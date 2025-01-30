Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказала, кому нельзя есть орехи - РИА Новости, 30.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:37 30.01.2025 (обновлено: 03:53 30.01.2025)
https://ria.ru/20250130/orekhi-1996234711.html
Врач рассказала, кому нельзя есть орехи
Врач рассказала, кому нельзя есть орехи - РИА Новости, 30.01.2025
Врач рассказала, кому нельзя есть орехи
Употреблять орехи с осторожностью стоит людям, склонным к аллергии и заболеваниям ЖКТ, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T03:37:00+03:00
2025-01-30T03:53:00+03:00
общество
московская область (подмосковье)
людмила сухорукова
здоровье
питание
орехи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1c/1761184430_0:188:2975:1861_1920x0_80_0_0_8759a21b60de9cdd06053272479a4e0d.jpg
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Употреблять орехи с осторожностью стоит людям, склонным к аллергии и заболеваниям ЖКТ, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Людмила Сухорукова.&quot;Употреблять орехи с осторожностью стоит людям, у которых бывают аллергии, и людям с различными заболеваниями ЖКТ: синдромом раздраженного кишечника, гастритом, панкреатитом. Чтобы снизить риски, орехи можно вымочить — залить теплой водой на ночь. Кстати, считается, что вымачивание за счет активации фермента фитазы помогает снизить содержание фитиновой кислоты, которая мешает усвоению полезных веществ&quot;, — сказала Сухорукова.По словам гастроэнтеролога, исключить кедровые орехи из рациона следует при кишечных расстройствах, язвенных заболеваниях, кожных болезнях, а также людям с индивидуальной непереносимостью.Остальные орехи нельзя есть людям с аллергией на них, заключила собеседница агентства.
https://ria.ru/20250126/khurma-1995506757.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1c/1761184430_123:0:2852:2047_1920x0_80_0_0_ef6de24d7bf2f47fc3124307c4710f2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, московская область (подмосковье), людмила сухорукова, здоровье, питание, орехи
Общество, Московская область (Подмосковье), Людмила Сухорукова, Здоровье, Питание, Орехи
Врач рассказала, кому нельзя есть орехи

Гастроэнтеролог Сухорукова не рекомендовала есть кедровые орехи при язве

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкОрехи
Орехи - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Орехи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Употреблять орехи с осторожностью стоит людям, склонным к аллергии и заболеваниям ЖКТ, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Людмила Сухорукова.
«

"Употреблять орехи с осторожностью стоит людям, у которых бывают аллергии, и людям с различными заболеваниями ЖКТ: синдромом раздраженного кишечника, гастритом, панкреатитом. Чтобы снизить риски, орехи можно вымочить — залить теплой водой на ночь. Кстати, считается, что вымачивание за счет активации фермента фитазы помогает снизить содержание фитиновой кислоты, которая мешает усвоению полезных веществ", — сказала Сухорукова.

По словам гастроэнтеролога, исключить кедровые орехи из рациона следует при кишечных расстройствах, язвенных заболеваниях, кожных болезнях, а также людям с индивидуальной непереносимостью.
Остальные орехи нельзя есть людям с аллергией на них, заключила собеседница агентства.
Хурма - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
Врач рассказала, кому нельзя есть хурму
26 января, 03:10
 
ОбществоМосковская область (Подмосковье)Людмила СухоруковаЗдоровьеПитаниеОрехи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала