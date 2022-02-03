Как оформить инвалидность в 2026: пошаговая инструкция, документы, сроки

МОСКВА — РИА Новости. Серьезные нарушения здоровья приводят к значительному ограничению жизнедеятельности человека. Но для того, чтобы получить социальную поддержку и пенсию, необходимо оформить инвалидность. С чего начать данную процедуру, условия и порядок проведения медико-социальной экспертизы, необходимые документы и особенности присвоения группы детям, взрослым и пенсионерам — в материале РИА Новости.

Кто имеет право на инвалидность: три обязательных условия

Для того, чтобы гражданин официально был признан инвалидом, одновременно должны быть соблюдены три условия:

есть стойкие нарушения функций организма, обусловленные заболеваниями, травмами и их последствиями;

есть ограничение жизнедеятельности;

человек нуждается в реабилитации, абилитации и других мерах соцзащиты.

Степень нарушения функций организма и группы инвалидности

Группа инвалидности назначается в зависимости от тяжести нарушений здоровья, которую определяет медико-социальная экспертиза (МСЭ). Она проводит количественную оценку степени выраженности нарушений в диапазоне от 10 до 100 % и устанавливает, приводят ли они к ограничению деятельности.

Для установления группы инвалидности необходимым критерием является подтверждение степени выраженности нарушений здоровья в диапазоне от 40 до 100 %.

В общей сложности выделяется три группы:

I группа – количественная оценка от 90 % до 100 %. Устанавливается при значительных стойких нарушениях функций организма, когда человек полностью зависим от других людей или нуждается в постоянной посторонней помощи и надзоре. Группу устанавливают на два года;

II группа – количественная оценка от 70 % до 80 %. Назначается при стойких нарушениях организма, когда человек нуждается в регулярной помощи других людей с применением дополнительных технических средств (при необходимости). Группу устанавливают на один год;

III группа – количественная оценка от 40 % до 60 %. Назначается при умеренных стойких нарушениях организма (при необходимости могут использоваться вспомогательные технические средства). Группу устанавливают на один год.

При наличии стойких нарушений функций организма, количественная оценка которых установлена в диапазоне от 10 % до 30 %, группа инвалидности не назначается, так как они не приводят к ограничениям жизнедеятельности. Также стоит отметить, что в некоторых случаях инвалидность может быть установлена без указания срока переосвидетельствования, то есть бессрочно.

Категория "ребенок-инвалид": особенности и сроки установления

Отдельно выделяется категория "Ребенок-инвалид", которая устанавливается детям до 18 лет и не предусматривает дополнительного деления по группам. Данный статус назначают на срок 1 или 2 года, 5 лет либо до достижения возраста 14 или 18 лет.

Так, в соответствии с текстом Постановления Правительства РФ от 05.04.2022 № 588, категория “ребенок-инвалид” устанавливается гражданину до 18 лет при следующих заболеваниях:

инсулинозависимый сахарный диабет;

злокачественные новообразования глаза (после того, как ребенку была проведена операция и удалено глазное яблоко);

цирроз печени;

хроническая болезнь почек на 5 стадии, при которой у пациента есть противопоказания к трансплантации)

и других.

Пошаговый порядок оформления инвалидности в 2026 году

Официально полученный статус инвалида дает человеку возможность получать положенные ему льготы и меры социальной защиты, в число которых входят необходимая реабилитация и абилитация. Для оформления инвалидности необходимо собрать документы и пройти медико-социальную экспертизу.

Шаг 1: Получение направления на МСЭ от лечащего врача

Для получения группы инвалидности гражданину необходимо собрать пакет документов, получить направление на медико-социальную экспертизу и пройти ее.

“Вот уже более года МСЭ проходит по обезличенным документам, а результат направляется через личный кабинет на портале "Госуслуги" или по почте со всеми необходимыми сведениями. При этом проведение экспертизы осуществляется не по месту жительства лица, а в любом другом случайно выбранном бюро МСЭ в онлайн формате. Такие меры необходимы для борьбы с коррупцией”, — говорит Оксана Васильева, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ.

Независимо от физиологических показателей гражданина (проблема слуха, зрения и т.п.) порядок установления инвалидности в целом один и тот же.

“Особенности, например, в части ускоренного направления на МСЭ, предусмотрены, в частности, для граждан, признанных нуждающимися в оказании паллиативной медицинской помощи”, – поясняет эксперт.

Александр Спиридонов, ведущий юрист Европейской юридической службы, уточняет, что МСЭ проводится бесплатно и пройти его можно:

в бюро МСЭ как по месту жительства (месту пребывания), так и по или месту нахождения гражданина;

на дому, если гражданин не может явиться в бюро МСЭ по состоянию здоровья (при наличии заключения врачебной комиссии медицинской организации);

в медицинской организации, оказывающей помощь в стационарных условиях;

в организации социального обслуживания, оказывающей социальные услуги в стационарной форме;

в исправительном учреждении;

заочно (например, в случае отсутствия положительных результатов, проведенных в отношении инвалида реабилитационных и/или абилитационных мероприятий).

По закону, подготовка направления на прохождение экспертизы, не должна занимать свыше 30 рабочих дней (этот период отсчитывается с того дня, когда врачебная комиссия приняла соответствующее решение). Но в некоторых ситуациях данный срок может быть значительно сокращен. Например, если гражданин находится в стационаре лечебного учреждения после того, как ему ампутировали конечность, то направление на МСЭ ему должны выдать уже в течение 3 рабочих дней после операции.

Шаг 2: Сбор документов для медико-социальной экспертизы

Кристина Белоус, юрист компании International Legal Center, перечислила документы, которые потребуются для экспертизы:

документ, удостоверяющий личность: паспорт (в том числе дипломатический и служебный), удостоверение личности моряка, военнослужащего РФ или временное удостоверение личности гражданина РФ.

для лиц младше 14 лет потребуется свидетельство о рождении;

документ, удостоверяющий личность и полномочия представителя (при наличии);

письменное согласие на проведение МСЭ, составленное по утвержденной форме;

направление на МСЭ;

справка об отказе в направлении на МСЭ (в случае если поликлиника/СФР/орган соцзащиты отказал в направлении, и гражданин обращается за освидетельствованием самостоятельно);

заявление о проведении МСЭ (если выдана справка об отказе);

СНИЛС;

документы, необходимые для установления причины инвалидности (например, акт о несчастном случае на производстве, медицинское заключение);

заключение врачебной комиссии, которое подтверждает, что получатель услуги по состоянию здоровья не может явиться в бюро для прохождения МСЭ (в случае необходимости проведения экспертизы на дому).

Благодаря введенному электронному взаимодействию больше не требуется приносить справки и документы, данные будут передаваться между учреждениями МСЭ и медицинскими организациями в электронном виде, а результаты экспертизы поступят в личный кабинет на единый портал госуслуг.

Шаг 3: Прохождение МСЭ — очно, заочно или дистанционно

С 2022 года действует новый порядок прохождения медико-социальной экспертизы, который призван сделать данную процедуру более комфортной для граждан. Теперь человек может сам выбрать, как именно он желает пройти МСЭ — очно или заочно. Первый вариант по-прежнему предполагает личную встречу с врачом, в то время как во втором варианте экспертиза проводится лишь на основании представленных документов.

При очном проведении МСЭ гражданину вовсе не обязательно идти на прием к врачу. В некоторых случаях врач может приехать к пациенту домой (если состояние здоровья не помогает ему самостоятельно посетить лечебное учреждение), в стационар того учреждения, где пациент уже проходит лечение.

Экспертный состав МСЭ должен изучить все представленные документы. Если экспертиза проводится очно, то специалисты опрашивают и осматривают пациента, а полученные данные сопоставляют с теми, что указаны в документах. В случае если этого недостаточно для принятия решения, могут назначить дополнительные обследования.

На основании имеющихся и полученных данных, специалисты:

формулируют клинико-экспертный диагноз;

определяют характер стойких нарушений функций организма и проводят количественную оценку степени их выраженности;

устанавливают, к ограничению каких аспектов жизнедеятельности они приводят;

в ходе голосования принимают решение о наличии или отсутствии признаков инвалидности;

в случае установления инвалидности определяют группу и срок, на который она устанавливается, а также перечень реабилитационных мероприятий, в которых нуждается инвалид;

сообщают пациенту о принятом решении и при необходимости объясняют его.

По словам Юлии Аксеновой, юриста ООО "ЮКЦ "Партнер", новые правила признания лица инвалидом утверждены постановлением Правительства РФ от 5.04.2022г. № 588 и предусматривают сохранение ранее действовавших норм, а также введение ряда новых существенных изменений.

“Положение о возможности проведения дистанционного освидетельствования c применением телемедицинских технологий, в том числе при обжаловании решений учреждений МСЭ, позволит гражданам избежать дополнительных расходов на проезд в главное федеральное бюро. Такая форма проведения экспертизы является важным элементом независимой МСЭ, способствует повышению ее качества и установлению дополнительного уровня контроля за правильностью вынесения решений”, – отмечает эксперт.

Необходимые документы для оформления инвалидности в 2025 году

Оформление инвалидности и прохождение соответствующей медико-социальной экспертизы требует от гражданина определенного пакета документов.

Основной пакет

Основной пакет важных документов для оформления инвалидности включает:

документ, подтверждающий личность гражданина (или же его представителя, если это необходимо);

СНИЛС;

полис ОМС;

направление на МСЭ;

согласие на проведение экспертизы.

Дополнительные документы

Также гражданину могут потребоваться и дополнительные документы. Среди них:

документы, подтверждающие, что имел место несчастный случай на производстве, либо подтверждающие случай профессионального заболевания и т.д. (они могут помочь определить точную степень утраты человеком трудоспособности);

документы, которые помогут точно установить причину инвалидности в конкретном случае;

документы, подтверждающие статус военнослужащего, и другие.

Сроки оформления инвалидности и получения решения

Медицинское учреждение передает направление в бюро МСЭ в течение трех дней.

“У гражданина есть право пригласить любого специалиста, чтобы тот принял участие в экспертизе, предусматривающей право совещательного голоса. Вся процедура длится 30 рабочих дней, но бывают исключения, когда требуется меньше времени. Если будут назначены допобследования, они не засчитываются в общий срок экспертизы, – говорит Оксана Васильева.

30 рабочих дней на МСЭ — и ускоренные сроки для особых случаев

На проведение назначенной экспертизы отводится 30 рабочих дней (их отсчет стартует с того момента, как направление было зарегистрировано в бюро МСЭ). Для граждан, которые ждут экспертизу после ампутации конечностей либо нуждаются в паллиативной помощи, процедура проводится в течение 3 рабочих дней. Для участников СВО данный срок составляет 10 рабочих дней.

Как получить решение: через Госуслуги или по почте

В акте после подведения итогов МСЭ прописывают решение о том, что гражданину присваивается та или иная группа инвалидности либо вносится информации об отказе. Гражданам с инвалидностью также выдают программу реабилитации или абилитации.

В электронном виде такой документ будет доступен в личном кабинете на портале госуслуг, если у гражданина есть соответствующая учетная запись. Если требуется бумажный вариант справки с подтверждением установленной инвалидности, группы и ИПР (программа реабилитации), то получить его можно:

по почте заказным письмом;

лично в бюро.

© iStock.com / Minerva Studio Мужчина в инвалидном кресле в больнице © iStock.com / Minerva Studio Мужчина в инвалидном кресле в больнице

На какой срок устанавливается инвалидность и когда — бессрочно

Срок, на который гражданину в конкретном случае будет установлена инвалидность, зависит от различных факторов. Так, статус “ребенок-инвалид”, как правило, закрепляется за юным гражданином на год, но при еще более серьезных недугах может устанавливаться на 2 года либо 5 лет, а также до момента, когда он достигнет определенного возраста (14 или 18 лет).

Инвалидность I группы для взрослых граждан, как правило, “действует” 2 года, для граждан, получивших II и III группу инвалидности — 1 год. В некоторых случаях и здесь инвалидность может быть установлена бессрочно.

Бессрочная инвалидность: условия без переосвидетельствования

Это происходит в том случае, если у человека диагностированы:

инсулинозависимый сахарный диабет;

системная красная волчанка, отличающаяся высокой активностью и быстрым прогрессированием;

системный склероз;

наследственные нарушения обмена веществ с тяжелым течением, чреватые серьезным нарушениям функций организма;

полная слепоглухота, а также полные слепота и глухота;

ВИЧ-инфекция, стадия вторичных заболеваний и терминальная пятая стадия, а также другие недуги.

Что делать, если отказали в оформлении инвалидности

Далеко не всегда решение МСЭ удовлетворяет гражданина. Если россиянин не согласен с ним, то может оспорить данное решение.

Как обжаловать отказ

Для обжалования полученного отказа гражданину придется предпринять несколько шагов.

"Согласно п. 6 Постановления Правительства РФ "О порядке и условиях признания лица инвалидом", гражданин (или его законный представитель) в течение месяца может обжаловать решение бюро МСЭ. Для этого необходимо подать соответствующее заявление в бюро, которое непосредственно проводило МСЭ, или в главное бюро. Сделать это можно в письменной форме или через интернет – через портал "Госуслуги", — отмечает Дмитрий Бухарин, руководитель юридического отдела федеральной компании "Мой юрист".

Главное бюро обязано провести медико-социальную экспертизу гражданина, причем сделать это в течение месяца после поступления заявления. И уже на основании тех результатов, которые будут ими получены, вынести собственное решение.

Если и решение главного бюро не устраивает гражданина, следующая инстанция для обжалования - Федеральное бюро, и на это также есть месяц. Стоит отметить, что по согласию гражданина главный эксперт МСЭ по соответствующему субъекту РФ может поручить проведение экспертизы другому составу специалистов главного бюро.

Также необходимо упомянуть, что гражданин или его законный представитель имеют право обжаловать решение через суд.

Куда жаловаться, если отказали в направлении на МСЭ

Если медицинская организация отказывается выдать гражданину направление на МСЭ, первое, что необходимо сделать — получить данное решение в письменном виде, а после - постараться решить данный вопрос с главным врачом. Если добиться желаемого мирным образом не удастся, обжаловать решение можно в территориальном органе Росздравнадзора (или в федеральном ведомстве).

© iStock.com / skynesher Женщина в инвалидном кресле в автобусе © iStock.com / skynesher Женщина в инвалидном кресле в автобусе

Льготы и выплаты инвалидам в 2025 году: что положено по группам

Россияне, официально признанные инвалидами, вправе рассчитывать на целый ряд различных мер поддержки: это и соответствующая пенсия, и транспортные льготы, и другие выплаты.

Размер пенсии, выплат и компенсаций

Размер материальных выплат и положенной гражданам с инвалидностью пенсии напрямую зависит от того, к какой группе инвалидности относится человек.

Размер выплат и пенсий для граждан-инвалидов в 2025 году Тип выплаты I группа II группа III группа Ребенок-инвалид Социальная (страховая) пенсия 17 648,24 руб. 8824,10 руб. 7500,53 руб. 21 177,59 руб. Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) с набором социальных услуг (НСУ) 4 102,24 руб. 2 435,58 руб. 1 604,88 руб. 2 435,58 руб. ЕДВ без НСУ 5 830,70 руб. 4 164,04 руб. 3 333,34 руб 4 164,04 руб.

“Для граждан, являющихся инвалидами I группы, действует повышенный размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости или по инвалидности, — отмечает Оксана Васильева. — С 1 января 2026 года она составляет 19 169,38 рубля. Ежегодная индексация данной выплаты (которая происходила в феврале и апреле) приостановлена до 1 января 2027 года”.

Налоговые, жилищные, транспортные льготы по группам

Граждане, признанные инвалидами, вправе рассчитывать и на целый ряд льгот в различных сферах: транспорт, ЖКХ и другие.

Среди них:

обеспечение жильем (по договору социального найма как для инвалидов, так и для семей, в которых на воспитании находятся дети-инвалиды в соответствии со статьей 17 ФЗ от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ);

компенсация расходов по оплате ЖКХ, ее размер составляет 50% (люди с инвалидностью, семья, воспитывающие детей-инвалидов);

компенсация взносов за капремонт в размере 50% (инвалиды I и II группы, семьи с детьми-инвалидами);

бесплатный проезд на различных видах транспорта, в том числе - городском общественном, на пригородных электричках и так далее;

скидка до 50% на ж/д билеты;

освобождение от уплаты налога в отношении одного объекта недвижимости и автомобиль, отвечающий определенным критериям (например, мощность двигателя не должна превышать 100 л.с.);

право на первоочередное обслуживание;

обеспечение необходимыми лекарственными препаратами и так далее.

Советы экспертов: как избежать ошибок при оформлении инвалидности

Далеко не всегда оформить инвалидность удается без труда. Основные трудности, с которыми граждане нередко сталкиваются при данном процессе, это:

сбор документов;

обследования, анализы и очереди в больницах;

неправильное оформление и неточные формулировки в заключениях специалистов;

направление на дообследование;

изменение формата МСЭ специалистами — назначение очной экспертизы вместо заочной.

Типичные ошибки: неточные диагнозы, неполные документы, пропущенные сроки

Ошибки в заполнении или оформлении направления на МСЭ, неточности в протоколах проведения экспертизы, существенные недочеты в индивидуальной программе реабилитации и абилитации инвалида (в том числе — в тех разделах, которая касаются технических средств реабилитации), пропущенный по той или иной причине срок прохождения переосвидетельствования — эти и другие моменты могут помешать гражданину получить (или сохранить) статус инвалида.

“Еще одна из числа из наиболее распространенных ошибок, которые могут возникнуть в процессе оформления документов для выплаты пособий, связана с неправильным подсчетом календарных дней оплаты”, — говорит Оксана Васильева.

Куда обращаться при нарушениях

В случае несогласия с решением МСЭ, его можно оспорить. Первым шагом должно быть обращение к главврачу, если это не помогло — в главное бюро (в течение месяца), затем — в Федеральное бюро (на это у гражданина тоже есть месяц).

На отказ в направлении на МСЭ и по другим вопросам россияне также могут направлять свои жалобы в Росздравнадзор (территориальный или федеральный, в зависимости от обстоятельств). А если добиться всеми вышеперечисленными способами ничего не удалось, остается возможность отстаивать свои интересы в суде.

Изменения в 2026 году

С 1 марта 2026 года вступит в силу новый порядок определения квот для инвалидов.