Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210825/gemoglobin-1747256451.html
Гемоглобин в крови: какой уровень считается нормой
Норма гемоглобина в крови: какой должен быть у женщин и мужчин
Гемоглобин в крови: какой уровень считается нормой
Гемоглобин — основной компонент крови, отвечающий за насыщение тканей кислородом. Сколько гемоглобина должно быть в норме для разных возрастных групп в виде... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T20:16
2021-08-25T20:16
здоровье - общество
здоровье
здоровый образ жизни (зож)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/19/1747245106_0:205:3067:1930_1920x0_80_0_0_b19e119080d422be181de008ba941bbb.jpg
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Гемоглобин — основной компонент крови, отвечающий за насыщение тканей кислородом. Сколько гемоглобина должно быть в норме для разных возрастных групп в виде таблицы, а также, какие существуют показания к анализу для проверки уровня белка — в материале РИА Новости.Гемоглобин в кровиЧто такое гемоглобин?Гемоглобин — сложное белковое соединение, входящее в состав клеток крови. Его также называют пигментным белком за счет его способности окрашивать кровь в насыщенный красный цвет.Помимо таких важных функций, как транспортировка кислорода и железа по всему организму, гемоглобин также поддерживает кислотно-щелочной баланс и выводит углекислый газ из тканей и органов.Гемоглобин успешно справляется со своими функциями, если его показатели находятся в пределах нормы. Отклонения в ту или другую сторону — признак нарушения, который свидетельствует о различных заболеваниях. В отдельных случаях это считается особенностью организма конкретного человека.Каким бывает?Существует несколько видов гемоглобина. К его естественным формам относят:Помимо этих форм существуют и патологические, которые мешают гемоглобину выполнять свои функции в привычном режиме. К ним относятся:Единицы измеренияКонцентрация гемоглобина измеряется в граммах на литр крови (г/л). Уровень белка варьируется от возраста, пола и других факторов (высота над уровнем моря, питание, вредные привычки, место работы и др.). Определение количества белка помогает вовремя выявить многие отклонения в организме и предотвратить их развитие еще на этапе небольших изменений.Норма гемоглобина в кровиНорма гемоглобина естественным образом отличается у разных групп населения.По возрастуУровень белка заметно различается у детей и взрослых. Возраст имеет прямое влияние на показатель гемоглобина в крови. Нормальные значения для женщин и мужчин с учетом возраста приведены в таблице:У мужчинНа норму гемоглобина влияет половой гормон тестостерон, который вызывает рост мышечной массы. Вдобавок к этому мужской организм не испытывает кровопотери каждый месяц, в отличие от женщин. Потому и норма количества белка у сильного пола становится выше по достижении репродуктивного возраста.У женщинУ женщин дела обстоят иначе. Критические дни напрямую влияют на норму гемоглобина в крови у женского пола, из-за чего она заметно отличается от нормы мужчин.У беременных женщин норма гемоглобина несколько снижается, потому что их организм работает за двоих. Создаются запасы для малыша в утробе, которые ему передаются в будущем при рождении.У детейВ начале жизни норма гемоглобина высокая благодаря матери, а далее, до 12 лет показатель постепенно снижается. Затем, по наступлении репродуктивного возраста, на норму белка влияют физиологические факторы женского или мужского пола и гемоглобин снова повышается.Причины повышенного гемоглобинаВысокий гемоглобин — результат, спровоцированный многими явлениями. Это могут быть как физиологические, так и патологические причины. Незначительное и временное повышение показателей у абсолютно здорового человека может быть связано с такими физиологическими причинами как:Патологических причин повышенного гемоглобина существует несколько:Причины пониженного гемоглобинаПониженный гемоглобин также имеет физиологическую и патологическую природу возникновения. К первым относят:Патологически пониженный показатель гемоглобина возникает по следующим причинам:Также, по словам Ирины Юзуп, сооснователя медицинской онлайн-академии UniProf, к.м.н., врача интегративной медицины, педиатра и нутрициолога, развитие железодефицитной анемии (ЖДА), при которой нарушается синтез гемоглобина вследствие дефицита железа, возможно у доноров, постоянно сдающих кровь в течение многих лет, а также у пациентов с хронической почечной недостаточностью, находящихся на программном гемодиализе.Основными причинами развития ЖДА в детской практике являются:Алиментарно-зависимыми факторами в развитии дефицита железа у детей являются:Анализ крови на гемоглобинКоличество белка в крови определяется следующим образом: небольшое количество крови пациента вливается в пробирку с реагентом, затем перемешивается. Далее нужно выждать 20 минут для реакции. У такого способа, при всей его простоте, высокая точность.Показания к анализуИрина Юзуп перечислила показания, которые служат поводом для сдачи анализа на уровень гемоглобина в крови. Провести исследование стоит в следующих случаях:По словам эксперта, чем больше симптомов, тем больше показаний проверить уровень гемоглобина. Несмотря на четко очерченную клиническую картину, решающее значение в диагностике имеют лабораторные исследования.Что может повлиять на результат анализа?На результат исследования белка в крови может повлиять неправильная подготовка к сдаче анализа. Для того, чтобы он оказался информативным, стоит придерживаться нескольких правил:Как повысить или понизить гемоглобин в крови?Принимаемые меры зависят от причины нарушения и конкретного уровня белка. По словам экспертов, если основная проблема кроется в питании, то оптимальный вариант — пересмотреть свой ежедневный рацион и наладить поступление железа в организм. Если повышение или снижение гемоглобина является проявлением физиологического фактора, то можно попробовать сменить зону проживания (переехать в равнинную местность), бросить курить или же сменить профессию на более приземленную.С патологическими факторами сложнее, так как повышение или снижение гемоглобина в крови может быть проявлением многих заболеваний и дефицитов. В первую очередь, важно выяснить, где кроется корень проблемы. Для этого часто требуется провести диагностику всего организма и сдать дополнительные анализы. И только потом, зная историю возникновения проблемы, можно принимать меры: корректировать питание, принимать назначенные врачом препараты или же прибегать к более серьезным решениям (оперативным вмешательствам).Методы профилактикиРекомендациями по мерам профилактики пониженного и повышенного уровня гемоглобина поделилась Ирина Кононенко, эксперт медицинской онлайн-академии UniProf, нутрициолог:Помимо этого, Ирина Кононенко рекомендует ограничить употребление крахмалистых овощей и фруктов, а также увеличить пропорцию тушеных некрахмалистых овощей. Соль при этом должна присутствовать в рационе, так как ионы хлора в соли являются основным материалом для выработки соляной кислоты. Дополнительно необходимо включить в рацион ферментированные овощи и сок, а также горечи: имбирь, кардамон, репу, салат-латук, редис, брокколи, чеснок, репчатый лук и др.
https://ria.ru/20200520/1571739328.html
https://ria.ru/20210820/bilirubin-1746630823.html
https://ria.ru/20210528/lgoty-1734618630.html
https://ria.ru/20200417/1570177040.html
https://ria.ru/20210820/gemoglobin-1746628592.html
https://ria.ru/20201130/imbir-1587008923.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/19/1747245106_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fb5668a7ae6c63c5cb37d2416c80915f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровье - общество, здоровье, здоровый образ жизни (зож)
20:16 25.08.2021
 

Гемоглобин в крови: какой уровень считается нормой

© Depositphotos / Elnur_ Забор крови из вены
Забор крови из вены - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© Depositphotos / Elnur_
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Гемоглобин — основной компонент крови, отвечающий за насыщение тканей кислородом. Сколько гемоглобина должно быть в норме для разных возрастных групп в виде таблицы, а также, какие существуют показания к анализу для проверки уровня белка — в материале РИА Новости.

Гемоглобин в крови

Что такое гемоглобин?

Гемоглобин — сложное белковое соединение, входящее в состав клеток крови. Его также называют пигментным белком за счет его способности окрашивать кровь в насыщенный красный цвет.
Помимо таких важных функций, как транспортировка кислорода и железа по всему организму, гемоглобин также поддерживает кислотно-щелочной баланс и выводит углекислый газ из тканей и органов.
Гемоглобин успешно справляется со своими функциями, если его показатели находятся в пределах нормы. Отклонения в ту или другую сторону — признак нарушения, который свидетельствует о различных заболеваниях. В отдельных случаях это считается особенностью организма конкретного человека.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПробирки с биоматериалом в медицинском лабораторном комплексе "Инвитро" в Новосибирске
Пробирки с биоматериалом в медицинском лабораторном комплексе Инвитро в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Пробирки с биоматериалом в медицинском лабораторном комплексе "Инвитро" в Новосибирске

Каким бывает?

Существует несколько видов гемоглобина. К его естественным формам относят:
  • Гемоглобины взрослых (HbA и HbA2) — составляют почти 99% от общего количества этого пигмента в организме.
  • Оксигемоглобин (HbO2) — зарождается в легких при взаимодействии с кислородом.
  • Карбогемоглобин — появляется благодаря углекислому газу и базируется в венозной крови.
Помимо этих форм существуют и патологические, которые мешают гемоглобину выполнять свои функции в привычном режиме. К ним относятся:
  • Метгемоглобин (MetHb) — зачастую возникает из-за недостатка аскорбиновой кислоты и активного поступления в организм пищевой добавки нитрит натрия (при производстве колбасы ее используют для придания продукту яркого цвета). В норме метгемоглобин восстанавливается до естественного уровня с помощью антиоксидантов, но при сбое вызывает кислородное голодание в тканях.
  • Карбоксигемоглобин (HbCO) — сочетание обычного гемоглобина с угарным газом. В норме его показатели не должны превышать 0,5-1,5%. У курильщиков этот показатель может возрасти до 9%.
  • Гликозилированный гемоглобин (HbA1C) — появляется после взаимодействия с глюкозой. Очень часто его присутствие в анализах помогает выявить сахарный диабет. Он более информативен по сравнению с обычной диагностикой глюкозы крови за счет того, что показывает уровень сахара за последние несколько месяцев.
  • Гемоглобин S (HbS) — мутантная форма гемоглобина. По сравнению с нормальным гемоглобином он гораздо неустойчивее и хуже выполняет функцию транспортировки кислорода. В основном содержится в крови у людей с наследственными нарушениями.
Пробирка с гемоглобином, восстановленным в том виде, в котором он существовал 400 миллионов лет назад - РИА Новости, 1920, 20.05.2020
20 мая 2020, 18:59Наука
Ученые выяснили происхождение гемоглобина

Единицы измерения

Концентрация гемоглобина измеряется в граммах на литр крови (г/л). Уровень белка варьируется от возраста, пола и других факторов (высота над уровнем моря, питание, вредные привычки, место работы и др.). Определение количества белка помогает вовремя выявить многие отклонения в организме и предотвратить их развитие еще на этапе небольших изменений.

Норма гемоглобина в крови

Норма гемоглобина естественным образом отличается у разных групп населения.

По возрасту

Уровень белка заметно различается у детей и взрослых. Возраст имеет прямое влияние на показатель гемоглобина в крови. Нормальные значения для женщин и мужчин с учетом возраста приведены в таблице:
Норма гемоглобина в крови у детей и подростков (в граммах на литр)

Возраст

Женщины (г/л)

Мужчины (г/л)

Плод в утробе матери

135-200

135-200

1-3 дня

145-225

145-225

1 неделя

135-215

135-215

2 недели

125-205

125-205

1 месяц

100-180

100-180

2 месяца

90-140

90-140

3-6 месяцев

95-135

95-135

0,5-2 года

106-148

114-144

3-6 лет

102-142

104-140

7-12 лет

112-146

110-146

13-16 лет

112-152

118-164

17-19 лет

112-148

120-168

Норма гемоглобина в крови у подростков и взрослых (в граммах на литр)

Возраст

Женщины (г/л)

Мужчины (г/л)

17-19 лет

112-148

120-168

20-29 лет

110-152

130-172

30-39 лет

112-150

126-172

40-49 лет

112-152

128-172

50-59 лет

112-152

124-172

60-65 лет

114-154

122-168

более 65 лет

110-156

122-168

У мужчин

На норму гемоглобина влияет половой гормон тестостерон, который вызывает рост мышечной массы. Вдобавок к этому мужской организм не испытывает кровопотери каждый месяц, в отличие от женщин. Потому и норма количества белка у сильного пола становится выше по достижении репродуктивного возраста.

У женщин

У женщин дела обстоят иначе. Критические дни напрямую влияют на норму гемоглобина в крови у женского пола, из-за чего она заметно отличается от нормы мужчин.
У беременных женщин норма гемоглобина несколько снижается, потому что их организм работает за двоих. Создаются запасы для малыша в утробе, которые ему передаются в будущем при рождении.

У детей

В начале жизни норма гемоглобина высокая благодаря матери, а далее, до 12 лет показатель постепенно снижается. Затем, по наступлении репродуктивного возраста, на норму белка влияют физиологические факторы женского или мужского пола и гемоглобин снова повышается.
Врач берет анализ крови у пациента - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
20 августа, 21:30
Билирубин в крови: что означают повышенные показатели

Причины повышенного гемоглобина

Высокий гемоглобин — результат, спровоцированный многими явлениями. Это могут быть как физиологические, так и патологические причины. Незначительное и временное повышение показателей у абсолютно здорового человека может быть связано с такими физиологическими причинами как:
  • проживание на возвышенностях, где уровень кислорода ниже, чем на равнинах (доказанный факт — у жителей высокогорья норма гемоглобина выше);
  • недостаточное количество воды в организме и, как следствие, — густая кровь. Эта проблема легко решается восполнением недостающей жидкости;
  • физические нагрузки — организм во время усиленной активности вырабатывает больше эритроцитов и потребляет больше кислорода;
  • курение. Стоит вспомнить про вид гемоглобина — "карбоксигемоглобин", который появляется по причине соединения обычного гемоглобина и угарного газа. Эта форма белка значительно увеличивается, и организм начинает испытывать нехватку кислорода;
  • профессия — у людей, связанных с авиацией, также немного повышен гемоглобин (пилоты, стюардессы и др.).
Патологических причин повышенного гемоглобина существует несколько:
  • обезвоживание (проблемы с ЖКТ — рвота, диарея, а также потребление мочегонных препаратов и т.д.);
  • избыток эритроцитов в крови;
  • проблемы с сердечно-сосудистой системой;
  • заболевания органов дыхания;
  • онкология;
  • заболевания костного мозга;
  • повышенное содержание в организме таких витаминов как фолиевая кислота и B12;
  • комплекс хронических заболеваний у пожилых людей старше 65 лет.

Причины пониженного гемоглобина

Пониженный гемоглобин также имеет физиологическую и патологическую природу возникновения. К первым относят:
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкБеременная девушка
Беременная девушка - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Беременная девушка
  • критические дни у женщин;
  • кровотечение после травм (как только его удается остановить, уровень нормального гемоглобина восстанавливается);
  • беременность (снижение белка в крови по причине вынашивания плода, так как расход железа повышается);
  • кормление грудью;
  • несбалансированный рацион с дефицитом железа и др.
Патологически пониженный показатель гемоглобина возникает по следующим причинам:
  • хронические заболевания и онкология;
  • нарушения всасываемости (проблемы с ЖКТ);
  • железодефицитная анемия;
  • нарушения в работе щитовидной железы;
  • хронические кровотечения;
  • гемолиз (разрушение клеток крови);
  • цирроз печени;
  • нарушение обмена гемоглобина в организме и др.
Также, по словам Ирины Юзуп, сооснователя медицинской онлайн-академии UniProf, к.м.н., врача интегративной медицины, педиатра и нутрициолога, развитие железодефицитной анемии (ЖДА), при которой нарушается синтез гемоглобина вследствие дефицита железа, возможно у доноров, постоянно сдающих кровь в течение многих лет, а также у пациентов с хронической почечной недостаточностью, находящихся на программном гемодиализе.
Сдача донорской крови в Москве - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
28 мая, 16:32
Льготы почетным донорам: какие положены и как их получить в 2021 году
Основными причинами развития ЖДА в детской практике являются:
  • дефицит железа при рождении ребенка;
  • алиментарный дефицит железа вследствие несбалансированного питания;
  • повышенные потребности организма в железе вследствие бурного роста ребенка;
  • потери железа из организма, превышающие физиологические.
Алиментарно-зависимыми факторами в развитии дефицита железа у детей являются:
  • недостаточное поступление железа с пищей;
  • сниженное всасывание железа;
  • увеличенные потери железа из-за микрокровотечений из кишечника (обусловленные ранним введением кефира и цельного коровьего молока в рацион детей раннего возраста; глистными инвазиями, инфекционно-воспалительными заболеваниями кишечника).

Анализ крови на гемоглобин

Количество белка в крови определяется следующим образом: небольшое количество крови пациента вливается в пробирку с реагентом, затем перемешивается. Далее нужно выждать 20 минут для реакции. У такого способа, при всей его простоте, высокая точность.
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинский работник в лаборатории больницы
Медицинский работник в лаборатории больницы - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
Медицинский работник в лаборатории больницы

Показания к анализу

Ирина Юзуп перечислила показания, которые служат поводом для сдачи анализа на уровень гемоглобина в крови. Провести исследование стоит в следующих случаях:
  • Головокружение, шум в ушах, мелькание мушек перед глазами.
  • Если появляются вкусовые изменения (например, желание съесть мел), стали нравиться странные запахи (ацетон, бензин).
  • Ногти слоятся и ломаются, стали плоскими, с поперечными полосками, могут принимать вогнутую форму.
  • Медленный рост волос и их выпадение.
  • Сухость, шелушение и бледность кожи.
  • Трещины в уголках губ.
  • Трудно глотать сухую или твердую пищу (сухость во рту).
  • Появилась одышка.
  • Нарушение ритма сердечных сокращений.
  • Слабость и пониженное артериальное давление.
  • Пигментация кожных покровов.
По словам эксперта, чем больше симптомов, тем больше показаний проверить уровень гемоглобина. Несмотря на четко очерченную клиническую картину, решающее значение в диагностике имеют лабораторные исследования.
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 17.04.2020
17 апреля 2020, 12:09Распространение коронавируса
Эксперт оценила гипотезу о влиянии коронавируса на гемоглобин

Что может повлиять на результат анализа?

На результат исследования белка в крови может повлиять неправильная подготовка к сдаче анализа. Для того, чтобы он оказался информативным, стоит придерживаться нескольких правил:
  • сдавать кровь утром, с 8 до 11 часов (натощак);
  • перед назначением предупредить врача о лекарствах,БАДах, которые принимает пациент. Очень часто даже самые обычные витамины могут исказить результат;
  • предупредить врача о медицинских вмешательствах, которые проводились незадолго до процедуры;
  • исключить прием алкоголя накануне и не курить за час до сдачи анализа;
  • исключить чрезмерные физические и эмоциональные нагрузки перед исследованием;
  • непосредственно перед забором крови стоит немного отдохнуть и перевести дух.

Как повысить или понизить гемоглобин в крови?

Принимаемые меры зависят от причины нарушения и конкретного уровня белка. По словам экспертов, если основная проблема кроется в питании, то оптимальный вариант — пересмотреть свой ежедневный рацион и наладить поступление железа в организм. Если повышение или снижение гемоглобина является проявлением физиологического фактора, то можно попробовать сменить зону проживания (переехать в равнинную местность), бросить курить или же сменить профессию на более приземленную.
С патологическими факторами сложнее, так как повышение или снижение гемоглобина в крови может быть проявлением многих заболеваний и дефицитов. В первую очередь, важно выяснить, где кроется корень проблемы. Для этого часто требуется провести диагностику всего организма и сдать дополнительные анализы. И только потом, зная историю возникновения проблемы, можно принимать меры: корректировать питание, принимать назначенные врачом препараты или же прибегать к более серьезным решениям (оперативным вмешательствам).
Медсестра держит пробирку после забора крови - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
20 августа, 21:17
Продукты для повышения гемоглобина в крови: общие советы

Методы профилактики

Рекомендациями по мерам профилактики пониженного и повышенного уровня гемоглобина поделилась Ирина Кононенко, эксперт медицинской онлайн-академии UniProf, нутрициолог:
  • Правильное, полноценное питание с продуктами, богатыми железом и усиливающими его усвоение.
  • Нормализация состояния желудочно-кишечного тракта.
  • Своевременная ликвидация источников кровопотери в организме.
  • Лицам групп риска может быть показан профилактический прием железосодержащих препаратов.
  • Коррекция дефицита не только железа, но и витаминов С и В12, фолиевой кислоты, меди и марганца.
  • Восполнить дефицит белка в ежедневном рационе.
Помимо этого, Ирина Кононенко рекомендует ограничить употребление крахмалистых овощей и фруктов, а также увеличить пропорцию тушеных некрахмалистых овощей. Соль при этом должна присутствовать в рационе, так как ионы хлора в соли являются основным материалом для выработки соляной кислоты. Дополнительно необходимо включить в рацион ферментированные овощи и сок, а также горечи: имбирь, кардамон, репу, салат-латук, редис, брокколи, чеснок, репчатый лук и др.
Имбирь - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
30 ноября 2020, 17:26
От депрессии и вирусов: чем полезен и кому вреден имбирь
 
Здоровье - ОбществоЗдоровьеЗдоровый образ жизни (ЗОЖ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:27Глава минобороны Британии предложил афганцам убегать из страны по земле
06:27Минтруд изменит правила начисления соцвыплат на детей
06:10Эксперты рассказали, в каком возрасте водители наносят в ДТП больше ущерба
06:08Названы продукты, улучшающие работу мозга
06:05Новосибирское ГИБДД раскрыло подробности аварии с микроавтобусом
05:58На Камчатке оценили финансовые потери из-за запрета полетов "Витязь-Аэро"
05:13В Новосибирске семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом
05:05Эксперт предупредил об опасности ухудшения криминогенной ситуации в России
04:31Прибывших из Афганистана в Россию обрабатывают дезинфицирующим раствором
04:15Американский фрегат разнесли во время учений
04:11Эксперт рассказала, чем грозит привычка наедаться фруктами впрок
04:09Врач предупредил о вреде курения и употребления алкоголя при COVID-19
03:47Разработчик РЛС рассказал, как Россия следит за американскими F-35
03:26Адвокат объяснил, как меняются правила вступления в наследство
03:19Главный педиатр Москвы рассказал, какую одежду не стоит выбирать для школы
03:16Названы главные страхи родителей за детей
03:13Названы города с самыми дорогими и дешевыми цветами перед Днем знаний
03:09Кинолог рассказал, какие профессии может освоить собака
03:00Юристы рассказали о причинах отказа в страховых выплатах за жилье
02:54Посол заявил, что британцам впредь будет сложнее войти в российские воды
Лента новостейМолния