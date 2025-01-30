https://ria.ru/20250130/orekhi-1996234711.html
Врач рассказала, кому нельзя есть орехи
Врач рассказала, кому нельзя есть орехи - РИА Новости, 30.01.2025
Врач рассказала, кому нельзя есть орехи
Употреблять орехи с осторожностью стоит людям, склонным к аллергии и заболеваниям ЖКТ, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы РИА Новости, 30.01.2025
2025-01-30T03:37:00+03:00
2025-01-30T03:37:00+03:00
2025-01-30T03:53:00+03:00
общество
московская область (подмосковье)
людмила сухорукова
здоровье
питание
орехи
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Употреблять орехи с осторожностью стоит людям, склонным к аллергии и заболеваниям ЖКТ, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Людмила Сухорукова."Употреблять орехи с осторожностью стоит людям, у которых бывают аллергии, и людям с различными заболеваниями ЖКТ: синдромом раздраженного кишечника, гастритом, панкреатитом. Чтобы снизить риски, орехи можно вымочить — залить теплой водой на ночь. Кстати, считается, что вымачивание за счет активации фермента фитазы помогает снизить содержание фитиновой кислоты, которая мешает усвоению полезных веществ", — сказала Сухорукова.По словам гастроэнтеролога, исключить кедровые орехи из рациона следует при кишечных расстройствах, язвенных заболеваниях, кожных болезнях, а также людям с индивидуальной непереносимостью.Остальные орехи нельзя есть людям с аллергией на них, заключила собеседница агентства.
https://ria.ru/20250126/khurma-1995506757.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье), людмила сухорукова, здоровье, питание, орехи
Общество, Московская область (Подмосковье), Людмила Сухорукова, Здоровье, Питание, Орехи
Врач рассказала, кому нельзя есть орехи
Гастроэнтеролог Сухорукова не рекомендовала есть кедровые орехи при язве