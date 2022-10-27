https://ria.ru/20221027/artrit-1827243665.html

Что такое артрит: особенности заболевания, симптомы, осложнения и лечение

Артрит суставов: лечение, симптомы, признаки, диагностика у женщин и мужчин

Что такое артрит: особенности заболевания, симптомы, осложнения и лечение

Артрит – это воспалительное заболевание суставов, которому подвержены как взрослые, так и дети. Признаки и симптомы заболевания, особенности ревматоидного... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T16:34

2022-10-27T16:34

2022-10-27T16:34

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артрит

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Артрит – это воспалительное заболевание суставов, которому подвержены как взрослые, так и дети. Признаки и симптомы заболевания, особенности ревматоидного артрита, как протекает в руках и ногах, какие препараты могут назначить для лечения – в материале РИА Новости.АртритАртрит – это общее название заболеваний суставов, характеризующихся воспалительным поражением синовиальной оболочки, капсулы, хряща и других частей сустава, которое сопровождается болью и нарушениями двигательной функции. Артриты различаются по причинам возникновения, характеру течения. Они могут иметь разные симптомы и приводить к разным последствиям.ПричиныПричину появления и развития артрита удается выяснить не всегда, к тому же их бывает сразу несколько. Это может быть:Симптомы и признакиЧтобы начать своевременное лечение, важно обратить внимание на изменения состояния организма. Острый артрит обнаружить достаточно просто: он начинается с внезапного воспаления и отека тканей в месте пораженного сустава, из-за чего движения болезненны и ограничены. Также ухудшается общее состояние: могут проявляться симптомы лихорадки, появляется головная боль.Некоторые формы артрита, например, ревматоидный, не имеют очевидного начала. Воспаление не такое заметное, а течение чаще всего переходит в хроническое. Такие формы артрита, как туберкулезный, тоже не имеют выраженного начала, но всегда приобретают длительное хроническое течение.Отличие от артрозаАртроз – это невоспалительное дегенеративное заболевание, связанное с износом суставных поверхностей в ходе естественных причин: избыточных нагрузок, возрастных перемен в организме, изменений гормонального фона, нарушений осевой нагрузки (например, при искривлении осанки) и т.д. В ходе его развития снижается подвижность сустава и образуются остеофиты (патологические наросты). В отличие от артрита, при артрозе происходит механическая деформация суставной капсулы и костей и при этом не затрагиваются другие органы и системы организма.Другим явным отличием артрита от артроза является возраст, в котором начинается болезнь. Второму в подавляющем большинстве подвержены люди 65 лет и старше, а симптомы могут проявляться в 45 лет. Артрит – это болезнь молодых, она чаще всего появляется у трудоспособных пациентов до 55 лет и нередко встречается у детей и подростков.ОсобенностиАртрит может возникать по разным причинам и протекать с определенными особенностями в зависимости от возраста и пола.Ревматоидный артрит у женщин встречается чаще, чем у мужчин. Связано это с гормональными сбоями при менструации, беременности, лактации и менопаузе. Вследствие снижения уровня кортизола в крови иммунная система начинает "атаковать" соединительную ткань. Во время беременности в первом триместре уровень этого гормона в организме женщины увеличивается и заболевание может уйти в ремиссию, но после родов наступает обострение. Тоже самое относится и к климаксу – из-за уменьшения концентрации кортизола и возрастных изменений в организме повышается риск развития ревматоидного артрита и/или его обострения.Несмотря на то, что мужчины подвержены ревматоидному артриту меньше, чем женщины, это заболевание все равно встречается не так редко. Как правило, оно развивается после 40 лет и прогрессирует до выраженных симптомов в течение года. У молодых мужчин ревматоидный артрит встречается в разы реже, но начинается остро и опасность его заключается в стремительном развитии.Дети подвержены артриту в любом возрасте, даже в первые годы жизни. Чаще всего болезнь диагностируется в возрасте от 1 до 4 лет. Особенность артрита у детей заключается в сложности его распознавания. Ребенок не всегда может пожаловаться на боль, припухлость и покраснение не всегда визуально заметны, а ограничение двигательных функций нередко списывается на неуклюжесть.Чаще всего дети подвержены артриту вследствие перенесенной стрептококковой инфекции. Первые его проявления обычно заметны в течение нескольких недель после перенесенной ангины или скарлатины.Чем опасен артритНекоторые формы артрита в начале протекают незаметно или в сопровождении терпимой боли. Именно поэтому у больного не всегда возникает потребность как можно скорее обратиться к врачу, что чревато последствиями.СтадииВсего в течение артрита можно выделить четыре стадии:ОсложненияАртрит необходимо определить и начать лечить как можно раньше, в противном случае могут развиться осложнения. Они отличаются в зависимости от вида заболевания, но к самым распространенным относятся:Специфика артрита по локализацииОсобенности протекания артрита во многом зависит от места его возникновения.Верхние конечностиЧаще всего суставы верхних конечностей поражает артрит вследствие травмы или какого-либо заболевания.Здесь могут развиваться разные виды артритов: острый гнойный, туберкулезный, ревматоидный, травматический и другие. У больного появляются боли в плече, которые могут усиливаться при движении, кожа отекает и краснеет. При этом болевые ощущения терпимые, особенно на начальном этапе, что не вызывает подозрений. Это чревато осложнениями, поэтому необходимо сразу проверять источники боли.Как правило, локтевой сустав могут поразить травматические и ревматоидные формы артрита. В этой области недуг протекает крайне болезненно, поэтому пациенты своевременно обращаются за помощью и до анкилоза редко доходит.Чаще всего для этой области характерны аутоиммунные поражения с развитием ревматоидного процесса. Артриты протекают хронически со сменой обострений и ремиссий. Болезнь сопровождается сильными болями, могут развиваться различные деформации суставов.Особенности протекания артрита суставов пальцев очень схож с суставом кисти. Это также, как правило, аутоиммунные поражения, сопровождающиеся сильнейшими болями и деформациями суставов.Нижние конечностиВоспалительные процессы в нижних конечностях протекают более агрессивно, так как на них приходится самая большая нагрузка. Чаще всего артриты в этой области переходят в артрозоартриты.Одна из распространенных причин артрита тазобедренного сустава – это туберкулез. Воспалительный процесс протекает хронически, его сопровождают боли, в случае несвоевременного лечения возможно формирование анкилоза.Коленный сустав чаще всего поражается неспецифическими гнойными и гонорейными воспалительными процессами. Первые отличаются тяжелым и болезненным течением, нередко больного госпитализируют, может потребоваться оперативное вмешательство. Гонорейный артрит при отсутствии лечения может перейти в хроническую форму с формированием анкилоза.При травме стопы может возникнуть гнойный воспалительный процесс, который характеризуется тяжелым течением. При правильном и своевременном лечении артрит проходит без последствий.Причинами артрита таранно-пяточного сустава чаще всего являются постоянные спортивные травмы, тяжелые физические нагрузки и избыточный вес. Сначала заболевание протекает незаметно, потом появляется боль, которая со временем распространяется на всю стопу. Отсутствие лечения ведет к инвалидизации.Шейный артритАртриты этой области, как правило, имеют травматическое или аутоиммунное происхождение. Первые протекают тяжело, нередко с подвывихами и постоянной болью. Также возможно развитие болезни Бехтерева (ревматоидное поражение суставов позвоночника), которой подвержены в основном молодые женщины. Она развивается на фоне поражений других суставов, например кисти, и сопровождается головными болями, неподвижностью шеи и общим недомоганием.Височно-челюстной артритОдной из самых частых причин артрита этой области является неспецифическая инфекция: она попадает в сустав вместе с кровью из близлежащих или отдаленных тканей при отите, ангине, воспалительных стоматологических процессах. Заболевание сопровождается общим недомоганием, болью при движении челюсти. Также могут происходить смещение челюсти и подвывих сустава при открытии рта. Главной опасностью артрита височно-челюстных суставов является близость к головному мозгу и вероятность попадания инфекции на мозговые оболочки, поэтому при первых подозрениях на заболевание необходимо обратиться к врачу.Классификация артритаСуществует большое количество видов и форм артрита, их можно классифицировать в зависимости от характера течения или причины возникновения.По видуВ основе этой классификации лежит характер течения артрита.Он связан со стафилококками, стрептококками, пневмококками и другими инфекциями, которые способны вызвать воспалительный процесс. Гнойный артрит начинается внезапно, протекает тяжело, сопровождается повышением температуры тела, ознобом, общим недомоганием и головной болью. Пораженный сустав болит, околосуставные ткани отекают, кожа краснеет и становится горячей. Движения болезненные и скованные. При отсутствии медицинской помощи возникает опасность распространения воспаления на окружающие ткани и в отдаленные органы, что может привести к тяжелым осложнениям.Зачастую развивается как следствие острого артрита, если лечения не было или оно было неправильным. Но, например, ревматоидный и хронический тип изначально имеют хроническое течение. При таком артрите боль усиливается ночью, в состоянии покоя, и уменьшается при движении. Заболевание протекает длительно с чередой обострений и ремиссий. При отсутствии лечения может наступить полная утрата суставной функции.Вследствие длительного течения хронического артрита в суставе (или суставах) развивается его деформация. Сначала этот процесс происходит из-за плотного отека, но с каждым обострением разрастается соединительная ткань, которая постепенно разрушает хрящ и вызывает неподвижность сустава. Спустя еще какое-то время начинает разрастаться уже костная ткань и формируется анкилоз. Все это приводит к деформациям и даже полной утрате двигательной функции конечности.По формеПод формой артрита подразумевается причина его возникновения.Это аутоиммунное заболевание, которое чаще всего развивается у генетически предрасположенных людей на фоне изменений в иммунной системе. Она не "узнает" белки тканей и атакует их, что вызывает воспалительный процесс. Точные причины появления ревматоидного артрита не установлены. Начало заболевания характеризуется умеренным повышением температуры, болями в суставах и их припухлостью, скованностью в движениях. В частных случаях эти симптомы могут пропасть, состояние больного улучшается, но через несколько месяцев все возвращается и болезнь прогрессирует.Один из характерных симптомов ревматоидного артрита – симметричное поражение мелких суставов пальцев и кисти, но иногда заболевание может начаться с поражения крупных суставов, например коленного или плечевого. Течение сопровождается сменой обострений и ремиссий, по мере развития артрита суставы разрушаются, соединительная ткань разрастается, что приводит к вывихам и подвывихам, а далее к инвалидизации.Такой артрит развивается при бактериальных, грибковых, вирусных и паразитарных инфекциях. Течение и развитие заболевания во многом зависит от типа причинной инфекции. К примеру, при гонорее обычно возникает острое серозное воспаление, которое успешно излечивается при своевременно назначенной терапии, а вот при туберкулезе процесс является хроническим, сложно поддается лечению и чаще всего приводит к полной утрате суставной функции.Такой артрит развивается вследствие псориаза. При этом чаще всего поражение суставов наступает не сразу, а через несколько лет после появления кожных симптомов, но в частных случаях признаки артрита могут появиться до проявления псориаза. Особенность такого вида заболевания заключается в поражении межфаланговых суставов пальцев, одновременно схожий процесс протекает и в других местах. При своевременном и адекватном лечении развитие артрита удается остановить.Развивается вследствие травмы крупных суставов, таких как плечевой, коленный тазобедренный и т.д. В случае закрытой травмы воспалительный процесс развивается без участия инфекции и зачастую проходит самостоятельно. При открытой – к заболеванию присоединяется инфекция и течение схоже с острым гнойным артритом, поэтому после травмы важно обратиться к врачу для выявления возможных последствий.Такая форма артрита связана с аллергией на инфекцию. Чаще всего встречается у детей и подростков и появляется через несколько дней после перенесенной кишечной, мочеполовой, носоглоточной и другой инфекции. Течение острое, сопровождается повышенной температурой тела, могут поражаться несколько крупных суставов. Особенностью такого артрита является отсутствие возбудителей инфекции в суставной полости.Это воспаление неустановленной этиологии, когда исключены другие суставные патологии. Оно развивается у детей и подростков до 16 лет. Считается, что причин может быть огромное множество, но в основе – генетическая предрасположенность. Заболевание протекает с обострениями и ремиссиями, длительно, нередко становится причиной инвалидности.Подагра – это заболевание, характеризующееся нарушением обмена веществ, при котором повышается содержание мочевой кислоты в крови, а ее соли (ураты) откладываются в суставных и околосуставных тканях. Вследствие проникновения уратов в ткани образуются подагрические узлы – тофы. Во время приступов подагры развиваются острые воспаления, сопровождающиеся острым воспалением, отеком тканей и сильной болью. Чаще всего у больных сначала отмечается артрит 1-го плюснефалангового сустава кистей рук. Далее поражаются другие мелкие и крупные суставы.По распространенности пораженияТакже артрит можно поделить по количеству пораженных суставов.Это артрит, который поражает только один сустав.Это поражение 2–3 суставов из одной или разных анатомических областей тела.Артрит, при котором одновременно или последовательно воспаляются несколько суставов.ДиагностикаПри диагностике важно выяснить причину артрита и состояние сустава, чтобы назначить адекватное лечение. После сбора анамнеза, могут назначить лабораторную диагностику:Также для полной клинической картины могут провести инструментальную диагностику:Лечение артритаЛечением артритов занимается ревматолог. Его задача – подобрать такую терапию, которая подавит воспалительный процесс и будет препятствовать прогрессии заболевания, препятствовать разрушению сустава.МедикаментозноеВрач индивидуально подбирает медикаментозную терапию, исходя из формы артрита и его особенностей. Самое главное – облегчить состояние человека и снять болевые ощущения, для этого могут назначить:Ревматолог Кира Зоткина уточняет, поскольку артриты связаны с тем, что иммунная система человека чересчур активна, в лечении используют, как правило, препараты, которые подавляют патологическую активность иммунной системы. Это могут быть цитостатики (Метотрексат), генно-инженерные биологические препараты (Адалимумаб, Ритуксимаб) и другие.Народные средстваСреди народных средств выделяют такие меры, как:Так как неправильное и позднее лечение артрита может привести к необратимым последствиям (потере двигательных функций и инвалидизации), заниматься самолечением без медицинского надзора нельзя.ФизиотерапияФизиотерапия является дополнительной мерой для уменьшения или полного устранения болевых ощущений, но не является основой лечения. При артрите, как правило, могут назначить:● ультразвуковую терапию. Во время процедуры происходит воздействие ультразвуковых волн на пораженный сустав, что согревает его и обеспечивает микромассаж;● амплипульс. На кожу в месте пораженного сустава накладывают электроды, осуществляется электростимуляция, что помогает купировать боль;● транскутанную электростимуляцию. Воздействие низкочастотного переменного тока на организм, в результате которого стимулируется тканевый обмен, что помогает уменьшить болевые ощущения и воспалительную реакцию.● массаж. Он помогает улучшить подвижность суставов и оказывает общее расслабляющее действие;● парафиновые ванны. Такая процедура используется только при артрите суставов конечностей. Для этого делают смесь из жидкого парафина и минерального масла, накладывают ее на кожу в месте пораженного сустава, обертывают эту зону полотенцем или бумагой для теплоизоляции. Процедура помогает устранить припухлость суставов, мышечные спазмы, что позволяет снять боль и облегчить двигательные функции.Диета при артритеКира Зоткина уточняет, что не существует продуктов, которые вызывают или лечат ревматологические заболевания, как и не существует специальных диет. Чтобы улучшить общее состояние организма, нужно питаться полноценно, включать в ежедневный рацион 4 порции овощей и фруктов, желательно есть рыбу 2 раза в неделю, а красное мясо ограничить до 1 раза в неделю.Можно ли получить инвалидность по артритуПо словам Киры Зоткиной, инвалидность получить можно. Для этого нужно пройти медико-социальную экспертизу.ПрофилактикаЭксперт отмечает, что первичной профилактики артрита не существует. То есть нельзя заранее предугадать, у кого возникнет это заболевания. Существуют гены, которые отвечают за развитие ревматологических заболеваний. Например, для болезни Бехтерева это ген HLA-B27. Однако не у всех носителей этого гена будет артрит. Поэтому в качестве профилактики необходимо соблюдать здоровый образ жизни. Рекомендуется отказаться от курения, заниматься спортом, полноценно питаться.Назначают просто препараты, которые как правило есть и в таблетках, и в инъекциях, поэтому уточнение убрала. Просто расписала все в медикаментозном

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

здоровье, здоровье - общество, артрит, инвалидность