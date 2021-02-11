Кедровые орехи: польза и вред сибирского "эликсира молодости"
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Кедровые орехи — это семена из шишек кедровой сосны, которые служат для профилактики многих заболеваний. О свойствах продукта — в материале РИА Новости.
Родина и история кедровых орехов
Распространенное мнение, что кедровый орех произрастает на дереве кедр, ошибочно. Название продукта — это обобщенное наименование семян нескольких видов растений из рода Сосна, так называемых кедровых сосен, которые получили свое название из-за ассоциации с настоящим кедром, ливанским. В отличие от него кедровые сосны дают съедобные семена.
Родиной кедровых орехов считается Сибирь, где произрастает сосна сибирская кедровая (Pinus sibirica). Также разновидности кедровых сосен встречаются на Алтае, на восточном Урале и Дальнем Востоке. Кроме того, такие растения плодоносят и за границей: в некоторых азиатских и европейских странах, Новой Зеландии и Северной Америке.
Шишки на кедровых соснах созревают более года, примерно 14-15 месяцев. Они имеют вытянутую яйцевидную форму. Чешуйки плотно прижаты к основанию, а на поверхности их растут жесткие короткие волоски.
Кедровые орехи на Покровской ярмарке в Омске
В каждой шишке находится по 30-150 темно-коричневых семечек, которые и называют кедровыми орехами.
Чем полезны кедровые орехи
По мнению специалистов, польза кедровых орехов обусловлена их составом, богатым ценными для организма человека веществами. Они содержат витамины В1, В2, B4, B7, РР, E, К, а также магний, калий, медь, марганец, фосфор.
— Этот продукт снижает уровень холестерина, укрепляет кровеносную систему, уменьшает нагрузку на сердечную мышцу. Витамин К улучшает свертываемость крови. Высокое содержание магния помогает снизить артериальное давление и уменьшает риск развития некоторых видов рака. Высококачественный белок быстро усваивается, а пищевые волокна стимулируют перистальтику кишечника и выработку пищеварительных ферментов, — рассказала нутрициолог Мария Свистунова.
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Лютеин и зеаксантин в составе кедровых орехов помогают предотвратить глаукому, антиоксиданты улучшают умственную деятельность, а триптофан полезен для избавления от бессонницы.
Также продукт помогает контролировать сахар в крови при диабете 2 типа, повышает иммунитет, способствует поддержанию гормонального баланса в организме.
Кедровые орехи — один из так называемых "эликсиров молодости". Они помогают замедлить процессы старения и бороться с дерматологическими недугами, способствуют росту волос и ногтей. Содержащиеся в них антиоксиданты борются со свободными радикалами и вредоносными бактериями. Калий нормализует водно-солевой баланс, предотвращая отеки. Витамин Е поддерживает целостность клеточных мембран, защищает кожу от вредного ультрафиолета. Поэтому с помощью масла кедровых орехов можно поддерживать эластичность кожи, увлажнять ее.
Могут ли они быть вредны
Помимо пользы кедрового ореха, специалисты рекомендуют обращать внимание на его противопоказания.
Во-первых, продукт может вызывать аллергические реакции. Во-вторых, в большом количестве он вреден для пищеварения, так как содержит много жира и имеет высокую калорийность (674 ккал). При чрезмерном потреблении во рту может появиться "металлический" привкус, а в теле — слабость. Симптомы могут начаться даже через несколько дней. Также возможна сонливость, головокружение, рвота, воспаление суставов, желчного пузыря и ЖКТ.
— Орехи противопоказаны людям с желчекаменной болезнью, холециститом, дискинезией желчевыводящих путей, — сообщила нутрициолог.
Поскольку очищенные кедровые орехи быстро портятся — окисляются на открытом воздухе, то могут стать причиной раздражения (ожога) слизистой или даже отравления.
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Как применяют в медицине
Как отмечают диетологи, кедровые орехи в умеренном количестве помогают похудеть. Они эффективно подавляют аппетит и дают чувство сытости.
Белок в составе орехов обеспечивает организм энергией. Такое "топливо" сжигается медленно, потому его хватает надолго. Белок также помогает восстановиться после тренировки, участвуя в построении мышечной ткани.
— Эти орехи оказывает комплексное восстановительное и укрепляющее воздействие на репродуктивную систему мужчин. А женщинам рекомендуется употреблять их при болезненных менструациях. Благодаря орехам стабилизируется физическое состояние и выравнивается психоэмоциональный фон, — отметила специалист.
Применение в кулинарии
Продукт добавляют в мясные, рыбные блюда. В салатах в качестве приправы ядра придают вкусу яркость. Также их едят в измельченном виде с медом, добавляют в соусы (например, в знаменитый итальянский песто). Кроме того, орехи хорошо сочетаются с жирными сырами, а еще из них делают популярную кедровую настойку.
Если немного обжарить продукт на сковороде, его вкус станет еще выразительнее. Масло при этом добавлять не надо — орехи выделят его сами.
Свекольно-ореховый салат
Ингредиенты:
- —свекла — 2 штуки;
- —чеснок — 2 зубчика;
- —кедровые орехи — 100 грамм;
- —растительное масло — 2 столовых ложки;
- —зелень — по вкусу.
Приготовление:
Свеклу отварить, очистить, натереть на мелкой терке. Чеснок также измельчить. Смешать в салатнике оба ингредиента, добавить к ним кедровые орешки и заправить маслом. Блюдо можно украсить зеленью.
Десерт "Кедровые орехи с медом"
Ингредиенты:
- —мед — 100 грамм;
- —кедровые орехи в скорлупе — 100 грамм.
Приготовление:
Кедровые орехи очистить, выложить в банку и залить медом. Есть такое лакомство можно с молоком или чаем.
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Как выбрать и хранить
При покупке кедровых орехов в скорлупе важно, чтобы она была сухой и цельной. Если ядра стучатся о стенки, то такой продукт непригоден для употребления.
Идеальное время для сбора кедровых орехов — сентябрь и октябрь. Этот период должен быть указан на упаковке.
Продукт в скорлупе может храниться до полугода в полной темноте, герметично закрытым. Срок годности очищенных орехов — не более 2 месяцев. Держать их лучше всего в стеклянной закрытой таре, вдали от света и влаги.
Когда очищенные кедровые орехи испорчены, то они горчат. В свежих ядрах горчинки быть не должно.
Как правильно употреблять
Суточная норма — 30 грамм в сутки. Это примерно 30 орешков или 3 столовые ложки без горки. Превышать эту норму не рекомендуется, так как злоупотребление грозит лишним весом и проблемами с пищеварением.
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Существует несколько способов, как чистить кедровые орехи от скорлупы.
Например, можно вымочить их 15-30 минут в кипятке, а после просушить. Во время очистки таких орехов скорлупа не будет прилипать к рукам и ядрышкам. При лущении пригодятся молоток и плоскогубцы.
Также для легкой очистки можно положить орехи в пакете морозильную камеру на срок от двух до трех часов. Затем нужно достать продукт, положить его прямо в пакете на разделочную доску и пройтись скалкой. Когда скорлупа отойдет, можно закончить очистку руками.
Кроме того, кедровые орехи можно обжарить, чтобы проще избавиться от скорлупы. После тепловой обработки в течение 20 минут на сковороде или в духовке орехи легко "раскроются" от легкого нажатия.