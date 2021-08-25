Гемоглобин в крови: какой уровень считается нормой
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Гемоглобин — основной компонент крови, отвечающий за насыщение тканей кислородом. Сколько гемоглобина должно быть в норме для разных возрастных групп в виде таблицы, а также, какие существуют показания к анализу для проверки уровня белка — в материале РИА Новости.
Гемоглобин в крови
Что такое гемоглобин?
Гемоглобин — сложное белковое соединение, входящее в состав клеток крови. Его также называют пигментным белком за счет его способности окрашивать кровь в насыщенный красный цвет.
Помимо таких важных функций, как транспортировка кислорода и железа по всему организму, гемоглобин также поддерживает кислотно-щелочной баланс и выводит углекислый газ из тканей и органов.
Гемоглобин успешно справляется со своими функциями, если его показатели находятся в пределах нормы. Отклонения в ту или другую сторону — признак нарушения, который свидетельствует о различных заболеваниях. В отдельных случаях это считается особенностью организма конкретного человека.
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Каким бывает?
Существует несколько видов гемоглобина. К его естественным формам относят:
- —Гемоглобины взрослых (HbA и HbA2) — составляют почти 99% от общего количества этого пигмента в организме.
- —Оксигемоглобин (HbO2) — зарождается в легких при взаимодействии с кислородом.
- —Карбогемоглобин — появляется благодаря углекислому газу и базируется в венозной крови.
Помимо этих форм существуют и патологические, которые мешают гемоглобину выполнять свои функции в привычном режиме. К ним относятся:
- —Метгемоглобин (MetHb) — зачастую возникает из-за недостатка аскорбиновой кислоты и активного поступления в организм пищевой добавки нитрит натрия (при производстве колбасы ее используют для придания продукту яркого цвета). В норме метгемоглобин восстанавливается до естественного уровня с помощью антиоксидантов, но при сбое вызывает кислородное голодание в тканях.
- —Карбоксигемоглобин (HbCO) — сочетание обычного гемоглобина с угарным газом. В норме его показатели не должны превышать 0,5-1,5%. У курильщиков этот показатель может возрасти до 9%.
- —Гликозилированный гемоглобин (HbA1C) — появляется после взаимодействия с глюкозой. Очень часто его присутствие в анализах помогает выявить сахарный диабет. Он более информативен по сравнению с обычной диагностикой глюкозы крови за счет того, что показывает уровень сахара за последние несколько месяцев.
- —Гемоглобин S (HbS) — мутантная форма гемоглобина. По сравнению с нормальным гемоглобином он гораздо неустойчивее и хуже выполняет функцию транспортировки кислорода. В основном содержится в крови у людей с наследственными нарушениями.
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Единицы измерения
Концентрация гемоглобина измеряется в граммах на литр крови (г/л). Уровень белка варьируется от возраста, пола и других факторов (высота над уровнем моря, питание, вредные привычки, место работы и др.). Определение количества белка помогает вовремя выявить многие отклонения в организме и предотвратить их развитие еще на этапе небольших изменений.
Норма гемоглобина в крови
Норма гемоглобина естественным образом отличается у разных групп населения.
По возрасту
Уровень белка заметно различается у детей и взрослых. Возраст имеет прямое влияние на показатель гемоглобина в крови. Нормальные значения для женщин и мужчин с учетом возраста приведены в таблице:
Норма гемоглобина в крови у детей и подростков (в граммах на литр)
Возраст
Женщины (г/л)
Мужчины (г/л)
Плод в утробе матери
135-200
135-200
1-3 дня
145-225
145-225
1 неделя
135-215
135-215
2 недели
125-205
125-205
1 месяц
100-180
100-180
2 месяца
90-140
90-140
3-6 месяцев
95-135
95-135
0,5-2 года
106-148
114-144
3-6 лет
102-142
104-140
7-12 лет
112-146
110-146
13-16 лет
112-152
118-164
17-19 лет
112-148
120-168
Норма гемоглобина в крови у подростков и взрослых (в граммах на литр)
Возраст
Женщины (г/л)
Мужчины (г/л)
17-19 лет
112-148
120-168
20-29 лет
110-152
130-172
30-39 лет
112-150
126-172
40-49 лет
112-152
128-172
50-59 лет
112-152
124-172
60-65 лет
114-154
122-168
более 65 лет
110-156
122-168
У мужчин
На норму гемоглобина влияет половой гормон тестостерон, который вызывает рост мышечной массы. Вдобавок к этому мужской организм не испытывает кровопотери каждый месяц, в отличие от женщин. Потому и норма количества белка у сильного пола становится выше по достижении репродуктивного возраста.
У женщин
У женщин дела обстоят иначе. Критические дни напрямую влияют на норму гемоглобина в крови у женского пола, из-за чего она заметно отличается от нормы мужчин.
У беременных женщин норма гемоглобина несколько снижается, потому что их организм работает за двоих. Создаются запасы для малыша в утробе, которые ему передаются в будущем при рождении.
У детей
В начале жизни норма гемоглобина высокая благодаря матери, а далее, до 12 лет показатель постепенно снижается. Затем, по наступлении репродуктивного возраста, на норму белка влияют физиологические факторы женского или мужского пола и гемоглобин снова повышается.
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Причины повышенного гемоглобина
Высокий гемоглобин — результат, спровоцированный многими явлениями. Это могут быть как физиологические, так и патологические причины. Незначительное и временное повышение показателей у абсолютно здорового человека может быть связано с такими физиологическими причинами как:
- —проживание на возвышенностях, где уровень кислорода ниже, чем на равнинах (доказанный факт — у жителей высокогорья норма гемоглобина выше);
- —недостаточное количество воды в организме и, как следствие, — густая кровь. Эта проблема легко решается восполнением недостающей жидкости;
- —физические нагрузки — организм во время усиленной активности вырабатывает больше эритроцитов и потребляет больше кислорода;
- —курение. Стоит вспомнить про вид гемоглобина — "карбоксигемоглобин", который появляется по причине соединения обычного гемоглобина и угарного газа. Эта форма белка значительно увеличивается, и организм начинает испытывать нехватку кислорода;
- —профессия — у людей, связанных с авиацией, также немного повышен гемоглобин (пилоты, стюардессы и др.).
Патологических причин повышенного гемоглобина существует несколько:
- —обезвоживание (проблемы с ЖКТ — рвота, диарея, а также потребление мочегонных препаратов и т.д.);
- —избыток эритроцитов в крови;
- —проблемы с сердечно-сосудистой системой;
- —заболевания органов дыхания;
- —онкология;
- —заболевания костного мозга;
- —повышенное содержание в организме таких витаминов как фолиевая кислота и B12;
- —комплекс хронических заболеваний у пожилых людей старше 65 лет.
Причины пониженного гемоглобина
Пониженный гемоглобин также имеет физиологическую и патологическую природу возникновения. К первым относят:
Беременная девушка
- —критические дни у женщин;
- —кровотечение после травм (как только его удается остановить, уровень нормального гемоглобина восстанавливается);
- —беременность (снижение белка в крови по причине вынашивания плода, так как расход железа повышается);
- —кормление грудью;
- —несбалансированный рацион с дефицитом железа и др.
Патологически пониженный показатель гемоглобина возникает по следующим причинам:
- —хронические заболевания и онкология;
- —нарушения всасываемости (проблемы с ЖКТ);
- —железодефицитная анемия;
- —нарушения в работе щитовидной железы;
- —хронические кровотечения;
- —гемолиз (разрушение клеток крови);
- —цирроз печени;
- —нарушение обмена гемоглобина в организме и др.
Также, по словам Ирины Юзуп, сооснователя медицинской онлайн-академии UniProf, к.м.н., врача интегративной медицины, педиатра и нутрициолога, развитие железодефицитной анемии (ЖДА), при которой нарушается синтез гемоглобина вследствие дефицита железа, возможно у доноров, постоянно сдающих кровь в течение многих лет, а также у пациентов с хронической почечной недостаточностью, находящихся на программном гемодиализе.
Основными причинами развития ЖДА в детской практике являются:
- —дефицит железа при рождении ребенка;
- —алиментарный дефицит железа вследствие несбалансированного питания;
- —повышенные потребности организма в железе вследствие бурного роста ребенка;
- —потери железа из организма, превышающие физиологические.
Алиментарно-зависимыми факторами в развитии дефицита железа у детей являются:
- —недостаточное поступление железа с пищей;
- —сниженное всасывание железа;
- —увеличенные потери железа из-за микрокровотечений из кишечника (обусловленные ранним введением кефира и цельного коровьего молока в рацион детей раннего возраста; глистными инвазиями, инфекционно-воспалительными заболеваниями кишечника).
Анализ крови на гемоглобин
Количество белка в крови определяется следующим образом: небольшое количество крови пациента вливается в пробирку с реагентом, затем перемешивается. Далее нужно выждать 20 минут для реакции. У такого способа, при всей его простоте, высокая точность.
Медицинский работник в лаборатории больницы
Показания к анализу
Ирина Юзуп перечислила показания, которые служат поводом для сдачи анализа на уровень гемоглобина в крови. Провести исследование стоит в следующих случаях:
- —Головокружение, шум в ушах, мелькание мушек перед глазами.
- —Если появляются вкусовые изменения (например, желание съесть мел), стали нравиться странные запахи (ацетон, бензин).
- —Ногти слоятся и ломаются, стали плоскими, с поперечными полосками, могут принимать вогнутую форму.
- —Медленный рост волос и их выпадение.
- —Сухость, шелушение и бледность кожи.
- —Трещины в уголках губ.
- —Трудно глотать сухую или твердую пищу (сухость во рту).
- —Появилась одышка.
- —Нарушение ритма сердечных сокращений.
- —Слабость и пониженное артериальное давление.
- —Пигментация кожных покровов.
По словам эксперта, чем больше симптомов, тем больше показаний проверить уровень гемоглобина. Несмотря на четко очерченную клиническую картину, решающее значение в диагностике имеют лабораторные исследования.
Что может повлиять на результат анализа?
На результат исследования белка в крови может повлиять неправильная подготовка к сдаче анализа. Для того, чтобы он оказался информативным, стоит придерживаться нескольких правил:
- —сдавать кровь утром, с 8 до 11 часов (натощак);
- —перед назначением предупредить врача о лекарствах,БАДах, которые принимает пациент. Очень часто даже самые обычные витамины могут исказить результат;
- —предупредить врача о медицинских вмешательствах, которые проводились незадолго до процедуры;
- —исключить прием алкоголя накануне и не курить за час до сдачи анализа;
- —исключить чрезмерные физические и эмоциональные нагрузки перед исследованием;
- —непосредственно перед забором крови стоит немного отдохнуть и перевести дух.
Как повысить или понизить гемоглобин в крови?
Принимаемые меры зависят от причины нарушения и конкретного уровня белка. По словам экспертов, если основная проблема кроется в питании, то оптимальный вариант — пересмотреть свой ежедневный рацион и наладить поступление железа в организм. Если повышение или снижение гемоглобина является проявлением физиологического фактора, то можно попробовать сменить зону проживания (переехать в равнинную местность), бросить курить или же сменить профессию на более приземленную.
С патологическими факторами сложнее, так как повышение или снижение гемоглобина в крови может быть проявлением многих заболеваний и дефицитов. В первую очередь, важно выяснить, где кроется корень проблемы. Для этого часто требуется провести диагностику всего организма и сдать дополнительные анализы. И только потом, зная историю возникновения проблемы, можно принимать меры: корректировать питание, принимать назначенные врачом препараты или же прибегать к более серьезным решениям (оперативным вмешательствам).
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Методы профилактики
Рекомендациями по мерам профилактики пониженного и повышенного уровня гемоглобина поделилась Ирина Кононенко, эксперт медицинской онлайн-академии UniProf, нутрициолог:
- —Правильное, полноценное питание с продуктами, богатыми железом и усиливающими его усвоение.
- —Нормализация состояния желудочно-кишечного тракта.
- —Своевременная ликвидация источников кровопотери в организме.
- —Лицам групп риска может быть показан профилактический прием железосодержащих препаратов.
- —Коррекция дефицита не только железа, но и витаминов С и В12, фолиевой кислоты, меди и марганца.
- —Восполнить дефицит белка в ежедневном рационе.
Помимо этого, Ирина Кононенко рекомендует ограничить употребление крахмалистых овощей и фруктов, а также увеличить пропорцию тушеных некрахмалистых овощей. Соль при этом должна присутствовать в рационе, так как ионы хлора в соли являются основным материалом для выработки соляной кислоты. Дополнительно необходимо включить в рацион ферментированные овощи и сок, а также горечи: имбирь, кардамон, репу, салат-латук, редис, брокколи, чеснок, репчатый лук и др.
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