень веществ — ингибиторов протеаз, которые известны своим эффектом в замедлении развития рака".
Польза орехов
Орехи полезны для профилактики анемии, снижения уровня стресса, нормализации артериального давления. Они улучшают здоровье щитовидной железы, помогают усвоению железа, образованию гемоглобина. За счет витаминов и минералов укрепляют костную ткань. Благодаря содержанию Омега-3 орехи могут снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и воспалительных процессов в организме. Фундук уменьшает уровень "плохого" холестерина, бразильский орех помогает справляться с оксидантным стрессом, а арахис благодаря витамину В3 положительно влияет на нервную систему.
"Миндаль содержит больше клетчатки, витамина Е и кальция, чем любой другой орех, — сообщила эксперт. — Он являются естественным источником 15 питательных веществ, включая полезные жиры, клетчатку, магний, медь, рибофлавин, фосфор и марганец, а также калий, железо, фолиевую кислоту, цинк, ниацин и тиамин. По некоторым данным, миндаль может иметь терапевтический эффект при слабости, вызванной диабетом. Кроме этого, исследование, опубликованное в Медицинском журнале Новой Англии, показало, что у тех, кто ел орехи, такие как миндаль, по крайней мере семь раз в неделю, уровень смертности был ниже на 20%, чем у тех, кто их не ел".
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Для сосудов
Орехи способны улучшать работу кровеносных сосудов.
"Они являются отличным источником растительных жиров и не содержат холестерина, — отметила Галина Агеенкова. — В жирных кислотах есть полезные мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры, которые помогают транспортировать холестерин в крови. Грецкий орех обладает способностью снижать холестерин, особенно если мы говорим о масле из него. Он также уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, богат калием, фосфором, магнием и витамином А".
Для иммунитета
В кедровых орехах много цинка, который играет важную роль в работе иммунной системы. Другие полезные вещества в составе продукта повышают сопротивляемость организма вирусам. Также орехи рекомендуют в восстановительный период после болезней.
Для мозга
Из-за высокого содержания витамина B1 орехи положительно влияют на работу мозга. Например, грецкие за счет полифенолов и Омега-3 улучшают память, концентрацию внимания и другие ключевые когнитивные функции, а также снижают тревогу. Витамин Е, который является мощным антиоксидантом, защищает нервные клетки от разрушения и снижает риск развития болезни Альцгеймера.
Для кожи
Антиоксиданты в составе орехов замедляют процессы старения организма, препятствуют преждевременному появлению морщин. Также они улучшают цвет лица, борются с пигментацией. Масло грецкого ореха широко используется в косметологии: оно питает и подтягивает кожу, помогает от шелушения на губах. При нанесении на волосы ускоряет их рост. Масло макадамии увлажняет сухой эпидермис, оказывает смягчающее действие, нормализует работу сальных желез.
Какие орехи полезнее всего
У разных видов орехов похожий состав, однако в некоторых концентрация полезных веществ выше.
"Бразильские орехи являются одним из самых насыщенных суперфудов, — отметила нутрициолог. — Они содержат большое количество селена и могут уменьшить воспаление, а также поддержать мозг, иммунную и сердечно-сосудистую систему, регулировать работу щитовидной железы. Специалисты связывают низкое потребление селена с заболеваниями щитовидной железы. Если у человека низкий уровень селена, то "щитовидка" должна работать больше, чем обычно, для выработки своих гормонов, и организму будет сложнее преобразовать эти гормоны в форму, которую могут использовать клетки. Всего в одном бразильском орехе в среднем содержится 80 микрограмм селена. При рекомендуемой дневной дозе 200 микрограмм нужно есть только несколько бразильских орехов в день, чтобы обеспечить достаточный уровень этого важного питательного вещества".
Вред орехов и противопоказания
"Большинство орехов содержат аминокислоту аргинин, высокий уровень которой может спровоцировать появление на коже герпеса, — объяснила Галина Агеенкова. — Также с осторожностью орехи следует употреблять людям с воспалительными заболеваниями кишечника. Старайтесь избегать жареных орехов, полезные жиры в них в процессе термической обработки портятся".
При передозировке продукта могут возникнуть:
- —боль в области печени;
- —чрезмерный прилив сил;
- —повышенная температура тела;
- —головные боли;
- —дискомфорт в желудке и кишечнике.
Какой орех самый вредный
"С орешками следует быть осторожными: арахис, особенно тот, что используется для коммерческого изготовления арахисового масла, часто бывает заражен грибком аспергиллом, из-за чего продукт может иметь канцерогенный эффект", — отметила эксперт. Арахис растет в земле, в сырости, которая способствует развитию плесени. За счет этого он способен поражать клетки печени и провоцировать развитие опасных болезней, вплоть до цирроза. Жареный и соленый продукт также не принесет пользы организму.
Какие орехи полезны для женского организма
Одними из самых полезных орехов для женщин считаются кедровые: они помогают в профилактике дерматологических заболеваний и увеличивают количество молока в организме кормящей матери. Миндаль, в свою очередь, улучшает пищеварение и тем самым помогает при похудении. Регулярное потребление орехов успокаивает нервную систему, снижает риск развития депрессии, препятствует преждевременному старению, положительно влияет на состояние кожи, волос и ногтей.
Во время беременности
Испанские ученые выяснили, что употребление орехов во время беременности влияет на умственные способности ребенка. В эксперименте использовали грецкие и кедровые орехи, миндаль, арахис и фундук. Если женщины в первые 12 недель беременности ели достаточно орехов, их дети впоследствии лучше справлялись с тестами на интеллект. У них также были выше когнитивные функции — память, концентрация внимания. Такой эффект объясняется высоким содержанием фолиевой кислоты, жирных кислот Омега-3 и Омега-6, которые положительно влияют на развитие плода. В день достаточно употреблять 30 грамм продукта.
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Во избежание негативных реакций со стороны организма лучше проконсультироваться с врачом перед включением орехов в рацион.
После 40-50 лет
За счет витамина В9 грецкий орех помогает при бессоннице, снижает уровень стресса, полезен для профилактики остеопороза и артрита. Однако его не рекомендуют при риске тромбозов. Кешью укрепляет кости, которые с возрастом становятся более хрупкими. Орехи снижают уровень холестерина, что важно для правильной работы сердечно-сосудистой системы, нормализуют настроение во время климакса.
Как правильно есть орехи
"Нельзя забывать о фитиновой кислоте в орехах, — предупредила специалист. — Она связывает многие нутриенты в продукте и не дает им усваиваться. Для того, чтобы снизить уровень фитиновой кислоты в орехах, их замачивают в воде от 2 до 12 часов в зависимости от вида. После этого их можно слегка подсушить в духовке".
Макадамию следует вымачивать 2-4 часа, кешью — 6, фундук, пекан, грецкие и кедровые орехи — 8. Миндаль нужно держать в воде дольше всего — 12 часов.
Можно ли есть орехи каждый день
Орехи в разумных дозах можно есть каждый день. При регулярном употреблении отмечается благотворное влияние продукта на организм, а люди, которые съедают ежедневно горсть орехов, реже сталкиваются с ишемической болезнью сердца.
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Сколько орехов можно есть в день взрослым и детям
"Орехи очень калорийны, поэтому следует употреблять их в умеренном количестве. Средняя порция орехов в день для взрослого человека — столько, сколько помещается в вашу руку, горсть или ¼ чашки. Приблизительно это 30 грамм". Превышать эту норму не стоит, особенно тем, кто сидит на диете. Максимальная суточная доза — 100 г орехов. Детям до трех лет давать орехи не стоит, потому что они не усваиваются, также есть риск аллергии. Детям старше трех лет можно употреблять 50 г продукта 1-2 раза в неделю без вреда для здоровья.
Почему нельзя много орехов
Из-за высокой калорийности чрезмерное употребление орехов приводит к набору веса. У детей продукт может спровоцировать развитие экземы и псориаза. Орехи способны вызывать сильнейшую аллергию, ими можно отравиться при передозировке. Например, фундук в большом количестве негативно действует на сосуды мозга, а миндаль — на почки. Способствовать отравлению могут плесень, пестициды в составе орехов
Какие орехи можно при сахарном диабете
Согласно научным данным, орехи могут стабилизировать уровень глюкозы в крови и позитивно влиять на гликированный гемоглобин — средний уровень сахара в крови за период до трех месяцев. Ими лучше заменять очищенные углеводы. Среди самых полезных орехов для диабетиков выделяют: миндаль, бразильский, кешью, каштаны, кокосовый, пекан, фундук, макадамию, грецкие и кедровые, фисташки.
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Орехи при похудении
Несмотря на то, что орехи высококалорийны, они хорошо насыщают и снижают чувство голода. В них практически нет углеводов, но зато есть белки, которые способствуют снижению веса. Причем до 35% жиров в составе продукта не усваиваются в организме и не откладываются в лишние килограммы. Орехами можно перекусывать во время диеты, но превышать суточную норму в 30 грамм не следует.
Как выбирать и хранить орехи
Скорлупа качественных орехов должна быть цельной, без механических повреждений, а сами плоды — без плесени и пятен. Лучше всего покупать орехи в герметичной упаковке, потому что на развес они могут быть залежавшимися и не самыми вкусными. Хранить их следует в сухом прохладном месте, иначе высокая влажность воздуха приведет к быстрой порче продукта. Очищенные орехи можно поместить в пакет и положить его в холодильник.