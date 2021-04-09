https://ria.ru/20210409/yagody-1727625961.html

Ягоды: все о пользе и вреде для организма мужчин и женщин

Ягоды: все о пользе и вреде для организма мужчин и женщин

Ягоды — вкусный и натуральный продукт, богатый витаминами. В чем польза и вред ягод для здоровья человека, что они содержат и как влияют на организм, какой вид... РИА Новости, 09.04.2021

2021-04-09T20:39

2021-04-09T20:39

2021-04-09T20:39

здоровый образ жизни (зож)

здоровье - общество

ягоды

питание

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Ягоды — вкусный и натуральный продукт, богатый витаминами. В чем польза и вред ягод для здоровья человека, что они содержат и как влияют на организм, какой вид самый безопасный, а также как правильно есть ягоды, чтобы похудеть — в материале РИА Новости.Ягоды в питании человекаЧеловек начал питаться ягодами еще до появления земледелия, они были важнейшей сезонной пищей для ранних охотников-собирателей. Сейчас плоды многих кустарниковых и травянистых растений являются частью здорового рациона благодаря богатому витаминно-минеральному комплексу. Они укрепляют иммунитет, повышают сопротивляемость болезням, некоторые из них обладают антисептическим, мочегонным, отхаркивающим действием. Также ягоды низкокалорийны — они содержат от 20 до 80 ккал на 100 грамм.Пищевая ценность клубники, одной из самых популярных ягод:Какие витамины содержатся в ягодах"Ягоды богаче фитонутриентами, чем фрукты, в среднем в чашке ягод содержится 20-30 мг витамина С, в зависимости от вида, — рассказала РИА Новости нутрициолог Галина Агеенкова. — А еще порядка 150-300 IU (международных единиц. — Прим. ред.) витамина А. Количество витамина B ниже, чем во фруктах, зато минеральная составляющая богата и разнообразна: калий, кальций, магний, кремний, железо. И, конечно же, много клетчатки".Например, в клубнике есть витамины группы В, витамин С, каротин, фолиевая кислота, клетчатка. В малине содержатся органические кислоты, которые обладают жаропонижающим свойством, а также кальций, фосфор, железо. Черная смородина богата витамином А. Шиповник — один из главных источников витамина С, наравне с облепихой. Польза ягодБлагодаря антисептическим свойствам ягоды рекомендуют употреблять при простудных заболеваниях. Также они содержат пектины, которые снижают холестерин, улучшают обмен веществ и кровообращение. За счет большого количества антиоксидантов они защищают организм от свободных радикалов и замедляют процессы старения. В целом, ягоды благотворно влияют на состояние сердечно-сосудистой системы, перистальтику кишечника, помогают сохранить остроту зрения, полезны при некоторых заболеваниях печени. Облепиха хороша при сильном авитаминозе, также витамином С богата ирга. Крыжовник показан при анемии, черника — при миопии.Для кожиАнтиоксиданты в составе ягод препятствуют появлению морщин, оказывают омолаживающий эффект, устраняют тусклость, делают кожу более подтянутой и сияющей. Из-за этого экстракты плодов добавляют во многие косметические средства. Например, кремы с черникой оказывают отбеливающее действие, морошка увлажняет и оздоравливает увядающую кожу, а облепиха обладает питательными, регенерирующими, противовоспалительными и биостимулирующими свойствами.Для сердцаФолиевая кислота, а также клетчатка, которые содержатся во многих ягодах, способствует нормализации артериального давления. Также плоды полезны для снижения риска развития атеросклероза, черника обладает антиишемическими свойствами, а земляника хороша для профилактики гипертонии."Клубника помогает для профилактики рака и сердечно-сосудистых заболеваний, позволяет держать уровень холестерина под контролем, избавляет от налета на зубах, имеет противовирусное и антибактериальное действие, защищает ДНК наших клеток от повреждения, улучшает качество кожи, — перечислила Галина Агеенкова. — А еще клубника содержит салицилаты, это фитонутриент, который обладает теми же свойствами, что и аспирин. Согласно исследованиям, благодаря салицилатам клубника предотвращает образование тромбов в кровеносных сосудах".Для волосВ составе многих средств для волос присутствует экстракт ягод годжи, который помогает восстановить поврежденные и окрашенные волосы, делает их более упругими и мягкими. Ягоды асаи питают их по всей длине, придавая тонус и ощутимую плотность. Ежевику, чернику, малину, черешню добавляют для улучшения здоровья кожи головы. За счет фруктовых кислот такие средства отшелушивают омертвевшие клетки и предотвращают появление перхоти. Для суставовВ народной медицине для лечения суставов используют клюкву. Она полезна для профилактики ревматизма и способна купировать болевой синдром. Клубника богата фолиевой кислотой, которой бывает недостаточно у больных артритом. Какие ягоды полезнее всегоПолезнее всего те ягоды, которые содержат меньше сахара — малина, черная и красная смородина, брусника, черника и т.д."Инжир имеет сильнейшие антибактериальные и противопаразитарные свойства, стимулирует пищеварение, снижает повышенный холестерин в крови, — добавила специалист. — Он обладает фитонутриентами, особенно полезными для вилочковой железы, ответственной за производство иммунных клеток в нашем организме. Поэтому инжир отлично помогает при простуде, воспалении дыхательных путей. Смородина улучшает работу желудочно-кишечного тракта и замедляет процессы старения, а еще снимает боль в горле за счет антибактериального эффекта. Малина имеет противовирусные свойства, она хороша для поддержания здоровья печени, мышц, крови, почек, полезна для профилактики рака и повреждения ДНК клеток. Ягода благотворно влияет на нервную систему, особенно при депрессии, нервозности". Больше пользы в тех ягодах, которые не культивируются, потому что в них ниже содержание вредных веществ. Вред ягод и противопоказанияЧрезмерное употребление ягод может вызвать аллергию, расстройство пищеварения, вздутие живота, диарею. Кислоты, которые в большом количестве содержатся в плодах, способны разрушать зубную эмаль. Также продукт противопоказан людям с болезнями желудочно-кишечного тракта, индивидуальной непереносимостью, сахарным диабетом. Какая ягода самая вреднаяМеньше всего пользы организму принесут сладкие ягоды, например, черешня. А плоды с высоким содержанием пестицидов могут оказать негативное влияние на организм. "Американское министерство сельского хозяйства регулярно формирует список "грязной дюжины" — продукции, подвергшейся наибольшей химической обработке, и клубника стабильно попадает в середину этого списка. Поэтому следует выбирать органическую, фермерскую клубнику", — рассказала Галина Агеенкова. В числе наименее полезных ягод называют садовую землянику, так как аллергия на нее встречается достаточно часто. А виноград и вишня оказались склонны к накоплению пестицидов.Какие ягоды полезны для женщинЯгоды, богатые антиоксидантами, полезны для женщин, так как улучшают состояние кожи, делают ее более здоровой, борются с преждевременным старением, улучшают структуру волос. Во время беременностиЯгоды повышают уровень сахара, который может упасть во время беременности, и понижают артериальное давление. Высокое содержание витамина С полезно для профилактики вирусных заболеваний, а фолиевая кислота необходима для нормального развития плаценты и снижает вероятность патологий при формировании плода. Ягоды, насыщенные клетчаткой, хорошо избавляют от запора, который часто случается во время беременности. Польза ягод для мужчинАнтиоксиданты в составе клубники, ежевики и черники борются против свободных радикалов, за счет чего улучшают качество спермы, которая начинает производиться быстрее. Исследователи установили, что ягоды стимулируют эрекцию и увеличивают сексуальную активность из-за высокого содержания флавоноидов, которые благотворно влияют на мужскую потенцию. Чем полезны ягоды для ребенкаЯгоды содержат витамины, минералы, пектины, органические кислоты, клетчатку, оказывающие благотворное влияние на детский организм. Включение их в рацион повысит иммунитет ребенка, его физическую активность, укрепит нервную и сердечно-сосудистую системы, нормализует работу кишечника, улучшит обменные процессы. Черника будет полезна для здоровья глаз, шиповник станет хорошим средством для профилактики простудных заболеваний, малина — для снижения температуры. Лесные или садовые — что лучшеПо словам нутрициолога Галины Агеенковой, польза лесных ягод во многом определяется отсутствием в них вредных веществ, пестицидов, гербицидов и т.д.Есть ли польза в замороженных ягодахО пользе замороженных ягод нет однозначного мнения, однако такой продукт все еще содержит в своем составе многие витамины и минералы, особенно аскорбиновую кислоту. В малине заморозка помогает сохранить кверцетин, кемпферол, Р-кумаровую кислоту, флавоноиды и антоцианы. Так как обычно замораживают спелые ягоды, в них наибольшее количество фитонутриентов. Однако важно, чтобы в продукте не было консервантов, красителей и других добавок. Ягодный сок, компот и кисельЯгоды наиболее полезны свежем виде, однако можно пить морсы, компоты и кисель. Например, натуральные напитки из черной смородины, клюквы и шиповника быстро утоляют жажду, повышают сопротивляемость организма инфекциям и отравлениям. При приготовлении компотов из ягод следует ограничить содержание сахара в них. Для тех, кто имеет проблемы с ЖКТ, лучше всего включить в рацион кисель, потому что благодаря своей вязкой текстуре он обволакивает желудок и успокаивает его. Пакетированный сок имеет высокое содержание сахара, поэтому лучше ограничить его употребление.Как правильно есть ягодыЕсть ягоды следует через несколько часов после приема пищи в первой половине дня. Как и фрукты, их следует употреблять как отдельное блюдо. Бруснику, черную смородину, крыжовник, вишню и другие кислые плоды можно сочетать с мясом, потому что они помогают усваиваться железу. Можно ли есть ягоды каждый деньПо словам нутрициолога Галины Агеенковой, ягоды — полезный элемент ежедневного рациона. Сколько ягод нужно в день взрослым и детямСогласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения в день нужно съедать минимум 400 грамм овощей, фруктов и ягод в совокупности. Из них на ягоды должно приходиться не более 200 грамм. Если человек употребляет только ягоды, суточная норма составляет 300-400 грамм продукта. Детям до года можно давать не больше 50 грамм плодов в день, до двух лет можно 100 грамм, до трех — 150-200.Какие ягоды можно при сахарном диабетеПри сахарном диабете можно есть только ягоды с низким гликемическим индексом. В их числе вишня, клубника, малина, брусника, голубика, красная смородина, крыжовник и черника, причем последняя снижает уровень сахара в крови, улучшая циркуляцию крови. Несмотря на это перед употреблением любых ягод лучше проконсультироваться с врачом. Какие ягоды можно есть на ночьПо словам диетолога Елены Кален, нежелательно есть ягоды перед сном.Ягоды при похуденииЛучше всего для похудения подходят черника, ежевика, малина и клубника. Они содержат антиоксиданты, клетчатку. Если ее в организм поступает достаточное количество, то человек теряет вес. Согласно исследованию 2015 года, человек, который съедает в день 65 грамм ягод, в течение суток испытывает менее сильное чувство голода. Как выбирать и хранитьПокупать следует спелый продукт без механических повреждений, пятен, признаков гниения и плесени. Ягоды должны быть упругими на ощупь. Как правило, плоды, которые меньше по размеру, слаще. Хранить свежие ягоды лучше в пластиковом контейнере, покрытом бумажной салфеткой. Важно, чтобы они были сухими, потому что чрезмерная влажность приведет к быстрому гниению продукта. Держать его следует в холодильнике, чтобы продлить срок хранения.

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https://rsport.ria.ru/20210210/vishnya-1596878577.html

https://ria.ru/20201113/inzhir-1584539834.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровый образ жизни (зож), здоровье - общество, ягоды, питание