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Чем опасна боль в пятке: причины возникновения, когда обратиться к врачу

Боль в пятке при наступании и ходьбе: причины, симптомы, лечение

Чем опасна боль в пятке: причины возникновения, когда обратиться к врачу

Если возникает боль в пятке, когда наступаешь на левую или правую ногу, это может быть признаком патологического процесса в организме. Причины появления... РИА Новости, 16.11.2022

2022-11-16T18:41

2022-11-16T18:41

2022-11-16T18:41

общество

здоровье

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Если возникает боль в пятке, когда наступаешь на левую или правую ногу, это может быть признаком патологического процесса в организме. Причины появления дискомфорта, лечение сильной боли при ходьбе и каким заболеваниям с сопутствующим симптомом сильнее подвержены женщины – в материале РИА Новости.Боль в пяткеНекомфортные ощущения в пятке могут различаться по своему характеру от ноющих, умеренных до резких и нестерпимых. Такая ситуация может значительно ухудшить качество жизни, а при игнорировании привести к тяжелым последствиям, если является следствием травм разной степени тяжести или серьезных заболеваний. Поэтому важно установить причину болей в пятке и начать своевременное лечение.ПричиныБоль в пятке может появляться по разным причинам. Каждая из них проявляется по-своему и приводит к различным осложнениям. Некоторые сложно диагностируются, так как не имеют очевидного провоцирующего процесса или события (например, травмы), поэтому важно обратить внимание на любые болевые ощущения в пятке и вовремя обратиться к врачу.Травматические поврежденияТравма является одной из наиболее частых причин болей в пятке. Из них можно выделить самые распространенные:Воспаление сухожилий и связокВоспалительные процессы могут быть как самостоятельными заболеваниями, так и частью симптомов. Боли в пятке возникают при:Инфекции костейИнфекции костей могут характеризоваться двумя заболеваниями:Любая инфекционная причина требует незамедлительного медицинского вмешательства.Физиологические причиныК физиологическим причинам относятся:Как правило, боль, появившаяся из-за физиологических причин, проходит после отдыха и/или смены обуви.ОстеохондропатияДругими словами этот недуг называется “болезнь Хаглунда-Шинца”. Она характеризуется асептическим некрозом бугра пяточной кости. Причина развития этого заболевания до конца не выяснена, но чаще всего ей подвержены девочки-подростки. Боль обычно появляется при нагрузке, имеет острый характер и постепенно усиливается.Заболевания суставовК таким заболеваниям относятся артрит и артроз подтаранного или таранно-пяточно-ладьевидного сустава. Первый может быть ревматоидным или инфекционным. Боль характеризуется резкими проявлениями по утрам и при нагрузках, но стихает после отдыха.Артроз сопровождается постоянной умеренной болью, которая может усиливаться и стихать в зависимости от нагрузок на ноги. Со временем болевые ощущения обостряются в зависимости от погоды и ночью. Течение заболевания волнообразное с внезапными улучшениями и ухудшениями.Кожные заболеванияСреди дерматологических проблем выделяются мозоли, которые могут появиться вследствие ношения неудобной обуви. Боль локальная, в месте возникновения мозоли. Беспокоит, как правило, только в момент воздействия на пораженное место. При инфицировании мозоли развивается мозольный абсцесс. Ухудшается общее самочувствие, боль становится дергающей и резкой, зачастую беспокоит постоянно и нарушает режим сна.Другой причиной болей в пятке может стать подошвенная бородавка. Она появляется на подошве, и сама по себе не приносит дискомфорта. Боль может ощущаться после ходьбы, когда бородавка будет натираться и травмироваться.ОпухолиБолевые ощущения в пятке могут проявляться при саркоме пяточной кости – злокачественном новообразовании. На начальной стадии ощущается только слабый дискомфорт, но со временем болезненность усиливается.Последствия и осложненияОсложнения зависят от того, по какой причине появились болезненные ощущения. Сильные боли также нарушают привычный уклад жизни – сон становится беспокойным или в целом невозможен, а движения ограничены и болезненны. Игнорирование такого симптома может привести к развитию причинного заболевания и к более тяжелым нарушениям здоровья.Когда обращаться к врачуЕсли причина болей очевидна и не требует медицинского вмешательства – например, переутомление, долгое нахождение на ногах (особенно в совокупности с лишним весом), мозоль (без гнойных процессов), то обращаться к врачу нет нужды. Но если боли нестерпимые и установить провоцирующий фактор самостоятельно невозможно – стоит записаться на прием к ортопеду или терапевту, который произведет первичный осмотр и направит к необходимому специалисту. Если причиной является травма и это точно известно, то первым делом нужно посетить травматолога.ДиагностикаЛюбая диагностика начинается со сбора анамнеза. Врач расспрашивает пациента о характере болей, их локализации, продолжительности, уточняет о недавних травмах и узнает другую необходимую информацию, а также проводит визуальный осмотр. Если этого оказалось недостаточно, назначают инструментальные обследования:В некоторых случаях может потребоваться лабораторная диагностика, в частности:ЛечениеВ зависимости от причины болей в пятке и тяжести состояния могут назначить разные виды лечения или их сочетания.Консервативная терапияКонсервативная терапия, как правило, составляется комплексно и может включать в себя:Консервативное лечение, как правило, сопровождается медикаментозной терапией для снятия болевых ощущений.Медикаментозная терапияПодбор лекарств осуществляется в зависимости от причины возникновения болей. Например, по словам ревматолога Киры Зоткиной, артрит связан с тем, что иммунная система человека чересчур активна, поэтому в лечении этой патологии используют препараты, которые подавляют патологическую активность иммунной системы. Это могут быть цитостатики, генно-инженерные биологические препараты и другие. При инфекциях, как правило, назначают антибиотики. Также медикаментозная терапия сопровождается препаратами для снятия болевых ощущений, среди которых:Каждое лекарства даст результат и не навредит организму только в том случае, если оно подобрано с учетом особенностей текущего заболевания. Именно поэтому, чтобы не допустить осложнений, нельзя заниматься самолечением и выбирать препараты без консультации с врачом.ФизиотерапияФизиотерапия является вспомогательным методом лечения и, как правило, необходима для облегчения болевых ощущений. В частности, могут назначить такие процедуры, как:Физиотерапевтические процедуры чаще всего назначаются курсом и при единичном применении не дадут желаемого результата. Количество процедур определяет индивидуально врач с учетом особенностей организма пациента и выявленного заболевания.Хирургическое лечениеХирургическое вмешательство может потребоваться при сильном разрушении хрящевых тканей и выраженной деформации. В этих случаях могут искусственно закрепить сустав в оптимальном положении или заменить сочленение имплантатом. Также операция может потребоваться для удаления пяточной шпоры, злокачественного или доброкачественного новообразования.ПрофилактикаСпецифической профилактики болей в пятке нет. Стоит придерживаться базовых правил, например:Также необходимо придерживаться здорового образа жизни, избавиться от лишнего веса, укреплять мышцы с помощью регулярных и умеренных физических нагрузок, избавиться от вредных привычек.

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https://rsport.ria.ru/20221107/pozhilye-1829769226.html

https://rsport.ria.ru/20220823/koksartroz-1811359174.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220812/podagra-1808899302.html

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https://rsport.ria.ru/20220912/ploskostopie-1816312975.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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