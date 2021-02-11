https://ria.ru/20210211/orekhi-1597063641.html

Кедровые орехи: польза и вред сибирского "эликсира молодости"

Кедровые орехи: польза и вред сибирского "эликсира молодости"

Кедровые орехи — это семена из шишек кедровой сосны, которые служат для профилактики многих заболеваний. О свойствах продукта — в материале РИА Новости. РИА Новости, 11.02.2021

2021-02-11T16:25

2021-02-11T16:25

2021-02-11T16:25

здоровый образ жизни (зож)

орехи

витамины

дальний восток

кулинария

питание

продукты

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Кедровые орехи — это семена из шишек кедровой сосны, которые служат для профилактики многих заболеваний. О свойствах продукта — в материале РИА Новости.Родина и история кедровых ореховРаспространенное мнение, что кедровый орех произрастает на дереве кедр, ошибочно. Название продукта — это обобщенное наименование семян нескольких видов растений из рода Сосна, так называемых кедровых сосен, которые получили свое название из-за ассоциации с настоящим кедром, ливанским. В отличие от него кедровые сосны дают съедобные семена. Родиной кедровых орехов считается Сибирь, где произрастает сосна сибирская кедровая (Pinus sibirica). Также разновидности кедровых сосен встречаются на Алтае, на восточном Урале и Дальнем Востоке. Кроме того, такие растения плодоносят и за границей: в некоторых азиатских и европейских странах, Новой Зеландии и Северной Америке.Шишки на кедровых соснах созревают более года, примерно 14-15 месяцев. Они имеют вытянутую яйцевидную форму. Чешуйки плотно прижаты к основанию, а на поверхности их растут жесткие короткие волоски.В каждой шишке находится по 30-150 темно-коричневых семечек, которые и называют кедровыми орехами.Чем полезны кедровые орехиПо мнению специалистов, польза кедровых орехов обусловлена их составом, богатым ценными для организма человека веществами. Они содержат витамины В1, В2, B4, B7, РР, E, К, а также магний, калий, медь, марганец, фосфор.Лютеин и зеаксантин в составе кедровых орехов помогают предотвратить глаукому, антиоксиданты улучшают умственную деятельность, а триптофан полезен для избавления от бессонницы.Также продукт помогает контролировать сахар в крови при диабете 2 типа, повышает иммунитет, способствует поддержанию гормонального баланса в организме. Кедровые орехи — один из так называемых "эликсиров молодости". Они помогают замедлить процессы старения и бороться с дерматологическими недугами, способствуют росту волос и ногтей. Содержащиеся в них антиоксиданты борются со свободными радикалами и вредоносными бактериями. Калий нормализует водно-солевой баланс, предотвращая отеки. Витамин Е поддерживает целостность клеточных мембран, защищает кожу от вредного ультрафиолета. Поэтому с помощью масла кедровых орехов можно поддерживать эластичность кожи, увлажнять ее. Могут ли они быть вредныПомимо пользы кедрового ореха, специалисты рекомендуют обращать внимание на его противопоказания.Во-первых, продукт может вызывать аллергические реакции. Во-вторых, в большом количестве он вреден для пищеварения, так как содержит много жира и имеет высокую калорийность (674 ккал). При чрезмерном потреблении во рту может появиться "металлический" привкус, а в теле — слабость. Симптомы могут начаться даже через несколько дней. Также возможна сонливость, головокружение, рвота, воспаление суставов, желчного пузыря и ЖКТ.Поскольку очищенные кедровые орехи быстро портятся — окисляются на открытом воздухе, то могут стать причиной раздражения (ожога) слизистой или даже отравления.Как применяют в медицинеКак отмечают диетологи, кедровые орехи в умеренном количестве помогают похудеть. Они эффективно подавляют аппетит и дают чувство сытости.Белок в составе орехов обеспечивает организм энергией. Такое "топливо" сжигается медленно, потому его хватает надолго. Белок также помогает восстановиться после тренировки, участвуя в построении мышечной ткани. Применение в кулинарииПродукт добавляют в мясные, рыбные блюда. В салатах в качестве приправы ядра придают вкусу яркость. Также их едят в измельченном виде с медом, добавляют в соусы (например, в знаменитый итальянский песто). Кроме того, орехи хорошо сочетаются с жирными сырами, а еще из них делают популярную кедровую настойку.Если немного обжарить продукт на сковороде, его вкус станет еще выразительнее. Масло при этом добавлять не надо — орехи выделят его сами.Свекольно-ореховый салатИнгредиенты:Приготовление:Свеклу отварить, очистить, натереть на мелкой терке. Чеснок также измельчить. Смешать в салатнике оба ингредиента, добавить к ним кедровые орешки и заправить маслом. Блюдо можно украсить зеленью.Десерт "Кедровые орехи с медом"Ингредиенты:Приготовление:Кедровые орехи очистить, выложить в банку и залить медом. Есть такое лакомство можно с молоком или чаем.Как выбрать и хранитьПри покупке кедровых орехов в скорлупе важно, чтобы она была сухой и цельной. Если ядра стучатся о стенки, то такой продукт непригоден для употребления.Идеальное время для сбора кедровых орехов — сентябрь и октябрь. Этот период должен быть указан на упаковке.Продукт в скорлупе может храниться до полугода в полной темноте, герметично закрытым. Срок годности очищенных орехов — не более 2 месяцев. Держать их лучше всего в стеклянной закрытой таре, вдали от света и влаги. Когда очищенные кедровые орехи испорчены, то они горчат. В свежих ядрах горчинки быть не должно.Как правильно употреблятьСуточная норма — 30 грамм в сутки. Это примерно 30 орешков или 3 столовые ложки без горки. Превышать эту норму не рекомендуется, так как злоупотребление грозит лишним весом и проблемами с пищеварением.Существует несколько способов, как чистить кедровые орехи от скорлупы. Например, можно вымочить их 15-30 минут в кипятке, а после просушить. Во время очистки таких орехов скорлупа не будет прилипать к рукам и ядрышкам. При лущении пригодятся молоток и плоскогубцы.Также для легкой очистки можно положить орехи в пакете морозильную камеру на срок от двух до трех часов. Затем нужно достать продукт, положить его прямо в пакете на разделочную доску и пройтись скалкой. Когда скорлупа отойдет, можно закончить очистку руками.Кроме того, кедровые орехи можно обжарить, чтобы проще избавиться от скорлупы. После тепловой обработки в течение 20 минут на сковороде или в духовке орехи легко "раскроются" от легкого нажатия.

https://ria.ru/20201113/makadamiya-1584542862.html

https://ria.ru/20201201/pekan-1587155876.html

https://ria.ru/20201202/arakhisovaya-1587424578.html

https://ria.ru/20201119/orekh-1585396336.html

дальний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровый образ жизни (зож), орехи, витамины, дальний восток, кулинария, питание, продукты