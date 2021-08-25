https://ria.ru/20210825/gemoglobin-1747256451.html

Гемоглобин в крови: какой уровень считается нормой

Норма гемоглобина в крови: какой должен быть у женщин и мужчин

Гемоглобин в крови: какой уровень считается нормой

Гемоглобин — основной компонент крови, отвечающий за насыщение тканей кислородом. Сколько гемоглобина должно быть в норме для разных возрастных групп в виде... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T20:16

2021-08-25T20:16

2021-08-25T20:16

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Гемоглобин — основной компонент крови, отвечающий за насыщение тканей кислородом. Сколько гемоглобина должно быть в норме для разных возрастных групп в виде таблицы, а также, какие существуют показания к анализу для проверки уровня белка — в материале РИА Новости.Гемоглобин в кровиЧто такое гемоглобин?Гемоглобин — сложное белковое соединение, входящее в состав клеток крови. Его также называют пигментным белком за счет его способности окрашивать кровь в насыщенный красный цвет.Помимо таких важных функций, как транспортировка кислорода и железа по всему организму, гемоглобин также поддерживает кислотно-щелочной баланс и выводит углекислый газ из тканей и органов.Гемоглобин успешно справляется со своими функциями, если его показатели находятся в пределах нормы. Отклонения в ту или другую сторону — признак нарушения, который свидетельствует о различных заболеваниях. В отдельных случаях это считается особенностью организма конкретного человека.Каким бывает?Существует несколько видов гемоглобина. К его естественным формам относят:Помимо этих форм существуют и патологические, которые мешают гемоглобину выполнять свои функции в привычном режиме. К ним относятся:Единицы измеренияКонцентрация гемоглобина измеряется в граммах на литр крови (г/л). Уровень белка варьируется от возраста, пола и других факторов (высота над уровнем моря, питание, вредные привычки, место работы и др.). Определение количества белка помогает вовремя выявить многие отклонения в организме и предотвратить их развитие еще на этапе небольших изменений.Норма гемоглобина в кровиНорма гемоглобина естественным образом отличается у разных групп населения.По возрастуУровень белка заметно различается у детей и взрослых. Возраст имеет прямое влияние на показатель гемоглобина в крови. Нормальные значения для женщин и мужчин с учетом возраста приведены в таблице:У мужчинНа норму гемоглобина влияет половой гормон тестостерон, который вызывает рост мышечной массы. Вдобавок к этому мужской организм не испытывает кровопотери каждый месяц, в отличие от женщин. Потому и норма количества белка у сильного пола становится выше по достижении репродуктивного возраста.У женщинУ женщин дела обстоят иначе. Критические дни напрямую влияют на норму гемоглобина в крови у женского пола, из-за чего она заметно отличается от нормы мужчин.У беременных женщин норма гемоглобина несколько снижается, потому что их организм работает за двоих. Создаются запасы для малыша в утробе, которые ему передаются в будущем при рождении.У детейВ начале жизни норма гемоглобина высокая благодаря матери, а далее, до 12 лет показатель постепенно снижается. Затем, по наступлении репродуктивного возраста, на норму белка влияют физиологические факторы женского или мужского пола и гемоглобин снова повышается.Причины повышенного гемоглобинаВысокий гемоглобин — результат, спровоцированный многими явлениями. Это могут быть как физиологические, так и патологические причины. Незначительное и временное повышение показателей у абсолютно здорового человека может быть связано с такими физиологическими причинами как:Патологических причин повышенного гемоглобина существует несколько:Причины пониженного гемоглобинаПониженный гемоглобин также имеет физиологическую и патологическую природу возникновения. К первым относят:Патологически пониженный показатель гемоглобина возникает по следующим причинам:Также, по словам Ирины Юзуп, сооснователя медицинской онлайн-академии UniProf, к.м.н., врача интегративной медицины, педиатра и нутрициолога, развитие железодефицитной анемии (ЖДА), при которой нарушается синтез гемоглобина вследствие дефицита железа, возможно у доноров, постоянно сдающих кровь в течение многих лет, а также у пациентов с хронической почечной недостаточностью, находящихся на программном гемодиализе.Основными причинами развития ЖДА в детской практике являются:Алиментарно-зависимыми факторами в развитии дефицита железа у детей являются:Анализ крови на гемоглобинКоличество белка в крови определяется следующим образом: небольшое количество крови пациента вливается в пробирку с реагентом, затем перемешивается. Далее нужно выждать 20 минут для реакции. У такого способа, при всей его простоте, высокая точность.Показания к анализуИрина Юзуп перечислила показания, которые служат поводом для сдачи анализа на уровень гемоглобина в крови. Провести исследование стоит в следующих случаях:По словам эксперта, чем больше симптомов, тем больше показаний проверить уровень гемоглобина. Несмотря на четко очерченную клиническую картину, решающее значение в диагностике имеют лабораторные исследования.Что может повлиять на результат анализа?На результат исследования белка в крови может повлиять неправильная подготовка к сдаче анализа. Для того, чтобы он оказался информативным, стоит придерживаться нескольких правил:Как повысить или понизить гемоглобин в крови?Принимаемые меры зависят от причины нарушения и конкретного уровня белка. По словам экспертов, если основная проблема кроется в питании, то оптимальный вариант — пересмотреть свой ежедневный рацион и наладить поступление железа в организм. Если повышение или снижение гемоглобина является проявлением физиологического фактора, то можно попробовать сменить зону проживания (переехать в равнинную местность), бросить курить или же сменить профессию на более приземленную.С патологическими факторами сложнее, так как повышение или снижение гемоглобина в крови может быть проявлением многих заболеваний и дефицитов. В первую очередь, важно выяснить, где кроется корень проблемы. Для этого часто требуется провести диагностику всего организма и сдать дополнительные анализы. И только потом, зная историю возникновения проблемы, можно принимать меры: корректировать питание, принимать назначенные врачом препараты или же прибегать к более серьезным решениям (оперативным вмешательствам).Методы профилактикиРекомендациями по мерам профилактики пониженного и повышенного уровня гемоглобина поделилась Ирина Кононенко, эксперт медицинской онлайн-академии UniProf, нутрициолог:Помимо этого, Ирина Кононенко рекомендует ограничить употребление крахмалистых овощей и фруктов, а также увеличить пропорцию тушеных некрахмалистых овощей. Соль при этом должна присутствовать в рационе, так как ионы хлора в соли являются основным материалом для выработки соляной кислоты. Дополнительно необходимо включить в рацион ферментированные овощи и сок, а также горечи: имбирь, кардамон, репу, салат-латук, редис, брокколи, чеснок, репчатый лук и др.

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https://ria.ru/20210820/bilirubin-1746630823.html

https://ria.ru/20210528/lgoty-1734618630.html

https://ria.ru/20200417/1570177040.html

https://ria.ru/20210820/gemoglobin-1746628592.html

https://ria.ru/20201130/imbir-1587008923.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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