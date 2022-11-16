Чем опасна боль в пятке: причины возникновения, когда обратиться к врачу
© Depositphotos.com / fizkesБоль в пятке
© Depositphotos.com / fizkes
Боль в пятке
Оглавление
- Боль в пятке
- Причины
- Травматические повреждения
- Воспаление сухожилий и связок
- Инфекции костей
- Физиологические причины
- Остеохондропатия
- Заболевания суставов
- Кожные заболевания
- Опухоли
- Последствия и осложнения
- Когда обращаться к врачу
- Диагностика
- Лечение
- Консервативная терапия
- Медикаментозная терапия
- Физиотерапия
- Хирургическое лечение
- Профилактика
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Если возникает боль в пятке, когда наступаешь на левую или правую ногу, это может быть признаком патологического процесса в организме. Причины появления дискомфорта, лечение сильной боли при ходьбе и каким заболеваниям с сопутствующим симптомом сильнее подвержены женщины – в материале РИА Новости.
Боль в пятке
Некомфортные ощущения в пятке могут различаться по своему характеру от ноющих, умеренных до резких и нестерпимых. Такая ситуация может значительно ухудшить качество жизни, а при игнорировании привести к тяжелым последствиям, если является следствием травм разной степени тяжести или серьезных заболеваний. Поэтому важно установить причину болей в пятке и начать своевременное лечение.
Причины
Боль в пятке может появляться по разным причинам. Каждая из них проявляется по-своему и приводит к различным осложнениям. Некоторые сложно диагностируются, так как не имеют очевидного провоцирующего процесса или события (например, травмы), поэтому важно обратить внимание на любые болевые ощущения в пятке и вовремя обратиться к врачу.
© Depositphotos.com / maryvioletДевушка повредила ногу во время тренировки
© Depositphotos.com / maryviolet
Девушка повредила ногу во время тренировки
Травматические повреждения
Травма является одной из наиболее частых причин болей в пятке. Из них можно выделить самые распространенные:
- —Ушиб. Он, как правило, характерен для детей после прыжков с небольшой высоты. Боль чувствуется непосредственно при приземлении на пятку: сначала резкая, но умеренная, впоследствии быстро утихающая. После травмы болевые ощущения ноющие, сохраняются по всей стопе, но усиливающиеся при опоре на пятку. Может сопровождаться незначительным отеком, симптомы проходят за пару недель.
- —Разрыв ахиллова сухожилия. Возникает из-за резкого сокращения мышц, например из-за сильной перегрузки или во время активной спортивной деятельности без предварительной разминки. Характеризуется резкой нестерпимой болью и последующим отеком. При частичном повреждении сухожилия двигательная функция сохраняется, но ограничивается из-за боли. При полном повреждении движения невозможны.
- —Повреждение связок голеностопного сустава. Является следствием подворачивания ноги внутрь или кнаружи. В момент травмы появляется сильная боль, потом она стихает и становится ноющей. В месте травмы появляется отек, иногда с кровоподтеками. Двигательная функция ограничена, прикосновения болезненны. Боль усиливается при повороте стопы в противоположную сторону от поврежденной связки.
- —Перелом пяточной кости. Чаще всего является следствием падения с большой высоты. Боль в моменте резкая, чрезмерно сильная. Со временем слегка утихает, но возвращается при возникновении отека. Пятка увеличивается в размере, приобретает синеватый оттенок, появляются кровоподтеки. Наступать на стопу невозможно, прикосновения болезненные.
Воспаление сухожилий и связок
Воспалительные процессы могут быть как самостоятельными заболеваниями, так и частью симптомов. Боли в пятке возникают при:
- —Тендините (воспалении и дистрофии ткани) ахиллова сухожилия. Воспаление развивается из-за постоянной его перегрузки и чаще всего диагностируется у спортсменов. Сначала боль несильная, ноющего характера, но в течение нескольких месяцев значительно усиливается и наблюдается даже в состоянии покоя. Появляется отек, прикосновения к воспаленной части болезненные.
- —Подпяточном бурсите (воспалении слизистых сумок). Возникает из-за пяточной шпоры и чаще всего диагностируется у людей старше 40 лет, преимущественно женского пола. Характеризуется болью, возникающей в начале движения. У части пациентов она может быть давящей и ноющей и пропадать после нескольких шагов, у других – жгучая и простреливающая, которая, наоборот, лишь усиливается.
- —Деформации Хаглунда. Само по себе заболевание характеризуется окостенением пяточной кости с костно-хрящевым разрастанием в области пяточного бугра. Но боли при таком состоянии провоцируются именно развитием тендинита и бурсита глубокой сумки ахиллова сухожилия. Ощущения тянущие и давящие, но при сильной нагрузке становятся резкими.
- —Пяточном апофизите. Это воспаление задней части пяточной ростовой пластинки, диагностируется чаще всего у детей от 10 до 15 лет, преимущественно мужского пола. Считается, что состояние возникает вследствие повторяющегося напряжения в пятке. Боль постепенно нарастает и сначала ноющая, а позже жгучая. Она усиливается при беге и подъеме на цыпочки.
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Инфекции костей
Инфекции костей могут характеризоваться двумя заболеваниями:
- —Гематогенным остеомиелитом. Это гнойное воспаление кости, которое развивается вследствие попадания микробов с током крови из гнойных ран, воспалительных очагов во внутренних органах и т.д. Начало заболевания бурное, сопровождающееся повышением температуры и симптомами интоксикации. Боль в пятке интенсивная, сверлящая и невыносимая.
- —Экзогенным остеомиелитом. Развивается в результате попадания инфекции извне, чаще всего вследствие травмы. Помимо сильной боли в очаге воспаления, ухудшается общее состояние, формируется сильный отек.
Любая инфекционная причина требует незамедлительного медицинского вмешательства.
Физиологические причины
К физиологическим причинам относятся:
- —ношение неудобной обуви и с высоким каблуком. Боль в этом случае появляется из-за перенапряжения или сдавливания стопы. Также неприятные ощущения возникают после резкой смены туфель с каблуком на обувь без него и наоборот;
- —резкое увеличение массы тела;
- —чрезмерная нагрузка на ноги из-за спортивных занятий, стоячей работы, долгого пребывания на ногах.
Как правило, боль, появившаяся из-за физиологических причин, проходит после отдыха и/или смены обуви.
Остеохондропатия
Другими словами этот недуг называется “болезнь Хаглунда-Шинца”. Она характеризуется асептическим некрозом бугра пяточной кости. Причина развития этого заболевания до конца не выяснена, но чаще всего ей подвержены девочки-подростки. Боль обычно появляется при нагрузке, имеет острый характер и постепенно усиливается.
Заболевания суставов
К таким заболеваниям относятся артрит и артроз подтаранного или таранно-пяточно-ладьевидного сустава. Первый может быть ревматоидным или инфекционным. Боль характеризуется резкими проявлениями по утрам и при нагрузках, но стихает после отдыха.
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Артроз сопровождается постоянной умеренной болью, которая может усиливаться и стихать в зависимости от нагрузок на ноги. Со временем болевые ощущения обостряются в зависимости от погоды и ночью. Течение заболевания волнообразное с внезапными улучшениями и ухудшениями.
Кожные заболевания
Среди дерматологических проблем выделяются мозоли, которые могут появиться вследствие ношения неудобной обуви. Боль локальная, в месте возникновения мозоли. Беспокоит, как правило, только в момент воздействия на пораженное место. При инфицировании мозоли развивается мозольный абсцесс. Ухудшается общее самочувствие, боль становится дергающей и резкой, зачастую беспокоит постоянно и нарушает режим сна.
Другой причиной болей в пятке может стать подошвенная бородавка. Она появляется на подошве, и сама по себе не приносит дискомфорта. Боль может ощущаться после ходьбы, когда бородавка будет натираться и травмироваться.
Опухоли
Болевые ощущения в пятке могут проявляться при саркоме пяточной кости – злокачественном новообразовании. На начальной стадии ощущается только слабый дискомфорт, но со временем болезненность усиливается.
Последствия и осложнения
Осложнения зависят от того, по какой причине появились болезненные ощущения. Сильные боли также нарушают привычный уклад жизни – сон становится беспокойным или в целом невозможен, а движения ограничены и болезненны. Игнорирование такого симптома может привести к развитию причинного заболевания и к более тяжелым нарушениям здоровья.
Когда обращаться к врачу
Если причина болей очевидна и не требует медицинского вмешательства – например, переутомление, долгое нахождение на ногах (особенно в совокупности с лишним весом), мозоль (без гнойных процессов), то обращаться к врачу нет нужды. Но если боли нестерпимые и установить провоцирующий фактор самостоятельно невозможно – стоит записаться на прием к ортопеду или терапевту, который произведет первичный осмотр и направит к необходимому специалисту. Если причиной является травма и это точно известно, то первым делом нужно посетить травматолога.
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Диагностика
Любая диагностика начинается со сбора анамнеза. Врач расспрашивает пациента о характере болей, их локализации, продолжительности, уточняет о недавних травмах и узнает другую необходимую информацию, а также проводит визуальный осмотр. Если этого оказалось недостаточно, назначают инструментальные обследования:
- —рентген;
- —УЗИ;
- —КТ или МРТ.
В некоторых случаях может потребоваться лабораторная диагностика, в частности:
- —общий анализ крови;
- —биохимический анализ крови;
- —анализ на онкомаркеры (в случае подозрения на опухоль);
- —посев гнойных выделений на микрофлору (при гнойных процессах для определения подходящего препарата);
- —пункция кости или синовиальной сумки (необходима при подозрении на инфекцию или опухоль).
© Depositphotos.com / perhapzzВрач изучает рентген коленного сустава
© Depositphotos.com / perhapzz
Врач изучает рентген коленного сустава
Лечение
В зависимости от причины болей в пятке и тяжести состояния могут назначить разные виды лечения или их сочетания.
Консервативная терапия
Консервативная терапия, как правило, составляется комплексно и может включать в себя:
- —сокращение нагрузки на ногу;
- —подбор ортопедической обуви и иных приспособлений;
- —умеренные занятия ЛФК;
- —при травмах – наложение гипса или перевязки;
- —изменение образа жизни: снижение массы тела, избавление от вредных привычек, полноценное питание, прием необходимых витаминов и макроэлементов;
- —при дерматологических проблемах – компрессы, ванночки и т.д.
Консервативное лечение, как правило, сопровождается медикаментозной терапией для снятия болевых ощущений.
© Pexels/Annushka AhujaКомпрессионный бинт
© Pexels/Annushka Ahuja
Компрессионный бинт
Медикаментозная терапия
Подбор лекарств осуществляется в зависимости от причины возникновения болей. Например, по словам ревматолога Киры Зоткиной, артрит связан с тем, что иммунная система человека чересчур активна, поэтому в лечении этой патологии используют препараты, которые подавляют патологическую активность иммунной системы. Это могут быть цитостатики, генно-инженерные биологические препараты и другие. При инфекциях, как правило, назначают антибиотики. Также медикаментозная терапия сопровождается препаратами для снятия болевых ощущений, среди которых:
- —нестероидные противовоспалительные препараты (с такими действующими веществами, как нимесулид, кетопрофен, мелоксикам, кеторолак, диклофенак, лорноксикам);
- —глюкокортикостероиды для медикаментозных блокад;
- —миорелаксанты.
Каждое лекарства даст результат и не навредит организму только в том случае, если оно подобрано с учетом особенностей текущего заболевания. Именно поэтому, чтобы не допустить осложнений, нельзя заниматься самолечением и выбирать препараты без консультации с врачом.
Физиотерапия
Физиотерапия является вспомогательным методом лечения и, как правило, необходима для облегчения болевых ощущений. В частности, могут назначить такие процедуры, как:
- —электрофорез и ультрафонофорез;
- —лазеротерапию;
- —магнитотерапию;
- —гальванические токи;
- —ударно-волновую терапию;
- —УВЧ-терапию;
- —бальнеолечение;
- —аппликации с озокеритом или парафином.
Физиотерапевтические процедуры чаще всего назначаются курсом и при единичном применении не дадут желаемого результата. Количество процедур определяет индивидуально врач с учетом особенностей организма пациента и выявленного заболевания.
Хирургическое лечение
Хирургическое вмешательство может потребоваться при сильном разрушении хрящевых тканей и выраженной деформации. В этих случаях могут искусственно закрепить сустав в оптимальном положении или заменить сочленение имплантатом. Также операция может потребоваться для удаления пяточной шпоры, злокачественного или доброкачественного новообразования.
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Профилактика
Специфической профилактики болей в пятке нет. Стоит придерживаться базовых правил, например:
- —перед спортивными занятиями проводить комплексную и полноценную разминку, разогреть мышцы;
- —соблюдать технику выполнения спортивных элементов;
- —выбирать обувь по размеру, не допускать натирания, сдавливания и, напротив, чрезмерного "болтания" на ноге. При необходимости пользоваться ортопедическими стельками, подпятниками и другими приспособлениями;
- —следить за нагрузкой на ноги. Не допускать регулярной перегрузки, полноценно отдыхать после долгой ходьбы или бега;
- —исключить прыжки с высоты при отсутствии должной подготовки.
Также необходимо придерживаться здорового образа жизни, избавиться от лишнего веса, укреплять мышцы с помощью регулярных и умеренных физических нагрузок, избавиться от вредных привычек.
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