Что такое артрит: особенности заболевания, симптомы, осложнения и лечение
© Depositphotos.com / VitalikRadkoАртрит
© Depositphotos.com / VitalikRadko
Артрит
Оглавление
- Артрит
- Причины
- Симптомы и признаки
- Отличие от артроза
- Особенности
- Чем опасен артрит
- Стадии
- Осложнения
- Специфика артрита по локализации
- Верхние конечности
- Нижние конечности
- Шейный артрит
- Височно-челюстной артрит
- Классификация артрита
- По виду
- По форме
- По распространенности поражения
- Диагностика
- Лечение артрита
- Медикаментозное
- Народные средства
- Физиотерапия
- Диета при артрите
- Можно ли получить инвалидность по артриту
- Профилактика
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Артрит – это воспалительное заболевание суставов, которому подвержены как взрослые, так и дети. Признаки и симптомы заболевания, особенности ревматоидного артрита, как протекает в руках и ногах, какие препараты могут назначить для лечения – в материале РИА Новости.
Артрит
Артрит – это общее название заболеваний суставов, характеризующихся воспалительным поражением синовиальной оболочки, капсулы, хряща и других частей сустава, которое сопровождается болью и нарушениями двигательной функции. Артриты различаются по причинам возникновения, характеру течения. Они могут иметь разные симптомы и приводить к разным последствиям.
Руки человека, пораженного артритом
Причины
Причину появления и развития артрита удается выяснить не всегда, к тому же их бывает сразу несколько. Это может быть:
- —Местная инфекция. При воспалении тканей (например, при фурункуле, флегмоне и абсцессе) возбудители попадают в ближайший сустав через лимфатические и мелкие кровеносные сосуды, вследствие чего развивается острый артрит. Он может пройти самостоятельно, а может перейти в хроническую форму, поэтому лучше всего при малейших подозрениях обратиться к врачу.
- —Общая инфекция. При развитии, например, туберкулеза или гонореи бактерии могут попасть в сустав через лимфатическую или кровеносную систему, вследствие чего развивается туберкулезный или гонорейный артрит, соответственно.
- —Травма. При открытой травме инфекция может непосредственно попасть в сустав, провоцируя воспаление. При закрытой травме развивается асептическое воспаление (без инфекции), но в дальнейшем возбудители могут попасть через кровь в травмированное место из отдаленных очагов.
- —Аутоаллергия. Это аллергия организма на свои собственные ткани. Такое происходит чаще всего из-за сбоя в работе иммунной системы на фоне перенесенной или постоянно присутствующей (например, при хроническом тонзиллите) инфекции. Иммунные клетки и антитела организма, воспринимая суставы и ткани как чужеродные, атакуют их, что вызывает длительный воспалительный процесс. К таким заболеваниям относится ревматоидный артрит.
- —Токсико-аллергическое воздействие при инфекционных заболеваниях. В этом случае в сустав попадает не сама инфекция, а продукты ее жизнедеятельности. Именно они оказывают токсическое воздействие и вызывают аллергическую воспалительную реакцию.
- —Воздействие предрасполагающих факторов. К ним относятся лишний вес, повышенная нагрузка на суставы, переохлаждение, гормональные сбои и частые травмы.
Симптомы и признаки
Чтобы начать своевременное лечение, важно обратить внимание на изменения состояния организма. Острый артрит обнаружить достаточно просто: он начинается с внезапного воспаления и отека тканей в месте пораженного сустава, из-за чего движения болезненны и ограничены. Также ухудшается общее состояние: могут проявляться симптомы лихорадки, появляется головная боль.
Некоторые формы артрита, например, ревматоидный, не имеют очевидного начала. Воспаление не такое заметное, а течение чаще всего переходит в хроническое. Такие формы артрита, как туберкулезный, тоже не имеют выраженного начала, но всегда приобретают длительное хроническое течение.
Отличие от артроза
Артроз – это невоспалительное дегенеративное заболевание, связанное с износом суставных поверхностей в ходе естественных причин: избыточных нагрузок, возрастных перемен в организме, изменений гормонального фона, нарушений осевой нагрузки (например, при искривлении осанки) и т.д. В ходе его развития снижается подвижность сустава и образуются остеофиты (патологические наросты). В отличие от артрита, при артрозе происходит механическая деформация суставной капсулы и костей и при этом не затрагиваются другие органы и системы организма.
Другим явным отличием артрита от артроза является возраст, в котором начинается болезнь. Второму в подавляющем большинстве подвержены люди 65 лет и старше, а симптомы могут проявляться в 45 лет. Артрит – это болезнь молодых, она чаще всего появляется у трудоспособных пациентов до 55 лет и нередко встречается у детей и подростков.
Остеоартроз указательного пальца левой руки у 63-летней женщины
Особенности
Артрит может возникать по разным причинам и протекать с определенными особенностями в зависимости от возраста и пола.
- —У женщин
Ревматоидный артрит у женщин встречается чаще, чем у мужчин. Связано это с гормональными сбоями при менструации, беременности, лактации и менопаузе. Вследствие снижения уровня кортизола в крови иммунная система начинает "атаковать" соединительную ткань. Во время беременности в первом триместре уровень этого гормона в организме женщины увеличивается и заболевание может уйти в ремиссию, но после родов наступает обострение. Тоже самое относится и к климаксу – из-за уменьшения концентрации кортизола и возрастных изменений в организме повышается риск развития ревматоидного артрита и/или его обострения.
- —У мужчин
Несмотря на то, что мужчины подвержены ревматоидному артриту меньше, чем женщины, это заболевание все равно встречается не так редко. Как правило, оно развивается после 40 лет и прогрессирует до выраженных симптомов в течение года. У молодых мужчин ревматоидный артрит встречается в разы реже, но начинается остро и опасность его заключается в стремительном развитии.
- —У детей
Дети подвержены артриту в любом возрасте, даже в первые годы жизни. Чаще всего болезнь диагностируется в возрасте от 1 до 4 лет. Особенность артрита у детей заключается в сложности его распознавания. Ребенок не всегда может пожаловаться на боль, припухлость и покраснение не всегда визуально заметны, а ограничение двигательных функций нередко списывается на неуклюжесть.
Чаще всего дети подвержены артриту вследствие перенесенной стрептококковой инфекции. Первые его проявления обычно заметны в течение нескольких недель после перенесенной ангины или скарлатины.
Чем опасен артрит
Некоторые формы артрита в начале протекают незаметно или в сопровождении терпимой боли. Именно поэтому у больного не всегда возникает потребность как можно скорее обратиться к врачу, что чревато последствиями.
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Стадии
Всего в течение артрита можно выделить четыре стадии:
- 1Начальная. На этом этапе появляется воспаление и отек синовиальной оболочки. Начинают беспокоить суставные боли, увеличивается количество синовиальной жидкости, ткани вокруг сустава отекают и краснеют, двигательные функции ухудшаются. Нередко страдает общее состояние больного.
- 2Образование паннуса. Начинает разрастаться соединительная ткань в месте воспаления, она покрывает поверхность хряща и разрушает его. Боль усиливается, становится выраженной ночью и при движении. Отечность визуально может казаться меньше, но при этом уплотняются околосуставные мягкие ткани.
- 3Формирование волокнистого анкилоза (потеря подвижности сустава). Этот этап характеризуется полным разрушением хрящевой поверхности костей, соединительная ткань срастается с костной, вследствие чего формируется малоподвижное сочленение. Обострение воспаления чередуется с ремиссией.
- 4Костный анкилоз. Костная ткань начинает разрастаться на месте соединительной, что приводит к полному обездвиживанию сустава, наступает инвалидизация.
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Осложнения
Артрит необходимо определить и начать лечить как можно раньше, в противном случае могут развиться осложнения. Они отличаются в зависимости от вида заболевания, но к самым распространенным относятся:
- —переход острого артрита в хронический, сопровождающийся длительным рецидивирующим течением и сильными болями;
- —развитие артрозоартрита с последующим расстройством двигательной функции и инвалидизацией;
- —при гнойном артрите инфекция может распространиться на другие органы и системы организма, могут возникнуть множественные гнойные процессы и сепсис.
Специфика артрита по локализации
Особенности протекания артрита во многом зависит от места его возникновения.
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Верхние конечности
Чаще всего суставы верхних конечностей поражает артрит вследствие травмы или какого-либо заболевания.
- —Плечевой сустав
Здесь могут развиваться разные виды артритов: острый гнойный, туберкулезный, ревматоидный, травматический и другие. У больного появляются боли в плече, которые могут усиливаться при движении, кожа отекает и краснеет. При этом болевые ощущения терпимые, особенно на начальном этапе, что не вызывает подозрений. Это чревато осложнениями, поэтому необходимо сразу проверять источники боли.
- —Локтевой сустав
Как правило, локтевой сустав могут поразить травматические и ревматоидные формы артрита. В этой области недуг протекает крайне болезненно, поэтому пациенты своевременно обращаются за помощью и до анкилоза редко доходит.
- —Сустав кисти
Чаще всего для этой области характерны аутоиммунные поражения с развитием ревматоидного процесса. Артриты протекают хронически со сменой обострений и ремиссий. Болезнь сопровождается сильными болями, могут развиваться различные деформации суставов.
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- —Суставы пальцев
Особенности протекания артрита суставов пальцев очень схож с суставом кисти. Это также, как правило, аутоиммунные поражения, сопровождающиеся сильнейшими болями и деформациями суставов.
Нижние конечности
Воспалительные процессы в нижних конечностях протекают более агрессивно, так как на них приходится самая большая нагрузка. Чаще всего артриты в этой области переходят в артрозоартриты.
- —Тазобедренный сустав
Одна из распространенных причин артрита тазобедренного сустава – это туберкулез. Воспалительный процесс протекает хронически, его сопровождают боли, в случае несвоевременного лечения возможно формирование анкилоза.
© Depositphotos.com / Siam PukkatoБоль в колене
© Depositphotos.com / Siam Pukkato
Боль в колене
- —Коленный сустав
Коленный сустав чаще всего поражается неспецифическими гнойными и гонорейными воспалительными процессами. Первые отличаются тяжелым и болезненным течением, нередко больного госпитализируют, может потребоваться оперативное вмешательство. Гонорейный артрит при отсутствии лечения может перейти в хроническую форму с формированием анкилоза.
- —Голеностопный сустав
При травме стопы может возникнуть гнойный воспалительный процесс, который характеризуется тяжелым течением. При правильном и своевременном лечении артрит проходит без последствий.
- —Пятка
Причинами артрита таранно-пяточного сустава чаще всего являются постоянные спортивные травмы, тяжелые физические нагрузки и избыточный вес. Сначала заболевание протекает незаметно, потом появляется боль, которая со временем распространяется на всю стопу. Отсутствие лечения ведет к инвалидизации.
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Шейный артрит
Артриты этой области, как правило, имеют травматическое или аутоиммунное происхождение. Первые протекают тяжело, нередко с подвывихами и постоянной болью. Также возможно развитие болезни Бехтерева (ревматоидное поражение суставов позвоночника), которой подвержены в основном молодые женщины. Она развивается на фоне поражений других суставов, например кисти, и сопровождается головными болями, неподвижностью шеи и общим недомоганием.
Височно-челюстной артрит
Одной из самых частых причин артрита этой области является неспецифическая инфекция: она попадает в сустав вместе с кровью из близлежащих или отдаленных тканей при отите, ангине, воспалительных стоматологических процессах. Заболевание сопровождается общим недомоганием, болью при движении челюсти. Также могут происходить смещение челюсти и подвывих сустава при открытии рта. Главной опасностью артрита височно-челюстных суставов является близость к головному мозгу и вероятность попадания инфекции на мозговые оболочки, поэтому при первых подозрениях на заболевание необходимо обратиться к врачу.
Классификация артрита
Существует большое количество видов и форм артрита, их можно классифицировать в зависимости от характера течения или причины возникновения.
По виду
В основе этой классификации лежит характер течения артрита.
- —Острый гнойный
Он связан со стафилококками, стрептококками, пневмококками и другими инфекциями, которые способны вызвать воспалительный процесс. Гнойный артрит начинается внезапно, протекает тяжело, сопровождается повышением температуры тела, ознобом, общим недомоганием и головной болью. Пораженный сустав болит, околосуставные ткани отекают, кожа краснеет и становится горячей. Движения болезненные и скованные. При отсутствии медицинской помощи возникает опасность распространения воспаления на окружающие ткани и в отдаленные органы, что может привести к тяжелым осложнениям.
- —Хронический
Зачастую развивается как следствие острого артрита, если лечения не было или оно было неправильным. Но, например, ревматоидный и хронический тип изначально имеют хроническое течение. При таком артрите боль усиливается ночью, в состоянии покоя, и уменьшается при движении. Заболевание протекает длительно с чередой обострений и ремиссий. При отсутствии лечения может наступить полная утрата суставной функции.
- —Деформирующий артрозоартрит
Вследствие длительного течения хронического артрита в суставе (или суставах) развивается его деформация. Сначала этот процесс происходит из-за плотного отека, но с каждым обострением разрастается соединительная ткань, которая постепенно разрушает хрящ и вызывает неподвижность сустава. Спустя еще какое-то время начинает разрастаться уже костная ткань и формируется анкилоз. Все это приводит к деформациям и даже полной утрате двигательной функции конечности.
По форме
Под формой артрита подразумевается причина его возникновения.
Рука человека, пораженного ревматоидным артритом
- —Ревматоидный
Это аутоиммунное заболевание, которое чаще всего развивается у генетически предрасположенных людей на фоне изменений в иммунной системе. Она не "узнает" белки тканей и атакует их, что вызывает воспалительный процесс. Точные причины появления ревматоидного артрита не установлены. Начало заболевания характеризуется умеренным повышением температуры, болями в суставах и их припухлостью, скованностью в движениях. В частных случаях эти симптомы могут пропасть, состояние больного улучшается, но через несколько месяцев все возвращается и болезнь прогрессирует.
Один из характерных симптомов ревматоидного артрита – симметричное поражение мелких суставов пальцев и кисти, но иногда заболевание может начаться с поражения крупных суставов, например коленного или плечевого. Течение сопровождается сменой обострений и ремиссий, по мере развития артрита суставы разрушаются, соединительная ткань разрастается, что приводит к вывихам и подвывихам, а далее к инвалидизации.
- —Инфекционный
Такой артрит развивается при бактериальных, грибковых, вирусных и паразитарных инфекциях. Течение и развитие заболевания во многом зависит от типа причинной инфекции. К примеру, при гонорее обычно возникает острое серозное воспаление, которое успешно излечивается при своевременно назначенной терапии, а вот при туберкулезе процесс является хроническим, сложно поддается лечению и чаще всего приводит к полной утрате суставной функции.
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- —Псориатический
Такой артрит развивается вследствие псориаза. При этом чаще всего поражение суставов наступает не сразу, а через несколько лет после появления кожных симптомов, но в частных случаях признаки артрита могут появиться до проявления псориаза. Особенность такого вида заболевания заключается в поражении межфаланговых суставов пальцев, одновременно схожий процесс протекает и в других местах. При своевременном и адекватном лечении развитие артрита удается остановить.
- —Травматический
Развивается вследствие травмы крупных суставов, таких как плечевой, коленный тазобедренный и т.д. В случае закрытой травмы воспалительный процесс развивается без участия инфекции и зачастую проходит самостоятельно. При открытой – к заболеванию присоединяется инфекция и течение схоже с острым гнойным артритом, поэтому после травмы важно обратиться к врачу для выявления возможных последствий.
- —Реактивный
Такая форма артрита связана с аллергией на инфекцию. Чаще всего встречается у детей и подростков и появляется через несколько дней после перенесенной кишечной, мочеполовой, носоглоточной и другой инфекции. Течение острое, сопровождается повышенной температурой тела, могут поражаться несколько крупных суставов. Особенностью такого артрита является отсутствие возбудителей инфекции в суставной полости.
- —Ювенильный идиопатический
Это воспаление неустановленной этиологии, когда исключены другие суставные патологии. Оно развивается у детей и подростков до 16 лет. Считается, что причин может быть огромное множество, но в основе – генетическая предрасположенность. Заболевание протекает с обострениями и ремиссиями, длительно, нередко становится причиной инвалидности.
- —Подагрический
Подагра – это заболевание, характеризующееся нарушением обмена веществ, при котором повышается содержание мочевой кислоты в крови, а ее соли (ураты) откладываются в суставных и околосуставных тканях. Вследствие проникновения уратов в ткани образуются подагрические узлы – тофы. Во время приступов подагры развиваются острые воспаления, сопровождающиеся острым воспалением, отеком тканей и сильной болью. Чаще всего у больных сначала отмечается артрит 1-го плюснефалангового сустава кистей рук. Далее поражаются другие мелкие и крупные суставы.
По распространенности поражения
Также артрит можно поделить по количеству пораженных суставов.
- —Моноартрит
Это артрит, который поражает только один сустав.
- —Олигоартрит
Это поражение 2–3 суставов из одной или разных анатомических областей тела.
- —Полиартрит
Артрит, при котором одновременно или последовательно воспаляются несколько суставов.
Диагностика
При диагностике важно выяснить причину артрита и состояние сустава, чтобы назначить адекватное лечение. После сбора анамнеза, могут назначить лабораторную диагностику:
- —общий анализ крови. Он может показать степень выраженность воспалительного процесса;
- —иммунологический анализ крови. Показывает наличие (или отсутствие) специфических антител к инфекциям и собственным тканям больного;
- —биохимический анализ крови. С его помощью можно понять причину воспаления;
- —исследования суставной жидкости. Могут назначить для выявления инфекции.
© Depositphotos.com / suwannar1981.gmail.comПациент на приеме у врача
© Depositphotos.com / suwannar1981.gmail.com
Пациент на приеме у врача
Также для полной клинической картины могут провести инструментальную диагностику:
- —рентген. Необходим для выявления костных суставных изменений;
- —УЗИ. Помогает выявить объем суставной жидкости;
- —артроскопия. Это эндоскопическое исследование сустава, которое помогает рассмотреть его внутреннюю поверхность;
- —МРТ. С его помощью оцениваются ранние изменения тканей (суставных и околосуставных).
Лечение артрита
Лечением артритов занимается ревматолог. Его задача – подобрать такую терапию, которая подавит воспалительный процесс и будет препятствовать прогрессии заболевания, препятствовать разрушению сустава.
Медикаментозное
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Врач индивидуально подбирает медикаментозную терапию, исходя из формы артрита и его особенностей. Самое главное – облегчить состояние человека и снять болевые ощущения, для этого могут назначить:
- —НПВП – нестероидные противовоспалительные препараты. К таким относятся, например, Диклофенак, Ибупрофен, Нимесулид и т.д.;
- —антибактериальные препараты, если причиной развития артрита стала инфекция;
- —антигистаминные препараты, например Зиртек, Кларитин и т.д., при инфекционно-аллергических процессах;
- —глюкокортикоидные гормоны, например Дексаметазон и Преднизолон, при выраженном отеке тканей;
- —базовые препараты (Лефлуномид, Сульфасалазин, Метотрексат) и биологические агенты (Реддиткус, Мабтера) для подавления аутоиммунных процессов при ревматоидном артрите.
© Depositphotos.com / monstArrrИскусственные суставы
© Depositphotos.com / monstArrr
Искусственные суставы
Ревматолог Кира Зоткина уточняет, поскольку артриты связаны с тем, что иммунная система человека чересчур активна, в лечении используют, как правило, препараты, которые подавляют патологическую активность иммунной системы. Это могут быть цитостатики (Метотрексат), генно-инженерные биологические препараты (Адалимумаб, Ритуксимаб) и другие.
"Лечение артрита обычно назначается на всю жизнь. Это довольно сложная для принятия мысль, ведь на первый взгляд такое количество лекарств кажется очень вредным. Однако, многие люди, принимая назначенные препараты, живут полноценной жизнью без боли. Да, нужно периодически наблюдаться у ревматолога, но можно подобрать такую терапию, которая будет совместима даже с беременностью и грудным вскармливанием. Это бывает сложно, но возможно", – дополнила эксперт.
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Народные средства
Среди народных средств выделяют такие меры, как:
- —лечебные ванны (с отрубями, хвоей, отварами лекарственных растений и т.д.);
- —мази (из березовых почек, со скипидаром, пихтовым маслом, экстрактами лечебных растений и т.д.);
- —компрессы (с мелом и кефиром, с медом, солью и т.д.);
- —отвары и настойки (из листьев брусники, скорлупы кедровых орехов, на березовых почках и т.д.).
Так как неправильное и позднее лечение артрита может привести к необратимым последствиям (потере двигательных функций и инвалидизации), заниматься самолечением без медицинского надзора нельзя.
Физиотерапия
© Depositphotos.com / microgenФизиотерапия
© Depositphotos.com / microgen
Физиотерапия
Физиотерапия является дополнительной мерой для уменьшения или полного устранения болевых ощущений, но не является основой лечения. При артрите, как правило, могут назначить:
● ультразвуковую терапию. Во время процедуры происходит воздействие ультразвуковых волн на пораженный сустав, что согревает его и обеспечивает микромассаж;
● амплипульс. На кожу в месте пораженного сустава накладывают электроды, осуществляется электростимуляция, что помогает купировать боль;
● транскутанную электростимуляцию. Воздействие низкочастотного переменного тока на организм, в результате которого стимулируется тканевый обмен, что помогает уменьшить болевые ощущения и воспалительную реакцию.
● массаж. Он помогает улучшить подвижность суставов и оказывает общее расслабляющее действие;
● парафиновые ванны. Такая процедура используется только при артрите суставов конечностей. Для этого делают смесь из жидкого парафина и минерального масла, накладывают ее на кожу в месте пораженного сустава, обертывают эту зону полотенцем или бумагой для теплоизоляции. Процедура помогает устранить припухлость суставов, мышечные спазмы, что позволяет снять боль и облегчить двигательные функции.
Диета при артрите
Кира Зоткина уточняет, что не существует продуктов, которые вызывают или лечат ревматологические заболевания, как и не существует специальных диет. Чтобы улучшить общее состояние организма, нужно питаться полноценно, включать в ежедневный рацион 4 порции овощей и фруктов, желательно есть рыбу 2 раза в неделю, а красное мясо ограничить до 1 раза в неделю.
Можно ли получить инвалидность по артриту
По словам Киры Зоткиной, инвалидность получить можно. Для этого нужно пройти медико-социальную экспертизу.
Профилактика
Эксперт отмечает, что первичной профилактики артрита не существует. То есть нельзя заранее предугадать, у кого возникнет это заболевания. Существуют гены, которые отвечают за развитие ревматологических заболеваний. Например, для болезни Бехтерева это ген HLA-B27. Однако не у всех носителей этого гена будет артрит. Поэтому в качестве профилактики необходимо соблюдать здоровый образ жизни. Рекомендуется отказаться от курения, заниматься спортом, полноценно питаться.
Назначают просто препараты, которые как правило есть и в таблетках, и в инъекциях, поэтому уточнение убрала. Просто расписала все в медикаментозном