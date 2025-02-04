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Назван неожиданный вред грецких орехов и фундука для мозга - РИА Новости, 04.02.2025
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03:28 04.02.2025 (обновлено: 03:34 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/gastroenterolog-1997215155.html
Назван неожиданный вред грецких орехов и фундука для мозга
Назван неожиданный вред грецких орехов и фундука для мозга - РИА Новости, 04.02.2025
Назван неожиданный вред грецких орехов и фундука для мозга
Чрезмерное употребление грецкого ореха может спровоцировать нарушения в работе головного мозга, а переедание фундука негативно влияет на сосуды мозга, сообщила... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T03:28:00+03:00
2025-02-04T03:34:00+03:00
общество
московская область (подмосковье)
людмила сухорукова
здоровье
питание
орехи
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Чрезмерное употребление грецкого ореха может спровоцировать нарушения в работе головного мозга, а переедание фундука негативно влияет на сосуды мозга, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова."Во-первых, орехи могут вызывать сильную аллергию, например, арахис. А у детей от орехов может развиться псориаз или экзема. Во-вторых, грецкий орех, если его переесть, может вызвать нарушения в работе головного мозга. Орехами даже можно отравиться: например, миндаль в большом количестве негативно влияет на почки, а вот фундук — на сосуды мозга. Последний, к слову, лучше вообще не есть тем, у кого диабет или диатез", — сказала Сухорукова. Среди примеров негативного влияния орехов на здоровье врач также назвала калорийность ореха макадамия, в одной чашке которых содержится почти одна тысяча калорий. Конские каштаны, в свою очередь, содержат токсин, который вызывает рвоту, заключила собеседница агентства.
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общество, московская область (подмосковье), людмила сухорукова, здоровье, питание, орехи
Общество, Московская область (Подмосковье), Людмила Сухорукова, Здоровье, Питание, Орехи
Назван неожиданный вред грецких орехов и фундука для мозга

Гастроэнтеролог Сухорукова: фундук может вызвать нарушения в работе мозга

© Sputnik / Томас Тхайцук | Перейти в медиабанкФундук
Фундук - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© Sputnik / Томас Тхайцук
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Чрезмерное употребление грецкого ореха может спровоцировать нарушения в работе головного мозга, а переедание фундука негативно влияет на сосуды мозга, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова.
"Во-первых, орехи могут вызывать сильную аллергию, например, арахис. А у детей от орехов может развиться псориаз или экзема. Во-вторых, грецкий орех, если его переесть, может вызвать нарушения в работе головного мозга. Орехами даже можно отравиться: например, миндаль в большом количестве негативно влияет на почки, а вот фундук — на сосуды мозга. Последний, к слову, лучше вообще не есть тем, у кого диабет или диатез", — сказала Сухорукова.
Среди примеров негативного влияния орехов на здоровье врач также назвала калорийность ореха макадамия, в одной чашке которых содержится почти одна тысяча калорий. Конские каштаны, в свою очередь, содержат токсин, который вызывает рвоту, заключила собеседница агентства.
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ОбществоМосковская область (Подмосковье)Людмила СухоруковаЗдоровьеПитаниеОрехи
 
 
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