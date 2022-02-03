https://ria.ru/20220203/invalidnost-1770900615.html

Оформление инвалидности: условия получения, как оспорить решение МСЭ

Как оформить инвалидность: какие документы нужны и куда обращаться

Оформление инвалидности: условия получения, как оспорить решение МСЭ

Инвалид – это человек, имеющий нарушения здоровья, которые приводят к ограничению жизнедеятельности. Чтобы ему получать социальную поддержку и пенсию, нужно... РИА Новости, 03.02.2022

2022-02-03T16:33

2022-02-03T16:33

2022-02-03T16:32

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общество

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Инвалид – это человек, имеющий нарушения здоровья, которые приводят к ограничению жизнедеятельности. Чтобы ему получать социальную поддержку и пенсию, нужно оформить инвалидность. О том, как получить такой статус, какие документы для этого нужны и в каких случаях на какую группу можно рассчитывать – в материале РИА Новости.ИнвалидностьИнвалидность даёт возможность получать льготы и меры социальной защиты, в числе которых реабилитация и абилитация. Для ее оформления человеку, соответствующему определенным требованиям, необходимо собрать документы и пройти медико-социальную экспертизу (МСЭ).УсловияЧтобы гражданина признали инвалидом, одновременно должно соблюдаться три условия:● есть стойкие нарушения функций организма, обусловленные заболеваниями, травмами и их последствиями;● есть ограничение жизнедеятельности;● человек нуждается в реабилитации, абилитации и других мерах соцзащиты.ГруппыГруппа инвалидности назначается в зависимости от тяжести нарушений здоровья, которую определяют эксперты МСЭ. Они проводят количественную оценку степени выраженности нарушений в диапазоне от 10 до 100 % и устанавливают, приводят ли они к ограничению деятельности. Всего существуют три группы инвалидности:● I группа – количественная оценка от 90 % до 100 %. Устанавливается при значительных стойких нарушениях функций организма, когда человек полностью зависим от других людей или нуждается в постоянной посторонней помощи и надзоре. Группу устанавливают на 2 года;● II группа – количественная оценка от 70 % до 80 %. Назначается при стойких нарушениях организма, когда человек нуждается в регулярной помощи других людей с применением дополнительных технических средств (при необходимости). Группу устанавливают на 1 год;● III группа – количественная оценка от 40 % до 60 %. Назначается при умеренных стойких нарушениях организма(при необходимости могут использоваться вспомогательные технические средства). Группу устанавливают на 1 год.При наличии стойких нарушений функций организма, количественная оценка которых установлена в диапазоне от 10 % до 30 %, группа инвалидности не назначается, так как они не приводят к ограничениям жизнедеятельности. Также стоит отметить, что в некоторых случаях инвалидность может быть установлена без указания срока переосвидетельствования, то есть бессрочно.Отдельно выделяется категория "Ребенок-инвалид", она устанавливается детям до 18 лет и не предусматривает дополнительного деления по группам.Как получить инвалидностьЧтобы получить группу инвалидности, необходимо собрать пакет документов и пройти МСЭ.Необходимые документыКристина Белоус, юрист компании International Legal Center, перечислила документы, которые потребуются для прохождения МСЭ:● документ, удостоверяющий личность гражданина, обращающегося за установлением инвалидности. Это может быть паспорт (в том числе дипломатический и служебный), удостоверение личности моряка, военнослужащего РФ или временное удостоверение личности гражданина РФ. Для лиц младше 14 лет потребуется свидетельство о рождении;● документ, удостоверяющий личность и полномочия представителя (при наличии);● письменное согласие на проведение МСЭ, составленное по утвержденной форме;● направление на МСЭ;● справка об отказе в направлении на МСЭ (в случае если поликлиника/ПФР/орган соцзащиты отказал в направлении, и гражданин обращается за освидетельствованием самостоятельно);● заявление о проведении МСЭ (если выдана справка об отказе);● СНИЛС;● документы, необходимые для установления причины инвалидности (например, акт о несчастном случае на производстве, медицинское заключение);● заключение врачебной комиссии, которое подтверждает, что получатель услуги по состоянию здоровья не может явиться в бюро для прохождения МСЭ (в случае необходимости проведения экспертизы на дому).Куда обращатьсяАлександр Спиридонов, ведущий юрист Европейской Юридической Службы, уточняет, что МСЭ проводится бесплатно и пройти его можно:● в бюро МСЭ по месту жительства (месту пребывания) или месту нахождения пенсионного дела, если гражданин выехал на постоянное жительство за пределы РФ;● на дому, если гражданин не может явиться в бюро МСЭ по состоянию здоровья (при наличии заключения врачебной комиссии медицинской организации);● в медицинской организации, оказывающей помощь в стационарных условиях;● в организации социального обслуживания, оказывающей социальные услуги в стационарной форме;● в исправительном учреждении;● заочно (например, в случае отсутствия положительных результатов, проведенных в отношении инвалида реабилитационных и/илиабилитационных мероприятий).Прохождение МСЭЭкспертный состав МСЭ должен изучить все представленные документы. Если экспертиза проводится очно, то специалисты опрашивают и осматривают пациента, а полученные данные сопоставляют с теми, что указаны в документах. В случае если этого недостаточно для принятия решения, могут назначить дополнительные обследования.На основании имеющихся и полученных данных, специалисты:● формулируют клинико-экспертный диагноз;● определяют характер стойких нарушений функций организма и проводят количественную оценку степени их выраженности;● устанавливают, к ограничению каких аспектов жизнедеятельности они приводят;● в ходе голосования принимают решение о наличии или отсутствии признаков инвалидности;● в случае установления инвалидности определяют группу и срок, на который она устанавливается, а также перечень реабилитационных мероприятий, в которых нуждается инвалид;● сообщают пациенту о принятом решении и при необходимости объясняют его.Вся процедура экспертизы длится 30 рабочих дней, в некоторых случаях времени может потребоваться меньше. Если будут назначены дополнительные обследования, то они не засчитываются в срок экспертизы.В связи с распространением COVID-19 до 1 марта 2022 года установлен заочный порядок прохождения МСЭ. При наличии инвалидности ее продлят на шесть месяцев.Как оспорить решение экспертизыВ случае несогласия с решением МСЭ, его можно оспорить, об этом РИА Новости рассказал Дмитрий Бухарин, руководитель юридического отдела федеральной компании "Мой юрист":"Согласно п. 6 Постановления Правительства РФ "О порядке и условиях признания лица инвалидом", гражданин (или его законный представитель) в течение месяца может обжаловать решение бюро МСЭ. Для этого необходимо подать соответствующее заявление в бюро, которое непосредственно проводило МСЭ, или в главное бюро. Сделать это можно в письменной форме или через интернет – через портал "Госуслуги".Главное бюро не позднее месяца со дня поступления заявления проводит медико-социальную экспертизу гражданина и на основании полученных результатов выносит соответствующее решение.Обжаловать решение главного бюро можно в Федеральном бюро, подать заявление необходимо также в течение месяца. Также стоит отметить, что с согласия гражданина главный эксперт МСЭ по соответствующему субъекту РФ может поручить проведение экспертизы другому составу специалистов главного бюро.В течение месяца со дня поступления заявления Федеральное бюро проводит МСЭ и на основании полученных результатов выносит решение.Решения бюро, главного бюро и Федерального могут быть обжалованы гражданином или его представителем в суде, в порядке, установленном законодательством РФ.Алгоритм оформленияЕсли рассматривать весь процесс очного установления и оформления инвалидности, то алгоритм состоит из следующих шагов:1. Прохождение обследования, лечение и реабилитация в медицинских учреждениях.2. Определение врачами признаков инвалидности.3. Получение согласия от гражданина на получение направления на МСЭ.4. Оформление медицинским учреждением направления на МСЭ по форме № 088/у на основании полученных данных после обследования и результатах лечения. Направление необходимой информации в бюро МСЭ.5. Приглашение гражданина на МСЭ, получение согласия и проведение экспертизы.6. Получение справки, подтверждающей установление инвалидности, и ИПРА (индивидуальная программа реабилитации и абилитации).Льготы по инвалидностиПосле принятия решения о признании гражданина инвалидом, он получает право на получение пенсии (страховой, социальной или государственной), а также на многие льготы от государства:● Льготы ЖКХ. 50 % на оплату коммунальных услуг или топлива, если отсутствует центральное отопление.● Налоговые льготы. Инвалиды I и II групп, инвалиды детства и дети-инвалиды освобождены от налога за квартиру или дом, могут уменьшить земельный налог, а также, в зависимости от региона, снизить транспортный налог. К тому же автомобили, которые специально оборудованы для использования инвалидами, налогом не облагаются вовсе.● Налоговые вычеты. Для людей с инвалидностью I и II групп, а также инвалидам детства предоставляется стандартный налоговый вычет по НДФЛ в размере 500 рублей в месяц. Для людей, получивших инвалидность в результате аварии в Чернобыле, и других категорий, перечисленных в ст. 218 НК РФ, вычет составляет 3000 рублей.● Медицинские льготы. Неработающие инвалиды III группы и работающие II группы получают скидку 50 % на лекарства и медицинскую технику, а инвалиды I группы, неработающие II группы и дети-инвалиды получают их бесплатно.Также инвалиды всех групп раз в год по медицинским показаниям получают бесплатную путевку на лечение в санаторий. Для взрослых – это 18 дней, а для детей – 21 день. Путевки выдаются в порядке очереди тем инвалидам, которые не отказались от набора соцуслуг.Если есть полис ОМС, то инвалиды с I и II группой могут бесплатно протезировать зубы.● Льготы на проезд. Инвалиды I и II группы, которые имеют ограничения по зрению или не могут передвигаться, дети-инвалиды, их сопровождающие и сопровождающие инвалидов I группы имеют право на бесплатный проезд.● Обращение к нотариусам. Инвалиды I и II группы могут получать услуги нотариуса по льготной стоимости.Это лишь основные льготы, полный перечень гораздо шире.

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льготы, пенсионный фонд рф, общество, россия