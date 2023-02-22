https://ria.ru/20230222/eozinofily-1853794448.html

Эозинофилы в крови: норма у взрослых и детей, причины отклонения

Эозинофилы в крови: что значит, норма, причины повышенных, пониженных у взрослых и детей

Эозинофилы в крови: норма у взрослых и детей, причины отклонения

Эозинофилы — это разновидность лейкоцитов, уровень которых в крови человека определяет общий анализ. Какой показатель считается нормой для женщины, мужчины или... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T16:57

2023-02-22T16:57

2023-02-22T16:57

здоровье

здоровье - общество

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Эозинофилы — это разновидность лейкоцитов, уровень которых в крови человека определяет общий анализ. Какой показатель считается нормой для женщины, мужчины или ребенка, какие заболевания могут стать причиной повышенного или пониженного результата — в материале РИА Новости.Эозинофилы в кровиОдин из основных компонентов крови человека - лейкоциты, или “белые клетки” крови. Они, в свою очередь, также представляют собой совокупность различных клеток, которые различаются как внешне, так и по своим функциям. Один из видов лейкоцитов в крови человека - это эозинофилы.Название этих клеток произошло от красителя эозина, который обязан своим названием древнегреческой богине Эос. В процессе проведения анализа крови эозин окрашивает данный тип лейкоцитов в насыщенно-розовый оттенок.Как и другие лейкоциты, эозинофилы образуются в костном мозге, а уже оттуда попадают в кровоток. Срок их жизни в среднем составляет до двух недель.ФункцииОсновная задача, которая стоит перед эозинофилами - найти и обезвредить представляющие опасность для организма человека патогены. Как правило, это различные аллергены, а также токсины и паразиты (глисты и другие). Последние, например, весьма чувствительны к веществу, которое содержится внутри особых гранул эозинофилов.Еще одна полезная особенность эозинофилов - они могут очень быстро перемещаться из одной части организма в другую, что помогает им эффективно уничтожать патогены.Эозинофилы также способны участвовать в фагоцитозе, однако в куда меньшей степени, чем другая разновидность лейкоцитов - нейтрофилы.НормаУ взрослых, вне зависимости от пола, эозинофилы составляют примерно от 0,5-1 до 5 процентов от общего числа содержащихся в крови лейкоцитов. Для детей показатель нормы практически идентичен, только у малышей, которым не исполнилось 5 лет, уровень эозинофилов в крови может быть до 7%.Если говорить о количественном показателе, то в крови здорового взрослого человека насчитывается примерно 0,02-0,5*10^9 эозинофилов.“Уровень эозинофилов в крови может меняться даже в зависимости от времени суток. Например, поздно вечером данный показатель наверняка окажется больше, чем у того же человека несколько часов спустя, когда он проснется утром”, - говорит врач общей практики, гастроэнтеролог Юлия Оковитая.Показания и подготовка к анализуУровень лейкоцитов (в том числе - и эозинофилов) в организме человека определяют с помощью общего анализа крови, который должен проводиться с подсчетом так называемой лейкоцитарной формулы. Данное исследование помогает выявить не только общее число лейкоцитов, но и соотношение разных типов этих клеток.“Направление на общий анализ крови может выдать любой врач на основании жалоб и анамнеза пациента. Например, если человек заболел вирусной инфекцией, есть подозрение на аутоиммунное или онкологическое заболевания, чтобы оценить эффективность назначенного ранее лечения и так далее. Как правило, для исследования необходима капиллярная кровь (проще говоря, кровь из пальца), однако венозная тоже подходит”, - отмечает Юлия Оковитая.Как и большинство других исследований, общий анализ крови рекомендуется сдавать по утрам и натощак, то есть последний прием пищи у человека должен быть накануне вечером. Перед анализом разрешается пить только воду.Особой подготовки для тех, кто планирует сдавать такой анализ, не предусмотрено. Накануне не рекомендуются сильные физические нагрузки, в течение нескольких дней перед проведением исследования - употреблять спиртные напитки, а за пару-тройку часов до анализа лучше отказаться от курения. Перед тем, как войти в кабинет для забора крови, также можно несколько минут посидеть, чтобы успокоиться: сильные эмоции или стрессовые ситуации перед анализом также нежелательны. Все это может исказить полученные результаты.Пациенту могут быть назначены дополнительные исследования для уточнения диагноза. Важно помнить, что правильно интерпретировать результаты анализов может лишь медицинский специалист, а потому за расшифровкой исследования необходимо обращаться к терапевту либо тому врачу, который выдал направление.Причины отклонения от нормыСуществуют различные заболевания, а также внешние факторы, которые способны повлиять на уровень эозинофилов в крови человека. Данный показатель при этом может отклоняться не только в большую, но и в меньшую сторону.Если повышеныЕсли уровень эозинофилов в крови человека по той или иной причине превышает норму, это состояние носит название “эозинофилия”. Одной из наиболее распространенных ее причин является аллергическая реакция. В данном случае увеличение числа эозинофилов в крови может происходить на фоне внешних проявлений аллергии, например, у человека проявляются признаки атопического дерматита или не дает покоя заложенность носа.Повышение уровня эозинофилов в крови может быть спровоцировано глистными инвазиями и другими заболеваниями, которые вызваны проникновением в тело человека паразитов (например, аскаридозом, лямблиозом и так далее).Помимо этого эозинофилию могут вызвать:Степени эозинофилииВ зависимости от того, насколько серьезное отклонение от нормы наблюдается в каждом конкретном случае, выделяется несколько степеней эозинофилии:Если пониженыСостояние, при котором уровень эозинофилов в крови заметно не дотягивает до нормы, также имеет свое название - эозинопения. Встречается она довольно редкоЕсли по результатам анализа выяснилось, что этого типа лейкоцитов в крови явно не достаточно, то можно заподозрить следующие причины:Как понизить эозинофилыВ большинстве случаев эозинофилия не является самостоятельным заболеванием. А потому коррекция уровня эозинофилов в крови возможна как следствие успешного лечения основного недуга, который и стал причиной патологического сдвига в лейкоцитарной формуле. Например, если повышение лейкоцитов было вызвано аллергической реакцией, то человеку необходимо максимально ограничить контакт с возможными аллергенами либо принимать прописанные лечащим врачом лекарства. Свои препараты существуют и для борьбы с проникшими в организм пациента паразитами: длительность курса и дозировку определяет врач.Для лечения вызвавших эозинофилию болезней также используются противовоспалительные, гормональные препараты, химиотерапия и так далее.Также для того, чтобы поддержать свой организм в период лечения и восстановления, человек может постараться изменить свой образ жизни. Меньше стрессов, правильное рациональное и сбалансированное питание, полноценный отдых и умеренная физическая активность - все это может положительно повлиять на состояние человека не только в том случае, если речь идет о коррекции эозинофилии.Как повысить эозинофилыАналогичным образом ситуация обстоит и с эозинопенией. Помимо основного лечения, которое должно быть назначено врачом для борьбы с вызвавшим снижение лейкоцитов недугом, каждый пациент может попробовать:Какие могут быть последствияЕсли у человека в течение длительного периода времени (от полугода) наблюдается ярко выраженная форма эозинофилии (такая, при которой отклонение от нормы составляет от 15% и выше), то может быть поставлен диагноз “гиперэозинофильный синдром”. Это состояние считается весьма опасным, так как может негативно повлиять на состояние многих внутренних органов.“Эозинофилия встречается в практике врачей различных специальностей (аллергологов, инфекционистов, дерматологов, гастроэнтерологов, гематологов и др). Выраженная и длительная эозинофилия опасна тем, что биологически активные вещества, вырабатываемые эозинофилами, могут вызывать повреждение эндотелия (внутреннего слоя сосудов), эндокарда (внутренней оболочки сердца), тромбообразование и другие эффекты. При изменении уровня эозинофилов в крови важно провести дальнейшую диагностику и найти возможную причину повышения или снижения эозинофилов”, - говорит Ольга Абанина, декан медицинского факультета Университета "Синергия", кандидат медицинских наук.Однако в подавляющем большинстве случаев опасность для человека представляет не сам факт повышения или снижения уровня эозинофилов в крови, а то заболевания, которое стало их причиной. Если проблема не выявлена вовремя и, соответственно, не начата необходимая терапия, то последствия могут быть самыми серьезными.

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

здоровье, здоровье - общество