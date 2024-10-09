https://ria.ru/20241009/brusnika-1862105520.html

Брусника: состав, полезные свойства ягоды для организма, противопоказания

Брусника: польза и вред для организма человека, свойства ягод и листьев, описание

Брусника: состав, полезные свойства ягоды для организма, противопоказания

Бруснику часто называют "ягодой здоровья". Ее ярко-красные плоды с приятным кисло-сладким вкусом содержат много витаминов, минералов и антиоксидантов. Полезные... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T10:01

2024-10-09T10:01

2024-10-09T10:01

в мире

ягоды

здоровье - общество

витамины

растения

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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Бруснику часто называют "ягодой здоровья". Ее ярко-красные плоды с приятным кисло-сладким вкусом содержат много витаминов, минералов и антиоксидантов. Полезные свойства ягод и листьев брусники для организма человека, возможный вред и противопоказания, как выбирать и хранить, — в материале РИА Новости.БрусникаБрусника — дикорастущий кустарник с небольшими красными и терпкими на вкус ягодами. Произрастает она в северных регионах и имеет множество полезных свойств. Эта кисло-сладкая ягода очень популярна в России, Северной Америке, европейских странах, где используется в качестве ингредиента для приготовления десертов, компотов, варенья и соков. Ягоды и листья брусники известны своими целебными свойствами, благодаря которым они часто применяется в кулинарии и медицине.Состав и калорийностьБлагодаря своему химическому составу, брусника считается одной из самых полезных ягод. Она содержит большое количество витаминов, минералов и антиоксидантов, необходимых для поддержания здоровья – А, В, С, Е, К, фолиевая кислота и калий.В состав брусники, по словам эксперта, также входят антоцианы, которые обладают антиоксидантными свойствами и способствуют укреплению иммунной системы. Кроме того, брусника содержит органические кислоты, которые помогают поддерживать здоровье пищеварительной системы.В 100 граммах брусники содержатся:Кроме того, Екатерина Кашух поясняет, что 100 г брусники закрывают ежедневную потребность организма в марганце — этот минерал укрепляет кости, участвует в обмене веществ, помогает поддерживать нормальный уровень инсулина и холестерина в крови.В 100 г брусники 46 ккал — это примерно 3-4% от суточной нормы потребления калорий. По соотношению БЖУ она мало отличается от многих других ягод. На 100 г приходится:Виды брусникиПрежде всего выделяют дикую и культурную бруснику. В настоящее время по всему миру зарегистрировано более двух десятков культурных сортов и гибридов кустарника.Наиболее популярны среди садоводов ремонтантные сорта, которые длительно плодоносят. Например, Рубин, Коралл, Ред Пёрл, Мазовия, Костромская розовая и прочие.Польза брусники"Ягоды брусники повышают иммунитет, помогают бороться с вирусными инфекциями и улучшают работу сердечно-сосудистой системы, – говорит Адам Калиматов, председатель центрального совета Всероссийского общественного движения "Волонтеры экологи". – Листья брусники применяют в традиционной медицине как средство от диабета, атеросклероза и гипертонии".По словам нутрициолога и диетолога Ольги Деккер, ягоды богаты антиоксидантами, которые помогают защищать организм от свободных радикалов и предотвращать развитие многих заболеваний, в том числе онкологических. Бруснику также используют для лечения и профилактики заболеваний мочевыводящей системы, таких как цистит и пиелонефрит. А листья подходят для лечения недугов желудочно-кишечного тракта, печени, поджелудочной железы и других органов.Екатерина Кашух уточняет, что полезными свойствами обладают дубильные вещества и антиоксиданты, которых много в листьях брусники. Например, арбутин — это природный антисептик, он действует как мочегонное средство и помогает остановить распространение бактерий в мочевыводящих путях. Танин укрепляет стенки сосудов и оказывает противомикробное действие. В бруснике также содержится до 95% от суточной потребности организма в органических кислотах — они улучшают пищеварение и нормализуют обмен веществ. Антиоксиданты в составе брусники защищают клетки от окислительного стресса и разрушения, снижают риск атеросклероза и болезней сердца.Для мужчинПо статистике, сердечно-сосудистые заболевания чаще развиваются у мужчин. Благодаря своему химическому составу, брусника положительно воздействует на работу сердечной мышцы. Сок клюквы будет полезен для мужчин, у которых важна острота зрения в работе.Для женщинБрусника улучшает эластичность кожи, снижает глубину морщин и может рекомендоваться в качестве антивозрастного средства. Хороша она и в рационе беременных женщин, так как содержит пектиновые вещества, которые выводят токсичные металлы и радионуклиды из организма, подавляют развитие гнилостных бактерий, предотвращают избыточное брожение углеводов, что благотворно влияет на обменные процессы и протекание беременности.Для детейМорсы, соки, пюре, каши с добавлением ягод брусники активно используются в питании детей. В первую очередь, за счет большого содержания витамина C и микроэлементов.Вред брусникиНе рекомендуется употреблять бруснику людям, склонным к аллергии на ягоды и фрукты. Также следует ограничивать ее потребление тем, кто страдает язвенной болезнью желудка и кишечника, так как кислотность ягод может вызвать обострение заболевания. Употребление в пищу брусники в большом количестве не рекомендуется при некоторых заболеваниях почек, так как она может усугубить симптомы."Важно помнить, что даже с “суперфудами” нужно соблюдать чувство меры — в день достаточно съедать не больше 200 г брусники. При чрезмерном употреблении ягод может появиться диарея, рвота, боль в животе — так на ЖКТ влияет избыток пищевых волокон, органических кислот и дубильных веществ", - предупреждает врач Екатерина Кашух.Как употреблять в пищуБруснику можно употреблять в свежем виде, добавлять в салаты, использовать в качестве начинки в пирогах, готовить из ягод джемы, соки или компоты, соусы.Как выбратьПри выборе брусники Ольга Деккер советует обращать внимание на цвет ягод — они должны быть ярко-красные или красно-фиолетовые, сочные и эластичные, без признаков гнили или повреждений. Не стоит выбирать слишком крупные плоды, они могут быть менее сочными и ароматными.Как правильно хранитьХранить свежие ягоды рекомендуется в холодильнике при температуре от 0 до +4 градусов, предварительно переложив их в пакет из полиэтилена или контейнер. Так брусника может храниться до 10 дней. А можно заморозить ягоды в вакуумных пакетах или контейнерах и использовать замороженную бруснику для приготовления десертов, морсов, соков и компотов. В электросушилке можно также засушить ягоды и листья на зиму.Применение в кулинарииБрусника является популярным ингредиентом в кулинарии. Можно есть свежие ягоды, замораживать их или сушить, перетирать с сахаром, варить из них морсы, вымачивать — полезные вещества в бруснике хорошо сохраняются. Из ягод можно приготовить консервацию на зиму: компоты, соки, варенья, мармелады, а также делать с брусникой пироги, торты и многие другие десерты, добавлять в салаты, мороженое и йогурт.Применение в народной медицине"Брусника используется в медицине для улучшения работы сердечно-сосудистой системы, для лечения гастрита и язвы желудка, а также для профилактики уролитиаза", – говорит Адам Калиматов.В народной медицине бруснику используют в лечении простудных заболеваний и гриппа, урологических инфекций (цистит, пиелонефрит). Эксперты рекомендуют добавлять ягоды в рацион людям с диабетом, жировым поражением печени, анемией. Листья брусники также используются для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта, печени и других органов.Применение в косметологииЯгоды и листья брусники широко применяются как в профессиональной косметологии так, и в домашней косметике. В косметологической промышленности используются растительное масло, сухой и сверхкритический экстракт, а в домашних условиях — листья и плоды растения. Из них готовят маски, скрабы, тоники и лосьоны, обеспечивающие бережный уход за кожей лица и волосами.Помимо витаминов и микроэлементов ягоды содержат бензойную кислоту. Благодаря её противогнилостным и противогрибковым свойствам, брусника используется как естественный консервант в косметических средствах.ПротивопоказанияБрусника может быть противопоказана при гастрите с повышенной кислотностью и язвенных заболеваниях желудка и кишечника. В период обострения мочекаменной болезни Екатерина Кашух советует воздержаться от брусничных морсов, свежих и замороженных ягод — они обладают мочегонным действием, что будет только ухудшать состояние пациента.С осторожностью следует употреблять ягоды людям, страдающим хроническими заболеваниями почек и мочевыводящих путей, а также беременным и кормящим женщинам.Мнение экспертаБрусника является низкокалорийным продуктом и богата клетчаткой, поэтому она часто используется в диетологии. Ольга Деккер отмечает, что ягоды можно добавлять в салаты, выпечку, йогурт и творог. А брусничный компот или настой использовать для снижения аппетита и ускорения метаболизма.Екатерина Кашух рассказала, что в рамках одного исследования подопытных мышей кормили брусникой — и это дало интересный эффект. Всех грызунов разделили на три группы по типу питания. В течение двух недель мышей из первой группы кормили только жирными продуктами, из второй — кормом со сниженным содержанием жира, рацион животных из третьей группы на 80% состоял из жирной пищи и на 20% из ягод — брусники, смородины, черники и малины."Сразу после эксперимента было понятно, что больше всего вес набрали мыши из первой группы. Конечно, результаты эксперимента на мышах не означают, что такого же эффекта можно добиться у людей — брусника не поможет сбросить вес, если переедать и мало двигаться. Но ученые доказали, что брусника способствует нейтрализации вредного действия жиров. Другие ягоды тоже обладают таким эффектом, но в меньшей степени. Возможно, поэтому во многих кухнях интуитивно мясные блюда дополняют свежими ягодами или брусничным соусом", — говорит эксперт.

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https://ria.ru/20240525/puteshestviya-1947445799.html

https://ria.ru/20231011/nauka-1901801128.html

https://ria.ru/20240607/kalendar-1784694256.html

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

в мире, ягоды, здоровье - общество, витамины, растения