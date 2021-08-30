Фундук как альтернатива мясу: польза, вред, советы нутрициолога

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Фундук — это одомашненный лесной орех, который имеет мягкий богатый вкус и содержит множество микроэлементов. Описание полезных свойств и противопоказаний, рецепты блюд с цельными и молотыми ядрами — в материале РИА Новости.

История продукта

Фундук — кустарники или деревья рода лещина из семейства березовых; существует в двух культурных формах: лещина крупная и лещина обыкновенная. Иногда его называют Ломбардским орехом. Кустарники могут достигать в высоту 6 метров. Плоды округлой формы растут по несколько штук в одном соцветии, изначально их скорлупа зеленого цвета, но по мере созревания темнеет до коричневого оттенка и затвердевает. О фундуке известно еще с античных времен. Существует мнение, что он вошел в рацион древних людей еще 10 тысяч лет назад. Факты указывают на азиатское происхождение кустарника. В Анатолии (теперь это территория Турции ) он назывался Понтским орехом. Около 6 тысяч лет назад его стали культивировать на Кавказе . Из Малой Азии он распространился по Римской империи и всей Европе . В Америку плоды лещины завезли в XVIII веке. На сегодняшний день лесной орех имеет множество сортов, выращивается по всему миру и пользуется широким спросом.

© Sputnik / Томас Тхайцук Перейти в фотобанк Фундук © Sputnik / Томас Тхайцук Перейти в фотобанк Фундук

Полезные свойства

Польза фундука и его высокая пищевая ценность давно известна. Во-первых, это качественный источник белков и жиров, имеющих большую степень усвояемости, чем у веществ животного происхождения. Так, 100 г продукта содержит 20% суточной нормы белка, а железа в нем больше, чем в мясе. Орехи содержат омега-6 и омега-9 жирные кислоты, макроэлементы, такие как фосфор, калий, фтор, магний, кальций. Микроэлементы с железо, йод, фтор, хром и витамины групп В, А, E и витамин С. Антиоксиданты в составе повышают иммунитет, поддерживают тонус организма. Малое количество сахара и углеводов, преимущественно сложных, делают орех доступным и для больных диабетом.

Состав и калорийность

Продукт состоит из белков, жиров, углеводов и пищевых волокон. Пищевая ценность на 100 г составляет 651 ккал:

— белки —15 г;

белки —15 г; — жиры — 61.5 г;

жиры — 61.5 г; — углеводы — 9.4 г;

углеводы — 9.4 г; — пищевые волокна — 5.9 г;

пищевые волокна — 5.9 г; — вода — 5 г.

Лечебные свойства

О целебных свойствах ореха говорил еще Гиппократ, он рекомендовал лечить им желудок и почки. Современные медики также призывают ввести его в рацион. Это обосновано тем, что жиры, содержащиеся в орехе, полезны для сердца, они укрепляют стенки сосудов, снижают холестерин, помогают предотвратить гипертонию и другие болезни. Также входящие в его состав полезные вещества препятствуют развитию онкологических заболеваний и возникновению проблем с желудочно-кишечным трактом. Витамин B5 поддерживает функции коры надпочечников, предупреждает поражения слизистых оболочек. Витамин E положительно воздействует на мужскую потенцию, а хром регулирует уровень глюкозы в крови. Большое количество железа помогает восполнить его дефицит людям, склонным к анемии и прочим болезням кровеносной системы.

Вред от фундука

Из-за большой калорийности и насыщенности микроэлементами необходимо контролировать количество орехов в рационе. Особо осторожными нужно быть аллергикам и тем, кто страдает лишним весом. Употребление сверх меры может привести к появлению головной боли.

"Как и любой орех, кроме кедрового, фундук содержит аллергены. Если вы пробуете его впервые, ограничитесь парой штучек и подождите около суток. Фундук очень калорийный, без вреда для здоровья его можно употреблять не более 30-50 граммов в день", — рассказала РИА Новости нутрициолог Александра Турбанова.

Где используется

Фундук привычно видеть в шоколаде и кондитерских изделиях, но профиль его использования намного шире. За лечебные свойства его ценят в медицине, диетологи применяют его в работе с пациентами, он популярен в кулинарии за яркий вкус и приятную текстуру, а масла в составе ореха привлекают косметологов.

В медицине

В медицине фундук известен как средство для повышения иммунитета за счет пополнения организма витаминами. Также это отличный способ стабилизировать работу ЦНС — орех помогает решить проблемы со сном и эмоциональной стабильностью. Народная медицина активно использует скорлупу ореха для приготовления различных отваров и настоев, способствующих регуляции артериального давления. Кора дерева обладает жаропонижающим и антисептическим свойствами. А сочетание яичных белков и орехового масла помогает при ожогах.

В диетологии

Для диетологов лесной орех — это один из способов корректировки проблем со здоровьем их клиентов. Он благотворно влияет на суставы, содействует оздоровлению кожи, предотвращает заболевания пищеварительной системы. Нередко его советуют употреблять больным сахарным диабетом. Александра Турбанова из-за высокого содержания калия и кальция в продукте рекомендует добавить его в рацион для укрепления сердечно-сосудистой системы.

"Фундук препятствует росту холестерина в крови, улучшает состояние кожи, волос, ногтей, повышает мозговую активность, способствует наращиванию мышц. Он полезен при планировании беременности, так как богат фолиевой кислотой", — отметила эксперт.

В кулинарии

Широкий масштаб приобрело использование фундука в кулинарии. Чаще всего его добавляют в торты, пирожные и другую выпечку, десерты, как в качестве ингредиента, так и украшения. Тертый орех можно увидеть на полках магазина в качестве муки или ореховой пасты. Ореховое масло домашнего приготовления может добавить вкус выпечке или пикантности — салату. Цельные ядра отлично сочетаются с мясом и овощами.

В пищевой промышленности

В пищевой промышленности лесной орех — это популярная ароматическая и вкусовая добавка. Шоколадно-ореховые пасты, сухие завтраки, глазированные сырки, кремы, пудинги, мороженое и другие похожие продукты зачастую содержат в себе именно фундук. Масло долго хранится, не высыхает и сохраняет все вкусовые и питательные свойства. Фундучная мука входит в состав глазурей и творожных паст. Этот орех часто встречается в составе ореховых смесей и смесей с сухофруктами, в шоколаде и конфетах. Популярен как закуска и цельный засахаренный орех, либо же с солью и специями.

В косметологии

В косметологии применяется масло из лесного ореха. Его добавляют в питательные крема для рук и лица. Оно способствует регенерации кожных покровов, обладает увлажняющими и противовоспалительными свойствами. Фосфолипиды в составе обеспечивают поддержку коллагеновым волокнам, которые сохраняют упругость кожи. Орех включают в состав масок и скрабов для лица, волос, ногтей и даже ресниц. И все же не стоит забывать об осторожности: косметические продукты с фундуком нельзя использовать при индивидуальной непереносимости или псориазе. Стоит отметить, что эфирного масла из фундука не существует.

Как выбирать

Главное правило при покупке фундука — нужно приобретать его в скорлупе. Конечно, удобнее и проще взять очищенный, только все полезные вещества очень быстро подвергаются распаду, если ядро не защищено оболочкой. То есть большинство магазинных орехов без скорлупы практически не содержат в себе микроэлементов и витаминов. Далее следует руководствоваться степенью созревания и условиями хранения (для этого подходит сухое помещение). Орех не должен иметь следов повреждений, в том числе пятен, маленьких дырок, плесени. Особое внимание нужно обратить на запах. Если он затхлый, есть вероятность купить ядра, зараженные афлатоксинами, плесневыми грибками, которые негативно влияют на печень и могут вызвать острую аллергическую реакцию — такой фундук часто встречается на рынках. Свежесть можно проверить, если потрясти орех: звука болтающегося ядра в скорлупе быть не должно. Упакованный продукт нужно проверять по следующим критериям:

— степень прозрачности упаковки (она не должна пропускать солнечные лучи);

степень прозрачности упаковки (она не должна пропускать солнечные лучи); — дата производства (не стоит брать продукт, которому больше полугода);

дата производства (не стоит брать продукт, которому больше полугода); — цельность пачки и надежность ее закрытия (она должна быть из плотного материала и с крепкими швами).

Как хранить

Правильное хранение фундука позволяет ему не утратить свои полезные свойства с течение длительного срока. Уже очищенный орех годен для употребления примерно полгода. Его нужно хранить при температуре 3-10 градуса, в плотной емкости, куда не будет попадать солнечный цвет. Влажность при этом должна быть не более 10 процентов. Ни в коем случае нельзя держать ядра в пластиковых пакетах или другом синтетическом материале: лучше отдать предпочтение стеклу, тканевому мешку. Рядом с продуктом не должно быть резких запахов, так как он отлично их в себя впитывает, что может повлиять и на вкусовые характеристики. Возможен вариант хранения в холодильнике.

Предыдущие рекомендации распространяются и на фундук в скорлупе. Он должен быть полностью спелым, иначе с высокой вероятностью он со временем заплесневеет. Тем не менее, его срок годности уже больше — год. Стоит перебрать ядра, отделив испорченные от свежих. Неочищенный орех нельзя смешивать с другими видами, нужно его хранить в сухом месте, темном, при невысокой температуре.

Как правильно есть

Все орехи, и фундук в том числе, считаются довольно тяжелой пищей, поэтому не следует их употреблять на ночь и в больших количествах. Нужно стараться избегать уже обработанных орехов, жареных или подвергнувшихся другому виду обработки, в них почти не сохраняется полезных веществ, а уровень калорийности становится выше. Также важно отслеживать количество съеденного, при переедании может возникнуть дискомфорт в желудке, аллергическая реакция, головная боль

Нутрициолог Александра Турбанова поделилась следующим способом употребления фундука: "Для начала орех нужно "активировать". Необходимо замочить его в чистой воде, минимум на 8 часов, чтобы избавиться от фитиновой кислоты, которая снижает возможность высвобождения полезных минералов, и улучшить его дальнейшую усвояемость. Если пропустить этот этап, то полезные вещества не усвоятся, и хуже будут всасываться микроэлементы из продуктов, съеденных вместе с фундуком. Далее орехи промыть и просушить в духовке при температуре 50 градусов. Делается это для того, чтобы при хранении не образовалась микроплесень. Смешивать орехи лучше с зеленью, свежими овощами и сухофруктами. Орехи с кашей или с медом не будут усваиваться".

Рецепты блюд с фундуком

С фундуком готовят множество блюд, преимущественно десертов.

Греческий ореховый пирог Категория Десерт Кухня Средиземноморская Сложность Средне Время подготовки 30 мин. Время готовки 1 ч. 30 мин. Ингредиенты 500 г мука 7 г соль 4 ст. л. оливковое масло 1 шт. лимон (для сока) 200 г сахар 350 г мед 300 г фундук 300 г миндаль 300 г грецкие орехи Приготовление 1 Мука просеивается в миску вместе с солью, туда добавляется оливковое масло, большая часть сока лимона и 150-200 мл воды. Необходимо вымесить тесто: оно должно быть мягким, эластичным и равномерным. Оставить тесто под полотенцем на полчаса. 2 Жарить орехи на горячей сковороде без масла около 5 минут. Снять с огня и порезать ножом до состояния крупной крошки. Перемешать вместе с медом (около 100 г меда). 3 Полежавшее тесто поделить на 3 равных части. Одну из них раскатать до состояния круга небольшой толщины, выложить его на противень, заранее смазанный маслом. Сверху выложить половину начинки. 4 Повторить то же самое со следующим куском теста. Последнюю часть раскатать по предыдущему принципу и накрыть ею пирог. Аккуратно защипнуть его по краям, слегка смочить водой и посыпать кунжутом. 5 Сделать сверху на пироге надрезы в виде треугольников. Поставить в духовку, разогретую до 180 градусов, на 35—40 мин. 6 Приготовить сироп: в сотейнике или кастрюле смешать оставшиеся мед, лимонный сок и сахар, проварить до однородной консистенции, полить смесью готовый пирог и дождаться полного остывания.

Салат из брокколи с фундуком и клюквой Категория Салат Кухня Европейская Сложность Легко Время готовки 15 мин. Ингредиенты 400 г свежая брокколи 1 шт. красный лук 70 г клюква 100 г фундук 10 г бальзамический уксус 10 г горчица 1 ст. л. лимонный сок 4 ст. л. оливковое масло по вкусу соль, черный перец Приготовление 1 Вскипятить воду, предварительно ее посолив. Очистить брокколи, перебрать соцветия, а стебель порезать на небольшие куски. 2 В кипящей воде приготовить сначала стебель (5-7 мин), а потом добавить соцветия и варить еще 3 минуты. Снять с огня, слить воду, остудить холодной водой и просушить. 3 Подготовить заправку: смешать горчицу, лимонный сок, соль и перец, а затем влить масло. Все перемешать. 4 Фундук порубить ножом, не мелко. Нарезать лук тонкими полукольцами. В одной миске смешать все ингредиенты, полить все заправкой и хорошо перемешать.