https://ria.ru/20220930/kislota-1820648454.html

Мочевая кислота в крови: о чем говорят результаты анализов

Мочевая кислота в крови: норма у женщин и мужчин, причины отклонений

Мочевая кислота в крови: о чем говорят результаты анализов

Анализ крови - универсальное исследование, по результатам которого можно выявить различные патологии в организме человека. Один из показателей, который нередко... РИА Новости, 30.09.2022

2022-09-30T16:28

2022-09-30T16:28

2022-09-30T16:28

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кровь

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Анализ крови - универсальное исследование, по результатам которого можно выявить различные патологии в организме человека. Один из показателей, который нередко интересует врачей - это уровень мочевой кислоты. Какое количество мочевой кислоты должно быть в крови у мужчин и женщин, почему она может быть повышена или понижена и как привести ее в норму - в материале РИА Новости.Мочевая кислотаПо сути своей мочевая кислота представляет собой финальный продукт распада пуринов. Две трети этих органических соединений образуются внутри организма человека в результате естественной гибели старых и поврежденных клеток, оставшаяся треть поступает в него извне, вместе с отдельными продуктами питания (прежде всего - мясом и продуктами его переработки, например, колбасами, а также бобовыми, печенью и прочими субпродуктами и так далее).Процесс образования мочевой кислоты происходит в печени, а за то, чтобы ее излишки покидали организм без следа, на 70 процентов отвечают почки, а остальное выводит кишечник. Примечательно, что несмотря на свое название, обнаружить это соединение можно не только в моче, но и в крови человека. Выявить ее помогает соответствующий анализ.Если организм человека функционирует нормально, то уровень мочевой кислоты в нем укладывается в считающиеся нормой пределы и не оказывает негативного влияния на организм. Даже наоборот: мочевая кислота участвует в некоторых важных процессах, например, помогает бороться со свободными радикалами, а также оказывает стимулирующее воздействие на головной мозг человека и его нервную систему в целом.Показания к анализуКак правило, анализ на определение уровня содержащейся в крови мочевой кислоты врач решает назначить в том случае, если у него есть основания заподозрить у пациента проблемы с почками или, например, подагру и другие заболевания суставов. Так, подагра зачастую проявляет себя покраснением и болевыми ощущениями в области суставов (как правило, это сустав 1 пальца стопы), а также нарушением их подвижности, а о проблемах с почками может свидетельствовать изменение количества мочи или ее цвета, а также неприятные ощущения и даже боль в нижней части спины.Анализ кровиОпределить уровень мочевой кислоты поможет биохимический анализ крови. Материал для проведения исследования берут из вены.Подготовка к анализуИсследование на уровень мочевой кислоты в крови не требует особой подготовки. Достаточно соблюдать стандартные рекомендации, которые актуальны при проведении любых анализов крови.Так, кровь из вены полагается сдавать натощак (последний прием пищи - за 8 часов до предполагаемой сдачи анализа, при этом лучше всего поужинать легкими нежирными блюдами и продуктами). Лучшее время для сдачи анализа - с 8 до 11 утра, так как в течение дня показатели могут меняться.В том случае, если человек регулярно принимает те или иные лекарственные препараты, перед сдачей анализа ему необходимо уточнить у своего лечащего врача, не повлияют ли они на результаты исследования.Расшифровка результатовИнтерпретацию результатов такого исследования (а также любых других анализов) лучше доверить специалисту, так как изменение уровня мочевой кислоты в крови далеко не всегда является проявлением того или иного недуга. В то время как подагра и другие традиционно связываемые с этим показателем заболевания могут не вызывать повышение или понижение уровня мочевой кислоты в крови человека. Только врач способен поставить диагноз на основании не только результатов анализа, но и данных общего осмотра и сбора анамнеза.НормаКоличество мочевой кислоты в крови человека, может варьироваться как в зависимости от пола, так и меняться в течение жизни вместе с возрастом. Например, у мужчин этот показатель, как правило, выше, чем у женщин, так как для представителей сильного пола больше характерны тяжелые физические нагрузки и количество мясных продуктов в их рационе зачастую выше.У мужчинНормальными показателями для мужчин считается результат, который укладывается в промежуток от 210 мкмоль/л до 420 мкмоль/л.У женщинНорма содержания мочевой кислоты в крови у женщин составляет примерно от 150 до 350 мкмоль/л.У детейДля самых юных пациентов, чей возраст не превышает 16 лет, диапазон нормы применительно к уровню мочевой кислоты в крови составляет 120-320 мкмоль/л.У беременныхВнимательно следить за уровнем мочевой кислоты в крови стоит не только людям с подозрением на проблемы с почками или суставами. Показатель может меняться и у женщин в период беременности. На ранних сроках в связи с увеличением общего объема крови он может несколько снижаться, однако к третьему триместру вновь способен пойти вверх.Особое внимание на этот показатель беременным женщинам следует обратить еще и потому, что он может быть одним из признаков развития преэклампсии - серьезного осложнения, которое обычно развивается на поздних сроках беременности и характеризуется повышением давления в сочетании с ростом уровня белка в моче и ярко выраженными отеками.Повышенный уровень мочевой кислотыПовышение уровня мочевой кислоты в крови человека носит название гиперурикемия. Как правило, такой диагноз ставится в том случае, когда по результатам соответствующих анализов содержание мочевой кислоты оказывается выше отметки в 420 мкмоль/л у представителей сильного пола и 360 мкмоль/л - у женщин.ПричиныГиперурикемия может быть спровоцирована как относительно “безобидными” причинами (например, при избыточном поступлении пуринов с пищей или в результате больших физических нагрузок), так и серьезными заболеваниями. К примеру. нарушениями в работе почек.К повышению уровня мочевой кислоты в крови также могут привести нарушения выработки отдельных гормонов, онкологические заболевания и химиотерапия (они нередко приводят к усиленному синтезу мочевой кислоты), прием некоторых лекарственных препаратов, лишний вес и другие факторы.ПоследствияИзбыток мочевой кислоты в организме человека может привести к серьезным проблемам со здоровьем. А все потому, что “лишняя” кислота имеет свойство трансформироваться и превращаться в кристаллы соли, которые, в свою очередь, могут откладываться в суставах или, как вариант, привести к появлению камней в почках.Самым известным осложнением, к которому может привести гиперурикемия, является подагра. При этом заболевании соли мочевой кислоты откладываются в виде мелких кристаллов на суставах, что нарушает их подвижность, меняет форму и вызывает боль. Если подагру не лечить, к перечисленным выше симптомам также может присоединиться поражение почек.Повышенный уровень мочевой кислоты может негативно отразиться и на сердечно-сосудистой системе.Пониженный уровень мочевой кислотыСнижение уровня мочевой кислоты в крови ниже приемлемого уровня встречается реже гиперурикемии. Такое состояние, при котором данный показатель приближается к отметке в 100 мкмоль/л, называется гипоурикемия.ПричиныК снижению содержания мочевой кислоты в крови могут привести как лекарственные препараты, так и болезни, при которых у человека нарушается процесс выработки данного вещества в организме, проблемы с почками (в их числе - синдром Фанкони), а также другие недуги (болезнь Вильсона-Коновалова, при которой в организме человека накапливается слишком много меди), отдельные виды злокачественных новообразований и так далее.Возможные последствия гипоурикемии прежде всего связаны с теми заболеваниями, которыми она вызвана.Как привести уровень в нормуЕсли изменение уровня мочевой кислоты (в большую или меньшую от нормы сторону) вызвано определенными проблемами со здоровьем, то первое, что наверняка назначит доктор, - это лекарственные препараты для борьбы с основным заболеванием.Зачастую коррекция уровня мочевой кислоты требует изменения рациона. Если пациент страдает от гиперурикемии, ему не стоит налегать на богатые пуринами продукты, например, мясные блюда, субпродукты, также следует исключить алкоголь. А вот тем, у кого по результатам анализов диагностирована гипоурикемия, наоборот, рекомендуется добавить такие продукты в свой рацион.Существуют и специальные лекарственные препараты, которые помогают снижать уровень мочевой кислоты в крови. Их должен назначать только врач. Если у человека есть предрасположенность к подагре или другим связанным с данным показателем заболеваниям, ему необходимо регулярно посещать доктора и проводить все необходимые исследования, контролируя уровень мочевой кислоты.“Уровень мочевой кислоты - это важный показатель работы организма. Но не рекомендую сдавать любые анализы самостоятельно, без консультации с врачом, - говорит Юлия Яровая. - Только специалист может определить, есть ли у пациента показания к сдаче анализов, и расшифровать результаты. Если пациент сам назначает себе анализы, без показаний и консультации с доктором, в лучшем случае он тратит лишние деньги. В худшем – находит у себя несуществующие заболевания. Например, если анализ показал высокий уровень мочевой кислоты, а жалоб у пациента при этом нет, скорее всего, такой результат вызван специфической диетой, высокой физической нагрузкой или приемом алкоголя. Но нужно в этом убедиться.В результатах анализов важны не только высокие, средние и нормальные значения.Важны возрастная и половая нормы, соотношение даже нормальных показателей относительно друг друга, влияние сопутствующих заболеваний и множество других факторов. Поэтому помните, что профилактика, диспансеризации и регулярные чек-апы – это правильно и полезно, а гипердиагностика при отсутствии показаний может нанести вред”.

https://ria.ru/20220116/analiz-1768052567.html

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https://ria.ru/20220623/anemiya-1797608384.html

https://ria.ru/20220915/limfotsity-1817073641.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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