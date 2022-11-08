https://ria.ru/20221108/krov-1830040837.html

Объем крови в организме: норма по возрасту и полу, как восполнить

Сколько литров крови в человеке: общий объем в организме у женщины и у мужчины

Объем крови в организме: норма по возрасту и полу, как восполнить

Кровь – это жидкая ткань, циркулирующая в кровеносной системе человека и обеспечивающая жизнедеятельность клеток и тканей. Как узнать объем крови, сколько в... РИА Новости, 08.11.2022

2022-11-08T18:14

2022-11-08T18:14

2022-11-08T18:32

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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Кровь – это жидкая ткань, циркулирующая в кровеносной системе человека и обеспечивающая жизнедеятельность клеток и тканей. Как узнать объем крови, сколько в среднем литров во взрослом и детском организме, как может меняться количество крови у женщины и зачем нужен общий анализ крови – в материале РИА Новости.Сколько крови в человекеНет четкого показателя объема крови в организме человека, так как он варьируется в зависимости от множества факторов: возраста, пола, образа жизни, веса и т.д. К примеру, у людей с большой мышечной массой крови будет больше, чем у тех, кто привержен сидячему образу жизни и не развивает мускулатуру, поэтому можно выделить только средние значения.У мужчинОбъем крови в теле взрослого мужчины может достигать 6 л, но, как правило, в среднем составляет 5 л. В процентном отношении – это примерно 7 % от общей массы человека. Также количество крови можно рассчитать исходя из веса. На 1 кг приходится 70 мл крови, соответственно, в мужчине весом 80 кг, содержится приблизительно 5,6 л крови.У женщинВ женском организме крови меньше, чем в мужском – в среднем от 3,5 до 4,5 л. При этом на 1 кг веса женщины приходится 60 мл крови, то есть в организме женщины, весящей 60 кг, – приблизительно 3,6 л кровяной жидкости.У детейУ детей крови, в процентном соотношении к массе тела, больше, чем у взрослых: у новорожденных – около 15 %, в возрасте 1 года – 11 %, а у подростков – 9 %.У беременныхВо время первого и второго триместра беременности количество крови практически не меняется, но в начале третьего этот показатель начинает расти, поэтому расчет ведется из 75 мл на 1 кг веса. То есть, если беременная женщина весит 75 кг, то в ее организме будет примерно 5,6 л крови.Как определяют количество кровиСуществует два способа определить количество крови в организме:Зачем измерять объем кровиОпределение количества крови помогает выявить заболевания, связанные с изменениями этого показателя. Также такую процедуру могут проводить при потерях крови после хирургических вмешательств и для обнаружения гиперцитемии (увеличения числа эритроцитов), анемии (уменьшения числа эритроцитов), гиповолемии (пониженного объема крови) и гиперволемии (повышенного объема крови).Потеря крови и последствияОдна из самых частых причин потери крови – травма, то есть повреждение сосудов. Они могут повредиться из-за внешнего воздействия (удар, порез и т.д.), ионизирующего излучения, токсичных химических веществ или различных патологических процессов в организме, например язв, опухолей и т.д. Кровопотеря классифицируется по нескольких факторам:Последствия кровотечения будут зависит от его характера, насколько быстро происходит потеря крови, а также от особенностей конкретного организма: возраст, пол, состояние здоровья до кровопотери. Опасным может быть не только повреждение большой артерии, но и крупных вен, особенно в случаях, когда кровотечение происходит в полости тела.Практически без необратимых последствий среднестатистический взрослый человек может потерять до 20 % от общего объема циркулирующей крови. В случае потери от 25 до 30 % наступает повышенная угроза жизни, а при 50–60 % может наступить смерть. При этом важным фактором является скорость кровопотери. Если объем циркулирующей крови снижается практически на половину постепенно в течение нескольких дней – такое состояние не обязательно будет считаться смертельным, так как в этом случае срабатывают механизмы компенсации.Как повысить объем кровиВалентин Шишкин, семейный врач, отмечает, что основная стратегия при восполнении кровопотери – это восстановление красных кровяных телец (эритроцитов), которые являются основными переносчиками кислорода и считаются наиболее важными. Для их построения требуются три компонента – витамины, микроэлементы (такие как железо и цинк) и белок. Соответственно, продукты питания, содержащие в себе большое количество белка и гемового железа (железа в форме гемоглобина), например мясо и печень, помогают довольно быстро реабилитироваться после кровопотери.Если пациент не употребляет мясо, то белки восстанавливаются за счет белков растительных групп и рыбы. Если последнее тоже исключено из рациона, то включают кисломолочную продукцию. Параллельно с этим перорально назначаются препараты железа или комплексные препараты (железо + витамины B9 и B12), например Мальтофер. Если по каким-то причинам таким способом железо не усваивается, тогда применяются внутримышечные препараты, такие как Ферумлек, или внутривенные – Феринжект или Венофер."Рацион должен быть сбалансированным, необходимо меньше употреблять углеводов, так как сахара негативно влияют на рост тканей. Иногда дополнительно применяются анаболические стероиды для стимуляции роста эритроцитарной массы", – дополнил эксперт.В период восстановления объема крови исключается активная мышечная работа, потому что железо будет тратиться на постройку мышц. При это обязательно нужны умеренные физические нагрузки, так как обездвиженность не будет вызывать рост новых эритроцитов. Если кровопотеря крайне выраженная, то применяется переливание эритроцитарной массы в стационаре.Состав кровиКровь – это многокомпонентная жидкость. 40–45 % составляют форменные элементы: лейкоциты, эритроциты и тромбоциты. Оставшиеся 55–60 % – плазма – жидкая составляющая, по которой движутся клетки. Каждая из этих частей выполняет свою важную роль, поэтому пониженное или повышенное содержание того или иного элемента могут свидетельствовать о нарушениях в работе организма или быть показателем протекающего заболевания.Эритроциты. Это красные кровяные клетки, отвечающие за транспортировку кислорода и углекислого газа. Именно нехватка эритроцитов становится главной причиной анемии. В частных случаях может быть проблема именно в самих клетках: даже при достаточном их количестве, содержание гемоглобина в их составе понижено. Это приводит к кислородному голоданию тканей и органов, то и становится причиной других заболеваний.Лейкоциты. Это белые кровяные клетки, которые делятся на лимфоциты, нейтрофилы, эозинофилы, базофилы и моноциты. Все они выполняют одну функцию – защищают организм от различных антигенов. Они проникают в ткани органов (через капилляры) и атакуют чужеродные микроорганизмы.Тромбоциты. Это бесцветные и безъядерные клетки, отвечающие за остановку кровотечения. Их главной особенностью является то, что они реагируют на малейший раздражитель: обычно тромбоциты просто "путешествуют" по кровеносному руслу, но при поступлении импульса, они сразу видоизменяются и активируют способность склеиваться друг с другом и потом прикрепляться к стенке сосуда. Именно это помогает закрывать даже малейшие повреждения, не давая образовываться кровотечению.Плазма. Это жидкая среда, по которой двигаются все остальные элементы. Примерно на 92 % она состоит из воды, а остальные 8 % – органические и неорганические вещества. Плазма часто используется для переливания в качестве отдельного компонента.Группы кровиСейчас в медицине существует несколько систем классификаций, но самой популярной из них является 0АВ и резус-фактор. Именно на эти показатели ориентируются медики при поиске донора реципиенту. По этой системе выделяют 4 группы крови:Группа крови – это постоянный показатель, он не меняется в течение жизни. При переливании учитывается антиген одной группы крови и наличие антитела к нему в другой. Например, у 2 группы крови есть антитело β, а у 3 группы – антиген В, поэтому переливание приедет к осложнениям. Представители 1 группы крови считаются универсальными донорами, а 4 группы, наоборот, узкоспециализированными. Но переливание крови осуществляется только в рамках одной группы.Резус-факторДругим важным показателем совместимости крови является белок D. Он может как присутствовать на поверхности эритроцита, так и отсутствовать. Именно это определяет резус-фактор – RH+ (положительный) и RH- (отрицательный). Раньше доноры с отрицательным резусом считались универсальными, то есть 1 группу крови с RH- можно было переливать любому реципиенту. Сейчас это недопустимо и при гемотрансфузии выделяются 8 групп крови: 0 Rh+, A Rh+, B Rh+, AB Rh+, 0 Rh-, A Rh-, B Rh-, AB Rh-, которые друг с другом не смешиваются.Анализ кровиРазновидностей анализов крови существует большое количество, в зависимости от элементов исследования. Одними из самых распространенных являются два: общий и биохимический. Их можно делать самостоятельно без назначения врача, чтобы отслеживать изменения в организме и оперативно среагировать, если что-то резко поменялось.ОбщийДля общего анализа кровь берется из пальца или вены. Он подразумевает исследование всех форменных элементов:Также в общий анализ крови входит лейкоцитарная формула. В некоторых лабораториях ее прописывают по умолчанию, но иногда требуется соответствующая отметка врача. В нее входят такие показатели, как:БиохимическийВ отличие от общего анализа, биохимический дает более расширенное представление о состоянии организма. С его помощью можно оценить функциональное состояние внутренних органов или эффективность терапии и лечения. К основным и наиболее важным показателям биохимического анализа крови относятся:Биохимический анализ помогает контролировать состояние организма, поэтому лучше всего сдавать его регулярно 1 раз в год.РасшифровкаКак правило, в результатах анализов прописывается отдельная колонка со значениями нормы того или иного показателя, с помощью него можно понять, что именно повышено или понижено в крови и насколько сильно. Но относиться к этому стоит как к общей информации. Судить о состоянии организма и назначать лечение по анализам может только врач, так как норма зависит от возраста, пола, образа жизни и других факторов.Болезни кровиИзвестных заболеваний и патологий крови большое количество, их условно можно поделить на несколько больших групп в зависимости от того, что именно из клеточных элементов или белков плазмы оказалось измененным:

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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