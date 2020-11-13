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Макадамия: целебные свойства короля орехов
Макадамия: целебные свойства короля орехов
Орех макадамия — это самый дорогой в мире орех, содержащий массу жирных кислот и витаминов. Чем он полезен и кому противопоказан – в материале РИА Новости. РИА Новости, 13.11.2020
2020-11-13T19:03
2020-11-13T19:03
орехи
новый южный уэльс
квинсленд
кения
продукты
общество
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Орех макадамия — это самый дорогой в мире орех, содержащий массу жирных кислот и витаминов. Чем он полезен и кому противопоказан – в материале РИА Новости.Родина ореха макадамияВпервые растение описано 150 лет назад в Австралии ботаником Фердинандом фон Мюллером. Он назвал орех в честь своего друга химика Джона Макадама, однако местные жители давали ему и другие имена: муллимбимби, бумера, киндал-киндал. Только после 1930 года, когда в Австралии была создана Ассоциация любителей макадамии, это название укрепилось.Сейчас орех выращивают в Новой Зеландии, ЮАР, Кении, Зимбабве, Малави, на Гавайях, в Калифорнии, Коста-Рике, Мексике, Бразилии, Парагвае, Ямайке, Китае и, конечно же, на родине, в Австралии — в штатах Квинсленд и Новый Южный Уэльс.Дерево макадамия в высоту может достигать 15 метров и считается одним из самых капризных растений. Оно хорошо растет только в определенном типе почвы, подвержено болезням и страдает от вредителей. При этом впервые плодоносит только на десятом году жизни. Это делает орех макадамия самым дорогим в мире. Средняя цена за килограмм в России — 900 рублей. Купить его можно с специализированных отделах гастрономических магазинов. Чем полезны макадамияОрехи содержат витамины группы В, витамин Е и РР, а также протеины, клетчатку, кальций, селен, медь, фосфор, цинк, калий и большое количество жирных кислот.Большое количество Омега-3 в орехах снижает уровень холестерина в крови, а высокое содержание кальция делает орех особенно полезным при заболеваниях суставов, костей, зубов.Кроме того, продукт нормализует работу нервной системы, повышает иммунитет, улучшает память, зрение и помогает нормализовать количество глюкозы в крови.Когда они опасныНесмотря на то, что польза макадамии велика, эти орехи могут нанести и вред.Как применяют в медицинеМасло макадамии – отличный антиоксидант.Из макадамии производят косметические средства, помогающие сохранять молодость. Входящие в состав ореха вещества способствует разглаживанию морщин, ускоряют регенерацию поврежденной кожи, укрепляют волосы и делают их более блестящими.Применение в кулинарииЧаще всего продукт используется в десертах и выпечке. Однако дробленые орехи кладут и в салаты, а также подают с морепродуктами, мясом и рыбой. Масло макадамии добавляют в соусы и заправки для блюд. Куриный салат с авокадо и дынейИнгредиенты:Приготовление:Филе нарезать кубиками, обжарить на растительном масле. Дыню нарезать кубиками или вырезать шарики при помощи ложки. Авокадо очистить и нарезать, сбрызнуть частью лимонного сока. Выложить все ингредиенты на листья салата. Оставшийся лимонный сок взбить с маслом макадамии, солью и перцем. Полученной заправкой полить салат и аккуратно перемешать.Пирог с орехами макадамия и кокосомИнгредиенты:Приготовление:Выложить тесто в форму размером примерно 23 см, распределить его и отправить в морозилку на 15 минут. Затем поставить тесто в разогретую до 220 градусов духовку на 8-10 минут до золотистого цвета. После достать и охладить в форме, а температуру в духовке нужно понизить до 180 градусов.В миске смешать сахар, яйца, кукурузный сироп, сливки, размягченное сливочное масло и ваниль. В полученную массу добавить орехи и кокосовую стружку и выложить начинку на тесто. Выпекать пирог 30-40 минут до румяного цвета. Конфеты с макадамиейИнгредиенты:Приготовление:Орехи обжарить на сковороде. Шоколад растопить на водяной бане, добавит в него кокосовую стружку и макадамию. Полученную орехово-шоколадную смесь вылить на противень, выложенный бумагой для выпечки, разровнять и остудить в холодильнике. Затем массу разделить на кусочки-конфетки.Как выбрать и хранитьНаиболее полезными являются орехи, купленные в скорлупе, но их неудобно чистить. Если вы приобретаете макадамию без скорлупы, то отдавайте предпочтение вакуумной упаковке. Ядра должны быть равномерно окрашены и иметь легкий ореховый запах.При покупке неочищенной макадамии следует обратить внимание, чтобы скорлупа была без повреждений, а ядра не стучали о стенки.Хранить продукт следует в герметичном контейнере в прохладном и сухом месте, но не дольше двух недель. В противном случае их лучше заморозить, так как иначе орехи могут прогоркнуть.Как правильно употреблятьСкорлупа у этих орехов очень прочная и раскалывается с трудом. Чтобы ядра легче очищались, производители делают небольшую прорезь на скорлупе и кладут в упаковку специальный Т-образный ключ. Заменить его можно ручкой ложки или прямой отверткой. Нож лучше не использовать – может сломаться. Также не подойдут типичные орехоколки и молоток, они лишь расколют ядро. Отметим, что эти орехи лучше есть сырыми, а не жареными. Термическая обработка лишает макадамию части полезных веществ.
https://ria.ru/20201106/chia-1583426877.html
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орехи, новый южный уэльс, квинсленд, кения, продукты, общество

Макадамия: целебные свойства короля орехов

19:03 13.11.2020
 
© Фото : Public DomainОрех - Макадамия
Орех - Макадамия - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
© Фото : Public Domain
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Орех макадамия — это самый дорогой в мире орех, содержащий массу жирных кислот и витаминов. Чем он полезен и кому противопоказан – в материале РИА Новости.

Родина ореха макадамия

Впервые растение описано 150 лет назад в Австралии ботаником Фердинандом фон Мюллером. Он назвал орех в честь своего друга химика Джона Макадама, однако местные жители давали ему и другие имена: муллимбимби, бумера, киндал-киндал. Только после 1930 года, когда в Австралии была создана Ассоциация любителей макадамии, это название укрепилось.
Сейчас орех выращивают в Новой Зеландии, ЮАР, Кении, Зимбабве, Малави, на Гавайях, в Калифорнии, Коста-Рике, Мексике, Бразилии, Парагвае, Ямайке, Китае и, конечно же, на родине, в Австралии — в штатах Квинсленд и Новый Южный Уэльс.
Дерево макадамия в высоту может достигать 15 метров и считается одним из самых капризных растений. Оно хорошо растет только в определенном типе почвы, подвержено болезням и страдает от вредителей. При этом впервые плодоносит только на десятом году жизни. Это делает орех макадамия самым дорогим в мире. Средняя цена за килограмм в России — 900 рублей. Купить его можно с специализированных отделах гастрономических магазинов.
CC BY-SA 2.0 / Dave Dugdale / Macadamia NutsОрехи макадамия
Орехи макадамия - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
CC BY-SA 2.0 / Dave Dugdale / Macadamia Nuts
Орехи макадамия

Чем полезны макадамия

Орехи содержат витамины группы В, витамин Е и РР, а также протеины, клетчатку, кальций, селен, медь, фосфор, цинк, калий и большое количество жирных кислот.

— Макадамия — король среди орехов. Это кладезь ценных питательных веществ. Его регулярное употребление в пищу снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, некоторых видов рака и способствует потере лишнего веса, несмотря на высокую калорийность — 720 килокалорий на 100 грамм. При этом макадамию полезно включать в рацион людей, страдающих дистрофией, — рассказала РИА Новости диетолог-эндокринолог Наталия Хлюстова.

Большое количество Омега-3 в орехах снижает уровень холестерина в крови, а высокое содержание кальция делает орех особенно полезным при заболеваниях суставов, костей, зубов.
Кроме того, продукт нормализует работу нервной системы, повышает иммунитет, улучшает память, зрение и помогает нормализовать количество глюкозы в крови.
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Когда они опасны

Несмотря на то, что польза макадамии велика, эти орехи могут нанести и вред.

— Возможна индивидуальная непереносимость продукта. Аллергикам стоит быть осторожнее при приеме макадамии. Также аккуратнее к нему нужно относиться кормящим женщинам, чтобы не вызвать у ребенка аллергическую реакцию. Кроме того, не рекомендуются употреблять в пищу макадамию при острой фазе заболеваний желудка, кишечника, поджелудочной железы и печени, — отмечает эксперт.

Как применяют в медицине

Масло макадамии – отличный антиоксидант.

— По своим свойствам продукт подобен норковому жиру. Он стимулирует микроциркуляцию крови, помогает бороться с целлюлитом, показан при варикозе и куперозе. Также маслом их этих орехов можно лечить ожоги различного происхождения, — пояснила Наталья Хлюстова.

Из макадамии производят косметические средства, помогающие сохранять молодость. Входящие в состав ореха вещества способствует разглаживанию морщин, ускоряют регенерацию поврежденной кожи, укрепляют волосы и делают их более блестящими.
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Применение в кулинарии

Чаще всего продукт используется в десертах и выпечке. Однако дробленые орехи кладут и в салаты, а также подают с морепродуктами, мясом и рыбой. Масло макадамии добавляют в соусы и заправки для блюд.

Куриный салат с авокадо и дыней

Ингредиенты:
  • 200 грамм дыни;
  • 1 авокадо;
  • 2 филе курицы;
  • листья салата;
  • 1 столовая ложка лимонного сока;
  • 3 столовые ложки масла макадамии;
  • соль и перец по вкусу.
Приготовление:
Филе нарезать кубиками, обжарить на растительном масле. Дыню нарезать кубиками или вырезать шарики при помощи ложки. Авокадо очистить и нарезать, сбрызнуть частью лимонного сока. Выложить все ингредиенты на листья салата. Оставшийся лимонный сок взбить с маслом макадамии, солью и перцем. Полученной заправкой полить салат и аккуратно перемешать.
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Пирог с орехами макадамия и кокосом

Ингредиенты:
  • 210 грамм песочного теста;
  • 1 стакан сахара;
  • 1 стакан светлого кукурузного сиропа;
  • 3 куриных яйца;
  • четверть стакана 40-процентных сливок;
  • 1 столовая ложка сливочного маска;
  • 1 чайная ложка ванильного экстракта;
  • три четверти стакана измельченных орехов макадамия.
  • 1 стакан кокосовой стружки.
Приготовление:
Выложить тесто в форму размером примерно 23 см, распределить его и отправить в морозилку на 15 минут. Затем поставить тесто в разогретую до 220 градусов духовку на 8-10 минут до золотистого цвета. После достать и охладить в форме, а температуру в духовке нужно понизить до 180 градусов.
В миске смешать сахар, яйца, кукурузный сироп, сливки, размягченное сливочное масло и ваниль. В полученную массу добавить орехи и кокосовую стружку и выложить начинку на тесто. Выпекать пирог 30-40 минут до румяного цвета.
CC BY-SA 2.0 / jamieanne / Honeyed Macadamia PearsСалат из груши и макадамии
Салат из груши и макадамии - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
CC BY-SA 2.0 / jamieanne / Honeyed Macadamia Pears
Салат из груши и макадамии

Конфеты с макадамией

Ингредиенты:
  • 150 грамм орехов макадамия;
  • 600 грамм белого шоколада;
  • три четверти стакана кокосовой стружки.
Приготовление:
Орехи обжарить на сковороде. Шоколад растопить на водяной бане, добавит в него кокосовую стружку и макадамию. Полученную орехово-шоколадную смесь вылить на противень, выложенный бумагой для выпечки, разровнять и остудить в холодильнике. Затем массу разделить на кусочки-конфетки.

Как выбрать и хранить

Наиболее полезными являются орехи, купленные в скорлупе, но их неудобно чистить. Если вы приобретаете макадамию без скорлупы, то отдавайте предпочтение вакуумной упаковке. Ядра должны быть равномерно окрашены и иметь легкий ореховый запах.
При покупке неочищенной макадамии следует обратить внимание, чтобы скорлупа была без повреждений, а ядра не стучали о стенки.
Хранить продукт следует в герметичном контейнере в прохладном и сухом месте, но не дольше двух недель. В противном случае их лучше заморозить, так как иначе орехи могут прогоркнуть.
CC BY-SA 2.0 / CIAT / Орех макадамия
Орех макадамия - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
CC BY-SA 2.0 / CIAT /
Орех макадамия

Как правильно употреблять

Скорлупа у этих орехов очень прочная и раскалывается с трудом. Чтобы ядра легче очищались, производители делают небольшую прорезь на скорлупе и кладут в упаковку специальный Т-образный ключ. Заменить его можно ручкой ложки или прямой отверткой. Нож лучше не использовать – может сломаться. Также не подойдут типичные орехоколки и молоток, они лишь расколют ядро.
Отметим, что эти орехи лучше есть сырыми, а не жареными. Термическая обработка лишает макадамию части полезных веществ.
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