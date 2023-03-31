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Брусника: польза и вред для организма человека, свойства, содержание витаминов
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13:36 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/brusnika-1862105520.html
Брусника: состав, полезные свойства ягоды для организма, противопоказания
Брусника: польза и вред для организма человека, свойства, содержание витаминов
Брусника: состав, полезные свойства ягоды для организма, противопоказания
Бруснику часто называют "ягодой здоровья". Ее ярко-красные плоды с приятным кисло-сладким вкусом содержат много витаминов, минералов и антиоксидантов. Полезные... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T13:36
2023-03-31T13:36
в мире
ягоды
здоровье - общество
витамины
растения
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МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Бруснику часто называют "ягодой здоровья". Ее ярко-красные плоды с приятным кисло-сладким вкусом содержат много витаминов, минералов и антиоксидантов. Полезные свойства ягод и листьев брусники для организма человека, возможный вред и противопоказания, как выбирать и хранить – в материале РИА Новости.БрусникаБрусника — дикорастущий кустарник с небольшими красными и терпкими на вкус ягодами. Произрастает она в северных регионах и имеет множество полезных свойств. Эта кисло-сладкая ягода очень популярна в России, Северной Америке, европейских странах, где используется в качестве ингредиента для приготовления десертов, компотов, варенья и соков. Ягоды и листья брусники известны своими целебными свойствами, благодаря которым они часто применяется в кулинарии и медицине.ИсторияДревние скандинавы использовали бруснику для приготовления пищи и лечения различных заболеваний. В Северной Америке ягода была частью гастрономической культуры индейцев и использовалась ими в качестве еды и лекарства.В России брусника получила широкое распространение в XVIII веке, когда ее стали выращивать на Черноморском побережье и в Сибири.Химический составБлагодаря своему химическому составу, брусника считается одной из самых полезных ягод. Она содержит большое количество витаминов, минералов и антиоксидантов, необходимых для поддержания здоровья – А, В, С, Е, К, фолиевая кислота и калий.В состав брусники, по словам эксперта, также входят антоцианы, которые обладают антиоксидантными свойствами и способствуют укреплению иммунной системы. Кроме того, брусника содержит органические кислоты, которые помогают поддерживать здоровье пищеварительной системы.В 100 граммах брусники содержатся:Кроме того, Екатерина Кашух поясняет, что 100 г брусники закрывают ежедневную потребность организма в марганце — этот минерал укрепляет кости, участвует в обмене веществ, помогает поддерживать нормальный уровень инсулина и холестерина в крови.Калорийность и БЖУВ 100 г брусники 46 ккал — это примерно 3-4% от суточной нормы потребления калорий. По соотношению БЖУ она мало отличается от многих других ягод. На 100 г приходится:Польза"Ягоды брусники повышают иммунитет, помогают бороться с вирусными инфекциями и улучшают работу сердечно-сосудистой системы, – говорит Адам Калиматов, председатель центрального совета Всероссийского общественного движения "Волонтеры экологи". – Листья брусники применяют в традиционной медицине как средство от диабета, атеросклероза и гипертонии".По словам нутрициолога и диетолога Ольги Деккер, ягоды богаты антиоксидантами, которые помогают защищать организм от свободных радикалов и предотвращать развитие многих заболеваний, в том числе онкологических. Бруснику также используют для лечения и профилактики заболеваний мочевыводящей системы, таких как цистит и пиелонефрит. А листья подходят для лечения недугов желудочно-кишечного тракта, печени, поджелудочной железы и других органов.Екатерина Кашух уточняет, что полезными свойствами обладают дубильные вещества и антиоксиданты, которых много в листьях брусники. Например, арбутин — это природный антисептик, он действует как мочегонное средство и помогает остановить распространение бактерий в мочевыводящих путях. Танин укрепляет стенки сосудов и оказывает противомикробное действие. В бруснике также содержится до 95% от суточной потребности организма в органических кислотах — они улучшают пищеварение и нормализуют обмен веществ. Антиоксиданты в составе брусники защищают клетки от окислительного стресса и разрушения, снижают риск атеросклероза и болезней сердца.ВредНе рекомендуется употреблять бруснику людям, склонным к аллергии на ягоды и фрукты. Также следует ограничивать ее потребление тем, кто страдает язвенной болезнью желудка и кишечника, так как кислотность ягод может вызвать обострение заболевания. Употребление в пищу брусники в большом количестве не рекомендуется при некоторых заболеваниях почек, так как она может усугубить симптомы.Как выбратьПри выборе брусники Ольга Деккер советует обращать внимание на цвет ягод — они должны быть ярко-красные или красно-фиолетовые, сочные и эластичные, без признаков гнили или повреждений. Не стоит выбирать слишком крупные плоды, они могут быть менее сочными и ароматными.Как хранитьХранить свежие ягоды рекомендуется в холодильнике при температуре от 0 до +4 градусов, предварительно переложив их в пакет из полиэтилена или контейнер. Так брусника может храниться до 10 дней. А можно заморозить ягоды в вакуумных пакетах или контейнерах и использовать замороженную бруснику для приготовления десертов, морсов, соков и компотов. В электросушилке можно также засушить ягоды и листья на зиму.Применение в медицине"Брусника используется в медицине для улучшения работы сердечно-сосудистой системы, для лечения гастрита и язвы желудка, а также для профилактики уролитиаза", – говорит Адам Калиматов.В народной медицине бруснику используют в лечении простудных заболеваний и гриппа, урологических инфекций (цистит, пиелонефрит). Эксперты рекомендуют добавлять ягоды в рацион людям с диабетом, жировым поражением печени, анемией. Листья брусники также используются для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта, печени и других органов.Применение в диетологииБрусника является низкокалорийным продуктом и богата клетчаткой, поэтому она часто используется в диетологии. Ольга Деккер отмечает, что ягоды можно добавлять в салаты, выпечку, йогурт и творог. А брусничный компот или настой использовать для снижения аппетита и ускорения метаболизма.Екатерина Кашух рассказала, что в рамках одного исследования подопытных мышей кормили брусникой — и это дало интересный эффект. Всех грызунов разделили на три группы по типу питания. В течение двух недель мышей из первой группы кормили только жирными продуктами, из второй — кормом со сниженным содержанием жира, рацион животных из третьей группы на 80% состоял из жирной пищи и на 20% из ягод — брусники, смородины, черники и малины."Сразу после эксперимента было понятно, что больше всего вес набрали мыши из первой группы. Конечно, результаты эксперимента на мышах не означают, что такого же эффекта можно добиться у людей — брусника не поможет сбросить вес, если переедать и мало двигаться. Но ученые доказали, что брусника способствует нейтрализации вредного действия жиров. Другие ягоды тоже обладают таким эффектом, но в меньшей степени. Возможно, поэтому во многих кухнях интуитивно мясные блюда дополняют свежими ягодами или брусничным соусом", – говорит эксперт.Применение в кулинарииБрусника является популярным ингредиентом в кулинарии. Можно есть свежие ягоды, замораживать их или сушить, перетирать с сахаром, варить из них морсы, вымачивать — полезные вещества в бруснике хорошо сохраняются. Из ягод можно приготовить консервацию на зиму: компоты, соки, варенья, мармелады, а также делать с брусникой пироги, торты и многие другие десерты, добавлять в салаты, мороженое и йогурт.ПротивопоказанияБрусника может быть противопоказана при гастрите с повышенной кислотностью и язвенных заболеваниях желудка и кишечника. В период обострения мочекаменной болезни Екатерина Кашух советует воздержаться от брусничных морсов, свежих и замороженных ягод — они обладают мочегонным действием, что будет только ухудшать состояние пациента.С осторожностью следует употреблять ягоды людям, страдающим хроническими заболеваниями почек и мочевыводящих путей, а также беременным и кормящим женщинам.
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в мире, ягоды, здоровье - общество, витамины, растения
В мире, Ягоды, Здоровье - Общество, Витамины, Растения

Брусника: состав, полезные свойства ягоды для организма, противопоказания

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкБрусника
Брусника - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Илья Тимин
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Оглавление
МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Бруснику часто называют "ягодой здоровья". Ее ярко-красные плоды с приятным кисло-сладким вкусом содержат много витаминов, минералов и антиоксидантов. Полезные свойства ягод и листьев брусники для организма человека, возможный вред и противопоказания, как выбирать и хранить – в материале РИА Новости.

Брусника

Брусника — дикорастущий кустарник с небольшими красными и терпкими на вкус ягодами. Произрастает она в северных регионах и имеет множество полезных свойств. Эта кисло-сладкая ягода очень популярна в России, Северной Америке, европейских странах, где используется в качестве ингредиента для приготовления десертов, компотов, варенья и соков. Ягоды и листья брусники известны своими целебными свойствами, благодаря которым они часто применяется в кулинарии и медицине.
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История

Древние скандинавы использовали бруснику для приготовления пищи и лечения различных заболеваний. В Северной Америке ягода была частью гастрономической культуры индейцев и использовалась ими в качестве еды и лекарства.
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"Упоминания о бруснике есть в летописях XIV века, в традиционной русской кухне много блюд и напитков из брусники — мочёные ягоды, настойки и морсы, пироги. Сохранился указ императрицы Елизаветы Петровны 1745 года: она распорядилась засадить Царский сад брусничными кустами — правда, в декоративных целях. Уже в конце XX века, когда целебные свойства ягоды были хорошо изучены, бруснику начали активно разводить в разных странах", – комментирует Екатерина Кашух, кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории Гемотест.
В России брусника получила широкое распространение в XVIII веке, когда ее стали выращивать на Черноморском побережье и в Сибири.
© РИА Новости / Дмитрий Дебабов | Перейти в медиабанкБрусника
Брусника - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Дмитрий Дебабов
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Брусника

Химический состав

Благодаря своему химическому составу, брусника считается одной из самых полезных ягод. Она содержит большое количество витаминов, минералов и антиоксидантов, необходимых для поддержания здоровья – А, В, С, Е, К, фолиевая кислота и калий.
В состав брусники, по словам эксперта, также входят антоцианы, которые обладают антиоксидантными свойствами и способствуют укреплению иммунной системы. Кроме того, брусника содержит органические кислоты, которые помогают поддерживать здоровье пищеварительной системы.
В 100 граммах брусники содержатся:
  • пищевые волокна (клетчатка) — 2,5 г;
  • витамин А — 1,75 мг;
  • витамин B1 (тиамин) — 0,05 мг;
  • витамин B3 (ниацин) — 0,5 мг;
  • витамин B5 (пантотеновая кислота) — 0,12 мг;
  • витамин B7 (биотин) — 2,4 мг;
  • витамин С — 11 мг;
  • витамин Е — 1,6 мг;
  • калий — 89 мг;
  • кальций — 20 мг;
  • фолаты (производные фолиевой кислоты) — 2 г;
  • фосфор — 16 мг;
  • железо — 0,4 мг.
Кроме того, Екатерина Кашух поясняет, что 100 г брусники закрывают ежедневную потребность организма в марганце — этот минерал укрепляет кости, участвует в обмене веществ, помогает поддерживать нормальный уровень инсулина и холестерина в крови.
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Калорийность и БЖУ

В 100 г брусники 46 ккал — это примерно 3-4% от суточной нормы потребления калорий. По соотношению БЖУ она мало отличается от многих других ягод. На 100 г приходится:
  • 9,6 г углеводов;
  • 0,5 г жиров;
  • 0,7 г белков.

Польза

"Ягоды брусники повышают иммунитет, помогают бороться с вирусными инфекциями и улучшают работу сердечно-сосудистой системы, – говорит Адам Калиматов, председатель центрального совета Всероссийского общественного движения "Волонтеры экологи". – Листья брусники применяют в традиционной медицине как средство от диабета, атеросклероза и гипертонии".
По словам нутрициолога и диетолога Ольги Деккер, ягоды богаты антиоксидантами, которые помогают защищать организм от свободных радикалов и предотвращать развитие многих заболеваний, в том числе онкологических. Бруснику также используют для лечения и профилактики заболеваний мочевыводящей системы, таких как цистит и пиелонефрит. А листья подходят для лечения недугов желудочно-кишечного тракта, печени, поджелудочной железы и других органов.
© РИА Новости / Вячеслав Бобков | Перейти в медиабанкПлоды брусники
Плоды брусники - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Вячеслав Бобков
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Плоды брусники
Екатерина Кашух уточняет, что полезными свойствами обладают дубильные вещества и антиоксиданты, которых много в листьях брусники. Например, арбутин — это природный антисептик, он действует как мочегонное средство и помогает остановить распространение бактерий в мочевыводящих путях. Танин укрепляет стенки сосудов и оказывает противомикробное действие. В бруснике также содержится до 95% от суточной потребности организма в органических кислотах — они улучшают пищеварение и нормализуют обмен веществ. Антиоксиданты в составе брусники защищают клетки от окислительного стресса и разрушения, снижают риск атеросклероза и болезней сердца.

Вред

Не рекомендуется употреблять бруснику людям, склонным к аллергии на ягоды и фрукты. Также следует ограничивать ее потребление тем, кто страдает язвенной болезнью желудка и кишечника, так как кислотность ягод может вызвать обострение заболевания. Употребление в пищу брусники в большом количестве не рекомендуется при некоторых заболеваниях почек, так как она может усугубить симптомы.
«
"Важно помнить, что даже с “суперфудами” нужно соблюдать чувство меры — в день достаточно съедать не больше 200 г брусники. При чрезмерном употреблении ягод может появиться диарея, рвота, боль в животе — так на ЖКТ влияет избыток пищевых волокон, органических кислот и дубильных веществ", - предупреждает врач Екатерина Кашух.

Как выбрать

При выборе брусники Ольга Деккер советует обращать внимание на цвет ягод — они должны быть ярко-красные или красно-фиолетовые, сочные и эластичные, без признаков гнили или повреждений. Не стоит выбирать слишком крупные плоды, они могут быть менее сочными и ароматными.
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Как хранить

Хранить свежие ягоды рекомендуется в холодильнике при температуре от 0 до +4 градусов, предварительно переложив их в пакет из полиэтилена или контейнер. Так брусника может храниться до 10 дней. А можно заморозить ягоды в вакуумных пакетах или контейнерах и использовать замороженную бруснику для приготовления десертов, морсов, соков и компотов. В электросушилке можно также засушить ягоды и листья на зиму.

Применение в медицине

"Брусника используется в медицине для улучшения работы сердечно-сосудистой системы, для лечения гастрита и язвы желудка, а также для профилактики уролитиаза", – говорит Адам Калиматов.
В народной медицине бруснику используют в лечении простудных заболеваний и гриппа, урологических инфекций (цистит, пиелонефрит). Эксперты рекомендуют добавлять ягоды в рацион людям с диабетом, жировым поражением печени, анемией. Листья брусники также используются для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта, печени и других органов.

Применение в диетологии

© РИА Новости / Петр Малиновский | Перейти в медиабанкЯгель и брусника
Ягель и брусника - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Петр Малиновский
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Ягель и брусника
Брусника является низкокалорийным продуктом и богата клетчаткой, поэтому она часто используется в диетологии. Ольга Деккер отмечает, что ягоды можно добавлять в салаты, выпечку, йогурт и творог. А брусничный компот или настой использовать для снижения аппетита и ускорения метаболизма.
Екатерина Кашух рассказала, что в рамках одного исследования подопытных мышей кормили брусникой — и это дало интересный эффект. Всех грызунов разделили на три группы по типу питания. В течение двух недель мышей из первой группы кормили только жирными продуктами, из второй — кормом со сниженным содержанием жира, рацион животных из третьей группы на 80% состоял из жирной пищи и на 20% из ягод — брусники, смородины, черники и малины.

"Сразу после эксперимента было понятно, что больше всего вес набрали мыши из первой группы. Конечно, результаты эксперимента на мышах не означают, что такого же эффекта можно добиться у людей — брусника не поможет сбросить вес, если переедать и мало двигаться. Но ученые доказали, что брусника способствует нейтрализации вредного действия жиров. Другие ягоды тоже обладают таким эффектом, но в меньшей степени. Возможно, поэтому во многих кухнях интуитивно мясные блюда дополняют свежими ягодами или брусничным соусом", – говорит эксперт.

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Применение в кулинарии

Брусника является популярным ингредиентом в кулинарии. Можно есть свежие ягоды, замораживать их или сушить, перетирать с сахаром, варить из них морсы, вымачивать — полезные вещества в бруснике хорошо сохраняются. Из ягод можно приготовить консервацию на зиму: компоты, соки, варенья, мармелады, а также делать с брусникой пироги, торты и многие другие десерты, добавлять в салаты, мороженое и йогурт.

Противопоказания

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПродажа брусники на ярмарке
Продажа брусники на ярмарке - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Продажа брусники на ярмарке
Брусника может быть противопоказана при гастрите с повышенной кислотностью и язвенных заболеваниях желудка и кишечника. В период обострения мочекаменной болезни Екатерина Кашух советует воздержаться от брусничных морсов, свежих и замороженных ягод — они обладают мочегонным действием, что будет только ухудшать состояние пациента.
С осторожностью следует употреблять ягоды людям, страдающим хроническими заболеваниями почек и мочевыводящих путей, а также беременным и кормящим женщинам.
 
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