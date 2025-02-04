https://ria.ru/20250204/gastroenterolog-1997215155.html

Назван неожиданный вред грецких орехов и фундука для мозга

Назван неожиданный вред грецких орехов и фундука для мозга - РИА Новости, 04.02.2025

Назван неожиданный вред грецких орехов и фундука для мозга

Чрезмерное употребление грецкого ореха может спровоцировать нарушения в работе головного мозга, а переедание фундука негативно влияет на сосуды мозга, сообщила... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T03:28:00+03:00

2025-02-04T03:28:00+03:00

2025-02-04T03:34:00+03:00

общество

московская область (подмосковье)

людмила сухорукова

здоровье

питание

орехи

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Чрезмерное употребление грецкого ореха может спровоцировать нарушения в работе головного мозга, а переедание фундука негативно влияет на сосуды мозга, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова."Во-первых, орехи могут вызывать сильную аллергию, например, арахис. А у детей от орехов может развиться псориаз или экзема. Во-вторых, грецкий орех, если его переесть, может вызвать нарушения в работе головного мозга. Орехами даже можно отравиться: например, миндаль в большом количестве негативно влияет на почки, а вот фундук — на сосуды мозга. Последний, к слову, лучше вообще не есть тем, у кого диабет или диатез", — сказала Сухорукова. Среди примеров негативного влияния орехов на здоровье врач также назвала калорийность ореха макадамия, в одной чашке которых содержится почти одна тысяча калорий. Конские каштаны, в свою очередь, содержат токсин, который вызывает рвоту, заключила собеседница агентства.

https://ria.ru/20250130/orekhi-1996234711.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, московская область (подмосковье), людмила сухорукова, здоровье, питание, орехи