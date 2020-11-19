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Грецкий орех: польза и вред "царского желудя"
Грецкий орех: польза и вред "царского желудя"
Грецкий орех — это один из самых питательных продуктов. Как он помогает организму человека и когда может быть опасен – в материале РИА Новости. РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T17:23
2020-11-19T18:13
здоровый образ жизни (зож)
орехи
средиземноморье
питание
продукты
общество
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Грецкий орех — это один из самых питательных продуктов. Как он помогает организму человека и когда может быть опасен – в материале РИА Новости.Родина и история грецкого орехаКакая страна является родиной ореха – доподлинно неизвестно. Деревья, на которых растут эти полезные плоды, могут достигать 25 метров в высоту и жить до 400 лет. Сегодня они культивируются на территории Кавказа, Закавказья, Средней Азии, Средиземноморья.Греки именовали орех "царским", так как очень высоко ценили, а потому продавали за большие деньги. Из Греции продукт попал в Киевскую Русь, где его и назвали грецким. Латинское название ореха переводится как "царский желудь".Наши предки использовали красящие вещества из грецких орехов для предания рыжего или коричневого цвета тканям и волосам. Дубильными веществами обрабатывали кожу животных. Чем полезен грецкий орехВысокая концентрация железа в грецких орехах помогает в борьбе с анемией и малокровием. Цинк и йод важны для здоровья кожи, волос, ногтей и щитовидной железы. Магний положительно влияет на состояние мочеполовой системы и обладает мочегонным эффектом.Кроме того, витамины С и Е замедляют процессы старения и обладают антиоксидантными свойствами, а жирные кислоты улучшают память и повышают концентрацию внимания.КБЖУ грецкого ореха на 100 грамм:Также ценность грецкого ореха заключается в его пользе для мужчин в возрасте после 50 лет. Употребление ядер в пищу улучшает свойства половой системы, усиливая потенцию.Когда он опасенТакже стоит быть внимательными с грецкими орехами тем, кто имеет хронические воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта. Высокое содержание жиров в ядрах оказывает большую нагрузку на печень и поджелудочную железу, а также на другие органы ЖКТ.Как применяют в медицинеВитамины и микроэлементы в составе грецкого ореха питают организм и восстанавливают силы, а также повышают иммунитет, снижают влияние стрессов и нервного перенапряжения. Белок ореха за счет фермента лизина усваивается легче животного, потому плоды рекомендуется употреблять ослабленным после болезни людям, а также вегетарианцам.Кроме того, по данным специалистов Роспотребнадзора, грецкие орехи снижают уровень холестерина в крови и помогают в укреплении кровеносных сосудов. А низкий гликемический индекс позволяет употреблять продукт при диабете.Многие заболевания дыхательных путей, в том числе бронхит, астму и туберкулез, помогает лечить масло грецкого ореха. Оно способствует выздоровлению при кожных заболеваниях - псориазе, фурункулезе, экземе и других. Помимо всего, продукт повышает жизненный тонус, служит для профилактики простудных заболеваний, а также снижает риск возникновения и развития злокачественных опухолей и благотворно влияет на обменные процессы в организме.Также в народной медицине очень популярны настойки на основе зеленых грецких орехов, отвары и варенье, которые помогают при недостатке витаминов и ослабленном иммунитете. Используют для создания домашних лекарств и листья растения, а настойка из перегородок грецких орехов применяется для поддержания здоровья щитовидки.Применение в кулинарииПродукт может стать отличным дополнением ко многим салатам, горячим блюдам и десертам. Одно из самых популярных лакомств – грецкие орехи с медом. Также из ядер делают варенье и пасты.Варенье из грецких ореховИнгредиенты:Приготовление:Очистить орехи, проткнуть 2-3 раза каждый зубочисткой. Промыть и залить холодной водой на 10 дней. Менять воду 3-5 раз в сутки и периодически промывать под проточной водой. После проварить плоды в чистой кипящей воде 30 минут и откинуть на дуршлаг. Сварить сироп, залить орехи и варить еще 20 минут, помешивая и снимая пену. Затем массу нужно остудить и повторить варку еще 2 раза. Во время третьей добавить ванилин, сок и цедру лимона.По готовности разложить орехи по стерильным банкам, залить сиропом и закататьСалат с грецкими орехами, ветчиной и огурцамиИнгредиенты:Приготовление:Яйца отварить и нарезать небольшими кусочками. Также нужно поступить с черносливом, огурцом и ветчиной. Орехи измельчить ножом.Все ингредиенты сложить в миску, посолить, поперчить, заправить майонезом и перемешать.Как выбрать и хранитьЛучше всего употреблять грецкие орехи в сезон — в сентябре-октябре. В этот период они свежие и содержат максимум жидкости, что способствует их усвоению. После зимы орехи уже потеряют большую часть полезных веществ и будут хуже усваиваться При покупке орехов стоит обратить внимание на скорлупу. Она должна быть светлой и равномерной окраски. В очищенном виде ядра лучше не покупать. Их часто подвергают химической обработке во избежание появления грибка.Плоды в скорлупе нужно хранить в сухом месте, желательно в холщовом мешке. Так они пролежат в целости и сохранности около года. Очищенные ядра стоит хранить не более месяца в стеклянной герметичной таре в прохладном месте.Средняя цена за килограмм грецкого ореха в скорлупе – около 600 рублей.Как правильно употреблятьСпециалисты рекомендуют употреблять продукт дозированно. Максимальное количество в сутки - 100 грамм. Не стоит есть его регулярно, чтобы не провоцировать процессы развития неблагоприятной для человека микрофлоры в кишечнике.Употреблять ядра лучше в сыром виде, так как при термической обработке они теряют свои полезные свойства.С одной стороны у скорлупы грецкого ореха есть шип, с другой - углубление. Если вставить в него нож и провернуть, то ядро очень легко очистится и останется целым.
https://ria.ru/20201113/makadamiya-1584542862.html
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здоровый образ жизни (зож), орехи, средиземноморье, питание, продукты, общество

Грецкий орех: польза и вред "царского желудя"

17:23 19.11.2020 (обновлено: 18:13 19.11.2020)
 
© Flickr / Pauline MakГрецкие орехи
Грецкие орехи - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© Flickr / Pauline Mak
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Грецкий орех — это один из самых питательных продуктов. Как он помогает организму человека и когда может быть опасен – в материале РИА Новости.

Родина и история грецкого ореха

Какая страна является родиной ореха – доподлинно неизвестно. Деревья, на которых растут эти полезные плоды, могут достигать 25 метров в высоту и жить до 400 лет. Сегодня они культивируются на территории Кавказа, Закавказья, Средней Азии, Средиземноморья.
Греки именовали орех "царским", так как очень высоко ценили, а потому продавали за большие деньги. Из Греции продукт попал в Киевскую Русь, где его и назвали грецким. Латинское название ореха переводится как "царский желудь".
Наши предки использовали красящие вещества из грецких орехов для предания рыжего или коричневого цвета тканям и волосам. Дубильными веществами обрабатывали кожу животных.
© Flickr / tusneldaГрецкие орехи
Грецкие орехи - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© Flickr / tusnelda
Грецкие орехи

Чем полезен грецкий орех

Высокая концентрация железа в грецких орехах помогает в борьбе с анемией и малокровием. Цинк и йод важны для здоровья кожи, волос, ногтей и щитовидной железы. Магний положительно влияет на состояние мочеполовой системы и обладает мочегонным эффектом.
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Кроме того, витамины С и Е замедляют процессы старения и обладают антиоксидантными свойствами, а жирные кислоты улучшают память и повышают концентрацию внимания.
- Если у вас проблемы с засыпанием, этот продукт можно включить в состав ужина в качестве вспомогательного средства, так как он богат мелатонином - гормоном, который отвечает за то, когда мы идем спать и когда просыпаемся. В грецком орехе его содержится 270 нанограммов на 100 граммов, - рассказала РИА Новости врач-диетолог Ольга Кораблева.

КБЖУ грецкого ореха на 100 грамм:

  • 654 килокалории;
  • 16,2 грамма белков;
  • 60 грамм жиров;
  • 11 грамм углеводов.
Также ценность грецкого ореха заключается в его пользе для мужчин в возрасте после 50 лет. Употребление ядер в пищу улучшает свойства половой системы, усиливая потенцию.

Когда он опасен

- Несмотря на всю пользу, грецкие орехи могут нанести и вред. Продукт является довольно сильным аллергеном, потому его нужно вводить в рацион питания постепенно и следить за реакцией организма, - отметила Ольга Кораблева.
Также стоит быть внимательными с грецкими орехами тем, кто имеет хронические воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта. Высокое содержание жиров в ядрах оказывает большую нагрузку на печень и поджелудочную железу, а также на другие органы ЖКТ.
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Как применяют в медицине

Витамины и микроэлементы в составе грецкого ореха питают организм и восстанавливают силы, а также повышают иммунитет, снижают влияние стрессов и нервного перенапряжения. Белок ореха за счет фермента лизина усваивается легче животного, потому плоды рекомендуется употреблять ослабленным после болезни людям, а также вегетарианцам.
Кроме того, по данным специалистов Роспотребнадзора, грецкие орехи снижают уровень холестерина в крови и помогают в укреплении кровеносных сосудов. А низкий гликемический индекс позволяет употреблять продукт при диабете.
Многие заболевания дыхательных путей, в том числе бронхит, астму и туберкулез, помогает лечить масло грецкого ореха. Оно способствует выздоровлению при кожных заболеваниях - псориазе, фурункулезе, экземе и других. Помимо всего, продукт повышает жизненный тонус, служит для профилактики простудных заболеваний, а также снижает риск возникновения и развития злокачественных опухолей и благотворно влияет на обменные процессы в организме.
Также в народной медицине очень популярны настойки на основе зеленых грецких орехов, отвары и варенье, которые помогают при недостатке витаминов и ослабленном иммунитете. Используют для создания домашних лекарств и листья растения, а настойка из перегородок грецких орехов применяется для поддержания здоровья щитовидки.
© Flickr / tusneldaГрецкие орехи
Грецкие орехи - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© Flickr / tusnelda
Грецкие орехи

Применение в кулинарии

Продукт может стать отличным дополнением ко многим салатам, горячим блюдам и десертам. Одно из самых популярных лакомств – грецкие орехи с медом. Также из ядер делают варенье и пасты.

Варенье из грецких орехов

Ингредиенты:
  • 1 килограмм зеленых грецких орехов;
  • 1,5 килограмма сахара;
  • 1 литр воды;
  • 1 упаковка ванилина;
  • 1 лимон.
Приготовление:
Очистить орехи, проткнуть 2-3 раза каждый зубочисткой. Промыть и залить холодной водой на 10 дней. Менять воду 3-5 раз в сутки и периодически промывать под проточной водой.
После проварить плоды в чистой кипящей воде 30 минут и откинуть на дуршлаг. Сварить сироп, залить орехи и варить еще 20 минут, помешивая и снимая пену. Затем массу нужно остудить и повторить варку еще 2 раза. Во время третьей добавить ванилин, сок и цедру лимона.
По готовности разложить орехи по стерильным банкам, залить сиропом и закатать
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Салат с грецкими орехами, ветчиной и огурцами

Ингредиенты:
  • 2 яйца;
  • 100 грамм чернослива;
  • 1-2 огурца;
  • 200 грамм ветчины;
  • 100 грамм грецких орехов;
  • соль и черный перец по вкусу;
  • 3–4 столовые ложки майонеза.
Приготовление:
Яйца отварить и нарезать небольшими кусочками. Также нужно поступить с черносливом, огурцом и ветчиной. Орехи измельчить ножом.
Все ингредиенты сложить в миску, посолить, поперчить, заправить майонезом и перемешать.
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПродажа орехов и сухофруктов
Продажа орехов и сухофруктов - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Продажа орехов и сухофруктов

Как выбрать и хранить

Лучше всего употреблять грецкие орехи в сезон — в сентябре-октябре. В этот период они свежие и содержат максимум жидкости, что способствует их усвоению. После зимы орехи уже потеряют большую часть полезных веществ и будут хуже усваиваться
При покупке орехов стоит обратить внимание на скорлупу. Она должна быть светлой и равномерной окраски. В очищенном виде ядра лучше не покупать. Их часто подвергают химической обработке во избежание появления грибка.
Плоды в скорлупе нужно хранить в сухом месте, желательно в холщовом мешке. Так они пролежат в целости и сохранности около года. Очищенные ядра стоит хранить не более месяца в стеклянной герметичной таре в прохладном месте.
Средняя цена за килограмм грецкого ореха в скорлупе – около 600 рублей.
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Как правильно употреблять

Специалисты рекомендуют употреблять продукт дозированно. Максимальное количество в сутки - 100 грамм. Не стоит есть его регулярно, чтобы не провоцировать процессы развития неблагоприятной для человека микрофлоры в кишечнике.
Употреблять ядра лучше в сыром виде, так как при термической обработке они теряют свои полезные свойства.
С одной стороны у скорлупы грецкого ореха есть шип, с другой - углубление. Если вставить в него нож и провернуть, то ядро очень легко очистится и останется целым.
 
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