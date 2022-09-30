Мочевая кислота в крови: о чем говорят результаты анализов
Мочевая кислота
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Анализ крови - универсальное исследование, по результатам которого можно выявить различные патологии в организме человека. Один из показателей, который нередко интересует врачей - это уровень мочевой кислоты. Какое количество мочевой кислоты должно быть в крови у мужчин и женщин, почему она может быть повышена или понижена и как привести ее в норму - в материале РИА Новости.
Мочевая кислота
По сути своей мочевая кислота представляет собой финальный продукт распада пуринов. Две трети этих органических соединений образуются внутри организма человека в результате естественной гибели старых и поврежденных клеток, оставшаяся треть поступает в него извне, вместе с отдельными продуктами питания (прежде всего - мясом и продуктами его переработки, например, колбасами, а также бобовыми, печенью и прочими субпродуктами и так далее).
Процесс образования мочевой кислоты происходит в печени, а за то, чтобы ее излишки покидали организм без следа, на 70 процентов отвечают почки, а остальное выводит кишечник. Примечательно, что несмотря на свое название, обнаружить это соединение можно не только в моче, но и в крови человека. Выявить ее помогает соответствующий анализ.
Забор крови
Если организм человека функционирует нормально, то уровень мочевой кислоты в нем укладывается в считающиеся нормой пределы и не оказывает негативного влияния на организм. Даже наоборот: мочевая кислота участвует в некоторых важных процессах, например, помогает бороться со свободными радикалами, а также оказывает стимулирующее воздействие на головной мозг человека и его нервную систему в целом.
“Повышение мочевой кислоты в крови не всегда признак патологии. При некритичных показателях немного выше нормы рекомендуют пересмотреть рацион и сдать анализ в динамике. Также уровень мочевой кислоты повышается (или понижается) на фоне приема различных лекарственных препаратов: мочегонных, НПВС, стероидных средств”, - отмечает терапевт, старший медицинский консультант "Теледоктор24" Нэя Георгиева.
Показания к анализу
Как правило, анализ на определение уровня содержащейся в крови мочевой кислоты врач решает назначить в том случае, если у него есть основания заподозрить у пациента проблемы с почками или, например, подагру и другие заболевания суставов.
"Контролируется уровень мочевой кислоты у больных, которые проходят химиотерапию, а также для выявления причин образования камней в почках", - говорит Юлия Яровая, врач-гастроэнтеролог телемедицинского онлайн-сервиса "НаПоправку".
Пробирки с пробами крови в лаборатории
Так, подагра зачастую проявляет себя покраснением и болевыми ощущениями в области суставов (как правило, это сустав 1 пальца стопы), а также нарушением их подвижности, а о проблемах с почками может свидетельствовать изменение количества мочи или ее цвета, а также неприятные ощущения и даже боль в нижней части спины.
Анализ крови
Определить уровень мочевой кислоты поможет биохимический анализ крови. Материал для проведения исследования берут из вены.
Подготовка к анализу
Исследование на уровень мочевой кислоты в крови не требует особой подготовки. Достаточно соблюдать стандартные рекомендации, которые актуальны при проведении любых анализов крови.
Так, кровь из вены полагается сдавать натощак (последний прием пищи - за 8 часов до предполагаемой сдачи анализа, при этом лучше всего поужинать легкими нежирными блюдами и продуктами). Лучшее время для сдачи анализа - с 8 до 11 утра, так как в течение дня показатели могут меняться.
“За 24 часа следует отказаться от алкоголя и физических нагрузок, за 1-2 часа до анализа не курить, избегать физического напряжения, - говорит Юлия Яровая. - За 15 минут до сдачи крови нужно немного отдохнуть, успокоиться. За несколько дней до исследования стоит ограничить или совсем убрать из рациона те продукты, которые отличаются высоким содержанием пуринов”.
В том случае, если человек регулярно принимает те или иные лекарственные препараты, перед сдачей анализа ему необходимо уточнить у своего лечащего врача, не повлияют ли они на результаты исследования.
Расшифровка результатов
Интерпретацию результатов такого исследования (а также любых других анализов) лучше доверить специалисту, так как изменение уровня мочевой кислоты в крови далеко не всегда является проявлением того или иного недуга. В то время как подагра и другие традиционно связываемые с этим показателем заболевания могут не вызывать повышение или понижение уровня мочевой кислоты в крови человека. Только врач способен поставить диагноз на основании не только результатов анализа, но и данных общего осмотра и сбора анамнеза.
Норма
Количество мочевой кислоты в крови человека, может варьироваться как в зависимости от пола, так и меняться в течение жизни вместе с возрастом. Например, у мужчин этот показатель, как правило, выше, чем у женщин, так как для представителей сильного пола больше характерны тяжелые физические нагрузки и количество мясных продуктов в их рационе зачастую выше.
У мужчин
Нормальными показателями для мужчин считается результат, который укладывается в промежуток от 210 мкмоль/л до 420 мкмоль/л.
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У женщин
Норма содержания мочевой кислоты в крови у женщин составляет примерно от 150 до 350 мкмоль/л.
У детей
Для самых юных пациентов, чей возраст не превышает 16 лет, диапазон нормы применительно к уровню мочевой кислоты в крови составляет 120-320 мкмоль/л.
У беременных
Внимательно следить за уровнем мочевой кислоты в крови стоит не только людям с подозрением на проблемы с почками или суставами. Показатель может меняться и у женщин в период беременности. На ранних сроках в связи с увеличением общего объема крови он может несколько снижаться, однако к третьему триместру вновь способен пойти вверх.
Особое внимание на этот показатель беременным женщинам следует обратить еще и потому, что он может быть одним из признаков развития преэклампсии - серьезного осложнения, которое обычно развивается на поздних сроках беременности и характеризуется повышением давления в сочетании с ростом уровня белка в моче и ярко выраженными отеками.
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Повышенный уровень мочевой кислоты
Повышение уровня мочевой кислоты в крови человека носит название гиперурикемия. Как правило, такой диагноз ставится в том случае, когда по результатам соответствующих анализов содержание мочевой кислоты оказывается выше отметки в 420 мкмоль/л у представителей сильного пола и 360 мкмоль/л - у женщин.
Причины
Гиперурикемия может быть спровоцирована как относительно “безобидными” причинами (например, при избыточном поступлении пуринов с пищей или в результате больших физических нагрузок), так и серьезными заболеваниями. К примеру. нарушениями в работе почек.
К повышению уровня мочевой кислоты в крови также могут привести нарушения выработки отдельных гормонов, онкологические заболевания и химиотерапия (они нередко приводят к усиленному синтезу мочевой кислоты), прием некоторых лекарственных препаратов, лишний вес и другие факторы.
Последствия
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Избыток мочевой кислоты в организме человека может привести к серьезным проблемам со здоровьем. А все потому, что “лишняя” кислота имеет свойство трансформироваться и превращаться в кристаллы соли, которые, в свою очередь, могут откладываться в суставах или, как вариант, привести к появлению камней в почках.
Самым известным осложнением, к которому может привести гиперурикемия, является подагра. При этом заболевании соли мочевой кислоты откладываются в виде мелких кристаллов на суставах, что нарушает их подвижность, меняет форму и вызывает боль. Если подагру не лечить, к перечисленным выше симптомам также может присоединиться поражение почек.
Повышенный уровень мочевой кислоты может негативно отразиться и на сердечно-сосудистой системе.
“В российских клинических рекомендациях "Артериальная гипертензия у взрослых" от 2021 года гиперурикемия отнесена к факторам сердечно-сосудистого риска у пациентов с артериальной гипертензией, - говорит медицинский директор лаборатории НАКФФ Олеся Генералова. - Увеличение мочевой кислоты в крови влияет на реологическую функцию крови, воздействует на адгезию и агрегацию тромбоцитов, а также влияет на липопротеиды низкой плотности, что приводит к прогрессированию атеросклероза и тем самым провоцирует возникновение ишемической болезни сердца. Мочевая кислота также оказывает влияние на углеводный обмен, ее высокие концентрации увеличивают толерантность к инсулину, что может способствовать развитию сахарного диабета”.
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Пониженный уровень мочевой кислоты
Снижение уровня мочевой кислоты в крови ниже приемлемого уровня встречается реже гиперурикемии. Такое состояние, при котором данный показатель приближается к отметке в 100 мкмоль/л, называется гипоурикемия.
Причины
К снижению содержания мочевой кислоты в крови могут привести как лекарственные препараты, так и болезни, при которых у человека нарушается процесс выработки данного вещества в организме, проблемы с почками (в их числе - синдром Фанкони), а также другие недуги (болезнь Вильсона-Коновалова, при которой в организме человека накапливается слишком много меди), отдельные виды злокачественных новообразований и так далее.
Возможные последствия гипоурикемии прежде всего связаны с теми заболеваниями, которыми она вызвана.
Как привести уровень в норму
Регистратура поликлиники №1 в Пятигорске
Если изменение уровня мочевой кислоты (в большую или меньшую от нормы сторону) вызвано определенными проблемами со здоровьем, то первое, что наверняка назначит доктор, - это лекарственные препараты для борьбы с основным заболеванием.
Зачастую коррекция уровня мочевой кислоты требует изменения рациона. Если пациент страдает от гиперурикемии, ему не стоит налегать на богатые пуринами продукты, например, мясные блюда, субпродукты, также следует исключить алкоголь. А вот тем, у кого по результатам анализов диагностирована гипоурикемия, наоборот, рекомендуется добавить такие продукты в свой рацион.
Существуют и специальные лекарственные препараты, которые помогают снижать уровень мочевой кислоты в крови. Их должен назначать только врач. Если у человека есть предрасположенность к подагре или другим связанным с данным показателем заболеваниям, ему необходимо регулярно посещать доктора и проводить все необходимые исследования, контролируя уровень мочевой кислоты.
Сотрудница аптеки
“Уровень мочевой кислоты - это важный показатель работы организма. Но не рекомендую сдавать любые анализы самостоятельно, без консультации с врачом, - говорит Юлия Яровая. - Только специалист может определить, есть ли у пациента показания к сдаче анализов, и расшифровать результаты. Если пациент сам назначает себе анализы, без показаний и консультации с доктором, в лучшем случае он тратит лишние деньги. В худшем – находит у себя несуществующие заболевания. Например, если анализ показал высокий уровень мочевой кислоты, а жалоб у пациента при этом нет, скорее всего, такой результат вызван специфической диетой, высокой физической нагрузкой или приемом алкоголя. Но нужно в этом убедиться.
В результатах анализов важны не только высокие, средние и нормальные значения.
Важны возрастная и половая нормы, соотношение даже нормальных показателей относительно друг друга, влияние сопутствующих заболеваний и множество других факторов. Поэтому помните, что профилактика, диспансеризации и регулярные чек-апы – это правильно и полезно, а гипердиагностика при отсутствии показаний может нанести вред”.