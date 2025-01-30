https://ria.ru/20250130/orekhi-1996234711.html

Врач рассказала, кому нельзя есть орехи

Врач рассказала, кому нельзя есть орехи - РИА Новости, 30.01.2025

Врач рассказала, кому нельзя есть орехи

Употреблять орехи с осторожностью стоит людям, склонным к аллергии и заболеваниям ЖКТ, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы РИА Новости, 30.01.2025

2025-01-30T03:37:00+03:00

2025-01-30T03:37:00+03:00

2025-01-30T03:53:00+03:00

общество

московская область (подмосковье)

людмила сухорукова

здоровье

питание

орехи

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Употреблять орехи с осторожностью стоит людям, склонным к аллергии и заболеваниям ЖКТ, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Людмила Сухорукова."Употреблять орехи с осторожностью стоит людям, у которых бывают аллергии, и людям с различными заболеваниями ЖКТ: синдромом раздраженного кишечника, гастритом, панкреатитом. Чтобы снизить риски, орехи можно вымочить — залить теплой водой на ночь. Кстати, считается, что вымачивание за счет активации фермента фитазы помогает снизить содержание фитиновой кислоты, которая мешает усвоению полезных веществ", — сказала Сухорукова.По словам гастроэнтеролога, исключить кедровые орехи из рациона следует при кишечных расстройствах, язвенных заболеваниях, кожных болезнях, а также людям с индивидуальной непереносимостью.Остальные орехи нельзя есть людям с аллергией на них, заключила собеседница агентства.

https://ria.ru/20250126/khurma-1995506757.html

московская область (подмосковье)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

общество, московская область (подмосковье), людмила сухорукова, здоровье, питание, орехи